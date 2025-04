أفضل 15+ أداة GPT للتسويق لأتمتة استراتيجيتك التسويقية

وحدهم المسوقون يدركون حقًا عدد القبعات التي يتعين عليهم ارتداؤها - إنشاء المحتوى، واستراتيجية وسائل التواصل الاجتماعي، وتوليد العملاء المحتملين، وكل ما تحتاجه الأعمال التجارية - غالبًا مع تقلص الميزانيات.

وبالحديث عن الميزانية، تشعر فرق التسويق بالضغط. فوفقاً لموقع LinkedIn، انخفضت الوظائف الشاغرة في مجال التسويق بنسبة 42%، مما جعل فرق العمل تقوم بالمزيد بموارد أقل.

هذه هي الطريقة التي تواكب بها: تستخدم أدوات GPTs للتسويق. يمكن لهذه الأدوات المساعدة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي أتمتة المهام المتكررة، وتحسين إنشاء المحتوى، والمساعدة في صياغة حملات تسويقية عالية الأداء.

ومع ذلك، ليست كل أدوات GPT المخصصة متساوية. لمساعدتك في العثور على الأداة المناسبة، قمنا بتقسيم أفضل أدوات GPT للتسويق، ومقارنة ميزاتها ونقاط قوتها وكيفية ملاءمتها للفرق المختلفة.

⏰ ملخص 60 ثانية فيما يلي أفضل أدوات GPTs التي تستخدم أطر عمل تسويقية مرموقة وتقترح أفكاراً وتُظهر إبداعاً استثنائياً لتعزيز الحملات التسويقية: مدير التسويق الرقمي: الأفضل للمسوِّقين الذين يعتمدون على البيانات لتحسين الحملات عبر المنصات أداة GPT للتسويق: الأفضل للمسوِّقين الاستراتيجيين الذين يبحثون عن رؤى مدعومة بالذكاء الاصطناعي للعلامات التجارية Marketer GPT Pro: الأفضل للشركات الناشئة والشركات الصغيرة التي تبحث عن استراتيجيات النمو العضوي مدرب الكتابة الإبداعية: الأفضل لمنشئي المحتوى ومؤلفي الإعلانات لتحسين سرد القصص كانفا: الأفضل للمسوِّقين والمصممين الذين يحتاجون إلى مرئيات سريعة وعالية الجودة فيديوGPT: الأفضل لمسوِّقي المحتوى الذين ينتجون مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي من إنتاج الذكاء الاصطناعي ملخص الفيديو: الأفضل للمحترفين الذين يقومون بتلخيص مقاطع الفيديو الطويلة إلى ملخصات سهلة الهضم مؤلف الإعلانات GPT: الأفضل للعلامات التجارية التي تحتاج إلى نسخة تسويقية مقنعة وعالية التحويل إضفاء الطابع الإنساني على الذكاء الاصطناعي: الأفضل للمسوِّقين الذين يحسِّنون المحتوى الذي ينشئه الذكاء الاصطناعي ليبدو طبيعيًا أبحاث التسويق والتحليل التنافسي: الأفضل للاستراتيجيين والمحللين الذين يتتبعون اتجاهات الصناعة SocialNetworkGPT: الأفضل لمديري وسائل التواصل الاجتماعي الذين يصوغون استراتيجيات خاصة بالمنصة أداة GPT لتسويق المحتوى: الأفضل للمسوِّقين الذين يركزون على إنشاء محتوى يعتمد على البيانات العلامة التجارية GPT: الأفضل للشركات التي تعمل على تحسين هوية العلامة التجارية والتواصل المؤثر منشئ الصفحات المقصودة من HubSpot: الأفضل للمُعلِنين الذين ينشئون نسخ صفحات هبوط عالية التحويل إستراتيجي التسويق: الأفضل للشركات التي تحتاج إلى تخطيط حملات متعددة القنوات SMMA | وكالة التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي | تحسين محركات البحث: الأفضل للوكالات الرقمية التي تعمل على توسيع نطاق حملات وسائل التواصل الاجتماعي كبير مسؤولي التسويق: الأفضل لكبار قادة التسويق الذين يطورون استراتيجيات عالية المستوى للعلامة التجارية زوبوت: الأفضل لاستراتيجيي الإعلانات لتحسين الحملات باستخدام مبادئ التسويق السلوكي إجماع GPT: الأفضل للباحثين والمسوِّقين لاستخراج رؤى موثوقة مرشد التسويق: الأفضل لأصحاب الأعمال الصغيرة الذين يبحثون عن إرشادات قابلة للتنفيذ SEO GPT: الأفضل لمتخصصي تحسين محركات البحث لتحسين المحتوى والكلمات المفتاحية والأداء الفني للموقع مساعدة المحتوى ومحلل جودة تحسين محركات البحث: الأفضل للمسوِّقين لضمان توافق المحتوى مع معايير جوجل E-E-A-T العروض التقديمية والشرائح GPT: الأفضل للمحترفين في إنشاء عروض تقديمية مدعومة بالذكاء الاصطناعي بسرعة DesignerGPT: الأفضل للمسوِّقين ورواد الأعمال الذين يصمِّمون مواقع الويب التي تعمل بالذكاء الاصطناعي أسأل كل شيء عن التسويق: الأفضل لمستشاري التسويق الذين يحتاجون إلى رؤى مخصصة تعتمد على الذكاء الاصطناعي مساعد تسويق شامل مدعوم بالذكاء الاصطناعي يحل محل العديد من أدوات GPT من خلال الجمع بين رؤى الذكاء الاصطناعي وأدوات إدارة المشروعات ClickUp Brain هويحل محل العديد من أدوات GPT من خلال الجمع بين رؤى الذكاء الاصطناعي و

ما هي أدوات GPTs؟

لذا طلبنا من ChatGPT الإجابة على هذا السؤال، نظراً لأنه سؤال واحد. وإليك ما قاله نموذج الذكاء الاصطناعي.

✨ ✨ ملخص: أدوات GPTs هي في الأساس نماذج ذكاء اصطناعي مخصصة تم تدريبها لمهام أو صناعات معينة. يمكن لهذه الأدوات تحليل اتجاهات السوق وفهم الجماهير المستهدفة وإنشاء حملات لا تُنسى في ثوانٍ.

ومع ذلك، فإن إصدار ChatGPT مسهب للغاية. هذا هو المكان الذي يصبح فيه مفهوم الأنواع المختلفة من GPTs ذا صلة.

إليك جدول لتقسيم الاختلافات:

نوع GPT الوصف حالة الاستخدام أمثلة على GPTs أدوات GPTs للأغراض العامة نماذج الذكاء الاصطناعي متعددة الاستخدامات مثل ChatGPT التي تتعامل مع البحث والكتابة والاستعلامات العامة. إنشاء منشورات المدونات، وتلخيص التقارير، والعصف الذهني لاستراتيجيات التسويق. دردشةGPT، كلود، الجوزاء أدوات GPTs المخصصة مصممة خصيصاً لقطاعات محددة مثل التسويق الرقمي أو التمويل أو الرعاية الصحية. إنشاء حملات تسويقية مستهدفة عبر البريد الإلكتروني وتحسين الرسائل الإعلانية. GPTs المخصصة على متجر GPT، جاسبر للذكاء الاصطناعي أدوات GPTs الإبداعية متخصص في سرد القصص، وإنشاء المحتوى، ونسخ الإعلانات، ونصوص الفيديو. تطوير حملات جذابة على وسائل التواصل الاجتماعي ومقاطع الفيديو الترويجية والعلامات التجارية. Copy. ai، وWritesonic، وMidjourney (للمرئيات) أدوات GPTs التقنية والتحليلية مصممة لتحليل اتجاهات السوق، وتقسيم الجمهور المستهدف، وتتبع الحملات. تحليل سلوك الجمهور، وتحسين تحسين تحسين محركات البحث، والتنبؤ بنجاح الحملات التسويقية. Perplexity AI, Frase. io, MarketMuse أدوات GPTs للذكاء الاصطناعي للمحادثة ركِّز على روبوتات الدردشة الآلية، والاستجابات الآلية، واستراتيجيات مشاركة المستخدمين. تعزيز دعم العملاء من خلال تفاعلات الدردشة القائمة على الذكاء الاصطناعي وأتمتة استراتيجية وسائل التواصل الاجتماعي. دريفت، وإنتركوم، وهب سبوت للدردشة الآلية أدوات GPTs متعددة الوسائط تدمج النصوص والصور والصوت لإنشاء المحتوى وتحسين الحملات الإعلانية. إنشاء عناصر مرئية مدعومة بالذكاء الاصطناعي وأوصاف المنتجات التفاعلية وإعلانات الفيديو. OpenAI's OpenAI's DALL-E و Synthesia و Runway ML

ما الذي يجب أن تبحث عنه في أفضل أدوات GPT للتسويق؟

نظرًا لأن التسويق متنوع تمامًا، فإن أداة GPT الأنسب لك تعتمد حقًا على ما ستستخدمه من أجله. ومع ذلك، هذه بعض العروض العامة التي يجب أن تبحث عنها في كل أداة تستكشفها:

إنشاء جميع أنواع المحتوى: يجب أن تكون أداة GPT الخاصة بك قادرة على كتابة أي شيء - منشورات المدونة، والصفحات المقصودة، والتعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي، ونسخ الإعلانات، وحتى نصوص الفيديو الترويجية

يعرف تحسين محركات البحث: يجب أن تساعدك أداة GPT التسويقية الجيدة في التسويق على التصنيف، وليس فقط الكتابة. ابحث عن أداة تقترح كلمات مفتاحية عالية الأداء، وتحسِّن الأوصاف التعريفية، وتساعد على تعزيز إنشاء المحتوى الخاص بك لتحسين ظهوره على محركات البحث

يفهم صوت علامتك التجارية: إذا كانت علامتك التجارية مرحة وطريفة، فلا ينبغي أن يبدو GPT الخاص بك وكأنه مستند قانوني. ابحث عن أداة تتيح لك تعديل النغمة والأسلوب

تتبع ما ينجح (وما لا ينجح): يجب أن توفر أداة GPT الخاصة بك رؤى حول اتجاهات السوق ومشاركة الجمهور وبيانات الأداء حتى لا تكتفي بتخمين ما ينجح

تتكامل مع أدواتك: إذا لم تتمكن أداة GPT المخصصة من الاتصال ببرنامج التسويق عبر البريد الإلكتروني، أو الجدولة الاجتماعية، أو برنامج إدارة علاقات العملاء، فإن ذلك سيؤدي إلى عمل إضافي. ابحث عن أداة تتناسب مع سير عملك بدلاً من أن تجعلك تنسخ وتلصق طوال اليوم

💡 نصيحة احترافية: هل تكافح لمواكبة العديد من الحملات والتحليلات وتفاعلات العملاء؟ يوضح لك كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي لأتمتة التسويق كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أتمتة المهام المتكررة وتحسين الحملات!

أفضل أدوات GPT للتسويق

هل تبحث عن الارتقاء بلعبتك التسويقية الرقمية؟ قد تكون أدوات GPT التسويقية المتخصصة في التسويق في ChatGPT هي ما تحتاج إليه بالضبط. لقد جمعنا دليلاً أساسياً لأقوى أدوات GPT التي تركز على التسويق والمتاحة في منظومة ChatGPT.

قبل الغوص في القائمة، لاحظ أن أدوات GPTs المخصصة هذه هي منتجات OpenAI المتاحة من خلال واجهة ChatGPT. عادةً ما تُقدِّم OpenAI مستويات اشتراك مختلفة قد تتضمن العديد من GPTs كجزء من حزمها، أو قد يكون لبعض GPTs المتخصصة هيكل تسعير خاص بها. للحصول على أحدث تفاصيل الأسعار، يمكنك مراجعة الموقع الإلكتروني الرسمي ل OpenAI أو وثائقه.

والآن، دعنا نستكشف أفضل أدوات GPTs المخصصة التي تعمل على تحويل سير عمل التسويق الرقمي:

1. مدير التسويق الرقمي (الأفضل للمسوِّقين الذين يعتمدون على البيانات لتحسين الحملات عبر المنصات)

عبر ChatGPT

إن التقاطع بين البيانات والإبداع والاستراتيجية - بمجرد أن تتقن ذلك، ستنجح حملاتك التسويقية. ولكن حتى ذلك الحين، يعتني مدير التسويق الرقمي بالأمور نيابةً عنك.

يساعد هذا GPT محترفي التسويق الرقمي الذين يعطون الأولوية لاتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات، وتحسين الأداء، والتنفيذ السلس عبر المنصات.

أفضل ميزات مدير التسويق الرقمي

احصل على توصيات قابلة للتنفيذ استنادًا إلى تحليلات التسويق في الوقت الفعلي لزيادة عائد الاستثمار وأداء الحملة إلى أقصى حد

قم بتحسين الاستراتيجيات عبر إعلانات Google وإعلانات Meta وإعلانات Meta وإعلانات LinkedIn وتحسين محركات البحث والتسويق عبر البريد الإلكتروني والقنوات الرقمية الرئيسية الأخرى

تحليل تخصيص الميزانية لضمان تحقيق أعلى عائد على الإنفاق الإعلاني (ROAS) عبر المنصات المختلفة

تقييم صور الإعلانات الإبداعية واستهداف الجمهور ومقاييس التحويل لتحديد فرص التحسين المستمر

قيود مدير التسويق الرقمي

لا تنفذ الحملات مباشرةً

تتطلب المدخلات والسياق للحصول على توصيات مخصصة وفعالة

يعتمد على البيانات الخاصة بالمنصة الوصول والتكاملات للحصول على رؤى أعمق

2. GPT للتسويق (الأفضل للمسوِّقين الاستراتيجيين الذين يبحثون عن رؤى مدعومة بالذكاء الاصطناعي للعلامات التجارية)

عبر ChatGPT

صُمِّم تطبيق GPT للتسويق ليكون أفضل استراتيجيات التسويق. فهو يقدم مزيجاً من مبادئ التسويق الكلاسيكية والرؤى العميقة - سواءً كان ذلك في تحديد موقع العلامة التجارية، أو تحليل سلوك المستهلك، أو صياغة الحملات القائمة على البيانات.

أفضل ميزات GPT للتسويق

تحويل المعرفة التسويقية التقليدية إلى استراتيجيات قابلة للتنفيذ للعلامات التجارية الحديثة

استخدام تحليلات البيانات والذكاء الاصطناعي لتحسين قرارات التسويق و التنبؤ بالاتجاهات

توفير رؤى في الوقت الفعلي حول تحولات السوق الناشئة وسلوك المستهلك المتطور

تقديم إرشادات مخصصة عبر تحسين محركات البحث، ووسائل التواصل الاجتماعي، وإدارة العلامة التجارية، وتسويق المحتوى

التكيف مع تحديات التسويق المتنوعة، وضمان توافق الاستراتيجيات مع احتياجات الصناعة المحددة

قيود GPT للتسويق

تفتقر إلى إمكانات التنفيذ المباشر للحملات التسويقية وإدارة الإعلانات

لا تصل إلى بيانات الأعمال المملوكة ما لم يتم توفيرها صراحةً

تتطلب خبرة بشرية لتفسير الرؤى وتنفيذ الاستراتيجيات بفعالية

💡 نصيحة احترافية: أدوات الكتابة بالذكاء الاصطناعي جيدة فقط بقدر جودة المطالبات التي تقدمها لهم. أفضل موجهات الكتابة بالذكاء الاصطناعي للمسوقين والكتّاب توفر مطالبات مصممة من قبل خبراء لمساعدتك على إنشاء محتوى جذاب وعالي التأثير بسهولة.

3. MarketerGPT Pro (الأفضل للشركات الناشئة والشركات الصغيرة التي تبحث عن استراتيجيات النمو العضوي)

عبر ChatGPT

يُقدِّم MarketerGPT Pro رؤى استراتيجية تساعد العلامات التجارية على التميز، والتوسع العضوي، وتحويل القيود إلى مزايا تنافسية.

ضع في اعتبارك هذه الأداة عند الإطلاق من الصفر أو تحسين استراتيجية حالية؛ فكل توصية مصممة لتحقيق التأثير.

أفضل ميزات MarketerGPT Pro

ضع خطط تسويق مخصصة مخصصة لأهداف العلامة التجارية والجمهور والقطاع

أطلق العنان لاستراتيجيات النمو العضوي التي تزيد من الظهور دون إنفاق إعلاني

عزِّز الوصول إلى المحتوى باستخدام تكتيكات تعتمد على تحسين محركات البحث واستراتيجيات المشاركة عالية القيمة

ضع العلامات التجارية بروايات مقنعة تميزها في الأسواق المزدحمة

قم بتحسين التواجد على وسائل التواصل الاجتماعي لتعزيز الاتصالات الأصيلة ونمو المجتمع

قيود MarketerGPT Pro

لا تنفذ الحملات الإعلانية أو تدير الوسائط المدفوعة مباشرةً

تفتقر إلى تتبع البيانات في الوقت الفعلي بخلاف التوصيات الاستراتيجية

لا يمكن أن تحل محل الخبرة العملية للتنفيذ الإبداعي المتعمق

4. مُدرِّب الكتابة الإبداعية (الأفضل لمنشئي المحتوى وكُتّاب الإعلانات الذين يُحسِّنون سرد القصص)

عبر ChatGPT

يمكن أن يكون ملء تلك الصفحة الفارغة مهمة شاقة، ولهذا السبب فإن مدرب الكتابة الإبداعية من ChatGPT هو المنقذ. فهو يساعدك في سرد القصة، والهيكل، وجعل كلماتك ذات صدى حقيقي.

سواء كنت تقوم بصياغة الروايات أو الشعر أو المقالات، يمكن أن تساعدك ملاحظات وتوجيهات مدرب الكتابة الإبداعية المدروسة في صقل صوتك وبث الحياة في أفكارك.

أفضل ميزات مدرب الكتابة الإبداعية

احصل على تعليقات مخصصة لتحديد نقاط القوة ومجالات التحسين

تغلّب على عوائق الكتابة من خلال المطالبات الإبداعية والمساعدة في العصف الذهني

عزِّز تقنيات سرد القصص مثل تطوير الشخصيات وبناء العالم ووتيرة الأحداث

صقل أسلوب الكتابة مع إرشادات حول الحوار والوصف والنبرة

احصل على ملاحظات تفصيلية وبنّاءة لتسليط الضوء على نقاط القوة واقتراح التحسينات

قيود مدرب الكتابة الإبداعية

يتطلب التنفيذ اليدوي للتعديلات بدلاً من إجراء تغييرات مباشرة على المستند

توفر ملاحظات تحليلية وليست عاطفية استنادًا إلى الأنماط والمبادئ

يفتقر إلى النشر في العالم الواقعي واتصالات الصناعة ولكنه يقدم إرشادات عامة

5. Canva (الأفضل للمسوِّقين والمصممين الذين يحتاجون إلى مرئيات سريعة وعالية الجودة)

عبر ChatGPT

بالنسبة لأولئك الذين يتطلعون إلى تحويل الأفكار إلى واقع دون عناء، فإن Canva للدردشةGPT يحوّل المفاهيم الأولية إلى تصميمات مصقولة. سواءً للأعمال، أو التسويق، أو المشروعات الشخصية، تُبسِّط هذه الأداة العملية الإبداعية باقتراحات ذكية وقوالب قابلة للتخصيص.

أفضل ميزات Canva

أنشئ تصميمات فريدة من نوعها مدعومة بالذكاء الاصطناعي مخصصة لمدخلات المستخدم

تمتع بالوصول إلى الآلاف من القوالب المصممة باحترافية، بالإضافة إلى مكتبة واسعة من الصور والأيقونات والخطوط لإبداع غير محدود

بسِّط عملية التصميم الشاملة من خلال واجهة بديهية سهلة الاستخدام للمبتدئين

تمكين التعاون السلس في الوقت الحقيقي للفرق والأفراد

قيود Canva

تُنتج تصميمات مولَّدة بالذكاء الاصطناعي قد تتطلب تعديلات يدوية لتحقيق الدقة

توفر خيارات تخصيص تعتمد على أدوات Canva المتاحة والإعدادات المسبقة

6. VEED's VideoGPT (الأفضل لمسوّقي المحتوى الذين ينتجون مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي من إنتاج الذكاء الاصطناعي)

عبر ChatGPT

تمامًا مثل الصور، تُعد مقاطع الفيديو جزءًا كبيرًا من التسويق الناجح - لذلك فإن 50% من المسوقين على مستوى العالم يُدرجونها في استراتيجياتهم. تساعدك VideoGPT من VEED على تحويل النصوص إلى مقاطع فيديو مصقولة على وسائل التواصل الاجتماعي باستخدام صور رمزية بالذكاء الاصطناعي وتعليقات صوتية مخصصة.

أفضل ميزات VEED VideoGPT

حوِّل النصوص إلى مقاطع فيديو اجتماعية مصقولة باستخدام الذكاء الاصطناعي في الصور الرمزية والتعليقات الصوتية

استخرج اللحظات الأكثر جاذبية من المحتوى الطويل لـ TikTok وInstagram Reels وYouTube Shorts

أضف الترجمات التلقائية والترجمات والدبلجة لتوسيع نطاق الوصول إلى الجماهير العالمية

قم بتخصيص مقاطع الفيديو باستخدام إزالة الخلفية ، وتقليل الضوضاء ، والرسوم المتحركة الديناميكية للنصوص

سهِّل مهام سير العمل من خلال التعاون المستند إلى السحابة لتحرير المشاريع ومراجعتها ووضع اللمسات الأخيرة عليها

قيود VEED فيديوGPT

تقدم تخصيصًا محدودًا للمرئيات التي ينشئها الذكاء الاصطناعي، مما يتطلب تعديلات يدوية لتحقيق الاتساق الدقيق للعلامة التجارية

تلتقط اللحظات مع القصاصات التلقائية التي قد لا تكون دائماً ذات صلة بالسياق، وتحتاج إلى تنقيح المستخدم

توليد أصوات الذكاء الاصطناعي التي، على الرغم من كونها طبيعية، تفتقر إلى النطاق العاطفي الكامل للمحتوى شديد التعبير

📮 ClickUp Insight: يطلب موظفوك عملياً المساعدة في فهم مهامهم وفقًا لبحث أجرته ClickUp، يتواصل حوالي 33% من العاملين في مجال المعرفة مع شخص إلى 3 أشخاص يوميًا فقط لجمع السياق الذي يحتاجون إليه. ولكن تخيل لو كانت كل هذه المعلومات موثقة بالفعل ويمكن الوصول إليها بسهولة. فمع مدير المعرفة بالذكاء الاصطناعي من ClickUp Brain، لم يعد التبديل بين السياقات أمراً مزعجاً. ما عليك سوى كتابة سؤالك داخل مساحة العمل الخاصة بك، وسيقوم ClickUp Brain على الفور باسترداد المعلومات ذات الصلة من مساحة العمل الخاصة بك أو تطبيقات الطرف الثالث المتصلة!

7. مُلخِّص الفيديو (الأفضل للمحترفين الذين يقومون بتلخيص مقاطع الفيديو الطويلة في ملخصات)

عبر ChatGPT

غالباً ما يواجه المستخدمون صعوبة في التعامل مع المحتوى المطوّل، مما يجعل من الصعب تحديد المعلومات ذات الصلة أو إعادة النظر في اللحظات الحاسمة دون التنقيب يدوياً في الجداول الزمنية. يعمل مُلخِّص الفيديو على أتمتة العملية دون عناء، ويوفر ميزات منظمة ومحددة زمنياً تعزز استهلاك المحتوى وإمكانية الوصول إليه.

أفضل ميزات أداة تلخيص الفيديو

احصل على ملخصات موجزة ومنظمة مع طوابع زمنية قابلة للنقر للتنقل الفوري

احصل على الدعم بلغات متعددة، مما يجعلها أداة متعددة الاستخدامات لمختلف الجماهير

تعامل مع المحتوى الطويل من خلال تقسيم النسخ إلى أقسام يمكن إدارتها

استخرج الرؤى الرئيسية مع الحفاظ على السياق، مع ضمان الوضوح دون تفاصيل غير ضرورية

تحديد البيانات الوصفية للفيديو، بما في ذلك معلومات القناة والمشاهدات والطول، للحصول على نظرة عامة كاملة على المحتوى

قيود تلخيص الفيديو

يتطلب اتصالاً نشطاً بالإنترنت لمعالجة الملخصات واسترجاعها

قد تختلف الدقة حسب وضوح كلام الفيديو والضوضاء في الخلفية

لا يمكن تلخيص مقاطع الفيديو ذات المحتوى المقيد أو المقفل حسب المنطقة

8. مؤلِّف الإعلانات GPT (الأفضل للعلامات التجارية التي تحتاج إلى نسخة تسويقية مقنعة وعالية التحويل)

عبر ChatGPT

في حين أن كتابة الإعلانات الحائزة على جوائز تحتاج إلى الكثير من الجهد، فإن أداة GPT لكتابة الإعلانات تساعدك على وضع قدمك في هذا المجال. فهي تُحوِّل النسخة التسويقية من خلال صياغة رسائل مقنعة وعالية التأثير مُخصَّصة لمختلف الصناعات وأهداف الحملات.

أفضل ميزات أداة GPT لمؤلف الإعلانات

أنشئ نسخة إعلانية مقنعة بدقة وقدرة على التكيُّف

قم بمواءمة الرسائل مع أهداف الحملة ، بدءًا من التوعية بالعلامة التجارية إلى تحويل المبيعات

قم بتحسين المحتوى لمختلف المنصات لضمان الامتثال لحدود الكلمات وأفضل الممارسات

صقل النغمة والأسلوب والمواضيع الرئيسية لتتناسب مع هوية العلامة التجارية وتوقعات الجمهور

حسِّن الأداء من خلال تحسين SEO والتحسينات التي تعتمد على المشاركة

ادعم الشركات في مختلف المجالات، من الشركات الناشئة إلى الشركات، مع حلول محتوى قابلة للتطوير

قيود GPT لمؤلِّف الإعلانات

تفتقر إلى الحدس العاطفي العميق الذي يجلبه الكُتّاب البشريون إلى سرد القصص الدقيقة

يعتمد على مدخلات المستخدم للفروق الدقيقة الخاصة بالعلامة التجارية، مما يتطلب إرشادات واضحة للحصول على أفضل النتائج

لا يمكن إجراء أبحاث سوق مستقلة تتجاوز التفاصيل المقدمة أو عمليات البحث على الويب في الوقت الفعلي

قد تتطلب إشرافًا بشريًا لضمان الحساسية الثقافية والسياقية في الحملات المترجمة للغاية

9. إضفاء الطابع الإنساني على الذكاء الاصطناعي (الأفضل للمسوِّقين الذين يعملون على تحسين المحتوى الذي ينشئه الذكاء الاصطناعي ليبدو طبيعيًا)

عبر ChatGPT

عندما يبدو المحتوى الذي يتم إنشاؤه باستخدام الذكاء الاصطناعي آليًا أو غير طبيعي، يمكن أن يقلل من المشاركة والمصداقية وسهولة القراءة.

يُعد الذكاء الاصطناعي الإنساني هو الحل المثالي لأولئك الذين يحتاجون إلى لغة طبيعية محسنة دون فقدان المعنى - كل ذلك مع الحفاظ على الوضوح والتماسك والأصالة.

إضفاء الطابع الإنساني على أفضل ميزات الذكاء الاصطناعي

احصل على تقنية إعادة الصياغة المتقدمة لضمان تدفق النص الذي تم إنشاؤه بالذكاء الاصطناعي بشكل طبيعي، مما يحسِّن من قابلية القراءة والتفاعل

اكتب باستخدام إعادة كتابة مدركة للسياق لتحسين النغمة والهيكل مع الحفاظ على الهدف الأصلي

الدمج السريع لتحويل المحتوى بسلاسة دون الحاجة إلى تعديلات يدوية

أنشئ نصاً مصقولاً شبيهاً بالبشر للحفاظ على الدقة والكفاءة

إضفاء الطابع الإنساني على قيود الذكاء الاصطناعي

تتطلب مدخلات خارجية للتحسين، حيث إنها لا تنشئ المحتوى بشكل مستقل

قد لا تلتقط الفروق الدقيقة المتخصصة أو عالية التقنية بشكل كامل دون تنقيح يدوي

خيارات التخصيص المحدودة لأصوات العلامات التجارية المحددة للغاية والتفضيلات الأسلوبية الفريدة

🧠 هل تعلم: 6 من كل 10 مسوقين يعتبرون توليد العملاء المحتملين أصعب جزء من وظائفهم. يوضح كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي لتوليد العملاء المحتملين كيف يمكن للذكاء الاصطناعي تبسيط العملية.

10. أبحاث التسويق والتحليل التنافسي (الأفضل للاستراتيجيين والمحللين الذين يتتبعون اتجاهات الصناعة)

عبر ChatGPT

تم تصميم أداة البحث التسويقي والتحليل التنافسي للمحترفين الذين يحتاجون إلى رؤى في الوقت الفعلي. بمجرد معرفة ما قام شخص ما بتجربته بالفعل، يمكنك استخدام هذا الذكاء الاصطناعي للحصول على المزيد من الرؤى حول النتائج والتقييمات الشاملة للسوق.

أفضل ميزات أبحاث التسويق والتحليل التنافسي

اكتشف نقاط القوة ونقاط الضعف و الثغرات في استراتيجيات المنافسين مع التحليل التنافسي المدعوم بالذكاء الاصطناعي

تنبأ باتجاهات السوق وسلوك المستهلكين والفرص الناشئة باستخدام التحليلات التنبؤية

حوِّل الأبحاث المعقدة إلى تقارير واضحة وقابلة للتنفيذ من خلال التصور المتكامل للبيانات

اجمع بين بيانات الويب والأبحاث الأكاديمية وتقارير الأعمال للحصول على رؤية شاملة للسوق مع ذكاء متعدد المصادر

قيود أبحاث التسويق والتحليل التنافسي

تحد من الرؤى إذا لم تنعكس التغييرات الهامة في السوق في الوقت الفعلي بسبب تبعيات مصدر البيانات

يتطلب إدخال المستخدم لتحليل دقيق، حيث قد تؤدي المطالبات الأوسع نطاقًا إلى رؤى معممة

يحتاج إلى توضيح إضافي للأسئلة المعقدة الخاصة بالصناعة لضمان الدقة والملاءمة

11. SocialNetworkGPT (الأفضل لمديري وسائل التواصل الاجتماعي الذين يصوغون استراتيجيات خاصة بالمنصة)

عبر ChatGPT

SocialNetworkGPT مثالي للمبدعين والشركات والمسوِّقين الذين يتطلعون إلى الارتقاء بحضورهم على الإنترنت. من خلال تقديم استراتيجيات محتوى مُخصَّصة، وأفكار منشورات، ونصائح للتحسين، تساعد أداة GPT هذه المستخدمين على صياغة روايات مقنعة على وسائل التواصل الاجتماعي تزيد من التفاعل والولاء للعلامة التجارية.

أفضل ميزات SocialNetworkGPT

توليد أفكار المحتوى المستندة إلى الذكاء الاصطناعي التي تتماشى مع الاتجاهات وخوارزميات المنصة

تحسين الملفات الشخصية باستخدام السير الشخصية المخصصة وأسماء المستخدمين واستراتيجيات العلامات التجارية

أنشئ جداول نشر استراتيجية تعمل على تحسين الاتساق والتفاعل

احصل على رؤى خاصة بالمنصة لتخصيص المحتوى لـ Instagram وTikTok وLinkedIn وX (تويتر) والمزيد

الحصول على مفاهيم وتعليقات تفاعلية للفيديو الجذابة التي تعزز سرد القصص

فرز من خلال الوسوم والكلمات الرئيسية لتحسين إمكانية الاكتشاف واستهداف الجمهور

قيود SocialNetworkGPT

تفتقر إلى الجدولة اللاحقة المباشرة، مما يتطلب من المستخدمين تنفيذ الاستراتيجيات يدويًا

افتقاد التحليلات في الوقت الفعلي ، مما يعني أنه يجب على المستخدمين تتبع الأداء من خلال رؤى المنصة

يعتمد على تحولات خوارزمية المنصة، مما يتطلب من المستخدمين تكييف الاستراتيجيات بمرور الوقت

💡 نصيحة احترافية: التسويق بدون شخصيات مستخدمين واضحة يشبه رمي السهام في الظلام. يساعدك إنشاء شخصيات مستخدم فعّالة للتواصل المستهدف على تحديد جمهورك المثالي وتحسين الرسائل وتحسين تفاعل العملاء مع الشخصيات المستندة إلى البيانات.

12. تسويق المحتوى GPT (الأفضل للمسوِّقين الذين يركِّزون على إنشاء المحتوى المستند إلى البيانات)

عبر ChatGPT

لكن أداة GPT لتسويق المحتوى تتميز بتجاوزها مرحلة توليد الأفكار، فهي تُحسِّن الاستراتيجية، وتُحسِّن تحسين محركات البحث، وتضمن أن يؤدي المحتوى إلى نتائج قابلة للقياس.

من خلال التركيز على الرؤى المدعومة بالبيانات وأطر العمل القائمة على التحويل، فهي تساعد المسوّقين على إنشاء محتوى لا يجذب الجمهور فحسب، بل يحتفظ به ويحوّله أيضاً.

أفضل ميزات GPT لتسويق المحتوى

أنشئ توصيات محتوى مستندة إلى البيانات لتتماشى مع نوايا الجمهور وطلب البحث

توفير رؤى متقدمة لتحسين محركات البحث لتحسين المحتوى من أجل تحسين الرؤية والتفاعل والترتيب المحتمل

هيكلة المحتوى باستخدام أطر عمل تركز على التحويل لزيادة توليد العملاء المحتملين والاحتفاظ بالعملاء

أطلق زوايا محتوى فريدة من نوعها باستخدام أداة التفكير المدعوم بالذكاء الاصطناعي للتخلص من العوائق الإبداعية

قم بتكييف الرسائل عبر المدونات ومواقع التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني والفيديو لضمان صدى متعدد القنوات

قيود GPT لتسويق المحتوى

تفتقر إلى الحدس البشري للفروق الدقيقة في صوت العلامة التجارية، مما يتطلب إشرافًا تحريريًا

تعمل مع وصول محدود للبيانات في الوقت الفعلي ، مما قد يؤثر على تحسين المحتوى للموضوعات الشائعة

تعمل فقط كدليل استراتيجي دون تنفيذ إنشاء المحتوى مباشرةً

13. العلامة التجارية GPT (الأفضل للشركات التي تعمل على تحسين هوية العلامة التجارية والتواصل المؤثر)

عبر ChatGPT

تُقدِّم GPT للعلامات التجارية إرشادات الخبراء في كل شيء، بدءاً من صياغة استراتيجيات مقنعة للعلامة التجارية إلى تصميم هويات مرئية عالية التأثير، مما يساعد الشركات على بناء علامات تجارية قوية ومتميزة بوضوح واتساق.

أفضل ميزات GPT للعلامات التجارية

احصل على خبرة عميقة في استراتيجية العلامة التجارية والتسمية وتصميم الشعار وتصميم الويب

احصل على إمكانية الوصول إلى أُطُر العمل الخاصة التي تُنظِّم العلامات التجارية في عمليات تدريجية

تقديم توصيات مخصصة بناءً على رؤى حقيقية في المجال

تكيف ديناميكيًا في الوقت الفعلي مع نصائح واضحة وقابلة للتنفيذ مصممة خصيصًا للتعامل مع تحديات التسويق المتنوعة

الوصول إلى أحدث الاتجاهات وأفضل الممارسات لضمان أن تظل استراتيجيات العلامة التجارية ملائمة ومستقبلية

قيود GPT للعلامة التجارية

تفتقر إلى التنفيذ المباشر لخدمات التصميم أو العلامات التجارية، مما يتطلب من الشركات تطبيق الرؤى أو العمل مع محترفين خارجيين

يعتمد على مدخلات المستخدم للحصول على السياق والتفاصيل، حيث تتطلب الحلول المخصصة معلومات مفصلة عن العلامة التجارية والأعمال التجارية

تقييد عمليات تكرار التصميم المرئي في الوقت الفعلي أو أدوات العلامات التجارية التفاعلية بسبب التنسيق المستند إلى النص

14. مُنشئ الصفحات المقصودة من HubSpot (الأفضل للمعلنين الذين ينشئون نسخًا لصفحات الهبوط عالية التحويل)

عبر ChatGPT

إن إنشاء صفحات مقصودة عالية التحويل هو توازن بين واجهة المستخدم/تجربة المستخدم والنسخة المقنعة التي تلقى صدى لدى الجمهور.

يعمل مُنشئ الصفحات المقصودة من HubSpot على تبسيط هذه العملية من خلال إنشاء محتوى مقنع ومنظّم مصمم خصيصًا لحملات التسويق. تم تصميم أداة GPT هذه للمسوِّقين الذين يريدون الكفاءة دون التضحية بالجودة، وهي مصممة للمسوِّقين الذين يريدون الكفاءة دون التضحية بالجودة، فهي تُبسِّط عملية كتابة الإعلانات مع ضمان الوضوح والتأثير.

منشئ الصفحات المقصودة من HubSpot أفضل الميزات

أنشئ نسخة مقنعة لصفحة الهبوط استنادًا إلى أهداف الحملة ورؤى الجمهور

اتبع نهجًا منظمًا لضمان الوضوح والتفاعل وتحسين التحويلات

توفير أنماط كتابة متعددة لتتناسب مع نغمة العلامة التجارية وهدف الحملة

أنشئ معاينة صفحة هبوط جاهزة للاستخدام تتكامل بسلاسة مع HubSpot

تخلص من التخمين في كتابة الإعلانات باستخدام إنشاء المحتوى القائم على الذكاء الاصطناعي

قيود منشئ الصفحات المقصودة من HubSpot

يتطلب إدخال المستخدم للتخصيص، حيث إنه لا يُنشئ محتوى بدون سياق

لا توفر عناصر الوسائط المتعددة مثل الصور أو تخطيطات التصميم

تركز فقط على نسخ الصفحات المقصودة و لا تدعم أنواع المحتوى الأخرى

15. أداة وضع استراتيجيات التسويق (الأفضل للشركات التي تحتاج إلى تخطيط حملات متعددة القنوات)

عبر ChatGPT

تُعدّ أداة استراتيجيات التسويق من خلال الترويج متعدد القنوات، مثالية للشركات التي تتطلب رؤىً تستند إلى البيانات والتنفيذ الإبداعي - كل ذلك مع ضمان تصميم الحملات لتحقيق أقصى عائد على الاستثمار.

أداة استراتيجيات التسويق

طوِّر حملات شاملة من خلال دمج البحث عن الجمهور، وإنشاء المحتوى، والتوزيع الاستراتيجي للحصول على نهج موحد

تمكين الاستهداف الدقيق من خلال تجزئة السوق المتقدمة

حدِّد الفرص الناشئة باستخدام تحليل الاتجاهات المدعوم بالذكاء الاصطناعي لتحسين استراتيجيات التسويق والبقاء في صدارة التحولات في المجال

عزِّز هوية العلامة التجارية من خلال حلول العلامات التجارية المخصصة من خلال استراتيجيات مقنعة لسرد القصص والتصميم والمشاركة

حسِّن الحملات عبر منصات متعددة لضمان الأداء العالي على وسائل التواصل الاجتماعي، والبريد الإلكتروني، وتحسين محركات البحث، والإعلانات المدفوعة

حقق أقصى قدر من الكفاءة من خلال تتبع الأداء والتعديلات في الوقت الفعلي بناءً على التحسينات المستمرة القائمة على التحليلات

قيود استراتيجيات التسويق

يتطلب مدخلات إضافية لمواءمة التخصيص العميق مع الصناعات المتخصصة للغاية

تحتاج إلى تهيئة تقنية للتكامل بسلاسة مع أدوات التسويق الحالية

🧠 هل تعلم: أفاد 72% من المسوّقين في القطاع بأن التسويق أصبح أكثر أهمية، مما أدى إلى تسريع التحول الرقمي. إدارة مشاريع التسويق: دليل مدير المشروع يستكشف كيف يمكن للفرق أن تتكيف مع ذلك.

16. SMMA | وكالة التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي | تحسين محركات البحث (الأفضل للوكالات الرقمية التي تعمل على توسيع نطاق حملات وسائل التواصل الاجتماعي)

عبر ChatGPT

أفضل ما في الذكاء الاصطناعي المخصص هو أنه يمكنك الحصول عليه ليناسب العديد من الأدوار. تمامًا مثل SMMA | وكالة التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي | SEO GPT.

يوفر نموذج الذكاء الاصطناعي هذا رؤى مصممة خصيصاً وأدوات متطورة واستراتيجيات خبيرة لمساعدة الوكالات على تحسين حضورها الرقمي وزيادة نجاح العملاء إلى أقصى حد.

SMMA | وكالة التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي | أفضل ميزات تحسين محركات البحث

امزج بين الاستراتيجيات العضوية والمدفوعة لتحقيق أقصى قدر من التأثير

حلل خوارزميات المنصة وسلوك الجمهور ورؤى البيانات لزيادة المشاركة

صمم محتوى عالي الأداء باستخدام الذكاء الاصطناعي والأتمتة وسرد القصص القائم على الأداء

توسيع نطاق الحملات الإعلانية مع تحسين الإنفاق الإعلاني

إنشاء عملاء محتملين ذوي جودة عالية وإدارتهم لتسهيل اكتساب العملاء

SMMA | وكالة التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي | قيود تحسين محركات البحث

تتطلب التكيف المستمر مع خوارزميات المنصة سريعة التغير

يتطلب اختبارًا مستمرًا وتحسينًا مستمرًا للحفاظ على الأداء

يعتمد على أدوات خارجية للأتمتة والتحليلات

مواجهة المنافسة المتزايدة في المجالات المشبعة

يحتاج إلى الاستثمار في الإنفاق الإعلاني للحملات الإعلانية المدفوعة القابلة للتطوير

17. كبير مسؤولي التسويق (الأفضل لكبار قادة التسويق الذين يطورون استراتيجيات عالية المستوى للعلامة التجارية)

عبر ChatGPT

تتطلب إدارة استراتيجية التسويق في صناعات مثل التكنولوجيا وتجارة التجزئة وخدمات B2B جودة واحدة أكثر من أي شيء آخر: التمايز.

يُعد رئيس قسم التسويق مثاليًا للفرق التي تعطي الأولوية للرؤية الاستراتيجية والارتقاء بالعلامة التجارية واتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات - كل ذلك مع التكامل مع اتجاهات السوق المتطورة لتحقيق النجاح المستدام

أفضل ميزات رئيس التسويق GPT

تحليل اتجاهات السوق والتنبؤ بالتحولات لمساعدة الشركات على البقاء في طليعة التغييرات التي تطرأ على الصناعة

هيكلة الحملات التسويقية متعددة القنوات وتحسينها وقياسها لتحقيق أقصى قدر من الأداء

تحديد وضع العلامة التجارية وضمان اتساق الرسائل عبر جميع نقاط التواصل مع العملاء

رسم خريطة لرحلات العملاء وتقسيم الجماهير لتعزيز التخصيص والمشاركة

صمم استراتيجيات التسويق لتتماشى مع التحديات الخاصة بكل قطاع وأهداف الأعمال

قيود GPT لرئيس التسويق

تفتقر إلى قدرات التنفيذ في الوقت الفعلي، مما يتطلب من الفرق تنفيذ الرؤى من خلال منصات خارجية

تقدم وظائف إبداعية محدودة للتصميم وظائف، مما يستلزم أدوات منفصلة لإنشاء المحتوى والأصول

يتطلب التكيف مع الصناعات المتخصصة لتتماشى مع ديناميكيات السوق الفريدة وتوقعات العملاء

18. ZuBot (الأفضل للاستراتيجيين الإعلانيين لتحسين الحملات باستخدام مبادئ التسويق السلوكي)

عبر زبوت

فيسبوك وإنستغرام وإعلانات جوجل - كل هذه المنصات تحتاج إلى فهم عميق لتقنيات التسويق السلوكي.

هذا هو المكان الذي يمكن أن تساعد فيه ZuBot المسوقين من خلال معرفتها المدمجة بالمبادئ النفسية مثل الدليل الاجتماعي والندرة، وإنشاء حملات تسويقية مُحسَّنة لتحويل العملاء.

أفضل ميزات ZuBot

استفد من الخبرة في التسويق السلوكي لـ تحسين الإعلانات من أجل المشاركة والتحويلات

قم بتطبيق المبادئ النفسية مثل الندرة والدليل الاجتماعي وظاهرة بادر-مينهوف لجعل الإعلانات أكثر إقناعاً

صقل الرسائل والمرئيات باستخدام نهج قائم على البيانات لتحقيق أعلى أداء عبر المنصات

تقييم الإعلانات الحالية وتحسينها بتوصيات قابلة للتنفيذ

التكيُّف بسلاسة مع مختلف الصناعات وشرائح الجمهور المستهدفة للحصول على استراتيجيات إعلانية مخصصة

قيود ZuBot

تعتمد على المعلومات التي يوفرها المستخدم لتخصيص الإعلانات بفعالية

لا تدير الحملات الإعلانية مباشرةً ولكنها تقدم إرشادات على مستوى الخبراء

يتطلب تحليل الأداء ملاحظات المستخدمين لضبط الاستراتيجيات بشكل دقيق

19. توافق GPT (الأفضل للباحثين والمسوقين لاستخراج رؤى موثوقة)

عبر ChatGPT

يحتاج الباحثون والطلاب والمهنيون إلى حل يجمع النتائج الموثوقة في مكان واحد.

يوفر Consensus GPT ذلك من خلال تقديم إجابات قائمة على الأدلة من الدراسات التي راجعها الأقران. سواء كنت تُقيِّم العلاجات الطبية، أو تستكشف الاتجاهات الاقتصادية، أو تتحقق من صحة الادعاءات العلمية، فإن Consensus GPT تُبسّط عملية البحث بدقة وكفاءة أكاديمية.

أفضل ميزات GPT المتفق عليها

تجميع نتائج الأبحاث في استنتاجات واضحة وموجزة لاتخاذ القرارات بشكل أسرع

توفير الوصول إلى دراسات تمت مراجعتها من قِبل الأقران لضمان استناد الرؤى إلى مصادر موثوقة

تصفية الدراسات حسب الملاءمة والمنهجية والمصداقية للحصول على نتائج بحث دقيقة

إنشاء اقتباسات تلقائية لتبسيط عملية الإحالة المرجعية للأعمال الأكاديمية والمهنية

التحديث المستمر بأحدث الرؤى البحثية للتخلص من البحث اليدوي

قيود GPT المتفق عليها

يعتمد على الدراسات المنشورة، والتي قد تستبعد الرؤى الناشئة ولكن غير المنشورة

تختلف في تفسير السياق بناءً على خصوصية الاستعلام، مما يتطلب مدخلات دقيقة

تعمل كأداة بحثية وليست بديلاً عن تحليل الخبراء في الموضوعات المعقدة

🧠 هل تعلم: 83% من المسوّقين يقولون إن الذكاء الاصطناعي يساعدهم على إنتاج محتوى أكثر مما يمكنهم إنتاجه بدونه. تعرّف على كيفية الموازنة بين كفاءة الذكاء الاصطناعي والإبداع البشري في دليل استخدام الذكاء الاصطناعي في تسويق المحتوى.

20. موجّه التسويق (الأفضل لأصحاب الشركات الصغيرة الذين يبحثون عن إرشادات قابلة للتنفيذ)

عبر مرشد التسويق

يساعد موجّه التسويق أصحاب الشركات الصغيرة على التعامل مع تعقيدات التسويق من خلال نصائح مباشرة وقابلة للتنفيذ.

يقوم موجّه التسويق GPT بذلك من خلال تقديم استراتيجيات عملية تحقق نتائج حقيقية. سواءً كان الأمر يتعلق بنمو وسائل التواصل الاجتماعي، أو حملات البريد الإلكتروني، أو تحديد موقع العلامة التجارية، فإن أداة GPT هذه توفر رؤى سهلة الفهم والتنفيذ.

أفضل ميزات موجّه التسويق

ترجمة مفاهيم التسويق المعقدة إلى استراتيجيات بسيطة وسهلة الهضم

ابقَ على اطلاع دائم بأحدث الاتجاهات لضمان بقاء الشركات قادرة على المنافسة

تقديم إرشادات مخصصة بناءً على المجال والجمهور وقيود الميزانية

حدِّد أولويات الكفاءة من خلال التوصية بالجهود التسويقية الأكثر تأثيراً فقط

ادعم رواد الأعمال ذوي الخبرة التسويقية المحدودة من خلال تقديم نصائح واضحة خطوة بخطوة

قيود موجه التسويق

تفتقر إلى التنفيذ العملي ، مما يتطلب من المستخدمين تنفيذ الاستراتيجيات بأنفسهم

لا تحل محل الإبداع البشري في الترويج للعلامة التجارية وسرد القصص

لا يمكن توفير خبرة عميقة ومتخصصة للصناعات عالية التخصص

يعتمد على البيانات المتوفرة، مما يعني أن الرؤى المحلية أو المحددة للغاية قد تكون محدودة

21. تحسين محركات البحث GPT (الأفضل لمتخصصي تحسين محركات البحث لتحسين المحتوى والكلمات المفتاحية والأداء التقني للموقع)

عبر ChatGPT

يمكن للمسوِّقين والشركات والوكالات التي تبحث عن رؤى قائمة على البيانات، وتوصيات استراتيجية، وتحسين المحتوى تلقائياً تجنب هذه الأخطاء باستخدام أداة GPT لتحسين محركات البحث.

يساعد SEO GPT المسوِّقين باستراتيجيات تحسين محركات البحث المدعومة بالذكاء الاصطناعي والمخططات التي تتكيف مع أحدث إرشادات محرك البحث لتحقيق النمو المستدام.

أفضل ميزات تحسين محركات البحث GPT

قم بتحسين المحتوى باستخدام الذكاء الاصطناعي لمواءمة هدف البحث وتحسين التصنيفات

حلِّل الكلمات المفتاحية لتحديد الفرص عالية التأثير لحركة المرور العضوية

اكتشف مشكلات تحسين محركات البحث الفنية لتحسين قابلية الزحف والفهرسة والأداء

قم بأتمتة التقارير والتحليلات لتتبع التصنيفات وحركة المرور واتجاهات المنافسين

الاندماج مع منصات أنظمة إدارة المحتوى وأدوات تحسين محركات البحث لتبسيط سير العمل والتنفيذ

قيود تحسين محركات البحث GPT

توليد المحتوى مع إبداع محدود ، مما يتطلب تنقيحًا يدويًا لمواءمة العلامة التجارية

تعتمد على مجموعات البيانات الحالية وواجهات برمجة التطبيقات، مما يؤدي إلى تأخيرات عرضية في التحديثات في الوقت الفعلي

يتطلب معرفة بتحسين محركات البحث للاستفادة الكاملة من التوصيات والتقارير المتقدمة

22. مُحلِّل جودة المحتوى ومُحلِّل تحسين محركات البحث (الأفضل للمسوِّقين لضمان توافق المحتوى مع معايير جوجل الإلكترونية)

عبر ChatGPT

سواء كنت تقوم بتنقيح المحتوى الحالي أو تقيسه مقارنةً بالمنافسين، فإن أداة تحليل جودة المحتوى ومحلل تحسين محركات البحث (SEO Analyzer) تقدم توصيات مصممة خصيصًا لتعزيز مصداقية المحتوى الخاص بك وخبرته ورضا المستخدمين.

مساعدة المحتوى ومحلل جودة تحسين محركات البحث أفضل الميزات

تحديد ثغرات المحتوى والتكرار وفرص التحسين للتوافق مع إرشادات المحتوى المفيد من Google

قارن بين محتوى المنافسين للكشف عن نقاط القوة والضعف لاستراتيجية محتوى تعتمد على البيانات

حسِّن قابلية القراءة، والهيكل، والتفاعل مع التوصيات التي تركز على تحسين محركات البحث

صق الخبرة والجدارة بالثقة والسلطة لإثبات المصداقية في أي مجال متخصص

حوِّل الصفحات ضعيفة الأداء إلى أصول عالية الجودة تجذب الزيارات العضوية

قيود محلل جودة المحتوى ومحلل جودة تحسين محركات البحث

تتطلب مدخلات واضحة حول الاستعلامات المستهدفة وعناوين URL الخاصة بالمنافسين لتقديم التحليل الأكثر دقة

توفر إرشادات استراتيجية بدلاً من أتمتة إنشاء المحتوى المباشر

تكييف الاستراتيجيات بناءً على اتجاهات البحث المتطورة بدلاً من تجاوز التغييرات الخوارزمية

23. العرض التقديمي والشرائح GPT (الأفضل للمحترفين الذين ينشئون عروضاً تقديمية مدعومة بالذكاء الاصطناعي بسرعة)

عبر ChatGPT

عروض تقديمية قوية تحكي قصة مقنعة.

ومع ذلك، يمكن أن يستغرق إنشاء شرائح فعّالة وقتاً طويلاً، مما يتطلب البحث والتصميم والوضوح لضمان صدى الرسالة.

تعمل SlidesGPT على تبسيط هذه العملية، حيث تُنشئ عروضًا تقديمية عالية الجودة ومنظمة مع بحث سلس ومرئيات ومحتوى على مستوى الدكتوراه - وكلها مُحسّنة للتأثير.

العرض التقديمي والشرائح أفضل ميزات GPT

إنشاء شرائح جاهزة للعرض التقديمي بمحتوى موجز ومكثف بالمعلومات مصمم خصيصًا للموضوع

يدمج البحث في الوقت الفعلي لتوفير أحدث الحقائق والإحصائيات ودراسات الحالة من أجل المصداقية

يعثر على الصور والأيقونات ذات الصلة تلقائياً لتعزيز التفاعل المرئي دون بذل جهد إضافي

هيكلة العروض التقديمية بسرد واضح وتدفق منطقي وتنسيق احترافي

يدعم مواضيع متنوعة ، من التعمق التقني إلى استراتيجية الأعمال والعروض التقديمية الأكاديمية

تتكيف مع ملاحظات المستخدم، وتُحسِّن الشرائح لتلبية احتياجات محددة مع الحفاظ على الكفاءة

العرض التقديمي والشرائح قيود GPT

تخصيص محدود للتصميم، قد يتطلب تخصيصًا محدودًا للتصميم، مما قد يتطلب تحريرًا لاحقًا لجماليات خاصة بالعلامة التجارية

يتطلب اتصالاً بالإنترنت لإجراء البحث في الوقت الفعلي وإنشاء الشرائح

قد لا يناسب تنسيق النقاط النقطية الموجزة الثابتة جميع أنماط العروض التقديمية

24. DesignerGPT (الأفضل للمسوِّقين ورواد الأعمال الذين يصمِّمون مواقع الويب التي تعمل بالذكاء الاصطناعي)

عبر ChatGPT

يقدم DesignerGPT حلولاً لإنشاء المواقع الإلكترونية بسهولة.

سواء كنت تصمم حافظات شخصية، أو مواقع أعمال، أو صفحات هبوط تفاعلية، فإن DesignerGPT يبسِّط العملية بتصميمات منظمة ومتجاوبة لا تتطلب خبرة في البرمجة.

أفضل ميزات DesignerGPT

أنشئ HTML وCSS بسلاسة لمواقع إلكترونية احترافية

دمج التصميم الحديث للحصول على تخطيطات جذابة بصريًا وسهلة الاستخدام

أتمتة التصميم سريع الاستجابة لضمان العرض الأمثل عبر الأجهزة

توفير الدمج الفوري للصور من خلال تكامل DALL-E أو Unsplash

عرض إمكانات التصدير للتطوير المستمر على منصات مثل Replit

تأكد من تنظيم المحتوى بشكل منظم من أجل تصفح واضح وسهولة القراءة

تخلص من الحواجز التقنية، مما يجعل تصميم الويب في متناول الجميع

قيود برنامج DesignerGPT

خيارات تخصيص عميقة محدودة تتجاوز البنية التي تم إنشاؤها

لا توجد وظائف خلفية مدمجة للمحتوى الديناميكي أو قواعد البيانات

يتطلب استضافة خارجية ونشرًا للوصول المباشر إلى الموقع الإلكتروني

يعتمد إنشاء الصور على DALL-E أو Unsplash، مما يحد من التحكم الإبداعي الكامل

25. اسأل كل شيء عن التسويق (الأفضل لمستشاري التسويق الذين يحتاجون إلى رؤى مخصصة تعتمد على الذكاء الاصطناعي)

عبر ChatGPT

تم تصميم Ask All About Marketing لأولئك الذين يطلبون رؤى قابلة للتنفيذ، واستراتيجيات تعتمد على الأداء، ونهجاً دقيقاً في التسويق الرقمي.

توفر GPT هذه GPT استراتيجيات تسويق مفصّلة ومفصّلة خطوة بخطوة ومخصصة لقطاعات وحالات استخدام ونماذج أعمال محددة.

اسأل كل شيء عن أفضل ميزات التسويق

قدِّم رؤى الخبراء حول أحدث اتجاهات التسويق، بدءاً من الحملات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي إلى التحليلات المتقدمة

قسِّم مفاهيم التسويق الرقمي المعقدة إلى استراتيجيات عملية قابلة للتنفيذ

تقديم تحليل في الوقت الفعلي لديناميكيات السوق لضمان بقاء الاستراتيجيات متكيفة وتنافسية

قم بدمج أفضل الممارسات من تخصصات تسويقية متعددة، بما في ذلك تحسين محركات البحث، والدفع بالنقرة، وتسويق المحتوى، وتحسين التحويل

اسأل كل شيء عن قيود التسويق

تفتقر إلى التنفيذ العملي ، مع التركيز فقط على التوجيه الاستراتيجي والاستشارات الاستراتيجية

لا توفر إدارة مباشرة للميزانيات الإعلانية أو تنفيذ الحملات الإعلانية

يتطلب من المستخدمين تطبيق الاستراتيجيات بأنفسهم أو العمل مع فريق تسويق داخلي/خارجي للتنفيذ

ولكن المشكلة في استخدام أدوات ومنصات مختلفة لوظائف مختلفة هو أن ذلك يؤدي غالبًا إلى معلومات مبعثرة وغير مترابطة. هذا التشتت يجعل من الصعب على المسوقين اتخاذ قرارات قائمة على البيانات أو إعادة النظر في الحملات الناجحة.

وهنا يأتي دور تطبيق ClickUp - وهو تطبيق كل شيء للعمل - وهو منصة متعددة الاستخدامات لإدارة المشاريع والإنتاجية تعمل كأداة ذكاء اصطناعي قوية لفرق التسويق.

من خلال دمج الذكاء الاصطناعي في إدارة المهام، وإنشاء المحتوى، وتتبُّع الحملات، تُمكِّن ClickUp فرق التسويق من التركيز على الاستراتيجية والابتكار مع أتمتة المهام المتكررة.

سواء كنت تخطط للحملات أو تحلل الأداء أو تطرح أفكاراً جديدة، تضمن لك إمكانيات الذكاء الاصطناعي في ClickUp أن تكون جهودك التسويقية قائمة على البيانات ومؤثرة.

دعنا نستعرض ميزات ClickUp وكيف يمكنك استخدامها لصالحك.

ClickUp Brain للمحتوى

ClickUp Brain هي أداة الذكاء الاصطناعي الأصلية المدمجة في المنصة التي تجعل إنشاء المحتوى سهلاً. فهو يساعد على توليد أفكار لمنشورات المدونة، والتعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي، وحملات البريد الإلكتروني، والنسخ الإعلانية. وهو يحل محل أدوات GPTs الأخرى من خلال تحسين المحتوى الحالي عن طريق تحسين القواعد اللغوية والنغمة وسهولة القراءة، مما يضمن أن رسائلك تلقى صدى لدى جمهورك.

قم بتحليل اتجاهات السوق، ورؤى الجمهور المستهدف، واستراتيجيات المنافسين أثناء جلسة العصف الذهني مع ClickUp Brain

💡 نصيحة احترافية: قبل أن تبدأ، ضع أهدافًا تسويقية واضحة. استخدم قالب خطة التسويق من ClickUp لتقسيم الأهداف إلى خطوات قابلة للتنفيذ وتتبع التقدم المحرز باستخدام التحليلات المدمجة.

وصف مستخدم ClickUp ومستشار كفاءة الأعمال، يفي هيمان تأثير ClickUp على النحو التالي:

لقد تمكنا من اختصار الوقت المستغرق في بعض مهام سير العمل إلى النصف من خلال القدرة على توليد الأفكار وأطر العمل والعمليات بشكل سريع ومباشر في ClickUp.

لقد تمكنا من اختصار الوقت المستغرق في بعض مهام سير العمل إلى النصف من خلال القدرة على توليد الأفكار وأطر العمل والعمليات بشكل سريع ومباشر في ClickUp.

شيء آخر! انسَ رسائل البريد الإلكتروني العامة لحملاتك التسويقية عبر البريد الإلكتروني - يقوم "دماغ النقر" بتخصيص التواصل بناءً على سلوك الجمهور. فهو يعمل على تحسين أوقات الإرسال، مما يضمن معدلات فتح أعلى ومشاركة أفضل مع أتمتة عمليات المتابعة لرعاية العملاء المحتملين دون عناء.

إرسال رسائل البريد الإلكتروني والرد عليها مباشرةً والتخلص من الحاجة إلى التبديل بين منصات متعددة مع حل إدارة مشروع البريد الإلكتروني من ClickUp

بخلاف هذه الامتيازات، تساعد ClickUp Brain أيضًا في البحث عن الكلمات المفتاحية، وتحليل السوق، والتدقيق الفني لتحسين محركات البحث.

إنشاء منشورات المدونة، ونصوص الفيديو، وتحديثات وسائل التواصل الاجتماعي، ومحتوى الحملات التسويقية باستخدام ClickUp Brain

يبدو أن العديد من الميزات الرائعة مجمعة معاً؟ بالتأكيد. ولكن إذا كنت قد بدأت للتو، فإن قالب خطة عمل التسويق ClickUp للتس ويق فكرة جيدة للبدء.

تنزيل هذا النموذج احصل على استراتيجية واضحة للوصول إلى جمهورك المستهدف، والترويج للمنتجات، وإدارة التسعير باستخدام نموذج خطة عمل التسويق من ClickUp

يساعد هذا النموذج الشركات على تحديد الخطوط العريضة لاستراتيجيتها التسويقية، بما في ذلك الجمهور المستهدف، وأساليب الترويج، والتسعير، والتوزيع. وهو بمثابة خارطة طريق لضمان تنظيم الجهود التسويقية وتوجيهها نحو الأهداف ومواءمتها مع أهداف العمل.

أتمتة المهام التسويقية باستخدام أتمتة ClickUp

هذه ميزة مفضلة لدى العديد من المسوقين. نظرًا لأن فرق التسويق غالبًا ما تتعامل مع مهام متكررة لا نهاية لها - رسائل البريد الإلكتروني للمتابعة، وتحديثات حالة الحملة، وتعيينات المهام - فإن أتمتة ClickUp تلغي العمل اليدوي.

قم بتشغيل مهام سير العمل بناءً على شروط محددة وتقليل العمل اليدوي باستخدام أتمتة ClickUp

يمكنك تعيين المشغّلات لأتمتة الموافقات وتعيين المهام وجدولة المتابعة، مما يسمح لفريقك بالتركيز على الاستراتيجية بدلاً من العمل الإداري.

📌 📌مثال: يقوم أحد المسوّقين بإعداد عملية أتمتة حيث يتم تشغيل حملة بريد إلكترونيّ في كل مرة يتم فيها الانتهاء من منشور جديد في المدونة، ويتم جدولة المنشور على وسائل التواصل الاجتماعي.

اقرأ أيضًا: كيف يستخدم فريق التسويق في ClickUp ClickUp

إدارة المشاريع وتسلسل المهام

تضمن لك ميزات إدارة المهام في ClickUp أن تظل كل حملة تسويقية في الموعد المحدد باستخدام أدوات مثل:

✅ مستندات ClickUp Docs لتخطيط المحتوى التعاوني والعصف الذهني

✅ مهام ClickUp Tasks لتبسيط مهام سير العمل التسويقية المتكررة

✅ تذكيرات تلقائية لمنع تفويت المواعيد النهائية

تقدم أداة الذكاء الاصطناعي *ClickUp AI دعماً تسويقياً شاملاً عبر وظائف متعددة:

تحليل بيانات الحملة للحصول على رؤى قابلة للتنفيذ وتقارير مرئية

تقسيم الجماهير لتخصيص جهود التسويق

تسهيل العصف الذهني الإبداعي والتفكير الإبداعي

تحسين جدولة الوسائط الاجتماعية بناءً على سلوك الجمهور

تحسين التسويق عبر البريد الإلكتروني من خلال اقتراحات المحتوى وتحليل الأداء

تحديد أولويات المهام بناءً على المواعيد النهائية وقدرات الفريق

تراقب حملات المنافسين لتحديد فرص التمايز

تحليل ملاحظات العملاء لإبلاغ القرارات الاستراتيجية

يعمل كمساعد ذكاء اصطناعي شامل لتحسين التسويق القائم على البيانات

يمكنك الاطلاع على ClickUp Brain + ClickUp Docs في عمل مباشر مع قالب موجز الحملة التسويقية من ClickUp الذي يساعد الفرق على الاستعداد لكل مرحلة من مراحل مشروع التسويق.

تنزيل هذا النموذج حدِّد أهداف حملتك، ونظِّم أفكارك، ونظِّم مخرجاتك التسويقية باستخدام قالب موجز الحملة التسويقية من ClickUp

يمكّن هذا النموذج الشركات من تحديد أهداف واضحة للحملة لمواءمة استراتيجيتها التسويقية وطرح الأفكار الإبداعية لزيادة التأثير والتفاعل إلى أقصى حد وتنظيم المخرجات لكل مرحلة من مراحل الحملة التسويقية.

بالحديث عن حملات التسويق، يمكنك أيضًا تجربة استخدام قالب فرق التسويق من ClickUp لتنظيم مهامك وتتبع تقدم المشروع.

الذكاء الاصطناعي من ClickUp يملأ ثغرات التسويق لديك

أشار مايك كون، مدير البرنامج في DISH:

ClickUp Brain بمثابة عضو بدوام كامل في فريقنا. إنه تطبيق قاتل. إنه سهل للغاية ويوفر الكثير من الوقت. كل ما عليّ فعله هو كتابة سؤال مثل "ما هي آخر المستجدات في هذا المشروع الآن؟" وأحصل على قائمة منسقة بالكامل لكل ما حدث خلال الفترة الزمنية التي أريد رؤيتها.

ClickUp Brain بمثابة عضو بدوام كامل في فريقنا. إنه تطبيق قاتل. إنه سهل للغاية ويوفر الكثير من الوقت. كل ما عليّ فعله هو كتابة سؤال مثل "ما هي آخر المستجدات في هذا المشروع الآن؟" وأحصل على قائمة منسقة بالكامل لكل ما حدث خلال الفترة الزمنية التي أريد رؤيتها.

يرتقي ClickUp بالذكاء الاصطناعي للتسويق إلى مستوى آخر من خلال الرؤى المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتوثيق المركزي، والتعاون في الوقت الفعلي، وسير العمل الآلي. باستخدام هذه الأدوات، يمكن لفريقك العمل بذكاء أكبر وليس بجهد أكبر.

اشترك في ClickUp مجاناً الآن وارتقِ باستراتيجيتك التسويقية إلى المستوى التالي!