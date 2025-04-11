أفضل 13 منافسًا لـ NetSuite لإدارة الأعمال في 2025

هل تعلم أن عدم الكفاءة يكلف الشركات ما يصل إلى 30% من إيراداتها كل عام؟

الحل؟ نظام قوي وقابل للتطوير لتخطيط موارد المؤسسة (ERP) يربط كل جزء من أجزاء عملك - مما يؤدي إلى تبسيط العمليات ودفع عجلة النمو.

لسنوات، كان NetSuite قوة مهيمنة في مجال تخطيط موارد المؤسسات. ولكن هل ترقى حقًا إلى مستوى الضجة التي أحدثتها؟ أم أن هناك بديلاً أكثر مرونة وفعالية من حيث التكلفة في انتظارك؟

تابع القراءة بينما نستكشف أفضل منافسي NetSuite مع ميزات شاملة للنمو بشكل أذكى وأسرع. 🚀

⏰ ملخص 60 ثانية إليك لمحة سريعة عن 13 من أفضل بدائل NetSuite، حيث يتفوق كل منها في وظائف الأعمال المختلفة، مثل المالية وإدارة علاقات العملاء وإدارة المشاريع والأتمتة: : الأفضل لإدارة الأعمال القابلة للتخصيص ClickUp: الأفضل لإدارة الأعمال القابلة للتخصيص

أودو: الأفضل لمرونة تخطيط موارد المؤسسات وإدارة علاقات العملاء مفتوحة المصدر

مايكروسوفت ديناميكس 365: الأفضل لتكامل تخطيط موارد المؤسسات وإدارة علاقات العملاء على مستوى المؤسسات

سيج إنتاكت: الأفضل في الإدارة المالية والأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي

Quickbooks Enterprise: الأفضل للمحاسبة وإدارة المخزون

Acumatica: الأفضل لحلول تخطيط موارد المؤسسات القابلة للتطوير وإدارة المشتريات

Xero: الأفضل لمحاسبة الشركات الصغيرة والأتمتة المالية

SAP S/4HANA Cloud: الأفضل لحلول إدارة المؤسسات القائمة على الذكاء الاصطناعي

Epicor Kinetic: الأفضل في تخطيط موارد المؤسسات الإدراكي المتمحور حول التصنيع

Infor M3: الأفضل لإدارة تدفقات عمل المؤسسة المعقدة

IFS Cloud ERP: الأفضل لإدارة الأصول المؤسسية القائمة على الذكاء الاصطناعي

Certinia: الأفضل للشركات الخدمية وقدرات الإدارة المالية

Workday: الأفضل للتكامل السلس بين الموارد البشرية والمالية

🔎 هل تعلم؟ تمتلك شركة Oracle شركة NetSuite - وأحد أكبر منافسيها! استحوذت أوراكل على NetSuite مقابل 9.3 مليار دولار في عام 2016، ودمجتها بالكامل في نظامها البيئي. ومع ذلك، فهي تمتلك أيضًا Oracle Fusion Cloud ERP، وهو منافس لـ NetSuite!

ما هو NetSuite؟

عبر NetSuit

NetSuite هو حل برمجي لتخطيط موارد المؤسسات قائم على السحابة يركز عملياتك التجارية الأساسية. وهو يدمج محاسبة المشاريع، وإدارة سلسلة التوريد، ومعالجة الطلبات، وإعداد التقارير المالية، مما يوفر منصة موحدة لتعزيز الكفاءة وقابلية التوسع.

الإدارة المالية: أتمتة المحاسبة والميزانية وتتبع الإيرادات

إدارة المخزون: مراقبة المخزون وتبسيط عملية التنفيذ وتقليل الأخطاء

إدارة علاقات العملاء (CRM) : إدارة المبيعات والتسويق وتفاعلات العملاء

إدارة المستودعات: تحسين الخدمات اللوجستية والمشتريات والعلاقات مع البائعين

ذكاء الأعمال وإعداد التقارير: احصل على رؤى في الوقت الفعلي باستخدام لوحات معلومات قابلة للتخصيص

قيود NetSuite

📈 يشهد السوق العالمي لتخطيط موارد المؤسسات ازدهارًا كبيرًا، ومن المقرر أن يتضاعف من 55. 38 مليار دولار في عام 2024 إلى 110. 15 مليار دولار بحلول عام 2034 بمعدل نمو سنوي مركب 7. 1٪! مع ارتفاع الطلب، تحتاج الشركات إلى حلول برمجيات تخطيط موارد المؤسسات القابلة للتطوير والفعالة من حيث التكلفة - ولكن ليست كل أداة مواكبة لذلك.

وهذا ينطبق على NetSuite ERP أيضًا. يدفع هيكله الجامد وتكاليفه المرتفعة وإعداداته المعقدة العديد من الشركات إلى البحث عن بدائل أكثر مرونة.

إليك ما ينقصها

تعقيدات التسعير : توقع نفقات عالية مقدماً ومتكررة. يتضمن اشتراك NetSuite السنوي رسوم النظام الأساسي، ورسومًا لكل مستخدم، وتكاليف إضافية للوحدات الإضافية وعمليات التكامل - مما يجعلها التزامًا مكلفًا

دعم العملاء المحدود: ادفع أكثر مقابل الخدمة ذات الأولوية. يقدم NetSuite دعمًا أساسيًا مع مساعدة عبر الهاتف للمشكلات الحرجة وقاعدة معرفية قابلة للبحث، مما يجبر الشركات على الترقية للحصول على أوقات استجابة أسرع ودعم كامل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع

تنفيذ طويل: انتظر وقتًا أطول لبدء التشغيل. يتطلب نشر NetSuite تهيئة واسعة النطاق، وترحيل البيانات، وتدريب الموظفين، مما يؤخر في كثير من الأحيان الاعتماد الكامل ويعطل عمليات الأعمال

قيود التخصيص: التعديل بمرونة محدودة. في حين أن NetSuite يسمح بالتخصيص، إلا أن التغييرات المتقدمة غالبًا ما تتطلب مطورين أو مستشارين من جهات خارجية، مما يجعل من الصعب تخصيص النظام لاحتياجاتك الفريدة

واجهة مستخدم معقدة: تنقل سير العمل الجامد. تتطلب واجهة مستخدم NetSuite المزدحمة أسابيع من التدريب، مما يؤدي إلى إبطاء الاعتماد والإنتاجية. بالإضافة إلى ذلك، تخلق مشكلات مزامنة البيانات عقبات أمام الشركات التي تحتاج إلى عمليات سلسة

➡️ اقرأ أيضًا: أفضل أمثلة على أنظمة تخطيط موارد المؤسسات

أفضل بدائل NetSuite في لمحة سريعة

قبل استكشاف التفاصيل، إليك مقارنة سريعة لأفضل منافسي Netsuite، وحالات الاستخدام المثالية، والميزات البارزة.

الحل 🏆 مثالي لـ ✅ أفضل الميزات ClickUp الشركات التي تحتاج إلى منصة الكل في واحد إدارة المهام والمشاريع، وإدارة علاقات العملاء، وأدوات الذكاء الاصطناعي، وسير العمل القابل للتخصيص، وأدوات التعاون أودو الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم تطبيقات مفتوحة المصدر، وتطبيقات معيارية، وقابلة للتطوير ومرنة لتخطيط موارد المؤسسات Microsoft Dynamics 365 الشركات الكبيرة والمؤسسات رؤى قائمة على الذكاء الاصطناعي، وتكامل سلس مع Microsoft، وأدوات مالية ومبيعات قوية سيج إنتاكت الفرق المالية والمحاسبين والمديرين الماليين إدارة نقدية متقدمة، ولوحات معلومات في الوقت الفعلي، وحلول محاسبية متعددة الكيانات كويك بوكس إنتربرايز شركات متنامية، مثالية للبيع بالتجزئة والتجارة الإلكترونية والتصنيع محاسبة قابلة للتطوير، وإدارة المخزون، وكشوف المرتبات أكوماتيكا الشركات متوسطة الحجم، خاصةً التصنيع والبناء تخطيط موارد المؤسسات القائم على السحابة، والتسعير غير المحدود للمستخدمين، والتركيز على العملاء زيرو الشركات الصغيرة والشركات الناشئة والتجار المنفردين محاسبة مبسطة، وتتبع مالي في الوقت الحقيقي، وواجهة سهلة الاستخدام سحابة SAP S/4HANA السحابية مؤسسات العملاء الكبيرة والشركات العالمية تخطيط موارد المؤسسات القائم على الذكاء الاصطناعي وتحليلات الأعمال التنبؤية Epicor Kinetic شركات التصنيع والتوزيع تخطيط موارد المؤسسات الخاص بالصناعة، وإدارة سلسلة التوريد العميقة، وأتمتة المستودعات إنفور M3 الأغذية والمشروبات والأزياء والكيماويات أتمتة المستودعات والمخزون المتقدمة، وتخطيط موارد المؤسسات القائم على السحابة IFS Cloud ERP الصناعات كثيفة الأصول مثل الإنشاءات والطيران تخطيط موارد المؤسسات القائم على المشاريع، وإدارة الأصول سيرتينيا الشركات القائمة على الخدمات PSA القوي (أتمتة الخدمات المهنية)، الأفضل لشركات الخدمات المهنية Workday الشركات التي تركز على الموارد البشرية والشركات التي تعتمد على التمويل إدارة رأس المال البشري (HCM) وكشوف المرتبات والتخطيط المتقدم للقوى العاملة والتحليلات

➡️ اقرأ أيضًا: قوالب خطة تشغيلية مجانية في Excel وWord

أفضل منافسي NetSuite للتحقق من ذلك

🧠 معلومة تافهة: تم تطوير أول نظام لتخطيط موارد المؤسسات على الإطلاق في الستينيات من قبل شركة تصنيع تحاول أتمتة إدارة المخزون. ما بدأ كأداة بسيطة أصبح الآن صناعة بمليارات الدولارات، تدعم الشركات في جميع أنحاء العالم! 🌍

سواء كنت بحاجة إلى حل أفضل للإدارة المالية، أو قابلية أكبر للتوسع، أو تكامل مرن، فإن الأداة المناسبة تُحدث فرقاً كبيراً!

فيما يلي أفضل منافسي Netsuite الذين يحققون نجاحًا كبيرًا في هذا المجال:

1. ClickUp (الأفضل لإدارة الأعمال القابلة للتخصيص)

خطط، وتتبع، وحسِّن إدارة أداء مؤسستك مع ClickUp

إن إدارة أعمالك ليست مقاسًا واحدًا يناسب الجميع، ويضمن لك ClickUp ألا تضطر أبدًا إلى التسوية. وباعتباره تطبيق كل شيء للعمل، فهو يجمع الفرق والعمليات والبيانات في نظام واحد متصل - مما يساعدك على تحسين سير العمل وأتمتة العمليات وتوسيع نطاقها دون عناء.

تُبقيك إدارة المشاريع من ClickUp على المسار الصحيح من خلال رؤية في الوقت الفعلي لأعباء العمل والسعة والجداول الزمنية للمشروعات. تعرض لوحات المعلومات والتقارير المخصصة إدارة الإيرادات، وتخطيط موارد المؤسسة، ومؤشرات الأداء الرئيسية، مما يحافظ على مرونة القيادة.

هذا ليس كل شيء! يمزج ClickUp بين إدارة علاقات العملاء وإدارة المشاريع لمساعدتك على تتبع العملاء المحتملين وأتمتة المبيعات وإدارة العملاء دون مغادرة مساحة العمل الخاصة بك. كل شيء بدءًا من تأهيل العميل إلى تتبع الصفقات وإدارة الطلبات مركزي داخل ClickUp CRM.

دع ClickUp Brain يقوم بالأعباء الثقيلة! يعمل هذا المساعد المدعوم بالذكاء الاصطناعي على أتمتة المهام المتكررة، وإنشاء تقارير فورية، وتلخيص الاجتماعات، وتحديد التناقضات في سير العمل. لذلك، يركز فريقك على الأعمال ذات التأثير الكبير بدلاً من المهام الإدارية.

أتمتة عمليات متابعة المبيعات، وتتبع مراحل المشروع الرئيسية، أو تبسيط الموافقات الداخلية - دون الحاجة إلى الذهاب والإياب مع ClickUp

تعمل أتمتة ClickUp Automations على إزالة العمل اليدوي - تعيين المهام يدويًا، وتحديث الحالات، وتشغيل الإشعارات، وإدارة الموافقات تلقائيًا. لا مزيد من الذهاب والإياب، فقط تدفقات عمل سلسة تحافظ على تحرك الفرق متعددة الوظائف.

💡 نصيحة احترافية: استراتيجية العمل الرابحة هي أكثر من مجرد تخطيط، إنها تتعلق بالتنفيذ والعمل الجماعي. استخدم تحليل SWOT لتحسين العمليات، ثم اجعل استراتيجيتك تنبض بالحياة باستخدام أدوات التعاون من ClickUp. استخدم مستندات ClickUp Docs لتوثيق المبادرات، ومركزة التفاصيل، وإنشاء مستندات ويكي داخلية بتحرير فوري وتنسيق غني. هل تحتاج إلى قرارات سريعة؟ يحافظ ClickUp Chat على ربط المحادثات بالمهام، حتى لا يضيع أي شيء في رسائل البريد الإلكتروني أو الرسائل المبعثرة!

أفضل ميزات ClickUp*

صمم مهام سير العمل التي تناسب أعمالك - سواء كانت عمليات أو موارد بشرية أو مالية أو مبيعات

قم بمواءمة كل فريق مع الأهداف على مستوى الشركة باستخدام ClickUp Goals

وازن بين أعباء العمل وعزز المساءلة باستخدام أدوات إدارة الموارد المتقدمة

حوِّل المناقشات إلى إجراءات من خلال تحويل الدردشات والتعليقات ورسائل البريد الإلكتروني والمستندات إلى مهام على الفور

تصوَّر وخطط بشكل أكثر ذكاءً باستخدام ClickUp Whiteboards للعصف الذهني وتخطيط سير العمل

تبسيط الموافقات باستخدام نماذج ClickUp لجمع البيانات المنظمة وأتمتة سير العمل

مزامنة البيانات المالية دون عناء مع QuickBooks وXero وغيرها من عمليات التكامل المحاسبي - لا حاجة إلى جداول بيانات

التوسع دون فوضى- ClickUp للعمليات يتتبع الأداء للحفاظ على النمو بكفاءة وفعالية من حيث التكلفة

💡 نصيحة احترافية: هل أنت محتار بين تخطيط موارد المؤسسات مقابل إدارة علاقات العملاء - لماذا تختار أحدهما بينما يمكنك الحصول على كليهما؟ يجمع ClickUp بين أفضل ما في العالمين، مما يمنحك إدارة سلسة للمشاريع، وتتبع المبيعات، وأتمتة سير العمل، والتخصيص الكامل - كل ذلك في منصة واحدة.

قيود ClickUp

قد تبدو مجموعة ميزاته الواسعة مربكة للمستخدمين الجدد

تتطلب بعض ميزات الذكاء الاصطناعي المتقدمة منحنى تعليمي

تسعير ClickUp*

تقييمات ومراجعات ClickUp*

G2: 4. 7/5 (أكثر من 10000 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4000 تقييم)

لقد استفدتُ من ClickUp في مواجهة تحديات الأعمال المتنوعة، بدءًا من الإدارة الاستراتيجية وإدارة المحافظ إلى الإشراف على الموارد والموردين، بل امتد الأمر إلى حلول تخطيط موارد المؤسسات. ومن خلال إنشاء العمليات التجارية وأتمتتها، لاحظت تحسناً ملحوظاً في الكفاءة التشغيلية. وقد ساهمت إمكانات إعداد التقارير التي توفرها المنصة، بما في ذلك لوحات المعلومات الشاملة ووجهات نظر الموارد، بشكل كبير في تحقيق فهم أوسع وأكثر ثاقبة لمشهد أعمالنا بشكل عام.

لقد استفدتُ من ClickUp في مواجهة تحديات الأعمال المتنوعة، بدءًا من الإدارة الاستراتيجية وإدارة المحافظ إلى الإشراف على الموارد والموردين، بل امتد الأمر إلى حلول تخطيط موارد المؤسسات. ومن خلال إنشاء العمليات التجارية وأتمتتها، لاحظت تحسناً ملحوظاً في الكفاءة التشغيلية. وقد ساهمت إمكانات إعداد التقارير التي توفرها المنصة، بما في ذلك لوحات المعلومات الشاملة ووجهات نظر الموارد، بشكل كبير في تحقيق فهم أوسع وأكثر ثاقبة لمشهد أعمالنا بشكل عام.

2. Odoo (الأفضل لمرونة تخطيط موارد المؤسسات وإدارة علاقات العملاء مفتوحة المصدر)

عبر أودو

أودو هو برنامج تخطيط موارد المؤسسات المتكامل الذي ينمو معك. ابدأ بالأساسيات - المخزون، أو الموارد البشرية، أو التسويق، أو المحاسبة - وتوسع كلما توسعت. يتيح لك هيكله المعياري بناء نظام الأعمال المثالي الذي يتكيف مع احتياجاتك الفريدة.

ما الرائع؟ مرونته المفتوحة المصدر تجعلك متحكماً. يتيح الإصدار المجاني التخصيص الكامل، بينما يوفر الإصدار المؤسسي الاستضافة والصيانة والدعم من الخبراء، وهو مثالي للشركات التي تحتاج إلى حل تخطيط موارد المؤسسات المُدار بالكامل.

أفضل ميزات أودو*

قم بتشغيل أعمالك من أي مكان باستخدام الويب وسطح المكتب والأجهزة المحمولة

ابقَ على اطلاع على الخدمات اللوجستية من خلال التتبع في الوقت الفعلي عبر المستودعات والمواقع

دمج ماسحات الباركود الضوئية وأنظمة نقاط البيع لإدارة المخزون بسلاسة

أتمتة إدارة الطلبات باستخدام تحسين سلسلة التوريد المدعومة بالذكاء الاصطناعي

قيود أودو

تتطلب التخصيصات المتقدمة خبرة تقنية، مما يجعل الإعداد معقدًا لغير المطورين

الاعتماد على مطورين خارجيين لإجراء التعديلات، مما يؤدي إلى ارتفاع التكاليف وطول وقت التنفيذ

تسعير Odoo

مجاني للأبد

معيار: 24. 90 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

مخصص: 37. 40 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات أودو*

G2 : 4. 3/5 (أكثر من 290 تقييمًا)

Capterra: 4. 2/5 (أكثر من 1200 تقييم)

أفضل ما يعجبني في Odoo ERP هو الحل المتكامل الذي يغطي مجموعة كبيرة من احتياجات العمل، من المحاسبة إلى أنظمة إدارة المخزون، مع سهولة التخصيص وواجهة سهلة الاستخدام. فهو يساعد على تبسيط العمليات وتحسين الكفاءة العامة.

أفضل ما يعجبني في Odoo ERP هو الحل المتكامل الذي يغطي مجموعة كبيرة من احتياجات العمل، من المحاسبة إلى أنظمة إدارة المخزون، مع سهولة التخصيص وواجهة سهلة الاستخدام. فهو يساعد على تبسيط العمليات وتحسين الكفاءة العامة.

➡️ اقرأ المزيد: أفضل بدائل ومنافسي أودو

3. Microsoft Dynamics 365 Business Central (الأفضل لتكامل تخطيط موارد المؤسسات وإدارة علاقات العملاء على مستوى المؤسسات)

عبر مايكروسوفت دايناميكس 365*

Microsoft Dynamics هي مجموعة شاملة مصممة لتبسيط العمليات، وتحسين تجارب العملاء، واتخاذ قرارات أكثر ذكاءً. أكبر ميزة لها؟ التكامل العميق مع MS 365 وPower BI وTeams - مثالي للشركات في نظام Microsoft البيئي.

يعمل الحل الرئيسي، وهو Business Central، على توحيد الشؤون المالية والعمليات والمبيعات وخدمة العملاء في نظام واحد قائم على السحابة، مما يتيح لك التوسع السلس. تساعدك رؤى الذكاء الاصطناعي والأتمتة والتحليلات في الوقت الفعلي على العمل بذكاء أكبر دون زيادة التكاليف.

أفضل ميزات مايكروسوفت دايناميكس 365

وحِّد بيانات تخطيط موارد المؤسسات ERP وإدارة علاقات العملاء للحصول على رؤى في الوقت الفعلي عبر الشؤون المالية والمبيعات والعمليات

أتمتة الإدارة المالية من خلال التنبؤ، وإعداد التقارير، وتتبع النفقات

حسِّن علاقاتك مع العملاء باستخدام رؤى مبيعات الذكاء الاصطناعي وتحليلات الأعمال التنبؤية

تحسين عمليات الخدمة الميدانية من خلال الجدولة الذكية والتتبع والمساعدة عن بُعد

قيود مايكروسوفت دايناميكس 365

تكاليف تنفيذ عالية - الأنسب للشركات ذات الميزانيات الكبيرة لتكنولوجيا المعلومات

منحنى تعلم حاد بسبب ميزاته الشاملة وخيارات التخصيص

أسعار مايكروسوفت دايناميكس 365

Dynamics 365 Business Central Essentials : 70$/شهرًا لكل مستخدم

Dynamics 365 Business Central Premium: 100 دولار/شهرًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات مايكروسوفت دايناميكس 365

G2: 4. 0/5 (أكثر من 800 تقييم)

Capterra: 4. 0/5 (180+ تقييم)

تشبه هذه الأداة وجود سكرتيرة عالية الأداء تجعل عملك أسهل؛ فهي تحتوي على مجموعة متنوعة مذهلة من التطبيقات التي جعلتنا نزيد من إنتاجيتنا. كما أنه يتكامل مع جميع برامج Microsoft تقريبًا، مما يسمح لنا بالتحكم الممتاز في الشؤون المالية والمبيعات من خلال الربط مع Excel.

تشبه هذه الأداة وجود سكرتيرة عالية الأداء تجعل عملك أسهل؛ فهي تحتوي على مجموعة متنوعة مذهلة من التطبيقات التي جعلتنا نزيد من إنتاجيتنا. كما أنه يتكامل مع جميع برامج Microsoft تقريبًا، مما يسمح لنا بالتحكم الممتاز في الشؤون المالية والمبيعات من خلال الربط مع Excel.

➡️ اقرأ المزيد: بدائل ومنافسو Microsoft Dynamics 365

4. Sage Intacct (الأفضل للإدارة المالية والأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي)

عبر Sage Intacct

تم تصميم Sage Intacct للشركات التي تركز على التمويل أولاً والمستعدة للتخلي عن جداول البيانات وأتمتة المحاسبة واتخاذ قرارات أكثر ذكاءً. تعمل أتمتة الذكاء الاصطناعي على تبسيط عملية إعداد الميزانية والتدفق النقدي والإغلاق المالي، بينما يعمل دعم الكيانات المتعددة على تبسيط عمليات الدمج بين الشركات التابعة.

بفضل لوحات المعلومات في الوقت الفعلي والأتمتة الملائمة للامتثال، يمكنك الحصول على رؤية شاملة للربحية والنفقات واتجاهات الإيرادات. من الحسابات المستحقة الدفع إلى التنبؤ والتكامل مع Salesforce، يحافظ Sage Intacct على أرقامك واضحة ومضبوطة.

أفضل ميزات Sage Intacct*

أتمتة العمليات المالية الأساسية - بدءًا من عمليات الحسابات البنكية/المحاسبية إلى التسويات المصرفية والتعرف على الإيرادات

إدارة كيانات متعددة بسهولة، وتوحيد البيانات المالية عبر الشركات التابعة والعمليات العالمية

تبسيط الامتثال الضريبي من خلال إعداد التقارير الآلية والبيانات المالية الجاهزة للتدقيق

التكامل مع Salesforce وكشوف الرواتب وأدوات إدارة النفقات

قيود حكيم إنتاكت

أقل شمولية كبرنامج لتخطيط موارد المؤسسات مقارنة بالبدائل الأخرى

باهظ الثمن بالنسبة للشركات الصغيرة، حيث أن الأسعار أكثر ملاءمة للشركات المتوسطة والكبيرة الحجم

تسعير حكيم Intacct

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات حكيم Intacct

G2: 4. 3/5 (أكثر من 3,600 تقييم)

Capterra: 4. 3/5 (أكثر من 500 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Sage Intacct؟

لقد انتقلنا من NetSuite لأنهم لم يتمكنوا من التعامل بشكل صحيح مع تعقيدات التجارة الإلكترونية في تلبية الطلبات. يتعامل Intacct مع مشكلات مثل الوفاء من مستودعات متعددة والشراء حسب الطلب أو دروبشيبينغ ضمن نفس الطلب.

لقد انتقلنا من NetSuite لأنهم لم يتمكنوا من التعامل بشكل صحيح مع تعقيدات التجارة الإلكترونية في تلبية الطلبات. يتعامل Intacct مع مشكلات مثل الوفاء من مستودعات متعددة والشراء حسب الطلب أو دروبشيبينغ ضمن نفس الطلب.

5. QuickBooks Enterprise (الأفضل للمحاسبة وإدارة المخزون)

عبر QuickBooks Enterprise

في حين أن QuickBooks معروف على نطاق واسع بأنه برنامج محاسبة، فإن QuickBooks Enterprise يتجاوز مجرد مسك الدفاتر الأساسية. فهو يقدم حلاً شاملاً لتخطيط موارد المؤسسات للشركات التي تتطلب تتبعاً تفصيلياً للمخزون والإدارة المالية.

تجعل الرؤى المالية العميقة والتقارير القابلة للتخصيص من QuickBooks خيارًا مثاليًا لتجار الجملة والمصنعين وتجار التجزئة. يساعد تتبُّع المخزون في الوقت الحقيقي، وتصنيف المخزون متعدد المستويات، وإعادة الترتيب التلقائي في تقليل التفاوتات ومنع نفاد المخزون.

أفضل ميزات QuickBooks Enterprise*

قم بإنشاء أكثر من 200 تقرير مخصص لتتبع الشؤون المالية والمبيعات والتنبؤات

قم بأتمتة عمليات الاستلام والتعبئة والشحن باستخدام إدارة المستودعات التي تعتمد على الأجهزة المحمولة

تنظيم المخزون بشكل أكثر ذكاءً مع التصنيف متعدد المستويات وتتبع انتهاء الصلاحية

تعيين تواريخ انتهاء الصلاحية للمنتجات وإدارة السلع القابلة للتلف بكفاءة أكبر

قيود مشروع QuickBooks Enterprise

مشاكل التنقل - لا توجد طريقة واضحة للعودة إلى الصفحة الأصلية بعد فتح معاملة

قد تختفي الأخطاء التي تم الإبلاغ عنها مثل إدخالات دفتر اليومية إذا لم يكن للسطر الأول حساب

تسعير مشروعQuickBooks Enterprise

الذهبي: 2,210 دولار في السنة (اشتراك سنوي)

البلاتينية: 2,717 دولارًا سنويًا (اشتراك سنوي)

الماس: 5,264 دولارًا سنويًا (اشتراك شهري)

تقييمات ومراجعات QuickBooks Enterprise

G2: 4. 2/5 (أكثر من 940 تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 20,000 تقييم)

الشركة التي أعمل بها منتشرة في عدة مواقع، ويتيح لنا QuickBooks العمل معًا في الوقت الفعلي على الرغم من أننا لسنا في مكان واحد. كما نستخدمه أيضًا في أعمال الشحن الورقية والتقارير والمستحقات المتأخرة وتخزين المستندات التي يستخدمها مصنعنا.

الشركة التي أعمل بها منتشرة في عدة مواقع، ويتيح لنا QuickBooks العمل معًا في الوقت الفعلي على الرغم من أننا لسنا في مكان واحد. كما نستخدمه أيضًا في أعمال الشحن الورقية والتقارير والمستحقات المتأخرة وتخزين المستندات التي يستخدمها مصنعنا.

➡️ اقرأ المزيد: أفضل أمثلة لبرامج المؤسسات

6. Acumatica (الأفضل لحلول تخطيط موارد المؤسسات القابلة للتطوير وإدارة المشتريات)

عبر Acumatica

Acumatica هو نظام حديث ومرن لتخطيط موارد المؤسسات يقدم مجموعة من أدوات أتمتة الخدمات المهنية وتخطيط المشاريع. وعلى عكس الأنظمة التقليدية، فهو لا يفرض رسومًا على كل مستخدم، مما يجعله رائعًا للشركات التي تخطط للتوسع دون زيادة تكاليف الترخيص.

تبرز وحدات التصنيع والتوزيع والبناء والتشييد والتجزئة الخاصة بالصناعة من Acumatica. فهي تسمح للشركات بتخصيص سير العمل، وتتبع البيانات المالية في الوقت الفعلي، وتحسين العمليات.

أفضل ميزات Acumatica*

تزامن دون عناء مع Amazon وBigCommerce وShopify لعمليات بيع بالتجزئة سلسة

إدارة الشؤون المالية في مكان واحد من خلال التتبع الآلي للنقدية والتسويات المصرفية

تبسيط سير عمل المشروع من خلال ربط عروض الأسعار بإدارة علاقات العملاء وتتبع سجل الإصدارات

تعزيز المشتريات من خلال تجميع الطلبات وأتمتة الموافقات

قيود Acumatica*

أخطاء نقل البيانات بسبب الوحدات النمطية المطورة بشكل مستقل

قد يتطلب منحنى التعلم الحاد والمصطلحات المعقدة تدريبًا إضافيًا للمستخدمين الجدد

تسعير Acumatica*

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات Acumatica*

G2: 4. 5/5 (أكثر من 1,500 تقييم)

Capterra: 4. 3/5 (أكثر من 150 تقييم)

📮 ClickUp Insight: الفرق ذات الأداء المنخفض أكثر عرضة للتوفيق بين أكثر من 15 أداة بأربعة أضعاف، بينما تزدهر الفرق ذات الأداء العالي بتسع أدوات أو أقل. ومع ذلك، لا تزال العديد من بدائل NetSuite تعتمد على أدوات مبعثرة لإدارة المشاريع وإدارة علاقات العملاء والأتمتة والتعاون - مما يؤدي إلى عدم الكفاءة بدلاً من الحلول. يقضي ClickUp على الفوضى من خلال جمع المهام والمشروعات والمستندات ومواقع الويكي والدردشة والأتمتة في مساحة عمل واحدة سلسة. لا مزيد من الارتداد بين الأدوات المنفصلة - اجعل العمل مرئيًا، وتعاون دون عناء، ودع الذكاء الاصطناعي يتعامل مع العمل المزدحم. 🚀

7. Xero (الأفضل لمحاسبة الأعمال الصغيرة والأتمتة المالية)

عبر Xero

هل تريد تبسيط الفواتير والتسوية المصرفية وتتبع النفقات؟ يعمل Xero على أتمتة هذه المهام ويوفر عرضًا في الوقت الفعلي للتدفق النقدي والحالة المالية والمدفوعات القادمة من خلال لوحة تحكم سهلة الاستخدام.

هل تتعامل مع فواتير الاشتراكات المتكررة أو المعاملات الدولية؟ يوفر Xero دعمًا متعدد العملات وتذكيرات تلقائية بالفواتير لإبقاء المدفوعات على المسار الصحيح.

بالإضافة إلى ذلك، مع أكثر من 1000 عملية تكامل مع جهات خارجية، فهو يتصل بمنصات التجارة الإلكترونية، وبوابات الدفع، وخدمات كشوف المرتبات، مما يجعله خياراً متعدد الاستخدامات للشركات المتنامية.

أفضل ميزات Xero

تتبع المشاريع والشؤون المالية في مكان واحد من خلال تتبع الوظائف والميزانية والفواتير

المزامنة مع أكثر من 21,000 بنك في جميع أنحاء العالم لمطابقة المعاملات وتسويتها في الوقت الفعلي

قبول المدفوعات على الفور عبر الخصم أو الائتمان أو الخصم المباشر مباشرةً من الفواتير

راقب التدفق النقدي في الوقت الفعلي من خلال الرؤى المباشرة والتقارير المالية الآلية

قيود Xero

مصمم بشكل أساسي كبرنامج محاسبة مع الحد الأدنى من إدارة علاقات العملاء أو أدوات إدارة العمليات الأوسع نطاقاً

قد تواجه صعوبة في التعامل مع أحجام المعاملات الكبيرة، وتدفقات العمل المعقدة، وإعداد التقارير المتقدمة للمؤسسات الكبيرة

تسعير Xero

مقدمًا: 20 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

تنمو: 47 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

مؤسسة: 80$/شهرًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Xero

G2: 4. 3/5 (أكثر من 700 تقييم)

Capterra: 4. 4/5 (أكثر من 3000 تقييم)

لقد كان Xero حلاً محاسبيًا يمكن الاعتماد عليه، حيث يتيح لنا التعامل مع جميع احتياجات الإدارة المالية في مكان واحد. فهو يساعد في إدارة النفقات وتتبع التدفقات النقدية داخل الشركة وخارجها.

لقد كان Xero حلاً محاسبيًا يمكن الاعتماد عليه، حيث يتيح لنا التعامل مع جميع احتياجات الإدارة المالية في مكان واحد. فهو يساعد في إدارة النفقات وتتبع التدفقات النقدية داخل الشركة وخارجها.

➡️ اقرأ المزيد: أفضل برامج إدارة المشاريع المجانية: أدوات للتجربة

8. SAP S/4HANA Cloud (الأفضل لحل إدارة المؤسسات القائم على الذكاء الاصطناعي)

عبر SAP S/4HANA Cloud*

SAP S/4HANA Cloud هو نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) المدعوم بالذكاء الاصطناعي للمؤسسات الكبيرة، حيث يعمل على تبسيط العمليات المالية واللوجستية والعمليات الخاصة بالصناعة. تعمل الأتمتة في الوقت الفعلي على تحسين الجدولة وإدارة الموردين وتخطيط السعة لبيئات الأعمال المعقدة.

تم إطلاقه في عام 2015 باعتباره الحل الرئيسي لشركة SAP، وهو يستخدم الحوسبة داخل الذاكرة لمعالجة أحجام البيانات الضخمة في الوقت الفعلي - مما يجعله مثاليًا للتنبؤ المالي وإدارة المخاطر والامتثال التنظيمي.

أفضل ميزات سحابة SAP S/4HANA السحابية

تحسين التمويل العالمي مع الامتثال للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية وإدارة الخزانة المتقدمة

إعادة تعريف نماذج الأعمال بسرعة مع أتمتة سير العمل في الوقت الفعلي

حماية بيانات الأعمال من خلال النسخ الاحتياطي المدمج، والتعافي من الكوارث، وصيانة النظام

الاتصال بسلاسة مع SAP وتطبيقات الجهات الخارجية لتحقيق التكامل الكامل

قيود سحابة SAP S/4HANA السحابية

يتطلب التنفيذ المعقد موارد وخبرات كبيرة في مجال تكنولوجيا المعلومات

بنية صارمة - البرامج الوسيطة اللازمة لعمليات التكامل مع الجهات الخارجية

تسعير سحابة SAP S/4HANA السحابية

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات سحابة SAP S/4HANA السحابية

G2: 4. 5/5 (أكثر من 750 تقييم)

Capterra: 4. 4/5 (أكثر من 300 تقييم)

تعمل تطبيقات SAP S/4HANA على زيادة السرعة وإمكانية الوصول إلى البيانات. إنه سهل الاستخدام للغاية، ودعم العملاء مذهل.

تعمل تطبيقات SAP S/4HANA على زيادة السرعة وإمكانية الوصول إلى البيانات. إنه سهل الاستخدام للغاية، ودعم العملاء مذهل.

9. Epicor Kinetic (الأفضل في تخطيط موارد المؤسسات الإدراكي المتمحور حول التصنيع)

عبر Epicor Kinetic

Epicor Kinetic هو نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) مصمم خصيصًا للسرعة والدقة وقابلية التوسع، ويمكّن الشركات المصنعة المنفصلة والمعالجة والمصنعة حسب الطلب.

هل تدير موقعًا واحدًا أو شبكة عالمية؟ إنه يوحد التصنيع عبر مواقع متعددة ويعزز الكفاءة. وعلاوةً على ذلك، يوفر نظام تنفيذ التصنيع (MES) الخاص به إمكانية تتبع أرضية المتجر في الوقت الفعلي، مما يقلل من وقت التعطل، ويقلل من الهدر، ويقلل من الهدر، ويزيد من الإنتاجية.

أفضل ميزات Epicor Kinetic*

حسِّن الطلبات المخصصة باستخدام أداة تهيئة المنتجات لجمع طلبات العملاء وإدارتها

استخدم الذكاء الاصطناعي لاكتشاف الاختناقات والتنبؤ بالتأخيرات والحفاظ على تدفق تخطيط الإنتاج

عزز رؤية إدارة الموارد من خلال التتبع المدعوم بإنترنت الأشياء ورؤى المخزون

تنفيذ الإجراءات باستخدام النص والصورة والإدخال الصوتي - تحويل عروض الأسعار إلى أوامر

حدود الحركية الحركية Epicor Kinetic*

قد يتطلب الإعداد والتخصيصات موارد إضافية لتكنولوجيا المعلومات.

عدم اتساق دعم العملاء - أبلغ المستخدمون عن تأخيرات في حل المشكلات المعقدة

تسعير Epicor Kinetic*

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات Epicor Kinetic*

G2: 3. 8/5 (أكثر من 470 تقييمًا)

Capterra: 3. 8/5 (أكثر من 170 تقييم)

Epicor Kinetic هو برنامج تخطيط موارد المؤسسات (ERP) متعدد الاستخدامات يتيح للمستخدم إنشاء حقول، والاستعلام عن قاعدة البيانات وعرض المعلومات على لوحات معلومات قابلة للتخصيص.

Epicor Kinetic هو برنامج تخطيط موارد المؤسسات (ERP) متعدد الاستخدامات يتيح للمستخدم إنشاء حقول، والاستعلام عن قاعدة البيانات وعرض المعلومات على لوحات معلومات قابلة للتخصيص.

10. Infor M3 (الأفضل لإدارة تدفقات العمل المؤسسي المعقدة)

عبر Infor M3

إن Infor M3 هو نظام سحابي لتخطيط موارد المؤسسات (ERP) مصمم لشركات التصنيع والتوزيع وتأجير المعدات التي تعمل عبر مواقع وبلدان وعملات متعددة. يوفر رؤية في الوقت الفعلي للإنتاج والمخزون والبيانات المالية، مما يضمن سلاسة العمليات.

بفضل تدفقات سير العمل القابلة للتكوين بدرجة عالية وإمكانية الوصول المرنة إلى السحابة، يمكّن Infor M3 الشركات من التوسع دون عناء، والتكيف بسرعة، وتحسين العمليات لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة.

أفضل ميزات Infor M3

أتمتة تحليل البيانات والملخصات والتقارير باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي المدمج

اكتشف أوجه القصور وحدد الاختناقات من خلال التنقيب عن العمليات.

تتبع جهود ESG والإبلاغ عنها مباشرةً في العمليات اليومية

تحسين التنبؤ والتخطيط وكفاءة المستودعات باستخدام أدوات إدارة سلسلة التوريد الخاصة بالصناعة

قيود إنفور M3

يتطلب التخصيص المعقد خبرة في تكنولوجيا المعلومات للإعداد

تكلفة تنفيذ أعلى مقارنة بحلول تخطيط موارد المؤسسات الأخرى

تسعير إنفور M3

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات Infor M3

G2: 3. 8/5 (أكثر من 100 تقييم)

Capterra: لا توجد مراجعات كافية

مثير للإعجاب في قدرته على إنشاء أذونات المستخدم بكفاءة، وتقديم خيارات التخصيص لتتماشى مع العمليات المختلفة. ذو قيمة خاصة لإدارة عمليات اقتناء الأصول الثابتة وعمليات الاستهلاك.

مثير للإعجاب في قدرته على إنشاء أذونات المستخدم بكفاءة، وتقديم خيارات التخصيص لتتماشى مع العمليات المختلفة. ذو قيمة خاصة لإدارة عمليات اقتناء الأصول الثابتة وعمليات الاستهلاك.

11. IFS Cloud ERP (الأفضل لإدارة الأصول المؤسسية القائمة على الذكاء الاصطناعي)

عبر IFS Cloud

تتجاوز سحابة IFS السحابية تخطيط موارد المؤسسات التقليدي، حيث تجمع بين إدارة الأصول المؤسسية (EAM) وإدارة الخدمات والأتمتة في نظام مركزي. يعمل مساعد الذكاء الاصطناعي الذكي، IFS. ai Copilot، على تبسيط سير العمل وتعزيز إنتاجية القوى العاملة.

يساعد نظام IFS Cloud، المصمم لقابلية التوسع والكفاءة، الشركات على تقليل التعقيد وتحسين العمليات. كما أنها تمكّنك من دمج الاستدامة في عملياتك الأساسية، بدءاً من تتبع الانبعاثات إلى تعزيز تنفيذ الطلبات وتقديم الخدمات.

أفضل ميزات تخطيط موارد المؤسسات السحابية لـ IFS Cloud ERP*

تحسين أداء الأصول من خلال التتبع في الوقت الفعلي والصيانة التنبؤية

تحسين إدارة الخدمة من خلال تحسين أوقات الاستجابة وجدولة القوى العاملة

تضمين الاستدامة في عمليات سير العمل، وضمان الامتثال لمعايير المسؤولية الاجتماعية للشركات وتتبع الانبعاثات

تحسين معدلات تنفيذ الطلبات والتسليم مع أتمتة سلسلة التوريد الذكية

قيود تخطيط موارد المؤسسات السحابية IFS Cloud ERP*

تكوينات خاصة بالصناعة معقدة وتتطلب خبرة

ميزات الذكاء الاصطناعي والأتمتة المتقدمة تأتي بتكلفة أعلى

تسعير تخطيط موارد المؤسسات السحابية IFS Cloud ERP*

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات تخطيط موارد المؤسسات السحابية لـ IFS Cloud ERP*

G2: 4. 0/5 (أكثر من 250 تقييمًا)

Capterra مراجعات غير كافية

إنه حل متكامل لتخطيط موارد المؤسسات (ERP) من البداية إلى النهاية لأي عمل في أي مجال. إنه يعمل بشكل ممتاز في السحابة ويحافظ على توافر "وقت تشغيل" مثير للإعجاب. يحتوي على مجموعة رائعة من الضوابط الداخلية لضمان سلامة البيانات في جميع مجالات الوظائف.

إنه حل متكامل لتخطيط موارد المؤسسات (ERP) من البداية إلى النهاية لأي عمل في أي مجال. إنه يعمل بشكل ممتاز في السحابة ويحافظ على توافر "وقت تشغيل" مثير للإعجاب. يحتوي على مجموعة رائعة من الضوابط الداخلية لضمان سلامة البيانات في جميع مجالات الوظائف.

12. Certinia (الأفضل لأعمال الخدمات وقدرات الإدارة المالية)

عبر Certinia

Certinia (المعروفة سابقًا باسم FinancialForce) هو نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) الذي يركز على الخدمات والمبني أصلاً على Salesforce. وهو يجمع بين الإدارة المالية وأتمتة الخدمات الاحترافية (PSA) والتحليلات القائمة على الذكاء الاصطناعي في منصة واحدة سلسة.

تتبَّع إيرادات المشروع ونفقاته وربحيته في الوقت الفعلي، مع مزامنة المعاملات تلقائيًا للحصول على بيانات مالية دقيقة دائمًا. احصل على رؤى فورية حول التكاليف والتدفق النقدي والتوقعات، مع الحفاظ على ربحية كل مشروع وعلى المسار الصحيح.

أفضل ميزات Certinia*

تتبَّع هوامش الربح وحسِّنها وحافظ عليها من خلال رؤى في الوقت الفعلي، وعدِّل الاستراتيجيات حسب الحاجة

قم بتعيين المواهب المناسبة للمشاريع المناسبة، مما يعزز الكفاءة ونتائج العملاء

تحسين الروح المعنوية والاحتفاظ بالموظفين من خلال خلق بيئة عمل تعزز النمو و

عزِّز المشاركة والتواصل من خلال منصة واحدة لجميع تفاعلات العملاء

قيود سيرتينيا

قد تتطلب الميزات المالية وميزات PSA المتقدمة خبرة Salesforce للتخصيص الكامل

الأنسب للشركات التي تستخدم نظام Salesforce البيئي بالفعل

تسعيرCertinia

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات Certinia*

G2: 4. 1/5 (أكثر من 1100 تقييم)

Capterra مراجعات غير كافية

سهل الاستخدام - خاصةً إذا كانت لديك خلفية عن Salesforce، فالأداة قابلة للتخصيص، ويساعدنا فريق دعم العملاء في إظهار أفضل السبل للاستفادة من الترقيات والميزات الجديدة. هناك إمكانية رؤية جيدة للمؤسسة بأكملها لإظهار سير عمل المشروع والتقدم المحرز والبيانات المالية التي لا تقتصر على إدارة الخدمات فقط. '

سهل الاستخدام - خاصةً إذا كانت لديك خلفية في Salesforce، الأداة قابلة للتخصيص ويساعدنا فريق دعم العملاء في إظهار أفضل السبل للاستفادة من الترقيات والميزات الجديدة. هناك إمكانية رؤية جيدة للمؤسسة بأكملها لإظهار سير عمل المشروع والتقدم المحرز والبيانات المالية التي لا تقتصر على إدارة الخدمات فقط. '

➡️ اقرأ المزيد: قوالب تتبع الطلبات الأساسية لتبسيط إدارة الشحنات الخاصة بك

13. Workday (الأفضل للتكامل السلس بين الموارد البشرية والمالية)

عبر Workday

يوفر Workday للشركات رؤية في الوقت الفعلي لأداء القوى العاملة والصحة المالية. تعمل الأتمتة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي والرؤى التنبؤية وتتبع الامتثال على تبسيط كشوف المرتبات وإدارة النفقات وتخطيط القوى العاملة - كل ذلك في نظام واحد.

سواء كنت تقوم بالتوظيف، أو إدارة الميزانيات، أو تحسين إنتاجية القوى العاملة، فإن Workday يتكيف مع حلول بديهية قابلة للتطوير ومصممة للمؤسسات المتوسطة والكبيرة.

أفضل ميزات Workday*

قم بتحسين التوظيف وتخطيط التعاقب الوظيفي وتكاليف العمالة باستخدام لوحات المعلومات في الوقت الفعلي

استخدم الاستراتيجيات المستندة إلى البيانات لتعزيز الرؤية وتحسين الدمج المالي وتقليل وقت الإغلاق

كن متقدماً على اللوائح الضريبية وقوانين العمل ومعايير الصناعة من خلال تتبع الامتثال المدمج

تحسين الكفاءة، وتقليل المخاطر، وتعزيز العلاقات عبر عملية من المصدر إلى الدفع

قيود يوم العمل

الميزات المعقدة والتخصيص الشامل تتطلب وقتًا وتدريبًا

الأنسب للشركات المتوسطة إلى الكبيرة التي لديها ميزانية للإعداد والدعم المستمر

تسعير Workday

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات Workday*

G2: 4. 5/5 (أكثر من 1300 تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 1,500 تقييم)

تنويهات خاصة Salesforce: أكثر من مجرد إدارة علاقات العملاء، توفر Salesforce إمكانات شبيهة بتخطيط موارد المؤسسات للمبيعات والإيرادات وإدارة بيانات العملاء مع الأتمتة والرؤى القائمة على الذكاء الاصطناعي

QAD Adaptive ERP: تخطيط موارد مؤسسية سحابية أصلية لتخطيط موارد المؤسسات مصممة للسيارات وعلوم الحياة والتصنيع الصناعي. يتفوق في مرونة سلسلة التوريد، وإدارة الامتثال، والتحليلات في الوقت الفعلي للمؤسسات العالمية

SAP Business One: تخطيط موارد المؤسسات القابل للتطوير للعمليات التجارية الصغيرة سريعة النمو. وهو يوفر المحاسبة الأساسية وإدارة المخزون والمبيعات مع خيارات النشر في مكان العمل والسحابة والخيارات المختلطة

➡️ اقرأ المزيد: أفضل بدائل ومنافسي Salesforce CRM

قم بالترقية من NetSuite - قم بتشغيل أعمالك بذكاء أكبر مع ClickUp

عند مقارنة NetSuite بأفضل البدائل، هناك شيء واحد واضح - على الرغم من أن NetSuite ERP قوي، إلا أنه ليس الخيار الوحيد. فالخيار الأفضل في متناول اليد إذا كنت تريد مرونة أكبر، أو قدرة أكبر على تحمل التكاليف، أو سهولة في التنفيذ، أو تخصيص أعمق.

يتخطى ClickUp الأنظمة التقليدية لتخطيط موارد المؤسسات (ERP)، حيث يقدم منصة شاملة وقابلة للتخصيص بالكامل لإدارة المشاريع وإدارة علاقات العملاء والأتمتة وذكاء الأعمال والتعاون - كل ذلك في مكان واحد. اشترك في ClickUp اليوم وارتقِ بأعمالك إلى المستوى التالي!