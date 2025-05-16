Toggl Track مقابل Timely: أي أداة تتبع الوقت هي الأفضل لك؟

يوم عملك مليء بالمهام، وبطريقة ما، يمر الوقت بسرعة. الحقيقة هي أن معظم الناس لا يتتبعون وقتهم بالفعل.

فقط 18% لديهم نظام إدارة وقت مناسب، مما يترك البقية يتساءلون، "أين ذهب يومي؟"

هذا هو بالضبط سبب وجود أدوات تتبع الوقت مثل Toggl Track و Timely. تتيح لك إحداها تتبع كل دقيقة يدويًا، بينما تستخدم الأخرى تتبع الوقت التلقائي المدعوم بالذكاء الاصطناعي للقيام بالأعمال الشاقة نيابة عنك. ولكن أيهما أفضل فعليًا لسير عملك؟

في هذا الدليل، نقارن بين Toggl و Timely ونستعرض الميزات الرئيسية لكل من برامج تتبع الوقت ، والأسعار، والإيجابيات والسلبيات لمساعدتك في تحديد البرنامج الأنسب لأسلوبك. وأخيرًا، انتبه، لدينا توصية إضافية (تلميح: إنها ClickUp) في انتظارك!

Toggl Track مقابل Timely في لمحة سريعة

الميزة/الخطة Toggl Track Timely مكافأة: ClickUp تتبع الوقت التتبع اليدوي والتتبع باستخدام المؤقت تتبع الوقت تلقائيًا باستخدام الذكاء الاصطناعي التتبع اليدوي والقائم على المؤقت، وحجب الوقت تلقائيًا، والتكامل مع تطبيقات تتبع الوقت التكامل أكثر من 100 تكامل (بما في ذلك Asana و Slack) يتصل بأدوات الاتصال والتقويمات وأدوات المشاريع وتطبيقات كشوف المرتبات أكثر من 1000 تكامل (بما في ذلك Slack و Google Drive و Zoom و GitHub والمزيد) إدارة المستخدمين مجاني لما يصل إلى 5 مستخدمين، خطط قابلة للتطوير إدارة مرنة للفريق مع أذونات أدوار مستخدمين مرنة وأذونات ووصول للضيوف الوصول عبر الهاتف المحمول تطبيق جوال وامتداد متصفح تطبيقات الهاتف المحمول والكمبيوتر المكتبي مع تتبع تلقائي تطبيق جوال وتطبيق سطح مكتب وامتداد متصفح ميزات متقدمة يتكامل تتبع الوقت والجدولة التلقائية بشكل عميق مع إدارة المهام والمستندات والأهداف ولوحات المعلومات وتقديرات الوقت وإعداد التقارير تتبع الوقت وجداول العمل والتوقعات باستخدام الذكاء الاصطناعي تتكامل ميزات تتبع الوقت والجدولة التلقائية بشكل عميق مع إدارة المهام والمستندات والأهداف ولوحات المعلومات وتقديرات الوقت وإعداد التقارير توفر الإصدار التجريبي يتوفر خطة مجانية، وتجربة مجانية لمدة 30 يومًا للخدمة المميزة تجربة مجانية لمدة 14 يومًا، بدون خطة مجانية تتوفر خطة مجانية، وتبدأ الخطط المدفوعة من 7 دولارات

ما هو Toggl Track؟

عبر Toggl Track

Toggl Track هو برنامج بسيط وقوي لتتبع الوقت يساعدك على مراقبة الوقت الذي تقضيه في المهام والمشاريع. سواء كنت تعمل لحسابك الخاص وترغب في تتبع ساعات العمل المدفوعة أو كنت مديرًا تراقب مقاييس إنتاجية الفريق، فإن Toggl Track يوفر لك كل ما تحتاجه. فهو يبقي الأمور بسيطة وواضحة، حتى إذا كنت تحاول فقط معرفة أين تقضي وقتك.

إنه سهل الإعداد، ويخلصك من عناء جداول البيانات التي لا نهاية لها، ويمنحك رؤية واضحة لإدخالات الوقت التي تم تتبعها دون أي متاعب.

🧠 حقيقة ممتعة: تم إنشاء Toggl في البداية في عام 2006 من قبل شركة برمجيات صغيرة في إستونيا، كوسيلة لتتبع ساعات عملهم. وقد تبين أنه مفيد للغاية، لذا قرروا طرحه للجمهور. والآن، أصبح أحد أكثر أدوات تتبع الوقت شيوعًا.

ميزات Toggl Track

بالمقارنة مع الأدوات الأخرى، لا يقتصر دور Toggl Track على تشغيل وإيقاف المؤقتات فحسب. بل يساعدك على تتبع وقتك وتحليله والاستفادة منه إلى أقصى حد بفضل الميزات الذكية المصممة لتقليل العمل اليدوي.

إليك ما يميزها:

الميزة رقم 1: تتبع الوقت تلقائيًا

عبر Toggl Track

هل سئمت من تسجيل وقتك يدويًا؟ يمكن لـ Toggl Track التقاط التطبيقات والمواقع الإلكترونية التي تستخدمها تلقائيًا، حتى لا تضطر إلى تشغيل وإيقاف المؤقتات باستمرار. تظل أنشطتك خاصة تمامًا على جهازك، ولا يتم تسجيلها إلا عندما تختار تحويلها إلى إدخال زمني.

إنها طريقة بسيطة لتجنب نسيان الساعات والحصول على سجل واضح ودقيق لمكان قضاء وقتك.

⚡️ أرشيف القوالب: هل سئمت من تتبع سجلات الوقت بأثر رجعي؟ نظم جدول فريقك باستخدام قالب جدول إدارة الوقت من ClickUp. إنه طريقة واضحة ومنظمة لتنظيم المهام والأولويات والمواعيد النهائية دون فوضى.

احصل على نموذج مجاني نظم وقتك ليتناسب مع أهدافك باستخدام قالب جدول إدارة الوقت من ClickUp

الميزة رقم 2: تتبع وقت المشروع باستخدام الكلمات الرئيسية

عبر Toggl Track

قد يكون تتبع الوقت يدويًا أمرًا شاقًا. مع Toggl Track، يمكنك تعيين كلمات رئيسية لمشاريعك، بحيث كلما فتحت تطبيقًا أو موقعًا إلكترونيًا يحتوي على تلك الكلمة الرئيسية في العنوان، ستظهر لك مطالبة بتتبع وقتك. إنها طريقة بسيطة لتتبع ساعات عملك دون الحاجة إلى تذكر تشغيل المؤقت في كل مرة.

الميزة رقم 3: تقارير الجداول الزمنية الذكية

عبر Toggl Track

تتبع الوقت يدويًا أمر غير منتج، وتطبيق Toggl Track يعمل على حل هذه المشكلة. يقوم التطبيق تلقائيًا بإنشاء تقارير مفصلة عن الجداول الزمنية، مما يساعدك على معرفة أين تقضي وقتك وتحديد اتجاهات الإنتاجية. يمكنك أيضًا تصدير البيانات متى احتجت إلى مشاركتها مع فريقك أو عملائك.

📮ClickUp Insight: 92% من العاملين في مجال المعرفة يستخدمون استراتيجيات مخصصة لإدارة الوقت. ولكن معظم أدوات إدارة سير العمل لا توفر حتى الآن ميزات مدمجة قوية لإدارة الوقت أو تحديد الأولويات، مما قد يعيق تحديد الأولويات بشكل فعال. يمكن أن تساعدك ميزات الجدولة وتتبع الوقت المدعومة بالذكاء الاصطناعي في ClickUp على تحويل التخمينات إلى قرارات تستند إلى البيانات. يمكنها حتى اقتراح نوافذ التركيز المثلى للمهام. أنشئ نظامًا مخصصًا لإدارة الوقت يتكيف مع طريقة عملك الفعلية!

الميزة رقم 4: سهولة إصدار الفواتير

عبر Toggl Track

هل تتبع ساعات العمل المدفوعة؟ حوّلها إلى فواتير دقيقة ببضع نقرات فقط — تتزامن ميزة الفوترة المدمجة في Toggl Track مع إدخالات الوقت الخاصة بك، مما يجعل فوترة العملاء أسرع وخالية من الإجهاد.

أسعار Toggl Track

مجاني : حتى 5 مستخدمين

المبتدئين : 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم

Premium : 20 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

💡 نصيحة احترافية: إذا لم تكن تقارير Toggl Track كافية، فاستكشف بدائل Toggl التي توفر رؤى أكثر تفصيلاً وتقارير مخصصة وتصدير البيانات. وهذا مفيد بشكل خاص لمديري المشاريع الذين يحتاجون إلى رؤية واضحة لإنتاجية الفريق.

ما هو Timely؟

عبر Timely

يتجاوز Timely تتبع الوقت الأساسي — فهو يلتقط ساعات العمل تلقائيًا، ويتتبع الأسعار القابلة للفوترة، ويوفر لوحات معلومات للمشاريع للحفاظ على تنظيم كل شيء. بفضل تتبع الوقت التلقائي، لن تضطر إلى تسجيل الساعات أو بدء المؤقتات يدويًا.

بدلاً من ذلك، يسجل Timely عملك في الخلفية، مما يساعدك على البقاء على اطلاع على المشاريع والحصول على رؤية واضحة لكيفية قضاء وقتك.

إنها مفيدة بشكل خاص للفرق الصغيرة، حيث تضمن بقاء الجميع على اتصال دون الحاجة إلى التفكير في كيفية توفير الوقت وعدم فقدان تتبع ساعات العمل أو تقدم المشروع.

ميزات Timely

Timely ليس مجرد مؤقت، بل هو أداة ذكية لإدارة الوقت مصممة لتسجيل وتنظيم وتحليل عملك بسهولة. إليك ما يميزه:

الميزة رقم 1: تتبع الوقت تلقائيًا ومتتبع الذاكرة

عبر Timely

باستخدام أداة تتبع الذاكرة من Timely، يمكنك تخطي المؤقتات وتركها تسجل أنشطة عملك تلقائيًا. فهي تسجل كل ما تفعله، من التطبيقات إلى المستندات، مما يضمن حصولك على سجل دقيق للوقت.

هذا يجعل من السهل إصدار الفواتير للعملاء بثقة دون القلق بشأن الساعات المنسية أو المهام الفائتة.

الميزة رقم 2: إدارة أكثر ذكاءً للمشاريع والمهام

عبر Timely

تساعدك لوحة معلومات المشروع في Timely على تنظيم كل شيء في مكان واحد. يمكنك تخطيط وقتك وإدارة المهام والتعاون مع فريقك بشكل أكثر كفاءة. استخدم العلامات لتصنيف عملك، مما يسهل تتبع التقدم المحرز والبقاء على اطلاع على المشاريع المختلفة دون أي متاعب.

الميزة رقم 3: جداول زمنية مدعومة بالذكاء الاصطناعي وأسعار قابلة للفوترة

عبر Timely

تخلصك Timely من عناء جداول العمل من خلال إنشائها تلقائيًا بناءً على عملك المتتبع. وهذا يقلل من الوقت الذي يقضيه المسؤولون الإداريون ويضمن دقة السجلات. يمكنك أيضًا تعيين أسعار قابلة للفوترة مخصصة لأعضاء الفريق أو المشاريع المختلفة، مما يساعدك على تتبع الإيرادات بدقة أكبر وتجنب الفواتير الناقصة.

الميزة رقم 4: رؤى حول إنتاجية الفريق وأدائه

عبر Timely

تساعدك ميزة تتبع السعة في Timely على معرفة حجم العمل الذي يمكن لفريقك التعامل معه، مما يسهل موازنة المهام وتجنب الإرهاق. باستخدام أدوات الإنتاجية الفردية، يمكنك دعم الأداء الفردي، بينما تتيح لك ميزة الوقت المخطط جدولة العمل مسبقًا، مما يحافظ على سير المشاريع على المسار الصحيح ويجعل أحمال العمل قابلة للإدارة.

أسعار Timely

المبتدئين : 11 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

Premium : 20 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

غير محدود: 28 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

➡️ اقرأ أيضًا: قوالب مخطط يومي مجانية في Word و Excel و ClickUp

Toggl Track مقابل Timely: مقارنة الميزات

يعد كل من Toggl Track و Timely برنامجين ممتازين لتتبع الوقت، ولكنهما يتبعان نهجين مختلفين. فيما يلي مقارنة مفصلة بينهما:

الميزة رقم 1: تتبع الوقت تلقائيًا مقابل يدويًا

يوفر Toggl Track عدة طرق لتتبع وقتك — وحتى فترات الوقت — مما يجعله خيارًا مرنًا لمختلف أنماط العمل. يمكنك استخدام وضع المؤقت لبدء وإيقاف المؤقتات على الويب أو الهاتف المحمول أو تطبيق سطح المكتب، أو الاعتماد على ميزة Timeline، التي تسجل تلقائيًا أي موقع ويب أو تطبيق تستخدمه لأكثر من 10 ثوانٍ.

يتيح لك تكامل التقويم استيراد أحداث Outlook أو Google Calendar لتسجيل الوقت بسرعة. يمكنك إضافة أو تعديل إدخالات الوقت يدويًا، أو استخدام ملحق المتصفح لتتبع الوقت مباشرةً داخل الأدوات المستندة إلى الويب.

من ناحية أخرى، يتبع Timely نهجًا مؤتمتًا بالكامل من خلال تطبيق Memory App، الذي يسجل نشاطك على الويب والتطبيقات في الخلفية. بدلاً من بدء وإيقاف المؤقتات، ما عليك سوى سحب "الذكريات" وإفلاتها في جدول زمني مؤتمت تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي لتسجيل عملك.

على الرغم من أن هذا النهج يقلل من الحاجة إلى الإدخالات اليدوية، إلا أن Timely لا يوفر مؤقتًا على غرار ساعة التوقيت أو حلول تتبع الوقت المباشرة المستندة إلى التقويم مثل Toggl Track. ومع ذلك، لا يزال بإمكانك إضافة الوقت يدويًا باستخدام الوقت المخطط أو الوقت المسجل أو الطوابع الزمنية عند الحاجة.

🏆 الفائز: Timely. يوفر Toggl Track توازنًا بين المؤقتات والإدخالات اليدوية إذا كنت تفضل التحكم اليدوي. ولكن بالنسبة لتتبع الوقت دون تدخل، فإن جداول Timely وتتبع الوقت المدعوم بالذكاء الاصطناعي يجعله الفائز الواضح.

👀 هل تعلم؟ يمكن للذكاء الاصطناعي أن يساعد الموظفين على استعادة 40% من ساعات عملهم من خلال أتمتة المهام اليدوية مثل إدخال البيانات والترميز وتنسيق المستندات. كما أن الأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي تتتبع الوقت تلقائيًا، بحيث تقضي وقتًا أقل في تسجيل الساعات وتخصص وقتًا أطول لإنجاز المهام.

الميزة رقم 2: إدارة الفريق والمشروع

يركز Toggl Track بشكل كبير على رؤى الربحية، بينما تم تصميم Timely حول أنماط العمل والرؤية على مستوى الفريق.

باستخدام ميزة المشاريع في Toggl Track، يمكنك تصفية بيانات الوقت حسب أعضاء الفريق أو العملاء أو حالة الفواتير وتتبع الساعات القابلة للفوترة بمرور الوقت من خلال رسم بياني لخط الاتجاه، وهو أمر مثالي لأولئك الذين يرغبون في الحصول على رؤية واضحة لمصادر الإيرادات.

من ناحية أخرى، تركز لوحة معلومات المشروع في Timely على الساعات المخطط لها مقابل الساعات المسجلة، مما يجعلها مثالية للفرق التي تدير أحمال العمل بدلاً من الشؤون المالية.

لإدارة الفريق، توفر لوحة معلومات الأشخاص في Timely عرضًا عامًا للساعات المتتبعة وتوزيع المهام والمدخلات الزمنية المفقودة. في المقابل، يوفر مركز التنظيم في Toggl Track رؤى تفصيلية حول عبء عمل الموظفين والأسعار القابلة للفوترة وأذونات مساحة العمل.

🏆الفائز: Toggl Track. توفر كلتا الأداتين إدارة المهام كميزة إضافية، ولكن Toggl Track تفوز في تتبع المشاريع الموجهة نحو الربح بفضل سهولة استيراد ملفات CSV وإحصاءات الإيرادات الواضحة. Timely جيدة لأنماط العمل والتقدم في الوقت الفعلي، ولكن لتعظيم الربحية، Toggl Track هي الاختيار الأذكى.

➡️ اقرأ أيضًا: قوالب مجانية لتقسيم الوقت (جدول أسبوعي ويومي وشهري)

الميزة رقم 3: التحليلات والتقارير والرؤى

يقدم كل من Timely و Toggl Track تقارير مفصلة عن المشاريع والساعات القابلة للفوترة وأداء الفريق، مما يوفر للمديرين جميع البيانات التي يحتاجونها لتتبع التقدم المحرز. تشتمل كلتا الأداتين على تتبع النفقات وملخصات الوقت وتقارير كاملة عن مساحة العمل وخيارات سهلة لتصدير الملفات بتنسيقات PDF و CSV و Excel.

تتفوق Toggl Track على التطبيقات الأخرى في مجال رؤى الربحية. حيث يقدم مركز الرؤى المخصص لها تحليلًا مفصلاً لأرباح المشاريع وتكاليف العمالة واتجاهات الربحية مع مقارنات في الوقت الفعلي. هل تريد معرفة من الذي يحقق الإيرادات وأين يتم إنفاق الوقت؟ Toggl توفر لك كل ما تحتاجه.

تعد تقارير Timely المباشرة واللحظية مفيدة لتحديثات العملاء في الوقت الفعلي، ولكن خيارات التخصيص الخاصة بها ليست قوية مثل Toggl. يوفر مركز التحليلات في Toggl أدوات مخصصة ومخططات تفاعلية تتيح للمسؤولين إنشاء لوحات معلومات مخصصة لسير عمل فريقهم.

🏆 الفائز: Toggl Track. إذا كنت تريد تقارير آلية لا تقتصر على تتبع الوقت فحسب، بل تساعد أيضًا على تحقيق أقصى قدر من الأرباح، فإن التحليلات التفصيلية ولوحات معلومات تقارير تتبع الوقت القابلة للتخصيص من Toggl ستغير قواعد اللعبة.

الميزة رقم 4: الفوترة وإصدار الفواتير

يدعم كل من Timely و Toggl Track إعداد الميزانية وتتبع الرواتب وتصدير جداول العمل، ولكنهما يتعاملان مع الفوترة بطريقة مختلفة.

يوفر Toggl Track تحكمًا دقيقًا في الأسعار القابلة للفوترة، مما يتيح للمسؤولين تعيين الأسعار حسب المشروع أو عضو الفريق أو وقت الدخول، مما يجعله مثاليًا لتتبع ربحية المشروع وإدارة الميزانيات.

كما يتكامل مع QuickBooks و Xero و FreshBooks و Zoho Books لتسهيل مزامنة الفواتير، ولكن إنشاء الفواتير يتطلب إدخالًا يدويًا ولا يمكن تصديره إلا بتنسيق PDF.

من ناحية أخرى، يبسط Timely عملية إصدار الفواتير من خلال إنشاء الفواتير بنقرة واحدة التي تحسب الإجماليات تلقائيًا؛ دون الحاجة إلى تعديلات يدوية أو صيغ. كما تتزامن جميع تطبيقاته في الوقت الفعلي مع QuickBooks، مما يضمن تحديث المدفوعات والفواتير دائمًا دون بذل جهد إضافي.

🏆 الفائز: Timely. بينما يوفر Toggl إمكانية التخصيص، فإن ميزة الفوترة التلقائية ومزامنة QuickBooks في Timely تجعل الفوترة الدقيقة أسرع وأكثر سهولة.

Toggl Track مقابل Timely على Reddit

لجأنا إلى Reddit لمعرفة آراء المستخدمين الحقيقيين حول Timely و Toggl. كما كان متوقعًا، لكل من تطبيقي تتبع الوقت معجبين مخلصين ومنتقدين.

على سبيل المثال، أشاد مستخدم Reddit Mudbiker على r/prodcutivity بسهولة استخدام Toggl Track:

في الوقت الذي تستغرقه لتجربة 13 تطبيقًا مختلفًا، يمكنك بالفعل تعلم استخدام Toggl. أوصيت به لأحد زملائي في العمل الذي لا يتمتع بخبرة كبيرة في مجال التكنولوجيا، وقد تمكن من استخدامه في أقل من 15 دقيقة. إنه بسيط للغاية.

في الوقت الذي تستغرقه لتجربة 13 تطبيقًا مختلفًا، يمكنك بالفعل تعلم استخدام Toggl. أوصيت به إلى زميل في العمل ليس من خبراء التكنولوجيا، واستطاع استخدامه في أقل من 15 دقيقة. إنه بسيط للغاية.

من ناحية أخرى، أبدى مستخدمو Timely نفس القدر من الحماس تجاه تجربتهم السهلة. كتب مستخدم Reddit daseighty على r/androidapps:

أحببت بساطة Timely. كل ما جربته حتى الآن لا يقارن به.

أحببت بساطة Timely. كل ما جربته حتى الآن لا يقارن به.

بينما يثق البعض في الإعداد البديهي لـ Toggl Track، يفضل آخرون النهج الأنيق الذي لا يتطلب أي تدخل من المستخدم في Timely. ولكن بغض النظر عن الأداة التي تفضلها، هناك شيء واحد مؤكد: لا ينبغي أن يكون تتبع الوقت أمرًا صعبًا.

وإذا لم تجد الأداة المناسبة لك، فلا تقلق، فهناك دائمًا خيار آخر!

تعرف على ClickUp — أفضل بديل لـ Toggl Track و Timely

Toggl Track و Timely أداتان قويتان توفران تتبعًا دقيقًا للوقت، ولكن ماذا لو كنت بحاجة إلى أكثر من مجرد تتبع غير محدود؟ هنا يأتي دور ClickUp —التطبيق الشامل للعمل.

ClickUp ليس مجرد أداة لتتبع الوقت؛ إنه التطبيق الشامل للعمل. سواء كنت تتبع ساعات العمل المدفوعة أو تخطط للمهام أو تدير إنتاجية الفريق، فإن ClickUp يحافظ على كل شيء في مكان واحد.

إليك كيف يتفوق ClickUp على كل من Timely و Toggl Track:

ميزة ClickUp الأولى: حجز الوقت وجدولته تلقائيًا عبر تقويم ClickUp

يوفر تقويم ClickUp طريقة ديناميكية لإدارة المهام والمواعيد النهائية والمواعيد في مكان واحد. باستخدام مجموعة من الخيارات القابلة للتخصيص، يمكنك تنظيم جدولك الزمني ومواءمته مع سير عملك.

يقدم ClickUp Calendar:

حجز الوقت باستخدام الذكاء الاصطناعي: جدولة مهامك الأكثر أهمية تلقائيًا في فترات زمنية متاحة في التقويم، مما يساعدك على حماية وقت تركيزك

تقويم موحد: اطلع على جميع اجتماعاتك ومهامك معًا، حتى تتمكن من تخطيط عملك وفترات وقتك في مكان واحد

جدولة السحب والإفلات: انقل المهام بسهولة إلى التقويم الخاص بك لحجز وقت للعمل المكثف أو المواعيد النهائية

تقديرات وقت المهام: قم بتعيين تقديرات الوقت للمهام، حتى يتمكن ClickUp من اقتراح فترات زمنية واقعية لعملك

المهام المتأخرة وذات الأولوية: حدد بسرعة المهام المتأخرة أو ذات الأولوية العالية وحجز الوقت اللازم لإنجازها

تذكيرات مخصصة: احصل على إشعارات قبل مواعيد العمل أو الاجتماعات المجدولة، حتى لا تفوتك أي جلسة تركيز

طرق العرض الشخصية والمشتركة: استخدم تقويمك الخاص لتخصيص وقتك الشخصي، أو تقويمات المشاريع المشتركة لجدولة مواعيد الفريق بأكمله

ميزة ClickUp رقم 2: تتبع الوقت المدمج لمهامك ومشاريعك

يتجاوز تتبع وقت المشروع في ClickUp كونه مجرد تطبيق مجاني لتتبع الوقت. على عكس Toggl Track و Timely، فهو يربط تتبع الوقت بميزات إدارة المهام والمشاريع، والتقارير التفصيلية، والتعاون بين أعضاء الفريق، كل ذلك في مكان واحد.

تتبع الوقت في أي مكان باستخدام أداة تتبع وقت المشروع من ClickUp على سطح المكتب أو الهاتف المحمول أو الويب باستخدام ملحق Chrome المجاني

مع ClickUp، تحصل على:

تتبع الوقت عالميًا : ابدأ وإيقاف المؤقتات من أي جهاز وانتقل بين المهام باستخدام المؤقت العالمي. أضف الوقت يدويًا أو أنشئ إدخالات حسب النطاق الزمني

التكامل : قم بمزامنة الوقت من تطبيقات التتبع المفضلة لديك مثل Toggl و Harvest و Everhour مباشرة إلى ClickUp

جداول زمنية قابلة للتخصيص : اعرض الوقت الذي تم تتبعه حسب اليوم أو الأسبوع أو الشهر مع تفاصيل مفصلة للمهام وإدخالات الوقت

تتبع الوقت التراكمي : اطلع على الوقت الذي يقضيه كل عضو في الفريق في المهام المختلفة وأضف الوقت الذي تم تتبعه خارج ClickUp باستخدام عمليات التكامل

تقارير متقدمة : أنشئ تقارير مخصصة، وقم بتصفية إدخالات الوقت، وقارن التقديرات بالساعات الفعلية للحفاظ على سير المشاريع على المسار الصحيح

تقديرات وقت المشروع: احصل على نظرة عامة على تقدم الفريق وتحقق من أن المهام تسير وفقًا للأطر الزمنية المحددة

نظرًا لأن حل التتبع التلقائي من ClickUp مدمج في نظام إدارة المشاريع، فإنك لا تقوم فقط بتسجيل الساعات، بل تحصل أيضًا على رؤى أساسية حول الإنتاجية. إذا كنت بحاجة إلى طريقة أكثر ذكاءً لإدارة الوقت، فإن ClickUp هو الحل الأمثل لك.

💡نصيحة احترافية: حوّل إدارة مشاريعك باستخدام ClickUp Brain! هذه الأداة المدعومة بالذكاء الاصطناعي تحافظ على سير مشاريعك على المسار الصحيح، بدءًا من صياغة التحديثات وتلخيص المهام وحتى أتمتة الجداول الزمنية والإجابة على أسئلة الفريق.

احصل على ملخص سريع لأنشطتك وتتبع الوقت المستغرق عبر ClickUp Brain

ميزة ClickUp رقم 3: إدارة الوقت في ClickUp

لا ينبغي أن يكون تتبع الوقت مهمة بحد ذاتها. مع ClickUp Time Management، يمكنك بدء تشغيل المؤقتات وإيقافها من أي مكان — سطح المكتب أو الهاتف المحمول أو حتى متصفحك.

يمكنك التنقل بين المهام وتسجيل الوقت يدويًا ومعرفة أين تذهب كل دقيقة بالضبط. بالإضافة إلى ذلك، تضمن التقديرات الزمنية المدمجة توقعات واضحة، بحيث يعرف أعضاء الفريق دائمًا المدة التي يجب أن يقضوها في كل مهمة.

خطط بشكل أكثر ذكاءً والتزم بالجدول الزمني باستخدام ميزة السحب والإفلات في ClickUp

هل تحتاج إلى التخطيط مسبقًا؟ يمنحك ClickUp تحكمًا كاملاً في جدولك الزمني من خلال عروض مثل التقويم وجانت والجدول الزمني وحجم العمل. لا مزيد من مشاكل إدارة الوقت!

يمكنك بسهولة سحب المهام وإفلاتها وإعادة جدولة التبعيات وتعديل تواريخ الاستحقاق للحفاظ على سير المشاريع. بفضل ميزات إدارة وقت المشروع مثل جداول العمل وتتبع الوقت القابل للفوترة وتخطيط المعالم، أصبح الوفاء بالمواعيد النهائية أسهل من أي وقت مضى.

ميزة ClickUp رقم 4: تقديرات الوقت في ClickUp

يساعدك ClickUp على تقسيم تقديرات الوقت بين أعضاء الفريق للمهام والمهام الفرعية. قم بتخصيص الوقت المناسب للأشخاص المناسبين، وتتبع التقدم المحرز، وقارن الساعات الفعلية بالساعات المقدرة لتحسين التوقعات المستقبلية.

خطط بشكل أكثر ذكاءً باستخدام تقديرات الوقت المجمعة — اطلع على إجمالي وقت المشروع في لمحة واحدة

هل تحتاج إلى صورة شاملة؟ يقوم برنامج مراقبة الموظفين هذا تلقائيًا بتجميع تقديرات الوقت حتى تعرف دائمًا المدة التي سيستغرقها المشروع. لا مزيد من التسرع في اللحظة الأخيرة.

استخدم عرض "Workload" (حجم العمل) لموازنة السعة، وعرض "Calendar" (التقويم) لجدولة التقديرات، وعرض "Box" (المربع) لتتبع تقدم المهام. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تصدير البيانات لإنشاء تقارير مخصصة والبقاء على اطلاع بالم

للفرق التي تسعى إلى العمل بكفاءة أكبر، يساعد نموذج ClickUp Time Box في تحديد حدود زمنية واضحة للمهام، مما يحافظ على التركيز ويقلل من عوامل التشتيت.

احصل على نموذج مجاني بسّط سير عملك وأكمل المهام بكفاءة أكبر باستخدام قالب Time Box من ClickUp

➡️ اقرأ أيضًا: قوالب جدول العمل المجانية في Excel و ClickUp

نستخدم ClickUp للتعاون مع جميع الفرق فيما يتعلق بتنفيذ التغييرات الجديدة، وإثارة مشكلات المستخدمين وحلها من خلال إشراك الفريق المناسب في ذلك. نظرًا لأن هذه الأداة تحتوي أيضًا على ميزة تتبع الوقت، فمن السهل تتبع البقاء على الجدول الزمني.

نستخدم ClickUp للتعاون مع جميع الفرق فيما يتعلق بتنفيذ التغييرات الجديدة، وإثارة مشكلات المستخدمين وحلها من خلال إشراك الفريق المناسب في ذلك. نظرًا لأن هذه الأداة تحتوي أيضًا على ميزة تتبع الوقت، فمن السهل تتبع البقاء على الجدول الزمني.

هل تريد تتبع الوقت؟ دع ClickUp يقوم بالمهمة الصعبة

يعد Toggl Track و Timely أدوات رائعة لتتبع الوقت، ولكن ماذا لو كان بإمكانك التحكم فيه فعليًا؟ تشير الدراسات إلى أن استعادة التركيز بعد انقطاع يستغرق حوالي 23 دقيقة، لذا فإن مجرد تتبع الوقت لا يكفي.

وهنا يأتي دور ClickUp. إنه نظام كامل لإدارة الوقت يساعدك على تخطيط عملك وتتبعه وتحسينه في مكان واحد. عندما يتعلق الأمر بتطبيقات الإنتاجية، فهو لا مثيل له.

يمكنك تعيين تقديرات الوقت ومراقبة عبء عمل الفريق واستخدام طرق عرض التقويم أو جانت أو الجدول الزمني لجدولة العمل بالطريقة التي تريدها. بالإضافة إلى ذلك، بفضل جداول العمل والتقارير المدمجة، ستتمتع دائمًا بصورة واضحة عن كيفية قضاء فريقك لوقته.

لماذا تكتفي بتتبع الوقت بينما يمكنك التحكم فيه؟ انتقل إلى ClickUp واجعل كل ساعة مهمة.