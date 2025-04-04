كيفية تلعيب إنتاجية العمل لفرق العمل

معظم الفرق والمحترفين المنفردين يلعبون لعبة الإنتاجية بطريقة خاطئة.

قوائم مهام لا نهاية لها؟ غفوة.

مكافآت القهوة بعد الاجتماعات؟ تثاؤب.

التطبيقات التي تعدك بـ "الاختراقات" ولكنها تتركك متخلفاً عن الركب؟ مؤلم.

إليك ما يلي: العمل هو لعبة، يمكنك إعادة تصميمها لجعل التقدم في العمل مسببًا للإدمان، والتعاون سلسًا، وحتى المهام المملة مثيرة.

إن التلعيب في العمل ليس مجرد فكرة رقيقة؛ إنها خطوة قوية.

نفس المبادئ التي تجعل الناس ينغمسون في ألعاب الفيديو لساعات طويلة (اقرأ: التقدم، والتحدي، والمكافآت) يمكن أن تحول إنتاجية فريقك إلى مهمة تستحق العناء.

هل تعبت من العمل الشاق؟ ابقَ معنا؛ يبدأ العد التنازلي لكيفية تحسين إنتاجية عملك خلال 3... 2... 1! 🎮

⏰ ملخص 60 ثانية إليك ما أنت على وشك استكشافه: ما هو التلعيب: العمل، ولكن مصمم بعناصر شبيهة بالألعاب - مسابقات وتحديات ومكافآت - حتى لا تبدو المهام وكأنها عمل روتيني

لماذا يعمل التلعيب: إنه يستغل دافعك للتقدم والمنافسة، مما يجعل الإنتاجية تبدو طبيعية

كيفية تحويل العمل إلى ألعاب: حوّل المهام إلى مهام، وحدد أهدافًا صغيرة، وسجّل نقاطًا للمهام المكتملة، واحتفظ بلوحة نتائج، وأضف أدوات خارجية للحصول على تعزيزات إضافية

أدخل ClickUp : اقرأ الاقتراحات المدعومة بالذكاء الاصطناعي والنماذج الديناميكية واللوحات البيضاء والأتمتة التي تجعل التلعيب أمرًا سهلاً اقرأ الاقتراحات المدعومة بالذكاء الاصطناعي والنماذج الديناميكية واللوحات البيضاء والأتمتة التي تجعل التلعيب أمرًا سهلاً

مظهر الملاحظات وتتبع الوقت في ClickUp: حافظ على الحافز عالياً من خلال تتبع التقدم وتنبيهات التقدير ورؤى الإنتاجية في الوقت الفعلي

نصائح للتلعيب الناجح: أنشئ نظامًا يرغب فريقك بالفعل في لعبه (لا ينجح التلعيب إلا إذا كان ممتعًا وليس إجباريًا)

ما هو التلعيب في العمل؟

التلعيب في العمل هو إعادة صياغة استراتيجية مدروسة ومتعمدة لكيفية تعاملنا مع المهام من خلال الاقتباس من سيكولوجية الألعاب.

يستغل التلعيب في جوهره بعض الغرائز الأساسية:

⏫ نحن نتوق إلى التقدم. هل شعرت يومًا بالسعادة عند شطب مهمة ما؟ هذا هو الدوبامين. يعمل التلعيب على تضخيمه من خلال تحويل التقدم إلى تجربة مرئية وملموسة

ﺨ نحن نكره الخسارة. خلق القليل من الضغط. لنفترض أن الموعد النهائي يبدو وكأنه معركة مع رئيس، وفجأة، تصبح المخاطر حقيقية

🏆 نحن نحب المكافآت. سواء كانت مكافأة أو تقديرًا أو متعة "مهمة" مكتملة، فإن التلعيب يجعل المكافأة تبدو مكتسبة

وهنا يصبح الأمر مثيرًا للاهتمام: لا يساعدك التلعيب على إنجاز العمل فحسب، بل يغير طريقة رؤيتك له. ما كان عملاً روتينيًا في السابق يبدو الآن وكأنه لعبة تستحق اللعب.

يساعدك التلعيب:

حوّل المهام إلى مهام: تتحول عناصر العمل إلى مهام وأهداف وتحديات. تقسيم المشروع إلى مهام صغيرة يمكن الفوز بها يحول المهام "المرهقة" إلى "قابلة للتحقيق

تصوّر التقدم المحرز: هناك سحر في رؤية التقدم، سواء كان ذلك من خلال لوحة كانبان أو شريط التقدم الحرفي أو المتتبع المرئي

خصص نقاطًا حسب الصعوبة: رسائل البريد الإلكتروني السهلة؟ 5 نقاط. العرض التقديمي الذي تخشاه؟ 50 نقطة. وفجأةً، ستجد نفسك تنجح في إنجازه بدلاً من الكدح من خلال قائمة المهام

بناء كيمياء الفريق: انسَ تحديثات الحالة المملة؛ أضف طبقة من المنافسة الصحية أو التعاون مع تطبيقات تتبع الأهداف أو لوحات المتصدرين وشاهد مشاركة الموظفين وهي ترتفع

📌مثال: انتهى فريقك للتو من مشروع ضخم. خلال الاجتماع الاستعراضي، يحصل كل عضو من أعضاء الفريق على نقاط مقابل مساهماته بدلاً من مجرد مراجعة النتائج. يمكن استبدال هذه النقاط بمكافآت مثل: 🌴 أيام إجازة إضافية 🚗 موقف السيارات الرئيسي المرغوب فيه 🏆 جائزة مخصصة ل "أفضل حلال المشاكل والنتيجة؟ الجميع متحمس ومتفاعل ومتحفز أكثر لمواصلة الارتقاء بالمستوى.

لماذا تلعّب مهام عملك؟

يجب أن يبدو التقدم وكأنه فوز للحفاظ على الزخم عالياً. يعمل التلعيب على إشراك الموظفين عن بُعد من خلال تحديات جديرة بالاهتمام بينما يزدهر فريقك في الموقع بطاقة المنافسة الودية.

إليك ما يفعله التلعيب في مكان عملك:

✅يزيد من المساءلة والتركيز: يساعد على تحسين إنتاجية القوى العاملة، مما يحافظ على تركيز الجميع ويبعدهم عن الطيار الآلي

✅تعزز التعاون: يجعل التعاون ممتعًا من خلال أهداف الفريق والمكافآت المشتركة

✅ يشجع المنافسة الإيجابية: يرفع من مستوى الأداء ويساعد الجميع على تقديم أفضل ما لديهم من خلال المنافسة الصحية والممتعة

✅ يحفز ويشرك: تستغل رغبة الدماغ الطبيعية في الحصول على تغذية راجعة وإشباع فوريين، مما يحافظ على استثمار الفرق والمضي قدمًا

✅تعزز الإبداع في حل المشكلات: تشجع التفكير الإبداعي والحلول غير التقليدية من خلال تحويل المهام إلى تحديات

كيفية تلعيب مهام عملك

أحد أكبر العوامل المؤثرة على الإنتاجية في العمل هو التفاعل. تخلق عملية التلعيب بيئة تبدو فيها الإنتاجية طبيعية (وحتى ممتعة!).

فيما يلي دليل تفصيلي خطوة بخطوة حول تحفيز فريقك على العمل من أجل تحفيز الفريق.

الخطوة 1: ضع قواعد اللعبة

تحتاج كل لعبة إلى أهداف واضحة، والعمل لا يختلف عن ذلك.

حدد شكل النجاح : ما هو شرط الفوز؟ ربما يكون إنجاز عدد محدد من المهام في الأسبوع أو الوصول إلى المواعيد النهائية للمشروعات الرئيسية

قسّم المشاريع الكبيرة إلى مستويات : قسّم المشاريع الكبيرة إلى مهام أصغر وقابلة للتنفيذ، مما يجعل التقدم يبدو حقيقيًا ويبعد عنك الإرهاق

قم بتعيين نقاط للمهام: اربط النقاط بالمهام بناءً على صعوبتها، وشاهد تلك النقاط تتراكم أثناء اللعب

الخطوة 2: أضف شكا من القوة إلى سير عملك⚡

يزدهر التلعيب بالتنوع. إليك بعض الأدوات لتحسين تجربتك:

ClickUp: تتبّع المهام باستخدام أشرطة التقدم القابلة للتخصيص، واكسب شارات الإنجاز، وحدد معالم رئيسية مدفوعة بالأهداف للحفاظ على مستوى التحفيز العالي. استخدم التذكيرات التلقائية وتتبع الوقت للبقاء على الوتيرة، واستخدم لوحات المتصدرين في ClickUp لتعزيز المنافسة الودية بين أعضاء الفريق

: تتبع تقدمك، واكسب نقاطًا للمهام المكتملة، وشاهد كارما الخاص بك ينمو (كلما طالت مدة بقائك في المهمة، كلما زادت كارما الخاص بك) Todoist Karma: تتبع تقدمك، واكسب نقاطًا للمهام المكتملة، وشاهد كارما الخاص بك ينمو (كلما طالت مدة بقائك في المهمة، كلما زادت كارما الخاص بك)

غابة: حافظ على تركيزك من خلال زراعة أشجار افتراضية أثناء عملك (تزدهر شجرتك أثناء عملك دون انقطاع، ولكن المشتتات تتسبب في ذبولها)

هابيتيكا: حوِّل مهامك إلى لعبة لعب الأدوار مع تسوية الشخصية. يمكنك التعاون مع الأقران لتحفيز إضافي وحتى مزامنة المهام مع ClickUp* باستخدام أدوات التكامل مثل Zoho Flow

باستخدام الأدوات المناسبة، يمكن أن تصبح كل مهمة وكل إنجاز وكل تفاعل جزءاً من اللعبة.

إليك الطريقة:

توصيل الخطة والحصول على موافقة الفريق باستخدام النماذج

حان الوقت للنظر إلى الأفكار الكبيرة بعدسة أدق. من خلال النماذج، يمكنك جمع الردود وتحليلها بسرعة لضمان توافق التلعيب مع ما يحفز فريقك.

استخدم النماذج من أجل: ✅ اشرح الغرض من اللعبة ووضح أن الهدف منها هو الاستمتاع أثناء جعل العمل أكثر إنتاجية ✅ قم بإشراك الموظفين في اختيار المكافآت وآليات اللعب واحصل على ملاحظاتهم حول خطة العمل النهائية

يساعدك ClickUp Form View على تقليل التكرار في العمل من خلال الرؤى المستندة إلى الذكاء الاصطناعي وإدارة المهام المتكاملة.

يمكنك إنشاء استبيان للسؤال:

ما أنواع المكافآت التي قد تحفزك؟

هل تروق لك لوحات المتصدرين أو الشارات أكثر؟

ما هي مهام العمل التي تبدو متكررة أو مملة؟

كيف تريد أن يتم تقديم التلعيب؟

من خلال التحليلات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، يمكنك استخلاص رؤى من استجابات النماذج حول الأفكار التي تلقى صدى أكبر لدى فريقك ووضع استراتيجية حولها لزيادة المشاركة إلى أقصى حد.

حوِّل الإجابات إلى رؤى باستخدام نماذج ClickUp

استخدم السبورات البيضاء الرقمية لتبادل الأفكار مع فريقك 🧠

يمكن أن تكون اللوحة البيضاء الرقمية أداة رائعة لتبادل الأفكار مع فريقك ووضع خطة للتلعيب.

استخدم اللوحات البيضاء الرقمية من أجل: ✅ إنشاء أقسام للأهداف، وآليات اللعب، والمواضيع، وأفكار التنفيذ ✅ استلهم من الألعاب والتطبيقات وأنشئ بنكاً للأفكار. على سبيل المثال، تستخدم تطبيقات اللياقة البدنية الشرائط والتحديات اليومية للأهداف الفردية، بينما تعزز الألعاب الاجتماعية المنافسة الودية من خلال المهام الجماعية ✅ قم بتجميع الأفكار المتشابهة واستخدم ردود الفعل أو ميزات التصويت في الأداة لتطلب من أعضاء الفريق التصويت على مفضلاتهم

تمنح ألواح ClickUp Whiteboards فريقك مساحة حرة لتخطيط الأفكار والتعاون في الوقت الفعلي وتحويل المناقشات إلى أفعال.

إليك ما يمكنك فعله:

قم بإضافة الأفكار وتعديلها ونقلها في وقت واحد، وأضف أمثلة أو لقطات شاشة أو مواد مرجعية لمزيد من السياق والإلهام

نظِّم الأفكار بصريًا باستخدام فئات مرمزة بالألوان وميزات التجميع للحفاظ على الأفكار المتشابهة معًا

صنِّف الأفكار حسب الجدوى أو التأثير أو الجهد، وحوِّلها إلى مهام قابلة للتنفيذ لمزيد من التحليل

اقرأ المزيد: قوالب مجانية لخطة اتصالات المشروع: Excel وWord و ClickUp

تصور كيفية ارتباط المفاهيم على الخرائط الذهنية 🗺️

بمجرد وضع الأفكار في مكانها الصحيح، استخدم الخرائط الذهنية لربط عناصر التلعيب بالمهام الحقيقية، مثل النقاط ولوحات النتائج لتتبع التقدم، والشارات والجوائز لتقدير الإنجازات المهمة، وما إلى ذلك.

استخدم الخرائط الذهنية من أجل: ✅ ابدأ بموضوع مركزي وتفرع إلى مجالات التلعيب الرئيسية، مثل "كيفية جعل المهام تفاعلية"، و"المهام التي سيتم التلعيب بها"، و"ما الذي سيكسبه الموظفون"، و"كيف نقيس النجاح"، و"خطوات طرحها"، وما إلى ذلك. ✅ قم بتجزئة كل فرع إلى فئات فرعية، مثل آليات اللعبة (نظام النقاط، والشرائط، ولوحات المتصدرين)، والمهام التي يجب اللعب بها (إكمال المهام اليومية، وتقديم التقارير، وإنجاز الطلبات)، والمكافآت (التقدير في الاجتماعات، وبطاقات الهدايا)

تساعد خرائط ClickUp Mind Maps فريقك على تنظيم الأفكار، وتخطيط سير العمل، وتحويل الأفكار إلى مهام في مساحة مرئية واحدة.

ناقش كل مفهوم من مفاهيم التلعيب مباشرةً على الخريطة الذهنية مع التعليقات وأعد ترتيبها بسهولة باستخدام وظيفة السحب والإفلات

قم بتحويل الأفكار إلى مهام على الفور عن طريق النقر بزر الماوس الأيمن على العقدة، وحدد تواريخ الاستحقاق والأولويات، وقم بتعيينها إلى أحد أعضاء الفريق، وتتبع التقدم المحرز في مهام ClickUp

تتبع أداء الفريق باستخدام لوحات المعلومات في الوقت الفعلي 📊

إن إبقاء النتائج مرئية يحافظ على تحفيز الفرق. يساعدك إعداد لوحة معلومات التلعيب على مراقبة أداء الفريق، وتتبع المكافآت، وتعديل الاستراتيجيات بناءً على البيانات في الوقت الفعلي.

استخدم لوحات المعلومات من أجل: ✅ تتبع المقاييس الرئيسية، مثل سلاسل إنجاز المهام، وعدد المراحل التي تم تحقيقها، وما إلى ذلك. وقم بالتصفية حسب الفرد أو الفريق أو القسم ✅ قم بإنشاء لوحات صدارة للأداء لعرض أفضل الموظفين أداءً ومساعدة الموظفين على معرفة موقفهم مقارنةً بأقرانهم ✅ تصور التقدم المحرز نحو تحقيق الأهداف على مستوى الشركة أو الفريق أو الأهداف الفردية وتحسين استراتيجيات التلعيب

تقوم لوحات معلومات ClickUp بتحويل البيانات الأولية إلى رؤى واضحة، مما يساعدك على تتبع التقدم المحرز والحفاظ على توافق الجميع على الأهداف.

قم بإعداد لوحات المتصدرين التي تصنف أعضاء الفريق بناءً على إنجاز المهام أو مساهمات المشروع

قم بإنشاء متتبع تقدم مرئي باستخدام أدوات لوحة التحكم التي تمنح النقاط عند الوصول إلى المعالم الرئيسية

حدد تواريخ أو أهداف إنجاز المشروع، باستخدام حالات مخصصة وأدوات لعرض علامات "الفوز" عند تحقيق الأهداف

أنشئ تجميعًا للتقدم المحرز لمعرفة موقف كل عضو من أعضاء الفريق من حيث إنجاز المهام باستخدام لوحات معلومات ClickUp

📌مصدر إلهام من البرية: شركات مثل Peloton و Duolingo تعرف كيف تجعل الأمور ممتعة. تستخدم Peloton لوحات المتصدرين، والتحديات، وشارات لبلوغ المعالم الرئيسية، وتلك "الشرائط" التي تدفعك إلى الاستمرار. يقوم Duolingo بشيء مماثل، حيث يحول التعلم إلى لعبة، لمكافأة المستخدمين بمسارات وإنجازات ومستويات وشارات ومكافآت مخصصة.

يمكن لأدوات الذكاء الاصطناعي المناسبة أن تعزز كل مرحلة من مراحل عملية التلعيب، بدءاً من التخصيص والتتبع إلى الأتمتة والتحفيز.

استخدم أدوات الذكاء الاصطناعي من أجل: ✅ قم بتخصيص التحديات والمكافآت ومستويات الصعوبة بناءً على الأداء الفردي والتفضيلات الفردية ✅ قم بتحليل الأداء والنتائج لتحليل وقت انخفاض المشاركة والتنبؤ بالأفراد والفرق الذين قد يحتاجون إلى تعزيز التحفيز ✅ قم بتوجيه الموظفين من خلال المهام، وأطلع الموظفين على ترتيبهم ومكافآتهم ونقاطهم، وقدم نصائح حول كيفية تحسين أداء الموظفين

يوفر مساعد الذكاء الاصطناعي الأصلي في ClickUp، ClickUp Brain، رؤى ديناميكية لسير عملك. بدءًا من التنبؤ بالجداول الزمنية للمشروعات إلى إظهار العوائق الخفية، فهو يحوّل التخمين إلى استراتيجية مُلعبة.

إنه يساعدك:

أنشئ تقارير وملخصات عن التقدم المحرز من مساحة العمل لتتبع من يتصدر في النقاط أو إنجاز المهام

تخصيص التحديات بناءً على سجل المهام والتوصية بحوافز مخصصة لزيادة التحفيز والمشاركة

قم بتحليل اتجاهات التلعيب لتحديد العناصر التي تعمل بشكل أفضل وأين يلزم إجراء تعديلات

اطرح الأسئلة أثناء تحديد ميزانية حوافز المبيعات باستخدام ClickUp Brain

📌مصدر إلهام من البرية: لدى Spinify أداة الضجيج الخاصة بها المدعومة بالذكاء الاصطناعي: Spinify Sidekick. هذا المساعد المُعزَّز بالألعاب هو مدرب شخصي لفرق المبيعات، حيث يحول الأهداف اليومية إلى تحديات مثيرة. فهو يصمم المسابقات بناءً على أهداف المبيعات والبيانات، مما يحافظ على تحفيز المندوبين.

تُعد المنافسة الودية والتقدير من المحفزات الرئيسية في تحفيز العمل بالألعاب، كما أن أدوات التعاون تجعل من السهل جعل المهام تفاعلية وجذابة.

استخدم أداة تعاون في الوقت الفعلي من أجل: ✅ زوِّد أعضاء الفريق بمنصة للتعاون في الاستراتيجيات والإجراءات التي تقربهم من تحقيق أهدافهم ✅ تعيين المهام القائمة على النقاط وتتبع النتائج في المساحات المشتركة ✅ استضف ألعاب تواصل ممتعة لفريقك في قنوات الدردشة وشجّع الموظفين على إرسال رسائل تنويه وتحفيز لأقرانهم

يمكن ل ClickUp Chat تعزيز المشاركة والتحفيز والتعاون في بيئة عمل مُلعبة من خلال توفير التواصل في الوقت الفعلي، والتعليقات الفورية، والتقدير السلس.

إليك كيفية استخدامها بفعالية:

أنشئ قناة دردشة مخصصة للتلعيب لإبقاء الجميع على اطلاع على النتائج والتحدي التالي

تلخيص النتائج تلقائيًا لتتبع المساهمات ومكافأة النقاط بناءً على المشاركة

جدولة مكالمات الفيديو أو المكالمات الصوتية المباشرة باستخدام ميزة SyncUps للإعلان عن تحديثات الأداء اليومية أو الأسبوعية

حوِّل ClickUp Chat إلى ساحة افتراضية تتنافس فيها الفرق وتتعاون لتحقيق الأهداف

📮ClickUp Insight: حوالي 41% من المهنيين يفضلون المراسلة الفورية للتواصل الجماعي. على الرغم من أنها توفر تبادلاً سريعاً وفعالاً، إلا أن الرسائل غالباً ما تتوزع عبر قنوات أو سلاسل رسائل أو رسائل مباشرة متعددة، مما يجعل من الصعب استرجاع المعلومات لاحقاً. من خلال حل متكامل مثل ClickUp Chat، يتم تعيين سلاسل محادثاتك إلى مشاريع ومهام محددة، مما يجعل محادثاتك في سياقها ومتاحة بسهولة.

حافظ على استمرار الزخم من خلال حلقات التغذية الراجعة

تعتمد الاستراتيجية الرابحة على التغذية الراجعة المستمرة. عندما تتلقى الفرق رؤى في الوقت الفعلي، فإنها تتكيف بشكل أسرع، وتحافظ على تحفيزها وتحسن عملها مع كل تكرار.

استخدم حلقات التغذية الراجعة من أجل: ✅ تحفيز الموظفين على مواصلة التقدم من خلال تعزيز السلوكيات الإيجابية وتصحيح الأخطاء ✅ تمكين إشعارات إكمال المهام في الوقت الفعلي وإرسال تحديثات الأداء التلقائية بعد الإجراءات الرئيسية

يجعل ClickUp Automations من الأداة برنامجاً شاملاً لمشاركة الموظفين.

وإليك كيفية إبقاء فريقك مستثمراً ومُحدَّثاً من خلال ميزات الملاحظات:

يستخدم المشغلات لتحديث الدرجات والرتب ولوحات المتصدرين عند إكمال المهام، مما يسمح للمديرين بإعطاء ملاحظات فورية ونقاط أو شارات أو شارات أو صيحات

تأكد من سير عملية التلعيب بسلاسة من خلال تعيين تحديات جديدة بناءً على نتيجة المهام السابقة

يرسل تذكيرات تلقائية وتنبيهات ودية عند اقتراب المواعيد النهائية لتشجيع المشاركة المستمرة

لا تقوم أنظمة التغذية الراجعة هذه بإنهاء الأمور فحسب، بل تمهد الطريق لما هو قادم، مما يحافظ على الزخم والتقدم في العمل.

وإذا كان هناك شيء واحد يمكن أن يحقق هذا الزخم أو يوقفه، فهو الوقت.

استرجع عقارب الساعة مع حلول تتبع الوقت

تنجح المواعيد النهائية بشكل مختلف عندما يبدو تتبع الوقت وكأنه تحدٍ بدلاً من عمل روتيني. حوّل الأمر إلى لعبة، وفجأة ستصبح الكفاءة أمراً يرغب فريقك في السعي وراءه.

استخدام حلول تتبع الوقت من أجل: ✅ ابحث في *تقارير الوقت المفصلة لمعرفة كيفية قضاء كل ساعة ✅ قم بتقدير ومكافأة أعضاء الفريق الذين يحسّنون الكفاءة ويكشفون مجالات التحسين، مما يؤدي إلى تعزيز ثقافة المساءلة

باستخدام حلول ClickUp لتتبع الوقت من ClickUp، يمكن لفريقك التنافس والتحسين والبقاء خاضعًا للمساءلة، كل ذلك مع تحقيق أقصى استفادة من كل دقيقة.

هل لديك فضول حول كيفية العمل بشكل أسرع مع ClickUp؟ إليك الطريقة:

قم بتعيين حدود زمنية للمهام لتحويل العمل إلى سباق مع الزمن باستخدام المؤقتات المدمجة، مما يدفع الفرق للعمل بشكل أسرع وأكثر ذكاءً

امنح فريقك ملكية وقتهم من خلال تحديد أهداف إنتاجية شخصية مرتبطة بإدارة الوقت

قم بمزامنة تتبع وقت ClickUp مع أدوات مثل Clockify وToggl لإنشاء عرض موحد للوقت عبر منصات متعددة

اجعل الملاحظات مركزية وتتبع الوقت وإدارة عبء العمل باستخدام ClickUp

نصائح للتلعيب الناجح

الآن بعد أن تعرفت على خطوات تحويل العمل إلى ألعاب، كيف تتأكد من أنك لا تكتفي بإضافة المهام إلى قوالب قائمة المهام، بل *تنشئ نظاماً يحافظ على تفاعل فريقك

وإليك كيفية جعل ذلك يعمل بالفعل:

ابدأ بأهداف صغيرة واربح الكثير: ابدأ بأهداف صغيرة الحجم أو مهام صغيرة، ودع فريقك يبني الزخم دون الشعور بالإرهاق

اجعل الأمر شخصيًا: صمم الألعاب حسب ما يثير حماسة فريقك. فالبعض يحب لوحة المتصدرين، والبعض الآخر يتوق إلى الاندفاع لفتح الشارات

أشرك الفريق في القواعد: دع فريقك يساعد في تصميم اللعبة؛ فعندما يكونون جزءًا منها، سيلعبون بحماس أكبر

تعليقات وتعليقات وتعليقات وتعليقات: اجعل التقدم مرئيًا واحتفل بالفوز وزوّد فريقك بالطاقة اللازمة للحفاظ على استمرار فريقك في السعي وراء المزيد

المكافأة على النمو، وليس فقط على النتائج: تقدير الجهد والإبداع والنمو على طول الطريق، وليس فقط النتيجة النهائية

عزِّز إنتاجية فريقك من خلال تدفقات العمل المبنية على الألعاب من ClickUp

تُحوِّل الإنتاجية المبنية على الألعاب يوم العمل من روتين إلى تحدٍ مثير - وتجعل ClickUp الأمر سهلاً.

الأتمتة موجودة لتوفير وقتك، والتعامل مع الأمور المتكررة حتى تتمكن من التركيز على ما يهمك حقاً.

مع ClickUp Brain، ستحصل مع ClickUp Brain على توصيات أكثر ذكاءً، مما يساعدك على البقاء على اطلاع على ما هو قادم ويمنح فريقك الملاحظات التي يحتاجونها للبقاء على اطلاع دائم.

أضف هذه التكاملات، وستحصل على منظومة إنتاجية تربط كل شيء معاً، بغض النظر عن الأداة التي تستخدمها.

يساعدك ClickUp على بناء ثقافة حيث يكون العمل شيئًا يريد فريقك المشاركة فيه. لوحة النتائج تتحرك دائمًا، والمستويات متاحة دائمًا، والمكافآت متاحة دائمًا.

اشترك في ClickUp مجانًا وابدأ في جعل العمل شيئًا تتطلع إليه. 💼