ميلانوت مقابل نوتيون: ما أداة الإنتاجية المناسبة لك؟

لقد كبرت وأنت تشاهد أفلامًا عن فنانين منحنين في غرفة خافتة الإضاءة، يخربشون بشراسة على مفكرة، ثم يطوون الصفحة في إحباط ويطلقونها نحو سلة مهملات تفيض بالملاحظات.

على الرغم من أن هذا قد يبدو دراماتيكيًا، إلا أنه في الواقع - لا يحقق منشئو المحتوى ومديرو المشاريع والمصممين نتائج أفضل بدون مساحات عمل منظمة.

هنا يأتي دور أدوات الإنتاجية مثل Milanote وNotion. حيث تعمل مساحات العمل المرئية وميزات التعاون في الوقت الفعلي على دمج المهام والملاحظات والمشاريع بشكل حدسي في مركز معرفي مركزي يساعد على تحسين الإنتاجية الإجمالية.

ولكن أي من Milanote مقابل Notion هو الخيار الأفضل لسير عملك؟ في هذه المقالة، سنراجع ونقارن بين ميزاتهما وأسعارهما.

⏰ ملخص 60 ثانية تعرّف على نقاط القوة والضعف في Milanote وNotion وكيف تعمل ClickUp على سد الثغرات الموجودة في كلتا الأداتين: يحتاج المبدعون والمحترفون إلى مساحة عمل تحافظ على الأفكار والمشاريع والملاحظات منظمة

يتألق Milanote ل المفكرين المرئيين مع العصف الذهني الحر ، ولوحات الأفكار ولوحات الأفكار والتنظيم بالسحب والإفلات

تُعد Notion مركزًا قويًا لـ سير العمل المهيكل ، حيث توفر قواعد بيانات وأدوات كتابة بالذكاء الاصطناعي وتكامل عميق

تحتوي كلتا الأداتين على ثغرات - تفتقر Milanote إلى عمليات تكامل عميقة ، بينما تتطلب أداة Notion جهدًا يدويًا لربط الأفكار بالتنفيذ

تجمع ClickUp بين أفضل ما في العالمين من خلال دمج اللوحات البيضاء والخرائط الذهنية والمستندات و الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي في منصة واحدة

يعمل ClickUp Brain على تحسين الإنتاجية من خلال أتمتة المهام المتكررة، وتلخيص التحديثات، وتوفير رؤى قائمة على الذكاء الاصطناعي، مما يقلل من العمل اليدوي

ما هو Milanote؟

لقد أصبح Milanote طريقتنا الرقمية للنظر إلى الإلهام والاطلاع على العملية ونقد العمل.

لقد أصبح Milanote طريقتنا الرقمية للنظر إلى الإلهام والاطلاع على العملية ونقد العمل.

هكذا يصف جيريمي بيريز-كروز، مدير تصميم العلامة التجارية في أوبر، تطبيق Milanote - ونحن على وشك تحليل هذا التعليق.

يوفر Milanote مساحة عمل مرئية تسمح بعرض المشاريع بزاوية 360 درجة. يمكنك تنقيح أفكارك من خلال إضافة المراجع والعينات والأصول الإبداعية إلى لوحة واحدة. وبهذه الطريقة، تحصل على نظرة عامة تعاونية تساعدك على اكتشاف العيوب قبل أن تصبح غير قابلة للإصلاح.

عبر ميلانوت

من الناحية الوظيفية، Milanote هو تطبيق لتدوين الملاحظات مصمم للعصف الذهني والتخطيط وتنفيذ المشاريع. يتيح لك نظام السحب والإفلات في Milanote ترتيب كل شيء - من قوائم المهام والمواعيد النهائية إلى أصول الوسائط وروابط البحث - دون الإخلال بسير عملك.

سواءً كنت مصممًا أو كاتبًا أو صانع أفلام أو مصورًا فوتوغرافيًا أو رائد أعمال أو مفكرًا مرئيًا، فهو برنامج تعاون مرئي قوي يتكيف مع احتياجاتك الخاصة.

💡 نصيحة احترافية: يمكنك تجميع لوحات Milanote داخل بعضها البعض، وتصنيف كل شيء من عمل العميل إلى المشاريع الشخصية بطريقة منطقية بالنسبة لك ولفريقك.

ميزات Milanote

غالبًا ما يسلط مستخدمو Milanote الضوء على شيء واحد: إنها أداة بسيطة ذات ميزات استثنائية. إليك ما يقصدونه.

1. لوحات مرئية لإحياء الأفكار

عبر ميلانوت

فكّر في لوحات Milanote على أنها مزيج من بينتيريست ولوح أبيض وكراسة رسم مستوحاة من فنان. يمكنك سحب وإسقاط الملاحظات والصور والروابط والرسومات التخطيطية وأصول الوسائط في تخطيط قابل للتخصيص بالكامل.

سواء أكنت تنشئ لوحة مزاجية أو ترسم خرائط ذهنية أو تخطط لمشروع ما، فإن مرونة هذه اللوحات تتيح لك هيكلة الأفكار بطريقتك - وليس بالطريقة التي تجبرك عليها بعض أدوات الإدارة الجامدة.

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2. تدوين الملاحظات البديهية للمفكرين المرئيين

عبر ميلانوت

إذا كانت تطبيقات تدوين الملاحظات القياسية تُشعرك بالملل، فإن تطبيق Milanote هو بمثابة نسمة هواء منعشة.

بدلاً من محرر النصوص الخطي الباهت، يتيح لك Milanote كتابة الملاحظات بحرية وربطها بالأسهم والألوان والعناصر المرئية. هذه هي أفضل الظروف للعصف الذهني المرئي.

3. سهولة التعاون الجماعي

عبر ميلانوت

يوفر Milanote التعاون في الوقت الفعلي، مما يجعل مشاركة اللوحات، وترك الملاحظات، وتتبع التقدم المحرز أمرًا سهلاً.

هل تحتاج إلى مدخلات من فريقك؟ ما عليك سوى التعليق على فكرة، وسيكون الجميع على اطلاع.

4. إدارة المهام بالسحب والإفلات

يتضاعف دور Milanote كأداة لإدارة المهام. فمن خلال قوائم المهام البسيطة، وتتبع سجل الإصدارات، وتنظيم سير العمل، يمكنك الانتقال من العصف الذهني إلى التنفيذ دون التبديل بين التطبيقات الأخرى.

5. الإلهام في متناول يدك

عبر ميلانوت

تبحث العقول المبدعة دائمًا وتربط بين الأفكار التي تبدو غير مرتبطة ببعضها البعض - لكن تتبع الصور ومقاطع فيديو YouTube والمقالات ومصادر إلهام التصميم قد يكون كابوسًا. تتيح لك أداة Web Clipper من Milanote الحصول على أي شيء من الإنترنت وحفظه مباشرةً على لوحاتك، حتى لا تفقد تلك الفكرة الكبيرة مرة أخرى.

تسعير Milanote

مجانًا

الدفع للشخص الواحد : 9. 99 دولارًا شهريًا

خطة الفريق : 49$/شهرًا

المؤسسات: التسعير المخصص

إذا لم يكن تطبيق Milanote مناسبًا تمامًا، فلا داعي للقلق، فهناك الكثير من بدائل Milanote التي تقدم ميزات قوية لتنظيم المشاريع الإبداعية. اطلع عليها في منشور المدونة هذا!

📮 ClickUp Insight: يتدافع موظفوك للحصول على المعلومات. يعتمد عامل المعرفة العادي على مدخلات من ستة أشخاص مختلفين لإكمال مهامه. هذه ست نقاط اتصال يومية فقط لجمع السياق ومواءمة الأولويات ودفع المشاريع إلى الأمام. ما هو التحدي؟ المتابعات التي لا نهاية لها، واختلاط الإصدارات، والثغرات في الرؤية التي تبطئ كل شيء. تعمل خاصية البحث المتصل وإدارة المعرفة بالذكاء الاصطناعي من ClickUp على حل هذه المشكلة من خلال جعل المعلومات مركزية، مما يضمن الوصول الفوري إلى السياق الصحيح - دون الحاجة إلى مطاردة.

ما هو Notion؟

يُعد تطبيق Notion في جوهره تطبيقًا لتدوين الملاحظات، ولكنه يوفر مساحة عمل شاملة، مما يتيح لك ربط الأفكار وتنظيم الأصول الإبداعية وإنشاء نظام إدارة مهام يناسبك.

سواء كنت بحاجة إلى برنامج لإدارة علاقات العملاء أو برنامج لإدارة المشاريع أو دفتر يوميات شخصي، فإن Notion يتكيف مع احتياجاتك الخاصة. ومع تطبيق Notion AI، يساعدك التطبيق حتى في كتابة المحتوى وعصفه الذهني وتنظيمه - أي أنه يساعدك في الأساس على توفير دماغ إضافي عندما تكون دماغك منهكاً بسبب كثرة علامات التبويب المفتوحة.

💡 نصيحة احترافية: نوتيون رائع للملاحظات، ولكن عندما يتعلق الأمر بالمشاريع المتعددة، هناك الكثير مما يجب مراعاته - هذا دليل Notion لإدارة المشاريع يفصل نقاط قوته وقيوده وبدائله الأكثر ذكاءً.

ميزات Notion

يتوافق برنامج Notion مع سير عملك، وليس العكس. فيما يلي نظرة عامة سريعة على كيفية مساعدة ميزات Notion لك:

1. نظام قائم على الكتل للتخصيص المطلق

عبر نوتيون*

انسَ القوالب الجامدة - تقدم شركة Nototion نظامًا قائمًا على الكتل حيث يكون كل شيء معياريًا.

هل تريد قائمة مهام بجانب مركز المعرفة؟ تم. هل تريد لوحات كانبان وقواعد بيانات ومقاطع فيديو مدمجة على YouTube في عرض واحد؟ بكل سهولة.

يتيح لك تطبيق Notion إنشاء مساحة العمل الخاصة بك بالطريقة التي تحتاجها بالضبط، مما يجعله مثاليًا لإدارة الفرق وإدارة سير العمل وإنشاء المحتوى وحتى التنظيم الشخصي.

2. أداة قوية لإدارة المشاريع

تم تصميم Notion لما هو أكثر من مجرد ملاحظات، فهو مصمم لأكثر من مجرد ملاحظات، فهو يعمل كأداة لإدارة المشاريع مع ميزات مثل لوحات كانبان والجداول الزمنية وعروض التقويم. استخدمه لتعيين المهام وتحديد المواعيد النهائية وتتبع التقدم المحرز - كل ذلك في مكان واحد.

3. التعاون الذي يعمل بالفعل

عبر نوتيون*

تُعد تحديثات الفريق جزءًا من نفس النظام البيئي في Notion نظرًا لأن النظام الأساسي يتيح التعاون في الوقت الفعلي. يمكن لأعضاء الفريق تحرير التغييرات والتعليق عليها وتتبعها على المهام المشتركة والمستندات ومواقع الويكي دون الغرق في رسائل Slack التي لا تنتهي.

4. الذكاء الاصطناعي Notion للأتمتة الذكية

عبر نوتيون*

يقوم برنامج Notion AI بكتابة الملخصات وإنشاء عناصر العمل وحتى ترجمة المحتوى. تخيل زيادة الإنتاجية التي يمكنك تحقيقها عندما يساعد الذكاء الاصطناعي في تقليل جهود العصف الذهني والصياغة!

يعمل Notion بشكل جيد مع الآخرين. بدءًا من تقويم Google إلى Zapier، فهو يتصل بالتطبيقات الأخرى لمزامنة الجداول الزمنية وأتمتة سير العمل وتحسين الإنتاجية. إذا كنت بحاجة إلى أداة للأغراض العامة تتناسب بسلاسة مع سير عملك الحالي، فإن Notion يوفر لك ما تحتاجه.

تسعير Notion

مجانًا

بالإضافة إلى : 10 دولارات لكل مقعد/شهر

الأعمال : 15 دولارًا لكل مقعد/شهر

المؤسسات: التسعير المخصص

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ميلانوت مقابل نوتيون: مقارنة الميزات

يكمن التحدي في مساحات العمل في أن المبدعين والمصممين ومديري المشاريع يحتاجون إلى أداة تفكر بالطريقة التي يعملون بها. إذًا هل تندمج Milanote في سير عملك اليومي أفضل من Notion؟ دعنا نكتشف ذلك.

الميزات ميلانوت نوتيون واجهة المستخدم لوحة قماشية حرة السحب والإفلات للتنظيم المرئي نظام معياري قائم على الكتل لسير العمل المنظم إدارة المهام قوائم المهام الأساسية، وتنظيم سير العمل البسيط لوحات كانبان، وتتبع التقدم، والأتمتة، والتبعيات التعاون التعاون في الوقت الفعلي مع اللوحات والتعليقات المشتركة تعاون يركز على المستندات مع التحرير والإشارات والتعليقات في الوقت الفعلي إمكانيات الذكاء الاصطناعي يفتقر إلى ميزات الذكاء الاصطناعي يساعد الذكاء الاصطناعي من Notion في إنشاء الملخصات وعناصر الإجراءات والترجمات التكاملات عمليات التكامل المحدودة مع الجهات الخارجية عمليات تكامل واسعة النطاق مع تقويم Google وSlack وZapier والمزيد

الميزة رقم 1: العصف الذهني المرئي مقابل التنظيم المنظم

تخيل تفريغ كل فكرة ومرجع وأصل على لوحة بيضاء عملاقة، ثم القدرة على نقلها وتجميعها وربطها بصريًا. هذا هو ميلانوت. إنه مثالي لجلسات العصف الذهني أو لوحات الأفكار أو رسم الخرائط الذهنية بشكل طبيعي بدلاً من فرضها في هيكل جامد وقوالب.

من ناحية أخرى، تم تصميم Notion من أجل التنظيم المنظم. يتم تخزين كل شيء في صفحات وصفحات فرعية وقواعد بيانات. إذا كنت تحب إنشاء الجداول والعلامات والفلاتر والقوالب، فإن Notion سيكون أفضل صديق لك. ومع ذلك، يمكن أن تشعر أنه منظم بشكل مفرط إذا كنت ترغب فقط في إلقاء الأفكار على صفحة وتنظيمها لاحقًا.

🏆 الفائز: Milanote، للمبدعين الذين يحتاجون إلى مساحة عمل مرئية حرة الشكل

الميزة رقم 2: إدارة المهام للفرق الإبداعية

يتعامل كل من Milanote وNotion مع إدارة المهام ولكن بطرق مختلفة جدًا.

يوفر Notion لوحات كانبان وتتبع التقدم وميزات الأتمتة. إذا كنت تقوم بتشغيل تقويم محتوى أو إدارة تطوير البرامج، فإن Notion يمنحك المزيد من التحكم في المواعيد النهائية والتبعيات وتتبع التقدم المحرز.

تحافظ Milanote على الأمور مرئية. إنه يعمل بشكل رائع عندما تكون المهام جزءًا من عملية إبداعية أكبر، مثل تصميم هوية علامة تجارية جديدة، حيث يتطور كل شيء بصريًا بمرور الوقت.

🏆 الفائز: Notion، إذا كنت بحاجة إلى أداة كاملة لإدارة المشاريع مع تتبع مفصل للمهام

الميزة رقم 3: التعاون والتغذية الراجعة

غالبًا ما يكون الحصول على ملاحظات العميل أو الفريق أمرًا مؤلمًا، مع وجود سلاسل لا نهاية لها من رسائل البريد الإلكتروني، والتعليقات في غير محلها، وكوابيس التحكم في الإصدار.

باستخدام Milanote، يمكنك مشاركة لوحة مع العملاء، وإضافة التعليقات مباشرةً إلى المرئيات، وتتبع التغييرات دون فقدان الصورة الأكبر. هذا ما تحلم به الفرق التي تعمل على استراتيجية العلامة التجارية أو الحملات الإعلانية أو تصميم تجربة المستخدم.

يوفر Notion أدوات تعاون رائعة، ولكنه يركز في الغالب على المستندات. يمكنك تعيين المهام، وترك التعليقات، وتتبع التغييرات، وتخزين المعرفة المشتركة، مما يجعله رائعاً للفرق التي تدير التقارير وإجراءات التشغيل الموحدة وقواعد البيانات. ومع ذلك، إذا كنت تعمل على مشاريع مرئية، فإن Notion يبدو محدوداً مقارنةً بـ Milanote.

🏆 الفائز: تعادل! ميلانوت للتعاون المرئي في الوقت الحقيقي. يفوز تطبيق Notion للفرق ذات المستندات الكثيرة التي تحتاج إلى قاعدة معرفية مركزية

يتميز تطبيق Milanote بالاكتفاء الذاتي بشكل لا يصدق، ولكنه لا يقدم تكاملات عميقة مع تطبيقات الطرف الثالث. قد يكون هذا الأمر مقيدًا إذا كنت تعتمد على تقويم Google أو Slack أو أدوات الأتمتة مثل Zapier.

يتيح لك تطبيق Notion أتمتة مهام سير العمل من خلال التكامل مع تقويم Google وSlack وTrillo وZapier. إنه نظام بيئي متصل يمكن أن يحل محل العديد من التطبيقات في مجموعتك.

🏆 الفائز: نوتيون لإدارة المشاريع التفصيلية

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ميلانوت مقابل نوتيون على ريديت

لا توجد طريقة أفضل لاختبار كفاءة الأداة من سماع المراجعات - الإيجابية والنقدية - مباشرةً من مستخدميها. مستخدمو Reddit لديهم الكثير ليقولوه حول Milanote مقابل Notion، وعادةً ما يتلخص النقاش حول الإبداع مقابل الهيكلية.

يميل تطبيق Milanote إلى جذب المصممين والكتاب والمفكرين المرئيين الذين يحبون تصميمه الحر الذي يشبه لوحة الأفكار. إنه رائع للعصف الذهني وتنظيم الأفكار وتخطيط المفاهيم دون الشعور بأنك محاصر.

شارك أحد مستخدمي Reddit تجربته مع Milanote، قائلاً,

يعمل Milanote كما نعتقد. على عكس الأدوات الأخرى، يمكنني ربط المعلومات وتنظيمها بشكل غريزي.

يعمل Milanote كما نعتقد. على عكس الأدوات الأخرى، يمكنني ربط المعلومات وتنظيمها بشكل غريزي.

ومع ذلك، يشير البعض إلى محدوديته في معالجة البيانات المنظمة وكذلك مستويات التسعير:

ربما تقترح نموذج السعر الذي تعتقد أنه مناسب، أنا متأكد من أنه إذا قال عدد كافٍ من الأشخاص رقمًا مشابهًا سيحاولون العمل على حل المشكلة.

ربما تقترح نموذج السعر الذي تعتقد أنه مناسب، أنا متأكد من أنه إذا قال عدد كافٍ من الأشخاص رقمًا مشابهًا سيحاولون العمل على حل المشكلة.

تُعد مرونة Notion عامل جذب رئيسي للمستخدمين الذين يحتاجون إلى التوازن بين الكتابة والتخطيط وإدارة سير العمل. يقدر العديد من مستخدمي Reddit القوالب القابلة للتخصيص وقواعد البيانات المترابطة وميزات التعاون.

أبرز أحد مستخدمي Reddit كيف يتيح لك Notion تخصيص مساحة العمل الخاصة بك إلى أي درجة:

يجب أن تجعله جماليًا. بمجرد أن جعلته لطيفًا، بدأت بالفعل في استخدامه كل يوم.

يجب أن تجعله جماليًا. بمجرد أن جعلته لطيفًا، بدأت بالفعل في استخدامه كل يوم.

على الرغم من ميزاته المتقدمة، قد يفوت Notion دعم المستخدمين في المهام والمتابعة:

اقتبس أحد مستخدمي Reddit:

يمكن أن يكون Notion مدير مشروع ممتاز، على سبيل المثال، ولكنه ليس مدير مهام جيد.

يمكن أن يكون Notion مدير مشروع ممتاز، على سبيل المثال، ولكنه ليس مدير مهام جيد.

💡 نصيحة احترافية: إذا لم يكن تطبيق Notion مناسبًا تمامًا لاحتياجاتك في تدوين الملاحظات، فهذه المدونة تجمع أفضل بدائل Notion لمساعدتك في العثور على الحل الأمثل لالتقاط الأفكار وتنظيمها.

تعرّف على ClickUp - أفضل بديل لميلانوت ونوتيون

يعد Milanote رائعًا للمفكرين المرئيين والتمثيل المرئي لأفكارك الأكثر تعقيدًا. أما Notion، بواجهته البديهية، فغالبًا ما يُفضل استخدامه لتخصيص المشروع. لكن ClickUp يحل محل الاثنين في آنٍ واحد.

كلما تقدمت وتوسعت، ستبدأ في إدراك أن المعلومات المجزأة عبر الأدوات تضر بإنتاجيتك. ولهذا السبب لا يُنصح أبداً بالاعتماد على أدوات متعددة.

ClickUp هو تطبيق كل شيء للعمل - فهو يجمع بين إدارة المشاريع وتنظيم المعرفة والتعاون في الوقت الفعلي في منصة واحدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

📮ClickUp Insight: التبديل بين السياقات يؤثر بصمت على إنتاجية فريقك. يُظهر بحثنا أن 42% من الاضطرابات في العمل تأتي من التنقل بين المنصات وإدارة رسائل البريد الإلكتروني والتنقل بين الاجتماعات. ماذا لو كان بإمكانك التخلص من هذه الانقطاعات المكلفة؟ يعمل ClickUp على توحيد مهام سير عملك (والدردشة) تحت منصة واحدة مبسطة. ابدأ مهامك وقم بإدارتها من خلال الدردشة والمستندات واللوحات البيضاء والمزيد - بينما تحافظ الميزات المدعومة بالذكاء الاصطناعي على السياق متصلاً وقابلاً للبحث والإدارة!

1. ClickUp's One Up #1: ClickUp Whiteboards

حوِّل جلسات العصف الذهني إلى مهام قابلة للتنفيذ دون الحاجة إلى تبديل الأدوات باستخدام ألواح ClickUp Whiteboards

خذ سبورة ClickUp Whiteboards، على سبيل المثال. على عكس Milanote، حيث تظل الأفكار في كثير من الأحيان معزولة ومنفصلة عن التنفيذ، فإن ClickUp Whiteboards مدمجة تمامًا مع مهامك ومستنداتك وسير عملك.

بهذه الطريقة، تتيح لك سبورة ClickUp Whiteboards القيام بأكثر من مجرد العصف الذهني - يمكنك بناء الأفكار وتنقيحها وتنفيذها في مكان واحد. قم بتدوين المفاهيم وربطها بمهام حقيقية وتعيين عناصر العمل مباشرةً داخل مساحة العمل الخاصة بك.

نظرًا لأن ClickUp يوفر مساحة عمل مركزية ومنظمة، فلن تضطر حتى للوصول إلى تطبيقات أخرى لتخزين أفكارك وتنظيمها. يمكنك تضمين المستندات، وربط المهام ذات الصلة، وحتى إنشاء مرئيات مدعومة بالذكاء الاصطناعي دون مغادرة لوحتك.

هل تحتاج إلى بداية سريعة؟ تتيح لك سبورة ClickUp Whiteboards الاختيار من بين أكثر من 1000 قالب للسبورة البيضاء لتخطيط المشاريع والتعاون الجماعي ورسم الاستراتيجيات.

2. ClickUp's One Up #2: ClickUp Mind Maps

تصور الأفكار المعقدة والمترابطة بوضوح باستخدام الخرائط الذهنية ClickUp Mind Maps

ترجم العصف الذهني إلى عمل سريع باستخدام الخرائط الذهنية ClickUp Mind Maps - لا خطوات إضافية، لا سير عمل مجزأ. أثناء قيامك بتخطيط الأفكار المعقدة والمترابطة، قم بتحويل أي عقدة إلى مهمة قابلة للتتبع وتعيينها إلى زميل الفريق المناسب.

تُعد الخرائط الذهنية مثالية لتخطيط سير عمل المشروع، وتحديد استراتيجيات المحتوى، وتنظيم هياكل الفريق، وحتى تصور التبعيات بين المهام المتصلة.

في حين أن سبورات ClickUp Whiteboards مفتوحة وتعاونية، وهي مثالية للمناقشات الحرة وتصور سير العمل، فإن الخرائط الذهنية منظمة وتراتبية، وهي مثالية لتقسيم الأفكار بشكل منهجي.

💡 نصيحة احترافية: مع خيار إعادة التخطيط، يتم إعادة تنظيم الخرائط الذهنية الفوضوية تلقائيًا في سير عمل منظم، مما يسهل تتبع الأولويات وتسهيل التنفيذ.

3. ClickUp's One Up #3: ClickUp Docs و ClickUp Brain

تعاون على المستندات وقم بإدارتها دون عناء باستخدام ClickUp Docs

بالنسبة لأولئك الذين يعتمدون على Notion في التوثيق، تقدم ClickUp Docs بديلاً أكثر ذكاءً.

تقضي ClickUp Docs على المشكلة الشائعة المتمثلة في المعلومات المدفونة من خلال السماح للمستخدمين بربط المستندات مباشرةً بالمهام، وتضمين عناصر الإجراءات، وحتى استخدام البحث المدعوم بالذكاء الاصطناعي لإظهار المعلومات الصحيحة على الفور.

اطرح على ClickUp Brain أي سؤال، وسيقدم لك رؤى من خلال تحليل المعلومات الموجودة من مساحة عملك

💡 نصيحة احترافية: إذا كنت تقوم بتجديد علامتك التجارية، فلا تدع المستندات المبعثرة تبطئك. يحافظ قالب قاعدة المعرفة من ClickUp على جميع إرشادات العلامة التجارية والأسئلة الشائعة والموارد في مكان واحد - بحيث يبقى الجميع على نفس الصفحة من اليوم الأول.

لكن الذكاء الاصطناعي في ClickUp ليس معروفًا فقط ببراعة البحث، بل إن ClickUp Brain يساهم بشكل كبير في العملية الإبداعية أيضًا.

تخيل فريق تصميم يقوم بالعصف الذهني لتحديث العلامة التجارية. في Milanote، قد ينشئون لوحة ملهمة بصريًا باستخدام لوحات الألوان والطباعة والمراجع.

ولكن ماذا بعد ذلك؟ يتعين على شخص ما ترجمة هذه الأفكار يدويًا إلى خطة مشروع. يمكن أن تساعد Notion في التوثيق المنظم للمشروع، لكنها لا تزال تعتمد على الإدخال اليدوي لربط الأفكار بالمهام الفعلية.

لكن ClickUp Brain يقوم بأتمتة العملية بأكملها:

يقوم تلقائيًا بإنشاء المهام وتعيين أصحابها وتحديد المواعيد النهائية من خلال مطالبات بسيطة

يقترح تحسينات على المحتوى، ويلخص الملاحظات، ويُنشئ مسودات مصقولة

وأخيراً، يجمع رؤى من الأبحاث السابقة، ويُنشئ مقارنات تنافسية، ويقترح تعديلات على تحديد المواقع

قم بتكثيف التحديثات الرئيسية بسرعة من التعليقات وتغييرات الحالة والمهام الفرعية الجديدة وتحديثات المشروع الرئيسية باستخدام ClickUp Brain

4. ClickUp's One Up #4: ClickUp Notepad

حوّل الملاحظات إلى مهام قابلة للتنفيذ مع ملخصات ومواعيد نهائية وأولويات باستخدام ClickUp Notepad

ثم هناك ClickUp Notepad، وهي أداة بسيطة لكنها قوية لتدوين الأفكار والمهام السريعة.

على عكس تطبيقات تدوين الملاحظات المستقلة، فهو يتكامل مباشرةً مع إدارة المهام. وهذا يعني أنه يمكن للمستخدمين تحويل ملاحظة سريعة إلى مهمة كاملة مع المواعيد النهائية والمكلفين في ثوانٍ.

💡 نصيحة احترافية: إذا كنت غارقًا في الملاحظات الفوضوية، فإن تعلم كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في تدوين الملاحظات يمكن أن يساعدك في الحصول على تنظيم مرئي فوري وملخصات ذكية وعدم تفويت أي تفاصيل.

5. ClickUp's One Up #5: مهام ClickUp

تساعدك ClickUp Views على تصور عبء عمل الفريق وتعيين حدود السعة وتخصيص الموارد بكفاءة

وبالحديث عن إدارة المهام، يتفوق ClickUp على Notion من خلال طرق عرض المهام المخصصة.

بينما يتطلب برنامج Notion من المستخدمين إنشاء قواعد بيانات المهام يدويًا، يمكن تصور مهام ClickUp Tasks في طرق عرض كانبان والقائمة وجانت والتقويم خارج الصندوق، مما يسمح للفرق بالتبديل بين وجهات النظر المختلفة دون الحاجة إلى وقت إعداد إضافي أو متاعب.

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6. ClickUp's One Up #6: ClickUp AI Notetaker

نسخ الاجتماعات على الفور باستخدام الذكاء الاصطناعي باستخدام ClickUp AI Notetaker

إن Notion وMilanote رائعان للتوثيق، ولكن عندما يتعلق الأمر بالاجتماعات، فإن برنامج ClickUp لتدوين الملاحظات بالذكاء الاصطناعي لا يضاهيه أي برنامج آخر.

إذا كنت تقضي يومك في التنقل من مكالمة إلى أخرى، فأنت على دراية تامة بالارتباك والتفاصيل الضائعة ورسائل البريد الإلكتروني للمتابعة التي تستغرق وقتًا أطول من الاجتماع نفسه. ربما تكون قد جربت أدوات أخرى، لكنها غالباً ما تكون قاصرة.

على عكس أدوات مثل Otter. ai وFireflies، فإن ClickUp AI Notetaker لا يقوم بتسجيل اجتماعاتك فحسب، بل يربط ملاحظاتك ببقية عملك.

باستخدام الذكاء الاصطناعي المدمج، يمكنك البحث في النصوص واستخراج عناصر الإجراءات ومزامنتها مباشرةً مع المشاريع، مما يحافظ على توافق فريقك دون الحاجة إلى بذل مجهود إضافي. احصل على:

النسخ والملخصات التلقائية

الإنشاء الفوري للمهام

التكامل السلس مع المستندات

وأفضل ما في الأمر هو أنك لست بحاجة إلى التنقل بين التطبيقات - يتكامل ClickUp مع Zoom وGoogle Meet وMicrosoft Teams، مما يتيح لك الاحتفاظ بملاحظات الاجتماعات والمهام والمناقشات في مساحة عمل مركزية واحدة.

📮 ClickUp Insight: 37% من العاملين يرسلون ملاحظات المتابعة أو محاضر الاجتماعات لتتبع عناصر الإجراءات، ولكن 36% منهم لا يزالون يعتمدون على طرق أخرى مجزأة. بدون نظام موحد لالتقاط القرارات، قد تُدفن الرؤى الرئيسية التي تحتاجها في الدردشات أو رسائل البريد الإلكتروني أو جداول البيانات. باستخدام ClickUp، يمكنك تحويل المحادثات على الفور إلى مهام قابلة للتنفيذ عبر جميع مهامك ومحادثاتك ومستنداتك - مما يضمن عدم وقوع أي شيء في الشقوق.

الأفكار تحتاج إلى أكثر من مجرد فكرة - كليك أب يجعلها حقيقية

لقد استكشفنا على نطاق واسع الإبداع البصري في Milanote والتنظيم المنظم في Notion، ولكن عندما يتعلق الأمر بالمزج بين الاثنين بسلاسة، فإن ClickUp هو الأفضل.

يجمع ClickUp بين السبورات البيضاء للعصف الذهني، والخرائط الذهنية للتخطيط الاستراتيجي، والمستندات لمشاركة المعرفة، والأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي لبث الحياة في الأفكار - كل ذلك ضمن منصة واحدة موحدة.

يحتوي ClickUp على أدوات لتصور عمليتك وأهدافك وما إلى ذلك. إنها ذروة العمل التعاوني، وقد تحسنت في هذا الجانب، خاصةً مع إضافة طريقة عرض السبورة.

يحتوي ClickUp على أدوات لتصور عمليتك وأهدافك وما إلى ذلك. إنها ذروة العمل التعاوني، وقد تحسنت في هذا الجانب، خاصةً مع إضافة طريقة عرض السبورة.

لماذا التبديل بين أدوات متعددة؟ اشترك في ClickUp مجانًا واختبر طريقة أكثر ذكاءً للعمل!