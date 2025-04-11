أفضل 10 حلول برمجية للشركات الصغيرة والمتوسطة لتعزيز النمو في عام 2025

إن إدارة شركة صغيرة تعني ارتداء العديد من القبعات - إدارة الفواتير، والإشراف على المشاريع، والتحدث إلى العملاء، ومراقبة فريقك. هذا كثير!

والخبر السار هو أن برامج إدارة المشاريع للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم (SMBs) تزيل عنك عبء العمل الثقيل.

على سبيل المثال، يمكن لمنصة إدارة المشاريع مع الأتمتة أن تجعل سير العمل أكثر كفاءة، ويمكن أن يساعد التعلم الآلي الشركات على التنبؤ بالاتجاهات، كما أن الحوسبة السحابية تبسط التعاون. تستمر الاحتمالات في التوسع.

لهذا السبب قمنا بتجميع هذه القائمة لأفضل برامج الشركات الصغيرة والمتوسطة لمساعدتك على تعزيز نمو الأعمال واكتساب عملاء جدد.

لمحة سريعة عن أفضل 10 حلول برمجيات للشركات الصغيرة والمتوسطة

إليك جدول مقارنة سريع لبرامج الشركات الصغيرة والمتوسطة:

اسم الأداة الأفضل لـ الميزات الرئيسية القيود التسعير التقييمات انقر فوق برنامج إدارة الأعمال الكل في واحد للشركات الصغيرة والمتوسطة تتبع المهام، والتعاون في المستندات، والأتمتة، ولوحات التحكم، والرؤى المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتكامل مع أدوات مثل Xero و QuickBooks يتطلب وقتًا للمستخدمين الجدد للتنقل والاستفادة الكاملة من جميع الميزات مجاناً، غير محدود: 5 دولارات/مستخدم/شهرياً، الشركات: 12 دولاراً/مستخدم/شهرياً، المؤسسات: تسعير مخصص G2: 4. 7/5 (أكثر من 9,000 تقييم)، Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4,000 تقييم) إنتويت كويك بوكس أونلاين الفواتير ومسك الدفاتر أتمتة الفواتير المتكررة، ودفع الفواتير، والتذكيرات، وتتبع المخزون والبائعين، وتقارير مالية مفصلة أخطاء منتظمة وتفتقر إلى إدارة قوية للمستخدمين ودقة التعرف على ميزة الإيصال المفاجئ البداية البسيطة: 35 دولارًا أمريكيًا في الشهر، الأساسيات: 65 دولارًا أمريكيًا في الشهر، بلس: 99 دولارًا أمريكيًا في الشهر، المتقدم: 235 دولارًا أمريكيًا في الشهر G2: 4. 4/5 (أكثر من 270 تقييمًا)، Capterra: 4. 3/5 (أكثر من 7000 تقييم) HubSpot CRM إدارة خط أنابيب المبيعات تتبع التفاعلات، وأتمتة سير العمل، ولوحات المعلومات المشتركة، والرؤى المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وأكثر من 1800 عملية تكامل تقارير محدودة لبيانات غير هابسبوت، وتخصيص صعب لعمليات المبيعات المعقدة مجاني، مبتدئ: 15 دولارًا/شهريًا لكل مقعد، احترافي: 800 دولار شهريًا، مؤسسي: 3600 دولار شهريًا G2: 4. 4/5 (أكثر من 12,000 تقييم)، Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 4,000 تقييم) تريلو تصور المشاريع لوحات كانبان القابلة للتخصيص، والجداول الزمنية، والتقويمات، والأتمتة مع بتلر، والتكامل مع Slack، وGoogle Drive، والمزيد يعتمد بشكل كبير على عمليات التكامل مع طرف ثالث، والتخصيص المحدود لسير العمل الفريد مجانًا، قياسي: 5 دولارات شهريًا، بريميوم: 10 دولارات شهريًا، Enterprise: 17.50 دولارًا شهريًا لـ 50 مستخدمًا G2: 4. 4/5 (أكثر من 13,000 تقييم)، Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 23,000 تقييم) غوستو معالجة الرواتب وإدارة عمليات الموارد البشرية يعمل على أتمتة إدارة الرواتب والضرائب، وتتبع الوقت المدمج، ويتكامل مع QuickBooks و Xero و Shopify والمزيد التخصيص المحدود، ويفتقر إلى تذكيرات الاستراحة والعمل الإضافي للامتثال لقانون العمل بسيط: 49 دولارًا أمريكيًا في الشهر + 6 دولارات أمريكية للشخص الواحد، زائد: 80 دولارًا أمريكيًا في الشهر + 9 دولارات أمريكية للشخص الواحد، قسط: 180 دولارًا أمريكيًا في الشهر + 22 دولارًا أمريكيًا للشخص الواحد G2: 4. 5/5 (أكثر من 2000 تقييم)، Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4000 تقييم) NetSuite تخطيط موارد المؤسسات سير عمل قابل للتخصيص، رؤى في الوقت الحقيقي، رعاية العملاء المحتملين، أتمتة التسويق، تحسين سلسلة التوريد يفتقر إلى خيارات إعداد التقارير المرنة التسعير المخصص G2: 4/5 (أكثر من 3000 تقييم)، Capterra: 4. 2/5 (أكثر من 1000 تقييم) MailChimp التسويق عبر البريد الإلكتروني الحملات المؤتمتة، محرر البريد الإلكتروني بالسحب والإفلات، منشئ البريد الإلكتروني المدعوم من GPT، أدوات التجارة الإلكترونية غير مناسب للتسويق بالعمولة، وإنشاء قوائم مقيدة مجاناً، الأساسيات: 13 دولاراً في الشهر، القياسي: 20 دولاراً في الشهر، المميز: 350 دولاراً في الشهر G2: 4. 4/5 (أكثر من 5000 تقييم)، Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 17000 تقييم) Zendesk إدارة خدمة العملاء يدمج محادثات العملاء، وروبوتات الدردشة بالذكاء الاصطناعي، والدردشة المباشرة، وقاعدة المعرفة، والعلامة التجارية القابلة للتخصيص مرهق للوكلاء الجدد، وصعب على الفرق الصغيرة التي تتعامل مع أحجام التذاكر الكبيرة فريق الدعم: 25 دولارًا/شهرًا/المستخدم، فريق سويت: 69 دولارًا/شهرًا/المستخدم، سويت بروفيشنال: 149 دولارًا/شهرًا/المستخدم G2: 4. 3/5 (أكثر من 6,000 تقييم)، Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4,000 تقييم) موجة الفواتير وقبول المدفوعات الفواتير المجانية، تذكيرات الدفع الآلية، مسح الإيصالات عبر الهاتف المحمول، تحديثات المعاملات في الوقت الفعلي الاشتراك المدفوع للحصول على ميزات متقدمة وكشوف الرواتب وأتمتة الضرائب يقتصر على الولايات المدعومة مبتدئ: مجانًا، محترف: 16 دولارًا شهريًا G2: 4. 3/5 (أكثر من 200 تقييم)، Capterra: 4. 4/5 (أكثر من 1000 تقييم) مخزون زوهو إدارة المخزون التنبؤ بالطلب، وإدارة العناصر المركبة، والشحن الآلي، والتكامل مع Amazon و eBay و USPS و FedEx التوافق المحدود مع الأنظمة الخارجية خارج مجموعة Zoho مجاني، قياسي: 29 دولارًا في الشهر، احترافي: 79 دولارًا في الشهر، بريميوم: 129 دولارًا في الشهر، إنتربرايز: 249 دولارًا في الشهر G2: 4. 3/5 (أكثر من 90 تقييمًا)، Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 400 تقييم)

ما الذي يجب أن تبحث عنه في برامج الشركات الصغيرة والمتوسطة؟

قد يبدو اختيار برنامج إدارة المشاريع المناسب للشركات الصغيرة أمراً مربكاً. هناك الكثير من الخيارات، والكثير من الميزات، والكثير من علامات الأسعار. إذن، ما الذي يهم فعلاً؟

المفتاح هو العثور على الأدوات التي تناسب احتياجاتك الآن مع منحك المرونة اللازمة للنمو. إليك ما يجب أن تراقبه:

قدرات الأعمال الأساسية: استخدام خمس أدوات مختلفة للفوترة وإدارة الحوادث ودعم العملاء؟ هذه فوضى. تجمع أفضل برامج الشركات الصغيرة والمتوسطة إدارة علاقات العملاء (CRM)، وإدارة المخزون، وإدارة المهام، ووظائف الأعمال الأساسية الأخرى في حزمة واحدة أنيقة

الأتمتة: استخدم الأدوات التي تساعد على أتمتة المهام، مثل متابعة العملاء، ومعالجة كشوف المرتبات، وتأكيدات الطلبات، لتسهيل عملك

التقارير والتحليلات: ابحث عن البرامج التي تحتوي على ميزات إعداد التقارير والتحليلات المتقدمة التي تقدم رؤى مفصلة وفي الوقت الفعلي حول أداء المبيعات، وتوافر الموظفين، وتقدم المشاريع، وحركة المرور على الموقع الإلكتروني والتحليلات

تعاون الفريق : إذا كنت تعمل مع فريق عمل، ابحث عن برامج الشركات الصغيرة والمتوسطة مع خيارات تعيين المهام وتتبع الوقت ومشاركة الملفات

التسعير البسيط وقابلية التوسع: لا تعني الميزات الإضافية الكثير إذا كان السعر يجعل محفظتك تبكي. ابحث عن خطط تسعير مرنة تناسب حجم عملك وميزانيتك. نقاط إضافية إذا كانت هناك نسخة تجريبية مجانية حتى تتمكن من الاختبار قبل الالتزام

التكامل السهل مع ما تستخدمه بالفعل: لا أحد يريد تبديل كل شيء بين عشية وضحاها. يجب أن يتكامل برنامجك الجديد بسهولة مع البنية التحتية الحالية لتكنولوجيا المعلومات لديك - سواء كان برنامج المحاسبة أو إدارة علاقات العملاء أو منصة التسويق عبر البريد الإلكتروني

سهولة الاستخدام: أفضل أدوات الشركات الصغيرة والمتوسطة سهلة الاستخدام، بحيث يمكنك أنت وفريقك البدء دون الحاجة إلى ساعات من التدريب

🧠 هل تعلم؟ وفقًا لاستطلاع الشركات الصغيرة والمتوسطة التقني، يستخدم 79% من أصحاب الشركات الصغيرة أداتين رقميتين على الأقل لإدارة عملياتهم، مع وجود 13% يستخدمون خمس أدوات أو أكثر!

أفضل 10 برامج للشركات الصغيرة والمتوسطة

دعونا نلقي نظرة على أفضل برامج الشركات الصغيرة والمتوسطة، وأفضل ميزاتها وأسعارها وحتى حدودها.

1. ClickUp (أفضل برنامج شامل لإدارة الأعمال للشركات الصغيرة والمتوسطة)

قم بإدارة جميع مشاريعك ووثائقك ومناقشاتك في مكان واحد مع حل إدارة المشاريع من ClickUp

أنت شركة صغيرة مع فريق عمل متحمس ومتحمس لإنجاز الأعمال. ولكن إليك المشكلة - كل شخص لديه طريقته الخاصة في العمل. تتم إدارة الشؤون المالية على جداول البيانات، ويستخدم فريق التسويق منصة مختلفة لإدارة العملاء المحتملين، والعمليات؟ هذا على منصة مختلفة تماماً. وقبل أن تعرف ذلك، فإنك تقضي وقتاً أطول في التنقل بين الأدوات أكثر من الوقت الذي تقضيه في إنجاز العمل. هذا هو المكان الذي تجعل فيه أدوات إدارة المشاريع الشاملة مثل ClickUp عملك أسهل. ClickUp هو تطبيق كل شيء للعمل، يجمع بين إدارة المشاريع، وإدارة المعرفة، والدردشة - وكل ذلك مدعوم بالذكاء الاصطناعي الذي يساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة على العمل بشكل أسرع وأكثر ذكاءً.

مع حل ClickUp لإدارة المشاريع، يمكنك تخطيط وتنفيذ ومراقبة مشاريعك في مكان واحد. ابدأ بإدراج نطاق المشروع ومتطلباته في ClickUp Docs. يمكنك إضافة جداول وإدراج عناصر التنسيق والتعديل في الوقت الفعلي مع أعضاء فريقك.

إدارة نطاق المشروع ومتطلباته في ClickUp Docs

غالبًا ما يكون للشركات الصغيرة والمتوسطة أدوارًا مفتوحة، وقد يكون من الصعب تتبع ما يقوم به الجميع. ولكن ليس مع برنامج ClickUp Tasks. فهو يساعدك على تعيين مهام واضحة لكل عضو من أعضاء الفريق لتحسين المساءلة.

تعيين أولويات المهام وتتبع التقدم المحرز بسهولة مع مهام ClickUp Tasks

هل تريد أن يعمل أعضاء الفريق معاً؟ قم بتعيين تبعيات المهام حتى يتم إنجاز العمل بشكل أسرع. يمكنك حتى تعيين أولويات المهام وحالات المهام المخصصة لسهولة المراقبة. إذا كنت أثناء التنقل وتحتاج إلى تحديث سريع لمهامك المعلقة وما يعمل عليه فريقك، فإن ClickUp Brain، مساعد الذكاء الاصطناعي القوي من ClickUp، قد وفر لك كل ما تحتاجه!

احصل على ملخصات فورية للمهام والرؤى مع ClickUp Brain

يمكن لبرنامج ClickUp Brain توفير تحديثات فورية عن المشاريع والمهام وحتى ملخصات الدردشة. وهو يعمل كأداة لإدارة المعرفة ويسترجع الإجابات من مستنداتك ومهامك ومواقع الويكي والدردشة. هذا ليس كل شيء! يعمل ClickUp Brain أيضًا كمساعد في الكتابة. ويمكنه صياغة حملات بريد إلكتروني مخصصة، أو منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، أو نسخ مواقع الويب للعملاء. إذا كنت تبحث عن أداة لتحسين كفاءة العمل، فإن ClickUp Automations هي كل ما تحتاجه. فهي تساعدك على تعيين مهام سير العمل المستندة إلى المشغلات لإنجاز العمل بشكل أسرع.

قم بأتمتة سير العمل وتحسين الكفاءة مع أتمتة ClickUp Automations

أفضل جزء في ClickUp؟ ليس عليك إنفاق المال على أدوات متعددة لإبقاء أعضاء فريقك على نفس الصفحة. كل شيء متاح في منصة واحدة شاملة.

لجعل إدارة الأعمال أكثر سلاسة، يقدم ClickUp قوالب مصممة مسبقًا. على سبيل المثال، يجمع قالب إدارة المشاريع ClickUp Project Management Template جميع مهام المشروع في مكان واحد. كما أنه يساعدك على عرض وصف المشروع وحالة أولوية المهام ومقاييس نجاح المشروع.

احصل على نموذج مجاني قم بإدارة المشاريع المعقدة بسهولة مع قالب ClickUp لإدارة المشاريع

عندما تدير عملاً تجارياً، هناك دائماً الكثير من الأمور التي يجب التعامل معها، ووجود خطة واضحة يمكن أن يحدث فرقاً كبيراً. يعمل قالب خارطة طريق الأعمال على تبسيط التخطيط الاستراتيجي من خلال تحويل الأهداف إلى خطوات واضحة وقابلة للتنفيذ. فهو يساعدك على مواءمة الفرق، وتحديد أولويات المهام، وتصور التقدم المحرز - كل ذلك في مكان واحد.

احصل على نموذج مجاني تصوّر استراتيجية عملك وحدد أولويات المهام باستخدام نموذج خارطة طريق الأعمال ClickUp Business Roadmap

يمكنك أيضًا تجربة قالب سجل جرد الأعمال التجارية لتتبع جميع عناصر المخزون في مكان واحد و قالب تقرير حالة الأعمال الشهرية لتصور أداء الأعمال الشهرية.

أفضل ميزات ClickUp

قيود ClickUp

يتطلب وقتًا للمستخدمين الجدد للتنقل والاستفادة الكاملة من جميع الميزات

أسعار ClickUp

[جدول الأسعار]

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4. 7/5 (أكثر من 9,000 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ClickUp؟

نظرًا لكوننا فريقًا صغيرًا ولدينا آلاف الطلبات من جميع أنحاء العالم، نحتاج إلى أن نكون في غاية الكفاءة، وتتيح لنا مخططات ClickUp Gantt تتبع جميع عمليات الإنتاج والخدمات اللوجستية في مكان واحد، مما يجعل فريق الإنتاج لدينا أكثر كفاءة بمقدار الثلثين.

نظرًا لكوننا فريقًا صغيرًا ولدينا آلاف الطلبات من جميع أنحاء العالم، نحتاج إلى أن نكون في غاية الكفاءة، وتتيح لنا مخططات ClickUp Gantt تتبع جميع عمليات الإنتاج والخدمات اللوجستية في مكان واحد، مما يجعل فريق الإنتاج لدينا أكثر كفاءة بمقدار الثلثين.

2. Intuit QuickBooks Online (الأفضل للفواتير ومسك الدفاتر)

عبر QuickBooks

برنامج QuickBooks Online هو الحل للشركات الصغيرة التي تتطلع إلى الحفاظ على مواردها المالية دون صداع. فهو يغطي كل شيء من تتبع الفواتير والمصروفات إلى التعامل مع المدفوعات والتسويات المصرفية. في الواقع، يمكنك تخصيصه بمئات التطبيقات المتكاملة.

يستورد QuickBooks تلقائيًا معاملاتك المصرفية وبطاقات الائتمان الخاصة بك ثم يطابقها مع سجلاتك للحفاظ على دقة كل شيء. يمكنك حتى إعداد قواعد مصرفية لجعل التسوية والتصنيف دون عناء. وإذا واجهتك أي مشكلة في أي وقت، فإن برنامج الدردشة الآلي المدمج بالذكاء الاصطناعي موجود لمساعدتك في تقديم رؤى مالية وأسئلة محاسبية.

أفضل ميزات Intuit QuickBooks Online

قم بأتمتة الفواتير المتكررة ودفع الفواتير والتذكير بالدفع مع الاحتفاظ بنسخة احتياطية من بياناتك في السحابة

أرسل الفواتير مباشرة من هاتفك أو Gmail، وأضف أزرار الدفع، وحوّل التقديرات إلى فواتير بنقرة واحدة

إدارة المخزون والبائعين وأوامر الشراء مع ميزات التتبع والتجميع المدمجة

يمكنك الوصول إلى التقارير المالية المفصلة عند الطلب أو ضبطها لتعمل تلقائيًا للحصول على رؤى الأعمال في الوقت الفعلي

قيود Intuit QuickBooks Online

تواجه أخطاء منتظمة يمكن أن تعطل سير العمل

يفتقر إلى إدارة قوية للمستخدمين ودقة التعرف في ميزة الإيصال المفاجئ

أسعار Intuit QuickBooks Online

البداية البسيطة: 35$/شهرياً

الأساسيات: 65 دولارًا شهريًا

بالإضافة إلى: 99$/شهريًا

متقدم: 235$/شهرياً

تقييمات ومراجعات Intuit QuickBooks Online

G2: 4. 4/5 (أكثر من 270 تقييم)

Capterra: 4. 3/5 (أكثر من 7,000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Intuit QuickBooks Online؟

كانت سهولة تسجيل الدخول والتنقل في Intuit QuickBooks الجزء المفضل لدي. كان بإمكاني إضافة موظف جديد في حوالي 10 دقائق وإرسال روابط لهم للتسجيل في نظام الساعة الزمنية. أعتقد أن الجزء الذي لم يعجبني أكثر من غيره هو السعر. لقد كلف الشركة بالتأكيد استخدام النظام أكثر من خدمة كشوف المرتبات الجديدة. دعم العملاء لم يكن الأفضل أيضاً.

كانت سهولة تسجيل الدخول والتنقل في Intuit QuickBooks الجزء المفضل لدي. كان بإمكاني إضافة موظف جديد في حوالي 10 دقائق وإرسال روابط لهم للتسجيل في نظام الساعة الزمنية. أعتقد أن الجزء الذي لم يعجبني أكثر من غيره هو السعر. لقد كلف الشركة بالتأكيد استخدام النظام أكثر من خدمة كشوف المرتبات الجديدة. دعم العملاء لم يكن الأفضل أيضاً.

🧠 هل تعلم؟ يتيح لك برنامجQuickBooks Online مشاركة دفاترك بأمان مع محاسبك باستخدام ميزة دعوة المحاسب.

3. HubSpot CRM (الأفضل لإدارة خط أنابيب المبيعات)

عبر HubSpot

يحافظ HubSpot CRM على كل ما تحتاجه في مكان واحد - التسويق والمبيعات والخدمات، وكلها متصلة ببعضها البعض. يمكنك بسهولة التقاط العملاء المحتملين من خلال نماذج الويب أو روبوتات الدردشة أو الجوال، وتتبع كل تفاعل حتى لا تفوتك أي خطوة في رحلة العميل. يمكنك التفاعل مع العملاء المحتملين عبر البريد الإلكتروني أو الهاتف أو الدردشة المباشرة أو وسائل التواصل الاجتماعي، وأتمتة عمليات المتابعة من خلال تدفقات عمل مخصصة.

يساعد الذكاء الاصطناعي الأصلي على التنبؤ بالمبيعات، واكتشاف فرص النمو، وإثراء بياناتك. ويمكنك إنشاء تقارير مخصصة، وإدارة المهام، وتشغيل مهام سير العمل دون عوائق. ومع وجود أكثر من 1800 عملية تكامل، يمكنك تخصيصه ليناسب احتياجات فريقك، بحيث يعمل CRM من أجلك، وليس العكس.

أفضل ميزات HubSpot CRM

تتبع التفاعلات المخصصة وسجل جهات الاتصال لتبسيط عمليات المتابعة وإدارة العلاقات

قم بإنشاء مهام سير عمل تلقائية للمهام الداخلية والموافقات والإشعارات باستخدام خيارات مخصصة أو مهيأة مسبقًا

الوصول إلى لوحات المعلومات المشتركة للحصول على رؤى في الوقت الفعلي لمواءمة فرق المبيعات والتسويق

استخدم برنامج Breeze Copilot الذكي لإنشاء واقتراح مهام سير العمل

قيود HubSpot CRM

قدرات محدودة لإعداد التقارير، خاصة بالنسبة للبيانات التي لم يتم جمعها من خلال HubSpot

قد يمثل التخصيص تحدياً لعمليات المبيعات المعقدة، مما يحد من المرونة

تسعير HubSpot CRM

مجاناً

مركز التسويق المبتدئ : 15 دولارًا/شهرًا لكل مقعد

منصة العملاء المبتدئين: 15 دولارًا شهريًا لكل مقعد

مركز التسويق الاحترافي: 800 دولار شهريًا

مركز التسويق للشركات الصغيرة والمتوسطة: 3600 دولار شهريًا

تقييمات ومراجعات HubSpot CRM:

G2: 4. 4/5 (أكثر من 12,000 تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن HubSpot؟

أفضل شيء في HubSpot Sales Hub هو ميزات التواصل مع العملاء أو حتى تذكير فريقك داخلياً. إنه لأمر مدهش التقارير التي يمكن أن تولدها عندما يتم وضع المعلومات الصحيحة. سهل الاستخدام والتنفيذ والتكامل إذا كان فريقك على استعداد للتعلم. هناك منحنى تعليمي يجب أن يكون فريقك منفتحاً على القيام به. الموارد عبر الإنترنت رائعة للتعلم. إذا قام فريقك بتسجيل الدخول إليها واستخدامها، فمن السهل استخدامها بشكل متكرر.

أفضل شيء في HubSpot Sales Hub هو ميزات التواصل مع العملاء أو حتى تذكير فريقك داخلياً. إنه لأمر مدهش التقارير التي يمكن أن تولدها عندما يتم وضع المعلومات الصحيحة. سهل الاستخدام والتنفيذ والتكامل إذا كان فريقك على استعداد للتعلم. هناك منحنى تعليمي يجب أن يكون فريقك منفتحاً على القيام به. الموارد عبر الإنترنت رائعة للتعلم. إذا قام فريقك بتسجيل الدخول إليها واستخدامها، فمن السهل استخدامها بشكل متكرر.

✨ ✨ حقيقة ممتعة: قبل أن يكون لدى HubSpot منتج، أطلق مؤسساها، دارمش شاه وبريان هاليجان، مدونة للترويج لفكرة التسويق الداخلي. لقد بنوا جمهوراً ووضعوا برنامجهم على أنه الحل الأمثل - حتى قبل أن يكون موجوداً!

📖 اقرأ المزيد: استخدم قوالب تتبع المشكلات لمتابعة ملاحظات العملاء أو تحديد الأخطاء وحلها بسرعة

4. Trello (الأفضل لتصور المشاريع)

عبر تريلو

يساعدك Trello على تصور حملات التسويق، وإنشاء المحتوى، وتتبع المبيعات، ومهام الموارد البشرية بسهولة. يمكنك إنشاء بطاقات للمهام وفرزها في قوائم وإضافة تفاصيل مثل تواريخ الاستحقاق والتسميات والأولويات. هل تحتاج إلى إسقاط الملاحظات أو الملفات أو قوائم المراجعة؟ لا مشكلة - كل شيء موجود على البطاقة.

يمكّنك Trello من وضع علامات على زملائك في الفريق، وترك التعليقات، والحصول على إشعارات في الوقت الفعلي لتعزيز المساءلة. على الرغم من أنه ليس مصممًا لإعداد الميزانية أو الفواتير، إلا أنه لا يزال بإمكانك إرفاق تلك المستندات إذا لزم الأمر. يمكنك تخصيص Trello ليناسب طريقة عملك من خلال أدوات Power-Ups لتتبع الوقت ومخططات جانت والتحليلات.

أفضل ميزات Trello

قم بتخصيص مهام سير العمل باستخدام الملصقات والخلفيات والقوالب والملصقات المرمزة بالألوان لتتناسب مع احتياجات الفريق وتفضيلاته

قم بإدارة جهودك التسويقية وقياسها باستخدام طرق عرض متعددة، بما في ذلك لوحات كانبان والجداول الزمنية والتقويمات وطرق عرض الجداول

أتمتة مهام سير العمل المتكررة باستخدام بتلر وإنشاء مشغلات وإجراءات قائمة على القواعد وأزرار مخصصة

عزز الكفاءة من خلال التعاون والتكاملات السحابية مثل Slack وGoogle Drive وJira وAsana وDropbox ومئات التطبيقات الأخرى

قيود Trello

يعتمد بشكل كبير على عمليات التكامل مع طرف ثالث، مما يضيف تكاليف محتملة ومشاكل في التوافق

خيارات التخصيص المحدودة تجعله أقل قابلية للتكيف مع تدفقات العمل الفريدة

تسعير Trello

مجاناً

معيار: 5 دولارات شهريًا

القسط: 10 دولارات شهريًا

المؤسسة: 17 دولارًا أمريكيًا. 50 دولارًا أمريكيًا شهريًا ل 50 مستخدمًا

تقييمات ومراجعات Trello:

G2: 4. 4/5 (أكثر من 13,000 تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 23,000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Trello؟

لقد كان Trello أداة رائعة للحفاظ على التنظيم والتقدم، وقد وجدت أنه فعال للغاية. كما أن تكامله السلس مع أدوات أخرى مثل Google Drive وSlack يبسط إدارة المهام المختلفة في موقع مركزي. على الرغم من أن الإصدار المجاني رائع، إلا أن بعض الميزات المفيدة لا تتوفر إلا في الإصدار المدفوع. سيكون من الجيد وجود بعض الخيارات الإضافية في الباقة المجانية.

لقد كان Trello أداة رائعة للحفاظ على التنظيم والتقدم، وقد وجدت أنه فعال للغاية. كما أن تكامله السلس مع أدوات أخرى مثل Google Drive وSlack يبسط إدارة المهام المختلفة في موقع مركزي. على الرغم من أن الإصدار المجاني رائع، إلا أن بعض الميزات المفيدة لا تتوفر إلا في الإصدار المدفوع. سيكون من الجيد وجود بعض الخيارات الإضافية في الباقة المجانية.

📮ClickUp Insight: الفرق ذات الأداء المنخفض أكثر عرضة للتوفيق بين أكثر من 15 أداة بأربعة أضعاف، بينما تحافظ الفرق ذات الأداء العالي على الكفاءة من خلال قصر مجموعة أدواتها على 9 منصات أو أقل. ولكن ماذا عن استخدام منصة واحدة؟ باعتباره تطبيق كل شيء للعمل، يجمع ClickUp مهامك ومشاريعك ومستنداتك ومستنداتك ومواقع الويكي والدردشة والمكالمات تحت منصة واحدة، مع تدفقات عمل مدعومة بالذكاء الاصطناعي. هل أنت مستعد للعمل بشكل أكثر ذكاءً؟ يعمل ClickUp مع كل فريق، ويجعل العمل مرئيًا، ويتيح لك التركيز على ما يهمك بينما يتولى الذكاء الاصطناعي الباقي.

5. Gusto (الأفضل لمعالجة الرواتب وإدارة عمليات الموارد البشرية)

عبر Gusto

يجعل Gusto من السهل دفع أجور العاملين بدوام كامل وبدوام جزئي والعاملين بعقود - دون التعقيدات المعتادة. يمكنك إضافة موظفين جدد ببضع نقرات فقط ، وبما أن Gusto يتقاضى رسومًا شهرية ثابتة، يمكنك تشغيل كشوف المرتبات كلما احتجت إلى ذلك دون تكاليف إضافية.

كما أنه يأتي مع Gusto Wallet، الذي يساعد الموظفين على إدارة أموالهم باستخدام أدوات مدمجة للميزانية. يقدم Gusto 11 نوعًا من التقارير التي تغطي كل شيء بدءًا من كشوف المرتبات وحتى رؤى الموارد البشرية. وبصرف النظر عن التقارير الثابتة مثل المستندات الضريبية، يمكنك تخصيص التقارير لأي إطار زمني بل وتعيينها لتعمل تلقائيًا - يوميًا أو أسبوعيًا أو كلما احتجت إليها.

أفضل ميزات Gusto

تقسيم الراتب تلقائياً باستخدام برنامج تقسيم الرواتب لتقسيم الأرباح بين حسابات متعددة

تتبع الوقت بسهولة من خلال ميزات تسجيل الدخول والخروج وميزات سجل المناوبات المدمجة

أتمتة كشوف المرتبات وإدارة الضرائب من أجل إجراء حسابات خالية من المتاعب، وحسابات الاستقطاع، ومدفوعات مصلحة الضرائب الأمريكية

يمكنك التكامل مع أكثر من 46 تطبيقًا للأعمال والمحاسبة والموارد البشرية والاتصالات، بما في ذلك QuickBooks وXero وShopify وGoogle Workspace وSlack وMicrosoft 365

قيود جوستو

خيارات التخصيص المحدودة يمكن أن تجعل النظام الأساسي أقل مرونة

يفتقر إلى تذكيرات الاستراحة والعمل الإضافي للامتثال لقانون العمل

تسعير Gusto

Simple: 49 دولارًا شهريًا (بالإضافة إلى 6 دولارات شهريًا للشخص الواحد)

بالإضافة إلى: 80 دولارًا أمريكيًا/شهريًا (بالإضافة إلى 9 دولارات أمريكية/شهرًا للشخص الواحد)

القسط: 180 دولارًا أمريكيًا في الشهر (بالإضافة إلى 22 دولارًا أمريكيًا في الشهر للشخص الواحد)

تقييمات ومراجعات Gusto:

G2: 4. 5/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Gusto؟

التنقل عبر Gusto سهل ومباشر. يمكنني بسهولة وسرعة تحديد موقع المهام التي أحتاج إلى إكمالها. يمكن الوصول بسهولة إلى جميع المعلومات الضرورية، مثل قسائم الرواتب والضرائب والمساهمات والمزايا. خدمة العملاء لديهم ممتازة، وهم متجاوبون للغاية. التنقل عبر Gusto سهل ومباشر. أحد الجوانب السلبية هو أن بعض الميزات قد تستغرق بعض الوقت لتعتاد عليها، خاصةً للمستخدمين الجدد، وقد تبدو بعض الخيارات مدفونة قليلاً داخل المنصة.

التنقل عبر Gusto سهل ومباشر. يمكنني بسهولة وسرعة تحديد موقع المهام التي أحتاج إلى إكمالها. يمكن الوصول بسهولة إلى جميع المعلومات الضرورية، مثل قسائم الرواتب والضرائب والمساهمات والمزايا. خدمة العملاء لديهم ممتازة، وهم متجاوبون للغاية. التنقل عبر Gusto سهل ومباشر. أحد الجوانب السلبية هو أن بعض الميزات قد تستغرق بعض الوقت لتعتاد عليها، خاصةً للمستخدمين الجدد، وقد تبدو بعض الخيارات مدفونة قليلاً داخل المنصة.

✨ ✨ حقيقة ممتعة: مع محفظة Gusto Wallet، يمكنك تعيين حدود الإنفاق على الأساسيات مثل الإيجار ومحلات البقالة وتتبع تقدمك كل شهر.

6. NetSuite (الأفضل لتخطيط موارد المؤسسات)

عبر NetSuite

يربط NetSuite كل شيء - البيانات المالية، والمخزون، وإدارة علاقات العملاء، والموارد البشرية، وغير ذلك - في نظام واحد موحد. وتساعدك رؤيته في الوقت الفعلي ومصدر واحد للحقيقة على اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً وسرعة دون تخمين. وإذا كان لعملك متطلبات فريدة من نوعها؟ يمكنك البناء على إعدادك الحالي بميزات مرنة تنمو معك. أكثر من ثلاثين وحدة نمطية وعدد لا يحصى من الوظائف الإضافية تتيح لك تخصيص نظام مصمم خصيصاً لتلبية احتياجاتك بالضبط.

يحافظ تصميم NetSuite القائم على السحابة على إمكانية الوصول إلى كل شيء من أي مكان. فهو يمكّنك من تتبع المخزون، وأتمتة سير العمل، والحصول على رؤى دقيقة دون الحاجة إلى التنقل بين منصات متعددة.

أفضل ميزات NetSuite

تخصيص مهام سير العمل والنماذج وعمليات التكامل لتتناسب مع احتياجات العمل الفريدة

احصل على رؤى في الوقت الفعلي من خلال لوحات المعلومات القابلة للتخصيص والتحليلات التنبؤية

توظيف أدوات مدمجة لرعاية العملاء المحتملين وأتمتة التسويق وتحسين سلسلة التوريد

إدارة الأسعار وتحديثها مركزيًا لزيادة الأرباح وإنشاء عروض خاصة تزيد من المبيعات

قيود NetSuite

يفتقر إلى خيارات مرنة لإعداد التقارير، مما يجعل من الصعب إنشاء ملخصات واضحة ومخرجات قابلة للقراءة

أسعار NetSuite

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات NetSuite

G2: 4/5 (أكثر من 3000 تقييم)

Capterra: 4. 2/5 (1,000+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن NetSuite؟

أعتقد أن NetSuite أداة رائعة للشركات لاستخدامها في العديد من الأشياء المختلفة. من إدارة المخزون إلى الحسابات المستحقة القبض، يتيح لنا هذا الموقع إدارة وتتبع مجموعة متنوعة من المعلومات الإحصائية حول شركتنا والمخزون والحسابات بسهولة إلى حد ما.

أعتقد أن NetSuite أداة رائعة للشركات لاستخدامها في العديد من الأشياء المختلفة. من إدارة المخزون إلى الحسابات المستحقة القبض، يتيح لنا هذا الموقع إدارة وتتبع مجموعة متنوعة من المعلومات الإحصائية حول شركتنا والمخزون والحسابات بسهولة إلى حد ما.

7. MailChimp (الأفضل للتسويق عبر البريد الإلكتروني)

عبر MailChimp

إذا كنت ترسل رسائل بريد إلكتروني إلى العملاء أو العملاء أو المشتركين، فإن MailChimp يساعدك على القيام بذلك بكفاءة أكبر. يمكنك تصميم رسائل إخبارية ذات علامة تجارية، وأتمتة الحملات، وتتبع الأداء مع تحليلات مفصلة.

يقدم محررين بديهيين مع كتل محتوى أساسية وقوالب حديثة للسحب والإفلات للشركات الصغيرة التي تجعل تصميم رسائل البريد الإلكتروني الاحترافية أمرًا سهلاً. يتكامل MailChimp أيضًا مع أكثر من 500 تطبيق، بما في ذلك WordPress وFacebook وGoogle، لسهولة التخصيص وزيادة الجمهور.

أفضل ميزات MailChimp

قم بتشغيل حملات واردة مع النماذج المدمجة والصفحات المقصودة والتسلسلات التلقائية للتنقيط

استخدم حجز المواعيد باستخدام أداة جدولة متكاملة تدعم المدفوعات عبر الإنترنت

بيع المنتجات وإدارة التسويق باستخدام أدوات التجارة الإلكترونية الأصلية

أتمتة إنشاء المحتوى باستخدام مُنشئ البريد الإلكتروني المدعوم من MailChimp GPT

قيود MailChimp

غير مناسب للتسويق بالعمولة، حيث يمكن أن تؤدي السياسات الصارمة إلى إلغاء الحساب

تقييد إنشاء القوائم، مما يجعل إدارة جهات الاتصال أكثر صعوبة

أسعار MailChimp

مجاناً

الأساسيات: 13 دولارًا شهريًا

قياسي: 20 دولارًا شهريًا

القسط: 350 دولارًا شهريًا

تقييمات ومراجعات MailChimp

G2: 4. 4/5 (أكثر من 5,000 تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 17,000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن MailChimp؟

يعد Mailchimp قويًا جدًا للتسويق عبر البريد الإلكتروني، خاصة إذا كنت قد بدأت للتو. محرر السحب والإفلات يجعل تصميم رسائل البريد الإلكتروني أمراً سهلاً، وأدوات الأتمتة توفر الكثير من الوقت مع أشياء مثل رسائل البريد الإلكتروني الترحيبية والتذكيرات. الزيادة في السعر باهظة بعض الشيء. مع نمو قائمة بريدك الإلكتروني، يصبح الأمر مكلفاً بسرعة، ودعم العملاء في الباقة المجانية غير موجود أساساً.

يعد Mailchimp قويًا جدًا للتسويق عبر البريد الإلكتروني، خاصة إذا كنت قد بدأت للتو. محرر السحب والإفلات يجعل تصميم رسائل البريد الإلكتروني أمراً سهلاً، وأدوات الأتمتة توفر الكثير من الوقت مع أشياء مثل رسائل البريد الإلكتروني الترحيبية والتذكيرات. الزيادة في السعر باهظة بعض الشيء. مع نمو قائمة بريدك الإلكتروني، يصبح الأمر مكلفاً بسرعة، ودعم العملاء في الباقة المجانية غير موجود أساساً.

🧠 هل تعلم؟ لدى Mailchimp أكثر من 14 مليون مستخدم نشط، مع ما يقرب من 14,000 اشتراك جديد كل يوم!

8. Zendesk (الأفضل لإدارة خدمة العملاء)

عبر Zendesk

Zendesk هو برنامج معروف لإدارة المشاكل. فهو يجعل دعم العملاء أمراً سهلاً من خلال جمع كل محادثاتك - البريد الإلكتروني، والدردشة، والهاتف، والتواصل الاجتماعي - في مكان واحد. هل تحتاج إلى ردود فورية؟ روبوتات الدردشة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي ستساعدك. هل تريد المراسلة في الوقت الفعلي؟ الدردشة المباشرة مدمجة مباشرةً. بالإضافة إلى ذلك، تساعد قاعدة المعرفة العملاء على مساعدة أنفسهم.

يتكامل Zendesk أيضًا بسهولة مع Slack وTeams وأكثر من 1200 تطبيق، بحيث يبقى كل شيء متصلًا. تتيح لك التحليلات المدمجة تتبع أوقات الاستجابة وتحليل رضا العملاء، ويمكنك تخصيص العلامة التجارية والسمات والأدوات لتناسب عملك.

أفضل ميزات Zendesk

تتبع سلوك الزائر والتحليلات لاكتساب رؤى وتحليلات لتحسين مشاركة العملاء

اجمع بيانات عملائك معًا، من المشتريات إلى التفضيلات مع Zendesk Sunshine

تخصيص أدوات الدردشة لتتناسب مع العلامة التجارية وتصميم الموقع الإلكتروني والاحتياجات الوظيفية

راقب مقاييس الدعم الرئيسية لتحسين أوقات الاستجابة ورضا العملاء

قيود Zendesk

قد يجد الوكلاء الجدد أن المنصة مربكة بسبب كثرة الأدوات والخيارات

قد يكون التعامل مع أحجام التذاكر الكبيرة أمرًا صعبًا بالنسبة للفرق الصغيرة دون عمليات واضحة

تسعير Zendesk

فريق الدعم: 25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

Suite Team: 69 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

Suite Professional: 149 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

Suite Enterprise: التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات Zendesk

G2: 4. 3/5 (أكثر من 6,000 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن Zendesk؟

تجربة المستخدم بسيطة حقًا؛ فهو يدمج جميع الاتصالات مع العملاء في مكان واحد، سواء من خلال البريد الإلكتروني أو الدردشة المباشرة أو المحادثات الهاتفية. كما أن القدرة على أتمتة مهام سير العمل مثل تعيين التذاكر وإرسال الردود وتتبع التفاعل أمر رائع للغاية. لقد استغرق الأمر وقتاً طويلاً لإعداد الأمور من البداية، ولكن النظام قوي ويحتاج إلى بعض التغييرات قبل تشغيله واستخدامه بكامل طاقته.

تجربة المستخدم بسيطة حقًا؛ فهو يدمج جميع الاتصالات مع العملاء في مكان واحد، سواء من خلال البريد الإلكتروني أو الدردشة المباشرة أو المحادثات الهاتفية. كما أن القدرة على أتمتة مهام سير العمل مثل تعيين التذاكر وإرسال الردود وتتبع التفاعل أمر رائع للغاية. لقد استغرق الأمر وقتاً طويلاً لإعداد الأمور من البداية، ولكن النظام قوي ويحتاج إلى بعض التغييرات قبل تشغيله واستخدامه بكامل طاقته.

✨ ✨ حقيقة ممتعة: تقدم Zendesk برنامجًا للشركات الناشئة يمكن من خلاله للشركات الناشئة في مراحلها الأولى الحصول على Zendesk مجانًا لمدة ستة أشهر!

9. Wave (الأفضل للفوترة وقبول المدفوعات)

عبر موجة

Wave يجعل المحاسبة بسيطة - بدون ثمن باهظ. يتيح لك هذا البرنامج المجاني القائم على السحابة تتبع الدخل والمصروفات، وتسوية المعاملات المصرفية، وإرسال فواتير احترافية. كما يتيح أيضًا تخصيصًا مكثفًا للفواتير وإعداد تذكيرات تلقائية بالدفع، حتى لا تلاحق المدفوعات باستمرار.

يمكنك تنظيم الإيصالات من خلال المسح الضوئي للإيصالات عبر الهاتف المحمول لالتقاط الفواتير آلياً وعمليات الاستيراد المجمعة. بالنسبة لكشوف الرواتب، يقوم Wave بإنشاء تقارير ضريبية لإبقاء الأمور خالية من المتاعب. إنها طريقة سهلة ومناسبة للميزانية للبقاء على رأس أموالك.

أفضل ميزات الموجة

تعيين أدوار المستخدم مثل المسؤول، والمحرر، ومدير كشوف المرتبات، والعارض، ومستشار H&R Block

تصدير التقارير المالية بتنسيقات CSV و PDF والمعاملات في Excel و CSV

عرض تحديثات المعاملات في الوقت الفعلي على لوحات المعلومات

إدارة شركات متعددة تحت اشتراك واحد

قيود الموجة

يتطلب اشتراكًا مدفوعًا لإيصالات الهاتف المحمول والتقاط الفواتير آليًا

أتمتة الرواتب والضرائب متاحة فقط في الولايات المدعومة

تسعير الموجة

بداية: مجاناً

الإيجابيات: 16 دولارًا شهريًا

تقييمات ومراجعات الموجة

G2: 4. 3/5 (أكثر من 200 تقييم)

Capterra: 4. 4/5 (1,000+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Wave؟

نظام الفواتير الخاص بهم سهل الاستخدام للغاية وصديق للعملاء. كما أنها تتقاضى مبلغاً معقولاً لمعالجة بطاقات الائتمان للشركات الصغيرة. قد يكون التكامل المصرفي لتتبع دفع الفواتير مربكاً بعض الشيء.

نظام الفواتير الخاص بهم سهل الاستخدام للغاية وصديق للعملاء. كما أنها تتقاضى مبلغاً معقولاً لمعالجة بطاقات الائتمان للشركات الصغيرة. قد يكون التكامل المصرفي لتتبع دفع الفواتير مربكاً بعض الشيء.

10. Zoho Inventory (الأفضل لإدارة المخزون)

عبر زوهو إنفانتوري

يجعل Zoho Inventory إدارة المخزون أمرًا سهلاً من خلال الاتصال بأمازون وإيباي وغيرهما. يمكنك تتبع كل عنصر بأرقام تسلسلية، وتجميع المنتجات دون عناء، وتعيين نقاط إعادة الطلب التلقائي لمنع نفاد المخزون.

كما أنه يعمل مع USPS وFedEx وPayPal وStripe لتبسيط الشحن والمدفوعات. هل تريد المزيد؟ يساعدك Zoho Books و Zoho CRM في المحاسبة وبيانات العملاء. مع التقارير القوية لتوجيه قراراتك، لم يكن البقاء على رأس المخزون أبسط من أي وقت مضى.

أفضل ميزات Zoho Inventory

إنشاء وتتبع أوامر الشراء مع رؤى حول الطلبات المعلقة والمكتملة

توقع احتياجات المخزون باستخدام التنبؤ بالطلب بناءً على اتجاهات المبيعات

تجميع مكونات متعددة في وحدة واحدة مع إدارة العناصر المركبة لتسهيل التعامل معها

أتمتة الشحن مع تكامل شركات النقل وطباعة الملصقات والتتبع

قيود الجرد Zoho Inventory

يوفر توافقًا محدودًا مع الأنظمة الخارجية خارج مجموعة Zoho

تسعير Zoho Inventory

مجاناً

المعيار: 29 دولارًا أمريكيًا/شهريًا، تُدفع سنويًا

احترافي: 79 دولارًا أمريكيًا/شهريًا، تُدفع سنويًا

القسط: 129 دولارًا أمريكيًا/شهريًا، تُدفع سنويًا

المؤسسات: 249 دولارًا أمريكيًا/شهريًا، تُدفع سنويًا

تقييمات ومراجعات Zoho Inventory

G2: 4. 3/5 (أكثر من 90 تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 400 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن Zoho Inventory؟

على الرغم من أن مخزون Zoho يغطي جميع الجوانب المطلوبة لنموذج العمل التقليدي، إلا أنني كنت بحاجة إلى بعض التقارير المخصصة لعملي. وقد كان فريق Zoho معي في كل خطوة على الطريق وزودني بجميع التقارير المخصصة التي طلبتها حتى قبل أن أقوم بالترقية إلى الباقة المدفوعة. أوصي بشدة بـ Zoho للجميع. يمكنهم تحسين البرنامج للتركيز على جانب B2B أيضًا.

على الرغم من أن مخزون Zoho يغطي جميع الجوانب المطلوبة لنموذج العمل التقليدي، إلا أنني كنت بحاجة إلى بعض التقارير المخصصة لعملي. وقد كان فريق Zoho معي في كل خطوة على الطريق وزودني بجميع التقارير المخصصة التي طلبتها حتى قبل أن أقوم بالترقية إلى الباقة المدفوعة. أوصي بشدة بـ Zoho للجميع. يمكنهم تحسين البرنامج للتركيز على جانب B2B أيضًا.

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إن إدارة شركة صغيرة ناجحة تعتمد على استخدام الأدوات المناسبة للوظيفة.

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