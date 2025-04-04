ClickUp مقابل Clockify: ما الأداة الأفضل لتتبع الوقت؟

الوقت. إنه الشيء الوحيد الذي يبدو أن لا أحد لديه ما يكفي من الوقت - مع المهام غير المنجزة، ومواعيد العمل النهائية التي تلوح في الأفق، والالتزامات الشخصية التي تتطلب اهتمامنا المستمر.

ولكن إلى أي مدى تفهم جيدًا أين يذهب وقتك فعليًا*؟

هل تقوم بتخمينات تخمينية أو تستخدم جداول البيانات لتسجيل الوقت المستغرق في المهام يدوياً؟ هذا مسار سريع للارتباك وإضاعة الساعات الضائعة. لحسن الحظ، فإن أدوات تتبع وقت المشروع الحديثة تجعل الأمور أكثر تنظيماً.

إذا كنت تبحث عن تطبيق لتتبع الوقت، فربما تكون قد شاهدت ClickUp و Clockify، وكلاهما خياران قويان لتتبع تقدم المشروع. ولكن أيهما أفضل ما يناسب سير عملك؟

في هذا الدليل، سنضع حدًا للجدل الدائر بين ClickUp وClockify من خلال مقارنة مفصلة بين ميزاتهما ونقاط قوتهما.

ما هو ClickUp؟

ابدأ تتبع الوقت في ClickUp يمكنك مراقبة الوقت، وتعيين تقديرات الوقت، وإضافة ملاحظات إلى إدخالات الوقت، والوصول إلى تقارير الوقت من أي مكان باستخدام المؤقت العالمي من ClickUp

👀 هل كنت تعلم؟ التبديل بين السياقات يؤثر بصمت على إنتاجية فريقك. يُظهر بحثنا أن 42% من الاضطرابات في العمل تأتي من التنقل بين المنصات وإدارة رسائل البريد الإلكتروني والتنقل بين الاجتماعات.

ClickUp، تطبيق ClickUp، كل شيء للعمل، مصمم لجلب جميع مهامك - مع تقديرات الوقت - في مكان واحد. فهو يدمج مشاريعك ومستنداتك ومحادثاتك في أداة واحدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

استخدمها كأداة لإدارة المهام وإدارة وقت المشروع لتحسين سير عملك وتحقيق أهدافك بشكل أسرع. استمتع بتتبع الوقت الأصلي في تطبيق الويب وكذلك مع ملحق ClickUp Chrome المجاني.

📮 ClickUp Insight: 92% من العاملين في مجال المعرفة يستخدمون استراتيجيات مخصصة لإدارة الوقت. ولكن، لا توفر معظم أدوات إدارة سير العمل حتى الآن ميزات قوية مدمجة لإدارة الوقت أو تحديد الأولويات، مما قد يعيق تحديد الأولويات بشكل فعال. يمكن أن تساعدك ميزات الجدولة وتتبع الوقت في ClickUp المدعومة بالذكاء الاصطناعي في تحويل هذا التخمين إلى قرارات تعتمد على البيانات. ويمكنه حتى اقتراح نوافذ تركيز مثالية للمهام. أنشئ نظاماً مخصصاً لإدارة الوقت يتكيف مع طريقة عملك الفعلية!

ميزات ClickUp

إليك سبب كون ClickUp واحدة من أفضل الأدوات لتتبع الوقت وإدارته:

1. تتبع وقت المشروع ClickUp Project TrackUp

تعقب الوقت عبر مراحل المشروع باستخدام ميزات تتبع الوقت في ClickUp

مع ميزات تتبع وقت المشروع في ClickUp، يمكنك تتبع الوقت المستغرق في كل مهمة ومهمة فرعية بشكل دقيق، من بضع ثوانٍ إلى أيام

يمكنك بدء وإيقاف المؤقتات على المهام، وتسجيل الوقت يدويًا، وتصنيف الإدخالات لإعداد تقارير أفضل. تساعد الميزات المتقدمة مثل الوقت القابل للفوترة وتقديرات الوقت والتقارير التفصيلية الفرق في الحفاظ على الإنتاجية مع ضمان دقة ميزانية المشروع.

2. إدارة الوقت ClickUp لإدارة الوقت

اضبط تاريخ الاستحقاق في إحدى المهام التي تحجب مهام أخرى، وسيقوم ClickUp تلقائيًا بتغيير تواريخ الاستحقاق للمهام التابعة

لماذا يدير بعض الأشخاص جداولهم المزدحمة أفضل من غيرهم؟ غالبًا ما يكمن السر في إدارة الوقت، ويساعدك ClickUp على إدارة وقتك بشكل أكثر فعالية.

تعمل مجموعة ClickUp Time Management على إعادة تعريف كيفية تتبع فريقك للوقت وتخصيصه في المشاريع.

ابدأ بتسجيل الوقت مباشرةً ضمن المهام باستخدام منصات سطح المكتب أو الهاتف المحمول أو المتصفح لمراقبة تخصيص الوقت بدقة. حدد المدد المتوقعة للمهام والمهام الفرعية لتسهيل تخطيط عبء العمل وإدارة التوقعات. التمييز بين الساعات القابلة للفوترة والساعات غير القابلة للفوترة لتبسيط عمليات إعداد الفواتير والتقارير الداخلية.

يتيح لك ClickUp إمكانية جدولة المهام بسهولة عن طريق سحبها وإفلاتها عبر واجهة تقويم ClickUp. وهو يدعم العروض اليومية والأسبوعية والشهرية. يمكنك أيضًا تعديل تاريخ استحقاق المهمة، وسيقوم ClickUp تلقائيًا بتحديث أي مهام فرعية تابعة للحفاظ على الجداول الزمنية للمشروع.

وأخيراً، يمكنك إنشاء تقارير وجداول زمنية مخصصة داخل ClickUp لمراجعة إدخالات الوقت لتحليل إنتاجيتك وتحسين تخصيص الموارد.

🧠 حقيقة ممتعة: تتكامل أداة ClickUp مع العديد من أدوات تتبع الوقت التابعة لجهات خارجية، مثل Time Doctor وClockify وToggl، لتوحيد إدخالات وقتك في أداة واحدة. تحدث عن الكفاءة وتوفير الوقت!

3. تقويم ClickUp

نظِّم مهامك وتتبعها بسهولة باستخدام تقويم ClickUp Calendar للحصول على رؤية أوضح لعملك

يجمع * تقويم ClickUp Calendar جميع التزاماتك في عرض واحد. استخدمه لدمج تقويمات عملك وتقويماتك الشخصية والاجتماعية في مكان واحد - وودع الحجوزات المزدوجة والمواعيد النهائية الفائتة والتنقل بين الأدوات.

والأكثر من ذلك؟ يمكنك تخصيص طريقة عرض التقويم لتظهر لك جداول الأعمال اليومية أو الأسبوعية أو الشهرية حتى تتمكن من تخطيط عملك بشكل أفضل.

تساعد التصفية المتقدمة في إبراز المهام الرئيسية، بينما تتيح لك واجهة السحب والإفلات إعادة جدولة الاجتماعات والالتزامات بسرعة. باستخدام اقتراحات الذكاء الاصطناعي في تقويمClickUp Calendar، يمكنك العثور على المربعات الزمنية المثلى لمعالجة مهامك المعلقة وجدولة الاجتماعات مع زميلك (زملائك) والتقاط الأنفاس!

للتتبع المتقدم للوقت، تقدم ClickUp جداول وجداول بيانات ومجلدات وقوائم معدة مسبقًا لمساعدة الشركات على تتبع تقدم المشروع. كما يتضمن أيضاً قوالب لتتبع الوقت ودراسة الوقت لتسهيل إدارة المهام. تعمل هذه القوالب على تبسيط المواعيد النهائية، وتعيين المهام، وتتبع التقدم المحرز، مما يبقي المشاريع على المسار الصحيح بأقل جهد ممكن.

بمجرد تسجيل وقتك، تتيح لك ClickUp إضافة العلامات وإدخالات البحث بسرعة - بسيطة وفعالة ومصممة لتوفير الوقت.

📮ClickUp Insight: تشير نتائج استبيان فعالية الاجتماعات إلى أن العاملين في مجال المعرفة قد يقضون ما يقرب من 308 ساعات أسبوعيًا في الاجتماعات في مؤسسة تضم 100 شخص! ولكن ماذا لو كان بإمكانك تقليل وقت الاجتماعات؟ مساحة العمل الموحدة في ClickUp تقلل بشكل كبير من الاجتماعات غير الضرورية! 💫 نتائج حقيقية: حقق عملاء مثل Trinetix انخفاضًا بنسبة 50% في الاجتماعات من خلال جعل وثائق المشروع مركزية، وأتمتة سير العمل، وتحسين الرؤية المشتركة بين الفرق باستخدام تطبيق كل شيء للعمل. تخيل استعادة مئات الساعات الإنتاجية كل أسبوع!

أسعار ClickUp

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ما هو Clockify؟

عبر Clockify

بينما يجمع ClickUp جميع أدوات الإنتاجية في تطبيق واحد، يركز Clockify بقوة على الجداول الزمنية وميزات الساعات المدفوعة. عادةً ما تستخدم المؤسسات الكبيرة المنصة من أجل بوابات العملاء والتنبيهات والإشعارات التي تُبقي الفرق على اطلاع دائم بتقدم المشروع. كما أن ميزة جدولة الموظفين تجعل تخطيط المناوبات أبسط بكثير.

بالنسبة للشركات التي لديها فرق عمل أكبر، يساعد Clockify في تتبع مهام الموظفين، وتعيين المشاريع بفعالية، ويقدم رؤية واضحة للتقدم المحرز. كما أنه يزيد من رؤية أنشطة الفريق، مما يجعل البقاء على اطلاع على تطورات المشروع أسهل.

💡 نصيحة احترافية: استخدم مصفوفة أيزنهاور أو إطار عمل مشابه للأولويات لتصنيف المهام بناءً على مدى إلحاحها وأهميتها. ركز على المهام ذات التأثير الكبير التي تدفع عجلة التقدم مع تفويض أو جدولة المهام الأقل أهمية. يساعدك ذلك على ضمان قضاء الوقت في المهام الأكثر أهمية بدلاً من الانشغال بالأعمال المزدحمة.

ميزات Clockify

فيما يلي نظرة على بعض من أكثر الميزات المحبوبة في Clockify، من تتبع الوقت إلى التقارير التفصيلية - وكلها مصممة لتعزيز الإنتاجية والحفاظ على المشاريع على المسار الصحيح.

1. تتبع الوقت

عبر Clockify

تتبع الوقت مع Clockify بسيط سواء كنت تستخدم تطبيق سطح المكتب، أو تطبيق الهاتف، أو امتدادات المتصفح. كما أنه يعمل بسلاسة على كروم وفايرفوكس وإيدج.

يمكن للمسؤولين إعداد الأجهزة كأكشاك في الموقع لسهولة تتبع الوقت، ويمكن لمديري المشروعات إضافة الوقت لفرقهم مباشرةً. إذا لزم الأمر، يمكن للمستخدمين تعديل إدخالات الوقت وإضافة وقت يدوي. ولمزيد من الدقة، يمكن للمسؤولين تمكين التقريب لأغراض كشوف المرتبات.

إذا كنت موظفًا، فما عليك سوى النقر على زر التشغيل ▶️ للبدء، وتحديد عميل ومشروع ومهمة، ثم اضغط على زر ⏹️ Stop عند الانتهاء. يمكنك أيضًا إضافة علامات للتقارير، وتمييز الوقت على أنه قابل للفوترة أو غير قابل للفوترة، وتتبع فترات الراحة

كمدير، يمكنك الحصول على رؤية كاملة للأنشطة الزمنية لفريقك، بما في ذلك فترات الاستراحة. ومع ذلك، لا يمكنك فرض فترات استراحة محددة أو فرض فترات استراحة محددة أو فرض فترات استراحة مباشرةً ما لم تقم بإنشاء نشاط مخصص مثل "استراحة" في النظام

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2. المتعقب التلقائي

عبر Clockify

إذا كنت بحاجة إلى تتبع وقت مهامك تلقائيًا بناءً على نشاط الكمبيوتر، فإن أداة التعقب التلقائي من Clockify تحررك من بدء أو إيقاف المؤقتات يدويًا.

يمكن للمستخدمين اختيار تطبيقات ومواقع إلكترونية محددة لتتبع وتخصيص فترات التسجيل لمزيد من التحكم في تتبع الوقت.

3. التكامل

عبر Clockify

مع أكثر من 80 تكامل، يتصل Clockify بالعديد من التطبيقات والأدوات الشائعة، بما في ذلك ClickUp!

يعمل تكامل ClickUp مع Clockify بسلاسة في جميع مستويات الباقة. سواء كنت تتبع الوقت على سطح المكتب أو من خلال جوجل كروم، يمكنك بسهولة تسجيل الساعات التي تقضيها في أي مهمة أو مشروع.

🧠 حقيقة ممتعة: وجدت دراسة أجرتها شركة Microsoft أن الموظفين يقضون ما يقرب من 57% من يوم عملهم في التواصل. أي حوالي 4 ساعات و33 دقيقة يقضونها في رسائل البريد الإلكتروني والاجتماعات والدردشة الجماعية.

أسعار Clockify

مجانًا

أساسي: 4. 99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

قياسي : 6.99 دولار شهريًا لكل مستخدم

الإيجابيات : 9.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسة : 14 دولارًا. 99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

جناح الإنتاجية: 15 دولارًا. 99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

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مقارنة ميزات ClickUp مقابل Clockify

الآن، دعنا الآن نقارن بين ميزات ClickUp وClockify لنرى أيهما تتبع الوقت و برنامج إدارة المشاريع يناسب احتياجاتك بشكل أفضل. فيما يلي مقارنة بين البرنامجين جنبًا إلى جنب:

الميزات ClickUp كلوكفاي تتبع الوقت أداة مدمجة لتتبع الوقت مع الإدخال اليدوي تتبع الوقت التلقائي واليدوي إدارة المهام إدارة المهام المتقدمة، والمهام المتكررة، والتبعيات تتبع المهام الأساسية مع المؤقتات تتبع المشاريع اختر من بين أكثر من 15 طريقة عرض، بما في ذلك مخططات جانت، والجداول الزمنية، وطريقة عرض عبء العمل. احصل على جداول زمنية مفصلة وقابلة للتخصيص الجداول الزمنية والتقارير التفصيلية التكاملات أكثر من 1,000 عملية تكامل، بما في ذلك Slack وZapier أكثر من 80 تكامل، بما في ذلك Trello وAsana ميزات الفريق عدد غير محدود من المستخدمين والأذونات وعروض عبء العمل تتبع الفريق الأساسي، أدوار محدودة التخصيص لوحات التحكم المخصصة، والقوالب، والأتمتة العلامات الأساسية وتسميات المشاريع التسعير الخطة المجانية متاحة؛ الخطط المدفوعة من 7 دولارات شهريًا باقة مجانية متاحة؛ باقات مدفوعة تبدأ من 4.99 دولار شهريًا الأمان أمان على مستوى المؤسسات أمان الأداء القياسي

فيما يلي نظرة أعمق على ميزات كل فئة والفائزين فيها.

1. خيارات تتبع الوقت

Clockify هو كل ما يتعلق بتتبع الوقت، سواء كنت تستخدم ساعة الإيقاف المدمجة أو تسجل الساعات يدويًا. فهو يساعدك على معرفة أين يذهب الوقت، وتتبع ساعات الموظفين، وتحقيق الأهداف، وإضافة الملاحظات، والتحقق من العمل، وهو مثالي للحفاظ على المشاريع في حدود الميزانية.

من ناحية أخرى، يوفر ClickUp تتبعًا مرنًا للوقت مدمجًا في مساحة عملك مباشرةً - حيث يتم تنفيذ المشاريع. يمكنك تتبع الوقت من المهام، أو طرق العرض، أو الجداول الزمنية، أو إضافة كروم سهلة الاستخدام.

يُظهر شريط التقدم الوقت المتتبع مقابل تقديرات الوقت في ClickUp؛ وتتوفر الإدخالات القابلة للفوترة في الخطط الأعلى. تمنحك أدوات إعداد التقارير ولوحات المعلومات في ClickUp أيضًا رؤى من بيانات وقتك عبر الأجهزة.

*🏆 الفائز: يفوز ClickUp لمرونته ومجموعة خياراته لتتبع الوقت

2. إدارة المشاريع

يساعدك Clockify على تتبع تقدم المشروع والمقاييس الرئيسية مع تصنيف الوقت على أنه قابل للفوترة أو غير قابل للفوترة. يمكنك تعيين المهام، ومقارنة الوقت الذي تم تتبعه مقابل الوقت المقدر، وتعيين معدلات مخصصة للمشروع - وهو أمر رائع للفرق التي تعمل مع العملاء أو المواعيد النهائية.

أما ClickUp فهو أداة متكاملة لإدارة المشروعات مع القدرة على إعداد تدفقات عمل مخصصة، وبناء معرفة مشتركة عبر ClickUp Docs، وإنشاء لوحات معلومات في الوقت الفعلي تحافظ على سير عمل الفرق وتحسن طريقة عملها. وهو يعمل على تبسيط المشاريع الشخصية والمهنية من خلال الأتمتة بدون تعليمات برمجية وأدوات الكتابة وإدارة المعرفة وإدارة المهام المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

دع ClickUp Brain يكتب لك لتوفير الوقت والجهد!

هل هناك أداة متميزة؟ ClickUp Brain، مساعد الذكاء الاصطناعي الذي:

العثور على الإجابات بسرعة عبر المهام والمستندات والدردشة في ClickUp

تعمل على أتمتة تحديثات المشروع وملخصات المهام باستخدام الذكاء الاصطناعي StandUps

يكتب وينقح المحتوى مثل رسائل البريد الإلكتروني، ومنشورات المدونات، وتقارير المشاريع، وغير ذلك بناءً على مطالبات بسيطة

🏆 الفائز: ClickUp، باعتباره تطبيق كل شيء للعمل. من تتبع الوقت إلى جلب البيانات التي تحتاجها، عندما تحتاجها، فهو يحافظ حقًا على كل شيء في مكان واحد.

3. التقارير والتحليلات

يساعد كل من Clockify وClockify وClockUp في تتبع بيانات الوقت وتحليلها، لكنهما يتبعان نهجين مختلفين.

يقدم Clockify ثلاثة تقارير: تقارير موجزة لإلقاء نظرة عامة على الوقت والنشاط والمستخدمين؛ تقارير مفصلة تقسم المهام وإجمالي الساعات والمبالغ المدفوعة؛ وتقارير أسبوعية تقدم لمحة سريعة عن الوقت المتتبع. يمكن تصفية التقارير حسب اليوم أو النشاط أو المستخدم ومشاركتها بتنسيقات CSV أو Excel أو PDF.

يعمل ClickUp كمركز تحكم في الأعمال، مما يسمح للمستخدمين بإنشاء لوحات معلومات ClickUp Dashboards مخصصة باستخدام مخططات السحب والإفلات والرسوم البيانية وجداول البيانات. تساعد لوحات المعلومات هذه الفرق على مراقبة تقدم المشروع، وتتبع المقاييس الرئيسية، بما في ذلك الاتجاهات الزمنية، واكتساب رؤى قيمة لتحسين نهجهم.

*🏆 الفائز: يتفوق ClickUp على Clockify هنا بسبب لوحات المعلومات القابلة للتخصيص، والتي تلخص نشاط المشروع وتمنحك تحديثات في الوقت الفعلي حول الإحصائيات المهمة مثل الوقت المستغرق في المهام.

🧠 حقيقة ممتعة: شهد ستانلي سيكيوريتي، أحد مستخدمي ClickUp، انخفاضًا بنسبة 50% في الوقت المستغرق في إنشاء التقارير ومشاركتها بعد التحول إلى ClickUp. في ClickUp، لا تُجمع الأرقام فقط - بل تحكي قصة!

4. توافق المنصة

يوفر كل من ClickUp وClockify إمكانية الوصول إلى أجهزة متعددة، مما يضمن لك تتبع الوقت وإدارة المهام أينما كنت.

يعمل Clockify عبر تطبيقات سطح المكتب وتطبيقات الويب وامتدادات المتصفح لمتصفحي كروم وفايرفوكس. وهو يدعم أنظمة ويندوز، وماك، ولينكس، وأندرويد، وiOS، مما يسهل تسجيل الساعات من أي جهاز.

يبقي ClickUp الإنتاجية في متناول اليد مع تطبيقاته التي تعمل بنظام ويندوز وماك ولينكس. وتتيح لك تطبيقاته للأجهزة المحمولة لأجهزة iPhone وiPad وAndroid البقاء على اتصال وإدارة المهام أثناء التنقل.

*🏆 الفائز: إنه تعادل. يتمتع كل من ClickUp و Clockify بوجود قوي على منصات أجهزة متعددة، مما يجعل التتبع سهلاً.

📖 اقرأ أيضًا: قوالب مجانية للمخططات اليومية في Word و Excel و ClickUp

ClickUp مقابل Clockify على Reddit

لقد تحققنا من Reddit لمعرفة رأي الناس في ClickUp مقابل Clockify.

أثنى أحد مستخدمي موقع Redditor على مجتمع r/ClickUp على المنصة لأداة التعقب:

استغرقني الأمر بعض الوقت لأعتاد على أداة تعقب الوقت المدمجة في ClickUp، ولكنها جيدة حقًا وتتتبع الوقت للمهام في حالة أراد العملاء تقسيم الفواتير. ولوحة تحكم بسيطة تعرض جميع الساعات للشهر، حسب المساحة، وهو ما أقوم بالفوترة منه.

استغرقني الأمر بعض الوقت لأعتاد على أداة تعقب الوقت المدمجة في ClickUp، ولكنها جيدة حقًا وتتتبع الوقت للمهام في حالة أراد العملاء تقسيم الفواتير. ولوحة تحكم بسيطة تعرض جميع الساعات للشهر، حسب المساحة، وهو ما أقوم بالفوترة منه.

مستخدم آخر على موقع r/producivity subreddit شرح سبب ميله إلى Clockify:

Clockify سهل الاستخدام، وأحببت أنه مجاني.

Clockify سهل الاستخدام، وأحببت أنه مجاني.

تسلط المناقشات بين مستخدمي تتبع الوقت الضوء على بعض النقاط المشتركة:

يُفضَّل Clockify بسبب سهولة تتبعه المباشر وقدرته على تحمل التكاليف

يتميز ClickUp بنهجه الشامل في إدارة المشروعات

تساعد كلتا الأداتين فرق العمل في متابعة ساعات العمل والإنتاجية

تلعب إمكانيات التخصيص وإعداد التقارير دورًا مهمًا في تفضيل المستخدم

تتوافق هذه الأفكار مع مقارنة الميزات لدينا، ولكنها تقدم سياقًا واقعيًا حول كيفية ملاءمة كل أداة لسير العمل المختلفة.

اختر ClickUp لتتبع الوقت المستغرق في المشاريع بسهولة

الحكم في النهاية - يأتي ClickUp في المقدمة!

بينما تتفوق Clockify في تتبع الوقت بشكل مباشر، فإن ClickUp تتفوق بأدوات إدارة المشاريع القوية. سير العمل القابلة للتخصيص، ولوحات المعلومات في الوقت الفعلي، وتبعيات المهام، وميزات التعاون بين الفريق تجعلها حلاً أكثر شمولاً.

لا تنتهي ميزة ClickUp عند هذا الحد. فهو يساعد الفرق في الحفاظ على الإنتاجية والتنظيم في جميع الأقسام، بفضل تطبيقات ClickApps القوية والإشعارات الذكية والأتمتة القائمة على الذكاء الاصطناعي.

هل تريد رؤية هذه الميزات أثناء العمل؟ جرب ClickUp اليوم واختبر الفرق!