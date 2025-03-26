OpenAI مقابل DeepSeek: ما هو نموذج الذكاء الاصطناعي الأفضل لاحتياجاتك؟

"ما هي أفضل أداة لإدارة المشاريع؟" "كيف تنشئ تصميمات جيدة؟ "ما هي أفضل المقاييس لقياس الأداء؟" قائمة الأسئلة لا تنتهي أبدًا.

البشر مجبولون على حب الاستطلاع. في الواقع، هذا التساؤل والتفكير الدؤوب هو ما يميز البشر ويؤدي إلى تحقيق إنجازات عظيمة.

وبصراحة، هذه السمة نفسها هي ما يجعل نماذج الذكاء الاصطناعي أكثر ذكاءً أيضاً.

ولكن مع وجود العديد من نماذج الذكاء الاصطناعي في السوق الآن، ما هو الأنسب لك؟

في هذه المقالة، سنستعرض ونقارن بين اثنتين من الشركات ذات الوزن الثقيل في سباق الذكاء الاصطناعي: DeepSeek وOpenAI، واكتشاف أداة الذكاء الاصطناعي المناسبة لتطبيقاتك المدعومة بالذكاء الاصطناعي ووكلاء LLM وحلول الذكاء الاصطناعي التوليدي.

⏰ ملخص 60 ثانية لا يمكنك الاختيار بين نموذجي OpenAI و DeepSeek؟ فيما يلي تحليل يقارن بين نقاط القوة والميزات لمساعدتك في الاختيار: OpenAI هو مختبر أبحاث رائد في مجال الذكاء الاصطناعي معروف ب ChatGPT وDALL-E وSora وCodx ، ويقدم فهمًا متقدمًا للغة الطبيعية، وذكاءً اصطناعيًا متعدد الوسائط، وحلولاً جاهزة للمؤسسات تشمل نقاط قوة OpenAI توليد النصوص الفصيحة ، والذكاء الاصطناعي التخاطبي ، والتكامل العميق مع نظام Microsoft البيئي من أجل اعتماد الذكاء الاصطناعي للمؤسسات

تشمل نقاط القوة في OpenAI توليد نصوص فصيحة ، والذكاء الاصطناعي التحادثي ، والتكامل العميق مع نظام Microsoft البيئي من أجل اعتماد الذكاء الاصطناعي للمؤسسات

DeepSeek هو نموذج ذكاء اصطناعي مفتوح المصدر يركز على حل المشكلات والتفكير المنطقي و القدرة على تحمل التكاليف تكمن نقاط قوة DeepSeek في حل المشكلات المنظمة، والترميز، والتحليل المالي، مما يوفر للشركات بديلاً فعالاً من حيث التكلفة لنماذج الذكاء الاصطناعي باهظة الثمن

تكمن نقاط قوة DeepSeek في حل المشكلات المهيكلة، والترميز، والتحليل المالي، مما يوفر للشركات بديلاً فعالاً من حيث التكلفة لنماذج الذكاء الاصطناعي باهظة الثمن

تُظهر مقارنة الأسعار أن OpenAI's ChatGPT Plus بسعر 20 دولارًا شهريًا مع اختلاف تكاليف واجهة برمجة التطبيقات، بينما تقدم DeepSeek تكاليف إدخال أقل تبدأ من 0. 07 دولار لكل مليون توكن

يتفوق OpenAI على DeepSeek في معالجة اللغة الطبيعية ، وقدرات الذكاء الاصطناعي متعدد الوسائط، واعتماد المؤسسات له، مما يجعله مثاليًا ل إنشاء المحتوى و دعم العملاء

يتفوق DeepSeek على OpenAI في القدرة على تحمل التكاليف ، التخصيص ، و التفكير المنظم ، مما يوفر ميزة للمطورين الذين يحتاجون إلى مزيد من التحكم في نماذج الذكاء الاصطناعي

ClickUp يدمج إدارة المعرفة المدعومة بالذكاء الاصطناعي والأتمتة وتنفيذ المشاريع مباشرةً في سير عمل الفريق يربط ClickUp Brain المهام والمستندات ومعرفة الفريق، ويقدم رؤى مدعومة بالذكاء الاصطناعي في الوقت الفعلي دون الحاجة إلى تبديل المستخدمين بين المنصات يسترجع البحث المتصل من ClickUp البيانات على الفور من تطبيقات مثل Google Drive وSlack وSalesforce، مما يقضي على الوقت الضائع في البحث عن المعلومات المدعومة بالذكاء الاصطناعيويقدم رؤى مدعومة بالذكاء الاصطناعي في الوقت الفعلييسترجع البحث المتصل من ClickUp البيانات على الفور من تطبيقات مثل Google Drive وSlack وSalesforce، مما يقضي على الوقت الضائع في البحث عن المعلومات

يربط ClickUp Brain بين المهام والمستندات ومعارف الفريق، يقدم رؤى مدعومة بالذكاء الاصطناعي في الوقت الفعلي دون الحاجة إلى تبديل المستخدمين بين المنصات

البحث المتصل في ClickUp يسترجع البيانات على الفور من تطبيقات مثل Google Drive وSlack وSalesforce، مما يقضي على الوقت الضائع في البحث عن المعلومات تشمل نقاط القوة في OpenAI توليد نصوص فصيحة، والذكاء الاصطناعي التحادثي، والتكامل العميق مع نظام Microsoft البيئي من أجل اعتماد الذكاء الاصطناعي للمؤسسات تكمن نقاط قوة DeepSeek في حل المشكلات المهيكلة، والترميز، والتحليل المالي، مما يوفر للشركات بديلاً فعالاً من حيث التكلفة لنماذج الذكاء الاصطناعي باهظة الثمن يربط ClickUp Brain بين المهام والمستندات ومعارف الفريق، يقدم رؤى مدعومة بالذكاء الاصطناعي في الوقت الفعلي دون الحاجة إلى تبديل المستخدمين بين المنصات

البحث المتصل في ClickUp يسترجع البيانات على الفور من تطبيقات مثل Google Drive وSlack وSalesforce، مما يقضي على الوقت الضائع في البحث عن المعلومات

ما هو OpenAI؟

في هذه المرحلة، سمع الجميع عن OpenAI. OpenAI هو مختبر أبحاث رائد في الولايات المتحدة يركز على التعلم الآلي والتعلم العميق والروبوتات والرؤية الحاسوبية.

لكن وظيفته الرئيسية هي تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي، والتي يُعدّ ChatGPT (المحول التوليدي المدرب مسبقًا) أشهرها.

يقدم OpenAI أيضًا DALL-E و Sora و Codex، والتي تُستخدم في كل شيء بدءًا من توليد الصور والفيديو إلى تطوير البرمجيات.

عبر ChatGPT

إليك تفصيل سريع لما يفعله OpenAI:

✅ تساعد نماذج OpenAI المستخدمين في الكتابة ومهام الترميز وتوليد الصور والتعرف على الكلام والمزيد

✅ إن ChatGPT مدمج في منتجات مايكروسوفت، وسير عمل المؤسسات والصناعات الإبداعية

✅ تستخدم المؤسسات منصة الذكاء الاصطناعي لـ أتمتة العمليات التجارية وتحسين معدلات نجاح العملاء

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ميزات OpenAI

"ساعدني في معالجة هذا البريد الإلكتروني" أو "ساعدني في تلخيص هذا المستند" يستخدم سام ألتمان الذكاء الاصطناعي يومياً في المهام "المملة"، ولكن التقنية نفسها ليست مملة على الإطلاق.

إليك قائمة بأكثر ميزات OpenAI إثارة للإعجاب:

الميزة رقم 1: ذكاء اصطناعي يستمع ويستجيب مثل البشر

يمكن لأحدث طرازات OpenAI، مثل GPT-4o، معالجة الكلام والنصوص في الوقت الفعلي، ومحاكاة المحادثة الشبيهة بالمحادثة البشرية بزمن انتقال يقترب من الصفر. إنه جيد للغاية لدرجة أن مايكروسوفت وغيرها من الشركات العملاقة تستخدمه لتشغيل مساعدي الذكاء الاصطناعي وروبوتات دعم العملاء وحتى أدوات نسخ الاجتماعات.

عبر ChatGPT

الميزة رقم 2: ذكاء اصطناعي أكثر ذكاءً، وتكاليف أرخص

قدم OpenAI التخزين المؤقت الفوري والتقطير النموذجي، مما يقلل من تكاليف واجهة برمجة التطبيقات للشركات بنسبة تصل إلى 50%. وهذا يعني أن التطبيقات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي لن تضطر إلى دفع السعر الكامل للمطالبات المتكررة.

الميزة رقم 3: قوة حقيقية متعددة الوسائط

أصبح بإمكان GPT-4o الآن أن يرى ويسمع ويتحدث - مما يعني أنه يمكنه تفسير الصور وفهم مقاطع الفيديو وإنشاء الصوت في الوقت الفعلي. يستخدم المطورون هذا لإنشاء معلمين مدعومين بالذكاء الاصطناعي، ومساعدين في البرمجة، وحتى أدوات مراقبة ذكية.

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الميزة رقم 4: الذكاء الاصطناعي الذي يتذكر ويتعلم ويتكيف

على عكس نماذج الذكاء الاصطناعي الأخرى التي تتعامل مع كل مطالبة وكأنها اجتماع لأول مرة، تتيح ميزة الذاكرة في OpenAI للذكاء الاصطناعي الاحتفاظ بالسياق على مدار محادثات متعددة. وهذا يعني أنه يتذكر أسلوبك في الكتابة أو آخر شكوى من عملائك للحصول على تجربة أكثر تخصيصاً.

عبر ChatGPT

تسعير OpenAI

مستوى مجاني

ChatGPT Plus : 20$/شهرًا لكل مستخدم

فريق كليك أب : 30$/شهرًا لكل مستخدم

ChatGPT Enterprise: تسعير مخصص

📮 ClickUp Insight: يفتقر موظفوك إلى السياق وفقًا لأبحاث ClickUp، يرسل عامل المعرفة العادي حوالي 25 رسالة يوميًا في المتوسط لمجرد محاولة تعقب المعلومات والسياق. هذا كثير من الوقت الضائع في التمرير عبر رسائل البريد الإلكتروني والمحادثات والمحادثات المبعثرة التي لا نهاية لها. فقط لو كانت هناك طريقة أكثر ذكاءً للحفاظ على اتصال كل شيء - المهام والمشاريع والرسائل ورسائل البريد الإلكتروني ورسائل البريد الإلكتروني - (مع الذكاء الاصطناعي بالطبع). حسناً، هناك طريقة: جرّب ClickUp!

ما هو DeepSeek؟

DeepSeek هو حديث المدينة لأنه يهدف إلى مواجهة OpenAI بنموذج لغوي كبير قوي وفعال من حيث التكلفة.

وهذا هو ما يجذب المستخدمين - أداة ذات عملية تفكير مصممة للتعامل مع المنطق المعقد وفهم اللغة وحل المشكلات - دون تكاليف الحوسبة الضخمة التي يتكبدها منافسوها.

عبر DeepSeek*

إليك ما يجعل DeepSeek يستحق الحديث عنه:

✅ على عكس معظم نماذج الذكاء الاصطناعي، فإن DeepSeek يسمح للمطورين بتعديل واستخدام تقنيته بحرية

✅ تقدم أداءً مماثلاً لأداء نماذج GPT من الدرجة الأولى بينما تعمل بتكلفة أقل بكثير

✅ مع انخفاض متطلبات الأجهزة، يمكن للمزيد من الشركات والباحثين تجربة تطوير الذكاء الاصطناعي دون تكبد أي تكاليف مالية

✅ سرعان ما وضعت أداة DeepSeek نفسها كمنافس جديد، وأثبتت أن النماذج الأصغر لا يزال بإمكانها تقديم نتائج مبهرة

💡 نصيحة احترافية: هل تعاني من التشتت وإضاعة الساعات الضائعة؟ تعرّف على كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي للإنتاجية لاستعادة ما يصل إلى 683 ساعة سنويًا من خلال أتمتة المهام باستخدام هذا الدليل!

ميزات DeepSeek

إنها أحدث علامة على ظهور المنافسة على جبهة جديدة - إغراء السائقين والركاب بأدوات روبوتات الدردشة الآلية الأكثر تقدماً.

إنها أحدث علامة على ظهور المنافسة على جبهة جديدة - إغراء السائقين والركاب بأدوات روبوتات الدردشة الآلية الأكثر تقدماً.

هذا ما قاله فات تشانغ، مؤسس شركة CnEVPost المزودة لبيانات السيارات الكهربائية ومقرها شنغهاي، عن DeepSeek. في الآونة الأخيرة، سارع أكثر من اثني عشر من صانعي السيارات، من BYD إلى Leapmotor، إلى دمج ميزات DeepSeek المدعومة بالذكاء الاصطناعي في سياراتهم.

إذًا، ما الذي يجعل DeepSeek مغريًا للغاية؟

الميزة رقم 1: الذكاء الاصطناعي خلف عجلة القيادة

يساعد DeepSeek السيارات الكهربائية الذكية من خلال المساعدة في القيادة الذاتية، والذكاء الاصطناعي داخل السيارة، ومقصورات القيادة الرقمية. يقوم صانعو السيارات بدمجها لتحسين الملاحة والتحكم الصوتي وتجربة قيادة أكثر تخصيصاً.

الميزة رقم 2: يفكر قبل أن يتحدث

على عكس معظم نماذج الذكاء الاصطناعي التي تتنبأ فقط بالكلمة التالية، فإن DeepSeek-R1 يُبرر في الواقع. فهو يحلل المشاكل المعقدة، مما يجعله مفيداً في البرمجة والتمويل والمهام ذات المنطق الثقيل.

عبر DeepSeek*

الميزة رقم 3: مفتوحة المصدر، بدون نظام حظر الاشتراك غير المدفوع

بينما تُبقي OpenAI نماذجها مقفلة، فإن نهج DeepSeek المفتوح المصدر يلقى رواجاً لدى المطورين. يمكن للشركات تعديلها وضبطها ونشرها دون رسوم ترخيص باهظة الثمن. وتغذي هذه الحرية مجتمعاً متنامياً متحمساً للبناء على أساسها.

الميزة رقم 4: ذكاء اصطناعي لا يكلف ثروة

يُثبت DeepSeek أن قدرات الذكاء الاصطناعي المتطورة لا تتطلب ميزانية مؤسسية. فهو يقدم أسعاراً أقل بكثير من المنافسين الرئيسيين، مما يجعل تبني الذكاء الاصطناعي أسهل للشركات والباحثين.

عبر DeepSeek*

تسعير DeepSeek

DeepSeek-Chat (تمت ترقيته إلى DeepSeek-V3) المدخلات (ضرب ذاكرة التخزين المؤقت) : 0. 07 دولار لكل 1 مليون توكن المدخلات (إصابة ذاكرة التخزين المؤقت) : 0. 27 دولار لكل 1 مليون توكن المدخلات : 1.10 دولار لكل 1 مليون توكن

المدخلات (ضرب ذاكرة التخزين المؤقت) : 0. 07 دولار لكل 1 مليون توكن

المدخلات (فقدان ذاكرة التخزين المؤقت) : 0.27 دولار لكل 1 مليون توكن

الإنتاجية : 1.10 دولار لكل 1 مليون توكن

DeepSeek-Reasoner (DeepSeek-R1) المدخلات (إصابة ذاكرة التخزين المؤقت) : 0. 14 دولار لكل 1 مليون توكن المدخلات (إصابة ذاكرة التخزين المؤقت) : 0.55 دولار لكل 1 مليون توكن المدخلات : 2.19 دولار لكل 1 مليون توكن

المدخلات (ضرب ذاكرة التخزين المؤقت) : 0.14 دولار لكل 1 مليون توكن

المدخلات (فقدان ذاكرة التخزين المؤقت) : 0.55 دولار لكل 1 مليون توكن

الإنتاجية: 2$. 19 لكل 1 مليون توكن

المدخلات (ضرب ذاكرة التخزين المؤقت) : 0. 07 دولار لكل 1 مليون توكن

المدخلات (فقدان ذاكرة التخزين المؤقت) : 0.27 دولار لكل 1 مليون توكن

الإنتاجية: 1.10 دولار لكل 1 مليون توكن

المدخلات (ضرب ذاكرة التخزين المؤقت) : 0.14 دولار لكل 1 مليون توكن

المدخلات (فقدان ذاكرة التخزين المؤقت) : 0.55 دولار لكل 1 مليون توكن

الإنتاجية: 2$. 19 لكل 1 مليون توكن

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DeepSeek مقابل OpenAI: مقارنة الميزات

يتخطى كل من OpenAI و DeepSeek الحدود في مجال الذكاء الاصطناعي. ومع ذلك، مع اختلاف النهجين، من الأفضل أن ترى كيف يتنافسان مع بعضهما البعض:

الميزة رقم 1: الاستدلال بالذكاء الاصطناعي وحل المشكلات

تتفوق نماذج GPT من OpenAI في فهم اللغة الطبيعية، والكتابة الإبداعية، والإجابة عن الاستفسارات المعقدة.

ومع ذلك، يسلك DeepSeek طريقاً مختلفاً - فقد صُمم نموذج DeepSeek-R1 الخاص به للتفكير في حل المشاكل بدلاً من مجرد التنبؤ بالكلمات. وهذا يجعله قوياً بشكل خاص للمهام التي تتطلب منطقاً منظماً، مثل البرمجة والتمويل واتخاذ القرارات.

🏆 الفائز: DeepSeek لمهاراته القوية في التفكير المنطقي.

الميزة رقم 2: فهم اللغة الطبيعية وإنشاء المحتوى

قد يكون DeepSeek رائعًا في المنطق، ولكن عندما يتعلق الأمر بالكتابة والمحادثة بطلاقة تشبه البشر، لا يزال OpenAI هو الأفضل.

يتفهم GPT-4o الفروق الدقيقة، ويتكيف مع النغمة بسلاسة، ويساعدك على إنشاء نص يشبه الإنسان. سواءً كان الأمر يتعلق بكتابة منشور مُقنع في مدونة، أو صياغة نسخة تسويقية، أو المساعدة في دعم العملاء، يُقدّم OpenAI نتائج مصقولة تضع معايير الصناعة.

🏆 الفائز: OpenAI لقدرته على توليد نص شبيه بالبشر (تقريبًا).

💡 نصيحة احترافية: تعرّف على كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات لفهم "السبب" وراء اتجاهات الأداء. ونتيجةً لذلك، يمكنك تحسين الحملات والتنبؤ بسلوك العملاء واتخاذ قرارات قائمة على البيانات.

الميزة رقم 3: التخصيص وإمكانية الوصول

يحتفظ OpenAI بنماذجه خلف جدران مدفوعة، مما يحد من التخصيص للمطورين.

أما DeepSeek، من ناحية أخرى، فهو مفتوح المصدر بالكامل، مما يسمح للشركات بضبط وتعديل نماذجها حسب الحاجة - دون رسوم ترخيص مقيدة. وهذا يجعل من DeepSeek الخيار الأفضل للشركات الناشئة وفرق البحث والشركات التي ترغب في امتلاك البنية التحتية للذكاء الاصطناعي بدلاً من الاعتماد على الوصول إلى واجهة برمجة التطبيقات.

🏆 الفائز: DeepSeek، لنموذجها المفتوح المصدر، الذي يسمح بالتخصيص العميق.

الميزة رقم 4: الذكاء الاصطناعي والنظام البيئي على مستوى المؤسسات

لا تكمن أكبر نقاط قوة OpenAI في نماذج الذكاء الاصطناعي فحسب، بل في النظام البيئي.

يُعد OpenAI الخيار الأفضل للشركات التي تبحث عن أدوات ذكاء اصطناعي قابلة للتوصيل والتشغيل بفضل أدواته الجاهزة للمؤسسات، وعمليات التكامل السلسة، ودعم البنية التحتية الهائل، وهو ما يجعل OpenAI الخيار الأفضل للشركات التي تبحث عن أدوات الذكاء الاصطناعي للتوصيل والتشغيل.

بدءًا من ChatGPT إلى DALL-E، يُقدِّم OpenAI مجموعة من التطبيقات المدعومة بالذكاء الاصطناعي مع تحديثات مستمرة وموثوقية رائدة في المجال.

🏆 الفائز: OpenAI، لتكامله السلس مع نظام Microsoft البيئي.

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DeepSeek مقابل OpenAI على Reddit

عندما يتعلق الأمر بنماذج الذكاء الاصطناعي، فإن القليل من الأماكن تقدم صدقًا غير مصفى مثل Reddit.

لطالما كانت OpenAI، وتحديداً ChatGPT، القوة المهيمنة في مجال الذكاء الاصطناعي، لكن DeepSeek يثير ضجة كبيرة، خاصةً بين المطورين والباحثين عن بدائل واجهة برمجة التطبيقات بأسعار معقولة.

استنادًا إلى مناقشات Reddit، إليك ما يقوله المستخدمون.

بالنسبة للكثيرين، شعرت أن تجربة DeepSeek سلسة وقوية وسريعة الاستجابة، خاصةً في عمليات سير العمل البرمجية.

أثار منشور كتبته u/klippers في r/LocalLLaLaMA نقاشًا واسعًا:

لقد أمضيت معظم يوم أمس فقط في العمل مع Deep-seek في حل مشاكل البرمجة عبر Open Hands (المعروف سابقًا باسم Open Devin). والنموذج متين للغاية.

لقد أمضيت معظم يوم أمس فقط في العمل مع Deep-seek في حل مشاكل البرمجة عبر Open Hands (المعروف سابقًا باسم Open Devin). والنموذج متين للغاية.

هناك حقيقة أخرى يجب ملاحظتها: يمكن أن يكون الذكاء الاصطناعي مكلفاً، خاصة عند استخدام واجهات برمجة التطبيقات للمهام واسعة النطاق. لقد أحبطت أسعار OpenAI الكثيرين، بينما كانت أسعار DeepSeek الميسورة التكلفة بمثابة نسمة هواء منعشة، حسب المستخدمين.

لقد قمت بتحميل 2 دولار وقدمت أكثر من 400 طلب. لا يزال لدي 1.50 دولار على ما يبدو.

لقد قمت بتحميل 2 دولار وقدمت أكثر من 400 طلب. لا يزال لدي 1.50 دولار على ما يبدو.

ومع ذلك، فإن الشكوى الأكبر هي عدم الاتساق. وكما أشار أحد مستخدمي ريديتور

يتعطل DeepSeek في بعض الأحيان، ويتجاهل مطالباتي، ويقول أشياء غير منطقية. ربما تم ضبطه من أجل البرمجة وغيرها من المعايير؟ يبدو أن المبرمجين يعجبون بهذا النموذج، ولكن بالنسبة للأشياء العادية - الحس السليم، والمنطق، وما إلى ذلك - يبدو أنه أقل من النماذج العليا بخطوة.

يعلق DeepSeek في حلقة في بعض الأحيان، ويتجاهل مطالباتي، ويقول أشياء غير منطقية. ربما تم ضبطه من أجل البرمجة وغيرها من المعايير؟ يبدو أن المبرمجين يعجبون بهذا النموذج، ولكن بالنسبة للأشياء العادية - الحس السليم، والمنطق، وما إلى ذلك - يبدو أنه أقل من النماذج العليا بخطوة.

في هذه الأثناء، كانت OpenAI قوة مهيمنة في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال نماذج GPT الخاصة بها، والتي تنعكس في تجارب المستخدمين. وهذا المنشور على موقع Reddit يجسد ذلك بشكل أفضل:

أوه ChatGPT، دعني أُحصي الأشياء الرائعة التي تقوم بها من أجلي... التخطيط لأحداث الشركة، والعصف الذهني للموضوعات، وملخصات الاجتماعات، ومخططات الأوراق البيضاء، والتعبيرات العادية، وMBAOs، وكتابة SQL... ومعرفة ما سأعده للعشاء، وكتابة قصص سخيفة لأطفالي، الأمر يطول ويطول. لا يمكنني تخيل عدم امتلاكها في هذه المرحلة.

أوه ChatGPT، دعني أُحصي الأشياء الرائعة التي تقوم بها من أجلي... التخطيط لأحداث الشركة، والعصف الذهني للموضوعات، وملخصات الاجتماعات، ومخططات الأوراق البيضاء، والتعبيرات العادية، وMBAOs، وكتابة SQL... ومعرفة ما سأعده للعشاء، وكتابة قصص سخيفة لأطفالي، الأمر يطول ويطول. لا يمكنني تخيل عدم امتلاكها في هذه المرحلة.

ومع ذلك، بالنسبة للمبرمجين، تلقت نماذج GPT الخاصة بـ OpenAI مراجعات متباينة. يدعي بعض المطورين أنها انخفضت دقتها، بينما لا يزال البعض الآخر يفضلها على البدائل.

كما أنه يبدو ضعيفًا جدًا في البرمجة، حتى لو استخدمت شيئًا مثل Github Copilot أو Microsoft Copilot Pro، لا يزال GPT-4T يبدو أسوأ في البرمجة من Claude 3 Opus أو Claude 3. 5 سونيت.

كما أنه يبدو ضعيفًا جدًا في البرمجة، حتى لو استخدمت شيئًا مثل Github Copilot أو Microsoft Copilot Pro، لا يزال GPT-4T يبدو أسوأ في البرمجة من Claude 3 Opus أو Claude 3. 5 سونيت.

💡 نصيحة احترافية: لا تكون أدوات الكتابة بالذكاء الاصطناعي جيدة إلا بقدر جودة المطالبات التي تتلقاها - أتقن كتابة مطالبات الذكاء الاصطناعي باستخدام هذا الدليل لإنشاء محتوى ملائم وجذاب وجاهز للتسويق.

تعرّف على ClickUp - أفضل بديل لـ OpenAI مقابل. DeepSeek

تخيل وجود جميع أدواتك المدعومة بالذكاء الاصطناعي - مساعد البحث، ومُنشئ المحتوى، ومدير المعرفة، ومُحسِّن سير العمل - في منصة واحدة. هذا هو ClickUp - تطبيق كل شيء للعمل.

ClickUp's One Up #1: ClickUp Brain

أولاً، بدلاً من التبديل بين نماذج اللغة في OpenAI وإمكانيات البحث في DeepSeek، يقوم ClickUp Brain بكل ذلك في مكان واحد، دمج الذكاء الاصطناعي مباشرةً في مهام سير عملك لأتمتة سير العمل بالذكاء الاصطناعي.

وإليك الفرق الحقيقي: باستخدام OpenAI أو DeepSeek، غالبًا ما تحتاج غالبًا إلى تغذيتها بالبيانات أو طرح المطالبات الصحيحة لاستخراج رؤى مفيدة. من ناحية أخرى، يعرف ClickUp بالفعل مكان عملك ويفهم ما تعمل عليه!

وهذا يعني أنك ستحصل على إجابات وثيقة الصلة ومحددة السياق ومصممة خصيصاً لمهمتك الحالية. لا مزيد من التبديل بين أدوات الذكاء الاصطناعي ومنصات العمل المنفصلة - كل ما تحتاجه موجود في مكان واحد.

يتصل ClickUp أيضًا مباشرةً بأدوات مثل Google Drive وGitHub وSalesforce من خلال أكثر من 1000 تكامل - حتى لا تضيع الوقت في إدخال البيانات يدويًا أو البحث عن إجابات.

📌 📌مثال : يمكن للباحث الآن طرح أسئلة معقدة على ClickUp Brain عبر قواعد معرفية متعددة وتلقي إجابات منظمة في الوقت الفعلي.

يمكنك استرداد المعلومات ذات الصلة على الفور من مشاريعك ومواقع الويكي والمستندات باستخدام ClickUp Brain

ClickUp Brain عبارة عن شبكة عصبية مترابطة تعمل على سد الفجوة بين المعرفة والمشاريع والأشخاص. ولتقسيمها أكثر، تتضمن أهم ميزات ClickUp Brain ما يلي:

✅ وصول موحد للمعرفة: اربط جميع ملفاتك وقواعد بياناتك ومهام مشروعك في مكان واحد. لا مزيد من التبديل بين التطبيقات - يسحب ClickUp البيانات من كل مكان تعمل فيه

✅ رؤى دقيقة وفورية: يقدم ClickUp Brain إجابات دقيقة استنادًا إلى سياق فريقك - لا مزيد من البحث في المواضيع أو المستندات القديمة

✅ تحديثات التقدم الآلية: لا مزيد من التقارير اليدوية. ملخصات وتقارير مدعومة بالذكاء الاصطناعي تحافظ على مواءمة فريقك بأقل جهد ممكن

✅ كتابة وتواصل بلا عناء: هل تحتاج إلى صياغة مقترح مشروع؟ يتكيف كاتب الذكاء الاصطناعي في ClickUp مع أسلوبك، مما يضمن الاتساق عبر المستندات ورسائل البريد الإلكتروني ورسائل الدردشة

💡 نصيحة احترافية: هل ما زلت تتأرجح بين أدوات البحث التي تعمل بالذكاء الاصطناعي من Google وأدوات البحث المدعومة بالذكاء الاصطناعي؟ تخلَّص من التخمين - توفر محركات البحث التي تعمل بالذكاء الاصطناعي إجابات فورية وسياقية دون الحاجة إلى التمرير اللانهائي.

ClickUp's One Up #2: البحث المتصل من ClickUp

بما أننا نتحدث عن توفير الوقت، فإن ClickUp's ClickUp's Connected Search تعمل على تحسين كفاءة الوقت.

يقوم DeepSeek بعمل رائع في استرجاع المعلومات من مصادر خارجية، لكنه لا يستطيع البحث عبر الأدوات والمشاريع الداخلية لشركتك. كما أن OpenAI لا يتكامل أصلاً مع تطبيقات عملك أيضاً، مما يعني أنه لا يزال عليك البحث يدوياً عن الأشياء.

من ناحية أخرى، يجمع البحث المتصل من ClickUp كل شيء في مكان واحد. هل تحتاج إلى عقد من Google Drive، وموضوع بريد إلكتروني من Outlook، وتقرير مبيعات من Salesforce؟ يقوم ClickUp's Connected Search باسترداد كل ذلك على الفور.

يؤدي البحث السريع إلى سحب كل مستند وبريد إلكتروني ورسالة Slack ذات الصلة باستخدام ميزة البحث المتصل من ClickUp

ClickUp One Up #3: إدارة المعرفة المدعومة بالذكاء الاصطناعي

ومن المزايا الأخرى أن OpenAI قد يولد الأفكار، ولكن إدارة المعرفة في ClickUp تضمن توثيق هذه الأفكار وإدارتها واكتشافها بنقرة زر واحدة.

غالبًا ما تصبح قواعد المعرفة التقليدية قديمة، مما يجبر الفرق على البحث في أدوات وملفات متعددة للعثور على المعلومات الصحيحة. تعمل إدارة المعرفة من ClickUp على حل هذه المشكلة من خلال ربط المهام والمستندات ومواقع الويكي والبحث المدعوم بالذكاء الاصطناعي عبر ClickUp Brain و ClickUp Connected Search في نظام واحد متماسك يتكامل بسلاسة مع سير عملك.

علاوةً على ذلك، يوفر ClickUp أكثر من 1000 قالب ويكي مُعد مسبقًا، مما يجعل من السهل إنشاء قواعد معرفية منظمة للفرق، سواء لتوثيق المنتج أو سياسات الشركة أو إجراءات التشغيل الموحدة للعملاء.

💡 نصيحة احترافية: هل تعبت من البحث في ملفات ومحادثات لا نهاية لها فقط للعثور على معلومة واحدة؟ انتقل إلى أدوات الذكاء الاصطناعي لإدارة المعرفة لتنظيم المعلومات واسترجاعها وتحديثها في الوقت الفعلي.

ClickUp One Up #4: مستندات ClickUp وأتمتة ClickUp

ثم هناك الكتابة والتواصل. يتطلب منك OpenAI نسخ ولصق المحتوى الذي تم إنشاؤه في مساحة العمل الخاصة بك، بينما يساعدك DeepSeek في الغالب في العثور على المقالات ذات الصلة، تاركاً لك الجزء المتعلق بالكتابة.

تم تصميم ClickUp Brain داخل مهام سير العمل لديك، مما يعني أنه يمكنك إنشاء المحتوى وتنقيحه ودمجه مباشرةً في مستندات ClickUp.

استخدم الذكاء الاصطناعي في ClickUp Docs لتنقيح المعلومات وتلخيصها وتنظيمها دون مغادرة سير عملك

إليك كيف تقضي ClickUp Docs على الاحتكاك بين الكتابة والتنفيذ:

✅ تحرير المستندات في الوقت الفعلي مع فريقك

✅ إنشاء وتعيين عناصر إجراء الملاحظات داخل المستند عبر التعليقات المعينة

✅ عش الصفحات الفرعية داخل مستندك الرئيسي لإضفاء المزيد من التنظيم على المحتوى

أخيرًا، هناك ميزة أخرى في ClickUp، وهي ميزة أخرى هي الميزة الأهم وهي أتمتة جميع الإجراءات التي ناقشناها حتى الآن - أتمتة ClickUp.

تخلص من المهام المتكررة مثل تحديثات المشروع والتذكيرات والمتابعة باستخدام أتمتة ClickUp

على عكس OpenAI، الذي يتطلب منك إعداد مهام سير العمل يدويًا، أو DeepSeek، الذي يركز على استرجاع المعلومات - تعمل أتمتة ClickUp على دفع العمل إلى الأمام من خلال التعامل مع العمليات المتكررة تلقائيًا.

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لا داعي للبحث عن ذكاء اصطناعي أفضل، فقط انفتح على ClickUp

عندما تعطلت شبكة DISH Network بسبب الأدوات غير المتصلة، تدخل ClickUp Brain لتركيز إدارة المشروع وأتمتة التحديثات. ومن خلال الوصول الفوري إلى الرؤى في الوقت الفعلي، تخلصت DISH من الحاجة إلى التتبع اليدوي، وزادت الكفاءة بنسبة 30%، وتعاملت مع مشاريع أكثر تعقيدًا بنسبة 10%، وحسّنت التعاون بين الفرق بشكل كبير.

يبدو هذا النوع من تعزيز الإنتاجية وكأنه شيء من خيال العمل، ولكن مع ClickUp، يبدو الأمر واقعاً.

بدءًا من إدارة المعرفة المدعومة بالذكاء الاصطناعي وسير العمل الآلي إلى تحديثات التقدم في الوقت الفعلي والبحث المتكامل عبر جميع تطبيقاتك، يحافظ ClickUp على تنظيم عملك ويطوره بفاعلية.

لحسن الحظ، ليس عليك أن تحلم بإنتاجية أفضل. اشترك في ClickUp مجاناً الآن وحقق ذلك.