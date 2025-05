Leonardo AI مقابل Stable Diffusion: أي منشئ الفن بالذكاء الاصطناعي هو الأفضل؟

سواء كنت مصممًا محترفًا أو مجرد شخص لديه لمسة إبداعية، فمن المحتمل أنك جربت الفن الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي. من التصميمات المذهلة إلى الصور فائقة الواقعية، تعمل هذه الأدوات على توسيع حدود الإبداع مع جعل عملية التصميم أسهل وأكثر متعة.

ولكن مع وجود العديد من الخيارات، قد يكون اختيار مولد الفن بالذكاء الاصطناعي المناسب أمرًا صعبًا أو حتى غير مناسب لسير عملك.

لتبسيط الأمور، قمنا بمقارنة اثنين من أفضل المنافسين — Leonardo AI و Stable Diffusion — لمساعدتك في تحديد الأنسب لك.

ولكن السؤال الأهم هو: هل هناك طريقة أكثر ذكاءً لإدارة سير عملك الإبداعي؟ (تلميح: ClickUp قد يكون الحل)

لنكتشف ذلك. 👀

🧠 Leonardo AI مقابل Stable Diffusion: مقارنة الميزات الميزة Leonardo AI Stable Diffusion الفائز 🥇 سهولة الاستخدام واجهة سهلة الاستخدام، تعمل على المتصفح واجهة بسيطة تعمل على المتصفح تعادل التخصيص محدود (نماذج خاصة) مفتوح المصدر بالكامل وقابل للتخصيص Stable Diffusion ميزات ثلاثية الأبعاد نسيج ثلاثي الأبعاد، لا يدعم النمذجة خرائط عمق ثلاثية الأبعاد مع ControlNet Stable Diffusion 🎨 إنشاء الصور هو مجرد الخطوة الأولى. ماذا عن الأفكار والتعليقات والتعاون والمواعيد النهائية والتسليم؟ أدخل ClickUp : ClickUp Brain لإنشاء صور AI ومطالبات إبداعية وموجزات تصميم وإعداد سير عمل التصميم الكامل! استخدملإنشاء صور AI ومطالبات إبداعية وموجزات تصميم وإعداد سير عمل التصميم الكامل!

ClickUp Whiteboards وحولها إلى مهام على الفور تصور الأفكار باستخداموحولها إلى مهام على الفور

ClickUp لفرق التصميم تتبع كل طلب تصميم ومراجعة وموافقة باستخدام إذا كان Leonardo AI هو فرشاتك و Stable Diffusion هو لوح ألوانك، فإن ClickUp هو الاستوديو الكامل!

ما هو Leonardo AI؟

عبر Leonardo AI

Leonardo AI هو مولد صور بالذكاء الاصطناعي تم تصميمه خصيصًا لمصممي الجرافيك وفناني المؤثرات البصرية ومطوري الألعاب. وتتمثل ميزته البارزة في القدرة على تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي المخصصة. يمكنك تدريبه باستخدام أعمالك الفنية أو الأنماط المفضلة لديك، مما يضمن توافق كل إبداع مع هويتك البصرية الفريدة.

علاوة على ذلك، يمكن لمطوري الألعاب استخدام Leonardo AI لتصميم عناصر الشخصيات وواجهة المستخدم وبيئات الألعاب، بينما قد تجد فرق التسويق أنه مفيد في إنشاء محتوى إبداعي وأصول إعلانية.

اقرأ المزيد: أمثلة على Midjourney Prompt

ميزات Leonardo AI

يقدم Leonardo AI ميزات قوية تدعم مجموعة واسعة من حالات استخدام إنشاء الصور. فيما يلي نظرة عامة سريعة على بعض أفضلها.

الميزة رقم 1: إنشاء نسيج ثلاثي الأبعاد

إذا كنت تعمل مع نماذج ثلاثية الأبعاد، فهذا سيوفر لك وقتًا كبيرًا. بدلاً من تصميم النسيج يدويًا لكل سطح، يمكنك تحميل نموذج ثلاثي الأبعاد (بتنسيق OBJ). سيقوم Leonardo AI بإنشاء نسيج مفصل وواقعي يتناسب مع الشكل والمظهر الذي تريده.

هذا مفيد بشكل خاص لمطوري الألعاب ورسامي الرسوم المتحركة وفناني الأبعاد الثلاثية الذين يريدون نسيجًا عالي الجودة دون قضاء ساعات في رسمه أو رسمه يدويًا.

الميزة رقم 2: لوحة رسم في الوقت الفعلي

باستخدام Realtime Canvas، يمكنك البدء برسم تقريبي، وسيقوم Leonardo AI بتحسينه على الفور وإضافة التفاصيل وتحويله إلى عمل فني عالي الجودة.

سواء كنت تقوم بعصف ذهني للمفاهيم أو تجربة الأنماط أو صقل الأفكار المرسومة باليد، تضمن هذه الأداة تحويل رسوماتك إلى صور مصقولة دون الحاجة إلى إعادة رسم كل شيء من البداية

الميزة رقم 3: الحركة

إذا كنت ترغب في إضفاء الحيوية على صورك الثابتة، فإن ميزة Motion الجديدة من Leonardo AI تعمل كأداة إنشاء فيديو بالذكاء الاصطناعي، مما يتيح لك تحريك الصور الموجودة بسهولة دون الحاجة إلى برامج إضافية.

باستخدام Motion، يمكنك جعل شخصية ما تلوح بيدها أو إحياء مشهد ما أو إضافة حركة خفية إلى صورة منتج ما لإضفاء مزيد من التأثير. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك إنشاء رسوم متحركة مباشرة من صورك، لذا لن تحتاج إلى برامج رسوم متحركة معقدة أو مهارات تقنية لإنشاء صور جذابة.

الميزة رقم 4: حالة التدفق

بدلاً من إنشاء الصور بشكل فردي، يوفر Flow State تدفقًا مستمرًا من الاختلافات التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي بناءً على مطالباتك. يمكنك تصفح الاختلافات بسرعة، وضبط مدخلاتك، واختيار ما يناسبك.

بالإضافة إلى ذلك، إذا كنت تريد أن تتطابق صورك مع جمالية معينة، فما عليك سوى استخدام ميزة More Like This (المزيد من هذا). تتيح لك هذه الميزة اختيار النمط والألوان والإضاءة التي تفضلها، حتى يعرف الذكاء الاصطناعي بالضبط الأجواء التي تريدها.

أسعار Leonardo AI

مجاني إلى الأبد

المبتدئ : 10 دولارات شهريًا

Artisan : 24 دولارًا شهريًا

Maestro : 48 دولارًا شهريًا

المؤسسات: اتصل بنا لمعرفة الأسعار

ما هو Stable Diffusion؟

عبر Stable Diffusion

Stable Diffusion هو بديل قوي لـ Leonardo AI يحول المطالبات إلى صور واقعية. على عكس برامج إنشاء الصور الأخرى التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، يمنحك هذا البرنامج التحكم في الأسلوب والتأطير والإعدادات المسبقة.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للنموذج أيضًا التعامل مع inpainting (ملء الأجزاء المفقودة من الصورة) و outpainting (توسيع الصورة خارج حدودها).

في جوهرها، تقوم الأداة بضغط الصورة في مساحة خفية. ثم تضيف ضوضاءً لتشويش الصورة. بعد ذلك، تزيل الضوضاء تدريجيًا على مراحل، وتعيد بناء الصورة بناءً على الأنماط التي تعلمتها من بيانات التدريب.

💡 نصيحة احترافية: قد يستغرق كتابة الموجهات المثالية للذكاء الاصطناعي بعض الوقت، خاصةً عند تعديل التفاصيل للحصول على الأسلوب أو التكوين أو مستوى الواقعية المناسب.

ميزات Stable Diffusion

فيما يلي نظرة سريعة على بعض الميزات الرئيسية التي يقدمها Stable Diffusion 👇

الميزة رقم 1: قاعدة بيانات المطالبات

يوفر Stable Diffusion قاعدة بيانات سريعة تحتوي على أكثر من 12 مليون موجهة ساهم بها فنانون من جميع أنحاء العالم. يمكنك استخدام هذه الموجهات لإنشاء العديد من الصور التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي.

يمكن العثور على المطالبات بسهولة باستخدام محرك البحث المخصص، مما يساعدك على إنشاء كل شيء بدءًا من المشاهد الواقعية إلى الصور السريالية والخيالية. تتيح لك استكشاف مواضيع وأساليب متنوعة، ويمكنك حتى عرض أمثلة على الصور الناتجة عن هذه المطالبات للحصول على فكرة أفضل عن فعاليتها.

الميزة رقم 2: إنشاء صورة من صورة

يتيح لك Stable Diffusion تحميل أي صورة وإنشاء صور جديدة منها. تستخدم المنصة توليف الصور الموجه، حيث تقوم بتحميل صورة وتقديم موجه نصي لتوجيه عملية إنشاء الصورة.

يستخدم آلية إزالة الضوضاء بالانتشار لإنشاء الصورة الجديدة. وهذا يعني أن الصورة الأولية يتم تعتيمها عن طريق إضافة ضوضاء إليها. بمجرد أن تصبح الصورة مشوشة تمامًا، يتم تحسينها تدريجيًا مع إضافة العناصر التي يوفرها النص المدخل. والنتيجة النهائية هي صورة جديدة تتوافق مع الخصائص التي حددتها في مطالباتك.

🧠 حقيقة ممتعة: في عام 2018، تم بيع لوحة فنية أنشأتها الذكاء الاصطناعي بعنوان Portrait of Edmond de Belamy في مزاد كريستيز بمبلغ 432,500 دولار. تم إنشاؤها باستخدام خوارزمية تعلم آلي تم تدريبها على الأعمال الفنية الكلاسيكية! 😱

الميزة رقم 3: اختيار النمط

يحتوي Stable Diffusion على مجموعة كبيرة من الأنماط المعدة مسبقًا التي يمكنك الاختيار من بينها — بدءًا من الواقعية والسينمائية والسايبربانك، إلى الرسوم المتحركة والخطوط الفنية والشخصيات ثلاثية الأبعاد وغيرها الكثير، لتتمكن من ضبط مخرجاتك.

إذا كنت تعمل على إعلان مستقبلي، فاختر Cyberpunk؛ أما إذا كنت تريد شيئًا مرحًا، فقد يكون Pixel Art هو خيارك الأمثل. تيسر هذه الخيارات مطابقة مخرجات الذكاء الاصطناعي مع احتياجاتك الإبداعية.

أسعار Stable Diffusion

مجاني إلى الأبد

المزايا: 7 دولارات شهريًا

الحد الأقصى: 14 دولارًا أمريكيًا في الشهر

Leonardo AI مقابل Stable Diffusion: مقارنة الميزات

فيما يلي مقارنة سريعة بين الميزات.

الميزة Leonardo AI Stable Diffusion الفائز 🥇 سهولة الاستخدام واجهة سهلة الاستخدام، تعمل على المتصفح واجهة بسيطة تعمل على المتصفح تعادل التخصيص محدود (نماذج خاصة) مفتوح المصدر بالكامل وقابل للتخصيص Stable Diffusion ميزات ثلاثية الأبعاد نسيج ثلاثي الأبعاد، لا يدعم النمذجة خرائط عمق ثلاثية الأبعاد مع ControlNet Stable Diffusion

دعنا نفهم ذلك بالتفصيل:

Leonardo AI و Stable Diffusion هما أداتان قويتان لإنشاء الصور ومقاطع الفيديو باستخدام الذكاء الاصطناعي. ولكن أيهما يناسب احتياجاتك الإبداعية؟ لمساعدتك في اتخاذ القرار، نقارن بينهما جنبًا إلى جنب، ونلقي نظرة على نقاط قوتهما وعيوبهما وما يميز كل منهما.

الميزة رقم 1: سهولة الاستخدام والواجهة

يتميز Leonardo AI بواجهة سهلة الاستخدام تشبه الدردشة، مما يسهل التنقل فيه. يعمل مباشرة في متصفح الويب الخاص بك، لذلك لا حاجة إلى إعدادات أو تثبيتات معقدة. ما عليك سوى كتابة موجه، وستقوم أداة الذكاء الاصطناعي بإنشاء الإبداعات التي تحتاجها — وهو مثالي للمبتدئين والمحترفين.

يحافظ Stable Diffusion أيضًا على بساطة الأمور من خلال واجهة سهلة الاستخدام تعمل مباشرة في متصفحك. لا حاجة للتنزيل — ما عليك سوى إدخال نص، وسرعان ما يولد صورًا عالية الجودة.

🏆 الفائز التعادل! Leonardo AI و Stable Diffusion هما أداتان سهلتا الاستخدام لتوليد الصور للمبتدئين والمستخدمين المتقدمين. تتيح لك إعداداتهما القابلة للتخصيص تعديل التفاصيل وإنشاء صور واقعية في ثوانٍ.

الميزة رقم 2: إمكانات مفتوحة المصدر

يعمل Leonardo AI على نماذج خاصة به، مما يعني أن الفنانين والمصممين لديهم تحكم محدود في التخصيص. كما لا يوجد وصول مفتوح إلى واجهة برمجة التطبيقات (API) الخاصة به، لذا فإن المرونة محدودة للغاية. إذا كنت تريد تعديل النموذج نفسه، فقد يحد Leonardo AI من قدرتك على تخصيص النموذج نفسه.

من ناحية أخرى، Stable Diffusion مفتوح المصدر بالكامل، مما يمنح المطورين حرية ضبط بيانات التدريب وتعديلها. يمكنك حتى استضافته بنفسك على جهاز الكمبيوتر أو الخادم الخاص بك، مما يجعله خيارًا رائعًا إذا كنت تريد مزيدًا من التحكم والتخصيص.

🏆 الفائز كل شيء يعتمد على مدى التحكم الذي تريده. إذا كنت تفضل أداة AI جاهزة للاستخدام مع الحد الأدنى من الإعداد، فإن Leonardo AI تبقي الأمور بسيطة

ولكن إذا كان التخصيص والمرونة مهمين بالنسبة لك، فإن Stable Diffusion هو الفائز الواضح

👀 هل تعلم؟ وفقًا لمسح أجرته HubSpot، أفاد 83% من المسوقين أن الذكاء الاصطناعي يمكّنهم من إنتاج محتوى أكثر مما يمكنهم إنتاجه بدونه.

الميزة رقم 3: الإسقاطات ثلاثية الأبعاد

لا يدعم Leonardo AI النمذجة ثلاثية الأبعاد بقدراته الحالية. ومع ذلك، فإنه يسمح بتركيب النصوص ثلاثية الأبعاد. وهذا يعني أنه يمكنك تطبيق الألوان والأنماط والتفاصيل الأخرى على نموذج ثلاثي الأبعاد لجعله أكثر واقعية.

في المقابل، يمكن لـ Stable Diffusion إنشاء خريطة عمق باستخدام امتداد يسمى ControlNet. يتيح لك إضافة عمق ثلاثي الأبعاد واقعي إلى صورة ثنائية الأبعاد بحيث تبدو أكثر سينمائية، وهو تأثير شبه ثلاثي الأبعاد.

🏆 الفائز إذا كنت تبحث عن أداة تمنحك مزيدًا من المرونة مع خرائط العمق والإسقاطات ثلاثية الأبعاد، فإن Stable Diffusion هو خيار جيد. تعمل الصور التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي بشكل أفضل في سير العمل ثلاثي الأبعاد، مما يجعلها أكثر تنوعًا من Leonardo AI.

Leonardo AI مقابل Stable Diffusion

يقدم كل من Leonardo AI و Stable Diffusion مجموعة قوية من الميزات لتوليد الصور والفيديو. لكل منهما نقاط قوته ونقاط ضعفه، ولكن سيكون من المثير للاهتمام معرفة كيف يقيّم المستخدمون عند الاختيار بين Stable Diffusion و Leonardo AI.

لقد طرحنا هذا السؤال على Reddit، حيث أوصى أحد المستخدمين بشكل خاص بـ Leonardo AI لنماذجه الحصرية.

مزايا Leonardo هي: 1. نماذج خاصة جيدة جدًا في أنماط التصوير الفوتوغرافي. 2. الحوسبة خارج الجهاز التطبيق المحمول رائع أيضًا.

مزايا Leonardo هي:

1. نماذج خاصة جيدة جدًا في أنماط التصوير الفوتوغرافي. 2. الحوسبة خارج الجهاز

التطبيق المحمول رائع أيضًا.

يجد مستخدم آخر على Reddit أن Stable Diffusion يتمتع بميزة بسبب الدقة التي يمكنه بها إنشاء الصور.

بصفتك فنانًا، لا يوجد ما هو أفضل من Stable Diffusion عندما تريد الدقة. لا يهم مدى محاولة الناس بيع برامجهم لك، فلن يحقق أي شيء الدقة التي يتمتع بها SD في إنشاء المحتوى.

بصفتك فنانًا، لا يوجد ما هو أفضل من Stable Diffusion عندما تريد الدقة. لا يهم مدى محاولة الناس بيع برامجهم لك، فلن يحقق أي شيء الدقة التي يتمتع بها SD في إنشاء المحتوى.

يبدو أن المستخدمين يقدرون أيضًا مرونة Stable Diffusion فيما يتعلق بالتخصيص.

لا يزال Stable Diffusion يتمتع بقدر أكبر من التحكم والحرية والمرونة لتخصيص ما تريده بالضبط، وهو ما تفتقر إليه البرامج الأخرى.

لا يزال Stable Diffusion يتمتع بقدر أكبر من التحكم والحرية والمرونة لتخصيص ما تريده بالضبط، وهو ما تفتقر إليه البرامج الأخرى.

تعرف على ClickUp — أفضل بديل لـ Leonardo AI مقابل Stable Diffusion

إذا كنت تستكشف إنشاء الصور المدعوم بالذكاء الاصطناعي، فإن Leonardo AI و Stable Diffusion هما خياران رائعان. ولكن إذا كنت بحاجة إلى أكثر من مجرد إنشاء الصور (فكر في التعاون الإبداعي وأتمتة المهام وسير عمل التصميم المبسط)، فقد حان الوقت لاستكشاف ClickUp.

📮 ClickUp Insight: يرسل العاملون في مجال المعرفة ما معدله 25 رسالة يوميًا، بحثًا عن المعلومات والسياق. هذا يشير إلى إهدار قدر كبير من الوقت في التمرير والبحث وفك رموز المحادثات المجزأة عبر البريد الإلكتروني والدردشة. 😱 لو كان لديك منصة ذكية تربط المهام والمشاريع والدردشة والبريد الإلكتروني (بالإضافة إلى الذكاء الاصطناعي!) في مكان واحد. لكنك تعرف: جرب ClickUp!

إنها "التطبيق الشامل للعمل"، المصمم لدمج المهام والمشاريع والأفكار المتفرقة في سير عمل واحد سلس. بالنسبة لفرق التصميم، هذا يعني وجود مركز مركزي لإدارة المشاريع وتتبع المراجعات والتعامل مع الطلبات الإبداعية والتعاون بسهولة، كل ذلك في مكان واحد.

إذن، ماذا يمكن أن يفعل ClickUp أيضًا؟ وهل يمكن أن يكون بديلاً قويًا لـ Stable Diffusion و Leonardo AI؟

لنكتشف ذلك 👇

1. ClickUp's One Up #1: ClickUp Brain

تعد برامج إنشاء الصور بالذكاء الاصطناعي مثل Leonardo AI و Stable Diffusion رائعة لإنشاء العناصر المرئية، ولكنها لا تساعد فرق التصميم على التعاون أو إدارة سير العمل. لا يزال عليك استخدام عدة أدوات لتسيير المشاريع.

لاحظت ClickUp هذه الفجوة وقامت بتطوير ClickUp Brain — مساعد ذكي يعمل على تبسيط سير العمل وتنظيم المعرفة وإنشاء مفاهيم للصور ومطالبات الذكاء الاصطناعي لتعزيز عملية التصميم المرئي.

مع Brain، يمكنك:

أنشئ على الفور صورًا وأفكارًا إبداعية بناءً على أهداف المشروع أو أدلة الأنماط أو الحملات الناجحة السابقة

استخدم المطالبات المدعومة بالذكاء الاصطناعي لاستكشاف اتجاهات إبداعية مختلفة مثل أنظمة الألوان أو إلهام التصميم أو اتجاهات الطباعة

قم بإنشاء موجزات تصميم مفصلة تلقائيًا بناءً على مدخلاتك، مع تحديد الأهداف الرئيسية والجمهور المستهدف والأصول المطلوبة والإرشادات الإبداعية

لخص ملاحظات العملاء وطلبات المراجعة والملاحظات الداخلية حتى تتمكن الفرق من التركيز على ما يهم

تتبع تلقائيًا تغييرات التصميم وسجل الإصدارات والموافقات لتجنب الالتباس

اقترح الخطوات التالية بناءً على تعليقات المراجعة، وحافظ على تقدم المشاريع الإبداعية دون سلسلة لا نهائية من رسائل البريد الإلكتروني

أنشئ موجزات التصميم والخطوات التالية في وقت قصير باستخدام ClickUp Brain

💡 نصيحة احترافية: استخدم ClickUp Brain لتبادل الأفكار وإنشاء مطالبات فنية بالذكاء الاصطناعي يمكن أن تساعدك في إحياء رؤيتك الفنية. على سبيل المثال، أدخل "أعطني خمس مطالبات فنية فريدة بالذكاء الاصطناعي لمدينة سايبربانك في الليل، بما في ذلك تفاصيل عن الأجواء والشخصيات والإضاءة والمنظور"، وسيقوم بتوليد مجموعة متنوعة من المطالبات التفصيلية للغاية من أجلك!

استخدم ClickUp Brain لإنشاء مطالبات فنية مفصلة للغاية للمساعدة في تصور التصميم

2. ClickUp's One Up #2: لوحات ClickUp البيضاء

ولكن ماذا يحدث للأفكار بعد أن تتشكل؟ مع ClickUp Whiteboards، قل وداعًا للملاحظات والمواد الإبداعية المتناثرة. على عكس الأدوات التقليدية، تحتوي Whiteboards على لوحة تفاعلية يمكن للفرق استخدامها لتبادل الأفكار باستخدام الملاحظات اللاصقة والرسومات اليدوية والخرائط الذهنية.

والأفضل من ذلك، تساعدك Whiteboards (المدعومة من Brain) على إنشاء مطالبات صور ومحتوى مرئي بمساعدة الذكاء الاصطناعي دون الحاجة إلى تبديل الأدوات. إنه مكان تتشكل فيه الأفكار وتتطور وتصبح أصولًا إبداعية حقيقية.

قم بإنشاء وتعديل صور AI داخل ClickUp Whiteboards

الميزة الإضافية؟ لا تحتاج إلى التنقل بين تطبيقات مختلفة فقط لإنشاء صورة. سواء كنت بحاجة إلى رسوم توضيحية للمفاهيم أو صور إبداعية، يتيح لك Brain إنشاء الصور وصقلها وإعادة عرضها حتى تتطابق مع رؤيتك، مما يجعله أداة الذكاء الاصطناعي المثالية للمصممين.

بمجرد الانتهاء من أفكارك، حوّلها إلى مهام ClickUp مباشرةً من لوحات العمل البيضاء وقم بتعيينها لأعضاء فريقك ببضع ضغطات على المفاتيح.

📌 مثال: يقوم المصمم بإدراج رسومات تخطيطية، ويقوم فريق التسويق بتخطيط الرسائل، ويقوم مدير المشروع بربط كل ذلك بالمواعيد النهائية، كل ذلك على لوحة واحدة.

وإذا كنت بحاجة إلى الإلهام، فاستخدم قالب السبورة البيضاء الجديد من ClickUp لبدء رسم أفكارك. إنه قابل للتخصيص بالكامل ومصمم لمساعدتك على تنفيذ المشاريع بوضوح أفضل. يمكن استخدام القالب من قبل فرق التسويق أو المصممين أو مديري المشاريع لرسم أفكار الحملات أو إنشاء نماذج أولية أو تحديد سير العمل.

أنشئ سير عمل، وطرح الأفكار، وشحن المشاريع بشكل أسرع باستخدام قالب السبورة البيضاء الجديد من ClickUp

3. ClickUp's One Up #3: ClickUp Design

ولربط كل ذلك معًا، استخدم ClickUp Design. قم بإدارة مشاريع التصميم، وإنشاء عملية منظمة لتسجيل الطلبات الإبداعية، وتنظيم أولوياتك في حل مركزي.

🎨 داخل هذا المركز الإبداعي، يمكنك:

أنشئ شخصيات تصميمية ورحلات مستخدمين على الفور من خلال ClickUp Brain

تتبع طلبات التصميم والمراجعات والمواعيد النهائية في مكان واحد

استخدم ClickUp Docs و Whiteboards وملفات Figma المدمجة لمشاركة الأفكار وصقلها

أضف تعليقاتك مباشرة على النماذج الأولية وقم بتعيين التغييرات — دون الحاجة إلى سلسلة طويلة من رسائل

تواصل مع InVision و Miro وأكثر من 200 أداة أخرى للحفاظ على سلاسة سير عملك

لكن التصميم الرائع ليس سوى جزء واحد من اللغز — ماذا سيحدث بعد ذلك؟

بمجرد أن تجلب فرق التصميم الأفكار الإبداعية إلى الحياة، تقوم فرق التسويق بتحويل تلك الصور إلى حملات ذات تأثير كبير. من تخطيط المحتوى إلى تنفيذ الحملة، يتعامل المسوقون مع مواعيد نهائية ضيقة وقنوات متعددة ودورات تغذية راجعة مستمرة مع الحفاظ على اتساق العلامة التجارية.

لهذا السبب يختار الناس ClickUp لفرق التسويق. تمامًا كما يبسط سير عمل التصميم، يساعد ClickUp فرق التسويق على التخطيط والتعاون وتتبع الأداء، كل ذلك تحت سقف واحد.

نظم حملاتك التسويقية وقم بمواءمتها ومراقبتها باستخدام حل ClickUp لفريق التسويق

باختصار

🎯 نظم تقويمات المحتوى، وتتبع المواعيد النهائية، وحافظ على سير الحملات وفقًا للجدول الزمني المحدد📢 قم بمواءمة الفرق، وإدارة الموافقات، وتوحيد التعليقات دون الحاجة إلى سلسلة رسائل بريد إلكتروني فوضوية📊 راقب نتائج الحملات، وحلل التفاعل، واضبط الاستراتيجيات في الوقت الفعلي

💡 نصيحة للمحترفين: لتعزيز كفاءة فريق التصميم لديك، اختر برنامج تعاون يوفر اتصالاً في الوقت الفعلي، والتحكم في الإصدارات، والتكامل السلس مع الأدوات الحالية لديك. وهذا يضمن سير العمل بسلاسة وفعالية العمل الجماعي.

ارتقِ بعمليات التصميم لديك خطوة إلى الأمام مع ClickUp

في نهاية المطاف، يعمل كل من Leonardo AI و Stable Diffusion بشكل جيد كمنشئين قويين للصور باستخدام الذكاء الاصطناعي.

ولكن لنكن واقعيين: الصور الرائعة ليست سوى جزء صغير من إنجاز مشروع ما. والأفضل من ذلك هو أن يكون لديك شيء يساعدك أيضًا على الإنشاء والتنفيذ.

وهنا يأتي دور ClickUp.

بفضل الميزات القوية لإدارة المشاريع والتعاون بين أعضاء الفريق والأتمتة والمساعدة المدمجة بالذكاء الاصطناعي، يضمن ClickUp تنسيق عمل فرقك وسرعة تقدمها. سواء كنت تدير عمليات الموافقة على التصميمات أو تتابع الحملات أو تتعامل مع المواعيد النهائية، يضمن ClickUp تجنب الفوضى ويضمن تزامن الجميع (وكل شيء) بشكل مثالي.

اشترك في ClickUp مجانًا وتخلص من المهام المتفرقة إلى الأبد! ✅