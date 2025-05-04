أفضل 13 برنامجًا لتسجيل المكالمات للشركات والفرق في عام 2025

يمكن أن يكون برنامج تسجيل المكالمات الموثوق به عاملاً مغيرًا لقواعد اللعبة، سواء كنت تبرم صفقات أو تجمع تعليقات العملاء أو تضمن تنسيق الفريق. ولكن مع وجود العديد من خيارات الأدوات المتاحة، كيف تختار البرنامج المناسب لاحتياجات عملك؟

لقد قمنا باختيار 13 برنامجًا من أفضل برامج تسجيل المكالمات لمساعدتك في العثور على حل يوازن بين الامتثال والجودة وسهولة الاستخدام.

دعنا نكتشف برنامج تسجيل المكالمات الصوتية الذي سيغير طريقة تواصل فريقك هذا العام.

⏰ ملخص في 60 ثانية هل تحتاج إلى حل لتسجيل المكالمات ولكن لا تعرف من أين تبدأ؟ إليك قائمة موجزة بأفضل 13 برنامجًا لتسجيل المكالمات وأهم ميزاتها: : الأفضل لدمج تسجيلات المكالمات مع المهام والتدريب والتعاون ClickUp: الأفضل لدمج تسجيلات المكالمات مع المهام والتدريب والتعاون Gong: الأفضل لتوفير رؤى مبيعات مدعومة بالذكاء الاصطناعي وتتبع الصفقات Aircall: الأفضل لتسجيل المكالمات المستندة إلى السحابة وتكامل CRM Talkdesk: الأفضل لتسجيل المكالمات باستخدام الذكاء الاصطناعي في مراكز الاتصال RingCentral: الأفضل للاتصالات الموحدة وتسجيل المكالمات القابلة للتطوير Dialpad: الأفضل لنسخ المكالمات وتحليلها في الوقت الفعلي باستخدام الذكاء الاصطناعي The Rev Call Recorder: الأفضل لتسجيل المكالمات مجانًا مع نسخ دقيقة TapeACall: الأفضل لتسجيل المكالمات على الهواتف الذكية مع سعة تخزين غير محدودة All Call Recorder: الأفضل لتسجيل مرن وخيارات تنسيق صوت على Android Cube Call Recorder: الأفضل لتسجيل مكالمات VoIP والهاتف الخلوي على أجهزة Android وiPhone Google Voice: الأفضل لتسجيل مكالمات VoIP البسيطة والمناسبة للميزانية Call Master: الأفضل لتسجيل المكالمات مع ميزة حظر الرسائل غير المرغوب فيها المدمجة Call Recorder Automatic: الأفضل لتسجيل المكالمات بدون استخدام اليدين مع حظر الرسائل غير المرغوب فيها

ما الذي يجب أن تبحث عنه في برامج تسجيل المكالمات؟

قبل أن نستكشف أفضل أدوات تسجيل المكالمات، دعنا نحدد ما الذي يجعل برنامج تسجيل المكالمات جيدًا.

📌 فيما يلي قائمة بالميزات الرئيسية التي يجب أن يتضمنها برنامج تسجيل المكالمات الخاص بك:

تسجيل المكالمات تلقائيًا: التقاط المكالمات الواردة والصادرة دون تفويت أي شيء

النسخ الاحتياطي السحابي لتخزين غير محدود: لا تفقد أي محادثة مهمة بفضل التخزين الآمن والقابل للتوسيع

سجلات المكالمات لتتبع منظم: الوصول إلى الطوابع الزمنية وهوية المتصل ومدة المكالمة في لمحة

بحث ذكي للوصول السريع: ابحث عن مكالمات هاتفية مسجلة محددة باستخدام كلمات رئيسية أو تواريخ أو معلومات المتصل

تكامل CRM لسير عمل سلس: مزامنة تسجيلات المكالمات مباشرة مع ملفات تعريف العملاء

توافق مع أنظمة VoIP والهواتف لضمان المرونة: يعمل عبر الهواتف الأرضية وتطبيقات VoIP والأجهزة المحمولة

تشفير البيانات للأمان: حماية المكالمات التجارية والمعلومات التجارية الحساسة

ميزات الامتثال للحماية القانونية: التزم بلوائح GDPR و HIPAA و CCPA

نسخ المكالمات لتسهيل التحليل: تحويل تسجيلات المكالمات الصوتية إلى نص قابل للبحث

مراقبة في الوقت الفعلي للتدريب: ساعد فرق المبيعات على ضبط نهجهم في المكالمات الحية

أفضل برامج تسجيل المكالمات

سواء كنت تبحث عن تحسين التدريب أو ضمان الامتثال أو تحسين خدمة العملاء، يمكن أن تساعدك أدوات تسجيل المكالمات المناسبة في تسجيل المحادثات المهمة دون عناء.

دعنا نستكشف بعضًا من أفضل خيارات برامج تسجيل المكالمات المتاحة لتعزيز استراتيجية الاتصال لديك!

1. ClickUp (الأفضل لدمج تسجيلات المكالمات مع المهام والتدريب والتعاون)

التقط كل التفاصيل — يقوم AI Notetaker من ClickUp تلقائيًا بتدوين الأفكار والمهام وملاحظات الاجتماعات على الفور

بينما تدعي العديد من الشركات أنها تقدم حلولًا "شاملة"، إلا أنها في الواقع تجمع بين وحدات مستقلة. ولا تزال ترى واجهات مختلفة، وتسجيلات دخول، أو صوامع بيانات. وهنا يأتي دور ClickUp لتغيير هذا الوضع من خلال كونه التطبيق الحقيقي الشامل للعمل.

يجمع ClickUp بين تسجيلات المكالمات والمهام والأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي وأدوات التعاون في منصة واحدة، مما يسهل على الفرق العمل معًا في واجهة موحدة.

ClickUp AI Notetaker

لقد مررنا جميعًا بهذه الموقف، حيث نبحث بشكل محموم في رسائل البريد الإلكتروني التي لا نهاية لها ومحاضر الاجتماعات والملاحظات العشوائية للعثور على تفصيل واحد مهم من اجتماع الأسبوع الماضي.

ولكن مع ClickUp AI Notetaker، يمكنك أن تقول وداعًا لهذا الفوضى. بفضل النصوص التلقائية والملخصات وعناصر العمل المدعومة بالذكاء الاصطناعي، يتم تسجيل كل مكالمة وتنظيمها بسهولة — لا مزيد من التخمينات، لا مزيد من الفوضى — فقط ملاحظات واضحة تمامًا، دائمًا في متناول يدك.

يمكن لـ ClickUp AI Notetaker إنشاء مهام تلقائيًا من مناقشات اجتماعاتك أو مشاركة الملخص مباشرةً في دردشة فريقك. بهذه الطريقة، يظل الجميع على اطلاع، ولا يفوتك أي شيء.

📋 إليك ما يقدمه لك ClickUp AI Notetaker:

✅ تسجيل الاجتماعات وتدوينها تلقائيًا

✅ إنشاء ملخصات الاجتماعات مع النقاط الرئيسية والعناصر التي يجب اتخاذ إجراءات بشأنها

✅ تسجيلات صوتية كاملة للاستخدام كمرجع

✅ يسرد الحاضرين وينظم الملاحظات في ClickUp Docs

✅ يتيح البحث في النصوص المكتوبة للعثور على التفاصيل المهمة على الفور

✅ يعمل مع Zoom و Google Meet و Teams لتكامل سلس

✅ يتزامن مع عرض التقويم في ClickUp للانضمام تلقائيًا وتدوين الملاحظات

ClickUp Clips

لقد مررنا جميعًا بهذه المواقف — كتابة رسائل بريد إلكتروني مطولة أو حضور اجتماع آخر لمجرد شرح شيء كان من الممكن توضيحه في ثوانٍ. التواصل في العمل معطل، ولكن ClickUp Clips يعمل على إصلاحه. 🏆

باستخدام ClickUp Clips، يمكنك تسجيل المكالمات الصوتية والمرئية وتحريرها ومشاركتها، مما يجعل التواصل أسرع وأكثر وضوحًا وكفاءة. لا مزيد من الالتباس أو الرسائل المتبادلة — ما عليك سوى الضغط على زر التسجيل وتوضيح ما تريد بصريًا وإرساله.

سجل المكالمات وتسجيلات الشاشة وضمان اتصال سلس مع خيارات التحرير والمشاركة والتنزيل باستخدام ClickUp Clips

📹 إليك ما يقدمه لك ClickUp Clips:

✅ سجل المكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو وتسجيلات الشاشة للحصول على وضوح فوري✅ قم بتضمين المقاطع مباشرة في ClickUp Docs و ClickUp Chat — للحفاظ على سلاسة الاتصال✅ قم بتحرير المقاطع ومشاركتها وتنزيلها بسهولة✅ قم بالنسخ التلقائي باستخدام ClickUp Brain ، مع طوابع زمنية لتسهيل البحث✅ تحويل المقاطع إلى مهام باستخدام ClickUp Tasks —حتى لا يضيع أي شيء في الترجمة✅ المزامنة مع ClickUp Docs للحصول على شروحات تفصيلية وإرشادات تفصيلية

💡 نصيحة احترافية: يتم تضمين كل مقطع يتم إرساله في ClickUp Chat تلقائيًا للوصول السريع إليه — دون الحاجة إلى البحث في الروابط أو رسائل البريد الإلكتروني!

يتكامل ClickUp أيضًا بسلاسة مع أكثر من 1000 تطبيق، بما في ذلك Google Meet وZoom وMicrosoft Teams وغيرها من برامج VoIP والمؤتمرات الهاتفية، مما يضمن سير العمل بسلاسة دون الحاجة إلى التنقل بين المنصات.

من خلال الجمع بين هذه الميزات، يصبح ClickUp مركزًا رئيسيًا لإدارة جميع جوانب مكالماتك واجتماعاتك:

قم بتخزين ملاحظات الاجتماعات والتسجيلات وعناصر العمل في مكان واحد

تعاون مع فريقك في المتابعة والخطوات التالية

استخدم ميزات إدارة المهام القوية في ClickUp لضمان المساءلة والتقدم

كما يشهد راي تشان، نائب رئيس قسم تكنولوجيا المعلومات في San Diego Padres،

باستخدام ClickUp، يمكننا البقاء على اتصال والاطلاع على ما يجري في جميع أنحاء المؤسسة.

باستخدام ClickUp، يمكننا البقاء على اتصال والاطلاع على ما يجري في جميع أنحاء المؤسسة.

أفضل ميزات ClickUp

التسجيل والمشاركة: سجل تدريبات الفريق والعروض التوضيحية للتدريب ومشاركة المعرفة

نسخ مدعوم بالذكاء الاصطناعي: انسخ تسجيلات المكالمات الصوتية مع ملخصات ذكية باستخدام ClickUp Brain

التعاون السياقي: أضف تعليقات مزودة بختم زمني على المقاطع لتسهيل الرجوع إليها

رؤى قابلة للتنفيذ: أنشئ مهام من التسجيلات لتحويل اللحظات المهمة إلى إجراءات

ملحق Chrome لزيادة الإنتاجية: تتبع الوقت وإنشاء المهام والتقاط لقطات شاشة في المتصفح باستخدام تتبع الوقت وإنشاء المهام والتقاط لقطات شاشة في المتصفح باستخدام ملحق Chrome من ClickUp

توثيق مرئي باستخدام ClickUp Docs: قم بتضمين تسجيلات الفيديو مباشرة في ClickUp Docs لتقديم شروحات أو عروض توضيحية بسهولة

تسجيل المقاطع الصوتية وتضمينها في مهام ClickUp: التقط تسجيلات المكالمات الصوتية أو تسجيلات الشاشة وأرفقها بمهام ClickUp، مع الاحتفاظ بجميع المعلومات ذات الصلة في مكان واحد

قيود ClickUp

قد يكون معقدًا لبعض المستخدمين نظرًا لميزاته الشاملة

أسعار ClickUp

مجاني إلى الأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

الأعمال: 12 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

ClickUp Brain: أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 7 دولارات شهريًا لكل عضو

ClickUp AI Notetaker: أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 6 دولارات شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4. 7/5 (9,000+ تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ClickUp؟

يقول أحد مستخدمي G2:

أكثر ما أحبه في ClickUp هو أنه يحل محل عدة أدوات في مكان واحد. لا داعي للتبديل بين عدة تطبيقات. يوفر عددًا لا مثيل له من الميزات مقارنة بالبرامج الأخرى.

أكثر ما أحبه في ClickUp هو أنه يحل محل عدة أدوات في مكان واحد. لا داعي للتبديل بين عدة تطبيقات. يوفر عددًا لا مثيل له من الميزات مقارنة بالبرامج الأخرى.

🔮 رؤية أساسية: ClickUp Meetings يحفظ كل شيء في مكان واحد — الملاحظات وجدول أعمال الاجتماعات وعناصر العمل — حتى يعرف فريقك دائمًا ما هي الخطوة التالية. لا مزيد من البحث في المستندات المتناثرة أو المتابعة المنسية! بفضل تقنية تدوين الملاحظات المدعومة بالذكاء الاصطناعي وقوائم المراجعة والتعليقات المخصصة، تصبح كل اجتماعاتك منظمة وقابلة للتنفيذ وسهلة الرجوع إليها. 🚀

2. Gong (الأفضل للحصول على رؤى مبيعات مدعومة بالذكاء الاصطناعي وتتبع الصفقات)

عبر Gong

Gong هو برنامج متطور لتسجيل المكالمات يقوم تلقائيًا بتسجيل المكالمات التجارية ونسخها وتحليلها لتوفير رؤى قابلة للتنفيذ.

باستخدام الذكاء الاصطناعي، يحدد Gong مشاعر العملاء والمواضيع الرئيسية والاعتراضات ويساعد فرق المبيعات على تحسين عروضهم وإبرام الصفقات.

يتكامل Gong أيضًا مع أنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM) ومنصات المؤتمرات عبر الإنترنت والبريد الإلكتروني، مما يضمن تسجيل جميع تفاعلات العملاء وتحليلها لاتخاذ قرارات أفضل.

أفضل ميزات Gong

حوّل المكالمات الواردة والصادرة إلى نص مع إمكانية البحث عن الكلمات المفتاحية

اكتشف المواضيع الرئيسية والاعتراضات ومشاعر العملاء لتحسين استراتيجيات المبيعات

دمج تسجيلات المكالمات مع مكونات CRM لتتبع الصفقات بسلاسة والحصول على رؤية كاملة لمسار المبيعات.

حدد الأنماط عبر عدة مكالمات لتحسين تدريب المبيعات والمراسلة

قم بتمييز اللحظات المهمة في المكالمات لسهولة الرجوع إليها ومتابعتها

قدم ملاحظات تستند إلى البيانات لتحسين أداء المبيعات الفردي

قيود Gong

قد تؤثر انقطاعات المكالمات أو الأعطال الصوتية على دقة النسخ

قدرة محدودة على تصدير مجموعات البيانات الكبيرة للاستخدام الخارجي

يدعم التسجيلات لمدة تصل إلى 7 ساعات، مما يتطلب تقسيم الاجتماعات الأطول

أسعار Gong

أسعار مخصصة

تقييمات وتصنيفات Gong

G2: 4. 8/5 (أكثر من 6000 تقييم)

Capterra: 4. 8/5 (أكثر من 500 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Gong؟

وفقًا لمستخدم G2 هذا:

يتيح لي Gong التركيز والمشاركة في جميع اجتماعاتي من خلال تدوين جميع الملاحظات نيابة عني. إنه مفيد للغاية لأنه يتيح لي الاستماع بنشاط إلى عملائي واكتشاف المشكلات الحقيقية التي يواجهونها، مما يؤدي إلى تحقيق أرباح لشركتي.

يتيح لي Gong التركيز والمشاركة في جميع اجتماعاتي من خلال تدوين جميع الملاحظات نيابة عني. إنه مفيد للغاية لأنه يتيح لي الاستماع بنشاط لعملائي واكتشاف المشكلات الحقيقية التي يواجهونها، مما يؤدي إلى تحقيق أرباح لشركتي.

🌟 حقيقة ممتعة: بينما تعود بدايات لوحات التحويل الهاتفية (التي يعمل بها مشغلون) إلى أواخر القرن التاسع عشر، فإن مفهوم "مركز الاتصال" المخصص غالبًا ما يُرجع إلى ستينيات القرن العشرين. غالبًا ما يُشار إلى Birmingham Press and Mail في المملكة المتحدة على أنها أول شركة قامت بتركيب أحد أقدم الأنظمة التجارية المعروفة التي تقوم بتوجيه مكالمات العملاء إلى وكلاء معينين.

3. Aircall (الأفضل لتسجيل المكالمات المستندة إلى السحابة وتكامل CRM)

عبر Aircall

Aircall هو برنامج لإدارة المكالمات مصمم للشركات التي ترغب في تسجيل وتخزين المكالمات الواردة والصادرة عبر المنصة.

تساعد هذه الأداة الفرق على تحسين خدمة العملاء وأداء المبيعات وضمان الجودة من خلال توفير سجل موثوق لتفاعلات العملاء. يمكن استخدامها أيضًا كبرنامج لإدارة جهات الاتصال بفضل ميزاتها التي تساعد الشركات على إدارة عمليات مركز الاتصال الداخلي ضمن منصتها السحابية.

أفضل ميزات Aircall

سجل المكالمات الواردة والصادرة التي تتم عبر رقم هاتف Aircall وادخل إليها

قم بتخصيص إعدادات التسجيل لالتقاط مكالمات محددة أو تسجيل جميع المحادثات تلقائيًا

قم بتقييم أداء الموظفين وتقديم تدريب موجه باستخدام تسجيلات المكالمات

احصل على رؤى قيّمة عن العملاء من خلال مراجعة التفاعلات لفهم احتياجات العملاء ونقاط ضعفهم

ضمان الامتثال للوائح الصناعية من خلال الاحتفاظ بسجلات ومحاضر مكالمات دقيقة

قيود Aircall

لن يتم حفظ المكالمات التي تزيد مدتها عن 4 ساعات

لا يتم تسجيل المكالمات الداخلية بين مستخدمي Aircall

أسعار Aircall

أساسي: 40 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

للمحترفين: 70 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

مخصص: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات Aircall وتعليقات المستخدمين

G2: 4. 3/5 (أكثر من 1000 تقييم)

Capterra: 4. 2/5 (أكثر من 400 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Aircall؟

هذا ما يقوله أحد مستخدمي Capterra عن Aircall:

نحن نستخدم Aircall وتكامله مع HubSpot في فريقنا عن بُعد، وهو يعمل بشكل جيد للغاية. يتم تسجيل كل شيء تلقائيًا، ويمكننا حتى تنفيذ سير العمل بناءً على بعض قواعد Aircall.

نحن نستخدم Aircall وتكامله مع HubSpot في فريقنا عن بُعد، وهو يعمل بشكل جيد للغاية. يتم تسجيل كل شيء تلقائيًا، ويمكننا حتى تنفيذ سير العمل بناءً على بعض قواعد Aircall.

💡 نصيحة للمحترفين: تتبع المكالمات الواردة والصادرة بسهولة باستخدام هذه القوالب العشرة المجانية لسجل المكالمات الهاتفية

عبر Talkdesk

Talkdesk هو برنامج لتسجيل المكالمات مصمم لفرق دعم العملاء ومراكز الاتصال لالتقاط وتخزين المكالمات الهاتفية بين الوكلاء والعملاء.

بفضل ميزات مثل الرؤى المدعومة بالذكاء الاصطناعي ومراقبة المكالمات في الوقت الفعلي، يعمل Talkdesk على تحسين تجربة العملاء ومراقبة الجودة في بيئات المكالمات عالية الحجم.

أفضل ميزات Talkdesk

قم بتعيين معلمات تسجيل قابلة للتخصيص للتحكم في وقت تسجيل المكالمات ومدتها

راجع المكالمات باستخدام أدوات إدارة الجودة، بما في ذلك الملاحظات المزودة بختم زمني لتحليل مفصل

راقب المكالمات في الوقت الفعلي من خلال التحكم في التسجيل المباشر وخيارات الإيقاف المؤقت/الاستئناف

اختر خيارات التخزين المرنة لإدارة سياسات الاحتفاظ ومساحة التخزين

استخدم الرؤى المدعومة بالذكاء الاصطناعي لإنشاء ملخصات للمحادثات، واكتشاف مشاعر العملاء، واقتراح مقالات معرفية ذات صلة

قيود Talkdesk

لن يتم تسجيل المكالمات التي تتضمن فترات صمت طويلة

بشكل افتراضي، يستمر تسجيل المكالمات المحولة، ولكن يمكن تعديل الإعدادات

يتطلب تسجيل المكالمات بين الوكلاء تكوينًا إداريًا

أسعار Talkdesk

Financial Services Experience Cloud for Banking Edition: 225 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

Financial Services Experience Cloud for Insurance Edition: 225 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

Healthcare Experience Cloud for Providers Edition: 225 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

Retail Experience Cloud Edition: 225 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

CX Cloud Government Edition: 225 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Talkdesk

G2: 4. 4/5 (أكثر من 2000 تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (700+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Talkdesk؟

وفقًا لمستخدم G2 هذا:

أحب سهولة استخدام Talkdesk، فهو سهل الفهم والتقديم للموظفين الجدد. نستخدم Talkdesk يوميًا لإجراء المكالمات مع العملاء وتلقيها، لذا من المهم بالنسبة لنا أن يكون لدينا برنامج يعمل بشكل جيد.

أحب سهولة استخدام Talkdesk، فهو سهل الفهم وتقديمه للموظفين الجدد. نستخدم Talkdesk يوميًا لإجراء المكالمات مع العملاء وتلقيها، لذا من المهم بالنسبة لنا أن يكون لدينا برنامج يعمل بشكل جيد.

🌟 حقيقة ممتعة: هناك مقولة شهيرة في تدريب خدمة العملاء: "العملاء يمكنهم سماع الابتسامة". تظهر الأبحاث حول جودة الصوت أن الابتسامة تغير نبرة صوتك (تأثير ملحوظ على نبرة الصوت والرنين). فهي تساعد على إيصال الود والدفء، حتى لو لم يتمكن العميل من رؤيتك.

5. RingCentral (الأفضل للاتصالات الموحدة وتسجيل المكالمات القابلة للتطوير)

عبر RingCentral

قد يستغرق البحث في العديد من تطبيقات الاتصال وقتًا طويلاً من العمل الفعلي، خاصة بالنسبة لممثلي المبيعات. تم حل هذه المشكلة بواسطة RingCentral.

RingCentral هو برنامج لتسجيل المكالمات مصمم للشركات التي تحتاج إلى منصة اتصال مركزية لإدارة المكالمات الهاتفية ومكالمات المبيعات وتفاعلات العملاء.

يوفر هذا البرنامج تسجيل المكالمات تلقائيًا وعند الطلب، مما يجعله خيارًا مرنًا لفرق المبيعات ودعم العملاء ومديري الأعمال.

أفضل ميزات RingCentral

قم بتمكين التسجيل التلقائي للمكالمات الواردة والصادرة، مع خيارات التسجيل عند الطلب

قم بتخزين التسجيلات بكفاءة بفضل سعة التخزين الكبيرة وإعدادات الاحتفاظ القابلة للتخصيص

قم بتخصيص الإشعارات الصوتية لإعلام المتصلين عند بدء التسجيل

استفد من التحليلات المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتلخيص المكالمات ونسخها وتتبع الكلمات المفتاحية

تكامل سلس مع منصات CRM مثل Salesforce و HubSpot لتسجيل المكالمات بشكل أفضل والحصول على رؤى حول العملاء

ضمان التخزين الآمن في السحابة من خلال نظام الهاتف السحابي الأصلي من RingCentral، والذي يتوافق مع HIPAA و GDPR واللوائح الأخرى في هذا المجال

قيود RingCentral

حد أقصى لسعة التخزين لكل حساب، والتي قد تمتلئ بسرعة مع ارتفاع حجم المكالمات

حذف التسجيلات تلقائيًا بناءً على الوقت، حتى إذا لم تصل سعة التخزين إلى الحد الأقصى

التخزين غير المحدود متاح فقط في الخطط الأعلى مستوى

أسعار RingCentral

الأساسي: 30 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

متقدم: 35 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

Ultra: 45 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات RingCentral وتعليقات المستخدمين

G2: 4. 0/5 (أكثر من 140 تقييمًا)

Capterra: 4. 3/5 (230+ تقييم)

📮 ClickUp Insight: تعتمد الشركات على نظام مركزي لتحقيق النجاح، ولكن بدون هذا النظام، غالبًا ما تضيع المتابعات والقرارات المهمة بين العديد من الأدوات. تشير الأبحاث إلى أن 43% من الموظفين يرسلون ما بين 0 إلى 10 رسائل فقط في اليوم، مما قد يعني أنهم يجرون محادثات أكثر تركيزًا وذات مغزى أو أنهم يعانون من مشاكل في التواصل عبر منصات مختلفة. وهنا يأتي دور منصة الإنتاجية الشاملة مثل ClickUp، التي تساعد الفرق على تجميع المحادثات والتسجيلات وتحديثات المشاريع ومشاركة المعرفة في مساحة عمل واحدة.

6. Dialpad (الأفضل للنسخ وتحليل المكالمات في الوقت الفعلي باستخدام الذكاء الاصطناعي)

عبر Dialpad

يمكن أن يؤدي تفويت اجتماع واحد إلى تراكم العمل لأسابيع. Dialpad يحل هذه المشكلة.

Dialpad هو برنامج لتسجيل المكالمات ونسخها يتميز بوظيفة البحث الذكي التي تتكامل بشكل جيد مع ملخصاته المدعومة بالذكاء الاصطناعي. تضمن هذه الوظيفة للشركات مراجعة المكالمات بكفاءة واستخراج الأفكار الرئيسية التي يمكن استخدامها لتحسين جودة المكالمات.

يعد Dialpad مثاليًا بشكل خاص لفرق المبيعات وممثلي خدمة العملاء ويساعد على تحسين خدمة العملاء والتدريب وتتبع الأداء.

أفضل ميزات Dialpad

نسخ المكالمات في الوقت الفعلي لتسجيل المكالمات الواردة والصادرة فور حدوثها

إنشاء ملخصات للمكالمات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لإبراز النقاط الرئيسية وتحليل مشاعر العملاء

قم بإيقاف التسجيلات تلقائيًا لمنع تسجيل تفاصيل بطاقات الائتمان أو البيانات السرية

ابحث عن التسجيلات وقم بتصفيتها للعثور بسرعة على مكالمات هاتفية مسجلة محددة بناءً على كلمات رئيسية ومعاي

قم بتمييز المكالمات وتصنيفها لتسهيل تنظيمها وتحليلها بالتفصيل

دمج مع منصات CRM لربط تسجيلات المكالمات ببيانات العملاء لتحسين المبيعات وتتبع دعم العملاء

قيود Dialpad

تسجيل المكالمات التلقائي غير متوفر في الخطة القياسية الأساسية ويجب تشغيله يدويًا

يقتصر الوصول إلى تسجيلات المتدربين على المسؤولين والمدربين فقط

لا يتوفر تسجيل الفيديو أو الشاشة في اجتماعات Dialpad؛ يتم تسجيل الصوت من خطوط PSTN فقط

أسعار Dialpad

القياسي: 27 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

المزايا: 35 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات وتصنيفات Dialpad

G2: 4. 4/5 (أكثر من 1800 تقييم)

Capterra: 4. 2/5 (أكثر من 500 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Dialpad؟

يقول أحد مستخدمي G2:

أحب البساطة وسهولة الاستخدام التي تجعل استخدام Dialpad أسهل من استخدام هاتف مكتب أرضي عادي. من السهل التنقل في التطبيق واستكشاف جميع الميزات، ويمكنك نقل مكالماتك بسلاسة في جميع أنحاء مكتبك/مؤسستك دون أي متاعب أو خطوات إضافية.

أحب البساطة وسهولة الاستخدام التي تجعل استخدام Dialpad أسهل من استخدام هاتف مكتب أرضي عادي. من السهل التنقل في التطبيق واستكشاف جميع الميزات، ويمكنك نقل مكالماتك بسلاسة في جميع أنحاء مكتبك/مؤسستك دون أي متاعب أو خطوات إضافية.

🔮 رؤية أساسية: تعد تسجيلات المكالمات رائعة، ولكن في بعض الأحيان يكون الرؤية بنفس أهمية السماع — اجمع بينهما مع أفضل 15 برنامج لتسجيل الشاشة بدون علامة مائية للحصول على سياق كامل!

7. TapeACall (الأفضل لتسجيل المكالمات على الهواتف الذكية مع سعة تخزين غير محدودة)

عبر TapeACall

TapeACall هو تطبيق لتسجيل المكالمات مصمم لمستخدمي الهواتف الذكية الذين يحتاجون إلى تسجيل المكالمات الواردة والصادرة بسهولة

يضمن هذا التطبيق عدم فقدان أي تفاصيل مهمة للمكالمات الهاتفية، مما يجعله برنامجًا مناسبًا لتسجيل المكالمات لمجموعة كبيرة من الاستخدامات، مثل اجتماعات العمل والمكالمات المبيعات والمقابلات والوثائق القانونية أو السجلات الشخصية.

أفضل ميزات TapeACall

سجل مكالمات واردة وصادرة غير محدودة بدون حدود للتخزين

نسخ المكالمات الهاتفية المسجلة تلقائيًا بدقة عالية

يمكنك دمجها مع منصات التخزين السحابية مثل Google Drive وDropbox وEvernote

شارك التسجيلات على الفور عبر البريد الإلكتروني والرسائل القصيرة ووسائل التواصل الاجتماعي

قم بالمزامنة بين الأجهزة بسلاسة لنقل التسجيلات بسهولة

قيود TapeACall

يتطلب دعم المكالمات الثلاثية لدمج المكالمات وتسجيلها

إصدار مجاني محدود، يسمح بتشغيل أول 60 ثانية فقط من التسجيل

أسعار TapeACall

أسعار مخصصة

تقييمات وتصنيفات TapeACall

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

اقرأ أيضًا: 10 قوالب مجانية لملاحظات الاجتماعات لتدوين محاضر الاجتماعات بشكل أفضل

8. Rev Call Recorder (الأفضل لتسجيل المكالمات مجانًا مع نسخ دقيقة)

عبر The Rev Call Recorder

Rev Call Recorder هو تطبيق لتسجيل المكالمات مصمم لمستخدمي iPhone الذين يحتاجون إلى مسجل مكالمات مجاني وغير محدود مع خيار النسخ عالي الدقة.

سواء كنت تسجل عروض المبيعات أو المقابلات أو المكالمات التجارية، يضمن لك Rev Call Recorder تسجيل كل كلمة ويمكنك طلب نصوص دقيقة عند الحاجة.

أفضل ميزات Rev Call Recorder

سجل مكالمات واردة وصادرة غير محدودة بدون رسوم خفية

التقط صوتًا عالي الجودة أو استورد ملفات خارجية مثل المذكرات الصوتية

نسخ المكالمات الهاتفية المسجلة بدقة تصل إلى 99% (خدمة مدفوعة)

نظم التسجيلات في مجلدات وشاركها عبر قنوات متعددة

ادمجها مع Dropbox وSMS والبريد الإلكتروني لإدارة الملفات بسهولة

قيود Rev Call Recorder

يدعم فقط المكالمات التي تتم داخل الولايات المتحدة وكندا

يتطلب تحميل التسجيلات يدويًا لنسخها لأن التطبيق لا يقوم بالنسخ تلقائيًا

أسعار Rev Call Recorder

خطة مجانية

الأساسي: 14.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

المزايا: 34.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Rev Call Recorder

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

اقرأ أيضًا: أفضل 10 أمثلة على برامج CRM وحالات استخدامها لزيادة الإنتاجية

9. All Call Recorder (الأفضل لتسجيل مرن وخيارات تنسيق صوتي على نظام Android)

عبر All Call Recorder

All Call Recorder هو تطبيق لتسجيل المكالمات لأجهزة Android يتيح للمستخدمين تسجيل المكالمات الهاتفية وحفظها وإدارتها باستخدام إعدادات قابلة للتخصيص.

وهذا مفيد بشكل خاص إذا كنت بحاجة إلى نسخ محادثاتك احتياطيًا أو تدريب فريق المبيعات أو تحسين جودة المكالمات.

بالإضافة إلى ذلك، يوفر All Call Recorder تنسيقات تسجيل متعددة وخدمات نسخ وخيارات مشاركة لمزيد من المرونة.

أفضل ميزات All Call Recorder

سجل المكالمات بناءً على الرقم أو جهة الاتصال أو جهات الاتصال المحددة

يدعم تنسيقات تسجيل متعددة بما في ذلك MP3 و M4A و OGG و WAV و AMR و 3GP و FLAC و MP4

نسخ التسجيلات باستخدام خدمة نسخ مجانية باللغة الإنجليزية

مشاركة أجزاء محددة من المكالمات الهاتفية المسجلة

نقل التسجيلات بين الأجهزة

قم بتصفية المكالمات باستخدام قائمة بيضاء لتحديد المكالمات التي تريد تسجيلها

اضبط جودة الصوت لتحسين التخزين والوضوح

جميع قيود Call Recorder

قد تحظر بعض تطبيقات الجهات الخارجية تشغيل مسجل المكالمات، مما يتطلب إدراجه يدويًا في قائمة التطبيقات المسموح بها

أسعار جميع برامج تسجيل المكالمات

مجاني

أسعار مخصصة

جميع تقييمات ومراجعات Call Recorder

G2: لا توجد تقييمات كافية

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

🧠 هل تعلم؟ 67% من المهنيين يقولون إن الاجتماعات الافتراضية لا تقل إنتاجية عن الاجتماعات الشخصية، ولكن فقط عندما تكون منظمة جيدًا! أتقن آداب الاجتماعات الافتراضية من خلال هذه الممارسات العشر الأفضل للحفاظ على كفاءة مكالماتك وتفاعلها.

10. Cube Call Recorder (الأفضل لتسجيل مكالمات VoIP والمكالمات الهاتفية على Android و iPhone)

عبر Cube Call Recorder

Cube Call Recorder (Cube ACR) هو تطبيق لتسجيل المكالمات يتيح للمستخدمين تسجيل المكالمات الهاتفية ومحادثات VoIP على أجهزة Android و iPhone. يعمل هذا التطبيق بشكل جيد لالتقاط المكالمات على برامج مثل WhatsApp و Skype وأدوات VoIP الشائعة الأخرى.

يوفر Cube ACR أيضًا تسجيل صوتي عالي الجودة ونسخ احتياطي على السحابة وميزات أمان متقدمة للمستخدمين.

أفضل ميزات Cube Call Recorder

انسخ التسجيلات احتياطيًا إلى Google Drive أو عبر البريد الإلكتروني لتخزينها بأمان

ضع علامات جغرافية على المكالمات المسجلة لتتبع مكان إجراء المحادثات (Android فقط)

تنظيف التسجيلات القديمة تلقائيًا لتحرير مساحة التخزين بسهولة

قم بتأمين التسجيلات باستخدام قفل PIN أو TouchID أو FaceID لمزيد من الخصوصية

هز الهاتف لتمييز النقاط المهمة في المحادثة لسهولة الرجوع إليها (Android فقط)

قيود Cube Call Recorder

مشكلات التسجيل من جانب واحد حيث يتم تسجيل صوت طرف واحد فقط، مما يتطلب تعديلات على مصدر الصوت

قد يتم تطبيق حدود على مدة التسجيل بناءً على إعدادات التطبيق، مما قد يؤدي إلى قطع المكالمات الطويلة

أسعار Cube Call Recorder

مجاني

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Cube Call Recorder

G2: لا توجد تقييمات كافية

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

🌟 حقيقة ممتعة: كان تسجيل المكالمات في البداية يتم باستخدام أشرطة مغناطيسية وتوصيلات لوحات مفاتيح مادية. في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي، بدأت الشركات والمؤسسات الحكومية في اعتماد التسجيل على بكرات لضمان الجودة والأمان. وتعود أنظمة تسجيل المكالمات الرقمية الحالية إلى هذه الأجهزة التناظرية القديمة.

11. Google Voice (الأفضل لتسجيل مكالمات VoIP البسيطة والمناسبة للميزانية)

عبر Google Voice

Google Voice هي خدمة VoIP توفر ميزات برامج تسجيل المكالمات الأساسية للشركات التي تبحث عن حل ميسور التكلفة وسهل الاستخدام.

لتلبية الاحتياجات المختلفة، يتوفر Google Voice على أجهزة الكمبيوتر المكتبية والمحمولة. يدعم Google Voice تسجيل المكالمات وتتبع سجل المكالمات والبريد الصوتي والرسائل القصيرة وتوجيه المكالمات.

أفضل ميزات Google Voice

سجل المكالمات الواردة والصادرة

قم بتخزين سجل المكالمات، بما في ذلك التاريخ والوقت والمدة وتفاصيل المتصل

توفير إعلان صوتي عند بدء التسجيل

أوقف التسجيل بالضغط على الرقم 4 مرة أخرى أو إنهاء المكالمة

قيود Google Voice

تسجيل المكالمات غير متاح في جميع البلدان أو المناطق

يمكن تسجيل المكالمات الواردة فقط

أسعار Google Voice

Business Starter: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

المعيار التجاري: 14 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

Business Plus: 22 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Google Voice

G2: 4. 1/5 (أكثر من 150 تقييمًا)

Capterra: 4. 5/5 (700+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Google Voice؟

وفقًا لمستخدم Capterra هذا:

أستخدم Google Voice لخط هاتف عملي، فهو مريح للغاية ومجاني دائمًا! يمكنني الوصول إليه عبر عدة هواتف أو من جهاز الكمبيوتر المحمول، لذلك لا أفوت أي مكالمة أو رسالة نصية من العملاء.

أستخدم Google Voice لخط هاتف عملي، فهو مريح للغاية ومجاني دائمًا! يمكنني الوصول إليه عبر عدة هواتف أو من جهاز الكمبيوتر المحمول، لذلك لا أفوت أي مكالمة أو رسالة نصية من العملاء.

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12. Call Master (الأفضل لتسجيل المكالمات مع ميزة حظر الرسائل غير المرغوب فيها المدمجة)

عبر CallMaster

من خلال الجمع بين التسجيل التلقائي للمكالمات وحاجز المكالمات، يضمن Call Master للمستخدمين إمكانية تسجيل المحادثات المهمة مع تصفية المكالمات المزعجة.

يعد Call Master مفيدًا بشكل خاص للمستخدمين الجدد بفضل واجهته سهلة الاستخدام وميزاته مثل تكامل قائمة جهات الاتصال التي تجعل تسجيل المكالمات عملية سهلة نسبيًا.

أفضل ميزات Call Master

سجل المكالمات الواردة والصادرة دون الحاجة إلى بدء التسجيل يدويًا

حظر الرسائل غير المرغوب فيها والأرقام غير المرغوب فيها لتقليل المكالمات المزعجة

تصفح واجهة سهلة الاستخدام للوصول السريع إلى التسجيلات

دمج مع قوائم جهات الاتصال لتحديد هوية المتصل بسلاسة

قيود Call Master

قد لا يعمل بشكل مثالي على بعض طرازات الهواتف، مما يؤدي إلى جودة تسجيل رديئة

قد تنطبق قيود التخزين حسب الخطة

أسعار Call Master

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Call Master

G2: لا توجد تقييمات كافية

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

🌟 حقيقة ممتعة: على الرغم من أن الكثير من الناس ما زالوا يفضلون التفاعل البشري عبر الهاتف، إلا أن روبوتات الدردشة والمساعدين الافتراضيين المدعومين بالذكاء الاصطناعي يتولون بشكل متزايد مهام الدعم الأولي. وفقًا لشركة Gartner، بحلول عام 2027 ، حوالي 25٪ من عمليات خدمة العملاء قد تعتمد على المساعدين الافتراضيين للعملاء (VCAs) لإدارة الطلبات الروتينية، مما يحرر الموظفين البشريين للقيام بمهام أكثر تعقيدًا.

13. Call Recorder Automatic (الأفضل لتسجيل المكالمات بدون استخدام اليدين مع حظر الرسائل غير المرغوب فيها)

عبر Call Recorder Automatic

Call Recorder Automatic هو أداة غنية بالميزات توفر ميزات مثل معرف المتصل وحظر الرسائل غير المرغوب فيها ودعم متعدد اللغات للمستخدمين الذين يحتاجون إلى تسجيل المكالمات تلقائيًا دون بذل جهد إضافي.

سواء كنت تحفظ محادثات العمل أو تراجع مكالمات المبيعات أو تحفظ المناقشات المهمة، يتيح لك Call Recorder Automatic سهولة تخزين التسجيلات وتنظيمها ومشاركتها.

أفضل ميزات Call Recorder Automatic

قم بتنظيم التسجيلات ونسخها احتياطيًا حسب الاسم أو التاريخ

أنشئ قائمة تجاهل لاستبعاد أرقام معينة من التسجيل تلقائيًا

حظر الرسائل غير المرغوب فيها والمكالمات غير المرغوب فيها

قم بتشغيل التسجيلات ومشاركتها داخل التطبيق

سجل مكالمات VoIP على Android وأنشئ مذكرات صوتية على iPhone

يمكنك الوصول إلى التطبيق بعدة لغات، بما في ذلك الإنجليزية والعربية والهندية والإيطالية

محددات Call Recorder التلقائية

قد تصبح مساحة التخزين مشكلة لأن التسجيلات يتم تخزينها على الذاكرة الداخلية للهاتف

قد تتطلب القيود القانونية إخطار جميع الأطراف قبل تسجيل المحادثة

تختلف توافق الأجهزة، وقد لا تدعم بعض الهواتف تسجيل المكالمات الأصلي

مسجل المكالمات التسعير التلقائي

أسعار مخصصة

Call Recorder تقييمات ومراجعات تلقائية

G2: لا توجد تقييمات كافية

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

فيما يلي بعض خيارات برامج تسجيل المكالمات التي لم تدخل قائمتنا لأفضل البرامج، ولكنها خيارات رائعة لتكامل CRM وفرق المبيعات وأصحاب الأعمال الصغيرة:

8×8 Contact Center: برنامج تسجيل المكالمات المستند إلى السحابة مع تحليلات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وكشف المشاعر، وتخزين متوافق مع المتطلبات التنظيمية لتفاعلات سلسة مع العملاء

CallRail: حل لتتبع المكالمات وتسجيلها مصمم لفرق التسويق والمبيعات، ويتميز بذكاء المحادثة واكتشاف الكلمات المفتاحية لتحسين إدارة العملاء المحتملين

Vonage Business Communications: نظام هاتف قائم على بروتوكول VoIP مزود بخاصية تسجيل المكالمات، ويوفر خدمات النسخ والمزامنة مع CRM وميزات إدارة المكالمات لتحسين العمليات التجارية

انقر. اتصل. أغلق. كرر. ClickUp يجعل الأمر بهذه السهولة!

وفقًا لدراسة أجرتها شركة Deloitte، سيتم تسجيل 75% من المحادثات في مكان العمل وتحليلها للكشف عن رؤى قيّمة وتقليل المخاطر. هذه ليست مجرد موضة، بل هي مستقبل اتخاذ القرارات الأكثر ذكاءً.

هذا هو بالضبط السبب الذي يجعل برنامج تسجيل المكالمات المناسب ضرورة تنافسية. ويفي ClickUp بهذه الحاجة من خلال الجمع بين كل شيء في منصة واحدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومتكاملة تمامًا، حتى لا تضطر إلى تدوين مذكرات محمومة حول ما قاله العميل بالفعل.

بفضل التسجيل التلقائي للمكالمات والنصوص القابلة للبحث والتكامل السلس مع CRM والتحليلات الذكية، يجعل ClickUp من السهل تسجيل كل مكالمة مهمة وتنظيمها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها دون تعطيل سير عملك.

اشترك اليوم في ClickUp واختبر الفرق!