أفضل 11 بديلاً من بدائل Grain AI لنسخ الاجتماعات والتعاون

هل سبق أن غادرت اجتماعًا وأنت تفكر، *انتظر، ما الذي قررناه بالفعل؟

تساعد أدوات الاجتماعات المدعومة بالذكاء الاصط ناعي مثل Grain AI في تسجيل المحادثات كملاحظات اجتماع يمكنك الرجوع إليها. لكن Grain AI ليس خيارك الوحيد.

اعتمادًا على احتياجات فريقك، قد ترغب في تكاملات أعمق أو تحليلات أكثر تقدمًا أو خطة مجانية تمنحك قيمة فعلية. تقدم الكثير من بدائل Grain AI طرقاً أكثر ذكاءً لالتقاط رؤى الاجتماعات وتحليلها والتصرف بناءً عليها، سواء من خلال المساعدين المدعومين بالذكاء الاصطناعي أو ذكاء المحادثة أو المزامنة السلسة لإدارة علاقات العملاء.

فيما يلي بعض أفضل أدوات تدوين الاجتماعات التي تعمل على تغيير الطريقة التي تتعامل بها فرق المبيعات وغيرهم من المهنيين مع ملاحظات الاجتماعات وتفاعلات العملاء.

⏰ ملخص 60 ثانية فيما يلي ملخص سريع لبدائل Grain الـ 11 الأخرى المتاحة: : الأفضل لتدوين ملاحظات الاجتماعات بالذكاء الاصطناعي وإدارة سير العمل ClickUpالأفضل لتدوين ملاحظات الاجتماعات بالذكاء الاصطناعي وإدارة سير العمل

Otter AI : الأفضل لدقة النسخ في الوقت الفعلي

Fireflies. ai : الأفضل لرؤى وتحليلات الاجتماعات المدعومة بالذكاء الاصطناعي

أفوما : الأفضل لذكاء اجتماعات المبيعات والتدريب

فاثوم : الأفضل لملخصات اجتماعات الذكاء الاصطناعي المجانية

tl;dv : الأفضل لتعليقات الفيديو التوضيحية التعاونية

نوتا : الأفضل لدعم النسخ متعدد اللغات

Gong : الأفضل لذكاء الإيرادات وتمكين فريق المبيعات

Zoominfo Chorus : الأفضل لذكاء المحادثة والتدريب على الصفقات

MeetGeek : الأفضل لملاحظات الاجتماعات الآلية والأحداث البارزة

النسخ: الأفضل لإمكانيات تحرير الصوت/الفيديو المتقدمة

ما هو Grain AI؟

Grain AI هي عبارة عن منصة ذكاء اصطناعي للاجتماعات تساعد الفرق على التقاط الملاحظات واللحظات الرئيسية من الاجتماعات الافتراضية وتنظيمها ومشاركتها. وهو يعمل كمساحة عمل تعاونية، مما يسمح للمستخدمين بتسجيل مكالمات الفيديو، وتسليط الضوء على الرؤى الرئيسية، وإنشاء مقاطع قابلة للمشاركة.

يتكامل البرنامج بسلاسة مع منصات مؤتمرات الفيديو الشائعة مثل Zoom، وهو يتكامل مع منصات مؤتمرات الفيديو الشائعة مثل Zoom، ويعمل على تدوين الملاحظات تلقائياً ويحفظ اللحظات والمناقشات المهمة - مما يجعل الاجتماعات أكثر سهولة وقابلية للتنفيذ باستخدام أدوات التعاون والميزات المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

🧠 حقيقة ممتعة: "إجهاد التكبير/التصغير"، وهو مصطلح صاغه جيريمي بيلنسون من جامعة ستانفورد، هو ظاهرة حقيقية مدروسة - تعمل أدمغتنا بجهد أكبر في الاجتماعات الافتراضية، مما يؤدي إلى زيادة الإرهاق الذهني.

لماذا تختار بدائل Grain AI؟

في حين أن Grain AI يوفر إمكانات ممتازة لتوثيق الاجتماعات، إلا أن هناك عدة عوامل قد تدفع الفرق إلى استكشاف البدائل:

خيارات تكامل محدودة : يعمل Grain AI بشكل أساسي مع Zoom، والذي يمكن أن يكون مقيدًا للمؤسسات التي تستخدم منصات تعاون متعددة. تحتاج العديد من الفرق إلى حلول تعمل بسلاسة عبر Google Meet وMicrosoft Teams وأدوات عقد المؤتمرات الأخرى

مخاوف تتعلق بالتسعير : قد لا يتسع هيكل التسعير بفعالية للفرق المتنامية، حيث يمكن أن تتصاعد التكاليف بسرعة مع زيادة عدد المستخدمين والميزات المتقدمة. غالبًا ما تحتاج الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم إلى نماذج تسعير أكثر مرونة

قيود دقة النسخ : على الرغم من موثوقيتها بشكل عام، إلا أن جودة النسخ قد تكون أقل من الخدمات المتخصصة، خاصةً مع المصطلحات التقنية أو تعدد المتحدثين أو اللهجات

تحديات تجربة المستخدم : قد تبدو الواجهة، على الرغم من وظيفتها، مربكة للمستخدمين الجدد الذين يحتاجون إلى تجربة أكثر سهولة دون تدريب مكثف

عمق التحليلات المحدود: قد لا تكون رؤى المنصة قوية بما فيه الكفاية لفرق المبيعات وفرق نجاح العملاء الذين يسعون إلى تحليل أعمق لأنماط المحادثات ومشاعر العملاء

بالنسبة للفرق التي تواجه هذه التحديات، تقدم البدائل الواردة في هذه القائمة ميزات وإمكانيات متخصصة قد تلبي احتياجاتك الخاصة بشكل أفضل.

لمحة سريعة عن 11 بديلاً للذكاء الاصطناعي من Grain AI

إليك نظرة عامة سريعة على حالات الاستخدام والميزات البارزة لكل بديل من بدائل Grain AI!

الأداة الأفضل لـ ميزة مميزة انقر فوق ملاحظات الاجتماعات وإدارة سير العمل بالذكاء الاصطناعي منصة إنتاجية شاملة مع تدوين الملاحظات بالذكاء الاصطناعي Otter AI دقة النسخ في الوقت الفعلي نسخ متفوق بالذكاء الاصطناعي مع تحديد هوية المتحدث الذكاء الاصطناعي رؤى الاجتماعات المدعومة بالذكاء الاصطناعي ذكاء المحادثة الآلي أفوما ذكاء اجتماعات المبيعات تحليلات المحادثة لفرق الإيرادات فاثوم ملخصات اجتماعات الذكاء الاصطناعي المجانية مساعد اجتماعات بالذكاء الاصطناعي مجاناً تماماً tl;dv تعليقات الفيديو التوضيحية التعاونية الإشارات المرجعية للفيديو ذات الطابع الزمني والمشاركة نوتا النسخ متعدد اللغات أكثر من 104 لغات مدعومة بدقة عالية جونج ذكاء الإيرادات منصة شاملة لتنفيذ المبيعات جوقة زومينفو ذكاء المحادثة تدريب الذكاء الاصطناعي لفرق المبيعات MeetGeek أبرز ميزات الاجتماعات الآلية ملخصات الاجتماعات الذكية وعناصر العمل النص تحرير الصوت/الفيديو المتقدم تحرير بجودة الاستوديو مع النسخ عالي الجودة

أفضل بدائل Grain AI للاستخدام

سواء كنت بحاجة إلى بديل مجاني من Grain أو منصة قوية لمشاركة المبيعات مع ميزات الذكاء الاصطناعي الموثوقة، فإن هذه القائمة ستوفر لك ما تحتاج إليه:

1. ClickUp (الأفضل لملاحظات اجتماعات الذكاء الاصطناعي وإدارة سير العمل)

ابدأ العمل قم بتوصيل ملاحظات اجتماعك بمُستندات ومهام ClickUp باستخدام ClickUp AI Notetaker

تخيّل لو أن كل فكرة رائعة من مناقشات فريقك تتحول تلقائياً إلى مهام محددة بمواعيد نهائية. يعمل تطبيق ClickUp، وهو تطبيق كل شيء للعمل، على سد الفجوة بين المحادثة والتنفيذ التي تكافح الكثير من الفرق لتجاوزها.

على عكس تركيز Grain على الاجتماعات فقط، يجمع ClickUp بين إدارة المشاريع وإدارة المعرفة والدردشة - وكل ذلك مدعوم بالذكاء الاصطناعي الذي يساعدك على العمل بشكل أسرع وأكثر ذكاءً.

يعمل برنامج ClickUp AI Notetaker على أتمتة ملاحظات الاجتماعات وعناصر الإجراءات، مما يتيح للفرق التركيز على المناقشات بينما يلتقط كل شيء في الوقت الفعلي. يتكامل هذا البرنامج الذكي لتحويل الكلام إلى نص مع برنامج ClickUp Meetings، حيث يقوم هذا البرنامج الذكي بتسجيل اجتماعاتك صوتياً وتدوينها وتلخيصها - بينما تركز أنت على المشاركة الهادفة.

حوِّل رؤى الاجتماعات إلى عناصر عمل باستخدام ClickUp AI Notetaker

يتعرف الذكاء الاصطناعي الذكي لملاحظات الاجتماعات على المتحدثين، ويفهم السياق، بل ويسد الثغرات اللغوية، مما يضمن عدم ضياع أي تفاصيل - طريقة سلسة لتوثيق المحادثات دون تشتيت الانتباه. وتظهر الملاحظات على الفور في صندوق الوارد الخاص بك في ClickUp، مما يحد من التأخير بعد الاجتماع. بينما يقدم الذكاء الاصطناعي اقتراحات ويكتشف عناصر الإجراءات المحتملة، يحتفظ المستخدمون بالتحكم في إنشاء قائمة المهام والتخصيص وتحديد الموعد النهائي.

اجعل ملاحظات الاجتماعات ونصوصها قابلة للبحث باستخدام ClickUp Brain

يمكن للذكاء الاصطناعي الأصلي في ClickUp، ClickUp Brain، أن يجعل نصوصك قابلة للبحث. ما عليك سوى طرح سؤال بلغة طبيعية - على سبيل المثال: ما الذي تمت مناقشته في 10 يناير مع فريق المبيعات؟ - وسيقوم Brain بمراجعة ملاحظات اجتماعك ليجلب لك التفاصيل الرئيسية.

يمكن لـ Brain أيضاً تحويل ملاحظاتك إلى مهام، أو صياغة رسائل البريد الإلكتروني والردود، أو ترجمة المناقشات، أو استخراج الرؤى الرئيسية للتقارير.

ترجمة ملاحظات الاجتماعات إلى لغات مختلفة باستخدام ClickUp Brain

استناداً إلى هذا الأساس، تتكامل ClickUp Docs مع مُدوِّن ملاحظات الذكاء الاصطناعي لتنظيم وتخزين نصوص الاجتماعات في مساحة عمل تعاونية قابلة للبحث.

العمل معاً على ملاحظات الاجتماعات وخطط العمل باستخدام ClickUp Docs

يمكن لأعضاء الفريق الوصول إلى هذه المستندات وتحريرها والتعليق عليها بسهولة، مما يضمن بقاء الجميع على توافق مع القرارات والمعلومات المهمة. تتكامل الملاحظات التي يتم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي بسلاسة مع نظام المستندات لديك، مما يؤدي إلى إنشاء قاعدة معرفية تحافظ على الذاكرة المؤسسية في مؤسستك.

بالنسبة للفرق التي تسعى إلى تحقيق الاتساق في توثيق اجتماعاتها، يوفر قالب ClickUp Meeting Minutes إطار عمل منظم يوحّد كيفية تسجيل المناقشات في جميع أنحاء المؤسسة.

احصل على نموذج مجاني ابدأ العمل باستخدام قالب محضر اجتماع ClickUp Meeting Minutes

يتضمن هذا القالب القابل للتخصيص أقساماً للحضور وعناصر جدول أعمال الاجتماع والقرارات وعناصر الإجراءات، مما يضمن تدوين المعلومات المهمة بشكل متسق بغض النظر عن الشخص الذي يدون الملاحظات.

أفضل ميزات ClickUp

تحويل نقاط المناقشة تلقائياً إلى مهام قابلة للتعيين مع مواعيد نهائية

جدولة الاجتماعات وتوثيقها داخل مساحة عمل مشروعك

استخدم ClickUp Clips لتسجيل اللحظات الرئيسية ومشاركتها مع أعضاء الفريق الذين لم يتمكنوا من الحضور

قم بتنسيق توافر الفريق وأوقات الاجتماعات بشكل مرئي باستخدام تقويم ClickUp Calendar . اسمح للذكاء الاصطناعي بتخطيط جدولك الزمني بناءً على أولويات مهامك وتوافرك وغير ذلك الكثير

تبادل الأفكار في الوقت الفعلي باستخدام سبورة ClickUp Whiteboards التعاونية

انتقل إلى المزامنة وتخلص من الاجتماعات غير الضرورية باستخدام ClickUp Chat، وحافظ على ارتباط مهامك ومحادثاتك معًا في أداة واحدة، بدلاً من التنقل بين العديد من الأدوات

قيود ClickUp

وظائف تطبيق الهاتف المحمول محدودة أحياناً أكثر من تجربة سطح المكتب

أبلغ بعض المستخدمين عن مشكلات عرضية في الأداء مع تسجيلات الفيديو في الاجتماعات الكبيرة

تسعير ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات شهرياً لكل مستخدم

الأعمال : 12 دولاراً/شهرياً لكل مستخدم

المؤسسات : اتصل للحصول على الأسعار

ClickUp دماغ : أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 7 دولارات لكل عضو شهريًا

ClickUp AI Notetaker: أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 6 دولارات شهرياً لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4. 7/5 (أكثر من 10000 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن ClickUp؟

"أنا معجب نوعًا ما بهذا [ClickUp AI Notetaker] من حيث أنني لا أحتاج إلى أداة أخرى للقيام بكل هذا. كل ذلك داخل واجهة ClickUp. يتصل بتقويم Google الخاص بي وهو سلس للغاية. "

"أنا معجب نوعًا ما بهذا [ClickUp AI Notetaker] من حيث أنني لا أحتاج إلى أداة أخرى للقيام بكل هذا. كل ذلك داخل واجهة ClickUp. يتصل بتقويم Google الخاص بي وهو سلس للغاية. "

👀 هل تعلم؟ طريقة "6-3-5 للكتابة الذهنية" هي تقنية قوية للعصف الذهني حيث يقوم ستة أشخاص بتدوين ثلاث أفكار في خمس دقائق. ثم يمررون أفكارهم إلى الشخص التالي ليقوم بالبناء عليها. في غضون 30 دقيقة فقط، يمكن لهذه الطريقة التي تهدف إلى عقد اجتماعات مثمرة أن تولد 108 أفكار فريدة من نوعها - مما يعزز الإبداع دون ضغط التحدث! 🚀

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3. Otter. ai (الأفضل لدقة النسخ في الوقت الفعلي)

عبر فرق العمل العالمية ذات اللهجات المتنوعة والمصطلحات التقنية والأصوات المتداخلة في جميع أنحاء العالم، فإن Otter.ai هي أداة تفريغ صوتي تهدف إلى فهم ما يقوله الجميع - وليس فقط ما يعتقد أنهم قد يقولونه.

يتفوق Otter AI على Grain AI لأن هذا الأخير يكافح أحيانًا في تقديم نسخ دقيقة باستمرار حتى في البيئات الصوتية الصعبة. بفضل تقنية التعرّف على الكلام الرائدة في المجال، على عكس العديد من بدائل Otter AI، توفر المنصة جودة نسخ فائقة تلتقط المحادثات الدقيقة بدقة.

أفضل ميزات Otter. ai

تواصل بسرعة باستخدام Zoom وGoogle Meet وMicrosoft Teams

تدريب الذكاء الاصطناعي على المصطلحات الخاصة بالصناعة

إضافة تعليقات وإبرازات إلى النصوص أثناء الاجتماعات

إنشاء ملخصات اجتماعات آلية مع النقاط الرئيسية

البحث في المحادثات عبر جميع الاجتماعات المسجلة

قيود Otter. ai

تكامل محدود لإدارة المشاريع مقارنةً بالأدوات الأكثر شمولاً

تُقيِّد الباقة المجانية طول التسجيل وعدد النسخ المكتوبة

تسعير Otter. ai

أساسي

محترف : 16. 99 دولارًا شهريًا

الأعمال : 30$/شهرًا

المؤسسات: التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات Otter. ai

G2: 4. 3/5 (أكثر من 290 تقييم)

Capterra: 4. 4/5 (أكثر من 90 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن Otter. ai؟

"النسخ في الوقت الفعلي دقيق للغاية، وتوفر ملخصات الذكاء الاصطناعي الوقت. وتجعل النصوص القابلة للبحث مراجعة الاجتماعات بدون عناء، مما يعزز الإنتاجية. "

"النسخ في الوقت الفعلي دقيق للغاية، وتوفر ملخصات الذكاء الاصطناعي الوقت. وتجعل النصوص القابلة للبحث مراجعة الاجتماعات بدون عناء، مما يعزز الإنتاجية. "

📮 ClickUp Insight: تُظهر بيانات استبيان فعالية الاجتماعات لدينا أن 25% من الاجتماعات تتضمن ثمانية مشاركين أو أكثر. وعلى الرغم من أن الاجتماعات الكبيرة يمكن أن تكون ذات قيمة للمواءمة واتخاذ القرارات، إلا أنها غالباً ما تخلق تحديات. في الواقع، كشفت دراسة استقصائية أخرى أجرتها ClickUp أن 64% من الأشخاص يعانون من عدم وضوح الخطوات التالية في نصف اجتماعاتهم تقريبًا. وباعتبارنا تطبيق كل شيء للعمل، فإننا نعالج هذه الفجوة من خلال حل متكامل لإدارة الاجتماعات. يعمل تطبيق ClickUp Meetings على تغيير طريقة تعاون الفرق من خلال جداول الأعمال الديناميكية، بينما يلتقط تطبيق AI Notetaker كل الأفكار القيّمة - مما يقضي على ارتباك المتابعة ويحافظ على توافق الجميع! 💫 نتائج حقيقية: أبلغت الفرق التي تستخدم ميزات إدارة الاجتماعات في ClickUp عن انخفاض هائل بنسبة 50% في المحادثات والاجتماعات غير الضرورية!

3. Fireflies. ai (الأفضل لرؤى وتحليلات الاجتماعات المدعومة بالذكاء الاصطناعي)

بينما تلتقط الأدوات الأخرى المحادثات، تتطلع Fireflies.ai إلى الكشف عن الأنماط الخفية داخلها - لتحويل الحوار الخام إلى ذكاء قابل للتنفيذ يؤدي إلى اتخاذ قرارات أفضل.

يتخطى Fireflies. ai حدود النسخ باستخدام تحليلات تعتمد على الذكاء الاصطناعي تتعقب أنماط المحادثة وتحليل المشاعر والمواضيع الرئيسية. ويحدد تلقائيًا اعتراضات العملاء والمنافسين ونقاط المناقشة، مما يمنح الفرق محاضر اجتماعات قابلة للقياس الكمي - دون الحاجة إلى وضع علامات يدوية.

تتفوق Fireflies. ai على Grain بخاصية البحث القوية، مما يتيح للمستخدمين العثور على اللحظات عبر الاجتماعات باستخدام استعلامات اللغة الطبيعية. تضمن تكاملاته التي تزيد عن 40 تكاملاً - بما في ذلك أدوات إدارة علاقات العملاء وأدوات إدارة المشاريع - تدفق رؤى الاجتماعات بسلاسة في تدفقات العمل الحالية.

أفضل ميزات Fireflies. ai

اكتشاف موضوعات المناقشة وتصنيفها تلقائياً

البحث في المحادثات باستخدام استعلامات اللغة الطبيعية

تحليل مشاعر المحادثة للحصول على رؤى أعمق

تتبع إشارات المنافسين أو كلمات رئيسية محددة

أتمتة مهام سير العمل استناداً إلى محتوى الاجتماع

التعرف على مكبرات الصوت المختلفة باستخدام التعرف على الصوت

قيود الذكاء الاصطناعي

التركيز على الرؤى أكثر من إدارة المهام

مشكلات وقت الاستجابة العرضية مع النسخ في الوقت الفعلي

أسعار الذكاء الاصطناعي

مجاناً

محترف : 18 دولاراً شهرياً لكل مقعد

الأعمال : 29$/شهرًا لكل مقعد

المؤسسات: 39 دولاراً/شهرياً لكل مقعد

تقييمات ومراجعات Fireflies. ai

G2: 4. 8/5 (أكثر من 630 تقييمًا)

Capterra: تقييمات غير كافية

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن Fireflies. ai؟

"المحاضر جيدة مثل المحاضر البشرية مع ميزة إضافية تتمثل في تسجيل الصوت/الفيديو والنسخ وبعض الإضافات الرائعة. "

"المحاضر جيدة مثل المحاضر البشرية مع ميزة إضافية تتمثل في تسجيل الصوت/الفيديو والنسخ وبعض الإضافات الرائعة. "

👀 هل كنت تعلم؟ شاع مصطلح "التفكير الجماعي" على يد عالم النفس إيرفينغ جانيس في عام 1971، مستوحى من "التفكير المزدوج" لجورج أورويل من 1984. وهو يصف ظاهرة تتغلب فيها رغبة المجموعة في الانسجام على التفكير النقدي، مما يؤدي إلى قرارات سيئة. في حين لا تقع جميع الفرق المتماسكة في التفكير الجماعي، فإن التعرف على أعراضه - مثل الضغط من أجل التوافق وعدم وجود معارضة - هو المفتاح لتجنب اتخاذ القرارات المعيبة! 🧠🚀

4. Avoma (الأفضل لذكاء اجتماعات المبيعات والتدريب)

عبر Avoma

تخيل عالماً لا يتلقى فيه مندوبو المبيعات لديك ملاحظات الاجتماعات فحسب، بل يتلقون تدريباً مخصصاً بناءً على محادثات العملاء الفعلية. تتطلع Avoma إلى تحويل كل مكالمة إلى فرصة للنمو.

يتفوق Avoma على Grain AI بذكاء يركز على المبيعات. فهو يتتبع نسب الحديث والمشاركة والمقاييس الرئيسية للتدريب المستند إلى البيانات. يعمل تكامل CRM الخاص به على تسجيل الملاحظات تلقائيًا في Salesforce و HubSpot، مما يقلل من الإدخال اليدوي.

يتخطى مساعد اجتماعات الذكاء الاصطناعي الخاص به مجرد التسجيل، حيث يقدم إشارات تدريبية في الوقت الفعلي، ورؤى تنافسية، ومطالبات بمعالجة الاعتراضات أثناء المحادثات المباشرة.

أفضل ميزات Avoma

تتبع مقاييس المحادثة المرتبطة مباشرةً بنجاح المبيعات

مزامنة بيانات الاجتماعات مع CRM بدون إدخال يدوي

تلقي مطالبات تدريب مدعومة بالذكاء الاصطناعي أثناء المكالمات المباشرة

ربط أنماط المحادثة بنتائج خطوط الأنابيب

مقارنة مقاييس الأداء بين أعضاء الفريق

إنشاء ملخصات اجتماعات بالذكاء الاصطناعي مع عناصر العمل

قيود Avoma

تم تصميمه في المقام الأول لتحليل مكالمات المبيعات؛ وهو أقل تنوعاً للأقسام الأخرى

استعد لمنحنى تعلُّم أكثر حدة لتحقيق أقصى قدر من الميزات المتقدمة

تسعير Avoma

مساعد اجتماعات الذكاء الاصطناعي : 29 دولاراً/شهرياً لكل مستخدم

Conversation Intelligencenc e: 69 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

الإيرادات الذكية: 99$/شهرياً لكل مستخدم

المؤسسات: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات Avoma

G2: 4. 6/5 (أكثر من 1300 تقييم)

Capterra: مراجعات غير كافية

5. Fathom (الأفضل لملخصات اجتماعات الذكاء الاصطناعي المجانية)

فاي فاثوم

يجعل Fathom ملخصات الاجتماعات سهلة من خلال تحديد اللحظات الرئيسية وتوقيتها، مما يلغي الحاجة إلى تسليط الضوء يدوياً. وعلى عكس Grain، فهو يعمل عبر Zoom وGoogle Meet وMicrosoft Teams وWebex، مما يجعله خياراً مرناً.

يقوم مساعد الاجتماعات الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي بصياغة ملخصات واضحة وموجزة - حيث يقوم بتدوين عناصر العمل والقرارات والنقاط الرئيسية بتنسيق سهل الفحص. يساعد Fathom فرق العمل على التركيز على ما هو مهم دون غربلة النصوص أو التسجيلات المطولة من خلال تصفية الضوضاء.

أفضل ميزات Fathom

سجِّل الاجتماعات بنقرة واحدة من امتداد المتصفح

إنشاء ملخصات الذكاء الاصطناعي مع النقاط الرئيسية وعناصر العمل

إنشاء مقاطع فيديو مميزة ومشاركتها باستخدام الطوابع الزمنية التلقائية

الاتصال بجميع منصات مؤتمرات الفيديو الرئيسية

تنظيم الاجتماعات في مكتبة قابلة للبحث

الوصول إلى جميع الميزات مجاناً تماماً

قيود فاثوم

وظائف إدارة علاقات العملاء المحدودة

ميزات تحليلات متقدمة أقل من الأدوات المتخصصة

تسعير Fathom

مجاناً

قسط: 19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

إصدار الفريق: 29 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

إصدار الفريق برو: 29 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Fathom

G2 : 5/5 (أكثر من 4600 تقييم)

Capterra: 5/5 (أكثر من 600 تقييم)

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6. tl;dv (الأفضل لعروض الفيديو التوضيحية التعاونية)

ماذا لو لم تكن تسجيلات الاجتماعات للإعادة فقط بل أصبحت مستندات حية وتفاعلية؟ يحول tl;dv مقاطع الفيديو السلبية إلى مساحات عمل تعاونية، مما يتيح للفرق المشاركة مباشرةً في الجدول الزمني للفيديو.

على عكس Grain AI، يتميز tl;dv بتعليقات توضيحية ذات طابع زمني وملخصات مدعومة بالذكاء الاصطناعي وتصنيف تلقائي للموضوعات - مما يجعل الاجتماعات أكثر قابلية للبحث وقابلة للتنفيذ. بالإضافة إلى ذلك، تضمن عمليات التكامل مع Slack وNotion تدفق الرؤى بسلاسة في سير العمل.

بدلاً من مجرد تسجيل الاجتماعات، يجعلها tl;dv مساحة للتعاون والنقاش واتخاذ القرارات بشكل مستمر.

أفضل الميزات

إضافة تعليقات إلى لحظات محددة في تسجيلات الاجتماعات

ضع علامة على أعضاء الفريق في مناقشات الفيديو لتحسين التعاون

إنشاء ملخصات الذكاء الاصطناعي مع النقاط الرئيسية وعناصر العمل

إنشاء إشارات مرجعية ذات طابع زمني للرجوع إليها بسرعة

مشاركة مقاطع الفيديو مع الطوابع الزمنية التي تحافظ على السياق

إنشاء مكتبة قابلة للبحث عن المعرفة بالاجتماعات

القيود

نسخ أقل تطوراً مقارنةً بالأدوات المتخصصة

قدرات تحليلية محدودة

ملخص؛ د.د.ف. التسعير

مجاناً

محترف : 29 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

الأعمال : 98$/شهرًا لكل مستخدم

المؤسسات: التسعير المخصص

التقييمات والمراجعات

G2: 4. 7/5 (أكثر من 350 تقييمًا)

Capterra: مراجعات غير كافية

7. نوتا (الأفضل لدعم النسخ متعدد اللغات)

عبر نوتا

تتحدث فرق العمل العالمية عشرات اللغات، ولكن معظم أدوات النسخ لا تفعل ذلك. يكسر Notta هذا العائق، حيث يدعم أكثر من 104 لغات - وهو ما يتجاوز الذكاء الاصطناعي Grain AI. ويضمن تدوين يوميات المتحدثين من خلال هذه الأداة الحصول على إسهامات واضحة حتى في المحادثات المتداخلة.

على عكس Grain، يوفر Notta ميزة النسخ دون اتصال بالإنترنت، مما يجعله مفيداً خارج نطاق الاجتماعات. بالإضافة إلى ذلك، يوفر مساعد الذكاء الاصطناعي الخاص به ملخصات في الوقت الفعلي، وعناصر الإجراءات، وتتبع الأسئلة، مما يحول النسخ إلى رؤى قابلة للتنفيذ.

للحصول على وثائق اجتماعات متعددة اللغات ومرنة وذكية، يتفوق Notta على نهج Grain الأكثر محدودية.

أفضل ميزات نوتا

نسخ الاجتماعات بأكثر من 104 لغات بدقة عالية

تحديد المتحدثين المختلفين تلقائياً في المحادثات

معالجة ملفات الصوت والفيديو التي تم تحميلها دون اتصال بالإنترنت

تدريب الذكاء الاصطناعي باستخدام مصطلحات مخصصة لمجال عملك

قيود نوتا

تكامل أقل قوة في إدارة المشاريع من الأدوات المتكاملة

يحتوي تطبيق الهاتف المحمول على ميزات رئيسية أقل من إصدار سطح المكتب

تسعير نوتا

مجاناً

محترف : 13 دولارًا. 49 دولارًا في الشهر

الأعمال : 27. 99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات نوتا

G2: 4. 5/5 (أكثر من 150 تقييمًا)

Capterra: لا تتوفر مراجعات كافية

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن Notta؟

"تفريغ صوتي عالي الجودة. يتم التقاط اللغة الإنجليزية البريطانية بشكل جيد. ويبدو أن النموذج يقوم ببعض التمريرات لفهم السياق وإعادة النسخ. "

"تفريغ صوتي عالي الجودة. يتم التقاط اللغة الإنجليزية البريطانية بشكل جيد. ويبدو أن النموذج يقوم ببعض التمريرات لفهم السياق وإعادة النسخ. "

8. Gong (الأفضل لذكاء الإيرادات وتمكين فريق المبيعات)

عبر Gong

يقوم Gong بتحويل تسجيلات الاجتماعات إلى خارطة طريق للإيرادات، متجاوزاً بذلك وثائق Grain الأساسية.

وهو يلتقط المكالمات عبر الفيديو والهاتف والويب، باستخدام الذكاء الاصطناعي للنسخ بدقة. لكن Gong لا يتوقف عند الكلمات، فهو يكشف عن الأنماط الكامنة وراء الصفقات الناجحة، ويحدد المخاطر، ويتتبع الإشارات التنافسية.

يحصل قادة المبيعات على رؤى تدريبية في الوقت الفعلي، مما يساعد الفرق على تحسين نهجهم بناءً على محادثات العملاء الفعلية. مع Gong، تصبح بيانات الاجتماعات أداة ذكية للنمو، وليس مجرد سجل لما قيل.

أفضل ميزات Gong

سجّل المحادثات عبر منصات مؤتمرات الفيديو والهاتف والويب

تحديد مخاطر الصفقات وفرص التحسين تلقائياً

تتبع أداء الفريق باستخدام لوحات معلومات التدريب القابلة للتخصيص

تحليل الإشارات التنافسية واتجاهات السوق عبر مكالمات العملاء

توفير مطالبات البيع الموجهة بناءً على أنماط المحادثة الناجحة

ضمان التوافق مع ميزات الأمان على مستوى المؤسسات

قيود Gong

مصممة بشكل أساسي لعملية المبيعات بدلاً من توثيق الاجتماعات العامة

يتطلب بيانات كبيرة لتعظيم رؤى الذكاء الاصطناعي

تسعير Gong

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات Gong

G2: 4. 8/5 (أكثر من 6000 تقييم)

Capterra: 4. 8/5 (أكثر من 500 تقييم)

9. ZoomInfo Chorus (الأفضل لذكاء المحادثة والتدريب على الصفقات)

عبر ZoomInfo Chorus

ما الذي يجعل أفضل مندوبي المبيعات متميزين؟ يكشف ZoomInfo Chorus عن أنماط المحادثة وراء الصفقات الناجحة ويساعد الفرق على تكرارها. على عكس Grain AI، الذي يركز على التوثيق العام للاجتماعات، يقدم ZoomInfo Chorus رؤى خاصة بالمبيعات تعمل على تحسين الأداء ومشاركة العملاء.

يحدد الذكاء الاصطناعي الخاص بها اللحظات الرئيسية - مثل الإشارات إلى المنافسين ومناقشات التسعير والخطوات التالية - دون جهد يدوي. تقوم أدوات التدريب الخاصة بالمنصة بتحليل الأنماط على مستوى الفريق لتسليط الضوء على ما يقوم به أصحاب الأداء الأفضل بشكل مختلف.

أفضل ميزات ZoomInfo Chorus

تحديد اللحظات الحرجة في محادثات المبيعات تلقائياً

تقييم صحة الصفقات مع تسجيل الزخم المدعوم بالذكاء الاصطناعي

إنشاء قوائم تشغيل تدريبية مستهدفة من أمثلة المكالمات الناجحة

تتبع احتياجات التدريب وتطوير المهارات عبر الفريق

عزز سجلات CRM برؤى المحادثات وعناصر الإجراءات

ربط بيانات المحادثة بذكاء جهات الاتصال في ZoomInfo

قيود ZoomInfo Chorus

التركيز الأساسي على حالات استخدام المبيعات يحد من تعدد الاستخدامات

يتطلب إعداداً كبيراً لتحقيق أقصى فائدة

تسعير ZoomInfo Chorus

التسعير المخصص

تصنيفات ومراجعات ZoomInfo Chorus

G2: 4. 6/5 (أكثر من 2900 تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 60 تقييمًا)

10. MeetGeek (الأفضل للمميزات التلقائية للاجتماعات وعناصر الإجراءات)

عبر MeetGeek

لا مزيد من التدافع لاستدعاء عناصر الإجراءات من مكالماتك - يلتقط MeetGeek كل شيء تلقائيًا، مما يلغي الحاجة إلى تدوين الملاحظات يدويًا. على عكس Grain AI، الذي يتطلب من المستخدمين تسليط الضوء على النقاط الرئيسية، يستخرج الذكاء الاصطناعي من MeetGeek التفاصيل المهمة وينظمها لك.

يقوم محرك التلخيص الذكي الخاص به بتنظيم محتوى الاجتماع حسب الموضوع، مما يوفر رؤى واضحة وقابلة للتنفيذ. يقوم MeetGeek أيضاً بأتمتة عمليات المتابعة وتعيين المهام وإرسال التذكيرات لإبقاء الفرق على المسار الصحيح. ومن خلال التكامل السلس للتقويم والملخصات المستندة إلى الأدوار، يضمن التطبيق ترجمة الاجتماعات إلى تقدم، مما يوفر تجربة غير يدوية تتفوق على نهج Grain اليدوي.

أفضل ميزات MeetGeek

تنظيم نقاط المناقشة حسب فئات الموضوعات

تسجيل الاجتماعات المجدولة دون تدخل يدوي

احصل على ملخصات مخصصة بناءً على دورك

البحث في جميع نصوص الاجتماعات والملاحظات

قيود MeetGeek

تحرير فيديو أقل قوة مقارنة بالأدوات المتخصصة

تخصيص محدود لمتطلبات المؤسسات

منصة أحدث مع عمليات تكامل أقل من البدائل القائمة

أسعار MeetGeek

مجاناً

أساسي : 19 دولاراً شهرياً لكل مستخدم

محترف : 39$/شهرًا لكل مستخدم

الأعمال : 59 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات MeetGeek

G2 : 4. 6/5 (أكثر من 400 تقييم)

Capterra: مراجعات غير كافية

ماذا يقول المستخدمون الواقعيون عن MeetGeek؟

"يمكنني أيضاً أن أتحدث عن المفاهيم بسرعة كبيرة، وأحياناً لا يفهم زملائي ما أقوله في المرة الأولى. مع MeetGeek، يمكنهم الاستماع إلى التسجيل مرة أخرى وفي نفس الوقت قراءة التفريغ النصي. "

"يمكنني أيضاً أن أتحدث عن المفاهيم بسرعة كبيرة، وأحياناً لا يفهم زملائي ما أقوله في المرة الأولى. مع MeetGeek، يمكنهم الاستماع إلى التسجيل مرة أخرى وفي نفس الوقت قراءة التفريغ النصي. "

💡 نصيحة احترافية: لا يعمل جميع مدوني الملاحظات بالذكاء الاصطناعي بنفس الطريقة. جرب منصات مختلفة لترى أيها يناسب احتياجاتك - بعضها يتفوق في النسخ، والبعض الآخر يركز على إبراز عناصر الإجراءات، وبعضها يتكامل بشكل أعمق مع أدواتك الحالية. يقدم العديد منها تجارب مجانية، لذا اختبرها قبل الالتزام.

11. ديسكريبت (الأفضل لإمكانيات تحرير الصوت/الفيديو المتقدمة)

عبر ديسكريبت

يحول Descript لقطات الاجتماعات الخام إلى محتوى احترافي مصقول بأقل جهد ممكن. على عكس Grain AI، الذي يركز على إنشاء المقاطع الأساسية، يقدم Descript مجموعة تحرير كاملة لإنتاج محتوى عالي الجودة.

يتيح التحرير المستند إلى النص للمستخدمين تعديل الصوت والفيديو ببساطة عن طريق تحرير النص، بينما يتيح Overdub AI إجراء تصحيحات صوتية سلسة. يعمل Studio Sound على تحسين وضوح الصوت، وإزالة الضوضاء وصدى الصوت للحصول على لمسة نهائية احترافية.

يساعد Descript فرق العمل على تحويل الاجتماعات إلى مواد تدريبية وعروض تقديمية جذابة من خلال التحرير التعاوني وتأثيرات الفيديو القوية.

وصف أفضل الميزات

إنشاء تعليقات صوتية واقعية للتصحيحات باستخدام Overdub

تحسين جودة الصوت تلقائياً باستخدام Studio Sound

التقاط تسجيلات الشاشة باستخدام أدوات تحرير مدمجة

نشر المحتوى النهائي مباشرةً على منصات متعددة

وصف القيود

منحنى تعلم أكثر حدة من مسجلات الاجتماعات البسيطة

التركيز على إنشاء الوسائط بدلاً من تحليلات الاجتماعات

وصف التسعير

هاوٍ : 19 دولاراً/شهرياً لكل مستخدم

Creator : 35 دولاراً/شهرياً لكل مستخدم

الأعمال: 50 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

وصف التقييمات والمراجعات

G2: 4. 6/5 (770+ تقييم)

Capterra: 4. 8/5 (أكثر من 150 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن Descript؟

"ديسكريبت" هو أداة لتغيير قواعد اللعبة لأي شخص يتطلع إلى تبسيط عملية تحرير الصوت والفيديو - خاصةً للمبتدئين. فهو يحتوي على ميزات رائعة مثل النسخ التلقائي، وتسجيل الشاشة، والتحرير المستند إلى النص. وتوفر القدرة على تحرير ملفات الوسائط بنفس سهولة تحرير مستند Word وقتاً وجهداً كبيرين. "

"ديسكريبت" هو أداة لتغيير قواعد اللعبة لأي شخص يتطلع إلى تبسيط عملية تحرير الصوت والفيديو - خاصةً للمبتدئين. فهو يحتوي على ميزات رائعة مثل النسخ التلقائي، وتسجيل الشاشة، والتحرير المستند إلى النص. وتوفر القدرة على تحرير ملفات الوسائط بنفس سهولة تحرير مستند Word وقتاً وجهداً كبيرين. "

بدائل Grain: لماذا يبرز ClickUp

يتعامل Grain AI مع التسجيل والنسخ بشكل جيد، ولكن هناك أدوات أخرى تقدم رؤى أعمق أو تدفقات عمل أكثر سلاسة أو خيارات مناسبة للميزانية لتعزيز التعاون. بينما يُقسم محترفو المبيعات على استخدام Gong وChorus، فإن الكثير يفضلون أيضاً استخدام Otter وFireflies.

ومع ذلك، يبرز ClickUp باعتباره الخيار الأكثر تنوعًا للفرق التي تبحث عن منظومة إنتاجية كاملة حيث تتحول ملاحظات الاجتماعات بسلاسة إلى تدفقات عمل قابلة للتنفيذ.

هل أنت مستعد لتحويل كيفية التقاط فريقك لرؤى الاجتماعات والاستفادة منها؟ اشترك في ClickUp اليوم واكتشف كيف يمكن أن تتكامل وثائق الاجتماعات المدعومة بالذكاء الاصطناعي بسلاسة مع سير عملك بالكامل.