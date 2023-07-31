Confluence مقابل. SharePoint: ما هي أداة التعاون الأفضل؟

ألعاب الخفة تواصل الفريق وتعاونه في بعض الأحيان يمكن أن تشعر أحيانًا وكأنك تدور في حلقة مفرغة. تلك اللحظات التي تضيع فيها الرسائل في الترجمة أو أهداف الفريق يبدو أنها أهداف متحركة يمكن أن تكون محبطة بشكل خاص.

هنا حيث أدوات التعاون عبر الإنترنت يأتي دور أدوات التعاون عبر الإنترنت. إنها مصممة لتبسيط سير عمل فريقك وإبقاء الجميع على نفس الصفحة، وأحيانًا حتى حرفيًا (تخيل لو كان عليكم جميعًا تحرير نفس الصفحة في نفس الوقت)! 👀

في عالم برمجيات التعاون، وضع كل من Confluence وMicrosoft SharePoint بصمتهما كرائدين في هذا المجال. كلاهما يدعي أنه الأفضل، فكيف يمكنك الاختيار بينهما؟

في هذه المراجعة، قمنا بتحليل دقيق لبرنامج Confluence مقابل SharePoint، حيث قدمنا مقارنة بين ميزاتهما جنبًا إلى جنب. وهنا تكمن المشكلة: فقط عندما تعتقد أن لديك الخيار الأفضل لفريقك، سنقدم لك حلاً بديلاً يمكن أن يكون الحل الأمثل لتعزيز الإنتاجية. 🙌

ما هو Confluence؟

عبر التقاء Confluence هو مركز مركزي تلتقي فيه جميع أفكار فريقك الكبيرة وتفاصيل المشروع والوثائق الأساسية، مثل الجداول التي تتجمع لتشكل نهرًا - ومن هنا جاءت التسمية. 🌊

لكن Confluence أكثر بكثير من مجرد مساحة تخزين ثابتة - إنها ساحة تفاعلية وتعاونية حيث تختلط أفكار الجميع. تعمل المنصة على تعزيز ثقافة الشفافية والمعرفة الجماعية، فهي بمثابة الويكي الشخصي لفريقك .

بديهية بساطة الاستخدام تميز Confluence حقًا، مما يجعلها في متناول الفرق من جميع مستويات المهارة والخبرة.

ميزات Confluence

بدءاً من براعته في إدارة المحتوى، والإصدار الذكي، والتخصيص السهل، وصولاً إلى أدوات التعاون الشاملة - يضمن Confluence حصول فريقك على جميع الميزات التي يحتاجها للتعاون بفعالية. ⚒️

دعنا نفكك الميزات التي تجعله أحد أهم اللاعبين في ساحة التعاون الجماعي.

1. مساحات وصفحات غير محدودة وتنظيم شجرة الصفحات المنظمة

يوفر Confluence حرية إنشاء أكبر عدد ممكن من المساحات والصفحات حسب حاجة فريقك، مما يضمن أن يكون لأفكارك مساحة للنمو والتطور. 🌳

ومع تنظيم شجرة الصفحات المهيكل، كل شيء له مكانه، مما يجعل من السهل التنقل في المحتوى الخاص بك وتحديد موقعه. 🧭

2. التحرير والتعليق والإشعارات في الوقت الفعلي

يوفر Confluence بيئة تفاعلية حيث يمكن للجميع المساهمة في وقت واحد. وهو يدعم التحرير والتعليق في الوقت الفعلي لتشجيع المناقشات الديناميكية والتعاون. بالإضافة إلى ذلك، وبفضل نظام الإشعارات الخاص به، ستكون دائماً على علم بأي تحديثات أو تغييرات. 🆕

3. إصدار الصفحات

التحرير براحة البال ممكن مع خاصية تحرير إصدارات الصفحات في Confluence. يتتبع تاريخ التغييرات ويسمح لك بمقارنة الإصدارات المختلفة أو الرجوع إلى إصدار سابق إذا لزم الأمر.

4. مكتبة القوالب

ابدأ بسرعة وكفاءة مع مكتبة قوالب Confluence. إنها مليئة بأطر عمل جاهزة للاستخدام لمختلف حالات الاستخدام، ولديك أيضًا المرونة لإنشاء قوالب مخصصة لاحتياجات أكثر تحديدًا.

5. فحص الأذونات والتعاون الخارجي

مع Confluence، يتم تبسيط إدارة الوصول إلى المحتوى الخاص بك. قم بتعيين الأذونات وتعديلها ومراجعتها بسهولة، مما يضمن حصول الأشخاص المناسبين على حق الوصول الصحيح. تعني القدرة على تضمين ما يصل إلى خمسة ضيوف لكل مستخدم مدفوع أنه يمكنك توسيع دائرة التعاون إلى ما هو أبعد من الفريق المباشر.

أسعار Confluence

مجاناً حتى 10 مستخدمين

حتى 10 مستخدمين قياسي: 5.75 دولار/شهرياً لكل مستخدم

5.75 دولار/شهرياً لكل مستخدم القسط: 11 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

11 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل بفريق المبيعات لمعرفة الأسعار المخصصة

ما هو SharePoint؟

عبر: شير بوينت كجزء من حزمة Microsoft Office Suite، تم تصميم SharePoint لجمع فريقك معًا وتبسيط سير العمل. وهو بمثابة مركز لتجميع جميع معلومات مشروعك وملفاته وتحديثاته بشكل مركزي، ولكن يمكن لفريقك التفاعل بنشاط مع المحتوى المخزن أيضًا.

وبفضل قابليته العالية للتخصيص، يمكن تكييف SharePoint ليتناسب مع سير العمل وأسلوب التعاون الفريد لفريقك. كما يتيح لك أيضًا إنشاء مواقع ويب مخصصة لمختلف الأقسام أو المشاريع، مما يسهل عليك إبقاء كل شيء وكل شخص على اطلاع.

ميزات SharePoint

يوفر SharePoint مجموعة كبيرة من أدوات التعاون الأخرى لـ تخزين المستندات والتواصل. لقد أوجزنا ميزاته الرئيسية أدناه لمساعدتك تقييم ما إذا كان SharePoint يتماشى مع متطلبات فريقك أم لا .

1. مساحة تخزين كبيرة

يوفر SharePoint مساحة تخزين كبيرة 1 تيرابايت من مساحة تخزين OneDrive لكل مستخدم عبر جميع خطط التسعير. وهذا يكفي لمشاركة الملفات والبيانات والأخبار والموارد. يمكن الوصول إليه عبر أجهزة الكمبيوتر الشخصي وأجهزة Mac والأجهزة المحمولة، مما يجعله أداة عملية للفرق التي تعمل في بيئات مختلفة.

2. التأليف المشترك في الوقت الفعلي

تسمح كل من إصدارات الويب وسطح المكتب من أدوات Microsoft الأخرى بالتأليف المشترك في الوقت الفعلي. وهذا يعني أنه يمكنك أنت وفريقك العمل على نفس مستند Word أو PowerPoint معًا في نفس الوقت - حتى أن بعض الإصدارات الأحدث من Excel تدعم هذه الميزة. ولكن يجب مشاركة المستند من خلال SharePoint من قبل المؤلف.

3. مواقع وبوابات الإنترانت

يتيح لك SharePoint إنشاء مواقع وبوابات مخصصة و مواقع إنترانت مصانة . يمكن الوصول إليها بسهولة وتبدو جيدة على أي جهاز (بفضل تطبيق SharePoint للأجهزة المحمولة). يمكن أن تتضمن المعلومات التي تتم مشاركتها على الإنترانت أحداث الشركة والموارد والمحتوى المخصص، مثل تحديثات الأخبار من مواقع الويب التي تتم زيارتها بشكل متكرر.

4. إدارة المحتوى والمعرفة الجماعية

إمكانيات إدارة المحتوى الغنية في SharePoint وميزات البحث القوية تجعل العثور على المعلومات أمرًا سهلاً للغاية. 🍃

تم تصميم المنصة لتعزيز تدفق المعرفة داخل المؤسسة، مما يزيد من سرعة مشاركة المعلومات واتخاذ القرارات.

5. الضيوف والأذونات

يسهل SharePoint مشاركة الملفات بشكل آمن داخل مؤسستك وخارجها. باستخدام ميزة الأذونات، يمكنك التحكم في من يمكنه الوصول إلى أي معلومات، مما يوفر طبقة إضافية من الأمان.

تسعير SharePoint

SharePoint (الخطة 1): 5 دولارات شهريًا لكل مستخدم

5 دولارات شهريًا لكل مستخدم شاربوينت (الخطة 2): 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم

10 دولارات شهريًا لكل مستخدم Office 365 E3: 23 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي

Confluence مقابل. SharePoint: مقارنة الميزات

يعد كل من Confluence و SharePoint نظامين أساسيين شاملين يوفران أدوات قوية للتعاون الجماعي وإدارة المحتوى. توفران ميزات التحرير في الوقت الفعلي، مما يسمح بتفاعلات سلسة بين أعضاء الفريق وإنشاء محتوى أكثر سلاسة.

كما أنهما يعملان بشكل جيد في ضمان التعاون الآمن من خلال إدارة الأذونات المتطورة، مما يسمح للفرق بالتحكم في الوصول إلى المحتوى الخاص بهم.

وهما متباينان من حيث السعة التخزينية، حيث يتميز SharePoint بعرضه الكبير الذي يوفر سعة تخزينية كبيرة تبلغ 1 تيرابايت من OneDrive لكل مستخدم، حتى في خطة التسعير الأساسية.

لذلك دعونا نجري مواجهة أخيرة بين ميزات SharePoint و Confluence، حيث سنقوم بمقارنتهما بناءً على المعايير الأساسية الثلاثة.

التكامل

يمتلك كل من Confluence وSharePoint قدرات تكامل رائعة على حد سواء.

تم إنشاء Confluence من قبل Atlassian، لذا فهو يتوافق تمامًا مع نظام Atlassian البيئي. إذا كان فريقك يستخدم أدوات مثل Jira لإدارة المشاريع أو HipChat للتواصل، فإن Confluence يرتبط بهذه الأنظمة لإنشاء بيئة عمل مبسطة. يمكن أن يؤدي التفاعل بين هذه المنصات إلى تبسيط تبادل المعلومات وتعزيز الإنتاجية، على الرغم من وجود منحنى تعليمي حاد للغاية.

وبالمثل، يعمل SharePoint جنبًا إلى جنب مع مجموعة واسعة من أدوات Microsoft 365. إذا كنت تستخدم بالفعل OneDrive لتخزين الملفات، أو Outlook للبريد الإلكتروني، أو Microsoft Teams للتعاون، فإن SharePoint سيكون مناسبًا لك تمامًا.

التخصيص

في زاوية التخصيص، يستحوذ SharePoint على الجائزة. 🏆

إنه مليء بالعديد من خيارات التخصيص والميزات المتنوعة، وأبرزها قدرته على إنشاء مواقع إنترانت وإنشاء تدفقات عمل تلقائية. وهذا يجعل من SharePoint الأداة المفضلة للمؤسسات الكبيرة التي تتطلب بيئة تعاون معقدة وقابلة للتخصيص بدرجة كبيرة.

على الرغم من أن Confluence يقدم لكمة جيدة من خلال خيارات التخصيص الخاصة به، إلا أنه ببساطة لا يمكنه مجاراة قدرات SharePoint الواسعة النطاق.

سهولة الاستخدام

على صعيد سهولة الاستخدام، Confluence هو البطل الواضح. 🏅

لقد أكسبته واجهته السهلة الاستخدام والبديهية ووظائف البحث الموثوقة وتنظيم المستندات المباشر الكثير من الحب، خاصة من الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم ومن ليس منا خبيراً في التكنولوجيا.

على الرغم من أن SharePoint مليء بالميزات، إلا أنه يأتي مع منحنى تعليمي حاد قد يكون صعبًا بالنسبة للقادمين الجدد. ومع ذلك، بالنسبة لأولئك الذين هم بالفعل متعمقون في نظام مايكروسوفت البيئي، فإن الأمر يشبه إلى حد ما تعلم لهجة جديدة للغة تتحدثها بالفعل، مما يجعل التحدي قابلاً للتغلب عليه ببعض الجهد.

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أيهما أفضل، Confluence أم SharePoint؟

نظرًا لأن كل منصة لها مزاياها القوية، فإن الإعلان عن فائز واضح في مباراة Confluence مقابل SharePoint أمر صعب المنال! 🍪

إذا كنت تبحث عن تجربة إدارة محتوى وتعاون متكاملة وسلسة، خاصةً إذا كنت تستخدم بالفعل Jira أو HipChat، فقد يكون Confluence هو الحل الأمثل لك. إنه يقوم بعمل جدير بالثناء في تسهيل التعاون في الوقت الحقيقي وتنظيم المحتوى الفعال.

من ناحية أخرى، يوفر SharePoint تنوعاً مذهلاً. فهو يتجاوز مجرد إدارة المحتوى ليوفر مساحة تخزين كبيرة، حتى في الخطط الأساسية، وهو ما يمكن أن يغير قواعد اللعبة. بالإضافة إلى ذلك، إذا كان فريقك يستخدم بالفعل أدوات Microsoft 365، فقد يبدو SharePoint امتدادًا طبيعيًا لمساحة العمل الخاصة بك.

في الأساس، يعتمد حل معضلة مفاضلة SharePoint مقابل Confluence إلى حد كبير على احتياجات فريقك المحددة، والنظام البيئي الحالي للبرامج، وما تعتز به أكثر في أداة التعاون.

بدلًا من البحث عن إجابة محددة، من الأفضل أن تفكر فيما تتفوق فيه كل منصة وتطابق ذلك مع احتياجات فريقك وأسلوب عمله. بهذه الطريقة، يمكنك العثور على الأداة المثالية لفريقك وتحقيق أقصى استفادة منها!

تعرف على ClickUp: أفضل بديل لمنصتي Confluence و SharePoint ClickUp هو خيار ممتاز للفرق التي تبحث عن حل شامل لإدارة المشاريع. نظرًا لأنه مصمم بشكل صريح لتعزيز إنتاجية الفريق، فإنه يبرز كبديل استثنائي لكل من SharePoint و Confluence.

ويكمن حجر الزاوية في جاذبية ClickUp في اتساع نطاق خيارات التخصيص. سواء كنت تبدأ بقالب مُعد مسبقًا أو تنشئ مساحة العمل الخاصة بك من الصفر، يتيح لك ClickUp تخصيص ملعب إدارة المشروع الخاص بك وفقًا لاحتياجاتك الخاصة.

فهو يوفر أكثر من 15 طريقة عرض مختلفة، بما في ذلك القائمة، ولوحة كانبان، ومخطط جانت، مما يجعل من الممكن تصور عبء العمل الخاص بك بالطريقة التي تناسبك.

استكشف أكثر من 15 طريقة عرض في ClickUp لتخصيص سير عملك وفقًا لاحتياجاتك

لكن ClickUp لا يتوقف عند التصور. حيث توفر لك ميزات تحديد أولويات المهام ، مثل الحالات المخصصة والعلامات والتسميات ونقاط السرعة مجموعة من الأدوات لإدارة عبء العمل بكفاءة.

يمكنك أيضًا تنظيم سير عملك باستخدام الأتمتة المخصصة .

استخدم وصفات الأتمتة المبنية مسبقًا أو قم بتخصيصها بناءً على احتياجاتك

ClickUp هو كل شيء عن التعاون. المنصة تتكامل مع أكثر من 1,000 أداة مما يمكّن الفرق من جمع كل أعمالها في مكان واحد. واجهة المستخدم البديهية، المزودة بوضعي الاتصال بالإنترنت وعدم الاتصال بالإنترنت، تجعل من السهل التعاون بشكل غير متزامن وإبقاء الفرق محدثة ومتسقة بغض النظر عن مكان وجودهم.

ويتجاوز ClickUp إدارة المشاريع بميزات مثل ClickUp Docs لإدارة المعرفة، و ClickUp Whiteboards لسير العمل المعقد، و ClickUp AI لأتمتة أنشطة الكتابة للمساعدة في إنجاز عملك بكفاءة أكبر. دعنا نستكشفها بمزيد من التفصيل.

ClickUp Docs للتحرير التعاوني والمزيد

إذا كنت تفكر في استخدام Confluence مقابل SharePoint للتوثيق لأن فريقك يحتاج إلى نظام مركزي قاعدة معرفية ستجد مستندات ClickUp مفيدة بشكل خاص.

جوهرها هو القدرة على إنشاء المستندات وإدارتها مباشرةً داخل مساحة عمل ClickUp الخاصة بك. وهذا يعني أن جميع ملاحظاتك وتقاريرك وإرشاداتك وصفحات الويكي غير المحدودة موجودة الآن في مكان واحد، ويمكن الوصول إليها في أي وقت تحتاج إليها.

يسمح ClickUp Docs بتنسيق غني و أوامر الشرطة المائلة للعمل بكفاءة أكبر

إن هيكلة المحتوى الخاص بك أمر سهل للغاية في ClickUp Docs. يمكنك بسهولة تداخل الصفحات داخل بعضها البعض وإضافة بعض الذوق مع صور الغلاف والأيقونات المخصصة. وفي الوقت نفسه، تتيح لك ميزة البحث العثور على المحتوى الذي تريده بالضبط داخل المستند في غمضة عين. 🔍

والآن، لنتحدث عن التعاون. مستندات ClickUp Docs دعم التحرير التعاوني وتوفير ميزات غنية للتعليق، مما يتيح التعليقات والمناقشات في الوقت الفعلي. يمكنك أيضًا وضع علامات على مستندات معينة لسهولة التصفية، لذا لن يكون العثور على طريقك في بحر من المحتوى مشكلة أبدًا. 🏷️

استخدم مستندات ClickUp Docs للتعاون دون عناء وبدون تداخلات

في تلك اللحظات التي تريد فيها الحصول على لمحة عن تطور المستند، فإن ميزة التاريخ مفيدة. يمكنك التحقق من الإصدارات السابقة ومعرفة التغييرات التي تم إجراؤها ومن قام بها. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تعيين الملكية وأدوار المساهمين، مما يضيف المساءلة والوضوح إلى عملية التوثيق الخاصة بك.

اجعل الأفكار تنبض بالحياة مع ClickUp Whiteboards سبورات ClickUp's Whiteboards تجعل فريقك بأكمله، بما في ذلك العملاء وأصحاب المصلحة، على نفس الصفحة. صُممت هذه الأداة للارتقاء بإدارة المشروع إلى المستوى التالي، سواء كان استخدامها من أجل

تطوير البرمجيات أو جلسات العصف الذهني الإبداعي 💡

استخدم اللوحات البيضاء ClickUp Whiteboards لمنح فرق تطوير البرمجيات لوحة لا نهائية للعمل

يكمن جوهر ميزة اللوحات البيضاء في قدرتها على إنشاء خرائط ذهنية وخرائط طريق وسير العمل بمساهمات فورية من فريقك، مما يمنع التداخل والارتباك. وهذا يضمن لك اجتماعات سلسة وفعّالة للمشروع، حيث يمكنك ببساطة مشاركة عنوان URL للوحة البيضاء وتبسيط المناقشات أو جلسات العصف الذهني أو الموافقات على المشروع.

يمكن لـ ClickUp Whiteboards تحويل أفكارك إلى مهام قابلة للتنفيذ بسلاسة. يمكنك تحويل الأشكال والأشياء والنصوص على السبورة البيضاء إلى مهام، والانتقال بسلاسة من مرحلة التفكير إلى اتخاذ إجراءات حقيقية.

استخدم ClickUp Whiteboards لتعيين المهام، ووضع علامات على المعينين، وأي شيء مطلوب لبدء مشروعك التالي

هناك جانب آخر قيّم آخر للوحات ClickUp Whiteboards وهو أنها غالباً ما تكون مضمنة في قوالب المنصة الجاهزة. تساعد المخططات والرسوم البيانية والمخططات وأطر العمل المعدة مسبقاً على بدء مشاريعك من خلال توفير الهيكلية وتوفير الوقت في مرحلة التخطيط.

القوالب قابلة للتخصيص بدرجة كبيرة وتلبي مختلف حالات الاستخدام، مما يجعلها مناسبة للجميع، بغض النظر عن مستوى خبرتهم أو مستوى راحتهم مع السبورات البيضاء بشكل عام.

اقضِ وقتًا أقل في الكتابة ووقتًا أطول في الابتكار مع ClickUp AI

إن انقر فوق الذكاء الاصطناعي تساعدك هذه الميزة على إطلاق العنان لمستويات غير مسبوقة من الإنتاجية. تتجلى قدراتها بوضوح في تحويل كتابتك. ✍️

يمكنك تمييز أي نص داخل ClickUp، سواء كان ذلك في مستند أو تعليق أو وصف مهمة، والسماح لشريط أدوات الذكاء الاصطناعي بتحسينه بجعله أطول أو أقصر أو أفضل أو أبسط.

استخدم ClickUp AI للكتابة بشكل أسرع وصقل نسختك وردودك على البريد الإلكتروني والمزيد

تساعد ميزة الذكاء الاصطناعي أيضًا في صياغة نص أو نسخة لأي موضوع، مما يقلل بشكل كبير من الوقت الذي تقضيه عادةً في رسم رسالة بريد إلكتروني أو وضع الخطوط العريضة لمشاركة في مدونة. وهي مصممة للقضاء على المهام الإدارية من خلال تلخيص المستندات أو إنشاء عناصر الإجراءات، وبالتالي توفير ملخصات فورية واستخراج الخطوات التالية بكفاءة.

تلخيص النصوص الطويلة باستخدام ClickUp AI

بالإضافة إلى ذلك، تسمح لك ميزة الذكاء الاصطناعي بمتابعة المحادثات، وإنشاء عناصر الإجراءات، والتدقيق الإملائي والنحوي، وحتى ترجمة اللغات، كل ذلك داخل منصة ClickUp. لا تعمل هذه الوظائف على زيادة إنتاجيتك فحسب، بل تجعل من ClickUp أداة يمكنها التكيف مع احتياجات فريقك المتنوعة وحضوره العالمي. 🌏

قالب ClickUp Wiki

أنشئ مركز معلومات مركزيًا يسهل التنقل فيه لمؤسستك باستخدام قالب ClickUp Wiki قالب ويكي الخاص ب ClickUp أداة ممتازة لمساعدة فريقك على تدقيق المعلومات الحيوية وتنظيمها ومشاركتها بسلاسة. تسمح مرونة القالب بتخصيصه بما يتناسب مع العلامة التجارية لشركتك مع تمكين إنشاء محتوى جديد بشكل أسرع. وهذا يضمن أن كل فرد في الفريق يمكنه الوصول بسهولة إلى قاعدة المعرفة والمساهمة بفعالية.

يتضمن القالب العديد من العناصر المخصصة مثل الحالات والحقول والعروض التي تساعد في إدارة صفحات الويكي الخاصة بك بسلاسة. بالإضافة إلى ذلك، يوفر ميزات مثل ردود الفعل على التعليقات، والتحرير التعاوني، والذكاء الاصطناعي لتحسين تتبع الويكي.

من خلال دمج ميزات ClickUp الأخرى مثل السبورات البيضاء لجلسات العصف الذهني والمستندات لصياغة المحتوى، فإن القالب يضع سير عملك في حالة تسريع زائد!

إن البدء باستخدام قالب Wiki الخاص بـ ClickUp أمر بسيط. بعد التسجيل وإضافة القالب إلى مساحة العمل الخاصة بك، يمكنك دعوة أعضاء فريقك لبدء التعاون.

وتتيح لك وظائفه الشاملة تخزين جميع المعلومات في مكان واحد، وتعيين المهام، والتعاون مع أصحاب المصلحة، ومراقبة المهام بفعالية. ونتيجة لذلك، يبرز قالب Wiki كأداة لا تقدر بثمن لإدارة المعرفة والعمل التعاوني في مؤسستك.

ابدأ باستخدام ClickUp اليوم

ادخل إلى ClickUp، وستجد أنها أكثر من مجرد أداة لإدارة المستندات أو العصف الذهني - إنها متجرك الشامل لكل ما يتعلق بالعمل، من إدارة المشروع إلى التعاون بين الفريق وما بعده.

يتنافس ClickUp بسهولة مع كل من Sharepoint و Confluence على أرض الواقع. ومع ذلك، فإن مجموعة ميزاته وتطبيقاته الواسعة بشكل لا يصدق تضعه في دوري خاص به عندما يتعلق الأمر بتعزيز الإنتاجية والتنظيم. اشترك في خطة ClickUp المجانية إلى الأبد لتجربتها وتجربة الفرق.