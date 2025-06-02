أفضل 13 بديلاً لـ Chatbase لروبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي في عام 2025

إذا كنت تبحث عن بدائل لـ Chatbase، فمن المحتمل أنك تبحث عن روبوت دردشة ذكي لا يتطلب برمجة ويمكن دمجه بسلاسة مع عملك، ويوفر دعمًا فوريًا من وكلاء بشريين، ويعزز دعم العملاء بالذكاء الاصطناعي.

على الرغم من أن Chatbase كان الخيار المفضل للبعض، إلا أنه لم يعد الخيار الوحيد المتاح. توفر العديد من المنصات الحديثة روبوتات دردشة AI مخصصة مع ميزات ومزايا أفضل.

إذن، أي منها يجب أن تختار؟

دعنا نلقي نظرة على 13 بديلاً لـ Chatbase يمكنك أخذها في الاعتبار.

أفضل بدائل Chatbase في لمحة سريعة

أداة أفضل الميزات الأفضل لـ الأسعار ClickUp أتمتة المهام المدعومة بالذكاء الاصطناعي، ودعم العملاء، وسير العمل، والتكامل مع أدوات CRM الأفراد والشركات الصغيرة والشركات المتوسطة والمؤسسات تتوفر خطة مجانية؛ تتوفر إمكانية التخصيص للمؤسسات Intercom روبوت الدردشة بالذكاء الاصطناعي (Fin AI Agent)، AI Copilot، رؤى تقارير الذكاء الاصطناعي، تكامل مكتب المساعدة الشركات المتوسطة والمؤسسات تجربة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 39 دولارًا Ada روبوتات الدردشة بالذكاء الاصطناعي متعددة اللغات، تدريب وكلاء الذكاء الاصطناعي، أداة إنشاء أتمتة بدون برمجة الشركات المتوسطة والمؤسسات أسعار مخصصة Tidio روبوت الدردشة بالذكاء الاصطناعي (Lyro AI Agent)، الدردشة المباشرة، تدفقات الأتمتة المعدة مسبقًا، تكامل Shopify و CRM الشركات الصغيرة والمتوسطة تبدأ الباقات المدفوعة من 29 دولارًا Drift مساعد مبيعات مدعوم بالذكاء الاصطناعي، وتأهيل العملاء المحتملين تلقائيًا، وتكامل CRM، ومحادثات في الوقت الفعلي الشركات المتوسطة والمؤسسات أسعار مخصصة Botpress أداة إنشاء روبوتات الدردشة الآلية المخصصة، تكامل OpenAI و LLM، مزامنة المعرفة المتجهة، الوصول إلى SDK/API المطورون والشركات الصغيرة والشركات المتوسطة تبدأ الخطط المدفوعة من 39 دولارًا Chatfuel روبوت WhatsApp و Messenger AI، المبيعات والدعم الآلي، تكامل Stripe و Shopify، واجهة برمجة تطبيقات WhatsApp API معتمدة الشركات الصغيرة والمتوسطة تجربة مجانية؛ خطط مدفوعة متاحة Landbot أداة إنشاء روبوتات الدردشة بدون برمجة، واختبار A/B، وتقسيم العملاء، وتكامل CRM والتجارة الإلكترونية الشركات الصغيرة والمتوسطة تتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 45 دولارًا IngestAI تحليلات الأعمال المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتحليل التنبئي، والرؤى الاستراتيجية للذكاء الاصطناعي، والتركيز الشركات أسعار مخصصة Tars أتمتة رحلة العملاء، الخدمة الذاتية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، تحسين سير العمل الشركات المتوسطة والمؤسسات أسعار مخصصة Fini AI روبوت دردشة متعدد القنوات يعمل بالذكاء الاصطناعي، وتكامل قاعدة المعرفة، وتوجيه سلس للعملاء إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة تتوفر خطة مجانية؛ أسعار مخصصة للمؤسسات Manychat أتمتة الدردشة على وسائل التواصل الاجتماعي المدعومة بالذكاء الاصطناعي، ودعم Instagram DMs و WhatsApp و Messenger الأفراد والشركات الصغيرة تتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 15 دولارًا Yuma AI روبوتات الدردشة الآلية بالذكاء الاصطناعي للتجارة الإلكترونية وإدارة الطلبات الآلية وعمليات الاسترداد واستفسارات العملاء القائمة على الذكاء الاصط الشركات الصغيرة والمتوسطة أسعار مخصصة

مقدمة إلى Chatbase

Chatbase هي منصة روبوتات دردشة تعمل بالذكاء الاصطناعي تتيح للشركات تدريب ChatGPT على بياناتها وإنشاء روبوتات دردشة مخصصة تعمل بالذكاء الاصطناعي للمواقع الإلكترونية والتطبيقات ووسائل التواصل الاجتماعي. تتيح هذه المنصة تفاعلات سلسة مع العملاء من خلال توفير إجابات فورية لاستفسارات المستخدمين، مما يقلل الحاجة إلى الدعم البشري.

بفضل قدرات معالجة اللغة الطبيعية (NLP)، يضمن Chatbase فهم روبوتات الدردشة للسياق والاستجابة بشكل بديهي. صُممت المنصة للشركات الناشئة والمسوقين وفرق دعم العملاء، وهي تبسط دعم العملاء بالذكاء الاصطناعي دون الحاجة إلى مهارات البرمجة.

ومع ذلك، هناك جانب آخر لمزاياها.

لماذا تختار بدائل Chatbase؟

إذا كنت تبحث عن ميزات أكثر تقدمًا أو تكاملًا أفضل أو تجربة مستخدم ديناميكية، فإليك بعض المشكلات الحقيقية التي قد تجعلك تفكر في التبديل من Chatbase:

عدم توفر الدعم متعدد القنوات: إذا كانت حلول أعمالك تنتمي إلى قطاعات تتطلب دعمًا متعدد القنوات بالذكاء الاصطناعي وأتمتة متقدمة، فقد لا توفر Chatbase المرونة التي تحتاجها

خيارات تدريب ضعيفة لروبوتات الدردشة: على الرغم من أنه يتيح لك تدريب ChatGPT على بياناتك، إلا أنه يفتقر إلى إمكانيات الضبط الدقيق، مما يجعل من الصعب التحكم في استجابات روبوتات الدردشة وتحسين الدقة بمرور الوقت

لا توجد ميزة التحويل إلى موظف بشري: لا توجد طريقة مدمجة لتحويل المحادثات بسلاسة إلى موظفين بشريين، مما قد يسبب إحباط المستخدمين عندما يفشل روبوت الدردشة بالذكاء الاصطناعي في حل استفساراتهم

سير عمل أتمتة محدود: لا يسمح Chatbase للشركات بإنشاء تدفقات أتمتة معقدة مثل المنطق الشرطي أو التسلسلات متعددة الخطوات أو المشغلات المستندة إلى الأحداث لتفاعلات روبوتات الدردشة الأكثر ذكاءً

تكامل قاعدة المعرفة المحدود: يواجه روبوت الدردشة صعوبة في المزامنة في الوقت الفعلي من قواعد المعرفة الديناميكية، مما يعني أن التحديثات على الأسئلة الشائعة أو الوثائق قد لا تنعكس على الفور في ردود روبوت الدردشة

🔎 هل تعلم؟ وصل ChatGPT إلى مليون مستخدم في 5 أيام. وأصبح أحد أسرع التطبيقات نموًا في التاريخ، في المرتبة الثانية بعد Threads. وهذا يسلط الضوء على الطلب الهائل على حلول الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

13 بديلاً لـ Chatbase في لمحة

تقدم العديد من العلامات التجارية الشهيرة في مجال روبوتات الدردشة التخاطبية الآن أتمتة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، مما يجعلها بدائل قوية لـ Chatbase. سواء كنت بحاجة إلى أتمتة أفضل أو تكامل أعمق أو استجابات ذكية أكثر من الذكاء الاصطناعي، إليك 13 بديلاً قوياً لـ

1. ClickUp (الأفضل للإنتاجية والدعم المدعومين بالذكاء الاصطناعي)

أنشئ المهام على الفور، وأتمتة الردود، وقم بمزامنة سير عملك باستخدام ClickUp Chat

ClickUp هي منصة إنتاجية شاملة، تُعرف أيضًا باسم تطبيق كل شيء للعمل، مصممة لتمكين خدمة عملاء ممتازة.

على عكس معظم روبوتات الدردشة الأساسية التي تتعامل مع الاستفسارات السطحية، يحول ClickUp Chat المحادثات إلى عمل حقيقي. يمكن لفرق الدعم تحويل الرسائل على الفور إلى مهام، وربط المناقشات بتذاكر العملاء أو المشاريع، والحفاظ على مزامنة الدردشات بالكامل مع سير العمل في جميع أنحاء الفريق.

تقوم وكلاء الذكاء الاصطناعي في ClickUp Chat (وكلاء الطيار الآلي) بالرد تلقائيًا على أسئلة العملاء الشائعة، وتقديم تحديثات فورية، وعرض المعلومات ذات الصلة من مساحة العمل الخاصة بك، مما يقلل من أوقات الاستجابة والجهد اليدوي لفرق الدعم. من خلال أتمتة التفاعلات الروتينية والاستفادة من معرفة مساحة العمل، تساعد فرق خدمة العملاء على تقديم دعم أسرع وأكثر اتساقًا ودقة.

تتيح لك قدرة ClickUp على ربط العديد من تطبيقات العمل دمج تفاعلات العملاء وقواعد المعرفة ومهام الدعم في مكان واحد، مما يلغي الحاجة إلى العديد من الأدوات غير المتصلة.

باستخدام ClickUp Brain، يمكن لفرق الدعم الرد فورًا على أسئلة العملاء من خلال سحب الإجابات في الوقت الفعلي من المهام والمستندات وسجل الاتصالات.

بينما تركز العديد من العلامات التجارية الشهيرة في مجال روبوتات الدردشة التخاطبية على معالجة الاستفسارات الأساسية فقط، يربط ClickUp المحادثات مباشرةً بسير العمل وإدارة التذاكر وقواعد المعرفة لتقديم دعم كامل للعملاء.

تقوم ميزة إنشاء المهام بالذكاء الاصطناعي تلقائيًا بإنشاء عناصر الإجراءات وتعيينها بناءً على محادثات العملاء، بحيث لا يفوتك أي شيء. بالإضافة إلى ذلك، يلخص ClickUp Brain بسرعة المحادثات والتذاكر الجارية، مما يوفر لموظفي الدعم السياق الكامل الذي يحتاجون إليه دون الحاجة إلى البحث في سلاسل المحادثات.

يمكنك أيضًا إنشاء سير عمل مخصص لأنواع مختلفة من طلبات الدعم، وتعيين أولويات التذاكر، وأتمتة توجيه التذاكر من خلال تكامل عميق مع منصات متعددة.

الأتمتة: يمكنك إعداد عمليات أتمتة لتشغيل إجراءات بناءً على الدردشة أو نشاط المهمة، مما يجعل سير عملك أكثر ذكاءً

وكلاء الذكاء الاصطناعي: يمكن لوكلاء الذكاء الاصطناعي من ClickUp أتمتة العمليات والإجابة على الأسئلة وتقديم الدعم داخل مساحة العمل الخاصة بك.

إذا كنت تبحث عن بديل لـ Chatbase يتجاوز برامج الدردشة الآلية البسيطة ويوفر إدارة مشاريع متكاملة وأتمتة مدعومة بالذكاء الاصطناعي وتخصيصًا عميقًا، فإن ClickUp هو الخيار الأفضل. فهو يركز الاتصالات والمعرفة والعمل، مما يجعل فريقك أكثر كفاءة وتعاونًا.

أفضل ميزات ClickUp

أنشئ المهام والملخصات وتحديثات التقدم التلقائية باستخدام الذكاء الاصطناعي

الرد على استفسارات المستخدمين وإنشاء عناصر العمل والمزامنة مع المهام تلقائيًا

أتمتة الردود وتنظيم التذاكر واقتراح الحلول لدعم العملاء

تكامل بسلاسة مع Google Drive و Salesforce و GitHub و Figma وغيرها من الأدوات

قم بتخزين جميع معارف الفريق والوصول إليها وإدارتها في منصة واحدة قابلة للبحث

صياغة الردود والملخصات والمحتوى بسهولة باستخدام المساعدة في الكتابة المدعومة بالذكاء الاصطناعي

قم بتدوين وتلخيص المكالمات الصوتية والمرئية تلقائيًا باستخدام الذكاء الاصطنا

أنشئ تقارير موجزة وتقارير تقدم تلقائيًا للحفاظ على تماسك الفرق

قيود ClickUp

نظرًا لوجود العديد من الميزات، قد يبدو ClickUp معقدًا لبعض المستخدمين الجدد

أسعار ClickUp

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4. 7/5 (أكثر من 9000 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ClickUp؟

يقول أحد مستخدمي G2:

ينتشر فريقنا على أربع مناطق زمنية في ثلاثة بلدان مختلفة. يجب أن يكون التواصل بين أعضاء فريقنا واضحًا وإلا سيكون هناك تأخير لمدة يوم واحد على الأقل. إن توزيع المهام على بعضنا البعض بدلاً من إرسال رسائل البريد الإلكتروني أو رسائل Teams هو أكثر كفاءة. نحن نتحادث ونقوم بالتحديث من خلال المهمة نفسها، لذلك من الأسهل بكثير العثور على المحادثات ذات الصلة بدلاً من التساؤل "هل كانت تلك الرسالة في البريد الإلكتروني أم أنها أرسلتها لي؟" و"متى كان ذلك مطلوبًا؟" أو "ما مدى إلحاح الأمر؟" يتم الرد على جميع هذه الأسئلة في مهمة مصممة جيدًا.

ينتشر فريقنا على أربع مناطق زمنية في ثلاثة بلدان مختلفة. يجب أن يكون التواصل بين أعضاء فريقنا واضحًا وإلا سيكون هناك تأخير لمدة يوم واحد على الأقل. إن توزيع المهام على بعضنا البعض بدلاً من إرسال رسائل البريد الإلكتروني أو رسائل Teams هو أكثر كفاءة. نحن نتحادث ونقوم بالتحديث من خلال المهمة نفسها، لذلك من الأسهل بكثير العثور على المحادثات ذات الصلة بدلاً من التساؤل "هل كانت تلك الرسالة في البريد الإلكتروني أم أنها أرسلتها لي؟" و"متى كان ذلك مطلوبًا؟" أو "ما مدى إلحاح الأمر؟" يتم الرد على جميع هذه الأسئلة في مهمة مصممة جيدًا.

🔎 هل تعلم؟ قامت Pigment، وهي شركة برمجيات سريعة النمو، بتبسيط عملياتها باستخدام ClickUp كمحور مركزي، مما أدى إلى زيادة كفاءة عملية التهيئة بنسبة 88٪ وإصلاح الأخطاء بنسبة 83٪. من خلال استبدال الأدوات المتفرقة بمنصة واحدة للتعاون وأتمتة المهام وقوالب التهيئة، مكنت Pigment فرقها من العمل بشكل أكثر ذكاءً والتواصل بشكل أفضل والتوسع بشكل أسرع.

2. Intercom (الأفضل لأتمتة خدمة العملاء المدعومة بالذكاء الاصطناعي)

عبر Intercom

تعيد Intercom تعريف خدمة العملاء التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي من خلال Fin AI Agent، وهو مساعد ذكي متطور يعزز تفاعلات العملاء بفضل ميزة فهم الحوار الطبيعي، مما يضمن حصول المستخدمين على ردود دقيقة ومناسبة للسياق.

كما يتضمن Copilot، وهو مساعد ذكي يدعم وكلاء خدمة العملاء من خلال تقديم اقتراحات في الوقت الفعلي وردود تلقائية وأتمتة سير العمل لتحسين أوقات حل المشكلات.

على الرغم من أن حلول Intercom تشمل أدوات لإدارة الموظفين مثل أتمتة عملية التعيين وتفويض المهام، إلا أن قوتها الحقيقية بالنسبة لفرق خدمة العملاء تكمن في أتمتة إجراءات الدعم وتبسيط سير عمل الاستجابة.

أفضل ميزات Intercom

حسّن التركيز على العملاء مع Fin AI Agent، الذي يقدم ردودًا شبيهة بالردود البشرية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع

ساعد موظفي الدعم من خلال Copilot المدعوم بالذكاء الاصطناعي، والذي يوفر اقتراحات للرد في الوقت الفعلي وأتمتة العمليات

قم بتحليل عمليات الدعم وتحسينها باستخدام AI Insights & Reporting لتحسين الكفاءة

بسّط سير عمل الدعم من خلال الأتمتة بدون كود، مما يقلل من التدخل اليدوي

قيود Intercom

تفتقر بعض سير العمل إلى خطوات بديهية، مما يتطلب حلولاً بديلة معقدة

يمكن أن تولد ميزات الذكاء الاصطناعي ردودًا قد تحتاج إلى مراجعة بشرية في بعض الحالات

أسعار Intercom

أساسي: 39 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

متقدم: 99 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

خبير: 139 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات وتصنيفات Intercom

G2: 4. 5/5. 0 (3,330+ تقييم)

Capterra: 4. 5/5. 0 (أكثر من 1100 تقييم)

🔎 هل تعلم؟ يتعامل ChatGPT مع أكثر من 10 ملايين استفسار يوميًا . هذا الحجم الهائل من التفاعلات المدعومة بالذكاء الاصطناعي يشكل خدمة العملاء وإنشاء المحتوى وأتمتة الأعمال في جميع أنحاء العالم.

3. Ada (الأفضل لدعم العملاء متعدد اللغات المدعوم بالذكاء الاصطناعي)

عبر Ada

تتميز Ada في أتمتة محادثات الدعم عبر منصات متعددة بفضل دعمها المتقدم متعدد اللغات المدعوم بالذكاء الاصطناعي، مما يتيح تفاعلات عالمية سلسة.

بالمقارنة مع روبوتات الدردشة التقليدية الأخرى التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، تتعلم Ada باستمرار من التفاعلات، مما يتيح للشركات تحسين الاستجابات التي يولدها الذكاء الاصطناعي وأتمتة الحلول وتقليل حجم التذاكر بمرور الوقت

بفضل أداة إنشاء الأتمتة التي لا تتطلب كتابة أي أكواد، يمكن للشركات إنشاء سير عمل ذاتي التحسين يتكامل مع Salesforce و Zendesk و Twilio وغيرها من أدوات المؤسسات. توفر Ada أيضًا تفاعلًا استباقيًا مع العملاء، مما يتيح للعلامات التجارية التفاعل مع العملاء قبل تفاقم المشكلات.

أفضل ميزات Ada

أتمتة محادثات الدعم بأكثر من 50 لغة، والتعامل مع الاستفسارات عبر الرسائل والصوت والبريد الإلكتروني

قم ببناء وتخصيص سير عمل الذكاء الاصطناعي باستخدام أداة إنشاء أتمتة بدون كود لتفاعلات مخصصة وذات مغزى

حسّن دقة روبوتات الدردشة بمرور الوقت من خلال تدريب وكلاء الذكاء الاصطناعي وتتبع الأداء

يمكنك الدمج بسهولة مع Salesforce و Zendesk و Twilio وغيرها من أدوات المؤسسات

توجد قيود على Ada

يتطلب معرفة تقنية لإنشاء نوايا معقدة وإدارة العناصر النائبة أو واجهات برمجة التطبيقات

يمكن تحسين التكامل مع Zendesk لتسهيل عملية التنفيذ

أسعار Ada

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Ada

G2: 4. 6/5. 0 (أكثر من 150 تقييمًا)

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Ada؟

يقول أحد مستخدمي G2:

لقد عملنا بجد مع Ada لتحقيق معدل احتواء عالٍ، ونحن سعداء للغاية بالنتائج.

لقد عملنا بجد مع Ada لتحقيق معدل احتواء عالٍ، ونحن سعداء للغاية بالنتائج.

🧠 حقيقة ممتعة: تم تصنيف GPT-2 في البداية على أنه "خطير للغاية ولا يمكن إطلاقه" بسبب مخاوف بشأن المعلومات المضللة وإساءة استخدام إنشاء المحتوى. مع تزايد قدرات الذكاء الاصطناعي، أصبح الاعتماد المسؤول أمرًا أساسيًا — يجب على الشركات إعطاء الأولوية للأمن والامتثال والاستخدام الأخلاقي للذكاء الاصطناعي.

4. Tidio (الأفضل للدردشة الحية والأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي)

عبر Tidio

Tidio هي منصة خدمة عملاء مدعومة بالذكاء الاصطناعي تجمع بين Lyro AI Agent والدردشة المباشرة والأتمتة لمعالجة استفسارات الدعم وتعزيز التحويلات وتحسين تجربة المستخدم.

يمكن لـ Lyro AI Agent حل ما يصل إلى 70٪ من أسئلة العملاء بشكل مستقل في الوقت الفعلي عبر قنوات متعددة ولغات مختلفة دون الحاجة إلى تدخل من وكيل خدمة العملاء.

تضمن قدرة Tidio الفريدة على دمج الذكاء الاصطناعي بسلاسة مع الدردشة الحية وميزات مكتب المساعدة استجابة فورية للعملاء.

أفضل ميزات Tidio

أتمتة 70% من استفسارات العملاء باستخدام Lyro AI Agent، مما يقلل من عبء العمل على الموظفين

تفاعل مع الزوار في الوقت الفعلي باستخدام الدردشة المباشرة مع توصيات مدعومة بالذكاء الاصطناعي

قم بتخصيص تفاعلات العملاء من خلال تدفق أتمتة مسبق الإعداد للمبيعات والدعم

تواصل مع Shopify و WordPress و HubSpot وأكثر من 100 تكامل للحصول على سير عمل موحد

قيود Tidio

بعض الميزات المتقدمة متاحة فقط في الخطط الأعلى مستوى، مما يحد من إمكانية الوصول للشركات الصغيرة

أسعار Tidio

المبتدئين: 29 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

النمو: يبدأ من 59 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

بالإضافة إلى: يبدأ من 749 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

Premium: يبدأ من 2999 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات Tidio وتعليقات المستخدمين

G2: 4. 7/5. 0 (1,620+ تقييم)

Capterra: 4. 7/5. 0 (460+ تقييم)

➡️ اقرأ المزيد: كيفية دمج الذكاء الاصطناعي في موقعك الإلكتروني

5. Drift (الأفضل للتسويق التخاطبي المدعوم بالذكاء الاصطناعي وتوليد العملاء المحتملين)

عبر Drift

Drift هي منصة ذكاء اصطناعي محادثة مصممة لإشراك زوار الموقع الإلكتروني وتأهيل العملاء المحتملين وتسريع المبيعات.

على عكس روبوتات الدردشة التقليدية، يعمل الذكاء الاصطناعي من Drift على تخصيص المحادثات في الوقت الفعلي، مما يتيح للشركات التواصل مع المشترين ذوي النوايا الجادة وتوجيههم بسلاسة عبر مسار التحويل.

بفضل وكلاء الدردشة المدعومين بالذكاء الاصطناعي، يجيب Drift تلقائيًا على استفسارات الزوار، ويحدد مواعيد الاجتماعات، ويوجه العملاء المحتملين إلى مندوب المبيعات المناسب، مما يقلل من الاحتكاك في رحلة المشتري.

علاوة على ذلك، تساعد ميزة إزالة إخفاء هوية زوار الموقع الشركات على تحديد العملاء المحتملين وتتبعهم، مما يتيح الاستهداف القائم على البيانات.

أفضل ميزات Drift

اجذب زوار الموقع ذوي النوايا الجادة من خلال محادثات في الوقت الفعلي مدعومة بالذكاء الاصطناعي

تحديد وتتبع الزوار المجهولين تلقائيًا لتحسين استهداف العملاء المحتملين

حوّل المزيد من العملاء المحتملين باستخدام روبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي تحجز الاجتماعات على الفور

تكامل سلس مع منصات CRM والمبيعات لتسليم العملاء المحتملين بسلاسة

قيود Drift

منحنى تعلم حاد بسبب المجموعة الواسعة من الميزات وخيارات التخصيص المعقدة

تتطلب بعض عمليات التكامل إجراءات إضافية لحل المشكلات، مما يؤثر على كفاءة سير العمل

أسعار Drift

أسعار مخصصة

تقييمات وتصنيفات Drift

G2: 4. 4/5. 0 (1,250+ تقييم)

Capterra: 4. 5/5. 0 (أكثر من 200 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Drift؟

يقول أحد مستخدمي G2:

لقد استخدمت Drift في مكانين مختلفين للعمل، وكان الوصول إليه سهلاً في كليهما. يتيح Drift للعملاء المحتملين التواصل معنا لطرح أي أسئلة وحجز اجتماعات عندما لا نكون متاحين. كما يتميز Drift بميزة تتيح لنا معرفة الشركات التي تستخدم مواقعنا الإلكترونية وما تتصفحه، مما يتيح لنا استهداف تلك الشركات باستخدام صياغة محددة.

لقد استخدمت Drift في مكانين مختلفين للعمل، وكان الوصول إليه سهلاً في كليهما. يتيح Drift للعملاء المحتملين التواصل معنا لطرح أي أسئلة وحجز اجتماعات عندما لا نكون متاحين. كما يتميز Drift بميزة تتيح لنا معرفة الشركات التي تستخدم مواقعنا الإلكترونية وما تتصفحه، مما يتيح لنا استهداف تلك الشركات باستخدام صياغة محددة.

💡 نصيحة احترافية: على عكس الأسئلة الشائعة الثابتة، تتعلم قواعد المعرفة المدعومة بالذكاء الاصطناعي وتتم تحديثها باستمرار. يمكن للشركات التي تدمج حلول الخدمة الذاتية المدعومة بالذكاء الاصطناعي تحسين رضا المستخدمين بشكل كبير وتقليل أوقات الانتظار.

6. Botpress (الأفضل للمطورين الذين يصممون روبوتات دردشة مدعومة بالذكاء الاصطناعي مع إمكانية تخصيص شاملة)

عبر Botpress

Botpress هي منصة وكلاء ذكاء اصطناعي قوية مصممة للمطورين الذين يرغبون في إنشاء روبوتات دردشة قابلة للتخصيص بدرجة عالية مدعومة بأحدث نماذج LLMs، مثل OpenAI و Anthropic و Fireworks AI.

بالإضافة إلى ذلك، يوفر الوصول السلس إلى واجهة برمجة التطبيقات (API) وأدوات الأتمتة والتكامل في الوقت الفعلي لإنشاء وكلاء ذكاء اصطناعي جاهزين للإنتاج ومصممين خصيصًا لتلبية احتياجات الأعمال

بفضل استوديو البناء المرئي، يمكن للمطورين استيراد قواعد المعرفة المخصصة والمزامنة مع أنظمة الجهات الخارجية ونشر وكلاء الذكاء الاصطناعي عبر قنوات متعددة، مثل WhatsApp و Telegram.

أفضل ميزات Botpress

أنشئ روبوتات دردشة AI بدون كود أو بكود قليل لتخصيص الأتمتة وسير العمل

دمج وكلاء الذكاء الاصطناعي مع منصات WhatsApp و Telegram و Slack و CRM بسلاسة

استورد قواعد المعرفة المخصصة من ملفات PDF ومواقع الويب وقواعد البيانات للحصول على استجابات سياقية

وسّع قدرات روبوتات الدردشة باستخدام Botpress SDK و API لتخصيص عميق

قيود Botpress

يحتاج المستخدمون غير التقنيين إلى وقت طويل للتعلم، مما يجعل عمليات التنفيذ المتقدمة معقدة

قد يكون نموذج التسعير مكلفًا للشركات التي تتعامل مع أحجام كبيرة من الرسائل أو التي تتطلب ميزات متميزة

أسعار Botpress

الدفع حسب الاستخدام: 0 دولار شهريًا + تكاليف استخدام الذكاء الاصطناعي

بالإضافة إلى: 79 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

الفريق: 446 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات وتصنيفات Botpress

G2: 4. 6/5. 0 (330+ تقييم)

Capterra: 4. 5/5. 0 (أكثر من 40 تقييمًا)

🔎 هل تعلم؟ روبوتات الدردشة ≠ الذكاء الاصطناعي التخاطبي. على الرغم من أن جميع أنظمة الذكاء الاصطناعي التخاطبي يمكن أن تعمل كروبوتات دردشة، إلا أن جميع روبوتات الدردشة لا تستخدم الذكاء الاصطناعي التخاطبي. تتبع روبوتات الدردشة قواعد محددة مسبقًا، بينما يتعلم الذكاء الاصطناعي التخاطبي ويتكيف ويفهم السياق لتوفير تفاعلات ديناميكية تشبه التفاعلات البشرية.

7. ​​Chatfuel (الأفضل لأتمتة WhatsApp ووسائل التواصل الاجتماعي المدعومة بالذكاء الاصطناعي)

عبر Chatfuel

Chatfuel هي منصة روبوتات دردشة تعتمد على النجاح وتقوم بأتمتة المبيعات ودعم العملاء وتفاعل المستخدمين. باستخدام Fuely AI، يمكن للشركات الإجابة على الأسئلة الشائعة وحجز المواعيد والتعامل مع تأهيل العملاء المحتملين ومعالجة الطلبات بسلاسة، كل ذلك دون تدخل بشري.

تتمثل إحدى الميزات البارزة في Chatfuel في تكاملها الرسمي مع واجهة برمجة تطبيقات WhatsApp، مما يتيح للشركات استخدام شارة خضراء معتمدة لضمان المصداقية.

تدعم المنصة أيضًا استعادة سلة التسوق المهجورة، وزيادة المبيعات، وإعادة التفاعل عبر الرسائل، مما يجعلها بديلاً قويًا لـ Chatbase للشركات التي تسعى إلى أتمتة المحادثات عبر WhatsApp وFacebook وInstagram.

أفضل ميزات Chatfuel

أتمتة المبيعات والدعم وإعادة التفاعل مع روبوتات الدردشة على WhatsApp وFacebook Messenger

عزز ثقة العملاء من خلال شارة WhatsApp API الخضراء الرسمية للشركات المعتمدة

ادمج مع Stripe و Shopify و Zapier و Google Sheets لأتمتة سلسة

استفد من استعادة سلة التسوق المهجورة المدعومة بالذكاء الاصطناعي لزيادة المبيعات والتحويلات

قيود Chatfuel

قد يؤدي نموذج التسعير التلقائي إلى زيادة غير متوقعة في التكاليف مع نمو سجل المحادثات

أسعار Chatfuel

الأعمال: 24 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: 300 دولار شهريًا لكل مستخدم

تقييمات وتقييمات Chatfuel

G2: 4. 4/5. 0 (50+ تقييم)

Capterra: 4. 3/5. 0 (30+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Chatfuel؟

يقول أحد مستخدمي G2:

Chatfuel هي منصة سهلة الاستخدام يمكن حتى لمن ليس لديهم معرفة مسبقة بتطوير روبوتات الدردشة استخدامها. إنها سهلة الاستخدام وقوية وقابلة للتطوير. تتميز Chatfuel بمجموعة واسعة من الميزات التي تتيح للمستخدمين إنشاء روبوتات دردشة معقدة.

Chatfuel هي منصة سهلة الاستخدام يمكن حتى لمن ليس لديهم معرفة مسبقة بتطوير روبوتات الدردشة استخدامها. إنها سهلة الاستخدام وقوية وقابلة للتطوير. تتميز Chatfuel بمجموعة واسعة من الميزات التي تتيح للمستخدمين إنشاء روبوتات دردشة معقدة.

💡 نصيحة احترافية: الطريقة التي تطرح بها سؤالاً على الذكاء الاصطناعي تؤثر على دقته! تستجيب نماذج الذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT بشكل أفضل للمطالبات المحددة والمنظمة والسياقية بدلاً من الاستفسارات الغامضة. كلما زادت التفاصيل التي تقدمها، كانت الإجابة أفضل!

8. Landbot (الأفضل لإنشاء روبوتات الدردشة الآلية التي لا تتطلب كتابة أكواد برمجية مع أتمتة متقدمة)

عبر Landbot

Landbot هو أداة إنشاء روبوتات الدردشة بالذكاء الاصطناعي بدون برمجة، مصممة لمساعدة الشركات على أتمتة تفاعل العملاء وتوليد العملاء المحتملين والمبيعات عبر WhatsApp والمواقع الإلكترونية وFacebook Messenger.

يوفر Landbot واجهة تفاعلية تعمل بالسحب والإفلات، على عكس منصات روبوتات الدردشة الأخرى، مما يتيح إجراء محادثات شبيهة بالمحادثات البشرية دون الحاجة إلى خبرة تقنية.

بفضل AI Chatbot Generator، يمكن للشركات إطلاق مساعدات تحديد المواعيد وروبوتات الدردشة للمبيعات وروبوتات دعم العملاء في غضون دقائق.

تدعم المنصة أيضًا اختبار A/B والتجزئة المتقدمة وتكامل CRM، مما يضمن للشركات تحسين محادثات العملاء لتحقيق تحويلات أعلى.

أفضل ميزات Landbot

أنشئ واستخدم روبوتات الدردشة الآلية باستخدام أداة إنشاء سهلة الاستخدام لا تتطلب كتابة أي أكواد، عبر السحب والإفلات، للويب وWhatsApp وMessenger

أتمتة تأهيل العملاء المحتملين وحجز المواعيد ودعم العملاء باستخدام روبوتات مدعومة بالذكاء الاصطناعي

تكامل سلس مع Slack و Google Sheets و Salesforce و Stripe وغيرها من أدوات الأعمال

استخدم اختبار A/B والتجزئة لتحسين الأداء وزيادة التحويلات

قيود Landbot

تتضمن النسخة المجانية ميزات قوية، مما يجعل الترقيات غير ضرورية للعديد من المستخدمين

أسعار Landbot

Sandbox: مجاني إلى الأبد

المبتدئين: 45 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

المحترف: 220 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

الأعمال: ابتداءً من 450 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات Landbot وتعليقات المستخدمين

G2: 4. 7/5. 0 (320+ تقييم)

Capterra: 4. 4/5. 0 (70+ تقييم)

💡 نصيحة احترافية: تبدأ الاستجابات الرائعة للذكاء الاصطناعي بمطالبات رائعة! استخدم قوالب المطالبات للذكاء الاصطناعي لتوجيه نبرة الذكاء الاصطناعي وعمقه وتركيزه، مما يوفر الوقت ويحسن الدقة في إنشاء المحتوى ودعم العملاء ومهام الأتمتة.

9. IngestAI (الأفضل لتحليل البيانات المدعوم بالذكاء الاصطناعي وتطوير استراتيجيات الأعمال)

عبر Ingest AI

IngestAI هي شركة ناشئة مبتكرة في مجال الذكاء الاصطناعي مقرها في وادي السيليكون، متخصصة في استراتيجية البيانات وتصميم منتجات الذكاء الاصطناعي وتطوير حالات الأعمال. تركز المنصة على الاستفادة من البيانات كميزة تنافسية، ومساعدة الشركات على تحليل الاتجاهات وتحسين الأداء وتنفيذ الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

مدعومًا من Stanford HAI و OpenAI و NVIDIA و Plug and Play، يوفر IngestAI للشركات حلولًا مخصصة للذكاء الاصطناعي لتحسين عملية اتخاذ القرار وتعظيم استثمارات الذكاء الاصطناعي.

أفضل ميزات IngestAI

طور استراتيجيات أعمال مدعومة بالذكاء الاصطناعي استنادًا إلى اتجاهات السوق والجدوى التكنولوجية

أتمتة التحليلات التنبؤية واكتشاف الحالات الشاذة وتحسين الأداء

استفد من تصميم المنتجات المتطورة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي لتحويل الأفكار إلى تطبيقات واقعية

الوصول إلى نظام بيئي للذكاء الاصطناعي مدعوم من وادي السيليكون بدعم من ستانفورد و OpenAI و NVIDIA

قيود IngestAI

منحنى تعلم حاد بسبب قدرات تحليل البيانات الواسعة للمنصة

أسعار IngestAI

أسعار مخصصة

تقييمات وتصنيفات IngestAI

G2: لا توجد تقييمات كافية

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن IngestAI؟

يقول أحد مستخدمي G2:

المنصة سهلة الاستخدام للغاية ومباشرة. توفر الوقت من خلال أتمتة التحليلات التنبؤية واكتشاف الحالات الشاذة وتحسين الأداء.

المنصة سهلة الاستخدام للغاية ومباشرة. توفر الوقت من خلال أتمتة التحليلات التنبؤية واكتشاف الحالات الشاذة وتحسين الأداء.

💡 نصيحة احترافية: تُحدث GPTs المخصصة ثورة في مجال تكنولوجيا المعلومات وإدارة الخدمات. يمكن للشركات الآن تدريب وكلاء الذكاء الاصطناعي باستخدام وثائقهم وسير عملهم. لم يعد الذكاء الاصطناعي مجرد أداة عامة، بل يمكن أن يكون مساعدًا ذكيًا مصممًا خصيصًا لتلبية احتياجات مؤسستك.

10. Tars (الأفضل لأتمتة تجربة العملاء المدعومة بالذكاء الاصطناعي)

عبر Tars

Tars هي منصة ذكاء اصطناعي للمحادثات على مستوى المؤسسات مصممة لأتمتة تفاعلات العملاء وتبسيط إنتاجية الموظفين وتقليل تكاليف التشغيل.

وهي متخصصة في تحويل سير العمل المعقد إلى محادثات بسيطة وبديهية، مما يجعلها مثالية للشركات التي تسعى إلى استبدال أنظمة IVR وتحسين عملية توليد العملاء المحتملين.

بفضل دعمه للأتمتة في العديد من القطاعات، يستخدم Tars أكثر من 700 علامة تجارية عالمية في قطاعات التمويل والرعاية الصحية والعقارات والقطاع الحكومي. يمكن لروبوتات الدردشة الآلية المدعومة بالذكاء الاصطناعي الخاصة بالمنصة تقليل أعباء عمل دعم العملاء وزيادة معدلات تحويل العملاء المحتملين والتعامل مع الاستفسارات المعقدة.

أفضل ميزات Tars

أتمتة دعم العملاء والمبيعات وسير عمل الموارد البشرية باستخدام روبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي

استبدل أنظمة IVR التقليدية بمحادثات شبيهة بالمحادثات البشرية للحصول على حلول أسرع

تكامل سلس مع Salesforce و Zendesk و Google Ads و WhatsApp والمزيد

تحليلات متقدمة وتتبع أداء روبوتات الدردشة لاتخاذ قرارات مستندة إلى البيانات

قيود Tars

تحتاج ميزات التحليلات وإعداد التقارير إلى تحسين لتتماشى مع العمليات التجارية المخصصة

دعم محدود في عطلة نهاية الأسبوع، مما قد يتسبب في تأخير حل مشكلات روبوتات الدردشة العاجلة

أسعار Tars

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Tars

G2: 4. 6/5. 0 (170+ تقييم)

Capterra: 4. 6/5. 0 (أكثر من 40 تقييمًا)

11. Fini AI (الأفضل لأتمتة دعم العملاء متعدد القنوات المدعوم بالذكاء الاصطناعي)

عبر Fini AI

Fini AI هو وكيل دعم ذكاء اصطناعي على مستوى المؤسسات مصمم لحل ما يصل إلى 70٪ من استفسارات العملاء، واتخاذ إجراءات ذكية، وتوفير عمليات تسليم سلسة إلى الوكلاء البشريين عند الضرورة.

يتكامل بسهولة مع Zendesk و Salesforce و Intercom و Slack و Discord، مما يجعله حلاً قويًا للشركات التي ترغب في أتمتة تفاعلات العملاء دون تعطيل سير العمل الحالي.

بفضل النبرة القابلة للتخصيص، والنشر متعدد القنوات، والتعلم المدعوم بالذكاء الاصطناعي من التعليقات، تضمن Fini AI أن تقدم الشركات دعمًا دقيقًا ومراعيًا للسياق للعملاء.

أفضل ميزات Fini AI

حل استفسارات العملاء باستخدام الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي

نشر متعدد القنوات مع تكامل مع Zendesk و Slack و Discord و Intercom

تدريب ذكي على الذكاء الاصطناعي يتعلم باستمرار ويتحسن من التعليقات

تسليم سلس للمحادثات إلى موظفين بشريين عندما يواجه الذكاء الاصطناعي موضوعات معقدة أو محددة مسبقًا

قيود Fini AI

مراجعات المستخدمين محدودة، مما يجعل من الصعب مقارنة الأداء في العالم الحقيقي

قد تتطلب ميزات الذكاء الاصطناعي المتقدمة تخصيصًا على مستوى المؤسسة

أسعار Fini AI

المبتدئين: مجاني

النمو: أسعار مخصصة

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Fini AI

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

➡️ اقرأ المزيد: قوالب خدمة العملاء لتنظيم عمليات الدعم

12. Manychat (الأفضل لأتمتة الدردشة على وسائل التواصل الاجتماعي عبر Instagram و WhatsApp و Messenger)

عبر ManyChat

Manychat هي منصة لأتمتة التسويق عبر الدردشة مصممة لمساعدة الشركات على زيادة تفاعل المستخدمين، وجذب العملاء المحتملين، وزيادة المبيعات عبر Instagram و WhatsApp و Facebook Messenger و TikTok.

بفضل الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، يمكن للشركات الرد تلقائيًا على الرسائل والتعليقات والردود على القصص، مما يضمن عدم تفويت أي عميل محتمل أو استفسار من العملاء.

يستخدم Manychat على نطاق واسع من قبل متاجر التجارة الإلكترونية والوكالات والمؤثرين لتبسيط المراسلة عبر وسائل التواصل الاجتماعي دون الحاجة إلى الإدخال اليدوي المستمر.

أفضل ميزات Manychat

أتمتة الردود على Instagram و WhatsApp و Messenger للتفاعل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع

إدارة أتمتة الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي مع التعرف على النوايا وتحسين الاستجابة

استخدم أدوات توليد العملاء المحتملين مثل الردود التلقائية والتعليقات على الرسائل المباشرة والتسلسلات التلقائية

ادمج مع Stripe و Zapier و Google Sheets و HubSpot لمزامنة البيانات

قيود Manychat

يمكن أن تتسبب أعطال الأتمتة في فشل الرسائل، مما يؤدي إلى إحباط المستخدمين

نقص دعم العملاء، حيث أبلغ العديد من المستخدمين عن بطء الاستجابة أو عدم الاستجابة على الإطلاق

أسعار Manychat

خطة مجانية

الخطة الاحترافية: 15 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

الخطة المميزة: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Manychat

G2 : 4. 6/5 (أكثر من 150 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (70+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Manychat؟

يقول أحد مستخدمي G2:

أستخدم ManyChat منذ أربع سنوات، وقد كان رائعًا لعملي. فهو يتيح لي تعزيز تواجدي على الإنترنت والتواصل مع العملاء المحتملين وإنشاء قائمة البريد الإلكتروني الخاصة بنا بسهولة. المنصة سهلة الاستخدام وتوفر خيارات تخصيص رائعة لروبوتات الدردشة.

أستخدم ManyChat منذ أربع سنوات، وقد كان رائعًا لعملي. فهو يتيح لي تعزيز تواجدي على الإنترنت والتواصل مع العملاء المحتملين وإنشاء قائمة البريد الإلكتروني الخاصة بنا بسهولة. المنصة سهلة الاستخدام وتوفر خيارات تخصيص رائعة لروبوتات الدردشة.

💡 نصيحة احترافية: الذكاء الاصطناعي ليس هنا ليحل محل الوظائف، بل ليقضي على الأعمال الروتينية! تشهد الشركات التي تدمج الذكاء الاصطناعي في مكان العمل لأتمتة المهام المتكررة وتبسيط الاتصالات وتحسين عملية اتخاذ القرار زيادة كبيرة في الإنتاجية والكفاءة.

13. Yuma AI (الأفضل لأتمتة دعم عملاء التجارة الإلكترونية المدعوم بالذكاء الاصطناعي)

عبر Yuma AI

تتخصص Yuma AI في أتمتة خدمة العملاء للعلامات التجارية في مجال التجارة الإلكترونية. وهي توفر معدلات أتمتة عالية مع الحفاظ على الدقة والاتساق والكفاءة.

بفضل معرفته المسبقة في مجال التجارة الإلكترونية، يفهم Yuma AI بسرعة استفسارات العملاء المتعلقة بالطلبات والاشتراكات وعمليات الاسترداد والمراجعات، مما يتيح تقديم ردود سريعة ودقيقة.

على عكس روبوتات الدردشة التقليدية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، تعكس ميزة Auto-Pilot تصرفات الوكيل البشري، مما يعني أنها تستجيب وتعالج طلبات العملاء بشكل مستقل، مثل تحرير الطلبات وإدارة الاشتراكات.

تضمن ميزة تنفيذ منطق الأعمال أن تكون الردود متوافقة مع سياسات العلامة التجارية ونبرة صوتها، مما يجعلها تبدو طبيعية ومخصصة للعلامة التجارية.

أفضل ميزات Yuma AI

أتمتة ما يصل إلى 49% من استفسارات العملاء في غضون شهرين فقط باستخدام معالجة التذاكر المدعومة بالذكاء الاصطناعي

نفذ منطق الأعمال من خلال الذكاء الاصطناعي، مما يضمن توافق استجابات العملاء مع نبرة العلامة التجارية وسياساتها

قم بمعالجة تعديلات الطلبات وعمليات الاسترداد وإدارة الاشتراكات بشكل مستقل دون تدخل بشري

تكامل بسلاسة مع Shopify و Gorgias و Zendesk و Klaviyo وغيرها من أدوات الذكاء الاصطناعي لخدمة العملاء

قيود Yuma AI

قد يحدث أحيانًا أن يهلوس الذكاء الاصطناعي أو يقدم ردودًا غير صحيحة، مما يتطلب مراجعة بشر

تتوفر تقييمات محدودة من العملاء، مما يجعل من الصعب تقييم الأداء على المدى الطويل

أسعار Yuma AI

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Yuma AI

G2: لا توجد تقييمات كافية

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

➡️ اقرأ المزيد: كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي المتمركز حول الإنسان في مكان العمل: الدليل الشامل

إذا كنت لا تزال تبحث عن منصة روبوتات الدردشة الآلية المثالية، فإليك بعض الأدوات الإضافية التي قد تناسب احتياجاتك:

: منصة روبوتات دردشة تعمل بالذكاء الاصطناعي على مستوى المؤسسات، مثالية للشركات التي تبحث عن مساعدين افتراضيين متقدمين Kore.ai: منصة روبوتات دردشة تعمل بالذكاء الاصطناعي على مستوى المؤسسات، مثالية للشركات التي تبحث عن مساعدين افتراضيين متقدمين

IBM Watson Assistant: روبوت دردشة قوي مدعوم بالذكاء الاصطناعي مع NLP وتكامل سلس روبوت دردشة قوي مدعوم بالذكاء الاصطناعي مع NLP وتكامل سلس

Rasa: إطار عمل مفتوح المصدر لروبوتات الدردشة يتيح للمطورين إنشاء مساعدين مدعومين بالذكاء الاصطناعي وقابلين للتخصيص بدرجة عالية إطار عمل مفتوح المصدر لروبوتات الدردشة يتيح للمطورين إنشاء مساعدين مدعومين بالذكاء الاصطناعي وقابلين للتخصيص بدرجة عالية

Haptik: منصة ذكاء اصطناعي محادثة مع حالات استخدام قوية في مجال التجارة الإلكترونية والاتصالات والخدمات المصرفية منصة ذكاء اصطناعي محادثة مع حالات استخدام قوية في مجال التجارة الإلكترونية والاتصالات والخدمات المصرفية

ابدأ الأتمتة مع ClickUp

إذا كنت تعتمد على روبوتات بسيطة مثل Chatbase، فأنت تفوت فرصة حقيقية لتحويل المحادثات إلى أفعال. يربط ClickUp Chat كل تفاعل مع العملاء مباشرة بالمهام والمشاريع وسير العمل، مما يجعل الدعم الذي تقدمه أكثر ذكاءً وسرعة.

بدلاً من الدردشات المنفصلة، يربط ClickUp المناقشات بالنتائج الفعلية: إنشاء تذاكر الدعم تلقائيًا، وتعيين المهام، وتحديث سير العمل في الوقت الفعلي. يحصل وكلاء الدعم على ملخصات فورية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، واقتراحات للخطوات التالية، وتتبع سهل للتذاكر — دون الحاجة إلى التبديل بين الأدوات.

بفضل التكامل العميق عبر منصات مثل Slack و WhatsApp و Intercom و HubSpot و Salesforce، يحافظ ClickUp Chat على جميع محادثات عملائك وعملياتك في نظام واحد. لا مزيد من المحادثات المتفرقة. لا مزيد من التذاكر المفقودة.

إذا كنت مستعدًا لخدمة عملاء تدفع العمل إلى الأمام، فإن ClickUp Chat هو الخيار الأمثل للترقية.

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