أفضل 11 نظاماً لإصدار تذاكر الموارد البشرية لإدارة طلبات الموظفين

تدير فرق الموارد البشرية كل شيء: التوظيف، والإعداد، وكشوف المرتبات، والامتثال، والتدفق اللامتناهي لطلبات الموظفين العاجلة.

"هل يمكنني التبديل إلى العمل عن بُعد؟ " أو "ما هي سياسة الإجازة الوالدية لدينا؟" - تأتي أصعب الاستفسارات في أكثر اللحظات ازدحاماً.

إن التعامل مع هذه الأسئلة المستمرة من خلال رسائل البريد الإلكتروني أو جداول البيانات أو الملاحظات اللاصقة يؤدي إلى عدم الكفاءة والإحباط والإرهاق المحتمل.

يمكن لنظام تذاكر الموارد البشرية تغيير اللعبة. فمن خلال إضفاء الطابع المركزي على كل طلب من طلبات الموظفين وتتبعها وأتمتتها، فإنه يحافظ على تنظيم فرق الموارد البشرية واستجابتها وخالية من الضغوط، حتى تتمكن من التركيز على ما هو أكثر أهمية.

هل يبدو لك أن هذا هو التحديث الذي يحتاجه قسم الموارد البشرية لديك؟ انضم إلينا بينما نستكشف 11 أداة برمجية رائدة لإصدار تذاكر الموارد البشرية لتبسيط سير العمل وتعزيز دعم الموظفين.

⏰ ملخص 60 ثانية إليك لمحة سريعة عن أفضل أنظمة تذاكر الموارد البشرية وحالات استخدامها المثالية: ClickUp: الأفضل لإدارة مشاريع الموارد البشرية وعلاقات الموظفين

HappyFox : الأفضل لأتمتة الموارد البشرية القائمة على الذكاء الاصطناعي والخدمة الذاتية

Zoho Desk : الأفضل لعمليات الموارد البشرية السلسة داخل نظام Zoho البيئي

هيفر : الأفضل لإصدار تذاكر الموارد البشرية القائمة على Gmail والتعاون

HelpScout : الأفضل لفرق الموارد البشرية التي تحتاج إلى نظام دعم سهل الاستخدام

HubSpot : الأفضل لفرق الموارد البشرية التي تحتاج إلى مركز خدمة متكامل

Zendesk : الأفضل لفرق الموارد البشرية الكبيرة التي تحتاج إلى أتمتة متقدمة

فريش ديسك : الأفضل لإدارة خدمات الموارد البشرية متعددة القنوات

Spiceworks : أفضل برنامج مجاني لمكتب مساعدة الموارد البشرية للفرق الصغيرة

إدارة خدمات جيرا: الأفضل لإصدار التذاكر والأتمتة على مستوى المؤسسات

Deskpro: الأفضل لإدارة خدمات الموارد البشرية القابلة للتخصيص

ما هو نظام تذاكر الموارد البشرية؟

نظام تذاكر الموارد البشرية هو نظام أساسي مركزي يتتبع طلبات الموظفين ويديرها ويبسطها. وهو يستبدل قنوات الاتصال المبعثرة بسير عمل منظم، مما يضمن تسجيل كل طلب من طلبات الموارد البشرية وتعيينه وحلّه - بسرعة وكفاءة.

ولكنه يتجاوز مجرد إدارة استفسارات الموظفين. فهو يبسّط عمليات الموارد البشرية، ويعمل على أتمتة المهام المتكررة، ويولّد رؤى قيّمة حول رضا الموظفين. 💯

فيما يلي بعض حالات الاستخدام الواقعية لنظام تذاكر الموارد البشرية:

مثال 1: قضايا الرواتب والتعويضات

موظف يلاحظ وجود خصم غامض في شيك راتبه. بدلاً من ملاحقة قسم الموارد البشرية عبر رسائل البريد الإلكتروني، يقوم الموظف بإرسال تذكرة. يقوم النظام بتوجيهها تلقائياً إلى فريق كشوف المرتبات، مما يضمن حلاً سريعاً وموثقاً - دون الحاجة إلى الذهاب والإياب.

المثال 2: تحديد الأنماط والشكاوى المتكررة

يلاحظ مديرو الموارد البشرية تراكم الشكاوى المتعلقة بإجازة نهاية الخدمة. وبدلاً من الإجابة على نفس الاستفسار بشكل متكرر، يقوم نظام تذاكر مكتب مساعدة الموارد البشرية بالإشارة إليها كمشكلة متكررة، مما يدفع مكتب مساعدة الموارد البشرية إلى تحديث قاعدة المعرفة الداخلية أو توفير التدريب، مما يقلل من تذاكر المخالفات المستقبلية.

🔎 هل تعلم؟ أنظمة تذاكر الموارد البشرية وبرامج مكتب المساعدة هي نفسها في الأساس! سواء كان الأمر يتعلق بالموارد البشرية أو تكنولوجيا المعلومات أو دعم العملاء، فهي تقوم بتسجيل الطلبات ومتابعتها وحلها. أسماء مختلفة ومهمة واحدة: إدارة التذاكر بكفاءة.

فوائد تطبيق نظام تذاكر الموارد البشرية

الموارد البشرية هي أكثر من مجرد سياسات وأعمال ورقية - إنها تتعلق بخلق تجربة سلسة للموظفين. عندما يكون دعم الموارد البشرية سريعاً ومنظماً وفعالاً، يفوز الجميع.

إليك كيف يُحدث نظام تذاكر مكتب مساعدة الموارد البشرية فرقاً:

1. زيادة رضا الموظفين

يشير ثلثا قادة الموارد البشرية إلى أن العمل الزائد هو أكبر التحديات التي تواجههم - وتزيد أنظمة الموارد البشرية والردود البطيئة من الإحباط. يساعد نظام إصدار التذاكر الموظفين في الحصول على استجابات أسرع، ورؤية أفضل للحالة، والوصول إلى بوابة الخدمة الذاتية - دون متابعة لا نهاية لها.

2. تأهيل أسرع للموظفين

يجب ألا يضيع الموظفون الجدد الوقت في مطاردة إعدادات تكنولوجيا المعلومات أو الأعمال الورقية. تعمل مهام التخصيصات الآلية للمهام على إبقاء تكنولوجيا المعلومات وكشوف الرواتب والمديرين متزامنين، مما يضمن التعامل مع كل خطوة بكفاءة وفي الموعد المحدد - حتى يبدأ الموظفون العمل من اليوم الأول.

3. تقديم خدمات الموارد البشرية الموحدة - في أي مكان وفي أي وقت

يجب ألا يعتمد دعم الموظفين أو تقديم الخدمات على الموقع. يضمن نظام مركزي لتقديم خدمات الموارد البشرية وإدارتها أن تظل السياسات وأوقات الاستجابة متسقة - سواء كان فريقك يعمل عن بُعد أو مختلطاً أو عالمياً.

4. لا ثغرات في الامتثال، والمساءلة الكاملة

تحتاج تحديات الموارد البشرية - من التظلمات إلى الإقرار بالسياسات - إلى التوثيق المناسب. يقوم النظام المركزي بتسجيل وتتبع كل طلب، وإنشاء سجل جاهز للتدقيق يضمن الشفافية ويحافظ على امتثال شركتك لقوانين العمل.

5. محادثات مبسطة وإنتاجية فائقة

لا مزيد من رسائل البريد الإلكتروني الضائعة أو المتابعات التي لا تنتهي، فنظام التذاكر يحافظ على كل طلبات الموارد البشرية والتحديثات في مكان واحد. يساعد سير العمل الآلي والإدارة الذكية للتذاكر والتوجيه الذكي لفرقك على حل المشكلات بشكل أسرع، بينما يضمن التعاون السلس عدم حدوث أي شيء يفلت من بين يديك.

6. علامة تجارية أقوى لصاحب العمل وزيادة الاحتفاظ بالموظفين

يقل احتمال مغادرة الموظفين في مكان العمل المدعوم بشكل جيد بنسبة 68%. تقلل تجربة الموارد البشرية المتجاوبة من الإحباط، وتعزز الولاء، وتحافظ على أفضل المواهب - مع تعزيز تصنيفات صاحب العمل.

📚 اقرأ أيضًا: يقوم أخصائيو الموارد البشرية بالتوفيق بين الطلبات التي لا تنتهي، ومهام الامتثال، وتحديثات السياسة. هل لديك فضول لمعرفة سرهم؟ ألقِ نظرة خاطفة على ما وراء الكواليس على يوم في حياة مدير الموارد البشرية وشاهد كيف يحافظون على سير عمليات الموارد البشرية كالساعة!

ما الذي يجب أن تبحث عنه في نظام تذاكر الموارد البشرية؟

يصبح نظام تذاكر الموارد البشرية المناسب هو محور عمليات الموارد البشرية لديك، مما يضمن وصول كل طلب إلى الشخص المناسب، ويتم حلّه بسرعة، ويتم تخزينه للرجوع إليه في المستقبل.

إليك بعض الميزات التي يجب عليك الاطلاع عليها:

براعة الذكاء الاصطناعي: فرز التذاكر، والتنبؤ بالاتجاهات، والتوجيه التلقائي للطلبات إلى الفريق المناسب. فرز التذاكر، والتنبؤ بالاتجاهات، والتوجيه التلقائي للطلبات إلى الفريق المناسب. 61% من قادة الموارد البشرية يستثمرون في الذكاء الاصطناعي ويستخدمون الأتمتة الذكية للتخلص من المهام الإدارية المتكررة، مع التركيز على الأولويات الاستراتيجية

أمن البيانات: حماية بيانات الموظفين الحساسة - مثل قسائم الرواتب والتظلمات والمستندات القانونية. يضمن الوصول المستند إلى الأدوار والتشفير وسجلات التدقيق الامتثال للائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) وSOC 2 واللوائح الأخرى

التعاون في الوقت الفعلي: حافظ على مزامنة فرق الرواتب والمزايا والامتثال مع لوحة معلومات الموارد البشرية المشتركة. تضمن المناقشات المترابطة وتتبع المهام والإشعارات الفورية عدم إهمال أي طلب

قابلية التخصيص: تكييف سير العمل وفئات التذاكر ومحفزات التصعيد لتناسب عمليات الموارد البشرية لديك. نظام مرن يتسع نطاقه مع نمو شركتك - لا توجد اختناقات ولا أوجه قصور

بوابة الخدمة الذاتية: تمكين الموظفين من العثور على إجابات فورية من خلال قاعدة معرفية قابلة للبحث والأسئلة الشائعة. تُظهر الدراسات أن تمكين الموظفين من العثور على إجابات فورية من خلال قاعدة معرفية قابلة للبحث والأسئلة الشائعة. تُظهر الدراسات أن 73% من الأشخاص يفضلون خيارات الخدمة الذاتية على طلب المساعدة، وطلبات الموارد البشرية ليست استثناءً من ذلك

سهولة الاستخدام: اعتمد واجهة مستخدم أنيقة وسهلة الاستخدام. عندما يكون التنقل دون عناء، تقوم فرق الموارد البشرية لديك بحل طلبات الموظفين بشكل أسرع وبدون احتكاك

💡 نصيحة احترافية: من المرجح أن تتفوق الشركات التي تستخدم تحليلات الموارد البشرية على منافسيها بمعدل 2.4 مرة. لتحقيق ذلك، قم بتتبع المقاييس الرئيسية - حجم التذاكر، ووقت حل المشكلات، ومعدلات التصعيد - لاكتشاف الاتجاهات ومنع الاختناقات. بالإضافة إلى ذلك، فإن استخدام أدوات إعداد التقارير لتحليل هذه المقاييس يمكّن فرق الموارد البشرية من إجراء تحسينات قائمة على البيانات وتعزيز تقديم الخدمات بشكل عام.

أفضل 11 نظاماً لتذاكر الموارد البشرية لاستكشافها

يُعد اختيار نظام تذاكر الموارد البشرية المناسب أمراً بالغ الأهمية لتبسيط عمليات الموارد البشرية وتحسين تجربة الموظفين.

فيما يلي تفصيل لأفضل الأنظمة التي يجب مراعاتها:

1. ClickUp (الأفضل لإدارة مشاريع الموارد البشرية وعلاقات الموظفين)

جرِّب ClickUp لفرق الموارد البشرية قم ببناء وتتبع وتحسين القوى العاملة لديك باستخدام حلول إدارة الموارد البشرية من ClickUp

إن قسم الموارد البشرية لديك هو الصمغ الذي يجمع شركتك معاً، بدءاً من توظيف أفضل المواهب إلى الحفاظ على مشاركة الموظفين وكل ما بينهما. ومع ذلك، فإن رسائل البريد الإلكتروني وطلبات الموافقة التي لا نهاية لها تُغرقك في فوضى إدارية.

وهنا يأتي دور ClickUp ليغير قواعد اللعبة. فهو تطبيق كل شيء للعمل، فهو يبسِّط كل جانب من جوانب سير عملك - وعمليات الموارد البشرية ليست استثناءً. باستخدام ClickUp، يمكنك جمع مشاريع الموارد البشرية والوثائق والدردشة الجماعية في أداة واحدة قوية مدعومة بالذكاء الاصطناعي المدرك للسياق، مما يلغي التبديل بين السياقات ويوفر أكثر من 3 ساعات أسبوعيًا.

هل لديك العديد من المرشحين في مراحل التوظيف المختلفة؟ مع مسارات التوظيف القابلة للتخصيص من ClickUp، يمكنك تتبُّع كل متقدم، وجدولة المقابلات، وتخزين الملاحظات في مكان واحد.

ولا يقتصر الأمر على التوظيف فقط. يساعدك ClickUp على جمع رؤى الموظفين، وتتبُّع المشاركة، ورفع الروح المعنوية. هل تحتاج إلى جس نبض سريع؟ يمكنك إجراء استبيانات باستخدام نماذج ClickUp لالتقاط مشاعر الموظفين وتحويل الردود إلى مهام قابلة للتنفيذ، ثم الغوص في لوحات معلومات ClickUp لتصور مشاركة الموظفين واتجاهاتهم واتخاذ إجراءات مستهدفة.

تتبَّع أداء الموظفين وأعباء العمل من خلال لوحة معلومات ClickUp القابلة للتخصيص

لكن الموارد البشرية لا تعمل في فراغ. فأنت بحاجة إلى تنسيق سلس مع المديرين وتكنولوجيا المعلومات والشؤون المالية والقيادة. يجعل ClickUp التعاون متعدد الوظائف أمراً سهلاً، سواء كنت توافق على طلبات الإجازات، أو تتبع مراجعات الأداء، أو إدارة الامتثال.

والجزء الأفضل؟ يمكنك استخدام حل ClickUp للموارد البشرية لبناء قاعدة معرفية متكاملة تماماً، مما يتيح للموظفين الوصول الفوري إلى السياسات والأسئلة الشائعة ومواد التأهيل. سيساعد هذا الحل موظفي الموارد البشرية على قضاء وقت أقل في الإجابة عن الأسئلة المتكررة والتركيز أكثر على الأمور المهمة.

بالإضافة إلى ذلك، تتيح لك مستندات ClickUp Docs إمكانية تجميع جميع السياسات التنظيمية والموارد وقواعد المعرفة في مكان واحد. يمكنك تحرير المستندات وتحديثها بسهولة حسب الحاجة ومشاركتها مع الفرق باستخدام عناصر تحكم في الوصول قابلة للتخصيص.

وأخيراً، مع نماذج الموارد البشرية المجانية من ClickUp، لن تضطر إلى إعادة اختراع العجلة. تخطى متاعب الإدارة واحصل على أدوات جاهزة للإعداد ومراجعات الأداء وغير ذلك الكثير.

قالب إجراءات التشغيل الموحدة للموارد البشرية: توحيد عمليات الموارد البشرية وضمان الاتساق في جميع الأقسام

قالب قاعدة معارف الموارد البشرية*: أنشئ مركزًا مركزيًا لسياسات الشركة والأسئلة الشائعة والموارد الداخلية من أجل خدمة ذاتية سلسة للموظفين

قالب كتيب كتيب الموظف*: أبقِ الموظفين على اطلاع وتوافق مع ثقافة الشركة وسياساتها وتوقعاتها - كل ذلك في مستند واحد يسهل الوصول إليه

➡️ اقرأ المزيد: قوالب مجانية لدليل الموظف في Word و ClickUp

أفضل ميزات ClickUp

استخدم تبعيات المهام لجدولة عمليات التحقق المنتظمة، وتتبع حلقات الملاحظات، وضمان حصول كل عضو من أعضاء الفريق على الدعم الذي يحتاجونه

استخدم قوالب مراجعة الأداء لتوحيد التقييمات وضمان الاتساق بين الإدارات

قم بإعداد أتمتة ذكية - من تنبيهات الامتثال إلى توجيه الموافقات وقوائم مراجعة التأهيل - للتخلص من المهام الإدارية اليدوية للموارد البشرية

عزز تآزر الفريق من خلال التعليقات في الوقت الفعلي ولوحات المعلومات المشتركة والتواصل المتكامل

راقب إجازة نهاية الخدمة وتوافر فريق العمل باستخدام ClickUp Workload Views لمنع نقص الموظفين وتحسين تخطيط القوى العاملة

التخطيط لاحتياجات التوظيف من خلال التنبؤ بالطلب على القوى العاملة بناءً على الجداول الزمنية للمشروع وأهداف العمل

📮 ClickUp Insight: اكتشفنا مؤخرًا أن حوالي 33% من العاملين في مجال المعرفة يراسلون من 1 إلى 3 أشخاص يوميًا للحصول على السياق الذي يحتاجونه. ولكن ماذا لو كانت جميع المعلومات موثقة ومتاحة بسهولة؟ مع ClickUp Brain كمدير للمعرفة المفضل لديك، يصبح التبديل بين السياقات شيئاً من الماضي. ما عليك سوى طرح سؤال مباشرةً من مساحة العمل الخاصة بك، وسيقوم ClickUp Brain على الفور باسترداد المعلومات ذات الصلة من مساحة العمل أو تطبيقات الطرف الثالث المتصلة!

قيود ClickUp

مع وجود مجموعة واسعة من الميزات، قد يحتاج المستخدمون الجدد إلى وقت وتدريب لإتقان قدرات ClickUp

تسعير ClickUp*

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهرياً لكل مستخدم

الشركات: 12 دولاراً شهرياً لكل مستخدم

المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

ClickUp Brain: أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 7 دولارات شهريًا لكل عضو

انقر على التقييمات والمراجعات

G2: 4. 7/5 (أكثر من 10,000 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن ClickUp؟

يشيد المستخدمون بقدرة ClickUp على التكيف وكيفية تبسيطه لعمليات الموارد البشرية - مع تسليط الضوء على قدرته على دمج أدوات متعددة في منصة واحدة فعالة.

منذ أن تم تطبيق ClickUp في مكان عملي، كانت الأداة التي ساعدت بشكل كبير في التحكم في النشاط وإدارته، خاصةً في قسم الموارد البشرية الذي أعمل فيه. في السابق، كنا نستخدم أداة واحدة للتوظيف، وأخرى للإلحاق بالوظائف، وأخرى لإلغاء الإلحاق بالوظائف. واليوم، أصبحت جميع عملياتنا ونماذجنا وتحديثاتنا وأتمتة عملياتنا تقريبًا داخل هذه الأداة.

منذ أن تم تطبيق ClickUp في مكان عملي، كان أداة ساعدت بشكل كبير في التحكم في النشاط وإدارته، خاصة في قسم الموارد البشرية في مكتبي. في السابق، كنا نستخدم أداة واحدة للتوظيف، وأخرى للإلحاق بالوظائف، وأخرى لإلغاء الإلحاق بالوظائف. واليوم، أصبحت جميع عملياتنا ونماذجنا وتحديثاتنا وأتمتة عملياتنا تقريبًا داخل هذه الأداة.

2. HappyFox Help Desk (الأفضل لأتمتة الموارد البشرية القائمة على الذكاء الاصطناعي والخدمة الذاتية)

عبر HappyFox

HappyFox هو نظام تذاكر الموارد البشرية الشهير الذي يحوِّل وظائف الموارد البشرية من خلال الأتمتة القائمة على الذكاء الاصطناعي وخيارات الخدمة الذاتية. بدلاً من التعامل مع الاستفسارات المتناثرة عبر البريد الإلكتروني، يتيح نظام التذاكر المنظم لفرق الموارد البشرية دمج الطلبات وتصنيفها وحلها بشكل أسرع.

بالإضافة إلى ذلك، يوفر HappyFox تقارير وتحليلات قوية للكشف عن رؤى حول أداء الفريق واتجاهات العملاء - مما يقلل من عبء العمل اليدوي لإعداد التقارير. والأفضل من ذلك، تضمن عمليات التكامل السلس مع أدوات الأعمال الشائعة أن يظل نظام الدعم لديك موحداً وفعالاً.

أفضل ميزات HappyFox السعيد*

التعامل مع عدد غير محدود من التذاكر عبر صناديق بريد الموارد البشرية المتعددة بدون حدود لحجم التذاكر

قم بتمكين الموظفين من خلال الخدمة الذاتية الفورية لوثائق السياسات والمزايا والأسئلة الشائعة

قم بحل الطلبات بشكل أسرع باستخدام اقتراحات التذاكر القائمة على الذكاء الاصطناعي والتذكيرات التلقائية

اكتساب رؤى عميقة للقوى العاملة من خلال تحليلات في الوقت الفعلي حول اتجاهات الموارد البشرية وأوقات الاستجابة ومشكلات الموظفين

قيود مكتب المساعدة HappyFox السعيد

تفتقر قواعد الأتمتة إلى المرونة اللازمة لتنفيذ إجراءات متعددة في وقت واحد

أدوات إعداد التقارير الشاملة متوفرة فقط في الباقات ذات المستوى الأعلى

تسعير مكتب مساعدة HappyFox السعيد

الأساسي: 29 دولاراً شهرياً لكل وكيل

الفريق: 69 دولاراً شهرياً لكل وكيل

إيجابي: 119 دولاراً شهرياً لكل وكيل

إنتربرايز برو: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات مكتب مساعدة HappyFox السعيد

G2: 4. 5/5 (أكثر من 130 تقييمًا)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 90 تقييم)

💡 نصيحة احترافية: عند استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين عمليات الموارد البشرية، ابدأ على نطاق صغير وركز على المجالات ذات التأثير الكبير والمخاطر المنخفضة أولاً - مثل أتمتة فحص السير الذاتية أو الإجابة على الأسئلة الشائعة للموظفين باستخدام روبوتات الدردشة الآلية. يؤدي ذلك إلى بناء الثقة في العمليات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي مع تقليل التعطيل إلى الحد الأدنى. بمجرد تحقيق النجاح، يمكنك التوسع في مجالات أكثر تعقيداً مثل تخطيط القوى العاملة والتحليلات التنبؤية.

3. Zoho Desk (الأفضل لعمليات الموارد البشرية السلسة داخل نظام Zoho البيئي)

عبر Zoho Desk

لا تعمل إدارات الموارد البشرية بمعزل عن بعضها البعض - فهي تتعاون مع الشؤون المالية وتكنولوجيا المعلومات والشؤون القانونية يومياً. يعمل Zoho Desk على سد الفجوة، مما يضمن ربط كل طلب من طلبات الموظفين بأنظمة الموارد البشرية الأخرى والبيانات وتحديثات الرواتب وإعدادات تكنولوجيا المعلومات في مركز مركزي واحد.

من خلال التكامل القوي لإدارة علاقات العملاء، تكتسب فرق الموارد البشرية سياقاً كاملاً حول تفاعلات الموظفين. تساعدك هذه الرؤية على توقُّع مخاوف الموظفين مسبقاً، وتخصيص الدعم، وتحسين تجربة الموظفين، بدءاً من التوظيف وحتى عمليات التحقق من الأداء المستمرة.

أفضل ميزات Zoho Desk*

توجيه الطلبات تلقائياً إلى الأخصائي أو القسم المناسب - لا اختناقات ولا تأخيرات

ربط طلبات الخدمة بسجلات الموظفين للحصول على سياق كامل للتفاعلات السابقة

تسريع عمليات حل المشكلات باستخدام اقتراحات التذاكر المدعومة بالذكاء الاصطناعي وأتمتة سير العمل

تقليل عبء العمل على الموارد البشرية من خلال قاعدة معرفية ذاتية الخدمة للسياسات والمزايا والأسئلة الشائعة

قيود مكتب زوهو للموارد البشرية

قد يبدو التصميم الثقيل لإدارة علاقات العملاء مفرطًا بالنسبة للفرق التي تحتاج فقط إلى عملية تذاكر الموارد البشرية الأساسية

قد تتطلب خيارات التخصيص المتقدمة وقت إعداد إضافي

أسعار Zoho Desk

إكسبرس: 9 دولارات شهرياً لكل مستخدم

معيار: 20 دولاراً شهرياً لكل مستخدم

المحترف: 35 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: 50$/شهرًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات زوهو ديسك

G2: 4. 4/5 (أكثر من 6,000 تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن Zoho Desk؟

مفصّل ودقيق للغاية. أنشئ الحقول وقوائم المهام والمزيد عبر تطبيقات السوق. يبدو إعداد الموارد البشرية سلساً عند دمج القوائم مع التذاكر. جزء الأتمتة رائع جداً أيضاً.

مفصّل ودقيق للغاية. أنشئ الحقول وقوائم المهام والمزيد عبر تطبيقات السوق. يبدو إعداد الموارد البشرية سلساً عند دمج القوائم مع التذاكر. جزء الأتمتة رائع جداً أيضاً.

4. Hiver (الأفضل لإصدار تذاكر الموارد البشرية والتعاون القائم على Gmail)

عبر HiverHQ

يقوم Hiver بتحويل Gmail إلى مكتب مساعدة للموارد البشرية يعمل بكامل طاقته، حيث يقوم بتحويل طلبات البريد الإلكتروني المبعثرة إلى تذاكر منظمة وقابلة للتتبع. بدلاً من الفرز اليدوي لمختلف عمليات واستفسارات الموارد البشرية يدوياً، تقوم فرق العمل بتعيين المشكلات وتتبعها وحلها بوضوح - مباشرةً من صندوق الوارد الخاص بهم.

بفضل الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، يتيح نظام تذاكر الموارد البشرية هذا لفرق العمل تحديد أولويات الطلبات العاجلة، وتبسيط الموافقات، وفصل المناقشات الداخلية عن الاتصالات التي تواجه الموظفين، مما يضمن دعماً واضحاً وفعالاً.

أفضل ميزات هيفر

حوِّل رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالموارد البشرية إلى تذاكر منظمة مع تتبع في الوقت الفعلي وتخصيصات واضحة

تقليل حالات التأخير في الاستجابة من خلال تحديد أولويات التذاكر تلقائياً والتوجيه الذكي

حسِّن التعاون في مجال الموارد البشرية من خلال الملاحظات الداخلية ورؤية الفريق المشترك

قياس الكفاءة من خلال التحليلات في الوقت الفعلي لأوقات الاستجابة واتجاهات الخدمة

قيود هيفر

مصمم بشكل أساسي لـ Gmail، مما يحد من المرونة للفرق على منصات البريد الإلكتروني الأخرى

يفتقر إلى ميزات إدارة الموارد البشرية المتقدمة التي تتجاوز إصدار التذاكر والتعاون

تسعير هيفر

مجاني للأبد

لايت: 24 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

النمو: 34 دولاراً شهرياً لكل مستخدم

إيجابي: 59 دولاراً شهرياً لكل مستخدم

النخبة: تسعير مخصص

تقييمات وتقييمات هيفر

G2: 4. 6/5 (أكثر من 1,000 تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 100 تقييم)

💡 نصيحة احترافية: يمكن لقوالب كشوف المرتبات المجانية توفير الوقت وتقليل الأخطاء عند استخدامها بفعالية. إليك كيفية تحقيق أقصى استفادة منها: 📋 أتمتة حسابات الضرائب والمزايا لتبسيط العمليات 🕒 تتبع المواعيد النهائية لكشوف المرتبات وتعيين تذكيرات لمنع التأخير 🔍 مراجعة النماذج وتحديثها بانتظام للبقاء متوافقًا مع اللوائح

5. HelpScout (الأفضل لفرق الموارد البشرية التي تحتاج إلى نظام دعم سهل الاستخدام)

عبر HelpScout

ساعد "Help Scout" على إعادة تعريف دعم الموارد البشرية من خلال نهج المحادثة الذي يركز على الأشخاص أولاً. على عكس أنظمة تذاكر الموارد البشرية الأخرى، تبدو هذه الأداة وكأنها صندوق بريد مشترك، مما يجعل التفاعلات شخصية مع ضمان إدارة الطلبات بشكل منظم.

من خلال الأتمتة المدمجة، تتمكن فرق الموارد البشرية من التخلص من الأعمال المتراكمة، وإدارة عمليات المتابعة، وتحديد أولويات المهام ذات التأثير الكبير. وفي الوقت نفسه، يمكن للموظفين الوصول إلى السياسات والأسئلة الشائعة على الفور، مما يقلل من الاستفسارات المتكررة وحجم التذاكر.

أفضل ميزات برنامج المساعدة الاستكشافية

تقليل تراكم الأعمال المتأخرة في الموارد البشرية من خلال أتمتة سير العمل للمتابعة والتذكير

تبسيط إدارة المهام من خلال تصنيف الطلبات وتحديد أولوياتها وتتبعها

إضفاء طابع شخصي على تفاعلات الموارد البشرية من خلال الوصول في الوقت الفعلي إلى سجل الموظفين والمحادثات السابقة وسجلات الأنشطة

حافظ على مواءمة الفريق مع الملاحظات الداخلية واكتشاف التصادم لتجنب تكرار الردود

قيود مساعدة الكشافة

تزداد الأسعار مع زيادة حجم الاتصال، وهو ما قد لا يناسب فرق الموارد البشرية الأكبر حجماً مع تفاعلات الموظفين المتكررة

أدوات إدارة المشاريع المحدودة مثل تتبع المواعيد النهائية وإدارة المعرفة

تسعير المساعدة الاستكشافية

مجاني للأبد

المعيار: 55 دولارًا شهريًا لكل 100 جهة اتصال

بالإضافة إلى: 83 دولارًا شهريًا لكل 100 جهة اتصال

المزايا: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات مساعدة الكشافة

G2: 4. 4/5 (أكثر من 400 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 200 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن Help Scout؟

توفر الردود المحفوظة 80% من وقتي. أحب أيضًا رؤية التذاكر التي يعمل عليها أعضاء فريقي وكيف يمكننا إضافة ملاحظات على التذاكر. وتكمن فائدة استخدام HelpScout بدلاً من خدمة البريد الإلكتروني العامة في أن أعضاء الفريق الآخرين يتم مواءمتهم تلقائيًا.

توفر الردود المحفوظة 80% من وقتي. أحب أيضًا رؤية التذاكر التي يعمل عليها أعضاء فريقي وكيف يمكننا إضافة ملاحظات على التذاكر. وتكمن فائدة استخدام HelpScout بدلاً من خدمة البريد الإلكتروني العامة في أن أعضاء الفريق الآخرين يتم مواءمتهم تلقائيًا.

6. HubSpot (الأفضل لفرق الموارد البشرية التي تحتاج إلى مركز خدمة شامل)

عبر Hubspot

هل تستخدم بالفعل HubSpot CRM؟ وسِّع نطاقه ليشمل الموارد البشرية من خلال التذاكر السلسة والأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي وقاعدة بيانات موحدة لتفاعلات الموظفين.

من خلال لوحات المعلومات في الوقت الفعلي، يمكن لفرق الموارد البشرية لديك الاطلاع على اتجاهات الخدمة وأوقات الاستجابة وتوزيع عبء العمل، مما يساعدهم على تحسين الدعم وتحسين تقديم الخدمات. تعمل الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي على تقليل المهام اليدوية وتبسيط الموافقات وتتبع الطلبات وحل المشكلات.

أفضل ميزات HubSpot*

أتمتة إصدار تذاكر الموارد البشرية باستخدام اقتراحات الردود المستندة إلى الذكاء الاصطناعي ومساعدي سير العمل

تعيين التذاكر بكفاءة من خلال التوجيه المستند إلى المهارات إلى أخصائي الموارد البشرية المناسب

مركزية استفسارات الموظفين في مكتب مساعدة مدمج بالكامل في HubSpot CRM

تقديم دعم متعدد القنوات من خلال الربط بين البريد الإلكتروني والدردشة وبوابات الخدمة الذاتية

قيود هاب سبوت

قد تكون باهظة التكلفة بالنسبة للشركات الصغيرة، خاصةً إذا كنت تحتاج أيضاً إلى مراكز التسويق أو المبيعات

بعض الميزات المتقدمة (مثل أدوات إعداد التقارير المخصصة) تتطلب خططاً ذات مستوى أعلى

تسعير هاب سبوت

مجاني للأبد

Service Hub Starter: 20 دولاراً شهرياً لكل مقعد

Service Hub Professional: 100 دولار/شهرياً لكل مقعد

Service Hub Enterprise: يبدأ السعر من 150 دولاراً شهرياً لكل مقعد

تقييمات ومراجعات HubSpot

G2: 4. 4/5 (أكثر من 2400 تقييم)

Capterra: 4. 4/5 (أكثر من 100 تقييم)

💡 نصيحة احترافية: يعمل مكتب مساعدة الموارد البشرية المنظم جيدًا على مسؤوليات واضحة - مثل دعم العملاء الرائع. وهنا يأتي دور مصفوفة RACI - فهي تحافظ على تنظيم طلبات القوى العاملة وتضمن معالجة كل مشكلة من قبل الأشخاص المناسبين الذين هم: مسؤول : ممثلو الدعم - التعامل مع استفسارات الموظفين وحلها

مساءلة : مدير الموارد البشرية - يضمن استيفاء التذاكر لمعايير الخدمة

استشارة : تكنولوجيا المعلومات، أو الشؤون القانونية، أو كشوف المرتبات - توفر الخبرة في الحالات المتخصصة

مطّلع: الموظفون - ابقَ على اطلاع على طلباتهم هل تريد تحديد الأدوار بدقة وتبسيط عمليات الموارد البشرية؟ توضح أمثلة مصفوفة RACI هذه كيفية تعزيز الكفاءة في فريق الموارد البشرية لديك! 🚀

7. Zendesk (الأفضل لفرق الموارد البشرية الكبيرة التي تحتاج إلى أتمتة متقدمة)

عبر Zendesk

تتعامل فِرق الموارد البشرية الكبيرة مع مئات الطلبات يومياً، بدءاً من طلبات التوظيف الجديدة وتعديلات كشوف المرتبات وحتى الموافقات على الإجازات. وتتطلب إدارة هذا الحجم من الطلبات دون تأخير نظاماً منظماً وقابلاً للتطوير، وهنا يأتي دور Zendesk.

يعمل هذا البرنامج على مركزية استفسارات الموارد البشرية عبر جميع القنوات، مما يضمن حصول الموظفين على دعم دقيق وسريع. يعمل برنامج إصدار التذاكر القائم على الذكاء الاصطناعي هذا على أتمتة الموافقات والتصعيدات بينما تتعقب لوحات المعلومات في الوقت الفعلي أوقات الاستجابة وتراكم الطلبات واتجاهات الخدمة.

أفضل ميزات Zendesk*

قم بأتمتة المهام المتكررة باستخدام توجيه التذاكر المستند إلى الذكاء الاصطناعي والاستجابات المعلبة ومحفزات سير العمل

تمكين التعاون السلس بين فرق العمل من خلال الملاحظات الداخلية وطرق العرض المشتركة وربط التذاكر للحالات المعقدة

إدارة طلبات الامتثال من خلال مسارات تدقيق منظمة ووثائق آمنة

تقديم الدعم للموظفين على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع من خلال روبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي وبوابات الخدمة الذاتية

قيود Zendesk

تتطلب طرق العرض المخصصة إعدادًا يدويًا لكل مستخدم، مما يزيد من الجهد الإداري

تؤدي الأخطاء العرضية في نظام إصدار التذاكر إلى تعطيل كفاءة سير العمل

تسعير Zendesk

Suite Team: 55 دولارًا شهريًا لكل وكيل (تُدفع سنويًا)

نمو الباقة: 89 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل وكيل (تُدفع سنويًا)

Suite Professional: 115 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل وكيل (يتم دفعها سنويًا)

Suite Enterprise: تسعير مخصص

الذكاء الاصطناعي المتقدم: متاح كإضافة مقابل 50 دولارًا لكل وكيل شهريًا

تقييمات ومراجعات Zendesk

G2: 4. 3/5 (أكثر من 6,000 تقييم)

Capterra: 4. 4/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن Zendesk؟

اعتدنا تتبع جميع تذاكر مكتب المساعدة من خلال البريد الإلكتروني قبل Zendesk. نحن الآن نستخدم نظام التذاكر الخاص بهم، حتى لا نضطر إلى العمل على البريد الإلكتروني، ويمكننا التأكد من تخصيص تذكرة لمستخدم حتى لا يعمل أكثر من شخص على نفس الشيء.

اعتدنا تتبع جميع تذاكر مكتب المساعدة من خلال البريد الإلكتروني قبل Zendesk. نحن الآن نستخدم نظام التذاكر الخاص بهم، حتى لا نضطر إلى العمل على البريد الإلكتروني، ويمكننا التأكد من تخصيص تذكرة لمستخدم حتى لا يعمل أكثر من شخص على نفس الشيء.

8. Freshdesk (الأفضل لإدارة خدمات الموارد البشرية متعددة القنوات)

عبر Freshdesk

يعمل Freshdesk على جعل دعم الموارد البشرية سلسًا من خلال جعل استفسارات الموظفين متعددة القنوات مركزية في منصة واحدة منظمة. تعمل قاعدة المعرفة الذكية الخاصة به على تبسيط الخدمة الذاتية بينما تقوم فرق الموارد البشرية بإدارة الرؤية وتنظيم الأسئلة الشائعة وتبسيط سير العمل.

هل تتعامل مع المشكلات المعقدة؟ يمكنك تعيين التبعيات، وتصعيد الطلبات، وضمان بقاء التذاكر الرئيسية مفتوحة حتى يتم حل جميع المشاكل. تعمل التحليلات المدعومة بالذكاء الاصطناعي على تحديد المشكلات المتكررة، مما يسمح لفرق الموارد البشرية بتحسين أوقات الاستجابة وحل الاختناقات - قبل أن تتفاقم.

أفضل ميزات Freshdesk*

قم بتعيين اتفاقيات مستوى الخدمة المخصصة لتتناسب مع أولويات خدمة الموارد البشرية ونوبات العمل وسير العمل

راقب أداء الموارد البشرية باستخدام تقارير معدة مسبقاً حول أوقات الاستجابة وحجم التذاكر ورضا الموظفين

تحديث المقالات المعرفية بشكل مجمّع باستخدام واجهة برمجة تطبيقات Freshdesk لإدارة المحتوى بسلاسة

تعاون بكفاءة من خلال الملاحظات الخاصة والمناقشات الداخلية - دون عرقلة اتصالات الموظفين

قيود Freshdesk

يمكن تحسين التحليلات من أجل تتبع أفضل لأداء تذاكر الموارد البشرية

قد يبطئ عند التعامل مع تذاكر متعددة وتعديلات كبيرة في المستندات

تسعير Freshdesk*

مجاني للأبد

النمو: 15 دولارًا/مستخدم شهريًا

الإيجابيات: 49 دولارًا أمريكيًا/المستخدم شهريًا

المؤسسات: 79 دولارًا أمريكيًا/مستخدم شهريًا

تقييمات ومراجعات Freshdesk*

G2: 4. 4/5 (أكثر من 3,400 تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 3,300 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن Freshdesk؟

قاعدة المعرفة والردود المعلبة والقدرة على إصدار التذاكر لتتبع وقياس دعم الموارد البشرية لشركتنا أمر مذهل. يمكن للموظفين أيضاً تقييم الخدمة التي يتلقونها. كما يمكننا إنشاء تذاكر للمكالمات أيضاً.

قاعدة المعرفة والردود المعلبة والقدرة على إصدار التذاكر لتتبع وقياس دعم الموارد البشرية لشركتنا أمر مذهل. يمكن للموظفين أيضاً تقييم الخدمة التي يتلقونها. كما يمكننا إنشاء تذاكر للمكالمات أيضاً.

🧠 حقيقة مضحكة: تذكرة في برنامج تذاكر الموارد البشرية تأتي من الممارسة القديمة المتمثلة في كتابة الطلبات على قسائم ورقية وتمريرها! أما اليوم، فقد أصبح كل شيء رقميًا - لكن الهدف لا يزال كما هو: إيصال الطلب الصحيح إلى الشخص المناسب بسرعة!

9. Spiceworks (أفضل برنامج مجاني لمكتب مساعدة الموارد البشرية للفرق الصغيرة)

عبر Spiceworks

Spiceworks هو نظام مجاني لإصدار تذاكر الموارد البشرية مصمم للفرق الصغيرة التي تحتاج إلى حل بسيط وقليل الصيانة. وهو مستضاف في السحابة، ويزيل متاعب صيانة الخادم مع الحفاظ على تنظيم طلبات الموارد البشرية وسهولة تتبعها.

تعمل لوحة التحكم البديهية على توحيد عملية إصدار التذاكر، مما يساعد الفرق على تحديد أولويات طلبات الموظفين وحلها بكفاءة. توفر التقارير في الوقت الفعلي رؤى قيمة حول اتجاهات خدمة الموارد البشرية، مما يجعل تتبع المشكلات الشائعة وتحسين سير عمل الاستجابة أسهل.

أفضل ميزات Spiceworks

قم بأتمتة مهام التذاكر بناءً على الأولوية والفئة وعبء العمل للحفاظ على تنظيم مهام الموارد البشرية

إدارة الطلبات باستخدام لوحات المعلومات المرئية وتدفقات الأنشطة الموحدة

حل المشكلات أثناء التنقل باستخدام تطبيق مكتب المساعدة المتوافق مع الأجهزة المحمولة لنظامي Android وiOS

اكتساب الرؤى من خلال التقارير المتقدمة - تصفية البيانات، وتتبع الاتجاهات، والتنبؤ باحتياجات خدمة الموارد البشرية

قيود Spiceworks

التخصيص المحدود مقارنة بالبدائل المدفوعة

الإصدار المجاني المدعوم بالإعلانات قد لا يناسب جميع الفرق

أسعار سبايسووركس

مجاني للأبد

تقييمات ومراجعات Spiceworks

G2: 4. 3/5 (أكثر من 300 تقييم)

Capterra: 4. 4/5 (أكثر من 500 تقييم)

➡️ اقرأ المزيد: أفضل برامج سير عمل الموارد البشرية لتبسيط عمليات الموارد البشرية لديك

10. إدارة خدمات جيرا (الأفضل لإصدار التذاكر والأتمتة على مستوى المؤسسات)

عبر أطلس

توفر Jira Service Management إدارة الخدمات Jira إدارة التذاكر والأتمتة على مستوى المؤسسة لمحترفي الموارد البشرية. تم تصميمه في البداية لتكنولوجيا المعلومات، وتتكيف تدفقات العمل المرنة الخاصة به مع الموافقات الفريدة للموارد البشرية والتصعيدات وطلبات تقديم الخدمات الأخرى.

يحافظ التوجيه التلقائي، وعمليات التكامل مع Atlassian، وإدارة الحالات المنظمة على تنظيم مهام الموارد البشرية مع تقليل عبء العمل اليدوي. للحصول على الدعم المستهدف، يمكنك أيضاً إنشاء مراكز مساعدة مخصصة لجماهير مختلفة - الموظفين الجدد أو المديرين أو الموظفين السابقين.

أفضل ميزات إدارة خدمات جيرا

تبسيط عمليات الموارد البشرية باستخدام قوالب الطلبات المُصممة مسبقاً للتوظيف وكشوف المرتبات والمزايا

قم بأتمتة الموافقات والتصعيدات للحفاظ على سير طلبات الموارد البشرية - لا حاجة للتتبع اليدوي

حماية البيانات الحساسة باستخدام عناصر التحكم في الوصول المستندة إلى الأدوار وأذونات الأمان

تمكين فرق الموارد البشرية من خلال مركز الخدمة الذاتية للحصول على الدعم الفوري والوصول إلى قاعدة المعرفة

قيود إدارة خدمة جيرا لإدارة الخدمات

قد يتطلب التدريب لفرق الموارد البشرية غير التقنية

الوظائف المتميزة تأتي بسعر أعلى

تسعير إدارة الخدمات في جيرا

مجاناً للأبد لما يصل إلى 3 وكلاء

قياسي : 19$. 04$/دولار شهرياً

القسط : 47.82 دولارًا أمريكيًا للوكيل شهريًا

المؤسسات: التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات إدارة خدمات جيرا

G2 : 4. 2/5 (أكثر من 750 تقييمًا)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 700 تقييم)

➡️ اقرأ المزيد: أفضل برامج إدارة الموارد البشرية لشركتك: مراجعة الحلول القابلة للتطوير

11. Deskpro (الأفضل لإدارة خدمة الموارد البشرية القابلة للتخصيص)

عبر Deskpro

Deskpro هو نظام تذاكر موارد بشرية متعدد الاستخدامات مصمم للمؤسسات المتوسطة والكبيرة التي تحتاج إلى المرونة وقابلية التوسع. سواءً كنت تتعامل مع استفسارات الموارد البشرية الروتينية أو حالات الموظفين السرية، فإن Deskpro يركز كل طلب في لوحة تحكم منظمة وسهلة الإدارة.

مع كلٍ من الخيارات المحلية والسحابية، يمكن توسيع نطاقها دون عناء، مما يحافظ على سلاسة سير عمل الموارد البشرية وفعالية أوقات الاستجابة في جميع الأقسام.

أفضل ميزات Deskpro*

تتبع كل طلب من طلبات الموظفين عبر جميع القنوات في لوحة تحكم واحدة ومنظمة

قم بأتمتة معالجة التذاكر باستخدام المشغّلات واتفاقيات مستوى الخدمة وعمليات التصعيد للحفاظ على سلاسة سير عمل الموارد البشرية

تقليل الاستفسارات المتكررة باستخدام بوابة المساعدة الذاتية وقاعدة المعرفة الداخلية

احصل على رؤى في الوقت الفعلي من خلال مراقبة أوقات الاستجابة واتجاهات الطلبات وأداء الموارد البشرية

قيود ديسكبرو

التكاليف الإضافية للوظائف الإضافية مثل التأهيل وتدريب الوكلاء والشهادات

عمليات التكامل المعقدة التي قد تتطلب وقتاً وجهداً إضافياً في الإعداد

أسعار ديسكبرو

الفريق: 29 دولار/شهرًا لكل موظف

المحترف: 59 دولاراً شهرياً لكل موظف

المؤسسة: 99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل وكيل

تقييمات ومراجعات ديسكبرو

G2: 4. 3/5 (أكثر من 60 تقييمًا)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 30 تقييم)

ما الذي يقوله المستخدمون في الحياة الواقعية عن Deskpro؟

أنا أستخدم DeskPro منذ عامين حتى الآن، وبشكل عام، كانت تجربتي معه إيجابية للغاية. يسمح DeskPro للمستخدم النهائي بإنشاء قوائم مخصصة له، وعرض التذاكر بنفسه، وإنشاء وظائفه المخصصة عند الرد على التذاكر/إضافة ملاحظات. أشعر أن مركز المساعدة/قاعدة المعرفة الخاص به سهل الاستخدام أيضاً.

أنا أستخدم DeskPro منذ عامين حتى الآن، وبشكل عام، كانت تجربتي معه إيجابية للغاية. يسمح DeskPro للمستخدم النهائي بإنشاء قوائم مخصصة له، وعرض التذاكر بنفسه، وإنشاء وظائفه المخصصة عند الرد على التذاكر/إضافة ملاحظات. أشعر أن مركز المساعدة/قاعدة المعرفة الخاص به سهل الاستخدام أيضاً.

➡️ اقرأ المزيد: أفضل برامج إدارة مواهب الموارد البشرية

من الطلبات إلى النتائج: عزز عمليات الموارد البشرية لديك باستخدام ClickUp

لا ينبغي أن تبدو إدارة طلبات الموارد البشرية وكأنها قائمة مهام لا تنتهي. لا يقتصر دور نظام التذاكر القوي على تنظيم الاستفسارات فحسب، بل يعمل على تبسيط الموافقات، وأتمتة الاستجابات، ويضمن حصول كل موظف على الدعم الذي يحتاجه بسرعة.

ومع ذلك، في حين أن أنظمة تذاكر الموارد البشرية الأخرى تركز على حل الطلبات الفردية، فإن ClickUp يتجاوز مجرد إصدار التذاكر. فهو يدمج بين إدارة المهام، والتعاون في المستندات، والأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتبسيط وتعزيز سير عمل تقديم خدمات الموارد البشرية في كل مرحلة من مراحلها.

باستخدام ClickUp، يمكنك إنشاء تجربة موارد بشرية سلسة وقابلة للتطوير تعزز الإنتاجية ورضا الموظفين. امنح فريق الموارد البشرية لديك الدعم الاستثنائي الذي يستحقه. اشترك في ClickUp اليوم! 🚀