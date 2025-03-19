أفضل 10 بدائل لـ Flowise AI لبناء تطبيقات مخصصة للذكاء الاصطناعي

يجب أن يكون بناء الحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي بسيطاً وفعالاً وقابلاً للتطوير. سواء كنت تنشئ مهام سير عمل مخصصة، أو روبوتات دردشة افتراضية، أو تطبيقات تعتمد على الذكاء الاصطناعي، فأنت بحاجة إلى أداة تدعم الأتمتة والتخصيص واتخاذ القرارات الذكية.

يساعدك برنامج Flowise AI على تخصيص وكلاء الذكاء الاصطناعي، وأتمتة المهام، وتطوير مساعدين يعتمدون على الذكاء الاصطناعي باستخدام نماذج لغوية كبيرة (LLMs).

ومع ذلك، فإن للذكاء الاصطناعي Flowise AI سلبياته ومرونته المحدودة للغاية وإعداداته الصعبة وسعره الباهظ قد يجعل بعض المستخدمين يفكرون مرتين.

والخبر السار هو أن هناك بدائل أفضل مع منصات لا تحتوي على تعليمات برمجية ومحررات السحب والإفلات ومساعدي مبيعات مدعومين بالذكاء الاصطناعي ووكلاء خاصين بمجال معين.

سوف يستكشف هذا الدليل بدائل Flowise AI، ولماذا يجب عليك التفكير في البدائل، وأفضل 10 بدائل للذكاء الاصطناعي من Flowise AI التي تساعدك على بناء أدوات الذكاء الاصطناعي وتدريبها وتوسيع نطاقها دون عناء.

⏰ ملخص 60 ثانية فيما يلي قائمة ببدائل Flowise للذكاء الاصطناعي التي تقدم ميزات قوية لتبسيط سير العمل وتحسين الإنتاجية: : أفضل أداة لإدارة المشاريع والتعاون مدعومة بالذكاء الاصطناعي ClickUpأفضل أداة لإدارة المشاريع والتعاون مدعومة بالذكاء الاصطناعي

LLMStack: أفضل أداة إنشاء تطبيقات مدعومة بالذكاء الاصطناعي قابلة للتطوير

MagicFlow: أفضل أداة ذكاء اصطناعي لتوليد الصور

Dify: أفضل أداة لتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي

LangChain: أفضل أداة تطوير لمساعدي ووكلاء الذكاء الاصطناعي

مساعد آي بي إم واتسون: أفضل أداة مطور للوكلاء الافتراضيين الأذكياء

Rasa: أفضل مطور حلول ذكاء اصطناعي مخصصة للمحادثة

Streamlit: أفضل أداة إنشاء لوحات معلومات تفاعلية لتصور البيانات

Lyzr: أفضل أداة لبناء تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي

جراديو: أفضل منشئ عروض توضيحية للذكاء الاصطناعي سهل الاستخدام

ما هو Flowise AI؟

عبر فلويز للذكاء الاصطناعي

Flowise AI عبارة عن منصة مفتوحة المصدر تُمكِّن المستخدمين من إنشاء وكلاء ذكاء اصطناعي، وتصميم مهام سير عمل الذكاء الاصطناعي، وإنشاء حلول مدعومة بالذكاء الاصطناعي بأقل قدر من الترميز.

تتيح لك واجهة السحب والإفلات وإمكانيات عدم وجود تعليمات برمجية إنشاء روبوتات الدردشة الآلية والمساعدين الافتراضيين وأدوات الأتمتة الذكية بسهولة. بالإضافة إلى ذلك، فهو يدعم تنفيذ نموذج التعلُّم الآلي، ويسمح لك بتخزين عدد غير محدود من البيانات المتجهة، ويتكامل مع قنوات التواصل الاجتماعي.

➡️ اقرأ المزيد: أفضل الأدوات لمشاركة المعرفة، وأتمتة المشاريع، والكتابة

لماذا تبحث عن بدائل Flowise AI؟

إن Flowise AI قوي، ولكنه ليس الخيار الأفضل دائمًا. إليك سبب رغبتك في إيجاد بديل:

منحنى تعليمي حاد: على الرغم من ميزاته الخالية من التعليمات البرمجية، يتطلب Flowise AI معرفة تقنية لتخصيص أدوات الذكاء الاصطناعي وتحسين سير العمل بشكل كامل

إطار عمل غير مرن لوكلاء الذكاء الاصطناعي: يفتقر إلى دعم الوكلاء المستقبليين والوكلاء الذين يرمزون أولاً والتكامل السلس لواجهة برمجة التطبيقات

محدودية التخصيص: تفتقر إلى المرونة عند تخصيص مساعدي الذكاء الاصطناعي ومتغيرات الإدخال الديناميكية وتدفقات التحكم المتنوعة

قيود الاستضافة: تقدم Flowise AI حلول استضافة مخصصة محدودة لمقدمي الخدمات عن بُعد، مما يحد من خيارات النشر السحابية

إمكانات مراقبة ضعيفة: لا يوفر أداة تعقب قوية أو تحليلات مفصلة لمراقبة أداء الوكيل

تفاعلات محدودة للذكاء الاصطناعي: يفتقر Flowise AI إلى التعرف على الكلام باللغة الطبيعية، وقنوات الاتصال البشرية، وقدرات المساعد الصوتي للذكاء الاصطناعي

➡️ اقرأ المزيد: الفرق بين التعلّم الآلي والذكاء الاصطناعي

10 بدائل Flowise AI في لمحة سريعة

فيما يلي نظرة عامة سريعة على بدائل Flowise AI:

اسم الأداة الأفضل ل حالة الاستخدام الأساسية ClickUp جميع أنواع الأعمال إدارة المهام، وأتمتة سير العمل، والتواصل الجماعي LLMStack المطورون ومتخصصو الذكاء الاصطناعي بناء ونشر وكلاء الذكاء الاصطناعي ماجيك فلو الوكالات الإبداعية وفرق العمل إنشاء الصور، وبناء سير العمل، وتحليل الصور ديفاي المطورون وفرق الذكاء الاصطناعي إنشاء تطبيقات الذكاء الاصطناعي ونشرها لانغتشين المطورون ومتخصصو الذكاء الاصطناعي بناء روبوتات المحادثة والمساعدين الافتراضيين مساعد آي بي إم واتسون الشركات من جميع الأحجام إنشاء روبوتات الدردشة والمساعدين الصوتيين راسا المطورون وفرق الذكاء الاصطناعي إنشاء روبوتات محادثة وواجهات صوتية مخصصة ستريمليت علماء البيانات والمحللون إنشاء تصورات البيانات والتطبيقات التفاعلية ليزر الشركات بناء وكلاء الذكاء الاصطناعي وأتمتة سير العمل غراديو المطورون وعلماء البيانات إنشاء واجهات مستخدم لنماذج الذكاء الاصطناعي

🔍 هل تعلم؟ استلهمت أبحاث البرمجة اللغوية العصبية المبكرة من "لعبة التقليد " لآلان تورينج. 🤔 المفهوم الكامن وراء اختبار تورينج، الذي يستكشف ما إذا كان بإمكان الآلات إظهار سلوك ذكي لا يمكن تمييزه عن البشر. 🤖

فيما يلي 10 بدائل لـ Flowise AI مع واجهة سهلة الاستخدام، ووكلاء أفضل يعتمدون على الذكاء الاصطناعي، وأدوات تحسين الأداء بسلاسة:

1. ClickUp (أفضل أداة لإدارة المشاريع والتعاون مدعومة بالذكاء الاصطناعي)

ClickUp هو تطبيق كل شيء للعمل. بفضل مساحة العمل المدعومة بالذكاء الاصطناعي، فهو يتعامل مع المهام المعقدة، ويبسط مهام سير العمل، ويساعد فريقك على الحفاظ على إنتاجيته - كل ذلك في مكان واحد.

سواءً كنت تدير فرق العمل، أو تدرب وكلاء الذكاء الاصطناعي، أو تعمل على تحسين سير العمل، فإن ClickUp لديه كل ما تحتاجه في مكان واحد.

ما الذي يجعل ClickUp أحد أفضل بدائل Flowise للذكاء الاصطناعي؟ تعمل الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتكاملات السلسة والواجهة البديهية على تعزيز إنتاجية الفريق على كل المستويات.

احصل على نظرة عامة على حالة مهامك باستخدام ClickUp Brain

مع ClickUp Brain، ستحصل مع ClickUp Brain على منصة ذكاء اصطناعي تُغيِّر طريقة عملك.

فكّر في الوقت الذي تقضيه في تحديث حالات المهام يدوياً أو تلخيص سلاسل رسائل البريد الإلكتروني الطويلة. باستخدام ClickUp Brain، يمكنك تحميل البيانات وإنشاء تقارير تعتمد على الذكاء الاصطناعي والحصول على رؤى تلقائية على الفور.

📮 ClickUp Insights: اكتشفنا مؤخرًا أن حوالي 33% من العاملين في مجال المعرفة يراسلون من 1 إلى 3 أشخاص يوميًا للحصول على السياق الذي يحتاجونه. ولكن ماذا لو كانت جميع المعلومات موثقة ومتاحة بسهولة؟ مع وجود مدير المعرفة بالذكاء الاصطناعي الخاص ب ClickUp Brain بجانبك، يصبح التبديل بين السياقات شيئاً من الماضي. ما عليك سوى طرح السؤال مباشرةً من مساحة عملك، وسيقوم ClickUp Brain بسحب المعلومات من مساحة عملك و/أو تطبيقات الطرف الثالث المتصلة!

إنشاء موجز المشروع ببضع نقرات فقط باستخدام ClickUp Brain

هل تحتاج إلى صياغة مقترح مشروع سريع أو إنشاء سير عمل منظم؟ تساعدك ميزة إنشاء محتوى الذكاء الاصطناعي على كتابة المحتوى وتنقيحه وتنظيمه بكفاءة باستخدام واجهة لغة طبيعية تتكيف مع احتياجاتك.

إذا كان فريقك يعاني من صعوبة في التعامل مع مشاريع متعددة، فإن ClickUp Brain يبسِّط كل شيء - تعيين المهام، وتتبع التقدم المحرز، وحتى التنبؤ بالاختناقات قبل حدوثها.

➡️ اقرأ المزيد: الذكاء الاصطناعي التوليدي مقابل الذكاء الاصطناعي التوليدي: دليل تفصيلي

تدعم ClickUp أيضًا Google Cloud، مما يجعلها أداة قوية للتعاون في الوقت الفعلي. وسواء كنت تجيب على استفسارات مدعومة بالذكاء الاصطناعي حول المهام أو تقوم بأتمتة عمليات الوقوف اليومية، فإن تفاعلات الذكاء الاصطناعي تضمن عدم تفويت أي شيء مهم.

أفضل ميزات ClickUp*

قيود ClickUp

قد يفتقر تطبيق ClickUp للهاتف المحمول إلى بعض الميزات والوظائف المتقدمة التي لا يمكن الوصول إليها إلا على إصدار سطح المكتب

يحتوي ClickUp على مجموعة واسعة من الإمكانات الغنية بالميزات التي تتطلب بعض المنحنى التعليمي في البداية للمستخدمين غير المتمرسين في مجال التكنولوجيا

تسعير ClickUp*

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

الأعمال : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات : اتصل لمعرفة الأسعار

ClickUp Brain: أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 7 دولارات شهريًا لكل عضو

انقر فوق التقييمات والمراجعات

G2: 4. 7/5 (أكثر من 10000 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

إليك ما يقوله مايكل هولت، الرئيس التنفيذي لشركة EdgeTech، عن ClickUp:

تعتبر الأتمتة داخل ClickUp عنصرًا مفيدًا للغاية. لقد أقدر حقًا القدرة على تعيين المهام تلقائيًا وتغيير الحالات وبدء الإجراءات وما إلى ذلك. من خلال أداة الأتمتة.

تعتبر الأتمتة داخل ClickUp عنصرًا مفيدًا للغاية. لقد أقدر حقًا القدرة على تعيين المهام تلقائيًا وتغيير الحالات وبدء الإجراءات وما إلى ذلك. من خلال أداة الأتمتة.

💡 نصيحة إضافية: هل واجهت صعوبة في جعل الذكاء الاصطناعي يفكر خطوة بخطوة؟ 🧠 تعرّف على كيفية استخدام سلسلة المطالبة بالتفكير المتسلسل (مع أمثلة) وفهم تقنيات مثل Zero-Shot و Auto-CoT لتعزيز التفكير المنطقي!

2. LLMStack (أفضل أداة إنشاء تطبيقات مدعومة بالذكاء الاصطناعي قابلة للتطوير)

عبر LLMStack

تُمكِّن LLMStack المطورين من بناء وكلاء الذكاء الاصطناعي مع ضمان عمليات آمنة ومتوافقة بسهولة. تساعد إمكانيات المراقبة القوية التي تتمتع بها فرق العمل على تتبع محادثات الذكاء الاصطناعي وتنفيذ النماذج اللغوية الكبيرة (LLMs) بفعالية.

سواء كنت تدير الأخبار المالية أو تطور مساعدين افتراضيين أو تدمج الذكاء الاصطناعي لوسائل التواصل الاجتماعي، تضمن لك LLMStack وكلاء مقاومين للمستقبل مع الدعم المستضاف والدعم عن بُعد.

أفضل ميزات LLLMStack

أنشئ حلولاً برمجية مدعومة بالذكاء الاصطناعي من خلال تسلسل نماذج الذكاء الاصطناعي المتعددة

تخصيص وكلاء الذكاء الاصطناعي المستقل لمهام محددة

راقب أداء وكيل الذكاء الاصطناعي باستخدام أدوات المراقبة

قيود LLLMStack

تنتج كودًا صحيحًا من الناحية النحوية قد يكون غير صحيح وظيفيًا، مما قد يتسبب في حدوث أخطاء

صعوبات مع الخوارزميات المعقدة أو المعرفة المتخصصة للغاية في المجال

تسعير LLLMStack

مجاني

تقييمات ومراجعات LLMStack*

G2: لا توجد مراجعات كافية

Capterra: مراجعات غير كافية

💡 نصيحة احترافية: هل تواجه تحديات في تطبيق الذكاء الاصطناعي؟ إليك كيفية التغلب على تحديات الذكاء الاصطناعي بفعالية: تأكد من أن بيانات التدريب الخاصة بك متنوعة وممثلة لتقليل التحيزات. راقب الخوارزميات واضبطها بانتظام للحفاظ على الإنصاف 🛠️

طوّر وثائق واضحة واستخدم نماذج ذكاء اصطناعي قابلة للشرح لتعزيز الثقة والتفاهم بين المستخدمين 📜

ابدأ بمشاريع تجريبية وقم بتوسيع نطاقها تدريجيًا، واستفد من خدمات الذكاء الاصطناعي المستندة إلى السحابة لإدارة التكاليف بفعالية ☁️

الاستثمار في البيانات عالية الجودة وذات الصلة وتنفيذ ممارسات قوية لإدارة البيانات لتحسين أداء الذكاء الاصطناعي 📊

وضع المبادئ التوجيهية الأخلاقية وضمان الامتثال لمعالجة قضايا مثل الخصوصية ومساءلة اتخاذ القرار ⚖️

3. MagicFlow (أفضل أداة ذكاء اصطناعي لتوليد الصور)

عبر MagicFlow

هل تبحث عن تجربة صور الذكاء الاصطناعي العام؟ جرِّب MagicFlow. إنها الأداة المثالية لتحسين توليد الصور وتقييمها، مما يتيح لك توسيع نطاق النماذج وخطوط الأنابيب واختبارها بسهولة.

يساعد MagicFlow أيضًا في إنشاء رسومات الوسائط الاجتماعية وإنشاء صور مجمعة باستخدام واجهة مستخدم رسومية سهلة الاستخدام. حتى أنه يحلل آلاف الصور بتصورات متقدمة ويتيح لك التعاون من خلال تصنيفها ومناقشتها مع فريقك.

أفضل ميزات MagicFlow*

إنشاء مهام سير عمل الذكاء الاصطناعي باستخدام واجهة مرئية سهلة الاستخدام

تعاون مع أعضاء الفريق لتقييم مهام سير العمل وتحسينها

توليد كميات كبيرة من البيانات أو الصور وتحليلها بكفاءة

قيود ماجيك فلو

تركز بشكل أساسي على مهام سير عمل توليد الصور، مما يحد من إمكانية التطبيق على مهام الذكاء الاصطناعي الأخرى

واجه بعضها في بعض الأحيان أخطاءً أو مواطن الخلل، مما أدى إلى تعطيل سير العمل وفقدان البيانات أو حدوث أخطاء

تسعير MagicFlow*

مجاني

هواية: 20 دولارًا شهريًا

الإيجابي: 50 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات MagicFlow*

G2: لا توجد مراجعات كافية

Capterra: مراجعات غير كافية

💡 نصيحة إضافية: هل تبحث عن أفضل الأدوات لبناء وتدريب الشبكات العصبية؟ تحقق من أفضل برامج الشبكات العصبية هذه لاكتشاف أفضل المنصات لتطوير نماذج الذكاء الاصطناعي!

4. Dify (أفضل أداة لتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي)

عبر Dify

Dify هي منصة مفتوحة المصدر تجعل إنشاء تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي وتشغيلها أسهل. يمكنك إعداد أجزاء رئيسية من تطبيقك، مثل المطالبات والسياق، باستخدام ملفات YAML بسيطة.

كما يتيح لك أيضًا تنظيم المطالبات وإدارة مجموعات البيانات بصريًا، حتى تتمكن من إنشاء تطبيقات الذكاء الاصطناعي ودمجها بسرعة. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك إضافة أدوات مخصصة أو مبنية مسبقاً لتعزيز قدرات وكلاء الذكاء الاصطناعي لديك.

تحديد أفضل الميزات

طوّر تطبيقات باستخدام أدوات التنسيق المرئي لأنواع مختلفة من

استفد من التحليلات الشاملة لتتبع أداء الوكيل وتحسينه

صمم وكلاء الذكاء الاصطناعي لأداء المهام المعقدة

قيود ديفاي

تكوينات YAML المعقدة تجعل من الصعب فهم كيفية تفاعل الأجزاء المختلفة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي

غالبًا ما تغمر الواجهة المرئية المستخدمين بالمعلومات، مما يجعلهم يفقدون تركيزهم

تسعير Dify

صندوق الرمل: نسخة تجريبية مجانية 200 مرة GPT

المحترف: 59 دولارًا شهريًا

الفريق: 159 دولارًا شهريًا

المؤسسات: تسعير مخصص

تحديد التقييمات والمراجعات

G2: لا توجد مراجعات كافية

Capterra: مراجعات غير كافية

اطلع على ما يقوله مستخدم G2 هذا عن Dify:

Dify. ai هي أداة قوية مفتوحة المصدر لإنشاء سير العمل بقوة أدوات الذكاء الاصطناعي. لقد أنشأت سير عمل منشئ النصوص المستند إلى الذكاء الاصطناعي لإنشاء عناوين إعلانية لحملات إعلانات Google الخاصة بعميلنا.

Dify. ai هي أداة قوية مفتوحة المصدر لإنشاء سير العمل بقوة أدوات الذكاء الاصطناعي. لقد أنشأت سير عمل منشئ النصوص المستند إلى الذكاء الاصطناعي لإنشاء عناوين إعلانية لحملات إعلانات Google الخاصة بعميلنا.

➡️ اقرأ المزيد: أمثلة هندسية وتقنيات وتطبيقات عملية سريعة

5. LangChain (أفضل أداة تطوير لمساعدي الذكاء الاصطناعي والوكلاء)

عبر LangChain

يتيح لك LangChain دمج النماذج اللغوية الكبيرة بسلاسة في تطبيقاتك وإنشاء ذكاء اصطناعي مدرك للسياق، مثل روبوتات الدردشة الآلية والمساعدين الافتراضيين الذين يستجيبون بشكل طبيعي لمدخلات المستخدم.

يدعم إطار عملها الجيل المعزز للاسترجاع. هذا يعني أنه يمكنك تطوير وكلاء خدمة عملاء مدعومين بالذكاء الاصطناعي لتسهيل استرجاع المعلومات في الوقت الفعلي لمساعدة المستخدمين بفعالية.

أفضل ميزات LangChain*

عزز محادثات الذكاء الاصطناعي مع الجيل المعزَّز بالاسترجاع

نشر مهام سير عمل الذكاء الاصطناعي على البنية الأساسية السحابية الخاصة بك

توسيع نطاق وكلاء الذكاء الاصطناعي بكفاءة عبر منصات مختلفة

قيود سلسلة اللغات

تفتقر إلى وظيفة السحب والإفلات لغير المطورين

قد يمثل إعداد الجيل المعزز للاسترجاع تحدياً لبعض المستخدمين

تسعير سلسلة اللغات

مجاني

تقييمات ومراجعات LangChain*

G2: لا توجد مراجعات كافية

Capterra: مراجعات غير كافية

اكتشف لماذا يجد مستخدم G2 هذا المستخدم من G2 أن LangChain هو أفضل إطار عمل لبناء RAG:

Langchain هو أفضل إطار عمل لبناء تطبيقات RAG. فهو يدعم جميع أنواع النماذج اللغوية الكبيرة مفتوحة المصدر مثل llama وMistral والنماذج المغلقة المصدر مثل OpenAI و Anthropic باستخدام رمز الوصول الخاص بهم.

Langchain هو أفضل إطار عمل لبناء تطبيقات RAG. فهو يدعم جميع أنواع النماذج اللغوية الكبيرة مفتوحة المصدر مثل llama وMistral والنماذج المغلقة المصدر مثل OpenAI و Anthropic باستخدام رمز الوصول الخاص بهم.

🔍 هل تعلم؟ آدا لوفلايس، أول مبرمجة كمبيوتر، كتبت أول خوارزمية مخصصة للمعالجة بواسطة آلة في القرن التاسع عشر! 😲 لقد كانت صاحبة رؤية حقيقية، مهدت الطريق للتكنولوجيا المذهلة التي نستخدمها اليوم. ✨

6. مساعد IBM Watson Assistant (أفضل أداة مطور وكلاء افتراضيين أذكياء)

عبر مساعد واتسون من آي بي إم واتسون

يقدم مساعد IBM Watson Assistant وكيلًا افتراضيًا مدعومًا بالذكاء الاصطناعي يوفر استجابات سريعة ومتسقة ودقيقة عبر مختلف القنوات. يمكنك الاستفادة منه في إنشاء روبوتات دردشة ذكية ومساعدات صوتية ذكية، مما يوفر دعم الخدمة الذاتية الآلي لعملائك.

باستخدام إمكانات البرمجة اللغوية العصبية (NLP)، يمكنك نشر روبوت محادثة على موقعك الإلكتروني لمساعدة المستخدمين في الاستفسارات الشائعة، مما يقلل من أوقات الانتظار ويحسِّن من مستوى الرضا.

أفضل ميزات مساعد واتسون من آي بي إم واتسون

اعتمد معالجة اللغة الطبيعية لفهم استفسارات العملاء بدقة

التكامل بسلاسة مع أدوات العمل الحالية لتحسين سير العمل التشغيلي

النشر عبر قنوات متعددة، بما في ذلك الويب والجوال والمنصات الصوتية

قيود مساعد واتسون من آي بي إم واتسون

قد يكون تكوينها الأولي صعباً للمستخدمين الذين ليس لديهم خبرة تقنية

أبلغ بعض المستخدمين عن إمكانية تحسين استجابة دعم العملاء

تسعير مساعد واتسون من آي بي إم واتسون

تريل: مجاني

لايت: مجاني

بالإضافة إلى ذلك: تسعير مخصص

المؤسسات: تسعير مخصص

المؤسسة مع عزل البيانات: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات مساعد واتسون من آي بي إم واتسون

G2: 4. 4/5 (أكثر من 300 تقييم)

Capterra: مراجعات غير كافية

لنكتشف لماذا يحب مستخدم G2 هذا المستخدم من G2 استخدام مساعد IBM Watson Assistant:

أداة ذكاء اصطناعي رائعة لإنشاء روبوتات دردشة ذكية. إنها سهلة الاستخدام ويمكنها التعامل مع المحادثات المعقدة.

أداة ذكاء اصطناعي رائعة لإنشاء روبوتات دردشة ذكية. إنها سهلة الاستخدام ويمكنها التعامل مع المحادثات المعقدة.

💡 الاختراق الودي: هل تريد التأكد من أن نماذجك اللغوية الكبيرة تعمل بأفضل أداء؟ تعرف على كيفية إجراء تقييم فعال لنماذج اللغات الكبيرة باستخدام أفضل مقاييس التقييم هذه: التعقيد : تقيس مدى ثقة النموذج في التنبؤ بالكلمة التالية - الأقل أفضل 🔢

نتيجة *BLEU : يتحقق من مدى توافق النص الذي تم إنشاؤه بواسطة النموذج مع النصوص المرجعية 🎯

نتيجة F1 : يوازن بين الدقة والاستدعاء، وهو أمر بالغ الأهمية لمهام التصنيف ⚖️

ميتور : التعرّف على المرادفات وإعادة الصياغة لتسجيل نقاط شبيهة بالبشر 🌟

BERTScore: تقييم تشابه المعنى باستخدام تضمينات التعلم العميق 🤖 أتقِن هذه المقاييس وأكثر من ذلك للحصول على مساعد ذكاءٍ أكثر ذكاءً! 🧠

7. Rasa (أفضل مطور حلول ذكاء اصطناعي مخصصة للمحادثة)

عبر راسا

Rasa عبارة عن منصة مفتوحة المصدر لبناء وكلاء ذكاء اصطناعي متقدمين للمحادثة مصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتك. وهي تُمكِّن المطورين وفرق العمل من إنشاء واجهات دردشة وصوتية تفهم اللغة البشرية وتعالجها بفعالية.

على سبيل المثال، يمكنك تطوير روبوت خدمة عملاء يتعامل مع الاستفسارات على موقعك الإلكتروني، مما يعزز مشاركة المستخدمين ورضاهم.

أفضل ميزات راسا

صمم تدفقات المحادثة دون عناء باستخدام واجهة Rasa Studio البديهية التي لا تحتوي على تعليمات برمجية

التكامل بسلاسة مع الأنظمة الحالية لتعزيز قدرات المساعد الخاص بك

الاستفادة من المعالجة المتقدمة للغة الطبيعية لتفسير مدخلات المستخدم بدقة

قيود راسا

يمكن أن يكون نشر راسا في الإنتاج معقدًا وقد يتطلب مهارات DevOps

يجد بعض المستخدمين أن الوثائق تفتقر إلى أمثلة مفصلة لحالات الاستخدام المتقدمة

تسعير راسا

إصدار المطورين المجاني

النمو: تسعير مخصص

المؤسسات: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات راسا

G2: لا توجد مراجعات كافية

Capterra: مراجعات غير كافية

إليك السبب الذي يجعل مستخدم G2 هذا يجد Rasa رائعاً:

Rasa هي أداة مصممة لخبراء التعلُّم الآلي الذين يسعون جاهدين لتحقيق الأداء.

Rasa هي أداة مصممة لخبراء التعلُّم الآلي الذين يسعون جاهدين لتحقيق الأداء.

➡️ اقرأ المزيد: كيفية تكوين درجة حرارة LLM

8. Streamlit (أفضل أداة إنشاء لوحة معلومات تفاعلية لتصور البيانات)

عبر Streamlit

Streamlit عبارة عن مكتبة بايثون مفتوحة المصدر تمكّنك من تحويل البرامج النصية للبيانات إلى تطبيقات ويب تفاعلية دون عناء. بالنسبة لمهندس التعلم الآلي، تتيح Streamlit لمهندس التعلم الآلي إنشاء تطبيقات بيانات مخصصة ومشاركتها دون الحاجة إلى خبرة في تطوير الويب.

على سبيل المثال، يمكنك إنشاء لوحة تحكم في الوقت الفعلي لمراقبة أداء نموذج التعلم الآلي الخاص بك، مما يساعدك على تفسير النتائج واتخاذ قرارات مستنيرة.

أفضل ميزات Streamlit*

إنشاء تطبيقات ويب تفاعلية باستخدام Python فقط؛ لا حاجة إلى HTML أو JavaScript

تنفيذ تحديثات في الوقت الفعلي لتصور تغييرات البيانات على الفور أثناء التحليل

استخدام التكامل السلس مع مكتبات علوم البيانات الشائعة مثل Pandas وMatplotlib

قيود ستريمليت

تعمل بطريقة أحادية الترابط، مما قد يؤثر على أداء تطبيقات معينة

لا يدعم تداخل طرق العرض، مما قد يحد من تصميم تخطيط التطبيق

تسعير ستريمليت

مجاني

تقييمات ومراجعات Streamlit*

G2: مراجعات غير كافية

Capterra: مراجعات غير كافية

💡 نصيحة احترافية: أتقن هندسة المطالبات وأطلق العنان للإمكانات الكاملة لنماذج اللغات الكبيرة. اطّلع على أفضل الدورات التدريبية في هندسة المطالبات لرفع مستوى مهاراتك في الذكاء الاصطناعي وصياغة مطالبات أفضل! 🚀

9. Lyzr (أفضل أداة لبناء تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي)

عبر ليزر

تم تصميم إطار عمل وكيل Lyzr القوي لتبسيط إنشاء تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي. فهو يوفر وكلاء متكاملين تمامًا مع خطوط أنابيب الاسترجاع والتوليد المعززة (RAG) المبنية مسبقًا، مما يتيح لك إنشاء التطبيقات وتشغيلها في دقائق.

باستخدام Lyzr، يمكنك تطوير روبوتات المحادثة وأدوات البحث المعرفي وأنظمة تحليل البيانات وأتمتة سير العمل متعدد العوامل بأقل جهد ممكن.

أفضل ميزات ليزر*

أنشئ وكلاء الذكاء الاصطناعي وابدأ تشغيلهم بسرعة باستخدام خطوط أنابيب RAG المبنية مسبقًا

طوِّر تطبيقات ذكاء اصطناعي معقدة بأقل قدر من الترميز، مما يعزز إمكانية الوصول إليها

ادمج وكلاء الذكاء الاصطناعي في الأنظمة الحالية دون الحاجة إلى إعادة تشكيل واسعة النطاق

قيود ليزر

الوثائق التفصيلية ومراجعات المستخدمين نادرة، مما قد يعيق اتخاذ قرارات مستنيرة

تستهدف الشركات بشكل أساسي، مما قد يحد من إمكانية التطبيق للشركات الصغيرة أو المطورين الأفراد

تسعير ليزر*

مجاناً

المبتدئين: 19$/شهرياً

المحترف: 99 دولارًا شهريًا

المنظمة: 999 دولارًا شهريًا

المؤسسات: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات ليزر

G2: لا توجد مراجعات كافية

Capterra: مراجعات غير كافية

💡 مكافأة إضافية للمحترفين: هل تكافح للعثور على أفضل طريقة لتنظيم ومشاركة المعرفة بفعالية؟ إليك أفضل الأمثلة على أنظمة إدارة المعرفة لإرشادك من خلال الأدوات القوية التي تبسط الوصول إلى المعلومات وتعزز إنتاجية الفريق!

10. Gradio (أفضل منشئ نماذج الذكاء الاصطناعي التجريبية سهلة الاستخدام)

عبر جراديو

Gradio هو طريقك المختصر لبناء واجهات ويب أنيقة وسهلة الاستخدام لنماذج التعلم الآلي الخاصة بك - لا حاجة إلى ماراثون ترميز. سواءً كنت مطورًا أو عالم بيانات، يتيح لك Gradio عرض وكلائك المدعومين بالذكاء الاصطناعي بشكل تفاعلي.

على سبيل المثال، يمكنك إنشاء عرض توضيحي على الويب لنموذج تصنيف الصور، مما يتيح للمستخدمين تحميل الصور وتلقي التنبؤات في الوقت الفعلي. تعمل هذه الواجهة البديهية على تعزيز إمكانية الوصول إلى مشاريع الذكاء الاصطناعي الخاصة بك ومشاركتها.

أفضل ميزات الراديو

طوِّر بسرعة عروض تفاعلية لنماذج الذكاء الاصطناعي بأقل قدر من الترميز

تضمين عروض تفاعلية في مواقع الويب أو المدونات للوصول إلى جمهور أوسع

شارك نماذجك مع أقرانك دون عناء من أجل التطوير التعاوني

القيود الإذاعية

مصممة بشكل أساسي للغة Python، ويقتصر استخدامها على لغات البرمجة الأخرى

ليست مثالية لنشر وكلاء الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع دون بنية تحتية إضافية

تسعير الراديو

مجاناً

التقييمات والمراجعات

G2: لا توجد مراجعات كافية

Capterra: مراجعات غير كافية

تنويهات خاصة بالإضافة إلى بدائل Flowise AI المذكورة أعلاه، إليك بعض البدائل الأخرى الجديرة بالذكر: InteraxAI: إنشاء روبوتات محادثة مدعومة بالذكاء الاصطناعي وتجارب المحادثة

LangFlow: تصميم مهام سير عمل LLM بصريًا مع التركيز على LangChain

المطالبات: إدارة المطالبات واختبارها ونشرها للنماذج اللغوية الكبيرة

FabricHQ: بناء ونشر وكلاء الذكاء الاصطناعي بسرعة مع التركيز على الذكاء الاصطناعي التخاطبي

Stack AI: إنشاء تطبيقات مدعومة بالذكاء الاصطناعي ونشرها بواجهة خالية من التعليمات البرمجية

تحسين سير عمل إدارة مشروعك مع ClickUp!

تعمل مساعدة الذكاء الاصطناعي على تعزيز الكفاءة في إدارة المشاريع من خلال تبسيط مهام سير العمل، والتخلص من الأخطاء اليدوية، وتمكين التعاون في الوقت الفعلي - مما يساعد الفرق على الإنجاز بشكل أسرع وأكثر ذكاءً.

توفر بدائل Flowise للذكاء الاصطناعي العشرة التي قمنا بتغطيتها أتمتة قائمة على الذكاء الاصطناعي، ورؤى ذكية، وتكامل سلس لتعزيز الإنتاجية واتخاذ القرارات.

ومع ذلك، إذا كنت بحاجة إلى حل شامل لأتمتة مهام سير العمل وتبسيط العمليات، فجرّب ClickUp - حيث يلتقي الذكاء الاصطناعي مع الكفاءة!

بفضل أتمتة مهام الذكاء الاصطناعي، وإنشاء المحتوى الذكي، وإدارة سير العمل بسلاسة، يساعدك ClickUp على البقاء متقدماً على المواعيد النهائية وزيادة إنتاجية الفريق.

فلماذا الانتظار؟ اشترك في ClickUp لتعزيز الكفاءة وتبسيط العمل وتوسيع نطاقه دون عناء!