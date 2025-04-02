Glean مقابل ChatGPT: أيهما أفضل للإنتاجية وإدارة المعرفة؟

أنت في اجتماعات متتالية، ورسائل البريد الإلكتروني تتراكم، ويحتاج فريقك إلى إجابات سريعة. ولكن بدلاً من التعاون السلس، تجد نفسك عالقاً في البحث عن المستندات ذات الصلة، والرؤى المبعثرة، ورسائل Slack الضائعة في الهاوية.

وهنا يأتي دور الأدوات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي مثل Glean وChatGPT. كلاهما يعد بجعل إدارة المعرفة وتعاون الفريق دون عناء، ولكنهما يعملان بشكل مختلف.

تم تصميم Glean لإظهار المعلومات الصحيحة في الوقت المناسب داخل النظام البيئي لشركتك، بينما يعمل ChatGPT كمساعد للمحادثة، حيث يقوم بتوليد الردود وأتمتة المهام.

دعنا نقارن بين Glean وChatGPT لتحديد أداة الذكاء الاصطناعي التي تقدم أفضل النتائج المخصصة.

ما هو Glean؟

عبر Glean

Glean هو نظام أساسي لإدارة المعرفة والبحث في مكان العمل مدعوم بالذكاء الاصطناعي مصمم لمساعدة الفرق في العثور على مهام سير العمل وإنشائها وأتمتتها بسرعة.

يساعد في تخزين المعلومات الحسّاسة من مصادر مختلفة - رسائل البريد الإلكتروني، والمستندات، ورسائل Slack، والتطبيقات - في مساعد بحث وأتمتة واحد مدعوم بالذكاء الاصطناعي.

بدعم من مستثمرين مثل Lightspeed Venture Partners، تطورت Glean إلى منصة بحث بالذكاء الاصطناعي للمؤسسات. فهي تُظهر المعلومات الصحيحة داخل مصادر بيانات شركتك في الوقت المناسب، مما يؤدي إلى تحقيق إيرادات سنوية متكررة كبيرة لحلول SaaS المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

ميزات Glean

تم تصميم Glean للقضاء على الوقت الضائع في البحث عن المعلومات عبر أدوات متعددة في مكان العمل. إليك نظرة فاحصة على ما يقدمه Glean:

1. البحث المدعوم بالذكاء الاصطناعي

عبر Glean

يتصل Glean بجميع التطبيقات والأنظمة الأساسية التي يستخدمها فريقك بالفعل، بما في ذلك Google Drive وSlack وNotion وJira وConluence وغيرها. يتيح ذلك للموظفين البحث عن المعلومات عبر أنظمة متعددة في مكان واحد.

على عكس أدوات البحث المؤسسية القياسية، يفهم Glean السياق ويعطي الأولوية للنتائج ذات الصلة بناءً على عمليات البحث السابقة والأدوار الوظيفية وأنماط البيانات على مستوى الشركة.

الأمان هو محور التركيز الرئيسي، مما يضمن احترام نتائج البحث لأذونات المستخدم ومستويات الوصول. لن يرى الموظفون إلا ما يمكنهم مشاهدته، مما يحافظ على السرية والامتثال مع تمكين اكتشاف المعرفة بسلاسة.

🧠 حقيقة ممتعة: قبل Glean، شارك أرفيند جاين، المؤسس والرئيس التنفيذي، في تأسيس شركة Rubrik، التي تقدم خدمات الأمن السيبراني للمؤسسات!

سواءً كنت بحاجة إلى رسالة بريد إلكتروني قديمة، أو مستند هام، أو سلسلة محادثات داخلية، يضمن لك Glean العثور على الإجابة الصحيحة على الفور، وليس مجرد قائمة أخرى من الروابط التي يجب البحث فيها.

2. مساعد الذكاء الاصطناعي

عبر Glean

يقوم مساعد الذكاء الاصطناعي من Glean بأكثر من مجرد الإجابة عن الأسئلة، فهو رفيق ذكي في مكان العمل يفهم المعرفة الخاصة بالشركة ويوفر إجابات فورية ودقيقة.

يمكن للموظفين ببساطة أن يسألوا Glean بلغة طبيعية بدلاً من البحث يدوياً عن مستند سياسة أو تحديث مشروع. يستخدم الذكاء الاصطناعي معالجة اللغة الطبيعية لسحب البيانات ذات الصلة من المستندات الداخلية ورسائل البريد الإلكتروني والاجتماعات المسجلة، وتقديم إجابات مباشرة وسياقية.

بالإضافة إلى ذلك، يساعد مساعد الذكاء الاصطناعي في Glean في إنشاء المحتوى وتلخيصه. فهو يوفر مسودات يتم إنشاؤها بالذكاء الاصطناعي بناءً على سياق الشركة، مما يضمن الدقة والاتساق.

يعني التكامل السلس عبر التطبيقات أن الفرق يمكنها التعاون، وتبادل الأفكار، وتوليد الرؤى دون تبديل المنصات، مما يقلل من انقطاع سير العمل.

3. أتمتة سير العمل

عبر Glean

يتجاوز Glean مجرد العثور على المعلومات - فهو يعمل على أتمتة المهام والعمليات المتكررة لتحسين كفاءة الفريق.

تتلقى العديد من فرق الدعم، وأقسام الموارد البشرية، ومكاتب المساعدة في تكنولوجيا المعلومات عدداً كبيراً من الأسئلة المتداولة. يمكن للذكاء الاصطناعي المتصل من Glean التعامل مع هذه الأسئلة من خلال إنشاء ردود تلقائية على الاستفسارات الشائعة، مما يقلل بشكل كبير من العبء على الفرق الداخلية.

بالإضافة إلى الأتمتة البسيطة، يتيح Glean للشركات تنظيم تدفقات العمل المعقدة عبر الأقسام المختلفة. سواءً كان ذلك من خلال تأهيل الموظفين الجدد، أو الموافقة على الطلبات الداخلية، أو أتمتة عمليات المتابعة، يمكن للذكاء الاصطناعي للمؤسسة من Glean تشغيل الإجراءات الصحيحة بناءً على رؤى سياقية.

تساعد هذه الميزات فرق العمل على التحرك بشكل أسرع، وتقليل النفقات الإدارية العامة، وضمان عدم تخزين المعرفة فحسب، بل استخدامها بفاعلية لتحسين العمليات.

💡 نصيحة احترافية: إن أتمتة الموافقات والتذكيرات وإدخال البيانات يوفر ساعات العمل الأسبوعية ويقلل من الأخطاء البشرية. يكمن المفتاح في تحديد الاختناقات في سير عملك وإعداد المشغلات التي تبسط العمليات دون تدخل يدوي. إليك بعض أمثلة أتمتة سير العمل التي يجب أن تعرفها.

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ما هو ChatGPT؟

عبر ChatGPT

ChatGPT هو مساعد محادثة مدعوم بالذكاء الاصطناعي تم تطويره بواسطة OpenAI. وهو مُصمَّم للإجابة عن الأسئلة، وإنشاء المحتوى، وتلخيص المعلومات، والمساعدة في المهام المختلفة من خلال تفاعلات اللغة الطبيعية.

على عكس محركات البحث التقليدية، تشارك ChatGPT في الحوار، وتُحسِّن الإجابات المستندة إلى السياق، وتساعد المستخدمين في الاستفسارات المعقدة في الوقت الفعلي.

تستخدم الشركات والمحترفون والأفراد ChatGPT للأبحاث، والمساعدة في الكتابة، والعصف الذهني، وأتمتة سير العمل، وحتى تذاكر الدعم.

تتكامل مع العديد من التطبيقات ويمكن تخصيصها لتلبية احتياجات المؤسسة، مما يجعلها أداة متعددة الاستخدامات لتعزيز الإنتاجية والكفاءة.

🔍 هل تعلم؟ 82% من الشركات تستخدم أو تستكشف الذكاء الاصطناعي في استراتيجيات أعمالها. أصبحت الأدوات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي مثل Glean وChatGPT وClickUp ضرورية لإدارة المعرفة والأتمتة وإنتاجية الفريق!

ميزات ChatGPT

يوفر ChatGPT إمكانات قوية قائمة على الذكاء الاصطناعي تعزز الإنتاجية وإدارة المعرفة وأتمتة سير العمل. إليك ما تقدمه لك:

1. المساعدة التخاطبية المدعومة بالذكاء الاصطناعي

عبر ChatGPT

صُمِّم ChatGPT لفهم ومعالجة وإنشاء استجابات شبيهة بالإنسان بناءً على مدخلات المستخدم. بإمكانه الإجابة عن الأسئلة، وشرح المفاهيم، واقتراح الأفكار، وحتى إجراء محادثات مفصّلة في مواضيع مختلفة.

على عكس روبوتات الدردشة الآلية الأساسية، فهي تتذكر السياق داخل المحادثة، مما يسمح بتفاعلات أكثر جدوى وفعالية.

يعمل ChatGPT كمساعد بحث، أو مدرب كتابة، أو شريك في العصف الذهني، أو مساعد ترميز للمحترفين. فهو يُلخِّص المستندات، ويُنشئ التقارير، ويكتب مسودات رسائل البريد الإلكتروني، بل ويساعد في صياغة نسخ تسويقية - كل ذلك في الوقت الفعلي.

يمكن للشركات دمج ChatGPT في أدوات مكان العمل لأتمتة الاتصالات الروتينية واستفسارات خدمة العملاء، مما يوفر وقتاً ثميناً.

2. إنشاء المحتوى وتلخيصه

عبر Chatgpt

تتمثل إحدى أكثر ميزات ChatGPT قيمةً في قدرته على إنشاء وتحرير وتنقيح المحتوى النصي بسرعة. سواءً كانت صياغة المقالات، أو تلخيص التقارير، أو إنشاء محتوى إبداعي، يوفر ChatGPT إجابات متماسكة وذات صلة بالسياق.

ملخصات آلية: تلخيص المستندات المطولة أو ملاحظات الاجتماعات أو الأوراق البحثية بسرعة إلى نقاط رئيسية

صياغة المحتوى: أنشئ منشورات مدونة، ونسخة تسويقية، وتعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي، وحتى نصوصًا برمجية بسهولة

مساعدة البريد الإلكتروني والوثائق: تحسين الردود على البريد الإلكتروني أو إنشاء تقارير منظمة أو صياغة مقترحات الأعمال باستخدام اقتراحات مدعومة بالذكاء الاصطناعي

3. الترميز والدعم الفني

عبر Chatgpt

بالنسبة للمطوِّرين ومحترفي تكنولوجيا المعلومات، يُقدِّم ChatGPT مساعدة في الوقت الفعلي في الترميز، ودعم تصحيح الأخطاء والتفسيرات التقنية. يقوم بتحليل وإنشاء مقتطفات برمجية بلغات برمجة متعددة، مما يساعد على:

تصحيح الأخطاء: تحديد المشكلات وإصلاحها في بايثون وجافا سكريبت ولغات أخرى

تحسين الكود: اقترح تحسينات مقترحة لتحقيق الكفاءة وسهولة القراءة

شرح المفاهيم: تفصيل الخوارزميات المعقدة وواجهات برمجة التطبيقات وأطر العمل بمصطلحات بسيطة

غالبًا ما تستخدم فرق التكنولوجيا ChatGPT لتسريع تطوير البرمجيات، وأتمتة مهام الترميز الروتينية، وتوفير دعم تكنولوجيا المعلومات المدعوم بالذكاء الاصطناعي داخل المؤسسات.

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Glean مقابل ChatGPT: مقارنة الميزات

يستخدم كلٌ من Glean وChatGPT الذكاء الاصطناعي لتحسين الإنتاجية ولكنهما يلبيان احتياجات مختلفة. يركز Glean على البحث المؤسسي وإدارة المعرفة وأتمتة سير العمل، مما يجعله مثاليًا للفرق لتنظيم المعلومات والوصول إليها بكفاءة.

من ناحية أخرى، فإن ChatGPT هو مساعد ذكاء اصطناعي للمحادثة مصمم لإنشاء المحتوى، ودعم الترميز، وحل المشكلات في الوقت الفعلي. إليك كيفية المقارنة بينهما عبر الميزات الرئيسية:

الميزة رقم 1: البحث المدعوم بالذكاء الاصطناعي

يستخدم Glean الجيل المعزز بالاسترجاع (RAG) لتحسين ملاءمة البحث وإظهار المعلومات الأكثر فائدة من مصادر المؤسسة.

تم تصميمه خصيصًا للعثور على معارف المؤسسة وتنظيمها واسترجاعها عبر منصات مختلفة (Google Drive وSlack وNotion وJira وغيرها). ويضمن بحثها المدعوم بالذكاء الاصطناعي المدرك للسياق حصول المستخدمين على نتائج دقيقة ومستندة إلى الأذونات.

يمكن ل ChatGPT تقديم إجابات وتلخيص المعلومات ولكن ليس لديه تكامل مباشر مع مصادر بيانات المؤسسة مثل Glean. تعتمد إمكانيات البحث في ChatGPT على المعرفة العامة بدلاً من البيانات المنظمة الخاصة بالشركة.

🏆 الفائز: يفوز Glean بهذه الجولة. فالمنصة لديها تكامل أفضل وأكثر دقة من ChatGPT.

الميزة رقم 2: مساعدة الذكاء الاصطناعي وتوليد المحتوى

عندما يتعلق الأمر بإنشاء المحتوى، والعصف الذهني، والاستجابات في الوقت الفعلي، يتفوق ChatGPT على Glean. فهو يساعد في صياغة رسائل البريد الإلكتروني، وإنشاء التقارير، وتلخيص المستندات، وإنشاء محتوى تسويقي، وحتى المساعدة في الترميز.

إن مساعد الذكاء الاصطناعي في Glean مفيد لاسترجاع المعرفة الداخلية وأتمتة سير العمل، لكنه يفتقر إلى إبداع ChatGPT وقدرته على التكيف في إنشاء محتوى أصلي. ChatGPT هو الخيار الأفضل إذا كانت حاجتك الأساسية هي الكتابة أو التلخيص أو توليد الأفكار.

🏆 الفائز: يتألق ChatGPT فيما يتعلق بإنشاء المحتوى، حيث أنه يوفر مرونة أفضل للمستخدمين ولديه الإبداع الذي لم يحققه Glean بعد.

الميزة رقم 3: أتمتة سير العمل والتكامل

صُمِّم Glean لأتمتة سير العمل في المؤسسة، مما يُمكِّن الفرق من تبسيط العمليات، وتقليل طلبات الدعم الداخلي، وتحسين كفاءة التأهيل. وهو يتكامل بسلاسة مع أنظمة المؤسسة وينسّق تدفقات عمل الأقسام، مما يجعله أداة قوية للمؤسسات التي تتعامل مع كميات كبيرة من المعلومات الداخلية.

في حين أن ChatGPT يمكنه أتمتة بعض المهام (على سبيل المثال، صياغة الردود والإجابة على الأسئلة الشائعة)، إلا أنه يفتقر إلى عمليات التكامل العميق للمؤسسة وأتمتة سير العمل المُنظَّم مثل Glean. إذا كانت الشركة بحاجة إلى أتمتة العمليات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، فإن Glean هو الخيار الأقوى.

🏆 الفائز: Glean هو الخيار الأفضل إذا كان فريقك يرغب في تحسين الإنتاجية وجعل سير عملك سلسًا.

🔍 هل تعلم؟ تعتزم 63% من المؤسسات اعتماد الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم خلال السنوات الثلاث القادمة. يجب على الشركات التي تتطلع إلى تبسيط العمليات وإدارة المعرفة أن تبدأ في الاستثمار في المنصات المدعومة بالذكاء الاصطناعي مثل ClickUp لتظل قادرة على المنافسة.

Glean مقابل ChatGPT على موقع Reddit

لقد شارك مستخدمو Reddit تجاربهم مع Glean وChatGPT، مسلطين الضوء على إيجابياتهما وسلبياتهما. بالنسبة ل Glean، قال أحد المستخدمين

أحب استخدامه حيث يمكنني تدوين الملاحظات في برامج أخرى/على الورق واستخدامه كمسجل صوت، كما قلت. الميزة هي أنه يمكنني تغيير الشرائح والتعليق عليها في الأوقات المناسبة، ثم تحويلها إلى نص بحيث يكون لديّ بشكل أساسي نص، إلى جانب الشرائح الصحيحة بالضبط.

أحب استخدامه حيث يمكنني تدوين الملاحظات في برامج أخرى/على الورق واستخدامه كمسجل صوت، كما قلت. الميزة هي أنه يمكنني تغيير الشرائح والتعليق عليها في الأوقات المناسبة، ثم تحويلها إلى نص بحيث يكون لديّ بشكل أساسي نص، إلى جانب الشرائح الصحيحة بالضبط.

يشير هذا إلى أن Glean يقوم بمزامنة شرائح المحاضرات بفعالية مع الشرائح الصوتية المسجلة، مما يجعل الدراسة أكثر تنظيماً. ومع ذلك، أشار مستخدم آخر إلى

لقد استخدمته مرة واحدة حتى الآن وكان النسخ سيئًا، ولم يكن له أي معنى على الإطلاق.

لقد استخدمته مرة واحدة حتى الآن وكان النسخ سيئًا، ولم يكن له أي معنى على الإطلاق.

كانت الشكاوى حول رداءة جودة النسخ وتداخل الضوضاء في الخلفية شائعة. أوصى أحد المستخدمين بما يلي,

لقد استخدمت Glean لأول مرة في ذلك اليوم، وكان التسجيل سيئًا (التقطت ضوضاء في الخلفية أكثر من الأستاذ الذي يتحدث)، وكان النسخ أسوأ من ذلك.

لقد استخدمت Glean لأول مرة في ذلك اليوم، وكان التسجيل سيئًا (التقطت ضوضاء في الخلفية أكثر من الأستاذ الذي يتحدث)، وكان النسخ أسوأ من ذلك.

يناقش مستخدمو ChatGPT بشكل أساسي استخدامه في إنشاء المحتوى واستجابات الذكاء الاصطناعي. لاحظ أحد المستخدمين

كلا، لا يكتسب ChatGPT الوعي

كلا، لا يكتسب ChatGPT الوعي

معالجة المفاهيم الخاطئة الشائعة حول الذكاء الاصطناعي. كثيراً ما يثني آخرون على قدرة فريقها على إنشاء المحتوى، والإجابة عن أسئلة الترميز، والمساعدة في العصف الذهني، على الرغم من استمرار المخاوف بشأن الدقة. ذكر أحد المستخدمين,

إذا تحدّيته بالإجابة الخاطئة، فسوف "يصحح" نفسه بالإجابة الخاطئة أيضًا. لذا لا تعتمد عليه في أي شيء لا يمكنك التحقق منه أو لا تعرفه بالفعل.

إذا تحدّيته بالإجابة الخاطئة، فسوف "يصحح" نفسه بالإجابة الخاطئة أيضًا. لذا لا تعتمد عليه في أي شيء لا يمكنك التحقق منه أو لا تعرفه بالفعل.

تسليط الضوء على فائدتها في توليد المحتوى مع الإقرار بالحاجة إلى التحقق من الحقائق.

يُفضّل Glean لتدوين الملاحظات المنظمة، بينما يُنظر إلى ChatGPT على أنه مساعد ذكاء اصطناعي متعدد الاستخدامات. يقرر المستخدمون ما إذا كانوا بحاجة إلى إدارة المعرفة المنظمة أو دعم المحادثة القائم على الذكاء الاصطناعي.

تعرف على ClickUp: أفضل بديل لبرنامج Glean مقابل ChatGPT

إذا كنت تبحث عن بديل أكثر شمولاً ومدعوم بالذكاء الاصطناعي ل Glean وChatGPT، فإن تطبيق ClickUp - تطبيق كل شيء للعمل، هو الأفضل.

يتخصص Glean في البحث المؤسسي وإدارة المعرفة، بينما يركز ChatGPT على المحادثة وإنشاء المحتوى القائم على الذكاء الاصطناعي. يجمع ClickUp بين الاثنين معًا ويوفر إدارة فعالة للمشروعات والأتمتة والتعاون.

تم تصميمه لتبسيط مهام سير العمل، وتعزيز الإنتاجية، وتركيز معرفة الفريق. وهو يستخدم أدوات قوية لإدارة المشاريع بالذكاء الاصطناعي، مثل المساعدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والبحث المتصل، وإدارة المعرفة، والتتبع المتقدم للمشروع.

إنه يُلغي الحاجة إلى تطبيقات متعددة من خلال دمج إدارة المهام، والتوثيق، والرؤى القائمة على الذكاء الاصطناعي، وأدوات التعاون القائمة على الذكاء الاصطناعي في مساحة عمل واحدة قابلة للتخصيص بدرجة كبيرة. لنلقِ نظرة على بعض ميزات ClickUp البارزة:

الإنتاجية المدعومة بالذكاء الاصطناعي رقم 1: الإنتاجية المدعومة بالذكاء الاصطناعي

قم بأتمتة الكتابة والتلخيص والرؤى للعمل بذكاء أكثر وليس بجهد أكبر مع ClickUp Brain

يُدخل ClickUp Brain الأتمتة الذكية وتوليد المحتوى في عمليات سير العمل اليومية. وهذا يجعله بديلاً متفوقًا على بحث Glean المؤسسي وإمكانات محتوى ChatGPT.

على عكس ChatGPT، وهي منصة الذكاء الاصطناعي الجيني المستندة إلى السحابة والتي تتطلب المطالبة بكل تفاعل، فإن ClickUp AI مدمج مباشرةً في سير عملك. فهو يعمل على أتمتة الكتابة، والتلخيص، وتحديد أولويات المهام داخل المشاريع والوثائق.

مع ClickUp AI، الفرق:

إنشاء محتوى على الفور للمهام، ورسائل البريد الإلكتروني، وملاحظات الاجتماعات، والوثائق

تلخيص المناقشات والوثائق المطولة لتسليط الضوء على النتائج الرئيسية

أتمتة تحديثات المهام من خلال سحب الرؤى ذات الصلة من مساحات العمل

بدلاً من التبديل بين ChatGPT لتوليد المحتوى وأدوات أخرى للبحث المعرفي، يضمن ClickUp AI دمج جميع المعارف وعناصر الإجراءات والاستجابات بسلاسة في العمليات اليومية.

💡 نصيحة احترافية: يمكن للذكاء الاصطناعي أن يجعل عملية التوثيق لديك أسرع وأبسط. هل تريد معرفة المزيد؟ تعرّف على كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في التوثيق واستخدام التقنيات المتقدمة مثل البرمجة اللغوية العصبية والذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتعزيز سير عملك!

النقرة الأولى رقم 2: البحث المتصل وإدارة المعرفة

اعثر على المعلومات ونظّمها وتصرّف بناءً على المعلومات على الفور - كل ذلك في مكان واحد مع ClickUp Connected Search

توفر ميزات البحث المتصل وإدارة المعرفة في ClickUp حلاً مركزيًا متقدمًا ومتكاملًا يتفوق على جميع عمليات البحث المؤسسية المدعومة بالذكاء الاصطناعي. بينما يساعد Glean وChatGPT فرق العمل على استرداد المستندات ورسائل البريد الإلكتروني، بينما يدمج ClickUp البحث مع تدفقات العمل القابلة للتنفيذ وإدارة المهام.

باستخدام إدارة المعرفة من ClickUp، يمكن للفرق:

تخزين المستندات ومواقع الويكي وإجراءات التشغيل الموحدة وتنظيمها واسترجاعها في مكان واحد

ابحث عبر المهام، والمستندات، والمحادثات باستخدام الملاءمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي

ربط المعرفة بالمهام القابلة للتنفيذ، مما يضمن قدرة الفرق على التصرف بناءً على المعلومات على الفور

يُعد Glean رائعًا لإظهار البيانات الخاصة بالشركة ولكنه يفتقر إلى التكامل العميق مع مهام سير العمل التنفيذية. يعمل ClickUp على سد هذه الفجوة من خلال ضمان اتصال نتائج البحث مباشرةً بإدارة المهام، مما يساعد الفرق في العثور على الرؤى وتنظيمها والتصرف بناءً عليها على الفور.

💡 نصيحة احترافية: يعمل نظام إدارة المعرفة (KMS) على تنظيم المعلومات المهمة والبحث عنها وتسهيل وصول فريقك إليها. تتكامل أفضل الأنظمة مع سير العمل لديك، مما يضمن عثور الموظفين على إجابات فورية بدلاً من إضاعة الوقت في البحث عن المستندات أو المحادثات السابقة. فيما يلي بعض أمثلة أنظمة إدارة المعرفة التي يجب أن تعرفها.

النقرة الأولى رقم 3: إدارة المشاريع والأتمتة

على عكس Glean (الذي يُركِّز على البحث) وClean (الذي يُركِّز على البحث) وClean (الذي يُساعد في إنشاء المحتوى)، يُوفِّر ClickUp أتمتة كاملة للمشروع وسير العمل، مما يجعله قوة إنتاجية حقيقية.

تُمكِّن ميزات إدارة المشاريع في ClickUp الفرق من تعيين المهام، وتتبُّع المواعيد النهائية، وإدارة أعباء العمل باستخدام لوحات معلومات بديهية. تساعدك المنصة على تصور جميع مواعيدك النهائية باستخدام مخططات جانت حتى تظل على المسار الصحيح لكل مهمة.

قم بتبسيط المهام، وسير العمل، والتعاون دون عناء مع ميزات أتمتة ClickUp وإدارة المشاريع

باستخدام ClickUp Automation، يمكنك أتمتة الإجراءات المتكررة، مما يقلل من الجهد اليدوي ويزيد من الكفاءة. يساعد مديري الحسابات على تبسيط تفاعلات العملاء والمتابعة.

مع أتمتة ClickUp Automations، يمكنك:

اجعل المشاريع فعّالة عن طريق إضافة المُعيّنين والمراقبين لإبقاء الجميع على اطلاع

الرد على رسائل البريد الإلكتروني من خلال أتمتة اتصالاتك مع أصحاب المصلحة، وأعضاء الفريق، والعملاء

استخدم مساعد الذكاء الاصطناعي Brain لأتمتة مهام سير العمل في ثوانٍ باستخدام مطالبة بسيطة

استخدم ClickUp Docs لإنشاء جميع المحتويات المتعلقة بمشروعك وتخزينها ومشاركتها

بالإضافة إلى ذلك، يستعيض ClickUp عن الحاجة إلى أدوات التوثيق المستقلة باستخدام ClickUp Docs - وهي مساحة عمل تعاونية في الوقت الفعلي لإنشاء المحتوى المتعلق بالمشروع وتخزينه ومشاركته. باستخدام هذه الميزة، يمكنك:

استخدم المستندات للتحكم في سير عملك من خلال تعديل حالات المشروع

تحرير المستندات في الوقت الفعلي مع أعضاء فريقك لإنجاز المهام بسرعة

استفد من الصفحات المتداخلة وخيارات التصميم المرنة وتضمين الإشارات المرجعية لتناسب احتياجات المشروع المختلفة

من خلال ربط المهام المدمج، وقوالب قاعدة المعرفة، والرؤى المدعومة بالذكاء الاصطناعي، يُغيِّر ClickUp طريقة توثيق الفرق للعمل وإدارته وتنفيذه، مما يجعله بديلاً أفضل من Glean وChatGPT.

قم بإدارة جميع معارف الشركة في مركز مركزي واحد باستخدام نموذج قاعدة المعرفة ClickUp Knowledge Base

يوفر قالب قاعدة المعرفة ClickUp Knowledge Base إطار عمل منظم للفرق لإنشاء وتخزين وإدارة معارف الشركة في مكان واحد. ومن خلال أقسام للأسئلة الشائعة والموارد والمقالات المعرفية، يساعد الفرق على إنشاء مركز مساعدة داخلي، مما يسهل الوصول إلى المعلومات ومشاركتها عبر المؤسسة.

دعم إنتاجيتك في المستقبل مع ClickUp

يُغيّر الاتجاه الهائل للذكاء الاصطناعي الجيني (genAI) من كيفية إدارة الشركات للمعلومات، وأتمتة سير العمل، والتعاون بكفاءة. بينما يتفوق Glean في البحث المعرفي واسترجاع المعرفة، ويستخدم ChatGPT نماذج لغوية كبيرة لتوليد المحتوى، لا يقدم أي منهما مجموعة إنتاجية كاملة مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

يجمع ClickUp بين الأتمتة القائمة على الذكاء الاصطناعي وإدارة المعرفة وتنفيذ سير العمل، مما يضمن أن يعمل فريقك بذكاء أكبر وليس بجهد أكبر. بفضل إدارة المشاريع المدمجة، والبحث المتصل، ومساعدة الذكاء الاصطناعي، يُلغي ClickUp الحاجة إلى أدوات متعددة مع تمكين الخبراء المتخصصين من التركيز على العمل عالي التأثير.

لا تكتفِ بالذكاء الاصطناعي الذي يبحث عن المحتوى أو يُنشئ المحتوى فقط - اختر ClickUp، الذي يقوم بالأمرين وأكثر.

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