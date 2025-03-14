أفضل 11 بديلاً لبدائل Happeo للتعاون الجماعي

التواصل الفعال والتعاون السلس هما العمود الفقري لأي مؤسسة ناجحة. وفقًا لاستطلاع للرأي، يوافق 72% من قادة الأعمال على أن هذه المهارات ساعدت في زيادة إنتاجية فريقهم.

لتحسين تواصل فريقك بشكل عام وإدارته بفعالية، يمكنك البحث عن أدوات تعاون مثل Happeo.

ومع ذلك، على الرغم من أن Happeo خيار شائع، إلا أن بعض البدائل قد تناسب احتياجاتك الفريدة في التعاون والإنتاجية وإدارة المعرفة بشكل أفضل.

لذا، قمنا بتجميع أفضل 11 بديلاً لـ Happeo من شأنها تحسين الإنتاجية والتعاون.

⏰ ملخص 60 ثانية إليك نظرة عامة سريعة على أفضل بدائل Happeo: : الأفضل للتعاون وإدارة المهام ومشاركة المعرفة ClickUpالأفضل للتعاون وإدارة المهام ومشاركة المعرفة

Workvivo: الأفضل لتعزيز مشاركة الموظفين والتواصل الداخلي

Simpplr: الأفضل لإدارة المحتوى بشكل مركزي وتجربة مستخدم سلسة

مايكروسوفت Sharepoint: الأفضل لإدارة المستندات والتعاون على مستوى المؤسسة

المعلم: الأفضل لبناء مستودع مركزي للمعرفة

Confluence: الأفضل للتوثيق التعاوني ومشاركة المعرفة

مكان العمل بواسطة ميتا: الأفضل للتواصل الداخلي ومشاركة الموظفين

سلاك: الأفضل للتواصل الجماعي والتعاون في الوقت الحقيقي

يونيلي: الأفضل لمشاركة الموظفين وإدارة المعرفة

LumApps SAS: الأفضل للتكامل السلس مع Google Workspace

فيفا إنغايج (يامير سابقًا): الأفضل للتعاون الاجتماعي والتواصل بين الشركات

قيود هابيو

قبل أن نلقي نظرة على بدائل Happeo، قد يطرح سؤال واضح: ما الخطأ في استخدام Happeo كبرنامج تعاون جماعي؟

على الرغم من أن Happeo ممتاز للاتصالات الداخلية ومشاركة الموظفين، إلا أنه قد يفتقر إلى بعض القيود مقارنةً بالأدوات الأخرى المتاحة. تشمل هذه القيود ما يلي:

منحنى تعليمي حاد : بدءاً من التنفيذ، قد يكون التعود على برنامج الإنترانت هذا صعباً بالنسبة لمعظم الفرق. هذا صحيح، خاصةً بالنسبة لأعضاء الفريق غير التقنيين

قيود التخصيص : خيارات التخصيص، خاصة بالنسبة لمستوى المبتدئين، محدودة مقارنة بالمنصات الأخرى. وهذا يعيق قدرتك على تكييف المنصة وفقًا لعلامتك التجارية ومتطلبات سير العمل الخاصة بك

قضايا قابلية التوسع والتسعير : مع نمو فرق العمل لديك، قد يكون هيكل التسعير أكثر حدة

فجوة الميزات: قد لا تتكامل الأداة بسلاسة مع أدوات خارجية محددة أو تقدم ميزات مثل إدارة المشاريع المتقدمة

إذا كانت هذه التحديات تبدو مألوفة، فقد يساعدك استكشاف البدائل أدناه في العثور على أداة تناسب احتياجات مؤسستك بشكل أفضل.

💡 نصيحة احترافية: تأكد أيضًا من الاطلاع على ميزات الذكاء الاصطناعي المتصلة في أداة الإنترانت. فهي تعزز الإنتاجية وتساعدك في العثور على الملفات ومسح المستندات ضوئيًا.

لمحة سريعة عن بدائل هابيو

إليك نظرة عامة سريعة على جميع بدائل Happeo وسبب اختيارنا لها:

أداة الأفضل ل ميزات مميزة انقر فوق التعاون، وإدارة المهام، ومشاركة المعرفة عمليات سير عمل قابلة للتخصيص، ومُستندات، ومُستندات، ودردشة، وتكاملات، وأتمتة مدعومة بالذكاء الاصطناعي Workvivo مشاركة الموظفين وحلول الإنترانت الاجتماعية خلاصة اجتماعية بديهية، واستطلاعات نبضية، ودليل الأشخاص، وإدارة الأحداث Simpplr اتصالات الموظفين والإنترانت سهلة الاستخدام اقتراحات المحتوى المدعومة بالذكاء الاصطناعي، ودليل الأشخاص، والتكامل السلس مايكروسوفت شير بوينت الشبكة الداخلية وإدارة المستندات على مستوى المؤسسة إدارة مستندات قوية، وتعاون متقدم، وتكامل مع Office 365 المعلم إدارة المعرفة واسترجاع المعلومات بسرعة اقتراحات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وامتداد المتصفح، والتكامل مع الأدوات الحالية Confluence تعاون الفريق ومشاركة المعرفة توثيق على غرار ويكي، وتكامل مع Jira وTrillo، وأدوات تنظيم المحتوى مكان العمل بواسطة ميتا الشبكات الاجتماعية والتواصل الجماعي واجهة وسائط اجتماعية مألوفة، ومؤتمرات فيديو، وتحديثات في الوقت الفعلي سلاك المراسلة الفورية والتعاون الجماعي التواصل القائم على القنوات، وتكامل التطبيقات، ومساحة العمل التعاونية يونيلي حلول مكان العمل الرقمية على مستوى المؤسسات لوحات معلومات مخصصة، ودعم متعدد اللغات، وتحليلات متقدمة LumApps SAS الشبكة الداخلية الاجتماعية ومنصة تجربة الموظفين علامة تجارية مخصصة، وسير عمل متكامل، وتحليلات قوية للموظفين فيفا إنغايج التعاون الاجتماعي والتواصل بين الشركات التواصل الجماعي، والتكامل مع Microsoft 365، والإعلانات التنظيمية

أفضل 11 بديلاً لـ Happeo يمكن استخدامها

لا يوجد مقاس واحد يناسب الجميع عندما يتعلق الأمر بالعثور على الأدوات المناسبة لتعاون الفريق واحتياجات الإنترانت. لقد واجهنا مشكلات مماثلة وجربنا العديد من أدوات التعاون للمساعدة في العثور على الخيار الأفضل.

فيما يلي تحليل لأفضل 11 بديلاً لـ Happeo يمكنك التفكير فيها لمؤسستك:

1. كليك أب (الأفضل للتعاون وإدارة المهام ومشاركة المعرفة)

ClickUp هو تطبيق قوي لكل شيء للعمل يتجاوز إدارة المشاريع التقليدية. فهو يدمج إدارة المهام والتواصل ومشاركة المعرفة بكفاءة داخل مساحة عمل موحدة، مما يجعله مثاليًا لتعزيز التعاون والإنتاجية.

تقع في قلب ميزات التعاون في ClickUp ميزة ClickUp Chat، وهي أداة مراسلة فورية سهلة الاستخدام مصممة لإبقاء فرق العمل على اتصال. على عكس منصات التواصل المستقلة، تندمج الدردشة مباشرةً في مساحة العمل الخاصة بك، مما يسمح بالانتقال السلس بين المحادثات والمهام والمستندات.

أفضل جزء في هذه الأداة هو شبكتها العصبية القوية أو مساعد الذكاء الاصطناعي (AI)، Clickup Brain.

يربط جميع تطبيقات العمل وقاعدة المعرفة الخاصة بك لمساعدتك في استخدام الذكاء الاصطناعي لأتمتة مهامك ومستنداتك ومواردك وغير ذلك الكثير. استخدمه لإنشاء المشاريع وإدارتها، ودعم سير العمل الآلي، وحتى كتابة الردود الفورية على الرسائل أو رسائل البريد الإلكتروني.

أتمتة مهام سير العمل لإنشاء المشاريع والحفاظ عليها بسرعة باستخدام ClickUp Brain

بالإضافة إلى ذلك، مع ميزة ClickUp Connected Search المتقدمة، يمكنك العثور على أي ملف أو معلومات في تطبيقك أو محرك الأقراص المحلي أو المستند أو قاعدة المعرفة. يضمن لك ذلك حصولك دائمًا على المعلومات التي تحتاجها في متناول يدك وعدم فقدان المستندات أو المعلومات المهمة داخل مؤسستك.

الميزة البارزة لأي منصة إنترانت هي القدرة على إدارة المستندات والمعرفة بسهولة.

قم بتبسيط إدارة المعرفة وسير العمل في مؤسستك باستخدام منصة ClickUp Knowledge Management لتحسين التعاون

في إدارة المعرفة ClickUp Knowledge Management، يمكنك إنشاء مستنداتك ومواقع الويكي وتخزينها بأمان على منصة واحدة.

📮 ClickUp Insight: أكثر من 60% من وقت الفريق يقضيه الفريق في البحث عن السياق والمعلومات وعناصر العمل. وفقاً لبحث أجرته ClickUp، تخسر الفرق ساعات ثمينة في التنقل بين الأدوات المختلفة. لتجنب انقطاع التواصل، قم بدمج المراسلة في سير عملك من خلال منصة مركزية توحِّد إدارة المشروع والتعاون والتواصل. جرّب ClickUp ، تطبيق كل شيء للعمل*.

تضمن مساحة العمل المعرفية المركزية هذه إمكانية تعاون فريقك بأكمله والعمل معًا بسلاسة مع وجود أذونات متقدمة وعناصر تحكم في الإصدار للحفاظ على أمان بياناتك الخاصة في جميع الأوقات.

مجموعة ميزاته الشاملة وواجهته المرنة تجعله خيارًا مثاليًا للشركات التي تبحث عن حل شامل للإنترانت يتكامل بسلاسة مع تدفقات العمل الحالية.

أفضل ميزات هابيو

قيود النقر فوق القيود

على الرغم من سهولة الاستخدام، إلا أن العدد الهائل من الميزات والوظائف يمكن أن يمثل منحنى تعليمي حاد للمستخدمين الجدد

يتطلب وقتًا لدمج وتدريب أعضاء الفريق بشكل كامل على جميع الوظائف

تسعير ClickUp*

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

الشركات : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات : اتصل لمعرفة الأسعار

ClickUp Brain: أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 7 دولارات لكل عضو شهريًا

تقييمات ومراجعات ClickUp*

G2: 4. 7/5 (أكثر من 9,000 تقييم)

Capterra 4. 6/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

يقسم عدد لا يحصى من مستخدمي ClickUp بميزاته القوية. يشارك أحد المراجعين تجربته قائلاً

تستخدمه وكالتنا بأكملها كأداة لإدارة جميع مشاريعنا ومهامنا وجداولنا الزمنية والفواتير. لقد استبدل نظامًا قديمًا وسمح لنا بالانتقال إلى نظام إدارة مشاريع أكثر مرونة وساعدنا على تحسين الاتصالات الداخلية.

يتم استخدامه من قبل وكالتنا بأكملها كأداة لإدارة جميع مشاريعنا ومهامنا وجداولنا الزمنية والفواتير. لقد استبدل نظامًا قديمًا وسمح لنا بالانتقال إلى نظام إدارة مشاريع أكثر مرونة وساعدنا على تحسين الاتصالات الداخلية.

2. Workvivo (الأفضل لتعزيز مشاركة الموظفين والتواصل الداخلي)

عبر Workvivo

Workvivo عبارة عن منصة لإشراك الموظفين تعمل كحل للإنترانت. تم تصميمه لتعزيز الشعور بالانتماء للمجتمع داخل المؤسسات مع تبسيط الاتصالات الداخلية.

يضمن المزج بين ميزات نمط وسائل التواصل الاجتماعي مع إمكانيات الإنترانت التقليدية بقاء الموظفين على اتصال ووصول المعلومات المهمة إلى موظفيك بفعالية.

إنه مثالي للشركات التي تتطلع إلى تعزيز المشاركة وتحسين التعاون في بيئة حديثة وسهلة الاستخدام.

أفضل ميزات Workvivo*

إنشاء منصة إنترانت اجتماعية لإشراك الموظفين من خلال موجزات الأخبار والملفات الشخصية للموظفين والمناقشات الجماعية

تبسيط عملية تأهيل الموظفين وتوفير إمكانية الوصول إلى المواد التدريبية والموارد داخل المنصة

اجمع ملاحظات الموظفين من خلال الاستبيانات واستطلاعات الرأي واستخدم الرؤى لتحسين مشاركة الموظفين ورضاهم

قيود Workvivo

قد تكون الميزات المميزة مكلفة للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم

قد لا تكون فعالة مثل أدوات إدارة المشاريع المخصصة مثل ClickUp

تسعير Workvivo*

خطة العمل : تسعير مخصص

خطة المؤسسة: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات Workvivo*

G2: 4. 8/5 (أكثر من 1900 تقييم)

Capterra 4. 7/5 (أكثر من 120 تقييمًا)

💡 نصيحة احترافية: يضمن نظام إدارة المعرفة الفعال عدم ضياع أي معلومات أثناء عمليات الانتقال. استكشف أهم نصائحنا لنقل المعرفة لضمان عدم تفويت أي تفاصيل!

3. Simpplr (الأفضل لإدارة المحتوى المركزي وتجربة مستخدم سلسة)

عبر Simpplr

Simpplr عبارة عن منصة إنترانت حديثة مصممة لتبسيط الاتصالات الداخلية ومشاركة المعرفة داخل المؤسسات. وهي معروفة بواجهة المستخدم البديهية، وتساعد الفرق على الوصول إلى المعلومات الأساسية بسرعة والتعاون بفعالية.

باستخدام Simpplr، يمكن للشركات إنشاء شبكة إنترانت مخصصة تتوافق مع علامتها التجارية وهيكلها التنظيمي. وهذا يُمكِّن الموظفين من البقاء على اطلاع ومواءمة ومشاركة.

أفضل ميزات Simpplr

احصل على واجهة حديثة وبديهية لإدارة جميع أنشطة الإنترانت وأنشطة مشاركة الموظفين

أنشئ تجارب مخصصة لكل موظف بناءً على دوره واهتماماته وتفضيلاته

استخدم التوصيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتخصيص توصيات المحتوى واقتراح المعلومات ذات الصلة لكل موظف

تتبّع المقاييس الرئيسية، مثل مشاركة الموظفين، واستهلاك المحتوى، ونشاط المستخدم، لقياس تأثير منصة الإنترانت الخاصة بك

قيود سيمبلر

قد تتطلب الميزات والوظائف المتقدمة وقتًا للموظفين لفهمها

مع التركيز القوي على المحتوى، هناك احتمال وجود حمل زائد على المعلومات

تسعير سيمبلر

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات Simpplr

G2: 4. 7/5 (أكثر من 300 تقييم)

Capterra 4. 8/5 (أكثر من 100 تقييم)

Simpplr هو المفضل لدى الشركات لتبسيط الاتصالات الداخلية. أبرز المراجعين

من السهل جدًا الحصول على المساعدة. وظائف المنصة لا مثيل لها. أحب ميزات الدفع/السحب مثل النشرة الإخبارية والتنفيذ الأخير لأدوات الذكاء الاصطناعي. لوحة معلومات التحليلات أيضًا متعمقة ومفيدة للغاية.

من السهل جدًا الحصول على المساعدة. وظائف المنصة لا مثيل لها. أحب ميزات الدفع/السحب مثل النشرة الإخبارية والتنفيذ الأخير لأدوات الذكاء الاصطناعي. لوحة معلومات التحليلات أيضًا متعمقة ومفيدة للغاية.

4. Microsoft Sharepoint (الأفضل لإدارة المستندات والتعاون على مستوى المؤسسة)

عبر مايكروسوفت شير بوينت

يعد Microsoft SharePoint نظامًا أساسيًا راسخًا يقدم مجموعة من الميزات للتعاون، وإدارة المستندات، وإمكانات الشبكة الداخلية. يتكامل مع التطبيقات الأخرى في نظام Microsoft البيئي، مما يجعله خيارًا شائعًا للمؤسسات التي تستخدم هذه الأدوات.

يتيح تعدد استخدامات SharePoint للمؤسسات إنشاء حلول مخصصة مصممة خصيصًا لتلبية متطلباتها الخاصة. وهذا يجعله خيارًا مفضلاً لإدارة المعرفة والتواصل الداخلي.

أفضل ميزات برنامج مايكروسوفت شيربوينت

أنشئ مواقع مخصصة للفريق من أجل التعاون وأنشئ مواقع تواصل جذابة لمشاركة الأخبار والتحديثات عبر المؤسسة

أتمتة العمليات التجارية باستخدام مهام سير العمل، مثل عمليات الموافقة، وتوجيه المستندات، وجمع البيانات

احصل على ميزات أمان وتوافق قوية لحماية البيانات الحساسة ومشاركة الملفات بأمان وتلبية المتطلبات التنظيمية

الوصول إلى SharePoint والتعاون على المستندات من أي مكان باستخدام تطبيق الهاتف المحمول

قيود مايكروسوفت شير بوينت

يمكن أن تكون معقدة في التهيئة والإدارة، وتتطلب بعض الخبرة الفنية

قد يمثل الأداء مشكلة في بعض الأحيان، خاصةً مع الملفات الكبيرة وحركة المرور العالية

تسعير مايكروسوفت شيربوينت

شاربوينت (الخطة 1) : 5 دولارات شهريًا لكل مستخدم

مايكروسوفت 365 Business Standard: 12 دولارًا. 50 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات برنامج مايكروسوفت شيربوينت

G2: 4/5 (أكثر من 8000 تقييم)

Capterra 4. 3/5 (أكثر من 5000 تقييم)

🔍 هل تعلم؟ تشهد المنظمات التي تطبق برامج التعاون وإدارة المعرفة انخفاضًا بنسبة 30% في الجداول الزمنية للمشروع.

5. Guru (الأفضل لبناء مستودع مركزي للمعرفة)

عبر المعلم

Guru هي أداة لإدارة المعرفة تُمكِّن الفرق من التقاط المعلومات ومشاركتها والوصول إليها بسلاسة. تم تصميمه للمؤسسات سريعة الإيقاع، وهو يتكامل مع التطبيقات الشائعة لتقديم المعرفة مباشرةً ضمن مهام سير العمل.

يبرز كحل ديناميكي لمساعدة الشركات على بناء قاعدة معرفية موثوقة، مما يضمن عثور الموظفين على المعلومات الصحيحة في الوقت المناسب، مما يعزز الإنتاجية والتعاون.

أفضل ميزات المعلم

الوصول إلى المعرفة مباشرةً داخل أدوات مثل Slack وTeams والبريد الإلكتروني

حافظ على دقة المعلومات وتحديثها باستخدام أدوات التحقق المدمجة

أنشئ قوالب ويكي بطاقات مخصصة لالتقاط المعلومات وتنظيمها بطريقة متسقة وفعالة

استخدم الذكاء الاصطناعي لتوفير نتائج بحث ذكية والعثور على المعلومات الأكثر صلة بناءً على استفسارات المستخدم

قيود المعلم

الإصدار المجاني متاح فقط لمدة 30 يومًا فقط

لديه منحنى تعليمي أكثر حدة مقارنةً بحلول إدارة المعرفة الأخرى

تسعير المعلم

تجربة مجانية

الكل في واحد: 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات المعلم

G2: 4. 7/5 (أكثر من 2000 تقييم)

Capterra 4. 8/5 (أكثر من 500 تقييم)

أصبح Guru هو الحل الأمثل للفرق التي تتطلع إلى تنظيم المعرفة والوصول إليها دون عناء. يشارك أحد المراجعين:

لقد أعربنا عن تقديرنا لسهولة استخدام Guru، إلى حد بعيد. كما كان من السهل جدًا ترحيل معلومات قاعدة المعرفة الموجودة لدينا من Confluence. كان الإعداد واضحًا وشفافًا للغاية، وأدى إلى استيعاب سريع لقاعدة المعرفة من قبل جميع الفرق في الشركة.

لقد أعربنا عن تقديرنا لسهولة استخدام Guru، إلى حد بعيد. كما كان من السهل جدًا ترحيل معلومات قاعدة المعرفة الموجودة لدينا من Confluence. كان الإعداد واضحًا وشفافًا للغاية، وأدى إلى استيعاب سريع لقاعدة المعرفة من قبل جميع الفرق في الشركة.

6. Confluence (الأفضل للتوثيق التعاوني ومشاركة المعرفة)

عبر Confluence

يعد Confluence من Atlassian's Confluence منصة قوية مصممة لتبسيط تعاون الفريق ومشاركة المعرفة.

يُمكِّن الشركات من إنشاء المحتوى وتنظيمه ومشاركته عبر الفرق، مما يجعله مثاليًا لإدارة المستندات وملاحظات الاجتماعات وخطط المشروعات وغيرها.

يعمل تكامله السلس مع منتجات Atlassian الأخرى، مثل Jira، على تعزيز فعاليته في إدارة المشاريع والتعاون متعدد الوظائف.

أفضل ميزات Confluence*

يمكنك إنشاء الصفحات وتحريرها، بما في ذلك المستندات ومواقع الويكي والعروض التقديمية، بواجهة سهلة الاستخدام

بناء قاعدة معرفية مركزية لالتقاط المعرفة ومشاركتها عبر المؤسسة

تمكين التعاون في الوقت الفعلي من خلال التعليقات والمناقشات على الصفحات

استفد من وحدات الماكرو والقوالب لإنشاء الصفحات وتنسيقها، وتحسين الكفاءة والاتساق بسرعة

قيود التأثير

يمكن أن تكون باهظة الثمن، خاصة للمؤسسات الكبيرة التي لديها العديد من المستخدمين

قد يجد المستخدمون الجدد أن الواجهة والميزات مربكة، مما يؤدي إلى منحنى تعليمي حاد

تسعير التأثير

مجاني للأبد

المعيار: 5. 16 دولار شهريًا لكل مستخدم

بريميوم : 9 دولارات. 73 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات Confluence*

G2: 4. 1/5 (أكثر من 3500 تقييم)

Capterra 4. 5/5 (أكثر من 3500 تقييم)

➡️ اقرأ المزيد: Confluence مقابل. SharePoint: ما هي أداة التعاون الأفضل؟

7. مكان العمل بواسطة Meta (الأفضل للتواصل الداخلي ومشاركة الموظفين)

عبر مكان العمل

يُعد Workplace by Meta منصة تواصل تجمع فرق العمل معاً من خلال تعزيز التعاون والمشاركة. من خلال واجهة مألوفة تشبه فيسبوك، يوفر للموظفين أدوات للبقاء على اتصال ومشاركة الأفكار والتعاون يوميًا.

تم تصميمه للشركات من جميع الأحجام، وهو مثالي لتبسيط تعاون الفريق. يوفر بيئة سهلة الاستخدام للتفاعل مع الزملاء وتلقي تحديثات الشركة.

أفضل ميزات مكان العمل من ميتا

قم بإجراء اجتماعات مباشرة بالفيديو والصوت والبث المباشر وجلسات البث وجلسات الأسئلة والأجوبة مع الموظفين

أنشئ مجموعات ومجتمعات للفرق والإدارات والاهتمامات لتسهيل المناقشات ومشاركة المعرفة

ابقَ على اطلاع دائم بأخبار الشركة وتحديثات الموظفين والإعلانات المهمة من خلال موجز أخبار مخصص

مكان العمل بواسطة قيود ميتا

طبيعة الشبكات الاجتماعية يمكن أن تشتت الانتباه وتقلل من الإنتاجية

مكان العمل بالتسعير الفوقي

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات مكان العمل حسب تقييمات ومراجعات ميتا

G2: 4/5 (أكثر من 1700 تقييم)

Capterra 4. 4/5 (أكثر من 1300 تقييم)

يحظى Workplace by Meta بتقدير واسع النطاق لجعل التواصل داخل المؤسسات أكثر جاذبية. يقول أحد المستخدمين

يتيح لك مشاركة الملفات بسهولة بين الزملاء، ويمكنك الدردشة عبر برنامج المراسلة الفورية للاطلاع على ما يحدث في المكتب، ويمكنك إجراء مكالمات الفيديو وعقد الاجتماعات كما لو كنت في المكتب مع الحفاظ على مهامك اليومية إذا كنت تعمل عن بُعد.

يتيح لك مشاركة الملفات بسهولة بين الزملاء، ويمكنك الدردشة عبر برنامج المراسلة الفورية للاطلاع على ما يحدث في المكتب، ويمكنك إجراء مكالمات الفيديو وعقد الاجتماعات كما لو كنت في المكتب مع الحفاظ على مهامك اليومية إذا كنت تعمل عن بُعد.

8. Slack (الأفضل لتواصل الفريق والتعاون في الوقت الفعلي)

عبر سلاك

Slack هي منصة تواصل وتعاون جماعية شائعة تسهل المراسلة في الوقت الفعلي، ومشاركة الملفات، ومؤتمرات الفيديو. على الرغم من أن Slack ليس حلاً تقليدياً للإنترانت، إلا أنه يمكن أن يعزز التواصل والتعاون الداخلي داخل مؤسستك بشكل كبير.

يوفر مركزاً مركزياً لتواصل الفريق، مما يتيح تبادل المعلومات بسلاسة وفعالية داخل الأقسام وعبرها.

أفضل ميزات سلاك

أنشئ قنوات مخصصة للفرق والمشاريع والموضوعات لتنظيم المحادثات والمعلومات

إجراء مكالمات الفيديو والمكالمات الصوتية داخل Slack، مما يسهل التواصل مع الزملاء وجهاً لوجه

أتمتة مهام سير العمل باستخدام أداة إنشاء سير العمل في Slack، مثل الموافقة على الطلبات وأتمتة الإشعارات

التكامل مع مجموعة كبيرة من تطبيقات الأعمال، بما في ذلك Google Workspace وMicrosoft Teams وSalesforce

قيود سلاك

الحجم الكبير من الرسائل والقنوات يمكن أن يكون مربكاً

يفتقر إلى ميزات إدارة المهام والمشروعات المتقدمة

تسعير سلاك

الإيجابي 7. 25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

الأعمال + : 12 دولارًا. 50 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

شبكة المؤسسات: التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات سلاك

G2: 4. 5/5 (أكثر من 33,000 تقييم)

Capterra 4. 7/5 (أكثر من 23,000 تقييم)

9. Unily (الأفضل لمشاركة الموظفين وإدارة المعرفة)

عبر Unily

Unily هي عبارة عن منصة رقمية لمكان العمل تساعد المؤسسات على إنشاء تجارب تفاعلية وشخصية على الإنترانت لموظفيها.

يتجاوز وظائف الإنترانت التقليدية، حيث يقدم ميزات تعزز التواصل والتعاون ومشاركة الموظفين.

يساعد تركيز Unily على إنشاء تجربة مخصصة للموظفين على تعزيز المشاركة ويضمن سهولة وصول المستخدمين إلى المعلومات والأدوات ذات الصلة. تسمح مرونة المنصة بتخصيصها لتلبية احتياجات الأعمال المختلفة، من الشركات الكبيرة إلى المؤسسات الصغيرة.

أفضل الميزات

أنشئ تجارب مخصصة لكل موظف بناءً على دوره واهتماماته وتفضيلاته

قم بتمكين الخلاصات الاجتماعية والتعليقات لتشجيع التعاون غير الرسمي ومشاركة المعرفة

قم بتخزين وتنظيم مستندات وموارد الشركة المهمة داخل قاعدة المعرفة المركزية

احصل على نظام فعال لإدارة المحتوى لإنشاء المحتوى ونشره وإدارته عبر الإنترانت

القيود الوحيدة

قد يكون من الصعب فهم الميزات والوظائف المتقدمة للمنصة

يمكن أن يكون مكلفاً لفرق المبيعات الأصغر حجماً أو تلك التي لديها ميزانيات محدودة

تسعير موحد

الوصول: تسعير مخصص

المشاركة : التسعير المخصص

أبسط : التسعير المخصص

تمديد: التسعير المخصص

التقييمات والمراجعات

G2: 4. 5/5 (21 مراجعة)

Capterra 4. 6/5 (23 مراجعة)

يحب مستخدمو Unily واجهته سهلة الاستخدام وإمكانيات الإنترانت القوية. يسلط أحد العملاء الراضين الضوء على

لقد كانت Unily شريكاً رائعاً. نحن قادرون على الاستفادة من الخيارات والميزات والوظائف العديدة التي يقدمونها للإنترنت. نحن نحب أنه سهل الاستخدام، وقابل للتخصيص في حدود المعقول، وسهل الاستخدام.

لقد كانت Unily شريكاً رائعاً. نحن قادرون على الاستفادة من الخيارات والميزات والوظائف العديدة التي يقدمونها للإنترنت. نحن نحب أنه سهل الاستخدام، وقابل للتخصيص في حدود المعقول، وسهل الاستخدام.

💡 نصيحة احترافية: تعاني العديد من المؤسسات في إدارة المستندات والمحتوى. تعرّف على النصائح والحيل لتنظيم الملفات والمجلدات لتسهيل عثور كل عضو من أعضاء الفريق على المعلومات التي يحتاج إليها.

10. LumApps SAS (الأفضل للتكامل السلس مع Google Workspace)

عبر LumApps

LumApps هي عبارة عن منصة إنترانت قائمة على السحابة مصممة للتكامل بسلاسة مع Google Workspace. وهي تركز على تخصيص تجربة الموظفين من خلال تنظيم المعلومات وتعزيز التواصل الداخلي ودعم مشاركة المعرفة.

فهو يجمع بين التصميم البديهي والتكاملات القوية مع Google، مما يساعد الشركات على تبسيط عملياتها الداخلية وتحسين الإنتاجية.

إن تكامل النظام الأساسي مع أدوات مثل Google Drive وGmail وتقويم Google يجعل من السهل على الفرق التي تستخدم بالفعل Google Workspace اعتماد LumApps.

أفضل ميزات LumApps SAS*

شجِّع العمل الجماعي من خلال تحرير المستندات في الوقت الفعلي، والتعليق، والتعاون الجماعي

حافظ على تفاعل الموظفين مع أخبار الشركة والإعلانات وموجزات المحتوى المخصص

مصمم بميزات أمان على مستوى المؤسسات لحماية البيانات الحساسة وضمان الامتثال

احصل على رؤى حول استخدام المنصة ومشاركة الموظفين باستخدام أدوات التحليلات المدمجة

قيود LumApps SAS

قد تجد المؤسسات التي لا تستخدم Google صعوبة في تبنيها

تسعير LumApps SAS*

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات لوم آبس ساس*

G2: 4. 3/5 (أكثر من 80 تقييمًا)

Capterra 4. 1/5 (أكثر من 35 تقييمًا)

11. Viva Engage (الأفضل للتعاون الاجتماعي والتواصل بين الشركات)

عبر يامر

يعد Viva Engage (المعروف سابقًا باسم Yammer)، وهو جزء من مجموعة Microsoft 365، أداة للتواصل الاجتماعي للمؤسسات مصممة لتحسين التواصل والتعاون الداخلي داخل المؤسسات. وهي تسهل التواصل المفتوح بين الفرق من خلال توفير مساحة للموظفين للتواصل ومشاركة المعرفة والتعاون في المشاريع.

يُعد Viva Engage أداة مثالية للشركات التي تستخدم Microsoft 365 بالفعل وترغب في إضافة عنصر اجتماعي إلى استراتيجية التواصل الداخلي الخاصة بها. فهي تتيح للفرق البقاء على اتصال بغض النظر عن موقعهم الفعلي، مما يجعلها مفيدة بشكل خاص لبيئات العمل عن بُعد أو بيئات العمل المختلطة.

أفضل ميزات فيفا إنغايج

تكامل بسلاسة مع منتجات Microsoft الأخرى مثل Microsoft Teams وSharePoint وOutlook

ابقَ على اتصال وتعاون أثناء التنقل باستخدام تطبيق الهاتف المحمول

أنشئ مجموعات عامة أو خاصة لإجراء محادثات مركزة على موضوعات أو مشاريع محددة

انشر تحديثات على مستوى الشركة لضمان إطلاع الجميع على الأخبار المهمة

قيود Viva Engage Engage

يكون Viva Engage أكثر فاعلية عند استخدامه داخل نظام Microsoft 365 البيئي، مما يحد من جاذبيته لمستخدمي Microsoft 365 من غير مستخدمي Microsoft

تسعير فيفا Engage

فيفا Engage: مجاني

الأساسي: 8 دولارات شهريًا للشخص الواحد

تقييمات ومراجعات فيفا Engage

G2: لا توجد مراجعات كافية

كابيترا مراجعات غير كافية

➡️ اقرأ المزيد: أفضل بدائل يامير (Viva Engage) والمنافسين

مكافأة: بدائل Happeo الإضافية لاستكشافها

تتطور أدوات الإنترانت باستمرار لتلبية الاحتياجات الديناميكية لأماكن العمل الحديثة. فيما يلي بعض بدائل Happeo الإضافية التي يمكنك التفكير فيها:

جوستل : يركز على التواصل الفوري، ويساعد الفرق على البقاء على اتصال مع تحديثات الأخبار، وإدارة الأحداث، وأدوات تعاون الفريق

بيكيبر : تم تصميم Beekeeper للموظفين غير المكتبيين وموظفي الخطوط الأمامية، وهو مصمم للموظفين الذين لا يعملون على المكاتب وموظفي الخطوط الأمامية، ويوفر خدمة Beekeeper المراسلة في الوقت الفعلي وجدولة المناوبات والتحليلات لتعزيز تواصل الفريق

برنامج Igloo : مكان عمل رقمي سهل الاستخدام يساعد المؤسسات على جعل المعرفة مركزية وتحسين التعاون من خلال مشاركة المستندات والمناقشات السريعة

MyHub: حل إنترانت قائم على السحابة يوفر خيارات تخصيص واسعة النطاق لمشاركة المعرفة والتواصل وأتمتة سير العمل

ما هو بديل Happeo المفضل لديك؟

الآن بعد أن استكشفت بعض أفضل بدائل Happeo، أنت في طريقك لتحويل جهود التواصل والتعاون الداخلي لفريقك. هناك الكثير من الخيارات، من منصات الشبكة الداخلية الاجتماعية مثل Yammer و Workplace by Meta إلى حلول الكل في واحد القوية مثل ClickUp.

إذا كنت لا تزال غير متأكد، فالخيار الأفضل هو ClickUp. إنها منصة تعاون شاملة تدمج مشاركة المعرفة والتواصل الجماعي وإدارة المهام.

والأفضل من ذلك؟ يمكنك الوصول إلى هذه الميزات دون أي تكلفة مع الباقة المجانية من ClickUp، حتى تتمكن من البدء في تحسين مساحة العمل الخاصة بك اليوم. اشترك في ClickUp الآن لترى الفرق!