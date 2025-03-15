كيفية إنشاء شجرة قرارات في Excel لتخطيط المشاريع

هل تعلم أن أكثر من 25% من المؤسسات تتخذ كل قرار استراتيجي بناءً على البيانات بالكامل؟ ويعتمد نصفهم تقريبًا على البيانات في معظم قراراتهم، وفقًا لاستطلاع S&P Global Voice of the Enterprise.

ليس من المستغرب أن اتخاذ القرار الصحيح غالباً ما يعني البحث في جبال من البيانات الأولية.

لا عجب أن التحميل الزائد على البيانات أمر حقيقي. فالتحديق في أرقام وجداول بيانات لا نهاية لها يمكن أن يشعرك بالإرهاق. وهنا يأتي دور المرئيات في الإنقاذ. تجعل الخرائط المفاهيمية والمخططات والرسوم البيانية ولوحات الأفكار البيانات المعقدة أسهل في الاستيعاب.

ثم هناك أكثرها تنظيماً على الإطلاق - شجرة القرارات، وهي التقنية المثلى لاتخاذ القرارات. على عكس المرئيات الأخرى التي تعرض المعلومات فقط، فإن أشجار القرار ترشدك خلال كل نتيجة محتملة خطوة بخطوة. فهي تساعدك على مقارنة الخيارات، والتنبؤ بالمخاطر، واتخاذ خيارات أكثر ذكاءً.

سنطلعك في هذه المقالة على كيفية إنشاء شجرة قرارات في Excel حتى تتمكن من تحويل بياناتك إلى رؤى قابلة للتنفيذ.

كمكافأة إضافية، سنقدم لك أيضًا خرائط ClickUp Mind Maps، الأداة المثالية لإنشاء أشجار القرارات التي توضح عمليات التفكير الخاصة بك وتبسط التخطيط + قوالب مجانية لتبدأ!

⏰ ملخص 60 ثانية إنشاء أشجار القرارات يمكن أن يجعل الخيارات المعقدة أسهل في التنقل. إليك كيفية إنشاء واحدة في Excel: ابدأ بإدخال عُقد القرارات والفروع في جدول بيانات Excel فارغ

أدخل مربعات نصية عبر علامة التبويب "إدراج" لتمثيل الإجراءات أو الأسئلة

أضف أشكالاً وخطوطاً من علامة التبويب "إدراج" لتوضيح النتائج وارتباطاتها

بدلاً من ذلك، حدد التسلسل الهرمي الأفقي في رسومات SmartArt للحصول على عرض منظم ومنسق

عدِّل العناصر النائبة والتخطيط لتناسب احتياجاتك الخاصة

يتطلب Excel تفريعًا يدويًا، ويفتقر إلى التخصيص المتقدم، ويعاني من صعوبة في التعامل مع الأشجار الكبيرة، مما يجعل من الصعب توسيع نطاق مخططاتك وتحسينها بصريًا.

يقدم ClickUp أدوات متقدمة مثل الخرائط الذهنية واللوحات البيضاء لإنشاء أشجار القرارات مع تحسين التعاون والتصور

يدمج ClickUp أيضًا أشجار القرارات في عمليات سير العمل، مما يعزز إدارة المهام والتعاون في الوقت الفعلي

كيفية إنشاء شجرة قرارات في Excel

تساعد شجرة القرار في تقسيم عملية اتخاذ القرار إلى عقد، تمثل كل منها مرحلة في مسار القرار:

عقدة الجذر : نقطة البداية في عملية اتخاذ القرارات، وعادةً ما تكون المشكلة أو السؤال المطروح

عُقد القرار : هذه هي الخيارات أو الاختيارات التي تتفرع من العقدة الجذرية، وكل منها يؤدي إلى مسار مختلف

عقد الاحتمالات : ليس كل قرار له نتيجة معينة. تمثل هذه العقد أوجه عدم اليقين أو المخاطر على طول المسار

عُقد النتائج: النتائج المحتملة من كل قرار، ترشدك إلى أفضل الحلول الممكنة

عبر AlmaBetter

لا يُعد Excel برنامجًا للمخططات الانسيابية، ولكن يمكنك إنشاء شجرة قراراتك في Excel بطريقتين: يدويًا باستخدام مكتبة الأشكال أو باستخدام ميزة الرسومات الذكية.

👀 هل تعلم؟ تُستخدم أشجار القرار في التعلم الآلي (ML) في هيكلة الخوارزميات.

هيا بنا نبدأ.

1. أدخل البيانات في جدول البيانات

ابدأ بفتح جدول بيانات Excel جديد وإدخال البيانات الخاصة بشجرة قراراتك.

عبر مايكروسوفت إكسل

يتضمن ذلك العقد أو الفروع التي تمثل الخيارات أو القرارات المختلفة التي ستواجهها خلال العملية.

2. إنشاء مربعات حوار أو مربعات نصية لعرض المعلومات

لإضافة الإجراء أو السؤال الرئيسي، انقر فوق علامة التبويب إدراج، واختر مربع نص من قسم النص، وارسم المربع على جدول البيانات. بعد ذلك، اكتب الإجراء أو السؤال الذي تريد عرضه داخل مربع النص.

عبر مايكروسوفت إكسل

3. أضف النتائج المحتملة باستخدام الأشكال والخطوط

لتمثيل النتائج المحتملة، انتقل إلى علامة التبويب إدراج، وحدد أشكال، واختر خط مستقيم. ارسم خطًا يربط قرارك أو سؤالك بالنتيجة. أضف مربعات أو أشكال بيضاوية في مكتبة الأشكال لتمثيل كل نتيجة، واستمر في استخدام الخطوط والأشكال لتوضيح نتائج إضافية حسب الحاجة.

4. أنشئ شجرة قرارات باستخدام رسومات سمارت آرت في Excel

بدلاً من ذلك، يمكنك إنشاء شجرة قرارات في Excel باستخدام رسومات SmartArt.

ابدأ بالنقر فوق علامة التبويب إدراج واختيار رسومات فنية ذكية من الرسوم التوضيحية

في مربع الحوار الذي يظهر، انتقل إلى علامة التبويب التسلسل الهرمي ، وحدد الخيار التسلسل الهرمي الأفقي ، وانقر على الزر موافق

سيؤدي ذلك إلى إدراج رسم التسلسل الهرمي الأفقي الذكي في ورقة Excel الخاصة بك

لتخصيص شجرة القرارات، ما عليك سوى النقر فوق نص العنصر النائب داخل مربعات القرارات واستبداله بالمحتوى الخاص بك

يمكنك أيضًا استخدام مربع المحرر الصغير بجوار الرسم لإجراء المزيد من التعديلات

💡 نصيحة احترافية: لتحسين سهولة قراءة شجرة قراراتك وجمالياتها العامة، حافظ على تنسيق متناسق لجميع العقد والوصلات (مثل الألوان والخطوط وأنماط الخطوط الموحدة).

👀 هل تعلم؟ قام باحثون في معهد جورجيا للتكنولوجيا بتطوير شبكة عصبية تحاكي عمليات اتخاذ القرارات البشرية، بهدف تعزيز موثوقية نماذج التعلم الآلي.

حدود إنشاء شجرة القرار في Excel

يعد إنشاء شجرة قرارات في Excel طريقة مفيدة لتخطيط الخيارات وتصور النتائج، خاصة عند اتخاذ قرارات معقدة.

فيما يلي بعض القيود الأخرى التي قد تواجهها عند إنشاء مخطط شجرة قرارات في Microsoft Excel.

لا يوجد تفرع آلي: لا يوفر Excel تفرعًا تلقائيًا لشجرة القرارات بناءً على المدخلات، مما يعني أنه يجب عليك إنشاء كل فرع ونقطة قرار يدويًا، مما يزيد من مخاطر الأخطاء ❌

ضعف قابلية التوسع للأشجار الكبيرة: تصبح بنية شبكة Excel مرهقة مع نمو أشجار القرارات. قد يكون التنقل بين الأشجار الكبيرة وتحريرها أمرًا محبطًا، وقد يؤدي ذلك إلى إبطاء أداء مصنفك ❌

جاذبية بصرية محدودة: أدوات التنسيق في Excel أساسية نسبيًا، مما يجعل من الصعب إنشاء مخططات شجرة القرارات الجذابة بصريًا. بالنسبة للفرق التي تحتاج إلى مرئيات مصقولة للغاية، قد يبدو Excel محدودًا ❌

خيارات التخصيص المحدودة: على الرغم من أن Excel يوفر الأشكال والموصلات الأساسية، إلا أنه يفتقر إلى الميزات المتقدمة مثل وظيفة السحب والإفلات أو قوالب شجرة القرارات المصممة مسبقًا، مما يجعل إنشاء أشجار معقدة يستغرق وقتًا طويلاً ❌

يقول أحد مستخدمي Quora،

على الرغم من أن Excel يمكن أن يكون أداة مفيدة لتقدير مشاريع البرمجيات، إلا أن وظائفه المحدودة وعرضته للأخطاء وتحديات التعاون يمكن أن تحد من فعاليته في المشاريع المعقدة والكبيرة. في هذه الحالات، قد تكون أدوات إدارة وتقدير المشاريع المتخصصة أكثر ملاءمة.

على الرغم من أن Excel يمكن أن يكون أداة مفيدة لتقدير مشاريع البرمجيات، إلا أن وظائفه المحدودة وعرضته للأخطاء وتحديات التعاون يمكن أن تحد من فعاليته في المشاريع المعقدة والكبيرة. في هذه الحالات، قد تكون أدوات إدارة وتقدير المشاريع المتخصصة أكثر ملاءمة.

📖 اقرأ أيضًا: كيف تنشئ لوحة تحكم في Excel؟ (الخطوات والقوالب)

إنشاء شجرة قرارات باستخدام ClickUp

في حين أن Excel أداة قيّمة لإنشاء أشجار القرارات الأساسية، إلا أن محدوديته، مثل الافتقار إلى التعاون، والصور المرئية المشوشة، وصعوبة إدارة الهياكل المعقدة، تبرر البحث عن بدائل Excel.

إذا كنت تريد تخطيطاً أكثر فاعلية للمشروع، فأنت بحاجة إلى حل مبتكر ومتكامل. ClickUp هو "تطبيق كل شيء للعمل" الذي يجمع بين التعاون المرئي وإدارة المعرفة والتواصل الجماعي في مكان واحد.

يقدم ClickUp أداتين رائعتين - الخرائط الذهنية واللوحات البيضاء - للمساعدة في إنشاء أشجار القرارات.

كيف تصنع شجرة قرارات باستخدام الخرائط الذهنية ClickUp Mind Maps؟

يمكنك استخدام الخرائط الذهنية ClickUp Mind Maps لإنشاء شجرة قرارات لتقسيم كل خيار والربط بين المهام دون عناء. أثناء تنقلك في عملية اتخاذ القرارات، يمكنك تحويل الأفكار إلى مهام، وتعيين الأولويات، وتتبع التقدم المحرز في الوقت الفعلي.

أنشئ شجرة القرارات الخاصة بك باستخدام ClickUp Mind Maps

إليك دليل تفصيلي خطوة بخطوة حول كيفية إنشاء شجرة قراراتك في ClickUp Mind Maps:

1. انقر على الرمز + أيقونة في شريط طرق العرض لفتح نموذج طرق العرض

2. حدد الخريطة الذهنية من خيارات العرض المتاحة وأطلق على الخريطة الذهنية اسمًا وصفيًا

حدد الخرائط الذهنية من خيارات العرض

3. استخدم خاصية إضافة عقدة لإنشاء العقدة المركزية وتسميتها ببيان قرارك أو مشكلتك

انقر فوق إضافة عقدة على اللوحة للبدء بالعقدة المركزية

4. أنشئ فرعين (أو أكثر إذا كنت تريد) للنتائج المحتملة أو القرارات الفرعية باستخدام إضافة عقدة الخاصية

انقر فوق إضافة عقدة لإنشاء عقد إضافية تتفرع من العقدة المركزية

5. قم بتسمية كل عقدة نتيجة بوضوح بالنتيجة المحتملة أو الخطوة التالية. استمر في التفرع لكل نتيجة، مما يؤدي إلى إنشاء بنية تشبه الشجرة تصور جميع المسارات الممكنة

6. شارك العرض مع فريقك وتعاون معهم لتبادل الأفكار بشأن القرارات

💡 نصيحة احترافية: استخدم خاصية إعادة التخطيط لإعادة تنظيم خريطتك الذهنية بسرعة، مع الحفاظ على التسلسل الهرمي للخريطة وتحسين سهولة القراءة.

حدِّد الأشخاص أو المساحة التي ترغب في مشاركتها مع

اربط الخريطة الذهنية بميزات إدارة المهام لضمان ترجمة القرارات إلى مهام قابلة للتنفيذ. يمكنك إضافة مهمة إلى كل عقدة بالنقر على إنشاء مهمة في العقدة المعنية

تعيين المهام إلى عقد محددة في شجرة القرارات الخاصة بك

🧠 حقيقة ممتعة: كشفت دراسة أجرتها جامعة كورنيل أن روبوتات الدردشة الآلية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي تعرض أنماطًا لاتخاذ القرارات ليست بشرية بحتة ولا عقلانية تمامًا، مما يشير إلى مزيج فريد من المنطق الحسابي.

📖 اقرأ أيضًا: قوالب مجانية لصنع القرارات في Excel والمستندات والنقر فوق

كيف تصنع شجرة قرارات باستخدام ClickUp Whiteboards؟

ClickUp Whiteboard هو خيار ممتاز آخر لإنشاء أشجار القرارات وتصور عملية اتخاذ القرارات الخاصة بك. فهو يتيح لك تخطيط خياراتك وربط المهام ورؤية النتائج المحتملة في مساحة عمل ديناميكية واحدة.

من أشجار القرارات إلى تدفقات تجربة المستخدم، يمكن للوحات ClickUp Whiteboards القيام بكل شيء

إليك كيفية إنشاء شجرة قرارات في ClickUp باستخدام اللوحات البيضاء.

انتقل إلى مساحة عمل ClickUp الخاصة بك، وانقر على جديد في الزاوية العلوية اليمنى

اختر جديد لإنشاء عنصر جديد في ClickUp

حدد علامة التبويب اللوحة البيضاء من القائمة المنسدلة. قم بتسمية اللوحة البيضاء الخاصة بك، واختر موقعها، وحدد ما إذا كنت تريدها خاصة أو مثبتة للوصول السريع إليها

اختر لوحة بيضاء على الشاشة المنبثقة لإنشاء لوحة بيضاء جديدة

قم بإنشاء أيقونة الأشكال واختر شكلاً لإنشاء القرار الرئيسي أو بيان المشكلة

حدد الأشكال واختر شكلاً من علبة الأدوات لإنشاء العقدة الأساسية

استخدم أداة الخط أو السهم لرسم فروع من عقدة الجذر. قم بتسمية كل فرع بخيارات أو مسارات قرارات مختلفة، مع تحديد الخيارات الممكنة

حدد سهم من علبة الأدوات لإنشاء الروابط

استخدم أداة الشكل لإضافة عُقَد (أوراق) في نهاية كل فرع، تمثل النتائج المتوقعة أو الخطوات التالية لكل قرار

استخدم الأشكال في درج الأدوات لإضافة الخطوات والنتائج التالية

أضف مربعات نصية إلى كل فرع تحدد الاحتمالات المقدرة لنجاح كل قرار، مما يساعد على تحديد احتمالية كل نتيجة

انقر على مربعات النص في علبة الأدوات لإضافة معلومات عن احتمالات النتائج

قم بإرفاق ملاحظات أو مربعات نصية بكل فرع لتضمين المخاطر والتكاليف المرتبطة بكل خيار من خيارات القرار، مما يوفر سياقاً أكثر استنارة لاختياراتك

استخدم الملاحظات من علبة الأدوات لإضافة المعلومات

شارك السبورة مع فريقك للتعاون في الوقت الفعلي. اجمع الملاحظات، وقم بإجراء التحديثات، وتأكد من أن شجرة القرارات تظل ملائمة وتعكس مدخلات جميع أصحاب المصلحة

شارك السبورة مع زملائك في الفريق للتعاون

هل تريد طريقة أسهل للقيام بذلك؟ استخدم قالب السبورة البيضاء المجاني لتسريع عملية اتخاذ القرارات وبدء جلسات العصف الذهني.

📮 ClickUp Insight: التبديل بين السياقات يؤثر بصمت على إنتاجية فريقك. يُظهر بحثنا أن 42% من الاضطرابات في العمل تأتي من التنقل بين المنصات وإدارة رسائل البريد الإلكتروني والتنقل بين الاجتماعات. ماذا لو كان بإمكانك التخلص من هذه الانقطاعات المكلفة؟ يعمل ClickUp على توحيد مهام سير عملك (والدردشة) تحت منصة واحدة مبسطة. ابدأ مهامك وقم بإدارتها من خلال الدردشة والمستندات واللوحات البيضاء والمزيد - بينما تحافظ الميزات المدعومة بالذكاء الاصطناعي على السياق متصلاً وقابلاً للبحث والإدارة!

انقر فوق قالب شجرة القرار

يمنحك قالب شجرة القرار Clickup Decision Tree قالب شجرة القرار الهيكلية لاستكشاف جميع الاحتمالات واتخاذ قرارات أفضل.

احصل على قالب مجاني قم بإنشاء أشجار قرارات مفصلة وبديهية بصرياً باستخدام قالب شجرة القرار ClickUp Decision Tree

إليك ما يمكنك فعله بهذا القالب:

تتبع تقدم القرار بسرعة من خلال الترميز بالألوان، مما يساعدك على تحديد العوائق وإبقاء العملية على المسار الصحيح

قم بتخصيص مهام سير العمل باستخدام حالات المهام المخصصة وطرق العرض مثل القائمة وجانت وعبء العمل والتقويم لتتناسب مع تفضيلات فريقك

نظّم قراراتك وصنّفها باستخدام الحقول المخصصة لتصور وتحليل أوضح للسيناريوهات المعقدة

اربط المهام بالقرارات وقم بإعداد عمليات النقر الأوتوماتيكية للإجراءات بناءً على الظروف، مما يقلل من العمل اليدوي ويحسن الكفاءة

إليك ما يقوله جيسون إرماك، مدير العمليات في شركة AI Bees، عن استخدام ClickUp.

يحتوي ClickUp على أدوات لتصور عمليتك وأهدافك وما إلى ذلك. إنها ذروة العمل التعاوني وقد تحسنت، خاصةً مع إضافة طريقة عرض السبورة.

يحتوي ClickUp على أدوات لتصور عمليتك وأهدافك وما إلى ذلك. إنها ذروة العمل التعاوني وقد تحسنت، خاصةً مع إضافة طريقة عرض السبورة.

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ClickUp هو البديل الأكثر ذكاءً لمخطط شجرة القرار

لماذا تتصارع مع قيود مصنف Excel بينما يقدم ClickUp طريقة أسرع وأكثر مرونة لإنشاء أشجار القرارات بتنسيقات مختلفة؟

باستخدام الخرائط الذهنية واللوحات البيضاء من ClickUp، يمكنك تحويل الخيارات المعقدة إلى خطط واضحة وقابلة للتنفيذ.

يتخطى ClickUp حدود المرئيات البسيطة - حيث تتكامل أشجار القرارات بسلاسة مع مهام سير عملك، مما يسهل تعيين المهام وتتبع التقدم المحرز والتعاون في الوقت الفعلي.

هل أنت مستعد لرفع مستوى عملية اتخاذ القرار لديك؟

سجِّل في ClickUp اليوم واتخذ قرارات أكثر ذكاءً وسرعةً بكل سهولة!