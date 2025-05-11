أفضل 10 برامج جدولة للمطاعم لإدارة الموظفين بشكل أكثر ذكاءً

في المطعم الذي أعمل فيه، لدينا نوبات عمل غريبة للغاية، والجدول الزمني نادرًا ما يكون صحيحًا. لدينا بعض النوبات القصيرة (مثل نوبات العمل من الساعة 5 صباحًا حتى 3:30 مساءً)، وبعض النوبات القياسية التي تبلغ 7 ساعات، ثم نوبات العمل الطويلة التي تبلغ 10 ساعات من الساعة 5:00 مساءً حتى 2:00 صباحًا.

في المطعم الذي أعمل فيه، لدينا نوبات عمل غريبة للغاية، والجدول الزمني لا يكون صحيحًا أبدًا. لدينا بعض النوبات القصيرة (مثل نوبات العمل من الساعة 5 صباحًا وحتى 3:30 مساءً)، وبعض النوبات القياسية التي تبلغ 7 ساعات، ثم نوبات العمل الطويلة التي تبلغ 10 ساعات من الساعة 5:00 مساءً وحتى 2:00 صباحًا.

يبرز هذا التعليق من أحد مستخدمي Reddit بشكل مثالي أحد التحديات الشائعة في قطاع المطاعم، ألا وهو سوء تخطيط جدول المناوبات.

يعتمد قطاع الضيافة بشكل كبير على الأفراد. عندما يتغيب الموظفون عن نوبات عملهم، يهرع المديرون لملء الوظائف الشاغرة في اللحظة الأخيرة، مما يؤثر سلبًا على العمل في النهاية.

ما تحتاجه هو برنامج موثوق لتنظيم جداول عمل المطاعم. يمكن لبرنامج تنظيم جداول عمل الموظفين المناسب التعامل مع تتبع الوقت وحتى أتمتة تبديل الورديات حتى لا تؤدي التغييرات في اللحظة الأخيرة إلى اختلال التوازن في عملك بالكامل.

لتسهيل الأمور، قمنا بتجميع أفضل 10 برامج لجدولة المواعيد في المطاعم لمساعدتك في إدارة موظفي مطعمك بكفاءة.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في برنامج جدولة المطاعم؟

هل ترغب في الحفاظ على تفاعل موظفي المطعم مع التحكم في تكاليف العمالة؟ تأكد من أن برنامج جدولة المطاعم الخاص بك يوفر هذه الميزات الأساسية:

✅ تتيح أدوات الجدولة البديهية للموظفين تحديد توفرهم، بينما يمكن لمديري المطاعم إنشاء جداول شهرية وتعديلها بسهولة باستخدام واجهات السحب والإفلات

✅ يجب أن يتيح تطبيق جدولة المطاعم للموظفين تقديم طلبات الإجازة وتبديل نوبات العمل بسهولة مع الحفاظ على سيطرة المديرين على الموافقات

✅ تساعد الميزات المدمجة في تتبع نوبات العمل المتاحة وإخطار أعضاء الفريق بالمواعيد المتاحة وإرسال إخطارات فورية لملء الفراغات في الوقت الفعلي

✅ تضمن وظيفة ساعة الوقت والتكامل مع أنظمة الرواتب دقة حسابات الأجور، بينما تساعد أصحاب المطاعم على التحكم في ميزانيات العمالة

✅ تطبيق جدولة مزود بخدمة المراسلة الفورية يسهل مناقشة جدولة النوبات وتغييرات النوبات في اللحظة الأخيرة والتحديثات المهمة

نظرة عامة على برامج جدولة المطاعم

فيما يلي ملخص سريع لأفضل برامج جدولة المطاعم:

برنامج جدولة المطاعم الأفضل لـ الميزات الرئيسية الأسعار ClickUp جدولة الفريق وأتمتة سير العمل للمطاعم من جميع الأحجام جداول مدعومة بالذكاء الاصطناعي، عرض حجم العمل، تكامل التقويم، تتبع الوقت، قوالب نوبات العمل تتوفر خطة مجانية؛ خطط قابلة للتخصيص للمؤسسات 7shifts جدولة وإدارة العمالة الخاصة بالمطاعم جدولة تلقائية، مزامنة نقاط البيع/كشوف المرتبات، سجل المدير، لوحة معلومات المشاركة، تطبيق جوال خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 29.99 دولارًا أمريكيًا لكل موقع Homebase فرق المطاعم الصغيرة التي تحتاج إلى برنامج شامل للتخطيط والرواتب جدولة بالسحب والإفلات، وتتبع الوقت، وكشوف الرواتب الآلية، وإدارة الإكراميات، والمراسلة خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 24.95 دولارًا Deputy إدارة القوى العاملة والامتثال لقوانين العمل جدولة تلقائية، أدوات الامتثال، تتبع الوقت، تطبيق جوال، تتبع تكاليف العمالة تبدأ الخطط من 4.50 دولارًا أمريكيًا للمستخدم Sling تخطيط الميزانية والتواصل بين أعضاء الفريق تحديثات في الوقت الفعلي، وتتبع تكاليف العمالة، وتحديد المواقع الجغرافية، ومراسلة الفريق، ومزامنة التقويم خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 1.70 دولارًا أمريكيًا للمستخدم ZoomShift الشركات الصغيرة والفرق التي تعمل بنظام الورديات أداة جدولة بالسحب والإفلات، تسجيل الدخول عبر GPS، تذكيرات المناوبات، تتبع الإجازات المدفوعة، محادثات الفريق خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 2 دولار لكل مستخدم Planday الشركات التي لديها مواقع متعددة وجداول عمل معقدة جدولة ذكية، تحديد المواقع الجغرافية، تقارير جاهزة للرواتب، أدوات متعددة المواقع، الامتثال يبدأ من 3.25 دولارًا أمريكيًا للمستخدم When I Work الشركات التي تحتاج إلى خدمات جدولة في منصة واحدة جدولة بنقرة واحدة، تبديل الورديات، مزامنة كشوف المرتبات، مراقبة ميزانية العمالة، تطبيق جوال يبدأ من 2.50 دولارًا أمريكيًا للمستخدم Buddy Punch الفرق البعيدة وتكامل كشوف المرتبات تتبع GPS، التعرف على الوجه، أتمتة جداول العمل، تكامل كشوف المرتبات، تتبع إجازات PTO يبدأ من 4.49 دولارًا أمريكيًا للمستخدم Connecteam إدارة الفرق غير المكتبية والقوى العاملة ساعة حضور مزودة بنظام GPS، جدولة تلقائية، رسائل مدمجة، أدوات الموارد البشرية، تكامل كشوف المرتبات خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 29 دولارًا شهريًا

📮 ClickUp Insight: الذكاء الاصطناعي يسيطر على العالم، لكن جزءًا كبيرًا من موظفيك يترددون في استخدامه. 22% من المشاركين في استطلاعنا لا يزالون متشككين بشأن استخدام الذكاء الاصطناعي في مكان العمل. نصفهم قلقون بشأن خصوصية البيانات، بينما يشكك النصف الآخر في موثوقية الذكاء الاصطناعي. يعالج ClickUp هذه المخاوف بشكل مباشر من خلال بروتوكولات أمان من الدرجة الأولى واستجابات شفافة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تتضمن روابط المصادر ومراجع المهام. وهذا يضمن أن حتى أكثر الفرق حذراً يمكنها تبني الإنتاجية المدعومة بالذكاء الاصطناعي بثقة تامة، دون القلق بشأن أمان البيانات أو دقة رؤاهم.

أفضل برنامج جدولة للمطاعم

لا يمكن إنكار أن إدارة مطعم أمر صعب بحد ذاته. تخلص من متاعب الجدولة مع منصات برامج جدولة المطاعم هذه.

1. ClickUp (الأفضل لجدولة الفريق المدعومة بالذكاء الاصطناعي وأتمتة سير العمل)

صناعة الضيافة دائمًا في حالة نشاط مستمر. ولذلك، فإن الوقت محدود. لهذا السبب تحتاج إلى برنامج شامل يوفر جدولة الموظفين وأتمتة المهام باستخدام الذكاء الاصطناعي في منصة واحدة.

ClickUp هو تطبيق عمل يجمع بين إدارة المعرفة وجدولة الموظفين المدعومة بالذكاء الاصطناعي وأتمتة المهام في منصة واحدة. إليك كيف يمكن لـ ClickUp مساعدة المطاعم على إدارة جداولها بشكل أفضل.

ClickUp Brain

تخيل أن لديك نظامًا ذكيًا يتعلم سير عملك ويطلعك باستمرار على المعلومات المهمة وملخصات التقدم المحرز والإجراءات المطلوب اتخاذها.

هذا هو ClickUp Brain. يعمل الذكاء الاصطناعي على دمج المهام الرئيسية والمواعيد والبيانات الخاصة بمطعمك في رؤى قابلة للتنفيذ، كل ذلك في مكان واحد.

يعد ClickUp Brain مفيدًا بشكل خاص في إنشاء جداول الموظفين تلقائيًا من خلال تحليل أنماط العمل السابقة والتوافر ومتطلبات عبء العمل.

أنشئ بسهولة جداول عمل للموظفين باستخدام الذكاء الاصطناعي استنادًا إلى البيانات الموجودة باستخدام ClickUp Brain

عرض حجم العمل في ClickUp

تعمل ميزة عرض حجم العمل في ClickUp على موازنة نوبات الموظفين بكفاءة، مما يقلل من تكاليف العمالة ويمنع الإفراط أو النقص في الجدولة.

تصور حجم العمل المخصص لكل عضو في الفريق خلال فترة زمنية محددة باستخدام عرض حجم العمل في ClickUp

هناك طريقة أخرى لتخطيط نوبات العمل وفقًا لإمكانيات موظفيك، وهي استخدام نموذج جدول فريق ClickUp. يوفر هذا الن موذج عرضًا واضحًا للموظفين العاملين ومواعيد عملهم والمهام التي يتولونها.

💡 نصيحة احترافية: كل ثانية مهمة عندما تدير مطعمًا. لفهم أين تذهب وقتك، توفر ميزة ClickUp Time Tracking إدخالات تلقائية للوقت وتتبع يدوي للوقت. كما أنها تتكامل مع أدوات شائعة مثل Toggl و Harvest و Everhour، مما يضمن أن كل ما تتبعه موجود في مكان واحد.

تقويم مدعوم بتقنية الذكاء الاصطناعي من ClickUp

يقلل ClickUp Calendar من الفوضى البصرية. إنه تقويم مدعوم بالذكاء الاصطناعي مصمم لإدارة أعباء عمل فريقك بذكاء وتبسيط إنتاجيتك.

تخيل أن لديك مساعدًا افتراضيًا لا يقتصر دوره على تحليل الأعمال المتراكمة فحسب، بل يحدد أيضًا أولويات نوبات العمل ويقسمها تلقائيًا إلى فترات زمنية لتحقيق الكفاءة المثلى.

من خلال دمج ClickUp و Google Calendar، يمكن للمطاعم مزامنة معلومات الجدولة بسهولة بين المنصات.

قم بربط ClickUp بسلاسة مع التقويمات الحالية واستمتع بميزات مدعومة بالذكاء الاصطناعي مثل AI Notetaker

أي إجراء يتم اتخاذه في أحدهما - مثل جدولة حدث جديد أو إنشاء مهمة - يتم تحديثه تلقائيًا في الآخر، مما يضمن التخطيط السلس.

قال تايلر غوثري، مدير عمليات الإيرادات في Home Care Pulse، إن عرض حجم العمل والتقويم في ClickUp يجعل تخطيط السعة أمراً سهلاً للغاية.

تسهل طرق عرض عبء العمل والتقويم تخطيط السعة. أصبحت رؤية ما تعمل عليه الفرق أفضل بكثير مما كانت عليه من قبل

تسهل طرق عرض عبء العمل والتقويم تخطيط السعة. أصبحت رؤية ما تعمل عليه الفرق أفضل بكثير مما كانت عليه من قبل

من خلال دمج ClickUp وتقويم Google، يمكن للمطاعم مزامنة معلومات الجدولة بسهولة بين المنصات. وإليك كيفية القيام بذلك:

قم بتخطيط السيناريوهات لتحسين جدولة المناوبات

استخدم جدول مشروع العمل العكسي لوضع دورات تناوب منظمة (على سبيل المثال، جدول عمل 2-2-3 )

نظم أعضاء الفريق في هياكل محددة لإدارة النوبات

تتبع الجداول الشهرية وقم بتحديثها باستخدام التنبيهات التلقائية

قالب حجز المواعيد من ClickUp

يمكنك أيضًا تجربة نموذج حجز المواعيد من ClickUp. يساعد هذا النموذج مديري المطاعم على تنظيم أيام العمل بكفاءة من خلال تحديد أولويات المهام مثل الأعمال التحضيرية وفحص المخزون وخدمة العملاء دون الاعتماد على جداول بيانات متفرقة.

احصل على نموذج مجاني نظم أيام العمل وحدد أولويات مهامك باستخدام نموذج حجز الجدول الزمني من ClickUp

ستحصل على جدول زمني واضح لساعات الذروة حتى يتسنى لموظفي المطعم تنسيق مهامهم.

وبالمثل، يبسط نموذج جدول المناوبات من ClickUp عملية جدولة المناوبات من خلال التحرير بالسحب والإفلات والتحديثات في الوقت الفعلي والتنظيم المرئي للمناوبات.

مهام ClickUp

قم بإدارة المخزون وتحديد أولويات المهام المهمة باستخدام ClickUp Tasks

بينما يتولى Calendar إدارة نوبات العمل، يساعدك ClickUp Tasks في إدارة جميع جوانب العمليات اليومية لمطعمك.

على سبيل المثال، يمكنك جدولة نوبات العمل وإدارة المخزون والإشراف على مهام خدمة العملاء من خلال إعداد التذكيرات وتعيين الأدوار وتتبع كل مشروع في الوقت الفعلي. يمكنك حتى إنشاء حقول مخصصة، بحيث تكون دائمًا على اطلاع على أهم الأمور لكل مهمة: الأعمال التحضيرية أو طلبات العملاء أو الصيانة.

بالإضافة إلى ذلك، مع ميزة الجدولة التلقائية، لن تقلق أبدًا بشأن تداخل المهام مرة أخرى.

أفضل ميزات ClickUp

عرض التقويم : قم بجدولة المناوبات وتصورها بسهولة من خلال واجهة سحب وإفلات لإجراء تعديلات سريعة

المهام المتكررة : أتمتة نوبات العمل المنتظمة بحيث يتم جدولتها دون الحاجة إلى إدخالها يدويًا

تتبع الوقت: راقب ساعات عمل الموظفين للحصول على كشوف رواتب دقيقة وتغطية مناوبة دقيقة

نموذج جدول المناوبات : بسط حل جدولة موظفي المطاعم من خلال تحديثات في الوقت الفعلي وخيارات تبديل المناوبات

ClickUp Automations: أرسل تذكيرات تلقائية بالمناوبات القادمة وأبلغ أعضاء الفريق بتغييرات الجدول الزمني

الحقول المخصصة : أضف تفاصيل مثل الموقع والوظيفة والتعليمات الخاصة لتخصيص نوبات العمل

تطبيق جوال: يتيح لموظفي المطاعم التحقق من جداولهم الزمنية وتسجيل الدخول/الخروج وتلقي الإشعارات أثناء التنقل

قيود ClickUp

قد تبدو الميزات والقوالب المتنوعة مربكة للمستخدمين الجدد

قد تكون تجربة التطبيق على الأجهزة المحمولة غير متسقة، مع تأخير في التحديثات من حين لآخر

أسعار ClickUp

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2 : 4. 7/5 (أكثر من 9000 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ClickUp؟

تقول مراجعة G2

كان أحد أكبر العوامل التي غيرت قواعد اللعبة هو تكامل ClickUp وقدرات واجهة برمجة التطبيقات (API). لقد أتممنا أتمتة ما يقرب من نصف مهامنا اليدوية، مما أدى إلى تحسين الكفاءة بشكل كبير وتوفير الوقت للقيام بأعمال ذات قيمة أعلى. إن القدرة على تخصيص لوحات المعلومات وإعداد عمليات الأتمتة والتكامل مع أدواتنا الحالية تجعل ClickUp جزءًا لا غنى عنه من مجموعتنا التقنية.

كان أحد أكبر العوامل التي غيرت قواعد اللعبة هو تكامل ClickUp وقدرات واجهة برمجة التطبيقات (API). لقد أتممنا أتمتة ما يقرب من نصف مهامنا اليدوية، مما أدى إلى تحسين الكفاءة بشكل كبير وتوفير الوقت للقيام بأعمال ذات قيمة أعلى. إن القدرة على تخصيص لوحات المعلومات وإعداد عمليات الأتمتة والتكامل مع أدواتنا الحالية تجعل ClickUp جزءًا لا غنى عنه من مجموعتنا التقنية.

💡 نصيحة احترافية: غالبًا ما يواجه أصحاب المطاعم صعوبة في تحديد المهام التي يجب القيام بها أولاً. بدون تسلسل واضح للمهام، قد تتعرض لمشاكل مثل الازدحام وتأخير المواعيد النهائية. تعرف على كيفية تحديد أولويات المهام بفعالية في كيفية تحديد أولويات المهام في العمل وابدأ في العمل بذكاء، لا بجهد أكبر.

2. 7shifts (الأفضل لجدولة المواعيد وإدارة العمالة في المطاعم)

عبر 7shifts

تتطلب إدارة جدولة المطاعم أداة مصممة خصيصًا للتحديات الفريدة التي تواجه هذا القطاع. على عكس برامج جدولة الموظفين العامة، تم تصميم 7shifts حصريًا لمديري المطاعم وموظفيها. ويتميز بميزات مثل تجميع الإكراميات وتكامل نقاط البيع وتوقعات العمالة.

أحد أكبر المشاكل في قطاع المطاعم هو الحفاظ على عدالة الجداول الزمنية مع تحقيق التوازن بين تكاليف العمالة. يحل 7shifts هذه المشكلة من خلال أداة الجدولة التلقائية، التي تنشئ جداول نوبات عمل محسّنة بناءً على توفر الموظفين وبيانات المبيعات السابقة وساعات الذروة.

أفضل ميزات 7shifts

قم بتعيين نوبات العمل المُحسّنة تلقائيًا بناءً على اتجاهات العمل وتوقعات المبيعات وتوافر الموظفين باستخدام أداة الجدولة التلقائية

قم بالمزامنة مع أنظمة الرواتب الرائدة في المجال وأدوات نقاط البيع لتحسين تتبع تكاليف العمالة وتقليل الإدخال اليدوي من خلال تكامل نقاط البيع والرواتب

تتبع ملاحظات النوبات، وإدارة الحضور والانصراف، و الوصول إلى مقاييس المشاركة في الوقت الفعلي باستخدام Manager Log Book وبرنامج الحضور والانصراف

راقب تبادل الورديات والتأخير والحضور لتحديد المشكلات المحتملة المتعلقة بالاحتفاظ بالموظفين من خلال لوحة معلومات مشاركة الموظفين

مكّن الموظفين من تبديل نوبات العمل وطلب الإجازات وتلقي إشعارات فورية حول الجداول القادمة من خلال تطبيق الهاتف المحمول

قيود 7shifts

مربك للمستخدمين الجدد بسبب تنوع الميزات

أبلغ بعض المستخدمين عن مشكلات تزامن عرضية مع تكامل نقاط البيع التابعة لجهات خارجية

يمكن أن تستفيد التطبيقات المحمولة من تصميم أكثر سهولة لتغييرات نوبات العمل وتتبع الوقت

أسعار 7shifts

مجاني

السعر الأساسي : 29.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل موقع

The Works : 69.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل موقع

Gourmet: 135 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل موقع

تقييمات ومراجعات 7shifts

G2 : 4. 5/5 (أكثر من 100 تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (1,190+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن 7shifts؟

يسهل التواصل مع الفريق، حيث يعرف كل فرد المهام الموكلة إليه، بالإضافة إلى توفر العديد من الأدوات لتبادل المهام وطلب الإجازات ومراجعة نوبات العمل وما إلى ذلك. لقد وفر 7shifts وقتًا طويلاً في جدولة المواعيد، كما أنه وسيلة رائعة للتواصل مع الموظفين.

يسهل التواصل مع الفريق، حيث يعرف كل فرد المهام الموكلة إليه، بالإضافة إلى توفر العديد من الأدوات لتبادل المهام وطلب الإجازات ومراجعة نوبات العمل وما إلى ذلك. لقد وفر 7shifts وقتًا طويلاً في جدولة المواعيد، كما أنه وسيلة رائعة للتواصل مع الموظفين.

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3. Homebase (الأفضل لفرق المطاعم الصغيرة التي تحتاج إلى برنامج شامل للتخطيط والرواتب)

عبر Homebase

تدير مطعمًا يعني القيام بعدد من المهام الإدارية في أجواء مطبخ مزدحم وفوضوي، خاصةً إذا كنت تدير شركة صغيرة. تحتاج إلى تطبيق يسمى Homebase يجمع بين جدولة الموظفين وتتبع الوقت وإدارة الموارد البشرية.

على عكس معظم برامج جدولة المطاعم، يقوم Homebase أيضًا بأتمتة معالجة كشوف المرتبات وتحويل جداول الدوام إلى رواتب وتقديم ضرائب الرواتب، بل ويتيح للموظفين الحصول على رواتبهم مبكرًا.

أفضل ميزات Homebase

جدولة الموظفين باستخدام وظيفة السحب والإفلات و تحديثات نوبات العمل التلقائية

تتبع الوقت باستخدام ساعة زمنية مدمجة تعمل على الأجهزة المحمولة والأجهزة اللوحية وأنظمة نقاط البيع

معالجة كشوف المرتبات التي تحول جداول الدوام إلى رواتب وتتعامل مع الإقرارات الضريبية تلقائيًا

تواصل بين أعضاء الفريق من خلال ميزة المراسلة المدمجة لتنسيق تبادل الورديات وإرسال التحديثات

إدارة الإكراميات التي تستخرج بيانات الإكراميات من أنظمة نقاط البيع وتحسب التوزيعات وتضيفها إلى كشوف المرتبات

قيود Homebase

تخصيص محدود لعرض الجداول والتقارير

يواجه بعض المستخدمين مشكلات متقطعة في المزامنة مع تكاملات الجهات الخارجية

تتوفر ميزات الموارد البشرية والامتثال المتقدمة فقط في الخطط الأعلى مستوى

أسعار Homebase

أساسي : مجاني

الأساسيات : 24.95 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل موقع

إضافة : 59.95 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل موقع

شامل: 99.95 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل موقع

تقييمات وتصنيفات Homebase

G2 : 4. 2/5 (128 تقييمًا)

Capterra: 4. 6/5 (1,093 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Homebase؟

أنا مدير وأستخدم Homebase وهو يؤدي المهام المطلوبة منه. يمكن للموظفين تسجيل دخولهم على جهاز أو مباشرة على هواتفهم إذا سمحت لهم بذلك. على "الشاشة الرئيسية" لكل موظف، يظهر ملخص بنوبات العمل القادمة وما إلى ذلك، كما يظهر المبلغ الذي "جناه" حتى الآن ويمنحه خيار سحب النقود.

أنا مدير وأستخدم Homebase وهو يؤدي المهام المطلوبة منه. يمكن للموظفين تسجيل دخولهم على جهاز أو مباشرة على هواتفهم إذا سمحت لهم بذلك. على "الشاشة الرئيسية" لكل موظف، يظهر ملخص بنوبات العمل القادمة وما إلى ذلك، كما يظهر المبلغ الذي "كسبوه" حتى الآن ويتيح لهم خيار صرف النقود.

4. Deputy (الأفضل لإدارة القوى العاملة والامتثال لقوانين العمل)

عبر Deputy

لكل مطعم إيقاعه الخاص — ساعات الذروة المزدحمة في وقت الغداء، والهدوء في منتصف بعد الظهر، وساعات الذروة غير المتوقعة. إن إدارة جدولة المناوبات مع ضمان بقاء تكاليف العمالة في حدود الميزانية أمر صعب، ولكن Deputy يجعل الأمر أسهل من خلال الجدولة التلقائية المدعومة بالذكاء الاصطناعي وتتبع العمالة في الوقت الفعلي.

بدلاً من قضاء ساعات في إنشاء جداول المطاعم يدويًا، يساعدك Deputy على أتمتة تخطيط نوبات العمل، مع مراعاة توفر الموظفين واتجاهات المبيعات وتوقعات الطلب. يتميز Deputy حقًا في مجال الامتثال لقوانين العمل. توفر أداة تطبيق جدول العمل ميزة مدمجة للامتثال لقانون العمل العادل وتتبع ساعات العمل الإضافية.

أفضل ميزات Deputy

حسّن نوبات العمل بناءً على الطلب وبيانات المبيعات وتكاليف العمالة باستخدام تقنية الجدولة التلقائية المدعومة بالذكاء الاصطناعي

ضمان الالتزام بقوانين العمل وتجنب الغرامات الباهظة باستخدام أدوات الامتثال لـ Fair Workweek

قم بالمزامنة مباشرة مع أنظمة الرواتب لمنع الأخطاء في تتبع الوقت وتكامل الرواتب

اسمح للموظفين بتبديل نوبات العمل والتحقق من الجداول الزمنية وتلقي الإشعارات من خلال تطبيق جدولة سهل الاستخدام على الأجهزة المحمولة

تتبع تكاليف العمالة في الوقت الفعلي لمنع الإنفاق الزائد على العمالة وإدارة الميزانيات بكفاءة

قيود Deputy

أبلغ بعض المستخدمين عن مشكلات متقطعة في المزامنة مع تكاملات الرواتب ونقاط البيع التابعة لجهات خارجية

قد تبدو واجهة التطبيق مزدحمة ، خاصة للمستخدمين الجدد الذين يديرون عدة فرق

تتوفر تقارير متقدمة وتكوينات مخصصة لمعدلات الأجور فقط في خطط المؤسسات

أسعار Deputy

جدولة : 4.50 دولار شهريًا لكل مستخدم

الوقت والحضور : 4.50 دولار شهريًا لكل مستخدم

Premium : 6 دولارات شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات وتصنيفات Deputy

G2 : 4. 6/5 (310+ تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (740+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Deputy؟

لقد كان Deputy إضافة رائعة لعملك الذي افتتح حديثًا، حيث ساعد في تبسيط عملية دفع رواتب موظفي الضيافة وتوفير الكثير من الوقت! الدعم رائع، مع استجابات سريعة ومتابعة ممتازة. أوصي به بشدة!

لقد كان Deputy إضافة رائعة لعملك الذي تم افتتاحه حديثًا، حيث ساعد في تبسيط عملية دفع رواتب موظفي الضيافة وتوفير الكثير من الوقت! الدعم رائع، مع استجابات سريعة ومتابعة رائعة. أوصي به بشدة!

✨ حقيقة ممتعة: أُنشئت أول فنادق في التاريخ، والتي كانت تسمى Ryokans، في اليابان في بداية القرن السابع. كانت هذه الفنادق بمثابة محطات استراحة على طول طريق الحرير، حيث كانت توفر للمسافرين مكانًا للاسترخاء خلال رحلتهم.

5. Sling (الأفضل لجدولة الميزانية والتواصل بين أعضاء الفريق)

عبر Sling

بالنسبة للمطاعم التي لها عدة مواقع، يوفر Sling خيارات جدولة طويلة الأجل، مما يسهل إدارة نوبات العمل في مختلف المواقع.

باستخدام Sling، يمكن لمديري المطاعم إنشاء جداول العمل وتحريرها ومشاركتها بسهولة، مما يقلل من تغييرات نوبات العمل في اللحظة الأخيرة وسوء الفهم. تدعم المنصة أيضًا تتبع الوقت وإدارة تكاليف العمالة، مما يسهل التحكم في تكاليف العمالة والبقاء في حدود الميزانية.

أفضل ميزات Sling

جدول نوبات العمل باستخدام وظيفة السحب والإفلات والتحديثات في الوقت الفعلي

تتبع الوقت عبر الهاتف المحمول باستخدام تحديد الموقع الجغرافي لضمان تسجيل الموظفين من الموقع الصحيح

قم بإدارة تكاليف العمالة لتتبع الأجور بمرور الوقت وتجنب تعارض المواعيد

تواصل على الفور من خلال الرسائل الخاصة والجماعية دون الحاجة إلى تطبيقات خارجية

مزامنة التقويمات للتكامل مع أدوات الجدولة الحالية

قيود Sling

خيارات محدودة لإعداد التقارير والتخصيص مقارنة ببرامج الجدولة الأكثر تقدمًا

قد تبدو الواجهة مزدحمة عند إدارة فرق كبيرة

أبلغ بعض المستخدمين عن حدوث أعطال بسيطة في تطبيق الهاتف المحمول عند التعامل مع تبديل الورديات

أسعار Sling

مجاني

Premium : 1.70 دولار أمريكي/مستخدم شهريًا

الأعمال: 3.40 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

تقييمات وتصنيفات Sling

G2 : 4. 5/5 (80+ تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (180+ تقييم)

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6. ZoomShift (الأفضل للشركات الصغيرة والفرق التي تعمل بنظام الورديات)

عبر ZoomShift

تقدر الشركات التي تعطي الأولوية للعاملين بالساعة برنامج ZoomShift لأنه يوفر ميزات سهلة الاستخدام مثل تتبع الإجازات المدفوعة، وتبديل الورديات، والتحكم في تكاليف العمالة، مما يساعد المديرين على الالتزام بالميزانية مع الحفاظ على رضا الموظفين.

بالإضافة إلى ذلك، بفضل ميزة الجدولة بالسحب والإفلات والتذكيرات التلقائية والتواصل المدمج بين أعضاء الفريق، سيكون الموظفون على دراية دائمة بمواعيدهم وأماكن عملهم، مما يقلل من حالات التغيب عن العمل والارتباك في الجدولة.

أفضل ميزات ZoomShift

جدولة بالسحب والإفلات مع قوالب جدول عمل قابلة لإعادة الاستخدام لتخطيط سهل للمناوبات

تتبع الوقت باستخدام التحقق عبر GPS وخيارات تسجيل الدخول/الخروج عبر الهاتف المحمول

أرسل تذكيرات وتأكيدات المناوبات تلقائيًا لتقليل حالات عدم الحضور

إدارة تتبع الإجازات المدفوعة والإجازات مع سير عمل للموافقة في الوقت الفعلي

قدم رؤى حول تكاليف العمالة لمساعدة المديرين على التحكم في ساعات العمل الإضافية والالتزام بالميزانية

مكّن التواصل بين أعضاء الفريق من خلال الرسائل الخاصة والمحادثات الجماعية وإشعارات تبديل الورديات

قيود ZoomShift

يفتقر إلى تكامل عميق مع أنظمة الرواتب (لا يدعم ADP أو Paychex حتى الآن)

لا توجد أتمتة جدولة مدعومة بالذكاء الاصطناعي مثل بعض المنافسين

بعض التقارير متاحة فقط في الخطط الأعلى مستوى

أسعار ZoomShift

الأساسيات : مجاني

مبتدئ : 2 دولار أمريكي لكل مستخدم شهريًا

Premium: 4 دولارات أمريكية لكل مستخدم شهريًا

تقييمات وتصنيفات ZoomShift

G2 : 4. 9/5 (20+ تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (110+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ZoomShift؟

نحن قاعة موسيقى غير ربحية في كلية تضم فريقًا من أكثر من 40 طالبًا يساعدوننا في تنظيم فعالياتنا. ZoomShift رائع في مساعدتنا على تنظيم تفاصيل الحدث والتاريخ والوقت والموقع (مثل المضيفين وطاقم المسرح وما إلى ذلك). القدرة على طلب تغطية نوبات العمل مفيدة لأن طلاب الجامعات لديهم جداول مزدحمة في بعض الأحيان. نظرًا لأن الطلاب يأتون ويذهبون ويتخرجون، فمن السهل إضافة أعضاء وإزالتهم.

نحن قاعة موسيقى غير ربحية في كلية تضم فريقًا يزيد عن 40 طالبًا يساعدوننا في تنظيم فعالياتنا. ZoomShift رائع في مساعدتنا على تنظيم تفاصيل الحدث والتاريخ والوقت والموقع (مثل المرشد/طاقم المسرح، إلخ). القدرة على طلب تغطية نوبات العمل مفيدة لأن طلاب الجامعات لديهم جداول مزدحمة في بعض الأحيان. نظرًا لأن الطلاب يأتون ويذهبون/يتخرجون، فمن السهل إضافة أعضاء وإزالتهم.

💡 نصيحة احترافية: هل تريد أن توفر لفريقك مزيدًا من المرونة دون فقدان الإنتاجية؟ قد يكون جدول العمل 9/80 هو الحل الأمثل! تعرف على كيفية عمله وكيفية تنفيذه بسلاسة باستخدام تطبيقات الجدولة. ما هو جدول العمل 9/80 وكيف يعمل؟

7. Planday (الأفضل للشركات التي لديها مواقع متعددة واحتياجات جدولة معقدة)

عبر Planday

هل شعرت يومًا أن جدولة المواعيد هي وظيفة بدوام كامل بالإضافة إلى وظيفتك الفعلية بدوام كامل؟ يساعدك Planday على جدولة المواعيد بشكل أكثر ذكاءً، والتواصل بشكل أفضل، والحفاظ على سير عملية دفع الرواتب دون أي متاعب.

صُمم Planday للمطاعم والفنادق والمتاجر وفرق الرعاية الصحية والشركات من جميع الأحجام، وهو يعمل على أتمتة المهام المملة حتى تتمكن من التركيز على إدارة عملك. سواء كنت تدير موقعًا واحدًا أو عدة مواقع، يساعدك Planday في الحفاظ على تزامن فريقك وتقليل تكاليف العمالة وجعل دفع الرواتب أمرًا سهلاً.

أفضل ميزات Planday

أتمتة الجدولة الذكية من خلال التخطيط القائم على الطلب

تأكد من تسجيل الموظفين في الموقع الصحيح باستخدام Punch Clock وتحديد المواقع الجغرافية

أنشئ تقارير جاهزة لدفع الرواتب من خلال تكامل سلس لحساب الأجور

قم بتمكين الخدمة الذاتية للموظفين لتبديل الورديات وطلبات الإجازات والإشعارات من خلال التطبيق

امنع مخالفات العمل الإضافي وقم بإدارة قواعد الاستراحة باستخدام أدوات الامتثال

إدارة الجداول الزمنية للمواقع المتعددة وتخزين العقود لإدارة الموارد البشرية

قيود Planday

قد يكون التطبيق المحمول بطيئًا، وفقًا لتعليقات المستخدمين

تكلفة أعلى من بعض المنافسين، خاصة بالنسبة للفرق الصغيرة

بعض التقارير المتقدمة محجوبة في الخطط الأعلى مستوى

أسعار Planday

مبتدئ : 3.25 دولار شهريًا لكل مستخدم

إضافة : 5. 50 دولارًا شهريًا لكل مستخدم + 27. 50 دولارًا رسوم أساسية

Pro: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Planday

G2 : 4. 5/5 (88 تقييمًا)

Capterra: 4. 3/5 (56 تقييمًا)

اقرأ أيضًا: قوالب مجانية لإدارة الوقت (تقويمات وجداول)

8. When I Work (الأفضل للشركات التي تحتاج إلى خدمات جدولة في منصة واحدة)

عبر When I Work

سمعة When I Work تتحدث عن نفسها — منصة سهلة الاستخدام لإدارة الجداول الزمنية والقوى العاملة، تثق بها أكثر من 150,000 شركة حول العالم.

أفضل ميزة في هذه الأداة هي أنها تعمل على أتمتة الجدولة وتتبع الوقت بسلاسة وتبقي الفرق على اتصال، كل ذلك في مكان واحد. سواء كنت تدير مقهى صغيرًا أو متجرًا متعدد المواقع أو منشأة رعاية صحية متنامية، فإن When I Work تساعدك على إنشاء جداول في دقائق.

أفضل ميزات When I Work

أنشئ جداول في دقائق باستخدام أداة بنقرة واحدة

إدارة الفرق عبر مواقع متعددة

اسمح للموظفين بتبديل أو إلغاء نوبات العمل بينما يوافق المديرون على التغييرات على الفور

قم بالمزامنة مباشرة مع مزودي خدمات الرواتب لتبسيط حسابات الأجور

إدارة ميزانيات العمالة وتجنب تكاليف العمل الإضافي

قيود When I Work

أبلغ بعض المستخدمين عن تباطؤ التطبيق ومشكلات في تسجيل الخروج

ميزات التخصيص (مثل قواعد الجدولة) محجوبة في المستويات الأعلى سعرًا

تتبع محدود لإجازات الموظفين ما لم يتم الترقية إلى خطة Pro أو Premium

أسعار When I Work

الأساسيات : 2.50 دولار شهريًا لكل مستخدم

Pro : 5 دولارات شهريًا لكل مستخدم

Premium: 8 دولارات شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات When I Work

G2 : 4. 3/5 (290+ تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (1,140+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن When I Work؟

يعجبني أن كل ما أحتاجه موجود في مكان واحد. كما يعجبني أنني أستطيع رؤية جدول الفريق بالإضافة إلى جدولي الشخصي. كان من السهل تطبيقه على الفريق، وبالنظر إلى مدى استخدامنا له، أنا سعيد لأنه نظام سهل الاستخدام.

يعجبني أن كل ما أحتاجه موجود في مكان واحد. كما يعجبني أنني أستطيع رؤية جدول الفريق بالإضافة إلى جدولي الشخصي. كان من السهل تطبيقه على الفريق، وبالنظر إلى مدى استخدامنا له، أنا سعيد لأنه نظام سهل الاستخدام.

✨ حقيقة ممتعة: تشتهر ماكدونالدز بكونها واحدة من أشهر سلاسل المطاعم في العالم، ولكنها تحمل أيضًا لقب أكبر موزع للألعاب في العالم، وذلك بفضل وجبات هابي ميلز!

9. Buddy Punch (الأفضل للفرق البعيدة وتكامل كشوف المرتبات)

عبر Buddy Punch

إذا كنت تدير موظفين بالساعة أو موظفين عن بُعد أو مواقع عمل متعددة، فإن Buddy Punch يجعل تتبع الوقت ودفع الرواتب أمرًا بسيطًا وسلسًا. بفضل تتبع GPS وتحديد المواقع الجغرافية والتعرف على الوجوه، يمكنك التأكد من أن الموظفين يسجلون دخولهم من المكان الصحيح وفي الوقت المحدد دون الحاجة إلى الإشراف اليدوي.

صُمم Buddy Punch للشركات من جميع الأحجام، وهو يعمل على أتمتة كشوف المرتبات وتتبع ساعات العمل الإضافية، ويتكامل مع QuickBooks وPaychex وWorkday، مما يجعله أحد أفضل حلول تتبع الوقت وكشوف المرتبات المتاحة اليوم.

أفضل ميزات Buddy Punch

تتبع الوقت عبر الهاتف المحمول باستخدام تحديد الموقع الجغرافي ووضع حدود جغرافية

تنبيهات بشأن العمل الإضافي وتتبع في الوقت الفعلي لمنع تجاوز تكاليف العمالة

دمج كشوف المرتبات مع QuickBooks وPaychex وWorkday والمزيد

أتمتة جداول الدوام مع تقارير مفصلة عن الرواتب وتكاليف العمالة

امنع التلاعب في ساعات الدوام باستخدام كاميرا الويب والتعرف على الوجه

أنشئ جداول مرنة باستخدام أدوات إنشاء نوبات العمل بالسحب والإفلات

تتبع الإجازات المدفوعة والمتراكمة والموافقات التلقائية

قيود Buddy Punch

بعض وظائف سطح المكتب غير متوفرة على الأجهزة المحمولة

قد تكون الرسوم الأساسية البالغة 19 دولارًا شهريًا مكلفة للفرق الصغيرة

أسعار Buddy Punch

مبتدئ : 4.49 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم + 19 دولارًا أمريكيًا كرسوم أساسية شهرية

Pro : 5.99 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم + 19 دولارًا أمريكيًا كرسوم أساسية شهرية

المؤسسات: 10.99 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم + 19 دولارًا أمريكيًا كرسوم أساسية شهرية

تقييمات ومراجعات Buddy Punch

G2 : 4. 8/5 (290+ تقييم)

Capterra: 4. 8/5 (أكثر من 1050 تقييم)

10. Connecteam (الأفضل للفرق التي لا تعمل على مكاتب وإدارة القوى العاملة)

عبر Connecteam

يعد الحفاظ على تواصل جميع الموظفين وتنظيمهم ومساءلتهم تحديًا إذا كنت تدير قوة عاملة لا تعمل على مكاتب، سواء في مجال البيع بالتجزئة أو الضيافة أو البناء أو الخدمات الميدانية.

يحل Connecteam هذه المشكلة من خلال توفير تطبيق جوال شامل لجدولة الموظفين وتتبع الوقت والتواصل وإدارة الإجازات وإدارة الموارد البشرية. يمكن للمديرين جدولة نوبات العمل وتتبع ساعات العمل باستخدام ساعات مزودة بنظام GPS وإرسال الإعلانات وتعيين المهام وتخزين مستندات الموظفين، كل ذلك من لوحة تحكم واحدة.

كما أنه سهل الاستخدام للموظفين: يمكنهم تسجيل الدخول/الخروج، وتبديل نوبات العمل، وتقديم طلبات الإجازة، والدردشة مع المديرين من أجهزتهم المحمولة.

أفضل ميزات Connecteam

تأكد من تسجيل الموظفين في المكان الصحيح باستخدام ساعة التوقيت وتتبع GPS

جدولة نوبات العمل باستخدام وظيفة السحب والإفلات، والجدولة التلقائية، وتبديل النوبات

حافظ على ترابط الفرق من خلال المراسلة المدمجة وموجز الأخبار والاستطلاعات

حسّن الكفاءة في العمل باستخدام قوائم المراجعة والنماذج وإدارة المهام

بسّط عمليات الموارد البشرية من خلال أدوات التوجيه والتدريب وتتبع الأداء

دمج كشوف المرتبات مع QuickBooks و Gusto و ADP و Paychex و Xero

قيود Connecteam

قد تكون ميزات تحديد المواقع الجغرافية غير موثوقة في بعض الأحيان في المناطق التي تضعف فيها الإشارات

أتمتة الرواتب المتقدمة ليست قوية مثل برامج الرواتب المخصصة

أبلغ بعض المستخدمين عن حدوث تأخير في التطبيق أحيانًا عند التعامل مع كميات كبيرة من البيانات

أسعار Connecteam

خطة الأعمال الصغيرة : مجانية

الأساسي : 29 دولارًا شهريًا

متقدم : 49 دولارًا شهريًا

خبير: 99 دولارًا شهريًا

تقييمات وتصنيفات Connecteam

G2 : 4. 6/5 (2,241 تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (1,221 تقييم)

✨ حقيقة ممتعة: ما يقرب من 40٪ من الأمريكيين عملوا في مطعم في مرحلة ما من حياتهم، سواء كان ذلك بدوام كامل أو بدوام جزئي لفترة قصيرة.

فيما يلي بعض الأدوات التي لم تدخل في قائمتنا لأفضل 10 أدوات ولكنها قد تكون مفيدة لك:

Toggl Track : يساعد في تتبع ساعات عمل الموظفين عبر نوبات متعددة، ويوفر رؤى حول كفاءة العمل

Zoho People : دمج الجدولة مع كشوف المرتبات وتتبع الإجازات ومراجعات الأداء

Shiftboard: جرب جدولة في الوقت الفعلي مع أدوات التواصل بين أعضاء الفريق لضمان تغطية نوبات العمل بكفاءة وبقاء الفريق على اتصال دائم

وفر الوقت واتقن جدولة المطاعم باستخدام ClickUp

تعد جدولة المطاعم أمرًا صعبًا، حيث يُعطي 83% من القوى العاملة في الولايات المتحدة الأولوية لساعات العمل المرنة. ومع ذلك، في قطاع مزدحم مثل الضيافة، يجب أن يكون هناك توازن واتصال شفاف.

برنامج جدولة المطاعم المناسب يزيل الضغط عن عملية توزيع الموظفين. فلماذا تتعامل مع المكالمات في اللحظة الأخيرة والجداول المربكة؟

يتولى ClickUp هذه المهمة من خلال التذكيرات التلقائية وتبديل الورديات وتتبع الوقت وحتى تكامل كشوف المرتبات. هل أنت مستعد لجعل جدولك الزمني يعمل لصالحك؟ اشترك في ClickUp الآن!