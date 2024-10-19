أفضل 10 بدائل ومنافسين ل Yammer (Viva Engage) في عام 2025

هل تعلم أنه يمكنك زيادة إنتاجية فريقك بنسبة 25% من خلال تحسين التواصل بين أعضاء الفريق؟ التواصل القوي هو ما يحول مجموعة من الأفراد إلى فريق عمل قوي.

ومع سيطرة أماكن العمل عن بُعد وأماكن العمل الهجينة على الاقتصاد، أحتاج إلى أدوات التعاون عبر الإنترنت التي يمكن أن تفيد وتشارك في آن واحد.

كان Yammer (يُطلق عليه الآن اسم Viva Engage) - وهي خدمة شبكات اجتماعية مصممة خصيصًا لـ التعاون المؤسسي . لكن ميله إلى إمطار الإشعارات ووظيفة البحث الضعيفة يستدعيان ترقية.

لقد حان الوقت لاستكشاف بدائل حيث يكون التواصل بين الفريق سلسًا والتعاون فنًا.

لذا، أقدم لك 10 بدائل من أفضل بدائل Yammer، مع تحليل ميزاتها وأسعارها لأن العثور على الأداة المثالية لعملك يجب أن يكون سهلاً مثل التعاون الذي تعد به.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في بديل يامر؟

لتحديد بدائل Yammer المثالية، حدد الميزات التي ستدعم عملك بشكل أفضل. لقد أدرجت لك بعض الميزات المهمة:

إمكانيات الاتصال المرئي والصوتي: مكالمات الفيديو والصوت الواضحة وضوح الشمس هي ميزات مطلوبة لأدوات الاتصال. حافظ على تواصل الفرق الموزعة حتى مع فرق العمل الموزعة من خلال اتصال موثوق به لإجراء تسجيلات سريعة أو جلسات تعاونية افتراضية

مكالمات الفيديو والصوت الواضحة وضوح الشمس هي ميزات مطلوبة لأدوات الاتصال. حافظ على تواصل الفرق الموزعة حتى مع فرق العمل الموزعة من خلال اتصال موثوق به لإجراء تسجيلات سريعة أو جلسات تعاونية افتراضية مشاركة المستندات: اختر بديلاً ل Yammer يتيح لفريقك التعاون في الملفات والمستندات في الوقت الفعلي. ابحث عن ميزات مثل التحكم في الإصدار وخيارات المشاركة السهلة

اختر بديلاً ل Yammer يتيح لفريقك التعاون في الملفات والمستندات في الوقت الفعلي. ابحث عن ميزات مثل التحكم في الإصدار وخيارات المشاركة السهلة التعاون المرئي: اختر منصة تتجاوز التواصل النصي. يجب أن توفر الأداة الرائعة ميزات التعاون المرئي، مثل اللوحات البيضاء المشتركة والمرئيات التفاعلية

اختر منصة تتجاوز التواصل النصي. يجب أن توفر الأداة الرائعة ميزات التعاون المرئي، مثل اللوحات البيضاء المشتركة والمرئيات التفاعلية التكاملات الذكية: تأكد من أن بديل Yammer يتكامل بسلاسة مع التطبيقات الأساسية الأخرى. فالاتصالات السلسة بين الأدوات تجعلك أكثر إنتاجية من خلال تقليل الحاجة إلى التبديل بين المنصات

تأكد من أن بديل Yammer يتكامل بسلاسة مع التطبيقات الأساسية الأخرى. فالاتصالات السلسة بين الأدوات تجعلك أكثر إنتاجية من خلال تقليل الحاجة إلى التبديل بين المنصات الأمان: إذا كنت ستشارك معلومات حساسة عبر أداتك، فيجب أن تتمتع بتدابير أمنية قوية. ابحث عن التشفير من طرف إلى طرف، والتخزين الآمن للملفات، وميزات مصادقة المستخدم لحماية بيانات فريقك والحفاظ على السرية

أفضل 10 بدائل يامر للاستخدام في عام 2024

لديّ هنا قائمة منسقة لأفضل 10 بدائل يامر سهلة الاستخدام في عام 2024:

1. كليك أب

شارك الأفكار والميمات وتعاون مع زملائك عبر انقر فوق الدردشة يسود ClickUp كأداة تعاون شاملة. من المشاريع إلى فرق العمل، فهي تغطي كل شيء تحت سقف واحد، بما في ذلك التواصل المستمر.

وبفضل الدردشة في الوقت الحقيقي يعمل ClickUp على جعل تواصل الفريق مركزياً، مما يقضي على فوضى المحادثات المبعثرة. يمكنك مشاركة التحديثات بسرعة، وربط الموارد، والتعاون دون عناء - كل ذلك في مكان واحد.

اذكر أعضاء فريقك باستخدام "@" وقم بتعيين تعليقات لهم حسب حاجتك

استفد من قنوات الدردشة في الوقت الفعلي، واذكر أعضاء الفريق باستخدام @، وقم بتعيين التعليقات بحيث يكون الجميع على نفس الصفحة.

شارك الملفات والمستندات ومقاطع الفيديو والمزيد مع زملائك مباشرة في دردشة ClickUp

يمكّنك ClickUp أيضًا من تضمين صفحات الويب وجداول البيانات ومقاطع الفيديو والمزيد مباشرةً في الدردشة. يتم تجميع جميع الروابط والمرفقات بشكل مرتب للرجوع إليها بسرعة، مما يعزز إمكانية الوصول و الحفاظ على تنظيم فريقك .

استخدم ميزات إدارة المستندات الغنية وميزات التحرير الخاصة به من أجل التواصل الواضح و توفير الوقت مع /Slash اختصارات الأوامر للتنسيق الفعال.

لقد فكر ClickUp في كل عقبة محتملة قد تواجهك. لهذا السبب يوفر مساحة عمل مرئية لإدارة مشاريعك متعددة الوظائف. قالب مشروع ClickUp متعدد الوظائف حسب الأقسام في ClickUp يبسط التعاون بين فرق العمل. قم بتنظيم مشاريعك حسب الأقسام، وقم بتعيين تبعيات المهام، وتتبع التقدم باستخدام أدوات مرئية مثل مخططات جانت. استخدم الحالات والحقول وطرق العرض المخصصة لإدارة المشروع بكفاءة، مما يضمن نجاح الأقسام.

تعامل مع مشروعاتك متعددة الوظائف بثقة باستخدام قالب مشروع ClickUp متعدد الوظائف حسب الأقسام

ClickUp أفضل الميزات

ناقش الروابط والتحديثات وشاركها مع فرقك في الوقت الفعلي باستخدام ClickUp Chat

مشاركة المحتوى المتعلق بالمشروع مباشرةً عبر الدردشة

إنشاء عرض دردشة مخصص لأي مهمة أو مشروع داخل ClickUp

استخدم ClickUp Notepad لتدوين الملاحظات وقوائم المراجعة

التكامل مع أدوات مختلفة مثل ديسكورد ومحرّر مستندات Google وDropbox وYouTube وBox وEvernote

اكتشف مجموعة متنوعة من قوالب المشاريع لحالات الاستخدام المختلفة، بما في ذلكقوالب التواصل استخدام تطبيقات الجوال المتوافقة مع كل من iOS و Android



قيود ClickUp

قد يحتاج المستخدمون إلى مساعدة أولية لتصفح المنصة بشكل صحيح

إصدار سطح المكتب أفضل بكثير من تطبيق الهاتف المحمول

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

اتصل للحصول على الأسعار ClickUp AI متاح لجميع الخطط المدفوعة مقابل 5 دولارات لكل مساحة عمل

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 9200 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9200 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3900 تقييم)

2. مساحة عمل جوجل

عبر مساحة عمل جوجل يُعرف Google Workspace سابقًا باسم G Suite، وهو عبارة عن مجموعة من أدوات الإنتاجية مصممة للعمل الجماعي والتعاون. على الرغم من أنه ليس منافسًا مباشرًا لـ Yammer، إلا أنه يمكنك استخدام العديد من أدوات Google Workspace كبدائل جديرة بالاهتمام.

أفضل جزء هو أن جيميل و Google Meet و Google Drive وتقويم Google ومحرّر مستندات Google والمزيد غير ذلك مدمجة جميعها في Google Workspace، مما يتيح لك التعاون وإدارة المحتوى بأقل اعتماد ممكن على أدوات الطرف الثالث.

أفضل ميزات Google Workspace من Google Workspace

استخدام مستندات Google وجداول البيانات والعروض التقديمية والعروض التقديمية والدردشة للتعاون في الوقت الفعلي

الحفاظ على أمان بياناتك على السحابة بفضل الأمان القوي

إجراء مؤتمرات فيديو عالية الجودة

أبقِ فرقك على اطلاع دائم من خلال رسائل البريد الإلكتروني

قيود مساحة عمل Google

مساحة تخزين محدودة

تكامل قليل جدًا مع أدوات الطرف الثالث

تسعير Google Workspace

الشركات المبتدئة: 7.20 دولار شهريًا لكل مستخدم

7.20 دولار شهريًا لكل مستخدم الأعمال القياسية: 14.40 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

14.40 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الشركة بلس: 21.60 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

21.60 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

تقييمات ومراجعات Google Workspace

G2: 4.6/5 (أكثر من 42200 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 42200 تقييم) Capterra: 4.7 (أكثر من 15200 تقييم)

3. شير بوينت

عبر شير بوينت يمكن أن يكون SharePoint من Microsoft SharePoint، أو ببساطة SharePoint، أداة رائعة لجمع فريقك معًا وتسهيل العمل.

إنه نظام لإدارة المحتوى يساعد الشركات في مشاركة وعرض سطح المكتب، والتعليقات التوضيحية النصية، والرسائل الفورية، وتحرير السبورة البيضاء. كما أنه يجمع معلومات المشروع والملفات والتحديثات، مما يعزز المشاركة الفعالة للفريق.

يتميز SharePoint بقابليته العالية للتخصيص، حيث يتكيف مع سير العمل وأسلوب التعاون الفريد لفريقك. يقدّر المستخدمون هذا البرنامج لأنه يتيح لهم إنشاء مواقع مخصصة لمختلف الأقسام أو المشاريع، مما يجعل التواصل والتنسيق أكثر سلاسة.

أفضل ميزات SharePoint

تخزين بياناتك في مساحة تخزين عالية تبلغ 1 تيرابايت

إنشاء مواقع إنترانت مخصصة وصيانتها

تمكين المشاركة الآمنة للملفات داخل مؤسستك وخارجها على حد سواء

البقاء على اطلاع دائم بالأخبار بناءً على تفضيلاتك

قيود SharePoint

التكامل غير السلس للأدوات غير التابعة ل Microsoft

يمكن أن تكون الواجهة متقطعة

تسعير SharePoint

شاربوينت (الخطة 1): 5 دولارات/مستخدم شهرياً

5 دولارات/مستخدم شهرياً مايكروسوفت 365 للأعمال القياسية: 12.50 دولار/مستخدم شهرياً

(\ *تتوفر أسعار الاشتراك السنوي فقط)

تقييمات ومراجعات SharePoint

G2: 4.0/5 (أكثر من 8300 تقييم)

4.0/5 (أكثر من 8300 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 5100 تقييم)

4. سلاك

عبر سلاك Slack هو واحد من أشهر تطبيقات تطبيقات مراسلة الأعمال للفرق للدردشة ومشاركة الملفات، وتحسين الاتصالات الداخلية والتعاون.

فهو يحتوي على ميزات متقدمة مثل مكالمات الفيديو والصوت، واللوحات التعاونية، والقنوات المنظمة مع سلاسل المناقشة.

يتيح لك خيار Huddle في Slack بدء مكالمات مع زملائك في الفريق دون جدولة اجتماع رسمي. ويتيح لك مشاركة الشاشات وردود الفعل التعبيرية والملفات والروابط والمستندات.

تعد فلاتر البحث المتقدمة في Slack رائعة عند استرداد ملف أو محادثة قديمة. يساعد تكامله مع الأدوات المختلفة في الحفاظ على مركزية العمل، مما يقلل من تشتيت الانتباه بين التطبيقات. كل هذا يجعله أحد أفضل بدائل يامر.

سلاك أفضل الميزات

العثور على الرسائل في غضون دقائق باستخدام مرشحات البحث

التواصل مع مجموعة متنوعة من الأدوات الأخرى مثل هبسبوت دردشة الفيديو ومشاركة الشاشة على الفور باستخدام Huddle

إنشاء قنوات خاصة

اختر مظهر مساحة العمل الخاصة بك باستخدام السمات والرموز التعبيرية

قيود Slack

يرسل الكثير من الإشعارات، مما يجعل استخدامه مرهقًا

يحتاج إلى اتصال قوي بالإنترنت، وإلا سيصبح بطيئاً

تسعير سلاك

مجاني

المحترف: 8.75 دولار شهريًا لكل مستخدم

8.75 دولار شهريًا لكل مستخدم الشركة+: 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم شبكة المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات سلاك

G2: 4.5/5 (أكثر من 32200 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 32200 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 23000 تقييم)

5. سيسكو ويبيكس

عبر Cisco Webex تتميز Cisco Webex من Cisco Webex بمؤتمرات الفيديو الديناميكية. فهو يعزز التعاون السهل من أي مكان، ويعزز الشمولية والمشاركة. وتشمل أهم ميزاته الحد من الضوضاء، وردود الفعل المتحركة، والاقتراع الديناميكي.

تعالج المنصة أيضاً الحواجز اللغوية من خلال الترجمة الفورية وتشجع المشاركة المجهولة. تعمل غرف الاستراحة ومرونة الأجهزة على تعزيز الشمولية.

تقدم ميزاته القائمة على الذكاء الاصطناعي رؤى شخصية وتبسط سير العمل من خلال عمليات التكامل.

أفضل ميزات Cisco Webex من Cisco Webex

التعاون في بيئة آمنة من خلال التشفير المتقدم من طرف إلى طرف

إرسال الملاحظات باستخدام الإيماءات

التكامل عبر Zapier وإضافة روابط Webex تلقائيًا إلى دعوات الاجتماعات الخاصة بك

إنشاء النصوص تلقائيًا من الاجتماعات

قيود Cisco Webex

استضافة الندوة عبر الويب منفصلة عن مؤتمرات الفيديو العادية

مشاكل في برامج تشغيل الفيديو والصوت، مما يسبب مشاكل تقنية وتأخيرات محتملة في الاجتماعات

تسعير Cisco Webex

Webex مجانًا

Webex Meet: 14.50 دولارًا شهريًا لكل ترخيص

14.50 دولارًا شهريًا لكل ترخيص حزمة ويبيكس سويت: 25 دولارًا شهريًا لكل ترخيص

25 دولارًا شهريًا لكل ترخيص المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

تقييمات ومراجعات Cisco Webex من Cisco Webex

G2: 4.3/5 (أكثر من 15100 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 15100 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 6800 تقييم)

6. مايكروسوفت تيمز

عبر فرق مايكروسوفت تم تصميم Microsoft Teams للفرق لإدارة المهام والتعاون. وهو يتمتع بميزة قوية عبر الإنترنت أدوات اجتماعات للتعاون الفعال والتواصل في الوقت الفعلي ومشاركة الملفات بسهولة عبر الفرق والقنوات.

وهو معروف بقدراته الفائقة في عقد المؤتمرات عبر الإنترنت، حيث يستوعب ما يصل إلى 300 مشارك مع خيارات إدخال الويب أو الصوت، وتسجيل المكالمات، والبث المباشر. تشمل المزايا الإضافية الخلفيات الافتراضية ومشاركة الشاشة والمحادثات والتعليقات التوضيحية.

تمنحك اللوحات البيضاء من Microsoft Teams القدرة على الكتابة والرسم والتخطيط على لوحة افتراضية، ويتم تحديث التغييرات في الوقت الفعلي.

أفضل ميزات Microsoft Teams

إنشاء مجتمعات مع أشخاص يشاركونك الاهتمامات نفسها

التكامل بسرعة مع أدوات Microsoft 365 الأخرى

إنشاء غرف استراحة أثناء الاجتماعات

استخدام اللوحات البيضاء الرقمية للتعاون المرئي والعصف الذهني

احصل على 5 غيغابايت من التخزين السحابي في الباقة المجانية

قيود Microsoft Teams

التنقل في الواجهة يصبح مربكاً مع مرور الوقت

وصول محدود للضيوف/المتعاونين الخارجيين

تسعير #### مايكروسوفت تيمز

الفرق الأساسية: 4 دولارات شهرياً لكل مستخدم

4 دولارات شهرياً لكل مستخدم الأعمال الأساسية: 6 دولارات شهرياً لكل مستخدم

6 دولارات شهرياً لكل مستخدم الأعمال القياسية: 12.50 دولار شهرياً/شهرياً لكل مستخدم

(\ *تتوفر أسعار الاشتراك السنوي فقط)

تقييمات ومراجعات Microsoft Teams

G2: 4.3/5 (أكثر من 14600 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 14600 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 9300 تقييم)

7. جوستل

عبر جوستل تشير Jostle إلى نفسها كمنصة لنجاح الموظفين.

وهي مصممة على النحو التالي برنامج التعاون لتعزيز الاتصالات والتواصل ومشاركة الموظفين من أجل تعزيز ثقافة الشركة. إنه مساحة موحدة للشركات لمشاركة الأخبار وإصدار الإعلانات المهمة وإجراء استطلاعات الرأي لزيادة إنتاجية الفريق.

يضمن لك Jostle أن يكون لدى كل فرد في مؤسستك، بغض النظر عن الموقع أو المنطقة الزمنية، منصة مركزية للوصول إلى المعلومات ذات الصلة ومعالجة المشكلات والاحتفال بالنجاحات.

أفضل ميزات Jostle

استخدم استطلاعات الرأي لجمع مدخلات الفريق بشأن القرارات المهمة

تعاون وإدارة المشاريع في منتدى المناقشة

تنظيم الملفات في مكتبة مستندات لسهولة البحث فيها

ابق على اطلاع مع موجز الأنشطة

التكامل مع Microsoft Office وملفات Google

قيود #### قيود Jostle

التخصيص المحدود

لا توجد مناقشات مترابطة

تسعير Jostle

البرونزي: يبدأ من 5 دولارات شهرياً لكل مستخدم

يبدأ من 5 دولارات شهرياً لكل مستخدم الفضي: يبدأ من 9 دولارات شهرياً لكل مستخدم

يبدأ من 9 دولارات شهرياً لكل مستخدم الذهبي: يبدأ من 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

يبدأ من 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم البلاتيني: اتصل للحصول على السعر

تقييمات ومراجعات Jostle

G2: 4.5 (190+ تقييم)

4.5 (190+ تقييم) Capterra: 4.3/5 (أكثر من 70 تقييم)

8. سيمبلر

عبر سيمبلر Simpplr هو حل إنترانت اجتماعي يعزز التواصل الداخلي ويبني اتصالات الموظفين، مما يجعله خيارًا رائعًا لأماكن العمل الموزعة.

وعلى عكس شبكات الإنترانت المؤسسية القديمة التي يستغرق إعدادها وقتاً طويلاً، فإن Simpplr يجعلك تعمل في أيام. فهو يتمتع بالمرونة والحجم والأمان الذي تتطلبه الشركات الجادة من الشبكات الاجتماعية.

يساعدك Simpplr على تجنب التحميل الزائد للإشعارات غير الضرورية من خلال تخصيص الشبكة الداخلية بناءً على دورك، مما يضمن تجربة مخصصة.

أفضل ميزات Simpplr

احصل على محتوى مخصص بفضل الرسوم البيانية المعرفية الذكية

إنشاء حملات على الإنترانت والسماح لموظفيك بمشاركتها على شبكات التواصل الاجتماعي الخاصة بهم للوصول بشكل أفضل

التعامل مع المحتوى القديم، وإلغاء تنشيط المواقع غير المستخدمة، وإبراز المعلومات الصحيحة باستخدام الذكاء الاصطناعي

تخصيص عمليات سير العمل الجديدة والحالية ودمجها بسهولة

قيود Simpplr

وظائف بحث محدودة

يفتقر إلى التقويم الأصلي، مما يؤثر على الجدولة

تسعير Simpplr

اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات Simpplr

G2: 4.7/5 (أكثر من 300 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 300 تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 100 تقييم)

9. مكان العمل

عبر مكان العمل تم تطوير Workplace بواسطة Meta، وهو عبارة عن أداة تواصل ل تعاون الفريق الآمن من خلال الدردشات والصوت والمجموعات

وهو مبني على واجهة فيسبوك، ويتميز بموجز أخبار للتحديثات والإعلانات والمنشورات عبر المؤسسة. يمكنك التفاعل مع المنشورات وتخصيصها حسب تفضيلاتك.

يمكنك استضافة بث فيديو مباشر داخل فريقك، مع ميزات تفاعلية مثل التعليقات والأسئلة وردود الفعل. يمكنك أيضًا حفظ مقاطع الفيديو لعرضها لاحقًا.

أفضل ميزات مكان العمل

الحصول على منشورات مترجمة إلى 91 لغة لتحقيق الشمولية

تثبيت المنشورات المهمة في أعلى موجز الأخبار

إنشاء مجموعات للتواصل المستهدف

قياس التفاعل مع التحليلات

التكامل مع Microsoft 365 وGoogle Workspace

قيود مكان العمل

يمكن أن يؤثر الحمل الزائد للإشعارات على الإنتاجية

أبلغ المستخدمون عن مشكلات في خصوصية البيانات بسبب الرسائل غير المرغوب فيها والبريد العشوائي

تسعير مكان العمل

الخطة الأساسية: 4 دولارات شهرياً لكل شخص

4 دولارات شهرياً لكل شخص الإدارة المحسنة والدعم الإضافي: 2 دولار/شهرًا للفرد الواحد

2 دولار/شهرًا للفرد الواحد الوظيفة الإضافية المباشرة للمؤسسات: 2 دولار/شهر للفرد الواحد

تقييمات ومراجعات مكان العمل

G2: 4.0/5 (أكثر من 1700 تقييم)

4.0/5 (أكثر من 1700 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 1300 تقييم)

10. دردشة قوة المبيعات

عبر دردشة قوة المبيعات يعد Salesforce Chatter بديلاً رائعًا لـ Yammer يوفر مساحة لمشاركة الرؤى واقتراح الأفكار وربط الفرق بملاحظات العملاء القيّمة.

يمكنك أيضاً مشاركة الملفات والتواصل مع الخبراء في جميع أنحاء المؤسسة. وبفضل إمكانية الوصول إليه عبر الهاتف المحمول، يمكنك تتبع الفرق وتحديث الفرص والتصرف بناءً على التحديثات المهمة في أي وقت وفي أي مكان لتحقيق الكفاءة المثلى.

أفضل ميزات دردشة Salesforce Chatter في

متابعة الأشخاص والمستندات للتعاون في المشاريع

التحكم في تكرار إشعارات البريد الإلكتروني

التعاون بشكل خاص في المشاريع الحساسة

التكامل مع منصات التواصل الاجتماعي الأخرى مثل تويتر

قيود دردشة قوة المبيعات

كثرة الإشعارات يمكن أن تجعل التطبيق صاخبًا

يصعب التنقل فيه على المستخدمين الجدد

تسعير تطبيق دردشة Salesforce Chatter

لمستخدمي Salesforce: مجانًا (كجزء من خطة Salesforce الخاصة بك)

مجانًا (كجزء من خطة Salesforce الخاصة بك) للمستخدمين من غير مستخدمي Salesforce: 15 دولارًا أمريكيًا/مستخدم شهريًا

تقييمات ومراجعات دردشة Salesforce Salesforce Chatter

G2: 4.1/5 (أكثر من 900 تقييم)

4.1/5 (أكثر من 900 تقييم) Capterra: لا توجد مراجعات كافية

ما هو بديل Yammer المفضل لديك؟

لقد اتخذت الخطوة الأولى نحو جعل مساحة العمل الخاصة بك أكثر تعاونية وجاذبية. أنت تعرف الآن العديد من البدائل لـ Yammer، وبعضها يقدم بدائل أكثر من Yammer.

لقد جمعت لك أفضل البدائل في السوق الآن. ولكن إذا سألتنا، سأقترح عليك ClickUp.

الدردشة هي مجرد واحدة من العديد من الميزات المفيدة التي يقدمها ClickUp. إنها منصة شاملة مصممة خصيصًا لإدارة المشاريع وتمكين تعاون الفريق. قم بتخصيصها حسب تفضيلاتك، واختر قالباً من مكتبتها، ودع الذكاء الاصطناعي يتولى العمل الشاق.

والأفضل من ذلك؟ يمكنك الوصول إلى معظم هذه الميزات مجاناً. اشترك في ClickUp اليوم!