ClickUp مقابل Anytype: أي أداة إنتاجية تناسبك أكثر؟

يرغب بعض الأشخاص في أداة إنتاجية تقوم بكل شيء — المهام والمستندات والأهداف والأتمتة. بينما يرغب آخرون في مساحة نظيفة وخالية من عوامل التشتيت لتنظيم أفكارهم.

إذا كنت مترددًا بين ClickUp و Anytype، فهذا الاختلاف هو المفتاح.

يحتوي ClickUp على العديد من الميزات للفرق وسير العمل المنظم، بينما يقدم Anytype ميزة تدوين الملاحظات المحلية أولاً.

لكل منهما نقاط قوته، ولكن أيهما يناسب سير عملك بشكل أفضل؟ دعنا نكتشف ذلك! 👀

ClickUp مقابل Anytype في لمحة سريعة

فيما يلي جدول مقارنة سريع يسلط الضوء على الميزات الرئيسية لكل أداة:

فئة الميزات ClickUp Anytype العرض الأساسي منصة شاملة لإدارة المشاريع والتعاون بين أعضاء الفريق وإنشاء المستندات. إدارة المعرفة الشخصية والتعاون الجماعي مع التركيز على الخصوصية ووظائف العمل دون اتصال بالإنترنت. إدارة المهام ✔️ إدارة مهام متقدمة مع مهام فرعية وتبعيات وأولويات وعروض متعددة (قائمة ولوحة وجانت وتقويم). ✔️ إدارة المهام الأساسية باستخدام قوالب وعلاقات قابلة للتخصيص. التعاون في المستندات ✔️ تحرير المستندات في الوقت الفعلي، وربط المهام بالمستندات، وإنشاء المحتوى بمساعدة الذكاء الاصطناعي. ✔️ تحرير نص غني مع ربط علائقي، ووصول دون اتصال بالإنترنت، وتشفير من طرف إلى طرف. قدرات الذكاء الاصطناعي ✔️ وكلاء ذكاء اصطناعي مدمجون إلى جانب أتمتة المهام المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتحليلات التنبؤية والإشعارات الذكية وإنشاء المحتوى وترجمة اللغات. ❌ ميزات AI محدودة؛ تركز أكثر على خصوصية المستخدم والوظائف في وضع عدم الاتصال. التواصل بين أعضاء الفريق ✔️ دردشة مدمجة في الوقت الفعلي وتعليقات وإشارات وتكامل مع Slack و Microsoft Teams. ✔️ ميزات الدردشة والتعاون الأساسية؛ يتكامل مع أدوات خارجية لتحسين التواصل. التخصيص والعروض ✔️ سير عمل قابل للتخصيص بدرجة عالية ولوحات معلومات وأكثر من 15 طريقة عرض للمشاريع. ✔️ قوالب وعلاقات قابلة للتخصيص؛ يدعم طرق عرض متنوعة مثل الجداول واللوحات والتقويمات. التكامل ✔️ يتكامل مع أكثر من 1000 تطبيق تابع لجهات خارجية، بما في ذلك Google Workspace وSlack وGitHub وZoom. ✔️ يدعم التكامل مع أدوات خارجية؛ لكن النطاق محدود أكثر مقارنة بـ ClickUp. الوصول دون اتصال بالإنترنت يعتمد بشكل أساسي على السحابة؛ وظائف محدودة في وضع عدم الاتصال. يمكن استخدامه بالكامل في وضع عدم الاتصال بالإنترنت مع تشفير شامل. الأسعار 💰 يقدم خطة مجانية مع الميزات الأساسية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 7 دولارات شهريًا للمستخدم الواحد للحصول على ميزات الذكاء الاصطناعي 💰 مجاني ومفتوح المصدر؛ تتوفر ميزات متميزة اختيارية. الأفضل لـ الفرق والمؤسسات التي تحتاج إلى إدارة شاملة للمشاريع والتعاون والأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي. الأفراد والفرق الصغيرة التي تولي أولوية للخصوصية والوصول دون اتصال بالإنترنت وإدارة المعرفة القابلة للتخصيص.

ما هو ClickUp؟

تتبع العمل عبر عدة أقسام باستخدام ClickUp

العمل اليوم معطل. نمضي 60% من وقتنا في مشاركة المعلومات والبحث عنها وتحديثها عبر أدوات مختلفة. مشاريعنا ووثائقنا واتصالاتنا مبعثرة عبر أدوات غير متصلة ببعضها البعض، مما يستنزف الإنتاجية.

يحل ClickUp هذه المشكلة من خلال تطبيقه الشامل للعمل، الذي يجمع بين المشاريع والمعرفة والدردشة في مكان واحد — كل ذلك مدعوم بأكثر تقنيات الذكاء الاصطناعي تماسكًا في العالم.

اليوم، يستخدم أكثر من 3 ملايين فريق ClickUp للعمل بشكل أسرع من خلال سير عمل أكثر كفاءة ومركزية المعرفة والدردشة المركزة التي تقضي على عوامل التشتيت وتطلق العنان لإنتاجية المؤسسة.

ميزات ClickUp

من العروض القابلة للتخصيص إلى التكامل والأتمتة، تم تصميم ClickUp للفرق والأفراد الذين يسعون إلى تعظيم التعاون والكفاءة في الوقت الفعلي.

فيما يلي بعض الميزات التي تجعلها الخيار المفضل. 📂

الميزة رقم 1: ClickUp Docs

اكتب وحرر وتعاون مع فريقك في الوقت الفعلي باستخدام ClickUp Docs

إذا كنت قد جربت استخدام عدة تطبيقات لمجرد مزامنة ملاحظاتك ومهامك ووثائقك، فإن ClickUp Docs هو الحل الذي تحتاجه. إنه مساحة عمل تعاونية حيث يمكنك إنشاء المستندات وتحريرها وإدارتها مع البقاء على اتصال بسير عملك.

على سبيل المثال، يمكن أن تتضمن خطة إطلاق منتج كل شيء في مستند واحد — التواريخ المهمة، واستراتيجيات التسويق، والمهام المخصصة مثل "إنهاء تصميم الإعلانات" أو "إرسال البيان الصحفي". تسهل أوامر Slash تنسيق النص وإدراج جداول لتتبع المخرجات وإضافة كتل أكواد للتفاصيل الفنية.

قم بتطبيق تنسيق نص منسق في ClickUp Docs للحصول على ملاحظات جميلة من الناحية الجمالية

وبفضل ميزات التعاون في الوقت الفعلي مثل @mentions والتعليقات المضمنة وتتبع المؤشر المباشر، يظل الجميع على اتصال دون مغادرة تطبيق تدوين الملاحظات.

💡 نصيحة للمحترفين: أضف بنية مرئية إلى ملاحظاتك باستخدام العناوين والفواصل وكتل التوضيح. يمكن أن تبرز التمييزات الملونة التفاصيل المهمة، بينما تضيف الرموز التعبيرية طابعًا شخصيًا وتساعد في المسح السريع. اجمع بين هذه الميزات والنقاط والقوائم المرجعية للحفاظ على جمالية ملاحظاتك وفعاليتها.

الميزة رقم 2: ClickUp Brain

اطلب من ClickUp Brain تلخيص أي مستند تريده داخل ClickUp Docs

إذا كان Docs ينظم أفكارك، فإن ClickUp Brain يذهب إلى أبعد من ذلك باعتباره مساعد عمل مدعوم بالذكاء الاصطناعي ومدمج مباشرة في مساحة العمل الخاصة بك. إنه يفهم مهامك ووثائقك ومشاريعك، ويمنحك وصولاً فوريًا إلى المعلومات الضرورية.

لنفترض أنك تقوم بإعداد مقترح مشروع لإعادة تصميم موقع ويب.

أثناء الكتابة في ClickUp Doc، يمكنك مطالبة ClickUp Brain بـ "تلخيص نطاق مشروع موقع الويب الأخير لـ [اسم العميل]" والحصول على الفور على تفاصيل حول الجداول الزمنية والميزانيات والنتائج الرئيسية. يمكنه أيضًا سحب تعليقات العملاء السابقة وشروط العقد ومقاييس الأداء، حتى تتمكن من التركيز على كتابة عرض مقترح جيد دون فقدان الزخم.

هل تحتاج إلى ملخص سريع للمشروع؟ يمكن لـ ClickUp Brain مسح المستند الخاص بك وإنشاء ملخص في ثوانٍ. هل تريد تحديث فريقك؟ يمكنه صياغة بريد إلكتروني أو تحديث مهمة بناءً على أحدث تفاصيل المشروع. يمكنك حتى استخدام الذكاء الاصطناعي لتدوين الملاحظات وإنشاء المحتوى، بما في ذلك تحسين كتابتك وصياغة التقارير.

بالإضافة إلى مساعدتك بشكل مباشر، يقدم ClickUp Brain وكلاء ذكاء اصطناعي — يُطلق عليهم وكلاء Autopilot — يمكنهم أتمتة العمل في القوائم والدردشات. يمكن إعداد وكلاء القوائم لمراقبة المساحات أو المجلدات أو القوائم وتنفيذ إجراءات تلقائيًا مثل نشر التحديثات أو تلخيص أنشطة المشروع أو الاستجابة للتغييرات في حالة المهام. على سبيل المثال، يمكن لوكيل القوائم إنشاء ملخص أسبوعي للمشروع أو إخطار فريقك عند تغيير أولوية مهمة ما.

لخص سلاسل المحادثات، وأنشئ تحديثات للمشاريع، والمزيد مع وكلاء Autopilot من ClickUp

من ناحية أخرى، يعمل وكلاء الدردشة داخل قنوات الدردشة الخاصة بفريقك، حيث يمكنهم الإجابة على الأسئلة وتقديم معلومات فورية من مساحة العمل الخاصة بك أو حتى إنشاء مهام ومستندات بناءً على طلبات الدردشة. وهذا يعني أن الأسئلة الروتينية يتم الرد عليها تلقائيًا، ولا يتم تفويت أي تحديثات مهمة. يمكنك الاختيار من بين وكلاء الطيار الآلي المُعدة مسبقًا لسير العمل الشائع أو تصميم وكلاء الطيار الآلي المخصصين لتناسب الاحتياجات الفريدة لفريقك.

🔍 هل تعلم؟ كان ليوناردو دافنشي يكتب ملاحظاته في كثير من الأحيان بشكل معكوس، مما يعني أنه لا يمكن قراءتها بشكل صحيح إلا باستخدام مرآة. يعتقد المؤرخون أنه كان يفعل ذلك للحفاظ على سرية أفكاره أو لأن ذلك كان أكثر طبيعية بالنسبة له باعتباره أعسر.

الميزة رقم 3: مفكرة ClickUp

احتفظ بقائمة مهامك في متناول يدك مع ClickUp Notepad

هل سبق لك أن خطرت لك فكرة رائعة أثناء يوم عمل مزدحم، ثم نسيتها لاحقًا؟ ClickUp Notepad هو مساحتك الشخصية لتدوين الأفكار والتذكيرات والمهام دون إزدحام مساحة العمل الرئيسية.

لنفترض أنك في اجتماع وخطرت لك فكرة جديدة لاستراتيجية المحتوى. بدلاً من البحث عن ملصق أو فتح تطبيق آخر، انتقل بسرعة إلى ClickUp Notepad من قائمة Quick Action واكتبها.

هل تحتاج إلى تنظيم الملاحظات؟ يدعم Notepad تنسيق النص المنسق، بحيث يمكنك إضافة رؤوس أو نقاط أو حتى أقسام مرمزة بالألوان للحفاظ على تنظيم كل شيء. إذا كنت تقوم بإنشاء قائمة مرجعية، يمكنك سحب العناصر وإفلاتها لإعادة ترتيبها بترتيب منطقي.

يمكنك أيضًا إرفاق الصور ومقاطع الفيديو باستخدام أوامر مائلة، مما يسهل حفظ المراجع المرئية بجانب ملاحظاتك.

🧠 حقيقة ممتعة: قبل ظهور أدوات الإنتاجية الرقمية بوقت طويل، تعود أول قائمة مهام مسجلة إلى عام 1795 قبل الميلاد! كان الملك البابلي حمورابي ينقش قوائم على الحجر لتسجيل القوانين، في ما يمكن اعتباره نسخة مبكرة من مدير المهام.

الميزة رقم 4: مهام ClickUp

نظم مهام ClickUp وأضف تبعيات المهام لضمان سير كل شيء بسلاسة

إذا كنت تتولى مشروعًا فرديًا أو تنسق مع فريق، فإن ClickUp Tasks يسهل عليك توزيع المهام وتتبع التقدم المحرز والحفاظ على التنظيم دون فوضى الرسائل التي لا تنتهي.

لنفترض أنك تخطط لإطلاق منتج جديد لتتبع اللياقة البدنية.

يمكنك إنشاء مهمة لكل معلم رئيسي، مثل إنهاء تغليف المنتج وإعداد الصفحة الرئيسية للموقع الإلكتروني وتنسيق شراكات المؤثرين.

هل تحتاج إلى مزيد من التفاصيل؟ تساعدك المهام الفرعية وقوائم مراجعة المهام على تنظيم كل التفاصيل. ضمن مهمة صفحة الهبوط على الموقع الإلكتروني، يمكنك إضافة مهام فرعية لكتابة وصف المنتج وتصميم اللافتات وإعداد نموذج الطلب المسبق. قم بتعيين تواريخ الاستحقاق والمسؤوليات لأعضاء الفريق، حتى يعرف كاتب النصوص متى يجب تقديم المحتوى ويبقى المصمم على المسار الصحيح مع العناصر المرئية.

تتيح لك المنصة أيضًا تتبع الوقت الذي تقضيه في المهام والمشاريع.

لمزيد من التحكم، تتيح لك "تبعيات المهام" في ClickUp إعداد تسلسلات — مثل ضمان عدم إطلاق الحملة الإعلانية حتى يتم اعتماد فيديو المنتج. إذا حدث أي تغيير، تساعدك " طريقة عرض الجدول الزمني" في ClickUp على تعديل المواعيد النهائية وإعادة توازن أعباء العمل على الفور.

🔍 هل تعلم؟ Graphomania هي حالة نفسية تجعل الأشخاص يشعرون برغبة لا يمكنهم السيطرة عليها في الكتابة. بعض الشخصيات التاريخية، مثل فولتير وبلزاك، كتبوا بشكل هوس، وملأوا آلاف الصفحات بالملاحظات.

أسعار ClickUp

🔍 هل تعلم؟ قبل القرن التاسع عشر، كان الناس يحملون أوراقًا مفككة لتدوين الملاحظات. في عام 1888، قام رجل من تسمانيا يُدعى J.A. Birchall بتجليد هذه الأوراق معًا، ليصنع أول دفتر ملاحظات متاح تجاريًا.

ما هو Anytype؟

واجهة Anytype سهلة الاستخدام

Anytype هو تطبيق مفتوح المصدر لتدوين الملاحظات يركز على المستخدم المحلي ويساعد المستخدمين على تنظيم ملاحظاتهم بطريقة منظمة ومترابطة.

يتوفر برنامج الإنتاجية مفتوح المصدر على أنظمة macOS و Windows و iOS و Android، كما يوفر امتدادًا لمتصفح Chrome لحفظ الملاحظات بسرعة من الويب. بفضل التشفير الشامل ومفاتيح التشفير المحلية على الجهاز، تظل بياناتك ملكك، وهو أمر سيقدره المستخدمون المهتمون بالخصوصية.

ميزات Anytype

Anytype هي أداة مصممة للتفكير المنظم والتنظيم السلس. سواء كنت تدير المهام أو ترسم خرائط للأفكار أو تنشئ قاعدة معرفية شخصية، تساعدك ميزاتها على البقاء منظمًا دون الشعور بالقيود.

دعنا نستكشف ما يميز برنامج قاعدة المعرفة هذا وكيف يمكن أن تتناسب ميزاته الرئيسية مع سير عملك. 💁

الميزة رقم 1: تدوين الملاحظات استنادًا إلى الكائنات

ملاحظات ومهام واجتماعات قائمة على الكائنات في Anytype

على عكس تطبيقات تدوين الملاحظات التقليدية، تعامل Anytype كل شيء — الملاحظات والمهام والكتب والاجتماعات — ككائنات يمكن ربطها معًا.

على سبيل المثال، إذا كنت تبحث في موضوع ما، يمكنك إنشاء كائن بحث وربطه بالمقالات ذات الصلة، وحتى ربطه بمشروع تعمل عليه. وهذا يخلق قاعدة معرفية منظمة ومترابطة بدلاً من ملاحظات منفصلة.

🧠 حقيقة ممتعة: يستمد Anytype الإلهام من مجالات مختلفة، بما في ذلك الأفلام الوثائقية التي تستكشف الفردية والجماعية والذكاء الاصطناعي. يؤثر هذا الإلهام المتنوع على تصميم التطبيق ووظائفه، بهدف توفير تجربة مستخدم شاملة.

الميزة رقم 2: مساحة عمل مشتركة وعناصر واجهة مستخدم مخصصة

مساحات عمل مشتركة للتعاون مع زملائك في الفريق

يدعم Anytype أيضًا التعاون بين أعضاء الفريق من خلال مساحات العمل المشتركة. يمكنك العمل مع زملائك في مشروع بحثي مشترك، أو تبادل الأفكار، أو إنشاء قاعدة معرفية جماعية مع الحفاظ على تنظيم كل شيء بشكل جيد.

بالإضافة إلى ذلك، تتيح لك تخصيص شاشتك الرئيسية باستخدام أدوات مصغرة تعرض أهم المهام أو الملاحظات أو المشاريع.

📮 ClickUp Insight: 35% من العاملين في مجال المعرفة يقولون إن يوم الاثنين هو أقل أيامهم إنتاجية، وليس من الصعب معرفة السبب. بين متابعة رسائل البريد الإلكتروني وفرز رسائل الدردشة ومراجعة ملاحظات المشاريع وحضور الاجتماعات القصيرة، يبلغ نصف العاملين عن شعورهم بمزيد من التوتر في بداية الأسبوع. عندما تكون كل الأشياء مبعثرة عبر أدوات مختلفة، يستغرق العودة إلى وضع العمل وقتًا أطول من اللازم. يساعد ClickUp في التغلب على فوضى يوم الاثنين من خلال جمع المهام وملاحظات المشروع واتصالات الفريق في مكان واحد.

الميزة رقم 3: قواعد البيانات والمجموعات

قواعد بيانات محددة مصممة لتنظيم الملاحظات

باستخدام Sets، يتيح لك Anytype تنظيم الكائنات في قواعد بيانات يمكن عرضها بتنسيقات مختلفة — شبكة، معرض، قائمة، كانبان، تقويم، ورسم بياني. إذا كنت تدير مشروعًا بحثيًا، يمكنك إنشاء قاعدة بيانات للمصادر، ووضع علامات عليها حسب الموضوع، والتبديل بين طرق العرض المختلفة لتتبع التقدم المحرز.

بالإضافة إلى ذلك، يعرض Graph View الروابط بين الكائنات المختلفة، مما يسهل رؤية كيفية ارتباط أفكارك ببعضها البعض.

📖 اقرأ أيضًا: قوالب مجانية لإدارة المهام في ClickUp و Excel

أسعار Anytype

مجاني

المنشئ: 99 دولارًا في السنة

المؤلف المشارك: 299 دولارًا لمدة 3 سنوات

الأعمال: أسعار مخصصة

🧠 حقيقة ممتعة: في اليابان، هناك طريقة لتدوين الملاحظات تسمى Shorthand Notes (أو Sokkibon )، والتي تتضمن الكتابة السريعة والأنيقة لتدوين تفاصيل المحاضرات بسرعة. يستخدم العديد من الطلاب اليابانيين أيضًا kakeibo لإعداد الميزانية — وهي في الأساس تدوين ملاحظات مالية!

ClickUp مقابل Anytype: مقارنة الميزات

يتبع كل من ClickUp و Anytype نهجًا مختلفًا تمامًا في التنظيم والتعاون والتخصيص. أحدهما مصمم لإدارة المشاريع المنظمة، بينما الآخر مخصص لإدارة المعرفة الشخصية.

دعنا نحلل ما تقدمه كل منصة (باستخدام هذا الجدول). ⚒️

إدارة المشاريع

يمكن أن يؤدي تتبع المهام والمواعيد النهائية وتقدم الفريق إلى نجاح المشروع أو فشله. دعنا نرى كيف تتعامل كل منصة مع إدارة المشاريع وما إذا كانت قادرة على مواكبة سير العمل المعقد.

ClickUp

عندما يتعلق الأمر بإدارة المشاريع، فإن ClickUp هو الأقوى. فهو يوفر للفرق طرقًا منظمة لتخطيط العمل وتتبعه وإدارته من خلال ميزات مثل قوائم المهام وحتى الأتمتة المدمجة.

يمكنك تعيين المهام وتحديد المواعيد النهائية ومراقبة التقدم وتصور سير العمل، مما يجعلها أداة رائعة للشركات التي تتعامل مع مشاريع معقدة. كما أن تتبع الوقت وتحديد الأهداف وإعداد التقارير الشاملة تعزز من سهولة استخدامها.

Anytype

من ناحية أخرى، لم يتم تصميم Anytype لإدارة المشاريع بالمعنى التقليدي.

على الرغم من أنه يوفر نظامًا مبتكرًا قائمًا على الكائنات لتنظيم الملفات والمجلدات، إلا أنه يفتقر إلى أدوات إدارة المشاريع الأساسية مثل ترابط المهام وأتمتة سير العمل وإعداد تقارير الفريق.

🏆 الفائز: ClickUp، حيث تجعله مجموعة ميزاته الغنية وقابليته للتوسع مثاليًا للفرق التي تدير مشاريع ومهام متعددة.

تدوين الملاحظات والتنظيم

يجب أن يكون تنظيم الملاحظات سريعًا وسهلاً. دعنا نرى أي الأداوت تجعل من السهل تسجيل الأفكار وتنظيمها.

ClickUp

يوفر ClickUp ميزات تدوين الملاحظات مثل Notepad و Docs، مما يضيف إلى قدراته القوية بالفعل في إدارة المشاريع. يضمن أن تكون ملاحظاتك موجهة نحو العمل من خلال السماح بالتكامل السلس مع المهام والمشاريع وسير العمل.

بفضل ميزات مثل التعاون في الوقت الفعلي وتنسيق النص الغني وسجل الإصدارات، يمكنك توثيق العمليات وتبادل الأفكار والحفاظ على قاعدة معرفية بطريقة منظمة. يتكيف التطبيق أيضًا مع طرق تدوين الملاحظات المختلفة.

Anytype

تم تصميم Anytype لإدارة المعرفة الشخصية، حيث يوفر نظامًا لربط الملاحظات والأفكار ونقاط البيانات. تساعد طريقة العرض البيانية المرئية المستخدمين على رؤية العلاقات بين مختلف أجزاء المعلومات، مما يجعله أداة رائعة لأولئك الذين يفضلون نهجًا غير خطي لتنظيم الملاحظات.

بالإضافة إلى ذلك، يضمن وضع عدم الاتصال بالإنترنت للمستخدمين إمكانية الوصول إلى ملاحظاتهم دون الحاجة إلى اتصال بالإنترنت.

🏆 الفائز: تعادل! يقدم كل من ClickUp و Anytype ميزات قوية لتدوين الملاحظات والتنظيم.

🧠 حقيقة ممتعة: تتخصص وحدة الوثائق المشكوك في صحتها التابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) في تحليل الملاحظات المكتوبة بخط اليد لتحديد صحتها ومصدرها والمعاني الخفية فيها، مما يثبت أن تدوين الملاحظات يمكن أن يكون له قيمة جنائية كبيرة!

التعاون

يجب أن يكون العمل الجماعي سلسًا، سواء كنت تقوم بالعصف الذهني أو توزيع المهام أو مشاركة الملاحظات. دعنا نرى أي الأداوت تجعل التعاون بين أعضاء الفريق أكثر كفاءة.

ClickUp

تتيح المنصة للفرق العمل معًا بسلاسة من خلال تحرير المستندات في الوقت الفعلي وإضافة تعليقات أثناء المهام والإشارات ووظيفة الدردشة المدمجة.

يتكامل ClickUp أيضًا مع الأدوات الشائعة مثل Slack وGoogle Drive وZoom، مما يضمن التواصل السلس عبر الأنظمة الأساسية. تساعد الأذونات القائمة على الأدوار وضوابط الوصول الفرق على إدارة من يمكنه عرض المهام وتحريرها، مما يحافظ على الأمان مع تعزيز العمل الجماعي.

Anytype

يركز Anytype حاليًا على تدوين الملاحظات الخاصة وإدارة المعرفة في وضع عدم الاتصال بالإنترنت أولاً، بدلاً من التعاون في الوقت الفعلي.

على الرغم من أنه يمكنك مشاركة الصفحات ومزامنة المحتوى عبر الأجهزة، إلا أنه يفتقر إلى ميزات مثل التحرير المباشر والتعليقات والإشارات. وهذا يجعله أكثر ملاءمة للاستخدام الشخصي بدلاً من المشاريع الجماعية.

🏆 الفائز: ClickUp بفضل قدراته على التعاون في الوقت الفعلي وإدارة المهام والتكامل.

4. القيمة مقابل المال

يقدم كل من ClickUp وAnytype نماذج تسعير مختلفة، حيث توفر كلتا الأداتين خططًا مجانية ومدفوعة. دعنا نحلل الخطط المتاحة والميزات التي توفرها.

أسعار ClickUp

أسعار Anytype

مجاني إلى الأبد : وصول كامل إلى تدوين الملاحظات المحلية وتنظيم الملاحظات القائمة على الكائنات وتخزين البيانات المشفرة.

Builder (99 دولارًا في السنة) : يضيف ميزات متقدمة مثل القوالب المخصصة القائمة على الكائنات وخيارات التعاون المحدودة بين أعضاء الفريق.

المؤلف المشارك (299 دولارًا لمدة 3 سنوات) : يشمل ميزات التعاون الكاملة ومساحات عمل الفريق والمزيد من التخصيص للفرق الأكبر حجمًا.

الأعمال (أسعار مخصصة): تشمل هذه الخطة ميزات على مستوى المؤسسات مثل مساحات خاصة للفرق وقوالب ملاحظات مخصصة وأدوات تعاون إضافية للفرق.

أي خطة أسعار أفضل: ClickUp أم Anytype؟

ClickUp يتصدر هذه المقارنة.

السعر المعقول : تبدأ خطط ClickUp المدفوعة بسعر مناسب للميزانية يبلغ 7 دولارات لكل مستخدم، وتقدم ميزات أكثر قوة من خطط Anytype المدفوعة، التي تبدأ بسعر أعلى

التخزين والميزات : يوفر البرنامج المجاني في ClickUp مساحة تخزين أكبر بكثير (100 ميجابايت) مقارنة بالبرنامج المجاني من Anytype، والذي تم تصميمه بشكل أساسي لتدوين الملاحظات المحلية والشخصية

القيمة مقابل المال : يفتح خطة ClickUp غير المحدودة ميزات مثل لوحات المعلومات ولوحات الكتابة البيضاء وتتبع الوقت والتكامل المتقدم — وهي ميزات لا تتوفر في Anytype بنفس السعر

تكامل الذكاء الاصطناعي: يوفر ClickUp أيضًا ميزات مدعومة بالذكاء الاصطناعي تبدأ من 5 دولارات شهريًا لكل مستخدم، مما يوفر زيادة إضافية في الإنتاجية، وهو ما لا يوفره Anytype

توفر أسعار ClickUp مجموعة أدوات أكثر شمولاً، مما يجعلها الخيار الأفضل للمستخدمين الذين يحتاجون إلى ميزات قوية لإدارة المشاريع والتعاون بين أعضاء الفريق بسعر مناسب.

ClickUp مقابل Anytype على Reddit

لقد بحثنا في Reddit لمعرفة رأي المستخدمين حول ClickUp و Anytype، ولكن على عكس مقارنات أدوات الإنتاجية الأخرى، لا توجد العديد من المواضيع المباشرة التي تناقش هاتين المنصتين بشكل مباشر.

ومع ذلك، تكشف المناقشات حول كل أداة على حدة عن آراء قوية حول نقاط قوتها وحالات الاستخدام المثالية. 👇

إليك ما يقوله المستخدمون عن ClickUp:

نحن نستخدم Clickup منذ 4 سنوات على الأقل، وبصراحة إنه أحد أفضل أدوات إدارة المشاريع على الإطلاق. جربنا Asana و Monday.com و Trello قبل أن نقرر استخدام ClickUp. أفضل خيار على الإطلاق! لم أواجه أي مشاكل كبيرة، وخدمة العملاء كانت مفيدة. أنا مشترك في خدمة مدفوعة، ومع الإصدار الجديد، يزداد التطبيق تحسناً. بشكل عام، بالنظر إلى السعر والعدد الهائل من الأدوات، فقد فاق ClickUp كل توقعاتي.

نحن نستخدم Clickup منذ 4 سنوات على الأقل، وبصراحة إنه أحد أفضل أدوات إدارة المشاريع على الإطلاق. جربنا Asana و Monday.com و Trello قبل أن نقرر استخدام ClickUp. إنه أفضل خيار على الإطلاق! لم أواجه أي مشكلات كبيرة، وخدمة العملاء كانت مفيدة. أنا مشترك في خدمة مدفوعة، ومع الإصدار الجديد، يزداد التطبيق تحسناً. بشكل عام، بالنظر إلى السعر والعدد الهائل من الأدوات، فقد فاق ClickUp كل توقعاتي.

يعمل بشكل أسرع وأقوى ويتصل بشكل رائع مع مجموعة كبيرة من التطبيقات... يستخدمه فريقي في معظم أنشطة المشاريع، ومع ميزة الدردشة الجديدة، نحن نفكر في التخلي عن Slack أيضًا. إنه برنامج جيد حقًا. التطبيق رائع. الدعم رائع. الأسعار رائعة. ميزة التوصيل والتشغيل + التخصيصات رائعة حقًا.

يعمل بشكل أسرع وأقوى ويتصل بشكل مذهل مع مجموعة كبيرة من التطبيقات... يستخدمه فريقي في معظم أنشطة المشاريع، ومع ميزة الدردشة الجديدة، نحن نفكر في التخلي عن Slack أيضًا. إنه برنامج جيد حقًا. التطبيق رائع. الدعم رائع. الأسعار رائعة. ميزة التوصيل والتشغيل + التخصيصات رائعة حقًا.

إليك ما يقوله المستخدمون عن Anytype:

واجهة المستخدم غير سهلة الاستخدام، ويستغرق الوصول إلى الخزينة نفسها وبدء تدوين الملاحظات وقتًا طويلاً. الخزينة نفسها محددة مسبقًا لك في البداية من خلال عدة قوالب. على الرغم من أنه يمكنك تغييرها حسب رغبتك، إلا أنني أفضل إنشاء الخزينة من الصفر بدلاً من الحصول على واحدة جاهزة وتعديلها... ما يعجبني – لديهم واجهة مستخدم رسومية لتحرير الجداول...

واجهة المستخدم غير سهلة الاستخدام، ويستغرق الوصول إلى الخزينة نفسها وبدء تدوين الملاحظات وقتًا طويلاً. يتم تعيين الخزينة نفسها مسبقًا في البداية من خلال عدة قوالب. على الرغم من أنه يمكنك تغييرها حسب رغبتك، إلا أنني أفضل إنشاء الخزينة من البداية بدلاً من الحصول على واحدة جاهزة وتعديلها... ما يعجبني – لديهم واجهة مستخدم رسومية لتحرير الجداول...

نعم، لقد جربته. شعرت أنه يشبه Notion إلى حد كبير. لكنه أكثر إرباكًا بطريقة ما. لم أعرف من أين أبدأ ولم أفهم أنواع القوالب.

نعم، لقد جربته. بدا لي مشابهًا جدًا لـ Notion. لكنه أكثر إرباكًا بطريقة ما. لم أعرف من أين أبدأ ولم أفهم أنواع القوالب.

أي أداة إنتاجية هي الأفضل؟

بعد مقارنة ClickUp و Anytype في الميزات الرئيسية، يبرز أحدهما كفائز واضح.

إنها ClickUp! 👑

يقدم نهج Anytype القائم على الكائنات ونموذج الخصوصية أولاً طريقة جديدة لتدوين الملاحظات. ومع ذلك، فإنه يفتقر إلى ميزات إدارة المشاريع والتعاون القوية التي يحتاجها العديد من المهنيين والفرق للحفاظ على كفاءتهم.

من ناحية أخرى، يقوم ClickUp بكل شيء — من إدارة المهام والأتمتة إلى مشاركة المستندات والتعاون السلس بين أعضاء الفريق. إنه يتجاوز مجرد التنظيم ليحول الأفكار إلى أفعال.

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