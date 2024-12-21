كيفية استخدام المراسلة غير المتزامنة لتحسين سير العمل

قد يكون التنقل في أماكن العمل العالمية فوضوياً. ففي الوقت الذي يبدأ فيه مكتبك في نيويورك صباحه، يكون فريقك في لندن قد انتقل إلى اجتماعات منتصف النهار، بينما يكون فريقك في سنغافورة قد أنهى عمله بالفعل.

قد تكون المراسلة غير المتزامنة هي الحل لهذه المشكلة.

فهي تسعى إلى استبدال فكرة أن "يجب أن يكون الجميع متصلاً بالإنترنت الآن!" بشيء أكثر عملية: طريقة تواصل تناسب إيقاعات فريقك الطبيعية، وتحترم وقت الموظفين وخصوصيتهم، وتحافظ على التعاون السلس دون تجاوز الحدود الشخصية.

لننظر كيف!

ما هي المراسلة غير المتزامنة؟

المراسلة غير المتزامنة هي التواصل الذي لا يلزم أن يحدث في الوقت الفعلي. يمكن للمشاركين بدء المحادثات وإيقافها مؤقتاً واستئنافها في الوقت الذي يناسبهم. وهذا يسمح للفرق المختلطة والبعيدة بالتعاون دون التقيد بجداول بعضهم البعض.

في الأساس، يعمل الجميع ويتواصلون بالسرعة التي تناسبهم.

ربما يكون كاتب الخيال العلمي الأسطوري إسحاق أسيموف قد تنبأ بظهور التواصل غير المتزامن في قصته القصيرة " ابني، الفيزيائي ."_

في القصة، يحاول مجموعة من الفيزيائيين إيجاد أسرع طريقة للتواصل مع بعثة أرسلوها إلى بلوتو. ولسوء الحظ، وكما يقول أحدهم، "تستغرق موجات الراديو، التي تنتقل بسرعة الضوء، ست ساعات لتصل من هنا إلى هناك. إذا قلنا شيئاً، _ يجب أن ننتظر اثنتي عشرة ساعة للحصول على إجابة."

الفيزيائيون العباقرة في حيرة من أمرهم. حتى تقوم إحدى أمهاتهم بحل المشكلة لهم:

"بينما تنتظرون الإجابة"، قالت السيدة كريمورنا بجدية: "استمروا في الإرسال وأخبروهم أن يفعلوا الشيء نفسه. أنت تتحدث طوال الوقت وهم يتحدثون طوال الوقت. لديك شخص يستمع طوال الوقت وهم كذلك. إذا قال أي منكما أي شيء يحتاج إلى إجابة، يمكنكما أن تدسّا جوابًا من طرفكما، لكن الاحتمالات هي _ أنكما ستحصلان على كل ما تحتاجانه دون أن تسألا

حدّق كلا الرجلين فيها.

همس كريمورنا، "بالطبع، " محادثة متواصلة. **_ فقط اثنتي عشرة ساعة من المرحلة، هذا كل شيء

ها هو جمال الرسائل غير المتزامنة.

في نهاية المطاف, المراسلة غير المتزامنة يحول التقليدية البريد الإلكتروني مقابل الدردشة النقاش على رأسه. فهو يجمع بين أفضل ما في العالمين ويبقي فريقك على اتصال دون التضحية بساعات العمل العميقة أو الوقت الشخصي.

💡 نصيحة احترافية: "المراسلة غير المتزامنة" لا تعني ببساطة إطلاق رسائل البريد الإلكتروني في الفراغ. فالفكرة من وراء المراسلة غير المتزامنة هي تبادل رسائل دقيقة ومفصلة تستبق الحاجة إلى أسئلة المتابعة والتبادلات المتبادلة التي لا تنتهي ذهابًا وإيابًا. مع الممارسة، يصبح "الاهتمام الفوري مطلوب!" الاستثناء وليس القاعدة.

دعنا نرى بعض الأمثلة على ما تبدو عليه الرسائل غير المتزامنة للحصول على فكرة أفضل عما نعنيه.

أمثلة على المراسلة غير المتزامنة

التواصل الواضح والمنظم هو أساس المراسلة غير المتزامنة. فيما يلي أمثلة رئيسية للتواصل غير المتزامن الفعال:

تحديثات المشروع التي تُقرأ كقصص مصممة بشكل جيد، وليس كمحادثات متسرعة

عروض فيديو توضيحية تشرح الأفكار المعقدة بالتفصيل

ملاحظات غنية بالوثائق التي تحفز التحسينات المفيدة

الوثائق الحية التي تنمو مع تطور معرفة فريقك

تحديثات الحالة التي تقدم معلومات دون مقاطعة

مساحات تعاونية تتطور فيها الأفكار بمرور الوقت

إذن، كيف يمكن مقارنة ذلك بالطريقة التقليدية للتواصل المعروفة أيضًا باسم الرسائل المتزامنة؟

الرسائل غير المتزامنة مقابل الرسائل المتزامنة

تخدم الرسائل المتزامنة وغير المتزامنة أغراضاً مختلفة. في حين أن طرق التواصل المتزامنة (مثل مكالمات الفيديو التي نعرفها جميعًا جيدًا) تتطلب التعاون في الوقت الحقيقي فإن التواصل غير المتزامن يمنح فريقك متنفّسًا لـ

حل المشاكل المعقدة دون الحاجة إلى "اتصال" يتطلب استجابة فورية

صياغة الاستجابات التي تدفع المشاريع إلى الأمام

الاحتفاظ بسجل واضح للقرارات والمناقشات الهامة

العمل بفعالية عبر مجموعات سكانية مختلفة

الهروب من دورة الاجتماعات التي لا تنتهي

وضع حدود صحية بين العمل والحياة

يؤدي تطبيق المراسلة غير المتزامنة في العمل إلى تغيير عقلية "العمل الدائم" إلى عقلية "المضي قدماً دائماً" بوتيرة تناسب الجميع.

من خلال فهم واضح لما تنطوي عليه المراسلة غير المتزامنة، دعنا نرى كيف يمكن أن تعيد تشكيل الطريقة التي تتعاون بها الفرق وتحقق المزيد من الإنجازات معاً.

كيف تعمل المراسلة غير المتزامنة على تعزيز تعاون الفريق

لا تتبنى الشركات الذكية التواصل غير المتزامن فقط. إنهم يزدهرون بها. من إنجاز المشاريع بشكل أسرع إلى فرق العمل الأكثر سعادة، فإن النتائج تتحدث عن الكثير.

إليك كيف يغير العمل غير المتزامن التعاون للفرق الحديثة:

تعزيز التركيز والإنتاجية

لنفترض أن مطوريك يعملون على البرمجة لساعات طويلة دون انقطاع. كُتّابك في تدفقهم وصياغة المحتوى. والاستراتيجيون لديك مشغولون بحل المشاكل المعقدة دون رسائل مستمرة من مديريهم يطلبون التحديثات.

هذه هي ميزة الرسائل غير المتزامنة: عندما يتحكم فريقك في وقت استجابته، فإنه يتحكم في إنتاجيته.

اتخاذ قرارات أفضل

مع التواصل غير المتزامن، يمكن لفريقك التفكير قبل الاستجابة. يمكنهم البحث في اتجاهات السوق، أو إعادة مراجعة تلك الأرقام، أو التشاور مع أصحاب المصلحة الرئيسيين. وهذا يؤدي إلى قرارات تصمد أمام اختبار الزمن.

تعاون عالمي شامل

المزامنة الصباحية في طوكيو مقابل المزامنة المسائية في برلين؟ الرسائل غير المتزامنة تجعل هذا الصداع في الجدولة يختفي.

يمكن لمصمم واجهة المستخدم الخاص بك في طوكيو مشاركة نماذج مفصلة للواجهة مع التعليقات في الساعة 4 مساءً، مما يسمح للمطور في برلين بمراجعة التغييرات وتنفيذها خلال ساعات الصباح المثمرة.

كل عضو من أعضاء الفريق يساهم خلال ساعات الذروة، ويحافظ على تقدم المشروع بشكل مستمر.

مسار توثيق واضح

نظرًا لأن المناقشات تتم كتابيًا، فإن كل متطلبات المنتج وتفضيلات العميل وقرارات المشروع يتم توثيقها تلقائيًا.

عندما يسأل عضو جديد في الفريق عن الأسباب الكامنة وراء ميزة ما، يمكنه تتبع تاريخ المناقشة بالكامل، مما يلغي الحاجة إلى التفسيرات المتكررة.

تحسين التوازن بين العمل والحياة الشخصية

تخلص من الشعور بالذنب لتسجيل الخروج عندما يكون الآخرون متصلين بالإنترنت. يتيح التزامن لفريقك مواءمة عملهم مع حياتهم. وبهذه الطريقة، يمكن للطيور المبكرة أن تلتقط زخمها الصباحي، ويمكن لبوم الليل أن يجدوا تدفقهم المسائي.

تقليل النفقات العامة للاجتماعات

هل تتذكر عندما كانت الاجتماعات من أجل القرارات وليس التحديثات؟ الدردشة غير المتزامنة تعيد ذلك.

انقل تقارير الحالة ومعلوماتك إلى قنوات المراسلة غير المتزامنة. احتفظ بتلك اللحظات المتزامنة القيّمة للمحادثات التي تحتاجها حقًا - العصف الذهني، وبناء العلاقات، وحل المشكلات المعقدة.

عندما تمنح فريقك حرية التواصل وفقاً لشروطهم، فإنك تغيّر من طريقة عملهم.

إن معرفة فوائد التعاون غير المتزامن هي مجرد نظرية - فهي لا تصبح فعالة إلا باستخدام أدوات التنفيذ المناسبة. كما أن اختيار الأداة المناسبة يتعلق بأكثر من مجرد ميزات. فالأداة المناسبة تناسب سير عمل فريقك، وليس العكس.

## أدوات المراسلة غير المتزامنة الشائعة

الأداة المناسبة أدوات الاتصال غير المتزامن لا تضيف فقط إشعارًا آخر إلى يومك. فهي تنسجم بسلاسة مع طريقة عمل فريقك بالفعل، مما يجعل التواصل أكثر وضوحًا والتعاون أكثر سلاسة.

ClickUp انقر فوق هو تطبيق كل شيء للعمل الذي يحوّل تحديثات المشروع إلى محادثات طبيعية. على عكس الأدوات التقليدية التي تدفن التعليقات داخل المهام، يدمج ClickUp بسلاسة إدارة المشروع مع ميزات التواصل المتطورة التي تحرر فريقك من الانقطاعات المستمرة.

الأداة الأولى في ترسانته؟ انقر فوق الدردشة .

الحفاظ على الأفكار الرائعة من خلال تحويل محادثات ClickUp Chat إلى مهام منظمة

ClickUp Chat هو الحل الشامل للتواصل غير المتزامن الهادف. إنه مصمم لحل جميع المشاكل المزعجة التي يواجهها المتعاونون عن بُعد: ضريبة التبديل، والنسخ اليدوي/التقديم/إنشاء المهام، والسياق المفقود، والأفكار المفقودة.

إليك الطريقة:

حوّل محادثات ClickUp Chat غير المتزامنة إلى مهام قابلة للتنفيذ مثالية للحظات "فكرة رائعة، لنفعل ذلك لاحقاً!" التي عادةً ما تضيع في منصات المراسلة

دعنا ClickUp Brain يلتقط السياق من سلسلة محادثاتك ويجمعه بشكل أنيق، ليكون جاهزًا للعمل عليه

من سلسلة محادثاتك ويجمعه بشكل أنيق، ليكون جاهزًا للعمل عليه احتفظ بسياق جميع أعمالك في جميع محادثاتك. احتفظ بالمواضيع متزامنة بين المحادثات والمهام

إنشاء محتوى يعتمد على المزامنة مثل التحديثات والإعلانات

مثل التحديثات والإعلانات استعرض جداول الجميع من داخل الدردشة مباشرةً وقم بإعداد الاجتماعات وفقًا لذلك

تتيح لك ميزة ClickUp Chat إمكانية المراسلة غير المتزامنة بـ... بنقرة زر واحدة.

هناك طرق أخرى يمكن أن تساعد ClickUp من خلالها في التواصل غير المتزامن:

تعيين التعليقات مباشرة على مهام النقر فوق المهام أو المستندات أو المشاريع. يقوم فريقك بالقراءة والاستجابة عندما يكونون مستعدين، مع الحفاظ على السياق في مكانه الصحيح

ضع تعليقات مفصلة على مهام ClickUp الخاصة بك لإبقاء السياق واضحًا

تخطي الاجتماع ومشاركة تحديثات فيديو سريعة مسجلة على الشاشة باستخدام مقاطع ClickUp التي يمكن لزملاء الفريق مشاهدتها خلال ساعات عملهم

مشاركة تحديثات الفيديو السريعة مع ClickUp Clips وتخطي الاجتماعات

قم بدعوة زملائك في الفريق من خلال @الإشارة إليهم على مستندات ClickUp ليكونوا جزءًا من المحادثة - سيشاركون عندما يكونون قادرين على ذلك

تضمين أعضاء الفريق في مستندات ClickUp Docs للتعاون في الأفكار معًا

تعيين جداول إشعارات مخصصة تحترم وقت التركيز

تحترم وقت التركيز دع كل عضو في الفريق يختار طريقة العرض ( عرض القائمة , عرض اللوحة أو عرض الجدول الزمني ) التي تناسبهم بشكل أفضل، مما يجعل التحديثات غير المتزامنة سهلة المعالجة بطريقتهم

والأهم من ذلك؟ تكامل ClickUp السلس مع أدوات التواصل الموجودة لديك.

يمكنك دمج ClickUp مع Slack للمراسلة الفورية, استخدام Microsoft Teams للتعاون على نطاق أوسع، و إطلاق اجتماعات Zoom مباشرةً من مهامك.

تضمن منظومة التكامل هذه إمكانية حفاظ فريقك على طرق التواصل المفضلة لديهم مع الحفاظ على مركزية وتنظيم جميع المعلومات المتعلقة بالمشروع.

لقد جعل ClickUp محاذاة غير متزامنة أبسط بكثير وأكثر فعالية . من خلال بناء إطار عمل يمكن من خلاله تحديد وهيكلة الأهداف والنتائج، يمكن للفرق البعيدة فهم التوقعات وتقديم تحديثات الحالة بسلاسة. العصف الذهني باستخدام اللوحات البيضاء سهل، وإعادة تنظيم الأولويات سهل، وإضافة الصور المرجعية، وما إلى ذلك، كل ذلك يتم بسلاسة كبيرة

بازا جيلبرت، مدير المنتجات في شركة AccuWeather

Slack

Slack عبارة عن أداة مراسلة مخصصة تعتمد على القنوات حيث يمكن لفريقك تنظيم المحادثات حسب المشاريع أو الموضوعات أو الأقسام.

عبر سلاك في حين أن إمكانات الدردشة المباشرة معروفة جيدًا، إلا أن قيمة Slack الحقيقية تكمن في ميزاته غير المتزامنة التي تساعد في تقليل الحمل الزائد على التواصل.

تسمح لك المنصة بما يلي:

تعيين رسائل الحالة التي تتجاوز مجرد "بعيدًا" - لإعلام زملائك في الفريق بأنك في وضع العمل العميق، أو في موعد نهائي، أو متاح للأسئلة السريعة

التي تتجاوز مجرد "بعيدًا" - لإعلام زملائك في الفريق بأنك في وضع العمل العميق، أو في موعد نهائي، أو متاح للأسئلة السريعة إنشاء سلاسل مناقشات مركزة للحفاظ على تنظيم المحادثات

للحفاظ على تنظيم المحادثات قم بتثبيت الرسائل الأساسية لسهولة الرجوع إليها

لسهولة الرجوع إليها جدولة الرسائل لاحترام المناطق الزمنية المختلفة

لاحترام المناطق الزمنية المختلفة الاندماج مع أدوات إدارة المشاريع لتحسين سير العمل

💡 نصيحة احترافية: أنشئ اصطلاحات تسمية للقنوات تكون منطقية، وحدد توقعات واضحة لوقت الاستجابة، وشجع المواضيع للمناقشات التفصيلية.

مايكروسوفت تيمز

يتطلب العمل عبر المناطق الزمنية مرونة في كيفية تواصل الفرق في مكان العمل . توفر Microsoft Teams هذا من خلال منصة موحدة حيث تتداخل الدردشة والفيديو ومشاركة الملفات بسلاسة.

عبر مايكروسوفت تنظم Teams المحادثات في قنوات ولكنها تكتسب قوة فريدة من خلال تكامل Microsoft. يمكنك الوصول إلى مستندات SharePoint، والتعاون على ملفات OneDrive، واستخدام أدوات التخطيط المدمجة دون الحاجة إلى تبديل المنصات.

تكمن القيمة الحقيقية للفرق الموزعة في قدرات Teams غير المتزامنة. يمكن لأعضاء الفريق:

مشاهدة الاجتماعات المسجلة حسب جدولهم الزمني

حسب جدولهم الزمني المساهمة في المناقشات من خلال استطلاعات الرأي بدلاً من حضور الجلسات المباشرة

من خلال استطلاعات الرأي بدلاً من حضور الجلسات المباشرة متابعة محادثات المشروع في قنوات مخصصة

في قنوات مخصصة الوصول إلى الملفات المشتركة والأدوات التعاونية عند الحاجة

تضمن هذه المرونة بقاء الجميع على اتصال ومساهمة هادفة.

زووم

يحتاج العاملون عن بُعد إلى خيارات تتجاوز مكالمات الفيديو المجدولة. يساعد Zoom الآن فرق العمل الموزعة على مشاركة المعلومات والتعاون بفعالية لدعم اتصالات الفيديو غير المتزامنة .

عبر تكبير يوفّر تطبيق Zoom's Team Chat تواصلًا منظمًا من خلال القنوات والمجموعات، ولكن Zoom Clips يتميز عن غيره من التطبيقات الأخرى. قم بتسجيل رسائل فيديو قصيرة لشرح العمليات المعقدة أو تقديم ملاحظات مفصلة، مما يتيح لأعضاء الفريق استيعاب المعلومات خلال ساعات العمل.

تظل كل محادثة مهمة متاحة من خلال:

تسجيلات الاجتماعات القابلة للبحث

النصوص الآلية

سجل الدردشة المؤرشف

يمكن لفريقك الرجوع إلى المناقشات والقرارات الحاسمة دون جدولة اجتماع آخر، مما يحافظ على سير العمل عبر مناطق زمنية مختلفة.

والآن، دعنا نلقي نظرة على التحديات التي تأتي مع الرسائل غير المتزامنة.

تحديات المراسلة غير المتزامنة

لا يعد التحول إلى المراسلة غير المتزامنة أمراً سهلاً. يمكن أن يساعد فهم العقبات الأكثر شيوعًا فريقك على التكيف بشكل أسرع والتواصل بشكل أفضل.

التأخيرات المحتملة

في بعض الأحيان، تحتاج إلى ملاحظات الآن، وليس عندما يكون الجميع متصلاً بالإنترنت.

على سبيل المثال، قد يحتاج وكلاء خدمة العملاء إلى موافقة عاجلة لإصدار قرار استرداد أموال أو تصعيد حالة. إذا كان المدير المسؤول عن القرار غير متصل بالإنترنت، فقد يظل الطلب معلقاً، مما يؤخر حل المشكلة.

تذكر: غالبًا ما يقوم الأشخاص الذين يتصلون بخدمة العملاء بذلك بعد ساعات العمل العادية، وقد يؤدي التأخير إلى زيادة إحباط هؤلاء العملاء.

الحل: يجب تفويض المسؤولية عن الموافقات العاجلة لمشاكل العملاء. على سبيل المثال، الثقة بموظفي خدمة العملاء - على الأقل كبار الموظفين - تحل المشكلة المذكورة أعلاه وتزيد من رضا العملاء.

ثغرات التواصل

قد تكون الكلمات المكتوبة صعبة. فبدون تلك الإيماءات الخفية و "الهمهمات" الخاصة بالمحادثات الشخصية، فإن رسائلك غير المتزامنة يمكن أن يساء تفسيرها ، مما يؤدي إلى سوء الفهم.

الحل: مهارات تواصل أفضل! تحتاج قوتك العاملة بأكملها إلى تعلم كيفية إرسال رسائل واضحة وشاملة وغنية بالمعلومات. يمكن أن تساعدك الدورات التدريبية في ذلك.

➡️ اقرأ أيضًا: تسخير آداب الدردشة الجماعية في العمل لتحقيق التعاون الأمثل

كثرة التواصل الكتابي

مع المزامنة، لم يعد الأمر يقتصر على البريد الإلكتروني فقط. إنها التعليقات والمستندات وسلاسل المحادثات وتحديثات المشروع - كلها تتطلب الاهتمام.

سيتعين عليك قضاء وقت مفرط في قراءة المحادثات والتحديثات. في بعض الأحيان، قد يتم التغاضي عن رسائل مهمة في هذه العملية. ويشتد هذا التحدي عند العمل عبر منصات متعددة، كل منها يولد دفقاً خاصاً به من الإشعارات والرسائل.

إن فهم تحديات المراسلة غير المتزامنة هو الخطوة الأولى. والآن، دعنا نستكشف أفضل الممارسات لمساعدتك في التغلب عليها.

الحل: نفس ما سبق! التواصل هو مهارة قابلة للتعلم؛ حتى لو أخطأ بعض الموظفين في البداية، يمكن ويجب تعليمهم بشكل أفضل.

لذا، دعنا نتعلم.

أفضل الممارسات للتراسل غير المتزامن الفعال

النجاح غير المتزامن لا يتعلق بالأدوات الفاخرة أو القواعد الصارمة. إنه يتعلق بإنشاء عادات تواصل تعمل لصالح فريقك. إليك كيفية تحقيق ذلك.

ضع بروتوكولات التواصل والتوقعات

يحتاج فريقك إلى إرشادات واضحة حول وقت وكيفية استخدام وسائل التواصل المختلفة قنوات الاتصال المختلفة . حدد توقعات وقت الاستجابة بناءً على أولوية الرسالة. ضع إرشادات بسيطة مثل:

العلم الأحمر = يحتاج إلى اهتمام اليوم

العلم الأصفر = المراجعة خلال 48 ساعة

العلم الأخضر = لمعلوماتك، اقرأها عندما تستطيع

المراسلة غير المتزامنة و GitLab

خذ على سبيل المثال GitLab، شركة GitLab، وهي شركة تعمل عن بُعد بالكامل أتقنت بروتوكولات الاتصال الخاصة بها لضمان سلاسة التعاون غير المتزامن عبر المناطق الزمنية. وقد اعتمدت الشركة نظام استجابة متدرج يعطي الأولوية للأمور العاجلة والوضوح.

يتم الإبلاغ عن الأمور العاجلة عبر Slack مع تحديد أوقات استحقاق واضحة، مما يضمن عدم حدوث أي تعطيلات حرجة فقط

مع تحديد أوقات استحقاق واضحة، مما يضمن عدم حدوث أي تعطيلات حرجة فقط يتم تسجيل البنود ذات الأولوية المتوسطة في أداة إدارة المشاريع مع تواريخ الاستحقاق والمكلفين بها

مع تواريخ الاستحقاق والمكلفين بها التحديثات ذات الأولوية المنخفضة، مثل إعلانات الشركة، تتم مشاركتها في نشرة إخبارية شهرية لمراجعتها على مستوى الفريق في وقت مناسب

يعمل هذا النهج المنظم على التخلص من الانقطاعات غير الضرورية مع إبقاء الجميع على نفس الصفحة.

استخدم أدوات غير متزامنة تتكامل مع سير عملك

يعتمد نجاح التواصل غير المتزامن بشكل كبير على اختيار الأدوات المناسبة. ابحث عن الحلول التي تجلب اتصالك مباشرة إلى سير عملك.

على سبيل المثال، يقوم ClickUp بدمج رسائلك ومهامك ومستنداتك في مكان واحد، مما يلغي الحاجة إلى التبديل بين منصات متعددة.

كما أن تكامله مع أدوات أخرى، مثل Slack وZoom وTeams، يضمن بقاء المناقشات المهمة متصلة بالمشاريع والمهام ذات الصلة، مما يجعل المعلومات قابلة للاسترجاع بسهولة عند الحاجة.

الحفاظ على الوثائق

إنشاء وثائق شاملة من خلال العمل غير المتزامن يساعد فريقك على البقاء متناسقاً دون الحاجة إلى اجتماعات مستمرة. تطوير قاعدة معرفية مركزية تتضمن:

متطلبات المشروع والقرارات

إرشادات العمليات وأفضل الممارسات

ملخصات الاجتماعات وبنود العمل

بروتوكولات الفريق ومعايير التواصل

تعمل هذه الوثائق بمثابة مصدر واحد للحقيقة، مما يقلل من الأسئلة المتكررة ويمكّن أعضاء الفريق الجدد من الوصول إلى السرعة المطلوبة.

المراسلة غير المتزامنة و Basecamp

إحدى الشركات التي تبنت هذا النهج هي Basecamp. ثقافة الشركة التي تعتمد على المزامنة أولاً تزدهر على التوثيق المركزي .

يضمن الكتيب الشامل، وملاحظات الاجتماعات المشتركة، والأدلة المكتوبة مسبقًا الوضوح وتسريع عملية التأهيل وتعزيز استقلالية الفريق. بالنسبة إلى Basecamp، التوثيق هو استراتيجية وليس مجرد أداة.

اجعل تحديث المستندات جزءًا من سير عملك المعتاد، وليس مجرد أداة إضافية. تنمو أفضل الوثائق بشكل طبيعي مع مشاريعك.

هل أنت مستعد للتحرر من ثقافة العمل الدائم؟

إن أفضل عمل لفريقك لا يحدث في الاجتماعات المتتالية أو الدردشة المستمرة. بل يحدث ذلك عندما يكون لدى الأشخاص مساحة للتفكير والإبداع والتعاون بشروطهم الخاصة.

هل تريد أن ترى كيف يبدو التواصل غير المتزامن المدروس أثناء العمل؟ شاهد كيف يمكن أن يؤدي جمع محادثات فريقك ومهامه ومستنداته في مساحة عمل ذكية واحدة إلى تحويل "الاجتماعات حول الاجتماعات" إلى تقدم حقيقي. جرّب ClickUp .