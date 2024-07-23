أفضل 10 بدائل ومنافسين لميلانوت في عام 2025 (مجاني ومدفوع)

هل تبحث عن بديل لميلانوت؟ لا مشكلة!

ميلانوت ميلانوت هو أداة رائعة لتدوين الملاحظات للبحث والتفكير والإبداع التعاون في المشروع والتنظيم، ورسم الخرائط الذهنية والتخطيط التخطيطي.

يحب المعجبون إصدار Milanote المجاني وواجهة الاستخدام البسيطة، لكنه ليس مناسبًا للجميع. لحسن الحظ، هناك خيارات أخرى رائعة. لقد قمنا بتجميع قائمة بأفضل 10 بدائل لـ Milanote لعام 2024 لمساعدتك في تنظيم مشاريعك الإبداعية.

هل أنت مستعد لاستكشاف بعض أدوات تدوين الملاحظات الجديدة؟ لنفعلها 🙂

ما هو ميلانوت؟

ميلانوت هو تطبيق رقمي شهير لتدوين الملاحظات وأداة تعاون تتيح لك تنظيم الأفكار باستخدام لوحات مرئية كبيرة. يتيح لك ولفريقك مشاركة الملاحظات اللاصقة وقوائم المهام والروابط والملفات والصور والتذكيرات.

يشيد العديد من مستخدمي Milanote بوظائفه المتقدمة وأسعاره التنافسية وتخصيصه. وهو مفضل لدى المصممين والكتاب وغيرهم من المحترفين المبدعين الذين يحتاجون إلى تسجيل أفكارهم وإلهاماتهم وخططهم في مساحة عمل مرئية. 🎨

عبر ميلانوت ومع ذلك، لا توجد أداة مثالية للجميع، وميلانوت ليس استثناءً. إنها رائعة للعصف الذهني المرئي والتنظيم، ولكن بعض المستخدمين يحتاجون إلى المزيد من الميزات أو تخطيط مختلف لتحسين سير عمل فريقهم. ولا بأس بذلك!

ما الذي تبحث عنه في بديل Milanote

إذا كنت تبحث عن بديل لـ Milanote، فنحن نراهن أنك بحاجة إلى بعض الميزات الإضافية في أداة تدوين الملاحظات. فيما يلي بعض الأشياء التي يجب أن تضعها في اعتبارك أثناء بحثك عن أداتك التالية للحفاظ على تنظيم ملاحظاتك:

تقويم سهل العرض: توفر العديد من أدوات تدوين الملاحظات ميزات جدولة زمنية محددة وميزات إدارة المشاريع القائمة على التقويم

توفر العديد من أدوات تدوين الملاحظات ميزات جدولة زمنية محددة وميزات إدارة المشاريع القائمة على التقويم عمليات التكامل: توفر العديد من بدائل ميلانوت تكاملاً مع أدوات أخرى شائعة لجعل حياتك أسهل

توفر العديد من بدائل ميلانوت تكاملاً مع أدوات أخرى شائعة لجعل حياتك أسهل تتبع التقدم: ستجد العديد من الخيارات لتتبع معدلات الإنجاز وحالات المهام والجداول الزمنية - سواء كان ذلك في الحياة الشخصية أو العمل المهني

بالطبع، لدى ميلانوت بعض الوظائف الرائعة التي لن ترغب في فقدانها! فيما يلي بعض الميزات التي يجب أن تضعها في اعتبارك أثناء الانتقال إلى أداة جديدة:

واجهة أنيقة: تأكد من أن أداتك الجديدة تحتوي على واجهة سهلة الاستخدام والفهم

تأكد من أن أداتك الجديدة تحتوي على واجهة سهلة الاستخدام والفهم التعاون: لا تضحي بالعمل الجماعي! العمل معًا في الوقت الفعلي أمر بالغ الأهمية للفرق الإبداعية مع ميزات الملاحظات التعاونية

لا تضحي بالعمل الجماعي! العمل معًا في الوقت الفعلي أمر بالغ الأهمية للفرق الإبداعية مع ميزات الملاحظات التعاونية العصف الذهني : ستحتاج إلى أداة مرنة بما يكفي للسماح بالعصف الذهني الفعال

ستحتاج إلى أداة مرنة بما يكفي للسماح بالعصف الذهني الفعال قوالب قابلة للتخصيص : ابحث عن شيء يحتوي على الكثير من القوالب القابلة للتخصيص لتوفير الوقت

: ابحث عن شيء يحتوي على الكثير من القوالب القابلة للتخصيص لتوفير الوقت إدارة المشاريع: تنظيم الملاحظات داخل إدارة مشروعك وبرنامج تعاون ضروري للمشاريع التي تتطلب عدة مستخدمين

10 أفضل 10 بدائل ومنافسين لميلانوت في عام 2024

هل أنت مستعد لأخذ إدارة المهام إلى المستوى التالي؟ كن متحمسًا لأننا حصلنا على السبق الصحفي الداخلي لأفضل 10 بدائل لميلانوت!

ستعمل هذه الأدوات على تبسيط سير عملك وإبقاء فريقك على المسار الصحيح. دعنا نتعمق في الأمر ونرى ما هو الأنسب لك.

1. انقر فوق

جرب ClickUp Whiteboards

</div>

اجعل أفكارك تنبض بالحياة أو استرخِ ببساطة من خلال الرسم اليدوي الحر باستخدام لوحات ClickUp Whiteboards على هاتفك المحمول

نحن نهتم بمراجعات المستخدمين، وهذا جزء كبير من سبب منحنا ClickUp المركز الأول. ولكن ليس عليك أن تثق بكلامنا. ففي هذا العام فقط، تصدر ClickUp قائمة G2 لأفضل تطبيقات أفضل منتجات برامج إدارة المشاريع لعام 2024 ! 🏆 🙌

ClickUp هو أداة برمجية مجانية لإدارة المشاريع مع كل ما يمكن أن تطلبه في بديل ميلانوت.

اجمع بين العصف الذهني وتتبع التقدم المحرز باستخدام انقر فوق الخرائط الذهنية . ستستخدم أهداف المشروع والمهام لإنشاء عمليات مرئية خطوة بخطوة تجعل جدولك الزمني ينبض بالحياة. و قوالب الخريطة الذهنية تجعل من السهل بدء العمل.

قم بتخصيص اللوحات البيضاء بسهولة عن طريق إضافة المستندات والمهام والمزيد

قم بتوصيل فريقك باستخدام ClickUp Whiteboards والتي تتيح لك رؤية نشاط الجميع سواء كنتما تعملان جنباً إلى جنب أو في بلدين مختلفين. يمكن للجميع إضافة ملاحظات، ووضع أفكارهم الإبداعية على اللوحة، والعصف الذهني مع التعاون في الوقت الفعلي .

قم بإدارة مشروعاتك من أعلى إلى أسفل باستخدام لوحة كانبان ClickUp Kanban . ميزات السحب والإفلات وفرز المهام والتصفية تجعل نظام كانبان القابل للتخصيص لدينا مرنًا مثل فريقك.

ولا تنسَ أتمتة ClickUp ! يمكنك تخصيص الأتمتة المُنشأة مسبقًا لتناسب احتياجاتك حتى تتمكن من وضع المهام الروتينية على الوضع التلقائي والسماح لفريقك بالتركيز على الأمور المهمة.

ClickUp أفضل الميزات

إنشاء مواقع ويكي ومحرّر مستندات جميلة والمزيد باستخدام مستندات ClickUp وربطها بسير العمل حتى تتمكن من تنفيذ الأفكار مع فريقك

قم بتصور أفكارك الإبداعية وتنظيمها وتلخيصها باستخدامقالب خريطة مفهوم ClickUp استفد منقوالب الموجز الإبداعي,قوالب تعقب العاداتوقوالب سير العمل لضمان بقاء فريقك على الهدف

حافظ على توافق فرق العمل عبر المنصات المختلفة مع التوافق مع أجهزة Mac وiPhone وiPad وLindux وWindows وAndroid ومعظم المتصفحات

ادمج ClickUp مع أكثر من 1,000 أداة لجعلإدارة سير العمل أسهل للجميع، بما في ذلك Dropbox و Slack و Asana و Trello و GitLab و Outlook

تخصيص واجهة المستخدم ولوحات المعلومات بحيث يكون كل ما يحتاجه أعضاء فريقك في متناول أيديهم

الوصول إلى جميع الميزات المذكورة أعلاه دون إنفاق أي شيء باستخدام الباقة المجانية للأبد

قيود ClickUp

أبلغ بعض المستخدمين عن وجود منحنى تعليمي مع ميزات ClickUp (تم حل هذه المشكلة من خلال الكثير من مقاطع الفيديو التعليمية المجانية!)

بعض الميزات متاحة فقط على المتصفح وتطبيقات سطح المكتب (مثل السبورة الرقمية التعاونية)

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل استخدام

7 دولارات شهريًا لكل استخدام الشركات: 12 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

اتصل للحصول على الأسعار ClickUp Brain متاح على جميع الخطط المدفوعة مقابل 5 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهرياً

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 8700 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 8700 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3800 تقييم)

2. إيفرنوت

عبر إيفرنوت Evernote هو برنامج رائد في تدوين الملاحظات موجود منذ عام 2008. وقد وضع هذا التطبيق المباشر لتدوين الملاحظات معيارًا لهذه الصناعة إلى جانب Microsoft OneNote. وهو شائع لدى فرق العمل الصغيرة التي ترغب في إدارة قوائم المهام وتنظيم المهام و(كما خمنت) تدوين الملاحظات.

بدلاً من لوحة مرئية مثل ميلانوت، يستخدم إيفرنوت دفاتر الملاحظات والعلامات لتنظيم أفكارك ومعلوماتك. وهو موجود منذ فترة ولكنه يحتوي على ميزات محدثة مثل الوصول إلى الملفات دون اتصال بالإنترنت، والوضع المظلم، ودعم الملاحظات المكتوبة بخط اليد. ✏️

هل جربته بالفعل؟ هناك المزيد بدائل إيفرنوت لأولئك الذين يرغبون في التحقق من الخيارات الأخرى.

أفضل ميزات Evernote

استخدام ميزات متخصصة في تدوين الملاحظات مثل المسح الضوئي للمستندات، ومقص الويب، وتكامل التقويم، والملاحظات المكتوبة بخط اليد

تنظيم أفكارك وملاحظاتك باستخدام علامات تسهل البحث عن المعلومات التي تحتاجها

الوصول إلى الميزات الأساسية للأفراد والفرق الصغيرة باستخدام الإصدار المجاني

العمل عبر منصات متعددة مع تطبيقات سطح المكتب والجوال المتوافقة مع ويندوز وiOS وأندرويد

قيود Evernote

لا يوفر تنظيم المستندات وتنسيقها العديد من الميزات مثل بعض أدوات تدوين الملاحظات الأخرى

أبلغ المستخدمون عن ضعف التوافق مع أدوات إدارة المشاريع الأخرى

يرسل هذا البديل لميلانوت رسائل بيع متكررة لمستخدميه المجانيين، ويحد من عدد المستخدمين المجانيين إلى 50 دفتر ملاحظات فقط

تسعير Evernote

مجاني

شخصي : 14.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم تدفع شهريًا

: 14.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم تدفع شهريًا احترافي 17.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم يدفع شهريًا

تقييمات ومراجعات Evernote

G2: 4.4/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 2,000 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 8,000 تقييم)

3. روديو درايف

عبر روديو درايف روديو درايف هو أداة لإدارة المشاريع مع ميزات متعددة تدعم الفرق الإبداعية. يمكنك إنهاء مهام سير العمل المجزأة وتوجيه مشاريعك من البداية إلى النهاية باستخدام واجهة واحدة تعتمد على البيانات.

على النقيض من لوحة Milanote المرئية ذات الشكل الحر، يركز Rodeo Drive على التنظيم والإدارة المالية. يمكنك تدوين الملاحظات حول مشاريعك، وإدارة عبء عمل فريقك من خلال جدولة المهام بدقة، واستخدام إدارة المشاريع القائمة على التقويم لإبقاء الجميع على نفس الصفحة.

روديو درايف أفضل الميزات

تبسيط تعاون الفريق وإدارة المشروع من خلال ميزات تعيين المهام المباشرة، والجداول الزمنية للمشروع، وتطبيق بسيط لتدوين الملاحظات

احصل على رؤى حول مشاريعك باستخدام وظيفة إعداد التقارير للإشراف على الوقت المتتبع وأداء الفريق

التكامل مع QuickBooks وXero إلىتبسيط عملية مسك الدفاتر الخاصة بك استفد من ميزات إعداد الميزانية وإعداد التقارير المالية لمراقبة السلامة المالية لمشاريعك طوال دورات حياتها



قيود روديو درايف

تقتصر الباقة المجانية على 10 مستخدمين وتفتقر إلى الوصول إلى بعض الميزات المتقدمة

أبلغ بعض المستخدمين عن نقص الميزات مقارنة بتطبيقات حفظ الملاحظات الأخرى

أسعار روديو درايف

مجاني

أتشيفر: 14.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم يدفع شهريًا

تقييمات ومراجعات روديو درايف #### تقييمات ومراجعات روديو درايف

G2: 4.5/5 (4+ تقييمات)

4.5/5 (4+ تقييمات) Capterra: 4.7/5 (3+ تقييمات)

4. ميرو

عبر ميرو Miro هي أداة رسم الخرائط الذهنية للفرق التي ترغب في التقاط أفكارها وتنظيمها وتنظيمها. يمكنك تسهيل التعاون السلس باستخدام الدردشة والتعليق، وتنظيم الخرائط الذهنية تلقائيًا بنقرة واحدة، وإضافة محتوى إلى لوحة لا نهائية لتوضيح أفكارك.

وباعتباره بديلًا فائق المرونة لـ Milanote، يتألق Miro بميزات مثل مشاركة الشاشة، ووضع العرض التقديمي، وعقد المؤتمرات الجماعية. يضم مكتبة من القوالب سهلة الاستخدام للمساعدة في تسهيل منحنى التعلم بغض النظر عن المشروع الذي تعمل عليه.

بالنسبة لأولئك الذين جربوا هذا التطبيق بالفعل، هناك الكثير من بدائل ميرو -لديك خيارات!

ميرو أفضل الميزات

استخدم السبورة البيضاء للعصف الذهني الإبداعي، والخريطة الذهنية لالتقاط الأفكار، ولوحة التخطيط لإنشاء تمثيل مرئي لكل مشروع

استورد جداول بيانات Microsoft Excel وجداول بيانات جداول بيانات Google بنقرة زر واحدة، وذلك بفضل تكامل Miro

استخدم قالب تقويم وسائل التواصل الاجتماعي لتتبع أفكار حملتك، وتدوين الملاحظات على المشاريع، وإبقاء فريقك على المسار الصحيح عبر جميع ملفاتك الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي

إنشاء أدوات وإضافات مخصصة باستخدام HTML وJavaScript وCSS

قيود ميرو

تقتصر الباقة المجانية على مساحة عمل واحدة، وهو ما تجده بعض الفرق التي لديها عدة مستخدمين محدودًا للغاية

أبلغ بعض المستخدمين عن وجود أخطاء في محرر النصوص ووظائف السحب والإفلات، بالإضافة إلى الحاجة إلى دعم Markdown في تطبيق الملاحظات

تسعير #### ميرو

مجاني

المبتدئين: 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم تدفع شهريًا

10 دولارات شهريًا لكل مستخدم تدفع شهريًا الشركات: 20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم تدفع شهريًا

20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم تدفع شهريًا المؤسسات: اتصل بنا لمعرفة الأسعار

ميرو التقييمات والمراجعات

G2: 4.8/5 (أكثر من 5,100 تقييم)

4.8/5 (أكثر من 5,100 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 1,300 تقييم)

5. نوتون

عبر فكرة Notion هو مساحة عمل أنيقة للتعاون وتدوين الملاحظات وقوائم المهام. تستخدمه الفرق لتنظيم المهام في لوحات كانبان وطرق عرض التقويم والجداول. هذا برنامج إدارة المهام يربط بين الملاحظات المرنة وقوائم المهام وقوائم المهام ومواقع الويكي لإبقاء أعضاء الفريق على اطلاع وتواصل.

وكبديل رائع آخر لميلانوت، يوحد برنامج Notion العديد من الأدوات في لوحة تحكم واحدة بتخطيط بسيط مع توفير ميزات إضافية مثل جداول البيانات. تتيح لك بنيته القائمة على الكتل إنشاء قواعد بيانات وصفحات مخصصة وغيرها لتلبية احتياجات إدارة المشروع.

هناك الكثير من بدائل المفهوم إذا كنت قد جربت هذا بالفعل 👀

أفضل ميزات #### Notion

احتفظ بفريقكجلسات العصف الذهني والأفكار الإبداعية مع ميزة التدقيق النحوي البسيطة

استخدم واجهة برمجة تطبيقات Notion لدمج صفحاتك وقواعد بياناتك مع الأدوات التي يستخدمها فريقك بالفعل لتعدد الاستخدامات الكامل

صمم مساحات تعاونية مخصصة، وجداول زمنية للمشاريع، ولوحات كانبان، وتقويمات، وقوائم مهام تحتوي على كل ما تحتاج إليه

العمل مع فرق متعددة المنصات باستخدام لوحة تحكم مبسطة تبقي الجميع على نفس الصفحة

قيود مفهوم

أبلغ بعض المستخدمين عن طول وقت الإعداد والحاجة إلى إعدادات أكثر من أدوات إدارة المشاريع الأخرى

تشير بعض المراجعات إلى أن واجهة المستخدم لتطبيق الهاتف المحمول مربكة أو يصعب التنقل فيها

تسعير تطبيق Notion

مجاني

بالإضافة: 10 دولارات شهرياً لكل مستخدم تدفع شهرياً

10 دولارات شهرياً لكل مستخدم تدفع شهرياً الشركات: 18 دولارًا شهريًا لكل مستخدم تدفع شهريًا

18 دولارًا شهريًا لكل مستخدم تدفع شهريًا المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

تقييمات ومراجعات #### التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 4,700 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 4,700 تقييم) Capterra: 4.7/5 (1,800+ تقييم)

6. أسانا

عبر أسانا أسانا هي أداة رائدة في إدارة العمل والمشاريع تساعد الفرق من جميع الأحجام على تنفيذ أفكارهم والبقاء في الموعد النهائي. تتفوق في إدارة قائمة المهام مع تتبع رائع لتقدم المهام. تتيح الواجهة سهلة الاستخدام للمستخدمين تغيير طرق العرض وتحديد أولويات المهام وتدوين الملاحظات الخاصة بالمشروع.

قد يكون Asana هو السبيل للذهاب إذا كنت تبحث عن بديل أكثر تنظيماً من Milanote ولا بأس بفقدان ميزة العصف الذهني الحر. استخدم معالم المشروع والحقول المخصصة وتبعيات المهام لجعل الحياة أسهل لفريقك بأكمله.

هل أنت بالفعل على دراية بـ Asana؟ يمكنك الاختيار من بين العديد من بدائل أسانا للعثور على أفضل ما يناسبك.

أفضل ميزات #### أسانا

تتبع التقدم المحرز في المشروع، وأخطر جميع أعضاء فريقك عند تحديث المهام، واترك تعليقاتك مع الإشارات @ للتواصل في الوقت الفعلي

ابدأ العمل بشكل أسرع بفضل الواجهة البسيطة التي تقلل من منحنى التعلم لأعضاء الفريق

اختر من بين طرق عرض اللوحة أو القائمة أو الجدول الزمني لتنظيم مشروعك بصريًا بطريقة تناسبك

استخدم الأتمتة للتعامل مع الأشياء الصغيرة وتوفير وقت أعضاء فريقك

قيود أسانا

أبلغت بعض الفرق عن نقص في ميزات التخصيص للوحة التحكم وميزات تتبع المشروع

تشير بعض المراجعات إلى نقص الميزات المتقدمة والمرونة في استخدام الخطة المجانية (عبر أجهزة متعددة)

تسعير #### تسعير أسانا

الأساسية: مجانية

مجانية القسط: 13.49 دولارًا شهريًا لكل مستخدم تدفع شهريًا

13.49 دولارًا شهريًا لكل مستخدم تدفع شهريًا الشركات: 30.49 دولارًا شهريًا لكل مستخدم تدفع شهريًا

30.49 دولارًا شهريًا لكل مستخدم تدفع شهريًا المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات أسانا

G2: 4.3/5 (أكثر من 9,400 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 9,400 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 12,000 تقييم)

7. جوجل كيب

عبر جوجل الاحتفاظجوجل كيب هو تطبيق شخصي لتدوين الملاحظات مصمم للمستهلكين أكثر من كونه تطبيقًا تعاونيًا. إنه خيار مثالي لتنظيم أفكارك وتدوين الملاحظات أثناء التنقل. يمكنك تخصيص الواجهة وإضافة الصور واستخدام مساحة تخزين غير محدودة لجميع أفكارك.

يمكنك استخدام تطبيق Google Keep مجانًا لتتبع ملاحظاتك الشخصية وأفكارك الرائعة وخواطرك. هذا هو بديل ميلانوت لمن لا يستخدمون ميزات التعاون ولا يحتاجون إلى ميزات إدارة المشاريع. 🌻

أفضل ميزات Google Keep

استخدم Google Keep على أنظمة Android و iOS و Chrome لتدوين الملاحظات بسهولة بغض النظر عن مكان وجودك

استمتع بالوصول المجاني إلى جميع ميزات تدوين الملاحظات؛ كل ما تحتاجه هو حساب Gmail

احفظ ملفاتك على Google Drive بنقرة زر واحدة للوصول إلى ملاحظاتك بسهولة أكبر

تدوين الملاحظات بسرعة وسهولة أثناء تصفح الويب، مما يوفر الوقت ويحافظ على تنظيم أفكارك

قيود Google Keep

لا تتوفر ملاحظات Keep دون اتصال بالإنترنت إلا إذا كنت تستخدم جهاز Chromebook

ليس مصممًا للتعاون أو العمل عن بُعد أو إدارة المشاريع

تسعير Google Keep

مجانًا

تقييمات ومراجعات Google Keep

G2: غير متاح

غير متاح Capterra: 4.7/5 (أكثر من 150 تقييم)

8. نوكلينو

عبر نوكلينو Nuclino عبارة عن مساحة عمل تعاونية مع واجهة مستخدم خفيفة الوزن لمساعدة فريقك على الحفاظ على تركيزه. يوفر ميزة البحث السريع ويسمح للمستخدمين بتوحيد جميع مشاريعهم ومعارفهم ومستنداتهم على منصة واحدة.

يركز Nuclino على الأساسيات مع عرض لكل سير عمل. قد يفتقر إلى بعض الوظائف المتقدمة الموجودة مع بدائل ميلانوت الأخرى في هذه القائمة، لكنه ينفذ الميزات التي يتضمنها بشكل جميل.

Nuclino أفضل الميزات

قم بالتبديل بين طرق عرض القائمة واللوحة والجدول والرسم البياني لتغيير طريقة استكشافك لأفكار فريقك ومعرفته بصريًا

التعاون مع أعضاء الفريق من جميع أنحاء العالم في الوقت الفعلي باستخدام منصة سريعة وموثوقة

تصغيرتبديل السياق وودِّع فوضى إدارة المجلدات والملفات من خلال الاحتفاظ بكل شيء في مساحة عمل تعاونية يشاركها فريقك

العمل مع أعضاء الفريق عبر منصات متعددة على أجهزة ويندوز وماك ولينكس وiOS وiOS وأندرويد

قيود Nuclino

تشير بعض المراجعات إلى عدم وجود تكامل مع أدوات إدارة المشاريع الحالية

قد لا يكون مفيدًا لقواعد البيانات والفرق الكبيرة استنادًا إلى مراجعات العملاء

تسعير #### تسعير نوكلينو

مجاني

عادي: 5 دولارات شهريًا لكل مستخدم تدفع شهريًا

5 دولارات شهريًا لكل مستخدم تدفع شهريًا القسط: 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم تدفع شهريًا

تقييمات ومراجعات Nuclino

G2: 4.7/5 (أكثر من 20 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 20 تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 60 تقييم)

مكافأة: تحقق من الأعلى_ 10 بدائل Nuclino والمنافسين

9. أبحاث التجوال

عبر أبحاث التجوال Roam Research هي أداة سحابية لتدوين الملاحظات تحافظ على تنظيم البحث والمستندات. يمكنك إنشاء ملاحظات نقطية، وربط ملاحظاتك، والحفظ التلقائي لعملك، والاحتفاظ بملاحظاتك في علامة تبويب جانبية للرجوع إليها بسرعة أثناء البحث على الويب.

تعمل أداة التجوال كويكي مع روابط خلفية تلقائية، بحيث يمكن للمستخدمين ربط ملاحظاتهم وأفكارهم باستخدام التسلسلات الهرمية المتداخلة. استخدمه لإدارة المعرفة التعاونية داخل فرق العمل عن بُعد حتى يتمكن الجميع من مشاركة أفكارهم وتنظيم أفكارهم وزيادة إنتاجيتهم.

تجول #### أفضل الميزات

التبديل بين وظائف مثل إدارة المشاريع، والتلخيص التدريجي، والتلخيص التدريجي، والتدوين اليومي النقطي للحصول على التنسيق المثالي في كل مرة

تتبع بحثك من خلال الروابط ثنائية الاتجاه والعلامات ذات الروابط الخلفية والصفحات الفردية

أنشئ شبكة مترابطة من المعرفة التي يمكن لفريقك المساهمة فيها والاعتماد عليها في جميع مشاريعك

العمل مع فرق متعددة المنصات باستخدام مساحة عمل عبر الإنترنت يمكن لأي شخص الوصول إليها

قيود التجوال

قد تعيق الواجهة البسيطة الأداء الوظيفي لبعض الفرق بناءً على مراجعات المستخدمين

لا توجد نسخة مجانية، وتشير بعض المراجعات إلى الإحباط من عدم شفافية التسعير

التسعير #### تسعير التجوال

الإيجابيات: 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم تدفع شهريًا

تقييمات ومراجعات التجوال

G2: غير متاح

غير متاح Capterra: 4.4/5 (أكثر من 15 تقييمًا)

10. تريلو

عبر تريلو تُعد Trello واحدة من أفضل أدوات كانبان المتاحة، وذلك بفضل واجهتها سهلة الاستخدام. وهي تفتقر إلى مرونة Milanote، لكن العديد من المستخدمين يجدون أن هذه البنية الأكثر صرامة غالباً ما تجعل من السهل الحفاظ على تنظيم عملهم.

اختر من بين مكتبة Trello الواسعة من بووروبس (المعروفة أيضًا باسم الإضافات) لإضافة الميزات والتكاملات التي تحتاجها لكل مشروع أو فريق. حتى من دون استخدام Power-ups، يجعل Trello من السهل تصور قائمة مهامك وإدارة المهام القادمة وإنشاء لوحات وبطاقات مخصصة لتتبع تواريخ الاستحقاق وتفاصيل المشروع والملفات. 📚

هل جربت Trello بالفعل؟ لديك العديد من بدائل Trello للاختيار من بينها.

Trello أفضل الميزات

التبديل بين طرق عرض اللوحة والتقويم ولوحة المعلومات والجدول الزمني والجدول والخريطة ومساحة العمل للحصول على منظور جديد لمشروعك

احصل على عرض من أعلى إلى أسفل لمشروعك باستخدام إطار عمل لوحة كانبان لتتبع التقدم من كل زاوية

حافظ على تنظيم عملك باستخدام لوحات وبطاقات يمكن لفريقك بأكمله الوصول إليها ومشاركتها وتحديثها والتعليق عليها

استفد من أكثر من 200 عملية تكامل لتجميع كل شيء في مساحة عمل واحدة بسيطة

قيود Trello

عدم وجود ميزات إضافية لإدارة المشاريع مثل التقارير والتحليلات يعيق بعض المشاريع، وفقاً للمراجعات

لا تتوفر بعض الميزات الإضافية للمستخدمين المجانيين

تسعير Trello

مجاني

عادي: 6 دولارات شهريًا لكل مستخدم تدفع شهريًا

6 دولارات شهريًا لكل مستخدم تدفع شهريًا قسط : 12.50 دولار/شهريًا لكل مستخدم تدفع شهريًا

: 12.50 دولار/شهريًا لكل مستخدم تدفع شهريًا المؤسسة: 17.50 دولارًا أمريكيًا في الشهر لكل مستخدم تدفع سنويًا

تقييمات ومراجعات Trello

G2: 4.4/5 (أكثر من 13,000 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 13,000 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 22,000 تقييم)

ارتقِ بإدارة مشروعك إلى المستوى التالي

ها قد حصلت عليها-10 بدائل رائعة من ميلانوت للارتقاء بمستوى إدارة مشروعك. أنت تستحق أداة تتيح لك تنظيم مهامك بكل سهولة وتحقيق أهدافك كالمحترفين. 🤩

فماذا تنتظر إذن؟ ارتقِ بإدارة مشروعك إلى المستوى التالي دون إنفاق سنت واحد. اشترك في ClickUp الآن !