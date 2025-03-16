أفضل 10 بدائل لـ Grubby AI لإضفاء الطابع الإنساني على محتوى الذكاء الاصطناعي

"عذرًا، تم وضع علامة على منشور المدونة المكتوب بالذكاء الاصطناعي الخاص بك. "

بعد ساعات من صياغة المحتوى، قد تبدو هذه الرسالة وكأنها لكمة في القناة الهضمية، لتجدها مرفوضة من قِبل أجهزة كشف الذكاء الاصطناعي.

على الرغم من أن أدوات مثل Grubby AI لطالما كانت حلاً مفضلاً لهذه المشكلة، إلا أن وظائفها المحدودة لمهام الكتابة المعقدة غالباً ما تترك المستخدمين يبحثون عن بدائل أفضل.

لكن لا تتخلى عن الكتابة بالذكاء الاصطناعي بعد! يقدم السوق الآن مجموعة من بدائل Grubby القوية للذكاء الاصطناعي المصممة لإنشاء محتوى طبيعي الصوت ومتوافق مع البشر.

يستكشف هذا الدليل أفضل 10 أدوات تتفوق في الأداء على Grubby AI، وميزاتها، وقيودها، وتطبيقاتها في العالم الحقيقي لمساعدتك في العثور على أفضل ما يناسب احتياجاتك من المحتوى.

⏰ ملخص 60 ثانية هل تبحث عن الأداة المثالية لإضفاء الطابع الإنساني على محتوى الذكاء الاصطناعي؟ إليك نظرة عامة سريعة على أفضل البدائل التي استكشفناها: : الأفضل لتوليد محتوى الذكاء الاصطناعي وتحسين سير العمل ClickUpالأفضل لتوليد محتوى الذكاء الاصطناعي وتحسين سير العمل

جاسبر للذكاء الاصطناعي: الأفضل لإضفاء الطابع الإنساني على المحتوى على مستوى المؤسسة

QuillBot: الأفضل للكتابة الأكاديمية والمهنية

هيومنة الذكاء الاصطناعي: الأفضل لتحويل النص الشامل

محرر همنغواي: الأفضل لتحسين سهولة القراءة

ZeroGPT: الأفضل لمنع اكتشاف الذكاء الاصطناعي

استوديو صوت العلامة التجارية للذكاء الاصطناعي للعلامة التجارية*: الأفضل للمحتوى المتسق مع العلامة التجارية

الذكاء الاصطناعي المعقد: الأفضل لإنشاء المحتوى القائم على البحث

Copyleaks: الأفضل للتحقق من صحة المحتوى

Spinbot: الأفضل لإعادة صياغة المحتوى بسرعة

مقدمة عن Grubby AI وحالات استخدامه

برزت أداة Grubby AI كاستجابة للحاجة المتزايدة لجعل المحتوى الذي يتم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي أكثر شبهاً بالبشر وغير قابل للكشف. اكتسبت الأداة شعبية في تعديل تراكيب الجمل، وتنقيح المفردات، وإعادة صياغة المحتوى لتجاوز اكتشاف الذكاء الاصطناعي - كل ذلك مع الحفاظ على الرسالة وتحسين قابلية القراءة.

يعمل Grubby AI في جوهره كأداة جيدة جدًا لتحويل النص للمستخدمين مثل: منشئو المحتوى : قم بتحرير محتوى الذكاء الاصطناعي مثل المقالات ومنشورات المدونات والنسخ التسويقية لتبدو طبيعية وجذابة

الطلاب : صقل الكتابة الأكاديمية بمساعدة الذكاء الاصطناعي مع الحفاظ على اللمسة الإنسانية

محترفو التسويق : صمم المحتوى الذي تم إنشاؤه بالذكاء الاصطناعي خصيصاً لاتصالات وحملات العلامة التجارية

مديري وسائل التواصل الاجتماعي : إضفاء الطابع الإنساني على المنشورات والردود المؤتمتة لتتماشى مع توقعات الجمهور

فرق التجارة الإلكترونية : حوِّل أوصاف المنتجات المكتوبة بالذكاء الاصطناعي إلى قوائم مقنعة وموثوقة

فرق خدمة العملاء : صقل ردود البريد الإلكتروني الآلية للحصول على نبرة أكثر شخصية واحترافية

المدونون والكتاب : قم بتحسين المحتوى المدعوم بالذكاء الاصطناعي مثل منشورات المدونة والمقالات من أجل سهولة القراءة والتدفق

الباحثون والأكاديميون: حسِّن الأوراق الأكاديمية والملخصات البحثية والتقارير التي ينشئها الذكاء الاصطناعي

🧠 حقيقة ممتعة: 83% من المسوقين يقولون إن استخدام الذكاء الاصطناعي يساعدهم على إنتاج محتوى أكثر من دونه.

📖 اقرأ أيضًا: كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في التوثيق (حالات الاستخدام والموجهات)

لماذا تفكر في بدائل Grubby AI؟

لطالما كان Grubby AI خيارًا شائعًا لتحويل المحتوى الأساسي، ولكنه يكافح لتلبية متطلبات إنشاء المحتوى الحديث. فيما يلي القيود الرئيسية التي تدفع المستخدمين إلى البحث عن بدائل أكثر تقدمًا.

قدرات تكامل محدودة: يفتقر إلى التكامل السلس لسير العمل، مما يجبر المستخدمين على التبديل بين المنصات ويعيق إنتاجية الفرق التي تدير أجزاء متعددة من المحتوى ❌

احتياجات تحسين سير العمل: لا يقدم ميزات مثل تتبع الإصدارات، وأدوات التعاون، وتكامل نظام إدارة المحتوى، والتحليلات، والأتمتة ❌

متطلبات خاصة بالقطاع: لا يلبي احتياجات القطاع الفريدة، مثل التحقق من الانتحال للأوساط الأكاديمية، والحفاظ على صوت العلامة التجارية للتسويق، وقابلية التوسع للشركات ❌

مخاوف تتعلق بفعالية التكلفة: تتطلب أدوات متعددة لسد الثغرات، مما يزيد من التكاليف، بينما توفر البدائل الحديثة حلولاً شاملة وقيمة أفضل على الرغم من ارتفاع الأسعار الأولية ❌

تحديات اكتشاف الذكاء الاصطناعي المتقدمة: يفشل في تحليل الترابط والسياق والدلالات بما يتساوى مع أنظمة الكشف الحديثة ❌

تدفع هذه القيود إلى اعتماد الأدوات المتقدمة التي تعالج هذه الثغرات وتوفر ميزات مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات إنشاء المحتوى المتطورة.

أفضل 10 بدائل لـ Grubby AI

هل أنت جاهز لاستكشاف الخيارات التي ستساعدك على إنشاء محتوى طبيعي ومقاوم للكاشف؟ لقد قمنا باختبار وتحليل أفضل البدائل لمساعدتك في اختيار الأداة المناسبة لاحتياجاتك.

1. ClickUp (الأفضل لتوليد محتوى الذكاء الاصطناعي وتحسين سير العمل)

هل سئمتَ من التنقل بين أدوات متعددة لإنشاء المحتوى وإضفاء الطابع الإنساني على الذكاء الاصطناعي والتعاون الجماعي؟ ClickUp،تطبيق كل شيء للعمل، يدمج هذه الوظائف الأساسية بسلاسة.

على عكس Grubby AI، الذي يركز فقط على تحويل النص، يجمع ClickUp بين إمكانات توليد المحتوى القوية وميزات إدارة سير العمل القوية، مما يجعله الأداة المثالية لاستخدام الذكاء الاصطناعي في تسويق المحتوى.

كليك أب برين

أنشئ محتوى جديدًا أو حسِّن المحتوى الحالي باستخدام ClickUp AI أو ClickUp Brain

يتجاوز ClickUp Brain مجرد أنسنة النص من خلال فهم السياق والحفاظ على تدفق اللغة الطبيعية. يتعلم من أسلوبك في الكتابة وتفضيلات صوت علامتك التجارية، مما يضمن لك نبرة متسقة في جميع أجزاء المحتوى.

أنشئ منشورات مدونة كاملة من مطالبات محددة باستخدام ClickUp Brain

يمكنه إنشاء أشكال مختلفة من المحتوى الخاص بك مع الحفاظ على الرسالة الأصلية، مما يساعدك على إنشاء إصدارات فريدة متعددة تجتاز أدوات اكتشاف الذكاء الاصطناعي.

ClickUp Docs

يعمل ClickUp Docs على تحويل طريقة تعاون الفرق في إنشاء المحتوى. فهو بمثابة مركز مركزي حيث يمكن للفرق كتابة المحتوى وتحريره وتنقيحه بمساعدة الذكاء الاصطناعي في الوقت الفعلي.

تضمن خيارات التنسيق الذكي للمنصة والتحكم في الإصدار اتساق جميع المستندات. بميزات مثل التحرير المتزامن واقتراحات المحتوى التلقائية، يسهّل مستندات النقر على المستندات على أعضاء الفريق المتعددين العمل على نفس القطعة.

أنشئ مدونات باستخدام ClickUp Brain و ClickUp Docs، ثم تعاون مع أعضاء الفريق الآخرين للتنقيح

يؤدي التكامل السلس بين Brain وDocs إلى إنشاء نظام سير عمل قوي للمحتوى. يبدأ إنشاء المحتوى بمسودات تم إنشاؤها بالذكاء الاصطناعي أو محتوى مكتوب بواسطة البشر في المستندات، يليها تحرير تعاوني حيث يمكن لأعضاء الفريق تنقيح المحتوى في نفس الوقت.

أفضل ميزات ClickUp

إعداد مهام سير عمل الموافقة على المحتوى تلقائياً مع مراحل قابلة للتخصيص

أنشئ قوالب محتوى قابلة لإعادة الاستخدام باستخدام أدلة الأنماط المدعومة بالذكاء الاصطناعي

جدولة نشر المحتوى وإدارته عبر منصات متعددة

راقب مقاييس أداء المحتوى وتحليلات إنتاجية الفريق

قيود ClickUp

منحنى التعلم الأولي بسبب مجموعة الميزات الشاملة

تتطلب بعض ميزات الذكاء الاصطناعي المتقدمة اشتراكًا إضافيًا

تسعير ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: اتصل بنا لمعرفة الأسعار

ClickUp Brain: أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 7 دولارات لكل عضو شهريًا

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4. 7/5 (أكثر من 9,000 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ClickUp؟

لقد زاد ClickUp من كفاءة فريقنا في تضمين جميع المهام في مخطط سير العمل، مما مكننا من الحفاظ على تنظيم الأمور على النحو المطلوب، وجعل المتابعة والتحديث والتوثيق سلسًا للغاية.

لقد زاد ClickUp من كفاءة فريقنا في تضمين جميع المهام في مخطط سير العمل، مما مكننا من الحفاظ على تنظيم الأمور على النحو المطلوب، وجعل المتابعة والتحديث والتوثيق سلسًا للغاية.

2. Jasper AI (الأفضل لإضفاء الطابع الإنساني على المحتوى على مستوى المؤسسة)

عبر Jasper AI

إن توسيع نطاق المحتوى من 10 إلى 1000 قطعة دون فقدان اللمسة البشرية ليس بالأمر الهيّن - وهنا يأتي دور الذكاء الاصطناعي من جاسبر.

🌎 تحقق من الحقائق: مع وجود 45% من جهات التسويق بين الشركات التي تكافح لتوسيع نطاق إنتاج المحتوى مع الحفاظ على الجودة، فإن الأدوات التقليدية لا تفي بالغرض.

على عكس تحويلات Grubby AI الأساسية للنصوص في Grubby AI، تقدم Jasper حلولاً على مستوى المؤسسات تحافظ على صوت العلامة التجارية المتسق وتنتج محتوى أصلياً يشبه البشر.

يعمل Jasper، المدعوم بمعالجة اللغة الطبيعية المتقدمة والتدريب على أنماط الكتابة البشرية، على إنشاء محتوى يلقى صدى لدى القراء، بل ويتجاوز أدوات اكتشاف الذكاء الاصطناعي - مما يعيد تعريف إنشاء محتوى المؤسسة على نطاق واسع.

أفضل ميزات Jasper AI

تخصيص نبرة الكتابة وأسلوبها عبر أجزاء محتوى متعددة في وقت واحد

أنشئ محتوى مُحسّن لتحسين محركات البحث مع تحليل مدمج لقابلية القراءة

قم بتوسيع نطاق إنتاج المحتوى مع الحفاظ على صوت متسق للعلامة التجارية

التكامل مع منصات المحتوى الرئيسية وأدوات التسويق

قيود جاسبر للذكاء الاصطناعي

نقطة تسعير أعلى مقارنة بالبدائل الأبسط

يتطلب استثمار وقت أولي في إعداد القالب

تسعير جاسبر للذكاء الاصطناعي

المنشئ: 49 دولارًا شهريًا لكل مقعد

الإيجابيات: 69 دولارًا شهريًا لكل مقعد

العمل: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات جاسبر للذكاء الاصطناعي

G2: 4. 7/5 (أكثر من 1200 تقييم)

Capterra: 4. 8/5 (أكثر من 1800 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Jasper AI؟

Jasper أداة موثوقة تساعدنا على إنشاء محتوى مفيد للمواقع الإلكترونية للعملاء في بضع دقائق. عادةً ما يكون المحتوى دقيقًا ولا يحتاج إلا إلى تعديلات طفيفة وتحقق. ومع ذلك، نظرًا لرسوم الاشتراك المرتفعة نسبيًا، يجب أن يكون لديك المزيد من المهام لاسترداد استثمارك. أما من حيث الأداء فهو سريع وموثوق للغاية.

Jasper أداة موثوقة تساعدنا على إنشاء محتوى مفيد للمواقع الإلكترونية للعملاء في بضع دقائق. عادةً ما يكون المحتوى دقيقًا ولا يحتاج إلا إلى تعديلات طفيفة وتحقق. ومع ذلك، نظرًا لرسوم الاشتراك المرتفعة نسبيًا، يجب أن يكون لديك المزيد من المهام لاسترداد استثمارك. أما من حيث الأداء فهو سريع وموثوق للغاية.

📖 اقرأ أيضًا: أفضل أدوات برامج تحسين محركات البحث بالذكاء الاصطناعي

3. QuillBot (الأفضل للكتابة الأكاديمية والمهنية)

عبر QuillBot

عندما تكون سمعتك الأكاديمية على المحك، فإن أدوات أنسنة الذكاء الاصطناعي الأساسية مثل Grubby AI لا تفي بالغرض. لهذا السبب برز QuillBot كخيار مفضل للأكاديميين والمحترفين، حيث يقدم نهجاً أكثر تطوراً لتحويل المحتوى.

بينما يوفر Grubby AI تعديلات أساسية على النص، تستخدم تقنية إعادة الصياغة المتقدمة من QuillBot سبعة أوضاع للكتابة، مما يسمح للمستخدمين بضبط نبرة وأسلوب المحتوى الخاص بهم.

هذا التنوع يجعلها ذات قيمة خاصة للطلاب والمحترفين الذين يجب عليهم التأكد من أن عملهم أصلي وسليم من الناحية الأكاديمية.

أفضل ميزات QuillBot

تطبيق خوارزميات إعادة الصياغة المتقدمة مع فهم السياق

بدّل بين أوضاع الكتابة المتعددة لتلبية احتياجات المحتوى المختلفة

تحقق من القواعد النحوية والانتحال في نفس الوقت

حافظ على دقة الاقتباس أثناء إعادة كتابة المحتوى الأكاديمي

قيود QuillBot

النسخة المجانية لها قيود على عدد الكلمات

بعض الميزات المتقدمة متوفرة فقط في الباقات المدفوعة

تسعير QuillBot

مجاني: الميزات الأساسية

القسط: 9. 95 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات QuillBot

G2: 4. 3/5 (أكثر من 30 تقييمًا)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 100 تقييم)

4. أنسنة الذكاء الاصطناعي (الأفضل لتحويل النص الشامل)

عبر أنسنة الذكاء الاصطناعي

تخيّل قضاء ساعات في ضبط المحتوى الذي تم إنشاؤه بالذكاء الاصطناعي، فقط لتجده مصطنعاً، وهو إحباط شائع مع الأدوات الأساسية مثل Grubby AI.

ادخل إلى Humanize AI - وهي منصة مصممة لإحداث ثورة في تحويل المحتوى من خلال خوارزمياتها المدركة للسياق. تستفيد Humanize AI من نماذج التعلم الآلي المتقدمة المدربة على أنماط الكتابة المتنوعة للحفاظ على رسالتك مع ضمان تدفق اللغة الطبيعية. وهي مثالية لمنشئي المحتوى الذين يقومون بتكييف أسلوبهم مع جماهير متنوعة، كما أنها تتفوق في الحفاظ على التماسك عبر الأجزاء الأطول، مما يضع معياراً جديداً لأدوات أنسنة المحتوى.

أفضل ميزات أنسنة الذكاء الاصطناعي

حوِّل المحتوى مع فهم السياق والحفاظ عليه

تكييف أسلوب الكتابة بناءً على التركيبة السكانية للجمهور المستهدف

تطبيق أنماط اللغة الطبيعية من قواعد بيانات الكتابة الشاملة

إنشاء أشكال متعددة شبيهة بالبشر لنفس المحتوى

إضفاء الطابع الإنساني على قيود الذكاء الاصطناعي

حدود حجم المحتوى الشهري على الباقات ذات المستوى الأدنى

تتطلب الميزات المتقدمة اشتراكًا متميزًا

أنسنة تسعير الذكاء الاصطناعي

لايت: 19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

القياسي: 29 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

الإيجابي: 79 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

إضفاء الطابع الإنساني على تقييمات ومراجعات الذكاء الاصطناعي

G2: مراجعات غير كافية

Capterra: لا توجد تقييمات متاحة

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن Humanize AI؟

أفضل شيء في هذا - أنه يتجاوز كل اكتشافات الذكاء الاصطناعي، الأمر الثاني أنه لا يغير معنى المحتوى، ثالثًا أنه سهل الاستخدام للغاية، وجدته مفيدًا جدًا، ويعمل بسرعة

أفضل شيء في هذا - أنه يتجاوز كل اكتشافات الذكاء الاصطناعي، الأمر الثاني أنه لا يغير معنى المحتوى، ثالثًا أنه سهل الاستخدام للغاية، وجدته مفيدًا جدًا، ويعمل بسرعة

5. محرر همنغواي (الأفضل لتحسين سهولة القراءة)

عبر محرر همنغواي

في حين أن معظم أدوات أنسنة الذكاء الاصطناعي تركز فقط على تجاوز الاكتشاف، ماذا عن تحسين المحتوى الخاص بك؟ لهذا السبب تحتاج إلى مراجعة محرر Hemingway.

يتميز هذا البرنامج عن Grubby AI والأدوات المماثلة، مع التركيز على الوضوح وسهولة القراءة بدلاً من مجرد تجنب الاكتشاف.

يساعد محرر Hemingway Editor في تحويل المحتوى المعقد الذي تم إنشاؤه بالذكاء الاصطناعي إلى نص واضح وموجز ومتدفق بشكل طبيعي يلقى صدى لدى القراء. تضمن لك ملاحظاته في الوقت الفعلي على بنية الجمل واختيار الكلمات ومستويات سهولة القراءة أن يتواصل المحتوى بفعالية مع جمهورك.

🧠 حقيقة ممتعة: سُمي تطبيق همنغواي على اسم إرنست همنغواي، المعروف بأسلوبه المختصر والمباشر في الكتابة. يهدف التطبيق إلى مساعدة الكتاب على محاكاة وضوح همنغواي من خلال تحديد الجمل الطويلة والمعقدة والأخطاء الشائعة.

أفضل ميزات محرر همنغواي

قم بتمييز الجمل المعقدة واقترح بدائل أبسط

تحديد المبني للمجهول والتوصية بالبناء للمعلوم

احسب درجات سهولة القراءة في الوقت الفعلي

اقترح تحسينات على المفردات لتواصل أوضح

قيود محرر همنغواي

يركز على سهولة القراءة بدلاً من تحويل المحتوى الشامل

ميزات محدودة لتجنب اكتشاف الذكاء الاصطناعي

تسعير محرر همنغواي

خطة 5K الفردية: 25$/شهرياً لكل مستخدم

خطة 10 آلاف دولار/شهرًا لكل مستخدم 30 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

خطة الفريق 10K: 30 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات محرر همنغواي

G2: 4. 4/5 (أكثر من 40 تقييمًا)

Capterra: لا توجد مراجعات كافية

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن Hemingway Editor؟

أنا أدعو بشدة إلى استخدام تطبيق Hemingway لأولئك الذين يتطلعون إلى الارتقاء بمستوى كتاباتهم. سيجد الكتاب الهواة وذوو الخبرة كل ما يحتاجونه من خلال هذا التطبيق لتحسين مهاراتهم في الكتابة.

أنا أدعو بشدة إلى استخدام تطبيق Hemingway لأولئك الذين يتطلعون إلى الارتقاء بمستوى كتاباتهم. سيجد الكتاب الهواة وذوو الخبرة كل ما يحتاجونه من خلال هذا التطبيق لتحسين مهاراتهم في الكتابة.

6. ZeroGPT (الأفضل لمنع اكتشاف الذكاء الاصطناعي)

عبر ZeroGPT

تزداد خوارزميات الكشف عن الذكاء الاصطناعي ذكاءً يوماً بعد يوم، بينما تجعل أدوات الأنسنة الأساسية أقل فعالية. وهنا يأتي دور ZeroGPT.

على عكس نهج Grubby AI ذي الأغراض العامة، يتخصص ZeroGPT في مساعدة المحتوى على اجتياز اكتشاف الذكاء الاصطناعي بدقة. تعمل خوارزمياته المتقدمة على إعادة هيكلة النص الذي ينشئه الذكاء الاصطناعي لضمان قراءته مثل الكتابة البشرية الأصلية مع الحفاظ على الرسالة الأصلية والهدف الأصلي.

يقدّم ZeroGPT نتائج أكثر موثوقية وتطوراً من الأدوات الأوسع نطاقاً من خلال التركيز حصرياً على منع اكتشاف الذكاء الاصطناعي، ووضع معيار جديد لتحويل المحتوى بسلاسة.

👀 هل تعلم؟ تدّعي شركة ZeroGPT تحقيق معدل دقة يصل إلى 98% في اكتشاف النصوص التي تم إنشاؤها بالذكاء الاصطناعي من خلال تحليل أكثر من 10 ملايين مقال ونص باستخدام تقنية DeepAnalyse™.

أفضل ميزات ZeroGPT

اختبر المحتوى مقابل أنظمة كشف متعددة للذكاء الاصطناعي في وقت واحد

تقديم توصيات محددة لإضفاء الطابع الإنساني على الأقسام التي تم وضع علامة عليها

توليد عبارات بديلة تحافظ على التدفق الطبيعي

تتبع درجات مصداقية المحتوى عبر المراجعات

قيود ZeroGPT

ميزات محدودة تتجاوز منع اكتشاف الذكاء الاصطناعي

وقت معالجة أعلى لأجزاء المحتوى الأطول

تسعير ZeroGPT

الإيجابي: 9. 99 دولارًا شهريًا

بالإضافة إلى: 19. 99 دولارًا شهريًا

الحد الأقصى: 26. 99 دولارًا شهريًا

تقييمات ومراجعات ZeroGPT

G2: 4. 0/5 (أكثر من 40 تقييم)

Capterra: لا توجد مراجعات كافية

📮ClickUp Insight: من المرجح أن تدير الفرق ذات الأداء المنخفض أربع مرات أكثر من 15 أداة، بينما تحافظ الفرق ذات الأداء العالي على الكفاءة من خلال قصر مجموعة أدواتها على تسع منصات أو أقل. ولكن ماذا عن استخدام منصة واحدة؟ بصفته تطبيق كل شيء للعمل، يجمع ClickUp مهامك ومشاريعك ومستنداتك ومستنداتك ومواقع الويكي والدردشة والمكالمات تحت منصة واحدة، مع تدفقات عمل مدعومة بالذكاء الاصطناعي. هل أنت مستعد للعمل بشكل أكثر ذكاءً؟ يعمل ClickUp مع كل فريق، ويجعل العمل مرئياً، ويسمح لك بالتركيز على ما يهمك بينما يتولى الذكاء الاصطناعي الباقي.

7. استوديو صوت العلامة التجارية بالذكاء الاصطناعي من StoryChief (الأفضل للمحتوى المتسق مع العلامة التجارية)

إن صوت علامتك التجارية هو هويتك في العالم الرقمي - هل يمكنك تحمل أن تتركه يتلاشى أثناء عملية أنسنة الذكاء الاصطناعي؟

يعالج استوديو صوت العلامة التجارية للذكاء الاصطناعي من StoryChief هذه المشكلة بشكل مباشر، ويعالج فجوة رئيسية تركتها أدوات مثل Grubby AI.

من خلال الجمع بين تجنب اكتشاف الذكاء الاصطناعي مع الحفاظ على صوت العلامة التجارية، يضمن StoryChief بقاء المحتوى الخاص بك أصلياً ومتوافقاً مع هويتك. ويستخدم نهجها الفريد من نوعه التدريب على صوت العلامة التجارية والقوالب الفورية لإنتاج محتوى من إنشاء الذكاء الاصطناعي.

يعد استوديو صوت العلامة التجارية بالذكاء الاصطناعي من StoryChief مثاليًا لفرق التسويق والوكالات التي تدير أصواتًا متعددة للعلامات التجارية.

أفضل ميزات استوديو صوت العلامة التجارية للذكاء الاصطناعي من StoryChief

إنشاء ملفات تعريف صوت العلامة التجارية والحفاظ عليها للحصول على محتوى متسق

تطبيق أنماط لغوية خاصة بالعلامة التجارية في جميع المحتويات

تعاون مع أعضاء الفريق مع الحفاظ على الاتساق الصوتي

مراقبة الالتزام بصوت العلامة التجارية في الوقت الفعلي

قيود استوديو صوت العلامة التجارية للذكاء الاصطناعي الخاص بـ StoryChief

يتطلب وقت إعداد أولي للتدريب الصوتي للعلامة التجارية

تتطلب أفضل النتائج اشتراكًا مميزًا

تسعير استوديو صوت العلامة التجارية للذكاء الاصطناعي من StoryChief

جزء من اشتراك StoryChief

تقييمات ومراجعات استوديو صوت العلامة التجارية للذكاء الاصطناعي لـ StoryChief's AI Voice Studio

G2: لا توجد تقييمات متاحة

Capterra: لا توجد تقييمات متاحة

8. Perplexity AI (الأفضل لتوليد المحتوى القائم على البحث)

عبر Perplexity AI

هل تساءلت يومًا عن كيفية جعل المحتوى الذي تم إنشاؤه بالذكاء الاصطناعي واقعيًا وجذابًا؟

يجمع Perplexity AI بين تحويل المحتوى وقدرات البحث المتقدمة. يضمن هذا النهج المبتكر ألا يكون المحتوى الخاص بك شبيهاً بالبشر فحسب، بل أن يكون دقيقاً من الناحية الواقعية ومدروساً جيداً.

إن قدرة المنصة على دمج المعلومات في الوقت الفعلي مع الحفاظ على أسلوب الكتابة الطبيعي يجعلها فعالة بشكل خاص للأفراد أو فرق كتابة المحتوى الذين يجب عليهم مزج المعلومات الحالية مع الكتابة الجذابة التي تشبه الكتابة البشرية.

أفضل ميزات Perplexity AI

أنشئ محتوى مدعومًا بالبحث مع الاستشهادات التلقائية

إنشاء محتوى غني بالسياق باستخدام بيانات في الوقت الفعلي

حوِّل المعلومات التقنية إلى محتوى مقروء وشبيه بالمحتوى البشري

تحقق من الحقائق مع الحفاظ على تدفق اللغة الطبيعية

قيود الذكاء الاصطناعي الحيرة

تتطلب ميزات البحث الاتصال بالإنترنت

أغلى من أدوات الأنسنة الأساسية

تسعير Perplexity AI

مجاني: الميزات الأساسية

المحترف: 20 دولارًا شهريًا

المؤسسات: 40 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Perplexity AI

G2: 4. 6/5 (أكثر من 30 تقييمًا)

Capterra: لا توجد مراجعات كافية

9. Copyleaks (الأفضل للتحقق من صحة المحتوى)

عبر Copyleaks

في حين أن Grubby AI يركز فقط على تحويل النص، فإن Copyleaks يتبع نهجًا مزدوجًا من خلال الجمع بين منع اكتشاف الذكاء الاصطناعي والتحقق المتقدم من الانتحال.

يمكن لخوارزميات الأداة المتقدمة تحليل المحتوى عبر أبعاد متعددة، مما يساعدك على إنشاء نص يجتاز اكتشاف الذكاء الاصطناعي ويحافظ على النزاهة الأكاديمية والمهنية. هذه الميزة تجعلها ذات قيمة خاصة للمؤسسات التعليمية ومنشئي المحتوى المحترفين.

أفضل ميزات Copyleaks

افحص المحتوى مقابل كل من كاشفات الذكاء الاصطناعي وقواعد بيانات الانتحال

تقديم تقارير مصداقية مفصلة مع اقتراحات تحسين محددة

دعم لغات وأنماط كتابة متعددة

تتبع درجات أصالة المحتوى بمرور الوقت

قيود Copyleaks

وقت معالجة أعلى للمسح الشامل

الميزات المميزة تأتي بتكلفة أعلى

تسعير Copyleaks

الذكاء الاصطناعي + كشف الانتحال : 16. 99 دولارًا شهريًا

مدقق الانتحال : 10 دولارات. 99 دولارًا شهريًا

كاشف الذكاء الاصطناعي : 9 دولارات. 99 دولارًا شهريًا

المؤسسات وLMS: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات Copyleaks

G2: 4. 5/5 (أكثر من 20 تقييمًا)

Capterra: 4. 4/5 (أكثر من 90 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Copyleaks؟

أقدّر واجهة Copyleaks سهلة الاستخدام والتقارير الواضحة. من السهل التنقل وفهم النتائج، مما يجعلها في متناول المستخدمين من جميع المستويات التقنية. بالإضافة إلى ذلك، فإن سرعة الأداة في معالجة المستندات مثيرة للإعجاب، مما يوفر الوقت ويزيد من الكفاءة.

أقدّر واجهة Copyleaks سهلة الاستخدام والتقارير الواضحة. من السهل التنقل وفهم النتائج، مما يجعلها في متناول المستخدمين من جميع المستويات التقنية. بالإضافة إلى ذلك، فإن سرعة الأداة في معالجة المستندات مثيرة للإعجاب، مما يوفر الوقت ويزيد من الكفاءة.

10. سبينبوت (الأفضل لإعادة صياغة المحتوى بسرعة)

عبر سبينبوت

فكّر في إعادة صياغة المحتوى مثل التغييرات السريعة في الملابس - سريعة وفعالة وطبيعية. هذا هو بالضبط ما يتفوق فيه Spinbot، حيث يقدم بديلاً أبسط وأكثر انسيابية لعملية Grubby AI المعقدة.

صُمم Spinbot للمقالات القصيرة، ويركز على إعادة الصياغة السريعة والفعالة مع الحفاظ على سهولة القراءة، مما يجعله مثاليًا لمنشورات وسائل التواصل الاجتماعي أو المقالات القصيرة أو أو وصف المنتجات.

من خلال إعطاء الأولوية للسرعة والبساطة، يقدم Spinbot نصاً طبيعياً متدفقاً ينجز المهمة مع اجتياز أدوات اكتشاف الذكاء الاصطناعي الأساسية دون عناء.

أفضل ميزات سبينبوت

حوِّل المحتوى على الفور بنقرة واحدة

حافظ على كثافة الكلمات المفتاحية مع تغيير بنية الجملة

إنشاء إصدارات متعددة وفريدة من نفس المحتوى

معالجة أجزاء عديدة من المحتوى في وضع الدُفعات

قيود سبينبوت

خيارات التخصيص المتقدمة المحدودة

الأنسب لمقاطع المحتوى الأقصر

تسعير سبينبوت

مجاني: ميزات أساسية مع قيود

القسط: 10 دولارات شهريًا

الشركات: 25$/شهرًا

تقييمات ومراجعات سبينبوت

G2: لا توجد تقييمات متاحة

Capterra: لا توجد تقييمات متاحة

أفضل بدائل Grubby AI بالنسبة لك

يعتمد العثور على البديل المناسب على احتياجات المحتوى الخاصة بك ومتطلبات سير العمل. المفتاح هو اختيار أداة تساعدك على إنشاء محتوى شبيه بالمحتوى البشري وتندمج بسلاسة في سير عمل إنشاء المحتوى الخاص بك.

ضع في اعتبارك عوامل مثل حجم المحتوى وحجم الفريق وحالات الاستخدام المحددة عند اتخاذ قرار بشأن أداة الذكاء الاصطناعي.

بينما تقدم كل أداة نقاط قوة فريدة من نوعها، توفر ClickUp الحل الأكثر شمولاً مع ميزات الذكاء الاصطناعي والتعاون المتكاملة.

هل أنت مستعد للارتقاء بعملية إنشاء المحتوى الخاص بك؟ اشترك في ClickUp واختبر المزيج المثالي بين إنشاء المحتوى المدعوم بالذكاء الاصطناعي وإدارة سير العمل.