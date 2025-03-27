أفضل أدوات تدوين الملاحظات بالذكاء الاصطناعي لاجتماعات Microsoft Teams

تعد الاجتماعات رائعة - إلى أن تضطر إلى تذكر *كل ما قيل فيها. هذا كثير عندما تقوم بتدوين الملاحظات، وتتبع عناصر الإجراءات، والانتباه الفعلي.

إذا كان فريقك يعمل في Microsoft Teams، فأنت بحاجة إلى أداة لتدوين الملاحظات بالذكاء الاصطناعي لإنقاذك.

تقوم أفضل أدوات تدوين الملاحظات بالذكاء الاصطناعي بتسجيل الملاحظات وتدوينها وتلخيصها وحتى إنشاء المهام حتى تتمكن من الحفاظ على تركيزك بينما تهتم بالتفاصيل.

في منشور المدونة هذا، سنغطي أفضل 10 أدوات لتدوين الملاحظات بالذكاء الاصطناعي ل Microsoft Teams والتي ستحول ملاحظات اجتماعاتك من فوضوية إلى منظمة. 🎯

⏰ ملخص 60 ثانية فيما يلي توصياتنا لأفضل مدوني الملاحظات بالذكاء الاصطناعي لاجتماعات Microsoft Teams: ClickUp (الأفضل لإنتاجية الاجتماعات المدعومة بالذكاء الاصطناعي) ميكروسوفت تيمز كوبيلوت (الأفضل لرؤى وتحليلات الاجتماعات المدعومة بالذكاء الاصطناعي) Fireflies. ai (الأفضل لأدوات التتبع القابلة للتخصيص والملاحظات المختومة بالوقت) Otter. ai (الأفضل للتدوين القابل للبحث والمتابعة التي يتم إنشاؤها باستخدام الذكاء الاصطناعي) مدوِّن الملاحظات بالذكاء الاصطناعي من تاكتيك (الأفضل للتدوين في الوقت الفعلي مع وضع علامات ولقطات شاشة) tl;dv (الأفضل لملخصات الاجتماعات المدمجة في CRM وأتمتة سير العمل) عادي جداً (الأفضل لاستخراج الرؤى الرئيسية والإجابة عن الاستفسارات المتعلقة بالاجتماعات) مساعد الاجتماعات بالذكاء الاصطناعي *(الأفضل لاكتشاف عناصر الإجراءات وقوالب الاجتماعات المنظمة) تطبيق Huddles. تطبيق (الأفضل لمنع الضوضاء ووضوح الصوت في التدوين) مدون الملاحظات المدعوم بالذكاء الاصطناعي من بلويدوت (الأفضل لتدوين الملاحظات بدون روبوتات بدقة خاصة بالمجال)

ما الذي يجب أن تبحث عنه في أدوات تدوين الملاحظات بالذكاء الاصطناعي لاجتماعات Microsoft Teams؟

يمكن لمدون ملاحظات الذكاء الاصطناعي توفير الوقت وتحسين الدقة وتعزيز إنتاجية الاجتماعات. ومع ذلك، لا تقدم جميع الأدوات نفس الإمكانيات. عند اختيار إحدى أدوات Microsoft Teams، ضع في اعتبارك الميزات الرئيسية التالية للتأكد من أنها تلبي احتياجاتك. 💁

التكامل السلس: يعمل بشكل أصلي داخل Microsoft Teams دون الحاجة إلى إعداد يدوي أو حلول بديلة من طرف ثالث

التدوين في الوقت الفعلي: يلتقط المحادثات بدقة عالية، حتى في البيئات الصاخبة أو المناقشات سريعة الوتيرة

تحديد هوية المتحدث: يميز بين المشاركين لإنشاء ملاحظات منظمة وقابلة للقراءة

استخراج عناصر الإجراءات: تحديد المهام والقرارات والمتابعة الرئيسية، مما يقلل من الحاجة إلى المراجعة اليدوية

إمكانيات التلخيص: إنشاء ملخصات موجزة مدعومة بالذكاء الاصطناعي للاجتماعات مع النقاط البارزة ذات الصلة

تنسيق قابل للتخصيص: يسمح للمستخدمين بتخصيص الملخصات لتتناسب مع سير عمل الفريق واحتياجات إعداد التقارير

دعم متعدد اللغات: تدوين الاجتماعات بلغات متعددة للفرق العالمية

البحث المتقدم ووضع العلامات: تمكين الاسترجاع السريع لموضوعات أو كلمات رئيسية أو لحظات رئيسية محددة

🧠 حقيقة ممتعة: لا يكتب المختزلون مثل بقيتنا. فهم يستخدمون آلة اختزال خاصة تسمى آلة الاختزال، والتي تكتب كلمات أو عبارات كاملة بضربة واحدة. لهذا السبب يمكنهم مواكبة الكلام السريع، مما يجعلهم النسخة البشرية من الذكاء الاصطناعي للنسخ في الوقت الحقيقي.

أفضل 10 أدوات لتدوين الملاحظات بالذكاء الاصطناعي لاجتماعات Microsoft Teams

قد يكون اختيار مدون الملاحظات المناسب بالذكاء الاصطناعي أمراً صعباً في ظل وجود العديد من الخيارات المتاحة. ولتسهيل حياتك، قمنا بإعداد قائمة بعشرة من مدوني الملاحظات بالذكاء الاصطناعي لاجتماعات Microsoft Teams التي تتميز بالدقة والتكامل السلس ومزايا الإنتاجية.

لنبدأ! 💪

1. ClickUp (الأفضل لإنتاجية الاجتماعات المدعومة بالذكاء الاصطناعي)

العمل اليوم معطل.

تتشتت المشاريع والمعرفة والمحادثات عبر أدوات غير متصلة ببعضها البعض، مما يؤدي إلى إبطاء عمل الفرق. يعمل ClickUp على إصلاح ذلك من خلال تطبيق كل شيء للعمل الذي يجمع بين المشاريع والمعرفة والدردشة في مكان واحد - كل ذلك مدعوم بالذكاء الاصطناعي الذي يساعدك على العمل بشكل أسرع وأكثر ذكاءً.

نعلم جميعاً أن الاجتماعات هي المكان الذي يحدث فيه السحر (والجنون). ولهذا السبب تضمن اجتماعات ClickUp Meetings أن تكون المناقشات منظمة ومنتجة، والأهم من ذلك أنها قابلة للتنفيذ.

يعمل ClickUp على جعل تدوين الملاحظات وتنظيم الاجتماعات والمستندات التعاونية وتتبع المهام المدعوم بالذكاء الاصطناعي مركزياً في مكان واحد عبر جميع منصات مؤتمرات الفيديو، بما في ذلك Microsoft Teams.

إليك كيفية استخدام ميزاته. 💁

ClickUp AI Notetaker

جرِّب أداة تدوين الملاحظات بالذكاء الاصطناعي من ClickUp احصل على نصوص تلقائية للاجتماعات مع تسميات واضحة للمتحدثين باستخدام ClickUp AI Notetaker

هل انتهى الاجتماع للتو، وصفحتك مليئة بالخربشات غير المقروءة؟ لا تقلق؛ ستدعمك أداة ClickUp AI Notetaker التي تعمل بالذكاء الاصطناعي.

يقوم مدوِّن الملاحظات تلقائياً بتسجيل اجتماعاتك وتدوينها وتلخيصها في الوقت الفعلي، وسحب النقاط الرئيسية والمخرجات والقرارات. لا مزيد من البحث في حائط من النصوص للعثور على معلومات مهمة حتى تدمع عيناك.

الجزء الأفضل؟ تقوم أداة الذكاء الاصطناعي للاجتماعات بتحويل نقاط المناقشة بسلاسة إلى مهام ClickUp، مما يضمن المتابعة دون عناء. عندما تحتاج إلى إعادة النظر في شيء ما لاحقاً، ما عليك سوى أن تسأل أداة الذكاء الاصطناعي بلغة طبيعية، وستظهر لك المعلومات في ثوانٍ!

على سبيل المثال، لنفترض أن فريق التسويق في إحدى شركات التكنولوجيا يعقد اجتماعاً أسبوعياً لتخطيط الحملة في Microsoft Teams.

باستخدام أداة تدوين الملاحظات من ClickUp، يتم تلخيص الاجتماع، وتسجيل التحديثات الرئيسية مثل الجداول الزمنية للإطلاق، وتسليمات المحتوى، وتخصيصات الإنفاق الإعلاني. يقوم بتحويل هذه النقاط إلى مهام، وتعيين المسودات لكتّاب المحتوى وطلبات التصميم للمصممين.

ClickUp Brain

احصل على إجابات فورية من نصوص الاجتماعات للحصول على إرشادات سريعة باستخدام ClickUp Brain

أصبح العثور على المعلومات أمراً سهلاً مع ClickUp Brain. بدلاً من البحث في صفحات ملاحظات الاجتماعات، يمكنك ببساطة أن تسأل "ما هي الملاحظات التي قدمها العميل الشهر الماضي؟ " والحصول على إجابات فورية.

على سبيل المثال، يمكن لخبير استراتيجيات الحملات الذي يراجع المناقشات السابقة استرداد تفضيلات العميل على الفور من خلال السؤال: "ما هو اتجاه الرسائل الذي يفضله العميل؟ وهذا يضمن أن كل عرض تقديمي أو مفهوم إعلاني أو استراتيجية محتوى تظل متوافقة مع توقعات العميل دون إغفال التفاصيل الرئيسية.

ClickUp Docs

التعاون في الوقت الفعلي والتحرير معاً باستخدام ClickUp Docs

والآن بعد أن تم توثيق اجتماعاتك دون عناء، أين توجد كل هذه الملاحظات؟

يُعد ClickUp Docs مركزاً مركزياً لتنظيم كل شيء ومشاركته والتعاون فيه، بدءاً من ملاحظات الاجتماعات إلى خرائط طريق المشروع وقوائم المهام وقوائم المهام ومواقع الويكي الخاصة بالشركة.

يمكنك استخدام ميزات التنسيق الغنية لتنظيم مستنداتك بالطريقة التي تريدها مع جعلها جذابة باستخدام الوسائط المتعددة والمخططات والعلامات والروابط والجداول. بالإضافة إلى ذلك، وبفضل ميزة Brain المدمجة، يمكنك تحسين وضوح الملاحظات وتعديلها لتناسب نغمات معينة أيضًا.

أفضل ميزات ClickUp*

توسيع نطاق الأفكار: استخدم مطالبات مدعومة بالذكاء الاصطناعي مثل "توسيع المحتوى" أو "استمر في الكتابة" لتطوير أفكارك وصقلها

أتمتة المهام الروتينية: قم بتعيين المشغلات والشروط للتعامل مع الإجراءات المتكررة، إما باستخدام قم بتعيين المشغلات والشروط للتعامل مع الإجراءات المتكررة، إما باستخدام عمليات أتمتة ClickUp الجاهزة أو القابلة للتخصيص

التقاط تسجيلات الشاشة ونسخها: سجّل شاشتك باستخدام سجّل شاشتك باستخدام ClickUp Clips وأنشئ تفريغاً مدعوماً بالذكاء الاصطناعي للرجوع إليها بسهولة في ملاحظات الاجتماع

مزامنة ملاحظات الاجتماع مع الدردشة: استخدم ClickUp Brain لتلخيص مناقشات سلسلة المحادثات ونشر عناصر الإجراءات الرئيسية مباشرةً داخل استخدم ClickUp Brain لتلخيص مناقشات سلسلة المحادثات ونشر عناصر الإجراءات الرئيسية مباشرةً داخل ClickUp Chat للحفاظ على توافق الجميع

قيود النقر فوق القيود

تستغرق ميزات التخصيص الشاملة وقتاً طويلاً لإعدادها

تسعير ClickUp*

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهرياً لكل مستخدم

الشركة: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

ClickUp Brain: أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 7 دولارات شهرياً لكل مستخدم

ClickUp AI Notetaker: أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 6 دولارات شهرياً لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات ClickUp*

G2: 4. 7/5 (أكثر من 10000 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4400 تقييم)

📮 ClickUp Insight: يرسل 37% من العاملين ملاحظات المتابعة أو محاضر الاجتماعات لتتبع عناصر الإجراءات، ولكن لا يزال 36% منهم يعتمدون على طرق أخرى مجزأة. بدون نظام موحد لالتقاط القرارات، قد تُدفن الرؤى الرئيسية التي تحتاجها في الدردشات أو رسائل البريد الإلكتروني أو جداول البيانات. باستخدام ClickUp، يمكنك تحويل المحادثات على الفور إلى مهام قابلة للتنفيذ عبر جميع مهامك ومحادثاتك ومستنداتك - مما يضمن تغطية كل شيء.

2. Microsoft Teams Copilot (الأفضل لرؤى وتحليلات الاجتماعات المدعومة بالذكاء الاصطناعي)

عبر Microsoft Teams Copilot

يُعد Microsoft Teams Copilot مساعداً مدعوماً بالذكاء الاصطناعي مدمجاً في تطبيقات Microsoft 365، بما في ذلك Teams، لتعزيز الإنتاجية والتعاون. بالاستفادة من نماذج اللغة المتقدمة وبيانات Microsoft Graph، يقوم Copilot بأتمتة مهام مثل صياغة رسائل البريد الإلكتروني وتلخيص الاجتماعات وإنشاء المحتوى.

يقوم Copilot بإعدادك للاجتماعات وتدوين المناقشات وتلخيص النقاط الرئيسية للمنضمين المتأخرين. وبعد ذلك، يقوم بتلخيص القرارات، وسرد المهام، والإجابة عن أسئلة المتابعة.

أفضل ميزات برنامج Microsoft Teams Copilot التجريبي من Microsoft Teams

تحديد مهام المتابعة وإدراجها بناءً على مناقشات الاجتماع، مما يسهل تعيين المسؤوليات

قم بتهيئة توفر Copilot مع خيارات للنسخ الكامل أو تحويل الكلام إلى نص مباشر أو رؤية قائمة على الدردشة

اطرح أسئلة مستهدفة على Copilot للكشف عن الخلافات وتحليل الردود وتحديد الثغرات في المناقشات

اجمع بين المناقشات المنطوقة ورسائل الدردشة لتوفير سياق كامل في مكان واحد

قيود مايكروسوفت Teams Copilot

تحتاج إلى خطط خدمة Microsoft 365 محددة لميزة تدوين الملاحظات، مما يؤدي إلى تكاليف إضافية

وهو غير متوفر في الاجتماعات المشفرة من البداية إلى النهاية، مما يحد من استخدامه في المناقشات الحساسة والمهمة

تسعير Microsoft Teams Copilot

Microsoft 365 Business Basic مع Copilot: 37 دولارًا أمريكيًا. 50 دولارًا أمريكيًا في الشهر لكل مستخدم

مايكروسوفت 365 Business Standard مع Copilot: 44.00 دولاراً شهرياً لكل مستخدم

Microsoft 365 Business Premium مع Copilot: 53$. 50 دولاراً شهرياً لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات مايكروسوفت Teams Copilot

G2: 4. 3/5 (أكثر من 70 تقييمًا)

Capterra: مراجعات غير كافية

3. Fireflies. ai (الأفضل لأدوات التتبع القابلة للتخصيص والملاحظات المختومة بالوقت)

Fireflies. ai عبارة عن مدون ملاحظات يعمل بالذكاء الاصطناعي للاجتماعات يقوم بتسجيل المحادثات من المناقشات والمكالمات والمؤتمرات الافتراضية وتدوينها وتلخيصها. كما أنه يلتقط التفاعلات الصوتية من أي مصدر، مما يضمن لك عدم تفويت أي تفاصيل أساسية.

هل تحتاج إلى تتبع مناقشات التسعير والإشارات إلى المنافسين أو مشاركة لحظة رئيسية من مكالمة؟ قم بإعداد أدوات التتبع المخصصة لوضع علامة على التفاصيل والسماح ل Fireflies بإنشاء مقاطع صوتية مختومة بالوقت للرجوع إليها بسرعة.

أفضل ميزات الذكاء الاصطناعي

التقط الاجتماعات وحوّلها إلى نص بدقة رائدة في المجال عبر أكثر من 100 لغة

قم بمزامنة النصوص والملاحظات مع Slack وSellack وSalesforce وHubSpot وTrello وAsana وNotion والمزيد

استخدم روبوت مدوِّن الملاحظات بالذكاء الاصطناعي أو ملحق Chrome أو تطبيق الهاتف المحمول لتدوين المحادثات المباشرة أو الشخصية

ابحث في الاجتماعات السابقة وصولاً إلى الجملة الدقيقة واستخدم AskFred* للحصول على إجابات فورية من المحادثات

قيود الذكاء الاصطناعي للذكاء الاصطناعي

المفردات التقنية المحدودة تؤدي أحياناً إلى عدم الدقة

فشل في تسجيل أو تلخيص الرسائل المرسلة في دردشة Teams أثناء الاجتماعات

تسعير الذكاء الاصطناعي ai

مجاناً

إيجابي: 18 دولاراً شهرياً لكل مستخدم

الأعمال: 29 دولاراً شهرياً لكل مستخدم

المؤسسة: 39 دولاراً شهرياً لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات الذكاء الاصطناعي

G2: 4. 8/5 (أكثر من 600 تقييم)

Capterra: مراجعات غير كافية

🧠 حقيقة ممتعة: استخدم الإغريق مواد مثل الرق وورق البردي باهظ الثمن لتوثيق كل شيء يدوياً. كما كان عليهم أيضًا أن يكافحوا باستمرار للحفاظ على هذه السجلات في مأمن من التأثيرات البيئية.

4. Otter. ai (الأفضل للتدوين القابل للبحث والمتابعة التي يتم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي)

يساعد Otter. ai الفرق على البقاء على رأس الاجتماعات وتحويل المحادثات إلى ملاحظات واضحة وقابلة للبحث. كأداة لتدوين الملاحظات بالذكاء الاصطناعي، يقوم Otter. ai بنسخ اجتماعاتك في الوقت الفعلي. بعد الاجتماع، يقوم تلقائياً بإنشاء ملخص سريع، بحيث يمكنك مراجعة النقاط الرئيسية في ثوانٍ.

تُحدِّد المنصة أيضاً المتحدثين وتختار المسؤوليات، حتى لا تكون هناك حاجة للمتابعة اليدوية. باستخدام ميزة اكتشاف الكلمات الرئيسية، يمكنك البحث بسهولة في الاجتماعات السابقة عن مواضيع محددة.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن لمساعد الدردشة بالذكاء الاصطناعي إنشاء رسائل بريد إلكتروني للمتابعة أو تحديثات الحالة بناءً على الاجتماع.

أفضل ميزات Otter. ai

إنشاء ملخصات مدتها 30 ثانية تختصر الجلسات المطولة في النقاط الأساسية

استخدم محادثة Otter AI Chat لصياغة رسائل البريد الإلكتروني للمتابعة وتحديثات الحالة مباشرةً من رؤى الاجتماعات

ادمج الحوار المباشر مع التحديثات غير المتزامنة مع قنوات الذكاء الاصطناعي، مما يؤدي إلى زيادة زخم المشروع

استخراج العناصر القابلة للتنفيذ وتوزيعها تلقائياً، مما يضمن وضوح الخطوات التالية

قيود الذكاء الاصطناعي للذكاء الاصطناعي

يقتصر الوصول على أحدث 25 محادثة لك، ويتم أرشفة المحادثات القديمة

يتم تقييد النسخ في كل جلسة بحد أقصى 30 دقيقة في الخطة المجانية

تسعير الذكاء الاصطناعي

مجاناً

الإيجابي: 16. 99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

الأعمال: 30 دولاراً شهرياً لكل مستخدم

المؤسسات: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات الذكاء الاصطناعي

G2: 4. 3/5 (أكثر من 290 تقييمًا)

Capterra: 4. 4/5 (أكثر من 90 تقييمًا)

🧠 حقيقة ممتعة: كان الإغريق القدماء رواداً في ممارسة تدوين الملاحظات وأكدوا على الأهمية الثقافية لتوثيق المعرفة. فقد كانوا يحتفظون بسجلات شخصية بدقة لحفظ الأفكار الفلسفية والأحداث التاريخية والملاحظات العلمية.

5. أداة تدوين الملاحظات بالذكاء الاصطناعي من Tactiq (الأفضل للتدوين في الوقت الفعلي مع وضع علامات ولقطات شاشة)

عبر Tactiq

صُمم Tactiq Note Tactiq Note Tactiq Taker من OpenAI مع وضع المحترفين والمديرين في الاعتبار، حيث يقوم بتدوين اجتماعاتك مباشرةً، مما يضمن تسجيل كل التفاصيل المهمة بدقة.

يتكامل هذا التطبيق مع Microsoft Teams وGoogle Meet وZoom، مما يقضي على متاعب تدوين الملاحظات يدوياً. وباتباع طريقة تدوين الملاحظات بالجملة، يلتقط Tactiq كل عبارة أثناء الإدلاء بها، مما يضمن الحفاظ على السياق والفروق الدقيقة في المحادثة.

أفضل ميزات مدون الملاحظات بالذكاء الاصطناعي من تاكتيك

استخدام الذكاء الاصطناعي لإنشاء تحديثات شاملة للمشروع تلقائياً، بما في ذلك الأحداث والمواعيد النهائية والمناقشات والخطوات التالية والملاحظات والنتائج

قم بتمييز المهام والقرارات والأسئلة بعلامات أو تسميات أو تعليقات مخصصة للنصوص المباشرة

أضف لقطات شاشة مباشرةً إلى نصك للاحتفاظ باللحظات المهمة والمراجع المحددة لمراجعتها لاحقاً

قيود تدوين الملاحظات بالذكاء الاصطناعي من تاكتيك

أبلغ بعض المستخدمين أن ميزات الذكاء الاصطناعي في Tactiq قد تكون معقدة في الإعداد والتخصيص في البداية

يعمل Tactiq كامتداد لمتصفح Chrome، مما يقصر استخدامه على مستخدمي متصفح Chrome

تسعير مدون الملاحظات بالذكاء الاصطناعي من تاكتيك

مجاناً

إيجابي: 12 دولاراً شهرياً لكل مستخدم

الفريق: 20 دولاراً شهرياً لكل مستخدم

المؤسسات: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات مدون الملاحظات بالذكاء الاصطناعي من تاكتيك

G2: عدم كفاية المراجعات

Capterra: مراجعات غير كافية

🔍 هل تعلم؟ لعب جون لوك دورًا مهمًا في تحسين قابلية استخدام كتب الأماكن الشائعة. فقد قدم نظام فهرسة فعال سمح للمستخدمين بتصنيف المعلومات واسترجاعها بفعالية. وهذا يساعد على تدوين الملاحظات بشكل منظم حتى في العصر الحديث.

6. tl؛dv (الأفضل لملخصات الاجتماعات المدمجة في إدارة علاقات العملاء وأتمتة سير العمل)

tl;dv هو برنامج لتدوين دقائق الاجتماعات مدعوم بالذكاء الاصطناعي للمحترفين والمديرين الذين يعتمدون على Microsoft Teams. وعلى الرغم من أنه يقوم بتسجيل وتدوين وتسليط الضوء على اللحظات من الاجتماعات، إلا أنه يركز بشكل أساسي على تلخيص ما بعد الاجتماع.

بفضل التكامل السلس لإدارة علاقات العملاء، والرؤى المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتنسيق الملخص القابل للتخصيص، يجعل tl;dv عمليات المتابعة وإعداد التقارير واتخاذ القرارات سهلة. سواء كنت بحاجة إلى استخلاص ملاحظات العملاء، أو تتبع الاعتراضات في مكالمات المبيعات، أو تحديد نقاط ضعف المنتج، فإن وكلاء الذكاء الاصطناعي في tl;dv يتعاملون مع كل ذلك.

أفضل ميزات Tl;dv*

ملء حقول إدارة علاقات العملاء تلقائياً ببيانات الاجتماعات ذات الصلة، مما يلغي الإدخال اليدوي في HubSpot وSalesforce وأكثر من 6000 منصة أخرى

قم بجدولة المطالبات المدعومة بالذكاء الاصطناعي لفحص الاجتماعات السابقة والمستقبلية للحصول على رؤى محددة، مع إرسال التقارير مباشرةً إلى صندوق الوارد الخاص بك

تدوين الاجتماعات وتلخيصها بأكثر من 30 لغة للتعاون العالمي

تطبيق قوالب وأدلة تشغيل منظمة لضمان الاتساق عبر الاجتماعات

القيود المفروضة على البيانات

لا توجد ميزة مدمجة لتحليل المشاعر المرئية للمشاركين في مقاطع الفيديو، والتي يمكن أن توفر رؤى أعمق

لا يوفر مفردات مخصصة، والتي يمكن أن تكون مهمة للمجالات أو المصطلحات المتخصصة

تسعير TL;DV*

مجاناً

إيجابي: 29 دولاراً شهرياً لكل مستخدم

الأعمال: 98 دولاراً شهرياً لكل مستخدم

المؤسسات: تسعير مخصص

التقييمات والمراجعات

G2: 4. 7/5 (أكثر من 300 تقييم)

Capterra: مراجعات غير كافية

🔍 هل تعلم؟ من المتوقع أن يصل حجم سوق تدوين الملاحظات بالذكاء الاصطناعي إلى حوالي 2,545 مليون دولار بحلول عام 2033 بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 18. 9%.

7. سوبر نورمال (الأفضل لاستخراج الرؤى الرئيسية والإجابة على الاستفسارات المتعلقة بالاجتماعات)

عبر سوبر نورمال

الأداة التالية في قائمة مدوني الملاحظات بالذكاء الاصطناعي لاجتماعات Microsoft Teams هي Supernormal. تتكامل هذه الأداة بسلاسة مع Microsoft Teams، حيث تقوم بتدوين الاجتماعات وتسجيل الملاحظات الرئيسية في الوقت الفعلي.

يلتقط المساعد القائم على الذكاء الاصطناعي، نورما، ملاحظات الاجتماع التفصيلية في الوقت الفعلي. وعلى عكس أدوات النسخ التقليدية، تستخرج نورما الأفكار الرئيسية وتحدد المهام وتجيب على الاستفسارات أثناء الاجتماع أو بعده. حتى أنه يتيح لك تخصيص اسم روبوت تدوين الملاحظات داخل Microsoft Teams للحصول على تجربة سلسة لفريق العمل.

أفضل الميزات الفائقة

اكتشاف المهام في المناقشات تلقائياً وتعيينها إلى أعضاء الفريق المعنيين في Asana وTrillo وClickUp وLineear

تحديد موقع لحظات محددة بسرعة في أقسام النصوص المختومة زمنياً

قم بتوحيد تنسيقات الملاحظات باستخدام قوالب مخصصة لأنواع مختلفة من الاجتماعات، مثل مكالمات المبيعات ومراجعات الفريق وإحاطات العملاء

تلقي ملخصات رسائل البريد الإلكتروني التي تلخص المناقشات الرئيسية، مما يساعد الفرق على الاستعداد للأسبوع المقبل

القيود الخارقة للعادة

يشكو المستخدمون من نتائج منخفضة الجودة من القوالب المعدة مسبقاً للأداة

لا يقوم بتدوين الاجتماعات دون اتصال بالإنترنت

تسعير فوق العادة

مجاناً

إيجابي: 18 دولاراً شهرياً لكل مستخدم

الأعمال: 29 دولاراً شهرياً لكل مستخدم

المؤسسات: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات فائقة

G2: عدم كفاية المراجعات

Capterra: مراجعات غير كافية

🔍 هل تعلم؟ يستخدم مدونو ملاحظات الذكاء الاصطناعي تقنيات مثل النماذج اللغوية الكبيرة (LLMs) والتعرف التلقائي على الكلام (ASR) لتعزيز الدقة وفهم السياق.

8. Krisp AI Meeting Assistant (الأفضل لاكتشاف عناصر الإجراءات وقوالب الاجتماعات المنظمة)

عبر مساعد الاجتماعات بالذكاء الاصطناعي Krisp

يقدم Krisp، كما هو واضح من اسمه، تدويناً واضحاً لاجتماعات Microsoft Teams. بصرف النظر عن تدوين الملاحظات الأساسية، يكتشف Krisp المهام التي يجب القيام بها في محادثات الاجتماع. يتم استخراج المهام وتصنيفها وتعيينها تلقائيًا إلى أعضاء الفريق المعنيين، مما يضمن أن تكون جميع عمليات المتابعة واضحة وقابلة للتتبع.

بالإضافة إلى ذلك، يعمل Krisp على تعزيز الكفاءة، حيث يقدم قوالب جاهزة للاستخدام لتدوين الملاحظات لملاحظات الاجتماع. تنظم هذه القوالب نقاط المناقشة الرئيسية والقرارات والخطوات التالية بتنسيق منظم، مما يسهل مشاركة الملاحظات وتوزيعها بين أعضاء الفريق.

أفضل ميزات مساعد الاجتماعات بالذكاء الاصطناعي من Krisp AI Meeting Assistant*

الكشف عن نقاط العمل في المحادثات وتعيينها لأعضاء الفريق دون تبديل السياق

اربط تدوين الملاحظات وتوزيعها بالاجتماعات المجدولة للحصول على سير عمل تلقائي

استفد من التوافق الخالي من المكونات الإضافية للعمل مع Microsoft Teams ومنصات الاجتماعات الأخرى

قيود مساعد الاجتماعات بالذكاء الاصطناعي كريسب AI Meeting Assistant*

حالياً، يمكن ل Krisp الاتصال بتقويم واحد فقط في كل مرة

تدعم ميزات تدوين الاجتماعات وتدوين الملاحظات حالياً اللغة الإنجليزية فقط

تسعير مساعد الاجتماعات بالذكاء الاصطناعي كريسب AI Meeting Assistant*

مجاناً

إيجابي: 16 دولاراً شهرياً لكل مستخدم

الأعمال: 30 دولاراً شهرياً لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات مساعد الاجتماعات بالذكاء الاصطناعي كريسب AI Meeting Assistant*

G2: 4. 7/5 (أكثر من 550 تقييمًا)

Capterra: مراجعات غير كافية

💡 نصيحة احترافية: استخدم الألوان لتمييز الأقسام المختلفة في ملاحظاتك. يمكن استخدام اللون الأحمر للمعلومات المهمة والنقاط الرئيسية والتحذيرات، بينما يمكن استخدام اللون الأزرق لإبراز التعريفات والمفاهيم الرئيسية والأفكار الرئيسية. اللون الأخضر رائع للأمثلة والتطبيقات، والأصفر للأسئلة، والأرجواني للمفردات.

9. تطبيق Huddles. (الأفضل لمنع الضوضاء ووضوح الصوت في التدوين)

Huddles هي أداة من الدرجة الأولى لإلغاء الضوضاء وتحسين الصوت توفر صوتاً فائق الوضوح في الاجتماعات الافتراضية. فهو يزيل الضوضاء في الخلفية مثل الكتابة على لوحة المفاتيح أو نباح الكلاب أو ضوضاء البناء، مما يضمن دقة ملخصات الاجتماعات.

في المناقشات سريعة الوتيرة التي يتحدث فيها عدة مشاركين في وقت واحد، تعمل ميزة الوضوح الصوتي في Huddles على تحسين وضوح الكلام. وهذا يجعل من السهل التمييز بين المتحدثين وإنتاج ملخصات متماسكة.

أفضل ميزات تطبيق Huddles

حافظ على أمان البيانات باستخدام المعالجة الصوتية المحلية، مما يضمن الحفاظ على خصوصية المعلومات الحساسة

قلل من التفسيرات الخاطئة من خلال التخلص من مشكلات جودة الصوت الرديئة باستخدام إلغاء الصدى وإزالة الصدى الصوتي

أنشئ جداول أعمال موجزة باستخدام الذكاء الاصطناعي لتوجيه المناقشات وتشجيع أعضاء الفريق على التحضير مسبقاً

قيود التطبيق تطبيق Huddles*

لا تتم مزامنة التطبيق مع تقويمات المستخدمين

يشكو المستخدمون من عدم وجود اتصالات واجهة برمجة تطبيقات محسّنة لتسهيل التشغيل البيني بشكل أفضل مع الأنظمة الأساسية الأخرى

تسعير تطبيق Huddles

مجاناً

محترف: 19 دولاراً. 9 دولارات شهرياً لكل مستخدم

الأعمال: 19. 9 دولارات شهرياً لكل مستخدم

تقييمات التطبيق ومراجعاته

G2: عدم كفاية المراجعات

Capterra: مراجعات غير كافية

🔍 هل تعلم؟ شهدت المؤسسات التي تستخدم أدوات تدوين الملاحظات بالذكاء الاصطناعي انخفاضاً بنسبة تصل إلى 30% في الوقت المستغرق في تنظيم الملاحظات بعد الاجتماعات.

10. مُدوِّن الملاحظات المدعوم بالذكاء الاصطناعي من Bluedot (الأفضل لتدوين الملاحظات بدون روبوتات مع دقة خاصة بالمجال)

عبر مدون الملاحظات المدعوم بالذكاء الاصطناعي من Bluedot

يقوم Bluedot بالتقاط ملاحظات الاجتماعات وتنظيمها ومشاركتها في Microsoft Teams دون الحاجة إلى روبوتات تنضم إلى مكالماتك. يعمل بهدوء في الخلفية، ويقوم تلقائياً بتدوين المناقشات وتلخيصها. تبرز النصوص النقاط الرئيسية وعناصر الإجراءات والقرارات، مما يجعل المتابعة سهلة.

ميزة رئيسية؟ يتعرّف Bluedot بدقة على المصطلحات التقنية والمصطلحات الصناعية، لذلك يتم تدوين المحادثات المتخصصة بوضوح حتى في المحادثات المتخصصة.

أفضل ميزات مدوِّن الملاحظات المدعوم بالذكاء الاصطناعي من بلويدوت

تعيين أذونات محددة للعرض والتحرير والمشاركة للحفاظ على أمان المعلومات السرية

توزيع ملخصات الاجتماعات عبر الفرق لضمان بقاء جميع المشاركين في الاجتماع على اطلاع دائم

استخدام الذكاء الاصطناعي للاجتماعات وإجراء بحث سريع بالكلمات الرئيسية لتحديد موقع ملاحظات الاجتماع المهمة دون إعادة تشغيل التسجيلات

إنشاء المتابعات وعناصر الإجراءات تلقائياً للحفاظ على توافق الفرق بشأن الخطوات التالية

قيود مدون الملاحظات المدعوم بالذكاء الاصطناعي من بلويدوت

يفتقر إلى تكامل CRM واسع النطاق، مما يحد من القدرة على مزامنة المكالمات المسجلة مع منصات مثل liftOS

خيارات التخصيص المحدودة لملخصات الاجتماعات، مما يؤثر على الرؤى في تفاعلات العملاء

تسعير مدون الملاحظات المدعوم بالذكاء الاصطناعي من بلويدوت

مجاناً

أساسي: 18 دولاراً شهرياً لكل مستخدم

إيجابي: 25 دولاراً شهرياً لكل مستخدم

الأعمال: 39$/شهرًا لكل مستخدم

المؤسسات: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات مدون الملاحظات المدعوم بالذكاء الاصطناعي من بلويدوت

G2: عدم كفاية المراجعات

Capterra: مراجعات غير كافية

🤝 تذكير ودي: مدونو الملاحظات مفيدون، ولكن قم دائماً بمراجعة الملاحظات التي تم إنشاؤها بالذكاء الاصطناعي وتنقيحها وتخصيصها للتأكد من دقتها ووضوحها.

تعرف على أفضل أداة مدعومة بالذكاء الاصطناعي - ClickUp

لقد قمنا بتغطية بعض من أفضل برامج تدوين الملاحظات بالذكاء الاصطناعي ل Microsoft Teams، حيث يقدم كل منها ميزات فريدة لتحسين كيفية تسجيل رؤى الاجتماعات وتنظيمها والتصرف بناءً عليها.

ولكن إذا كنت تبحث عن ميزات متقدمة تعزز إنتاجية فريقك بما يتجاوز تدوين الاجتماعات، فإن ClickUp يتميز عن البقية.

باستخدام أداة ClickUp AI Notetaker، يمكنك الحصول على ملخصات تلقائية للاجتماعات، بحيث لا داعي للقلق بشأن فقدان التفاصيل المهمة. يوفر ClickUp Docs مساحة تعاونية لتخزين ملاحظاتك وتنظيمها وتنقيحها. وباستخدام ClickUp Brain، يذهب الذكاء الاصطناعي إلى أبعد من ذلك - حيث يساعدك على كتابة المعلومات وتلخيصها واسترجاعها على الفور، مما يجعل مساحة عملك أكثر ذكاءً حقًا.

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