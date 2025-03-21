بامبل مقابل. سلاك: ما هي أداة التعاون الأفضل؟

أنت تعرف المعاناة - الإشعارات التي لا تنتهي، والرسائل المبعثرة، وزميل واحد في الفريق الذي لا يزال لا يستطيع العثور على آخر تحديث.

مع انتشار العمل عن بُعد والعمل المختلط الآن، فإن اختيار أداة التعاون المناسبة ليس مجرد أمر جيد؛ بل هو أمر ضروري للحفاظ على إنتاجية وتفاعل فرق العمل عن بُعد.

لطالما كان Slack هو الاسم المفضل في منصات التواصل الجماعي، لكن اللاعبين الجدد مثل Pumble يغيرون الأمور.

إذن، كيف تقرر أيهما تحافظ على سلاسة المحادثات دون إضافة المزيد من الفوضى؟ في هذا المنشور، سنحلل في هذا المنشور مقارنةً بين "بامبل" و"سلاك" - مقارنة الميزات والتسعير وسهولة الاستخدام - لمساعدتك في العثور على أفضل ما يناسب فريقك.

🌟 🌟 🌟 تنبيه المفسد: ابقَ معنا وسنقدم لك بديلاً أفضل من كل من Pumble و Slack.

⏰ ملخص 60 ثانية بامبل مقابل سلاك - اكتشف ما يميزهما عن بعضهما البعض! الأتمتة: يقدم تطبيق Pumble أتمتة الرسائل الأساسية، بينما يوفر Slack أداة إنشاء سير العمل لأتمتة المهام والتذكيرات والموافقات بشكل أكثر تقدمًا

الاحتفاظ بالرسائل: يحتفظ تطبيق Pumble بسجل رسائل غير محدود مجانًا، بينما يحتفظ تطبيق Slack بسجل رسائل مجاني لمدة 90 يومًا فقط

مشاركة الملفات: تسمح كلتا المنصتين بمشاركة الملفات داخل الدردشات، إلا أن بامبل تقدم سجلًا غير محدود، بينما يرتبط سجل الملفات في Slack بقيود سجل الرسائل

التكاملات: يوفر Pumble عمليات تكامل أساسية مع أدوات التخزين السحابي وإدارة المهام، لكن Slack يضم أكثر من 2400 عملية تكامل، بما في ذلك الخدمات الشائعة مثل Google Drive وAsana وJira.

التسعير: يتم وضع "بامبل" كخيار ميسور التكلفة مع ميزات أساسية، بينما يقدم Slack ميزات متميزة بتكلفة أعلى

إذا كنت ترغب في الحصول على مزايا هاتين الأداتين بسعر أداة واحدة، جرب ClickUp، تطبيق كل شيء للعمل مع دردشة مدمجة

ما هي أداة Pumble؟

عبر بامبل

Pumble هي منصة تواصل وتعاون في الوقت الفعلي تعمل على تبسيط العمل الجماعي وتعزيز الإنتاجية. فكر في الأمر كمحور مركزي لجميع احتياجات التواصل لفريقك. سواء كنت تدير موظفين عن بُعد أو تنسق المشاريع، فإن Pumble يحافظ على تنظيم التواصل وسهولة الوصول إليه.

ميزات بامبل

يوفر Pumble المراسلة الفورية، ومشاركة الملفات، ومكالمات الفيديو/المكالمات الصوتية الجماعية، كل ذلك ضمن واجهة سهلة الاستخدام. إليك نظرة فاحصة على بعض ميزاته الرئيسية:

الميزة رقم 1: مشاركة الملفات والتعاون

باستخدام Pumble، يمكنك مشاركة الملفات مهما كان حجمها ونوعها - سواء كانت مستندات أو صور أو مقاطع فيديو - مباشرةً داخل محادثاتك. هذا يجعل التعاون في المشاريع أمرًا سهلاً مع ضمان بقاء الجميع على نفس الصفحة.

هل تحتاج إلى إشراك المتعاقدين أو البائعين الخارجيين؟ تتيح لك أداة Pumble منح الضيوف حق الوصول مع التحكم الكامل في القنوات أو المعلومات التي يمكنهم رؤيتها.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تخصيص إشعاراتك عن طريق اختيار القنوات أو الأفراد الذين تريد أن تسمع منهم، مما يساعدك على تقليل التشتت والتركيز على ما هو أكثر أهمية.

الميزة رقم 2: التواصل متعدد القنوات

تواصل وجهًا لوجه مع فريقك من خلال مكالمات صوتية ومرئية عالية الجودة، مع ميزات مثل الخلفيات الافتراضية ومشاركة الشاشة وإلغاء الضوضاء لتجربة سلسة.

سواء كنت بحاجة إلى دردشة سريعة بين شخصين أو مساحة مخصصة لمناقشات الفريق، يتيح لك Pumble البقاء على اتصال من خلال الرسائل النصية أو الصوتية المباشرة و قنوات منظمة لمشاريع أو فرق أو مواضيع محددة.

الميزة رقم 3: سهولة الوصول

اعمل بسلاسة عبر سطح المكتب والويب وتطبيقات الأجهزة المحمولة، وأبقِ فريقك على اتصال بغض النظر عن مكان وجودهم. ابقَ على اطلاع دائم بالمحادثات في الوقت الفعلي من أي جهاز - سواء في المكتب أو العمل عن بُعد أو أثناء التنقل.

علاوة على ذلك، تتكامل أداة Pumble مع الأدوات الشائعة دون عناء، مما يساعدك على تبسيط سير عملك وتعزيز الإنتاجية.

تسعير Pumble

- مجاناً

- للمحترفين: 2.99 دولار شهريًا لكل مستخدم

- الأعمال: 4. 99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

- للمؤسسات: 7.99 دولار شهريًا لكل مستخدم

🧠 حقيقة ممتعة: قدم جيف بيزوس " قاعدة البيتزا المزدوجة" في أمازون، والتي تشير إلى أنه إذا لم تكفِ قطعتا بيتزا لإطعام فريق، فإن الفريق كبير جدًا. يشجع هذا المبدأ وحدات التعاون الأصغر والأكثر تركيزًا - مما يعزز الكفاءة ويعزز التركيز ويتيح اتخاذ القرارات بشكل أسرع.

📮 انقر فوق البصيرة: يرسل العاملون في مجال المعرفة ما معدله 25 رسالة يومياً بحثاً عن المعلومات والسياق. يشير هذا إلى قدر لا بأس به من الوقت الضائع في التمرير والبحث وفك رموز المحادثات المجزأة عبر رسائل البريد الإلكتروني والمحادثات. 😱إذا كان لديك فقط منصة ذكية تربط المهام والمشاريع والدردشة ورسائل البريد الإلكتروني (بالإضافة إلى الذكاء الاصطناعي!) في مكان واحد. ولكن لديك:

ما هي أداة Slack؟

عبر سلاك

Slack هي أداة تواصل وتعاون في الوقت الفعلي تستبدل رسائل البريد الإلكتروني التقليدية بالرسائل الفورية. تساعد واجهتها البديهية وسهلة الاستخدام والتكاملات القوية الفرق على البقاء على اتصال من خلال القنوات والرسائل المباشرة ومشاركة الملفات.

ميزات سلاك

من إمكانيات البحث المتقدمة إلى تكامل التطبيقات السلس، يوفر Slack مركزاً مركزياً للتواصل في مكان العمل. فيما يلي بعض ميزاته البارزة:

الميزة رقم 1: تجمعات سلاك

ابدأ محادثات صوتية سريعة غير رسمية داخل قناة باستخدام Huddles. تتيح لك Huddles، المثالية للمناقشات العفوية وعمليات التحقق السريعة، تجاوز إعدادات الاجتماعات الرسمية. فهي توفر طريقة خفيفة ومريحة للتواصل مع أعضاء الفريق في الوقت الفعلي.

الميزة رقم 2: منظومة تطبيقات واسعة النطاق

استفد من عمليات تكامل Slack للتواصل بسلاسة مع أدوات الإنتاجية مثل Asana وGoogle Workspace وMicrosoft 365. تعاون بأمان مع الشركاء الخارجيين والبائعين والعملاء باستخدام Slack Connect، الذي يتيح قنوات عامة مشتركة للتواصل السلس بين الشركات.

قم بتخصيص Slack لتلبية احتياجاتك باستخدام الروبوتات والإضافات التي تعمل على أتمتة التقارير ودعم إدارة المشاريع وتقديم تحليلات في الوقت الفعلي مباشرةً داخل المحادثات.

الميزة رقم 3: أتمتة سير العمل المتقدمة

استفد من أداة Slack المضمنة في أداة Slack لإنشاء سير العمل لأتمتة المهام الروتينية مثل رسائل الإعداد وطلبات الموافقة وتحديثات الحالة - لا حاجة إلى ترميز.

أنشئ مهام سير عمل مخصصة تتكامل مع تطبيقات خارجية مثل Salesforce وJira وZapier لتبسيط العمليات وتقليل العمل اليدوي. قم بأتمتة التذكيرات والإشعارات ومشاركة البيانات بين الأدوات، مما يحافظ على سير عمل الفرق دون الحاجة إلى عمليات التحقق المستمرة.

تسعير سلاك

- مجاناً

- للمحترفين: 8.75 دولار شهريًا لكل مستخدم

- الأعمال +: 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

- شبكة المؤسسات: اتصل بنا لمعرفة الأسعار

➡️ اقرأ أيضًا: Slack Hacks لتحسين التواصل

👀 هل تعلم؟ وفقًا لدراسة أجرتها جامعة وارتون حول التعاون المؤسسي، تضخم وقت المديرين والموظفين في الأنشطة التعاونية بنسبة 50 في المائة على الأقل في العقدين الماضيين.

بامبل مقابل سلاك: مقارنة الميزات

والآن بعد أن غطينا نقاط القوة في كل من Pumble و Slack، دعنا نرى كيف تتراكم ميزاتهما.

يسلط الجدول أدناه الضوء على الاختلافات الرئيسية، مما يسهل عليك المقارنة واختيار الأنسب لفريقك.

الميزات بامبل سلاك مكافأة: ClickUp أتمتة سير العمل أتمتة المراسلة الأساسية أداة منشئ سير العمل لأتمتة المهام والتذكيرات والموافقات أداة إنشاء أتمتة سهلة عندما-ثم مدعومة بالذكاء الاصطناعي سجل الرسائل سجل رسائل غير محدود مجاناً يقتصر على 90 يوماً على الباقة المجانية دردشة مدمجة مع رسائل غير محدودة على باقة fFree مشاركة الملفات والتعاون مشاركة الملفات داخل الدردشات، سجل غير محدود مشاركة الملفات، لكن سجل الرسائل محدود ما لم تتم ترقيته مشاركة الملفات، ومقاطع الفيديو، والملاحظات الصوتية، وربط الدردشة بالمهام، والمزيد التواصل متعدد القنوات القنوات والرسائل المباشرة والمكالمات الصوتية القنوات، والرسائل المباشرة، ومكالمات Huddles، والمكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو القنوات والمكالمات ومكالمات الفيديو وتسجيل الشاشة والملاحظات الصوتية والرسائل المباشرة إمكانية الوصول والمنصات تعمل على سطح المكتب والويب والجوال تعمل على سطح المكتب والويب والجوال يعمل على سطح المكتب والجوال التكاملات التكامل الأساسي مع التخزين السحابي وأدوات إدارة المهام أكثر من 2,400 عملية تكامل، بما في ذلك Google Drive وAsana وJira أكثر من 1000 عملية تكامل، بما في ذلك Zapier وSlack (استيراد الرسائل)، والمزيد القيمة مقابل المال أسعار معقولة مع ميزات أساسية ميزات متميزة ولكن بتكلفة أعلى الدردشة متاحة في الباقة المجانية التعاون الضيف والتعاون الخارجي وصول الضيوف للبائعين والمقاولين Slack Connect للتعاون الآمن مع الشركاء الخارجيين التحكم الدقيق في وصول الضيف

الميزة رقم 1: سجل رسائل غير محدود

يقدم Pumble سجل رسائل غير محدود حتى في خطته المجانية. وتعد هذه ميزة مهمة للفرق التي تعتمد على المحادثات السابقة للسياق أو الإعداد أو إدارة المعرفة.

يحدّ تطبيق سلاك من سجل الرسائل في خطته المجانية، مما يجعل من الصعب الوصول إلى المعلومات القديمة دون الترقية إلى اشتراك مدفوع. بالنسبة للفرق المهتمة بالميزانية التي تعطي الأولوية للوصول إلى اتصالاتها على سجل الرسائل بالكامل، فإن Pumble هو الخيار الأكثر عملية.

🏆 الفائز: يعد Pumble فائزًا واضحًا في هذه الفئة مع إمكانية الوصول إلى سجل الرسائل على المدى الطويل.

الميزة رقم 2: إمكانية الوصول والمنصات

فيما يتعلق بإمكانية الوصول وتوفر النظام الأساسي، يقدم كل من Pumble و Slack تجارب سلسة عبر تطبيقات سطح المكتب والويب والجوال.

وهذا يضمن بقاء الفرق على اتصال وإنتاجية بغض النظر عن الموقع أو الجهاز، مما يجعلها متعادلة في هذه الفئة. وسواء كنت تفضل العمل من جهاز الكمبيوتر أو المتصفح أو الهاتف الذكي، فإن كلا النظامين يوفران لك ما تحتاجه.

🏆 الفائز: إنه تعادل! كلاهما يوفر إمكانية الوصول السلس عبر أجهزة متعددة.

الميزة رقم 3: التكامل وأتمتة سير العمل

يقدم سلاك منظومة واسعة من عمليات التكامل مع مختلف أدوات الإنتاجية، مما يساعد الفرق على ربطه بسير العمل الحالي لأتمتة المهام وتبسيط العمليات.

بينما تقدم Pumble عمليات تكامل أساسية، لا تضاهي مجموعة Slack الواسعة وقدرات أتمتة سير العمل المتقدمة مثل أداة إنشاء سير العمل. إذا كان فريقك يعتمد بشكل كبير على عمليات التكامل والأتمتة لتعزيز الإنتاجية، فإن Slack هو المنافس الأقوى.

🏆 الفائز: Slack، مع وجود نظام بيئي أكبر للتطبيقات، يجعل من الأسهل الاتصال بسير العمل الحالي.

للتلخيص، تتفوق أداة Pumble في القدرة على تحمل التكاليف، وسجل الرسائل غير المحدود، وميزات التعاون الأساسية، مما يجعلها مثالية للفرق التي تهتم بالميزانية والتي تحتاج إلى أداة بسيطة وفعالة في نفس الوقت.

من ناحية أخرى، تتفوق أداة Slack بميزاتها المتقدمة، مثل الأتمتة والتكامل والأمان، مما يجعلها أكثر ملاءمة للمؤسسات الكبيرة ذات تدفقات العمل المعقدة.

بامبل مقابل سلاك على ريديت

لقد بحثنا في Reddit لنرى ما يقوله المستخدمون عن Pumble مقابل Slack.

عند النظر إلى بدائل Slack على موقع Reddit، يسلط بعض المستخدمين الضوء على Pumble كخيار مفضل لأولئك الذين لا يستطيعون أو لا يريدون الدفع مقابل Slack.

لم أسمع قط بـ Pumble. إنه مذهل، وسنستخدمه للعملاء الذين لا يستطيعون أو لا يريدون تحمل تكلفة Slack.

لم أسمع قط بـ Pumble. إنه مذهل، وسنستخدمه للعملاء الذين لا يستطيعون أو لا يريدون تحمل تكلفة Slack.

ومع ذلك، يشير آخرون إلى النطاق الأوسع لتكاملات Slack وحضوره الراسخ:

نحن نستخدم سلاك للتعاون للمجموعات وبيننا وبين العملاء، والعمل على حل المشكلات وإنجاز المهام. تم دمج سلاك لدينا في Jira ومنتجات Atlassian وSalesforce. مشاركة التعليمات البرمجية والسجلات، وربط الخيط في Jira أمر رائع جداً. هناك خطافات من شأنها أن تظهر إشعارًا لفريقي كلما أنشأ عميل تذكرة جديدة في Salesforce. يعمل بشكل رائع.

نحن نستخدم سلاك للتعاون للمجموعات وبيننا وبين العملاء، والعمل على حل المشكلات وإنجاز المهام. تم دمج سلاك لدينا في Jira ومنتجات Atlassian وSalesforce. مشاركة التعليمات البرمجية والسجلات، وربط الخيط في Jira أمر رائع جداً. هناك خطافات من شأنها أن تظهر إشعارًا لفريقي كلما أنشأ العميل تذكرة جديدة في Salesforce. يعمل بشكل رائع.

تظهر مناقشات Reddit أن الاختيار الأفضل بين Pumble و Slack يعتمد بشكل كبير على احتياجات الفريق وأولوياته الفردية. التسعير ومجموعات الميزات والتكاملات الحالية كلها عوامل رئيسية في عملية اتخاذ القرار.

تعرَّف على ClickUp - أفضل بديل ل Pumble مقابل Slack

إذا كنت تبحث عن المزيد من الخيارات في مجال التعاون الجماعي وتخطيط الاتصالات، ففكر في ClickUp.

يعد تطبيق كل شيء للعمل بديلاً مقنعًا لـ Pumble و Slack؛ وسنخبرك لماذا في القسم التالي.

ClickUp's One Up #1: التعاون في الوقت الحقيقي مع ClickUp Chat

يحتوي ClickUp Chat على جميع الميزات الأساسية التي تتوقعها من الدردشة والمزيد

الدردشة معطلة. تطبيقات الدردشة، المعزولة والمنفصلة عن أدواتنا الأخرى، لم تعد فعالة. أدخل ClickUp Chat، وهو أكثر من مجرد أداة مراسلة. فهي مدمجة بالكامل في مساحة عمل تجمع بين الدردشة والمهام والتوثيق في منصة واحدة.

أكثر من مجرد مراسلة : على عكس Slack و Pumble، حيث تتواجد الدردشة غالبًا في مكان منعزل، تتيح ClickUp Chat للفرق التواصل مباشرةً ضمن سير عملهم، مما يجعل المناقشات مرتبطة بالمهام والمشاريع

لا حدود للرسائل على الإطلاق : على عكس سجل سلاك المقيّد بـ 90 يومًا، تقدم ClickUp سجل دردشة مجاني غير محدود وتضمن بقاء كل محادثة متاحة

وضع علامات على المهام وربط المستندات: على عكس Slack و Pumble، اللذان يتطلبان تكاملًا خارجيًا، يتيح ClickUp للمستخدمين تحويل الرسائل إلى مهام قابلة للتنفيذ مباشرةً من الدردشة. وهذا يعني تبديلًا أقل للسياق وتعاونًا أكثر فعالية

لماذا تفوز أداة ClickUp: تعمل أداة ClickUp - بميزات المراسلة المتكاملة - على إزالة الفجوة بين التواصل والتنفيذ. يعمل دمج الدردشة مع إدارة المشروع على تبسيط التواصل والحفاظ على تنظيم كل شيء، مما يجعله أقوى من تطبيقات المراسلة المستقلة.

هناك أخبار جيدة إذا كان فريقك يحب Slack ولكنه يحتاج إلى قوة مشروع ClickUp للحصول على أفضل ما في العالمين. يقدم ClickUp تكامل Slack لربط سير العمل، مما يوفر خيارًا آخر للفرق التي تبحث عن وظائف مشتركة.

➡️ اقرأ أيضًا: Slack مقابل ClickUp: ما هي أداة التواصل الجماعي الأفضل

استخدم التعليقات المعينة في ClickUp لإنشاء عناصر العمل على الفور وتعيينها للآخرين أو حتى لنفسك

تعمل التعليقات المعينة في ClickUp على تحويل المناقشات غير الرسمية إلى عناصر عمل واضحة وقابلة للتتبع - وهو أمر لا يمكن لPumble أو Slack القيام به بسلاسة.

حافظ على تنظيم التعليقات : بينما يسمح كل من Pumble و Slack بالتعليقات، فإن ClickUp سيمكنك من تعيين التعليقات لأفراد محددين، وتحويل التعليقات إلى مهام قابلة للتنفيذ

لا تفقد أبدًا عناصر العمل : يضمن ClickUp عدم مرور أي تعليق دون أن يلاحظه أحد من خلال إخطار المُعيَّنين تلقائيًا. لا مزيد من التمرير عبر سلاسل التعليقات التي لا نهاية لها في محاولة لمعرفة من يحتاج إلى القيام بماذا

متابعة أسرع: يمكن للمستخدمين وضع علامة على التعليقات المعينة على أنها تم حلها بمجرد اكتمالها، مما يسهل سير العمل دون الحاجة إلى أدوات إضافية

لماذا يفوز ClickUp: بفضل تعيينات المهام المضمنة في المحادثات، يضمن ClickUp المساءلة وإنجاز المهام التعاونية، على عكس Slack و Pumble، حيث يكون تتبع الرسائل والمهام مرهقًا.

ClickUp One Up #3: التسجيل الفوري للشاشة باستخدام المقاطع

تتم إضافة كل مقطع تقوم بتسجيله في تعليق أو مهمة أو مستند في ClickUp تلقائيًا إلى مركز المقاطع لسهولة التنظيم

تضيف ClickUp Clips بُعدًا جديدًا للتواصل غير المتزامن من خلال تسجيل الشاشة المدمج ومراسلة الفيديو.

يسمح لك بتسجيل مقاطع فيديو قصيرة ومشاركتها مباشرةً داخل ClickUp. عزز استراتيجيات التواصل لديك من خلال تسهيل تقديم ملاحظات مرئية، أو شرح الأفكار المعقدة، أو ببساطة التواصل مع فريقك وجهاً لوجه دون تحديد موعد اجتماع رسمي.

اشرح بصرياً : تخيل تسجيل فيديو توضيحي لمنتجك. لن يكون للقطة شاشة ثابتة أو مشاركة شاشة لصفحتك الطويلة على تطبيق تابع لجهة خارجية نفس التأثير. بدلاً من ذلك، يمكن للمقطع الذي يحتوي على تعليقات توضيحية أن يشرح العمليات المعقدة ومشاركة محتوى الويب المطول دون عوائق

سد فجوات التواصل: تتيح مقاطع "كليك أب كليب" تواصلاً أكثر ثراءً من خلال نقل النبرة والإشارات المرئية، والتي يمكن أن تضيع في المحادثات النصية أو مؤتمرات الفيديو الأساسية، مما يؤدي إلى تفاعلات أكثر فعالية وتعاطفاً

تحسين مشاركة المعرفة: تسمح المقاطع لأعضاء الفريق بإنشاء ومشاركة مقاطع فيديو تعليمية أو إرشادات أو شروحات، وبناء مكتبة من المعرفة التي يسهل الوصول إليها والتي تتجاوز قيود الويكي الثابتة أو المستندات المشتركة

لماذا يفوز ClickUp: تعمل ميزة الاتصال المرئي غير المتزامن على التخلص من أدوات تسجيل الشاشة والاجتماعات الإضافية، مما يجعل التعاون عن بُعد ومشاركة الملاحظات عن بُعد أكثر كفاءة.

ClickUp One Up #4: الإنتاجية المدعومة بالذكاء الاصطناعي مع ClickUp Brain

قم بتلخيص ملاحظات الاجتماع والتقاط النقاط الرئيسية في ثوانٍ باستخدام ClickUp Brain!

لم تعد بحاجة إلى أن تسأل بشرياً عن التحديثات - يقدم لك ClickUp Brain إجابات فورية ودقيقة وسياقية حول المهام والمستندات والأشخاص من أي عمل داخل ClickUp.

ملخصات فورية مولدة بالذكاء الاصطناعي : في حين أن Slack وPumble يتطلبان من المستخدمين تصفح سجل الرسائل يدويًا، فإن ClickUp Brain يمكنه تلخيص المحادثات الكاملة وملاحظات الاجتماعات وتحديثات المشروع في بضع ثوانٍ

الأتمتة الذكية للإنتاجية : على عكس أداة Slack's Workflow Builder (التي تركز على مهام المراسلة)، فإن ClickUp Brain تقوم بأتمتة الإجراءات المتكررة، وتقترح الخطوات التالية، وحتى مسودات المحتوى

بحث وتوصيات مدعومة بالذكاء الاصطناعي: يعثر ClickUp Brain على المهام والملفات والمحادثات ذات الصلة على الفور، مما يلغي الحاجة إلى البحث يدويًا في الرسائل القديمة

لماذا يفوز ClickUp: يتجاوز ClickUp Brain التواصل من خلال جعل سير عملك بأكمله أكثر ذكاءً ومساعدة الفرق على البقاء منظمين ومطلعين ومنتجين - كل ذلك ضمن منصة واحدة.

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مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات شهرياً لكل مستخدم

الشركات : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات : اتصل بنا لمعرفة الأسعار

ClickUp Brain: إضافة إلى أي خطة مدفوعة مقابل 7 دولارات لكل مستخدم شهريًا

💡 نصيحة احترافية: استخدم ClickUp AI لتلخيص سلاك، أو بامبل في مهام قابلة للتنفيذ. قم بنسخ ولصق مناقشات دردشة سلاك/محادثات سلاك/بامبل الطويلة في ClickUp Brain. اطلب من Brain تلخيص الوجبات الرئيسية وتحويلها إلى مهام وتعيين تواريخ الاستحقاق وإضافة المكلفين!

ClickUp هو قلب عملنا - منصة إدارة الأعمال التي نذهب إليها. لقد تمكنا من دمج تعاوننا وإعداد التقارير في نظام واحد، مما يمنح فريقنا رؤية واضحة لعملنا ويتيح لعملائنا رؤية ما نقوم به من أجل أعمالهم.

ClickUp هو قلب أعمالنا - منصة إدارة الأعمال التي نذهب إليها. لقد تمكنا من دمج تعاوننا وإعداد التقارير في نظام واحد، مما يمنح فريقنا رؤية واضحة لعملنا ويتيح لعملائنا رؤية ما نقوم به من أجل أعمالهم.

الانتقال إلى ما هو أبعد من بامبل وسلاك

في حين أن كلاً من Pumble و Slack يقدمان ميزات قيّمة، إلا أن أياً من المنصتين لا تلبي الحاجة إلى التواصل والتعاون الموحد حقاً والمتكامل مباشرةً مع إدارة المشروع.

من خلال الجمع بين ميزات التواصل القوية مثل ClickUp Chat، وآليات التعليقات مثل التعليقات المعينة، والأدوات المبتكرة مثل ClickUp Clips، تعمل ClickUp على تعزيز الإنتاجية من خلال ضمان أن يصبح التواصل جزءًا لا يتجزأ من سير العمل.

في النهاية، يعتمد الخيار الأفضل على احتياجات فريقك الخاصة. ومع ذلك، إذا كنت تبحث عن منصة تقدم مزيجًا قويًا من التواصل وإدارة المشاريع والقدرة على تحمل التكاليف، فإن ClickUp بديل مقنع.

هل أنت مستعد لتجربة الفرق؟ اشترك في ClickUp اليوم!