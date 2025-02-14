كيفية تمكين التلعيب في إدارة المشاريع لتحسين مشاركة الفريق

قبل بضع سنوات، كانت أكبر شركة للعناية الشخصية في العالم أطلقت تطبيقًا للهواتف المحمولة لتدريب وإشراك مستشاري التجميل لديها - الذين يتحدثون أكثر من ست لغات وينتشرون في أكثر من 18 دولة.

نحن نتحدث عن لوريال. كان التطبيق مليئًا بالميزات، مثل غرفة الأخبار، والإشعارات المتتابعة، وبطاقات النتائج، واختبارات الأقران ضد الأقران. وعلاوة على ذلك، يمكن للمستشارين تسجيل الدخول في أي وقت، وإكمال وحدة مصغرة سريعة، وتحسين مهاراتهم أثناء التنقل.

حوّلت عناصر اللعبة هذه التدريب إلى منافسة ودية وحافظت على مستويات المشاركة عالية جداً. والنتيجة؟ تجاوزت لوريال أهدافها التدريبية والعائد على الاستثمار خلال الأشهر العشرة الأولى.

ClickUp يجعل إدارة المشاريع أبسط وأسرع وأكثر متعة. اشترك اليوم

التلعيب هو جوهر الثورات. فينيت راج كابور ، خبير في التلعيب

يدرك مديرو المشاريع الآن الحاجة إلى دمج آليات الألعاب في سير العمل اليومي، مما يجعل حتى أكثر المهام العادية تبدو أقل... حسناً، عادية.

إذن، كيف يعمل التلعيب في إدارة المشاريع في الواقع؟ دعنا نفهم الأساسيات ونرى كيف يحول مديرو المشاريع العمل إلى لعبة تستحق اللعب.

## ⏰ ملخص 60 ثانية

يتضمن التلعيب إضافة آليات اللعب إلى البيئات غير الألعاب، مثل برامج مكان العمل وعمليات إدارة المشاريع، لتعزيز المشاركة والمشاركة

وهو يشجع على التعاون من خلال جعل العمل تفاعلياً، ويحفز على التحفيز من خلال المنافسة الصحية، ويزيد من الإنتاجية ومعدلات إنجاز المهام

تشمل أمثلة التلعيب في إدارة المشاريع تنفيذ شارات إنجاز المهام، ولوحات المتصدرين، وأنظمة المكافآت، ولوحات المعلومات التفاعلية للحفاظ على تفاعل الفرق

اتبع هذه الخطوات لتمكين التلعيب في إدارة المشاريع: اختر نظامًا أساسيًا يتكامل بسلاسة مع سير عمل إدارة مشروعك، مثل ClickUp حدد الأهداف، وتتبع إنتاجية الفريق، واحتفل بالإنجازات الرئيسية أنشئ أدوات تتبع التقدم المرئي الجذابة التي تحفز فريقك

تذكر أن توازن بين المنافسة والتعاون ووضع مبادئ توجيهية واضحة لتتبع التقدم والمكافآت. تقديم مجموعة متنوعة من الحوافز التي تتجاوز الشارات ولوحات المتصدرين

يعزز التلعيب في إدارة المشاريع الإنتاجية والمشاركة. يوفر ClickUp أدوات مثل الأهداف القابلة للتخصيص، ولوحات المتصدرين، ولوحات التحكم، والأتمتة في الوقت الفعلي لتعزيز سير عمل المشروع

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ما هو التلعيب في إدارة المشاريع؟

يمكننا أن نتفق جميعًا على أنه لا أحد يستيقظ متحمسًا لتحديث جدول بيانات أو تتبع مراحل المشروع. لهذا السبب التلعيب في مكان العمل أمر مهم. ولكن ما هو التلعيب بالضبط، وكيف يفيد مكان العمل؟

🙃 التعريف التقني: يضيف التلعيب آليات الألعاب إلى البيئات غير الألعاب - مثل برامج مكان العمل وعمليات إدارة المشاريع - لتعزيز المشاركة والمشاركة.

🙃 التعريف التقني: التعريف التقني: تخيل أن يوم عملك لا يتعلق فقط بالوفاء بالمواعيد النهائية والفوز. إليك ما سيبدو عليه الأمر:

🥇 يحصل أصحاب الأداء الأفضل على تقدير مثل شارة "أفضل المؤثرين" في LinkedIn، ولكن لأداء فريقك

مثل شارة "أفضل المؤثرين" في LinkedIn، ولكن لأداء فريقك 🏆 فريق المشروع الخاص بك على لوحة المتصدرين وكل مهمة تُنجزها ترفعك إلى الأعلى

وكل مهمة تُنجزها ترفعك إلى الأعلى 🎖️ إنهاء سباق سريع يكسبك شارة -لأن من لا يحب حقوق المفاخرة الرقمية؟

-لأن من لا يحب حقوق المفاخرة الرقمية؟ 🎯 المهام اليومية = المزيد من النقاط-وربما حتى المكافآت الفعلية (غداء بيتزا، أي شخص؟)

الآن لم يعد مشروعك أو يوم عملك اليومي مملاً. تستفيد تقنيات التلعيب هذه من شيء أساسي - إثارة المنافسة، والرضا عن التقدم، وفرحة جمع "الجوائز" الرقمية

أي تعريف أعجبك أكثر؟ أيهما أسهل في الفهم؟ إذا كان التعريف الذي أعجبك هو التعريف المُحَبَّب؛ فأنت ترى بالفعل قوة استراتيجية التلعيب. والآن، دعنا نستكشف كيف يستفيد مديرو المشاريع من تطبيق استراتيجية التلعيب في فرقهم.

فوائد التلعيب في إدارة المشاريع

لقد أثبتنا أن تقنيات التلعيب يمكن أن تجعل إكمال المهام يبدو وكأنه عمل روتيني أقل من كونه عملاً روتينياً وأكثر شبهاً بالترقية من خلال نهج قائم على الألعاب.

ولكن لفهم تأثير إدارة المشاريع باستخدام الألعاب، دعنا نتصور كيف يمكن أن تخلق تأثيرًا مضاعفًا عبر الفرق.

_استخدم اللوحات البيضاء ClickUp Whiteboards لإنشاء مخططات انسيابية وتخطيط أفكار مثل هذه!

كما ترى، كل خطوة مترابطة:

يشجع دمج عناصر التلعيب على التعاون من خلال جعل العمل يبدو تفاعلياً

تحفز المنافسة الصحية على التحفيز، مما يدفع أعضاء الفريق إلى الاستمرار في المشاركة

تؤدي زيادة التحفيز إلى إنتاجية أفضل ومعدلات إنجاز مهام أعلى

في نهاية المطاف، يؤدي ذلك إلى تحسين نجاح المشروع، مما يضمن تحقيق الأهداف بكفاءة

💡 نصيحة احترافية: استخدم برنامجاً قابلاً للتخصيص قوالب خطة التواصل لضمان الاتساق وتبسيط الرسائل ومواءمة جميع أصحاب المصلحة دون عناء.

أمثلة على التلعيب في إدارة المشاريع

لنلقِ نظرة على كيف يمكن لعناصر التلعيب تحويل إدارة المشاريع إلى تجربة تفاعلية (مع أمثلة من شركات رائدة!):

1. شارات إنجاز المهام

تحافظ الفرق على تحفيزها من خلال منح عناصر التلعيب مثل الشارات لإكمال المهام أو تحقيق المعالم الرئيسية.

وقد أثبتت شركة ساوث ويست إيرلاينز ذلك باستخدام ركلة الذيل وهو نظام لتقدير الأقران يكافئ فيه الموظفون بعضهم بعضًا بالقرعة على العمل المتميز.

🧠 هل تعلم: وفقًا لاستبيان التلعيب في العمل, 89% من الموظفين قالوا إنهم سيكونون أكثر إنتاجية إذا شعروا بأن عملهم أشبه بلعبة. نحن جميعًا ننتظر فقط أن تأتي وظائفنا بنقاط XP ومستويات أعلى.

2. لوحات المتصدرين

تُظهر لوحات المتصدرين أصحاب الأداء الأفضل، مما يدفع أعضاء الفريق إلى الاستمرار في المشاركة.

via

Ansay وشركاؤه_

أخذت شركة أنساي وشركاؤه هذا المفهوم إلى أبعد من ذلك مع " عجلة النجاح الباهر " حيث يدور أصحاب الأداء العالي للحصول على المكافآت.

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3. الحوافز القائمة على اليانصيب

المكافآت غير المتوقعة تزيد من التحفيز.

أدخلت أوبر نظام يانصيب يحصل فيه السائقون البلاتينيون على تذاكر عن كل رحلة، مما يدخلهم في سحب على جائزة بقيمة 5000 دولار. يمكن أن يؤدي تطبيق ذلك على فرق المشروع إلى جعل إكمال المهام أكثر إثارة.

4. لوحات المعلومات التفاعلية

إن تتبع التقدم المحرز في الوقت الفعلي يجعل معالم المشروع تبدو ملموسة أكثر. على سبيل المثال، يمتلئ شريط التقدم تدريجيًا مع اكتمال المعالم الرئيسية، مما يشجع الموظفين على المضي قدمًا حتى خط النهاية.

💡 نصيحة احترافية: يمكن للفرق استخدام لوحات كانبان وأجهزة التتبع المرئية للبقاء على رأس أهدافهم.

5. المكافآت الهادفة

يجب أن تكون المكافآت مرغوبة - فكر في المكافآت الإضافية, وجبات غداء الفريق أو بطاقات الهدايا. إن السماح للموظفين باختيار مكافآت التلعيب الخاصة بهم يضمن أن النظام يعزز مشاركة الموظفين بدلاً من الشعور بأنه وسيلة للتحايل.

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## كيفية تمكين التلعيب في إدارة المشاريع

يبدأ دمج تقنيات التلعيب في مؤسستك باختيار منصة تتكامل بسلاسة مع سير العمل الحالي. يجب أن تكون المنصة سهلة الاستخدام وتشعر بأنها طبيعية مثل التمرير عبر تطبيقك المفضل. ClickUp يفعل ذلك بالضبط.

ClickUp هو إدارة المشاريع المرئية برنامج مليء بآليات اللعب، يحول المهام إلى مهام مثيرة ويبسط التواصل. باعتباره تطبيق كل شيء للعمل، فهو يجمع مهامك ومشاريعك ومستنداتك ومعارفك وحتى الدردشة معًا في منصة واحدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي!

لنرى كيف يمكن استخدام ClickUp أيضًا كـ برنامج مشاركة الموظفين ، ويتماشى مع استراتيجيات التلعيب لتعزيز نجاح المشروع.

تتبع إنتاجية الفريق باستخدام الأهداف والمعالم الرئيسية

الأهداف وأهداف المشروع هي العمود الفقري لأي مؤسسة، ونموذج التلعيب لا يغير ذلك - بل يحسنه. مع أهداف ClickUp ، يمكن للفرق وضع أهداف واضحة، وتتبع التقدم المحرز في الوقت الحقيقي، والاحتفال عند تحقيق المعالم الرئيسية.

إن رؤية أشرطة التقدم تملأ في ClickUp عند اكتمال المهام توفر إشباعًا فوريًا، على غرار اكتساب نقاط XP في لعبة ما. تحافظ هذه الرؤية على تفاعل الفرق وتحفزها للوصول إلى الإنجاز التالي.

من خلال إعداد أهداف الفريق أو الأهداف الفردية مع المواعيد النهائية، يشجع ClickUp روح التنافس الودية - مما يدفع الإنتاجية ويجعل العمل أكثر جاذبية.

باستخدام أهداف ClickUp Goals، يمكن للفرق تتبع التقدم المحرز في الوقت الفعلي والاحتفال بالفوز

💡 نصيحة احترافية: قم بتنظيم الأهداف في مجلدات حسب الربع أو القسم أو الفريق للتتبع المنظم. قم بتخصيص تطبيق تتبع الأهداف ليناسب مقاييس أداء فريقك، سواء كانت قائمة على المهام أو رقمية.

طرق العرض واللوحات البيضاء القابلة للتخصيص في تطبيق ClickUp للمشاركة المرئية ClickUp Whiteboards مثالية لجلسات العصف الذهني والتعاون الجماعي.

تجعل اللوحات البيضاء من العصف الذهني متعة العصف الذهني من خلال السماح لك بتصور أفضل أفكارك

تسهّل مرئيات ClickUp Whiteboard التفاعلية تخطيط الاستراتيجيات وتصميم سير العمل وحتى إنشاء تحديات ممتعة مثل المسابقات الجماعية أو ألعاب التخطيط.

💡 نصيحة احترافية: تعمل أنشطة بناء الفريق المنتظمة على تعزيز التواصل ورفع الروح المعنوية وتحسين التعاون. اطلع على ما يلي ألعاب التواصل الممتعة في العمل لفريقك

بما أننا نناقش المشاركة المرئية مشاهدات ClickUp قم بتمكين أكثر من 15 طريقة عرض قابلة للتخصيص لتصور تتبع المشروع والمهام وسير العمل بطريقة تناسب فريقك.

📌 📌مثال: لنفترض أنك تدير مشروع تطوير برمجيات. يضم فريقك مطورين ومصممين ومديري مشاريع لديهم احتياجات مختلفة.

👨‍💻 المطورون يفضلون لوحة كانبان: يمكنهم نقل المهام بين الأعمدة مثل "المهام التي يجب القيام بها" و"قيد التنفيذ" و"المكتملة"، مما يسهل تتبع التقدم المحرز في الوقت الفعلي

يمكنهم نقل المهام بين الأعمدة مثل "المهام التي يجب القيام بها" و"قيد التنفيذ" و"المكتملة"، مما يسهل تتبع التقدم المحرز في الوقت الفعلي 🎨 يزدهر المصممون على طريقة عرض التقويم: يساعدهم تصور المواعيد النهائية والتسليمات على تحديد أولويات العمل الإبداعي مع الموازنة بين المهام الأخرى

يساعدهم تصور المواعيد النهائية والتسليمات على تحديد أولويات العمل الإبداعي مع الموازنة بين المهام الأخرى 📊 يعتمد مديرو المشاريع على مخططات جانت: يمكنهم رؤية الصورة الكبيرة وتتبع التبعيات وتعديل الجداول الزمنية للمشروع عند الحاجة

تتيح لك أكثر من 15 طريقة عرض في ClickUp تصور تتبع التقدم المحرز كيفما تشاء

استخدم لوحات المعلومات المخصصة لإنشاء متتبعات تقدم مرئية جذابة

تخيل رؤية إنتاجية فريقك في لمحة سريعة - بدون جداول بيانات أو تحديثات لا نهاية لها، فقط بيانات في الوقت الفعلي في مكان واحد. هذا هو ClickUp Dashboards .

بدلاً من تحديثات الحالة التي لا تنتهي، استخدم لوحات معلومات ClickUp للحصول على لقطات في الوقت الفعلي لأداء الفريق

للبدء، قم بإعداد الرسوم البيانية والمخططات ومؤشرات الحالة لتسليط الضوء على أداء الفريق وتتبع التقدم المحرز.

تعرض لوحات المعلومات تقدم الأهداف، والمهام المكتملة، وسرعة السباق في الوقت الفعلي. تحافظ مشاهدة هذا التقدم على مشاركة الفرق وتحفيزها.

تُظهر البطاقات المخصصة الأداء الفردي وأداء الفريق، مما يعزز الشعور بالمنافسة. يؤدي التعرف على أصحاب الأداء المتميز إلى خلق عقلية "النتائج العالية"، مما يشجع على التحسين المستمر.

يمكنك أيضًا استخدام لوحات المعلومات لتتبع إكمال المهام اليومية، والحفاظ على الزخم مثل نظام سلسلة المباريات. إن الحفاظ على خط متواصل يعزز المساءلة والإنتاجية.

تُعدّ لوحات معلومات _ClickUp Dashboards تغييرًا حقيقيًا في اللعبة بالنسبة لنا لأننا أصبح لدينا الآن رؤية حقيقية في الوقت الفعلي لما يحدث. يمكننا بسهولة معرفة ما أنجزناه من عمل وما هو قيد التنفيذ

تيريزا سوثكوت، مديرة مكتب إدارة المشاريع في شركة VMware

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الاستفادة من الأتمتة للتعرف الفوري

تدفع المكافآت إلى التحفيز، ولكن بدون التقدير في الوقت المناسب، تفقد المكافآت تأثيرها. أتمتة ClickUp تحل هذه المشكلة عن طريق تشغيل التحديثات الفورية عند تحقيق الأهداف.

على سبيل المثال، يمكنك أتمتة إعلانات الموظفين في Slack أو البريد الإلكتروني عندما يتم تحقيق الأهداف الرئيسية للمشروع.

هناك بعض حالات الاستخدام الأخرى و تقنيات تحسين الإنتاجية التي يمكنك اكتشافها في هذا الفيديو:

تعزيز التعاون من خلال التعليقات في الوقت الفعلي والميزات التفاعلية

مع مستندات ClickUp ، يمكن للفرق تنظيم المعلومات وإنشاء أدلة تفصيلية والتعاون في الوقت الفعلي. ولكن هنا تكمن المشكلة تعليقات تعيين ClickUp في ClickUp يحول التعليقات في الوقت الفعلي على هذه المستندات إلى مهام قابلة للتنفيذ على الفور.

استخدام ClickUp Assign Comments لإجراء تعديلات سريعة دون انسداد قائمة مهامك

📌 📌مثال: يترك المدير تعليقًا على مستند → يصبح مهمة مسندة إلى عضو الفريق المعني.

📮 انقر فوق نظرة ثاقبة: 92% من العاملين في مجال المعرفة يكافحون من أجل تتبع القرارات المهمة المدفونة في الدردشات ورسائل البريد الإلكتروني وجداول البيانات. وقد وجد بحثنا أن الرؤى الرئيسية يمكن أن تضيع بسهولة بدون نظام مركزي.

لقضاء وقت أقل في البحث ووقت أطول في إنجاز المهام، انتقل إلى انقر فوق حيث يعيش كل شيء - المهام والمشاريع والمحادثات وحتى الرؤى المدعومة بالذكاء الاصطناعي - في مكان واحد.

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قم بإعداد أنظمة لوحة المتصدرين مع رؤى الأداء

بمجرد جمع الرؤى من لوحات معلومات ClickUp Dashboards والأهداف، لماذا لا تحولها إلى لوحة متصدرين؟ يمكن أن يؤدي التعرف على أصحاب الأداء الأفضل وتعزيز المنافسة الصحية إلى تعزيز مشاركة الفريق بشكل أفضل.

انظر كيف اجتمعت كل هذه الميزات من ClickUp معًا من أجل تحسين العمليات في مقر CN .

دراسة حالة: كليك أب 🤝🏻 شبكة كارتون نتورك

⚠ التحدي: كان لدى فريق كارتون نتورك لوسائل التواصل الاجتماعي في كارتون نتورك الكثير من أدوات إدارة المشاريع، مما أدى إلى تكرار العمل وعدم التوافق والتعقيد غير الضروري. كان نقل منشور واحد يعني تحديث نظامين منفصلين، مما أدى إلى إضاعة الوقت والتسبب في صداع مستمر.

✅ الحل مع ClickUp: احتاجت كارتون نتورك إلى نظام مركزي لكل شيء من الاستراتيجية إلى التنفيذ، وقد وفّر ClickUp ذلك.

جعلت الحالات المخصصة من تتبع سير عمل المحتوى الاجتماعي أمرًا سهلاً، مما يضمن انتقال المنشورات بسلاسة من مرحلة التفكير إلى النشر

قدمت تجربة المستخدم لإدارة المهام طريقة بديهية لإرفاق الملفات وتصورها والتعاون بشأنها، وهو أمر بالغ الأهمية لفريق عمل سريع الخطى وكبير الحجم

توفر لوحات المعلومات لأصحاب المصلحة نظرة عامة في الوقت الفعلي على تأثير وسائل التواصل الاجتماعي، مما يجعل إعداد التقارير بسيطاً وفعالاً ✨ التأثير: ساعد ClickUp كارتون نتورك على تقليل وقت إنتاج المحتوى بنسبة 50% مع مضاعفة عدد القنوات الاجتماعية التي تتم إدارتها بنفس حجم الفريق. ومن خلال التعاون في الوقت الحقيقي، والعروض المرنة، والتقارير الآلية، يعمل فريق وسائل التواصل الاجتماعي بشكل أذكى وأسرع وأكثر كفاءة.

التغلب على التحديات في التلعيب

التلعيب في إدارة المشاريع هو ببساطة مستقبل أماكن عملنا. ومع ذلك، نحتاج إلى التأكد من استدامتها من خلال الاستعداد لهذه التحديات المحتملة مسبقاً:

1. تجنب التنافسية المفرطة

يمكن أن يؤدي القليل من المنافسة الصحية إلى تعزيز أداء الفريق، ولكن الإفراط في المنافسة يمكن أن يحول مكان العمل إلى ساحة معركة شرسة. والمفتاح هو تحقيق التوازن بين المنافسة والتعاون حتى لا تأتي الإنجازات على حساب العمل الجماعي.

✅ الحل: صمم آليات اللعبة التي تكافئ التعاون، مثل التحديات القائمة على الفريق أو الإنجازات الجماعية. يضمن تسليط الضوء على المسؤولية المشتركة بيئة عمل داعمة بدلاً من بيئة عمل تنافسية بشكل مفرط.

2. ضمان العدالة والشفافية

إذا كانت استراتيجيات التلعيب تحابي أفراداً معينين، فإنها يمكن أن تحبط بقية أفراد الفريق. يجب أن تعكس المكافآت الجهد والتعاون وجودة العمل، وليس فقط السرعة أو الإنتاج.

✅ الحل: ضع إرشادات واضحة حول كيفية عمل تتبع التقدم والمكافآت. يضمن استخدام لوحات معلومات ClickUp Dashboards الرؤية في الوقت الفعلي، بحيث يعرف الجميع أين يقفون وكيف يتحسنون.

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3. تلبية أنماط التحفيز المختلفة

لا ينجذب الجميع إلى الشارات ولوحات المتصدرين - فالبعض يفضل التقدير أو فرص التعلم أو الحرية الإبداعية. لن تنجح استراتيجية التلعيب بمقاس واحد يناسب الجميع.

✅ الحل: قدم مجموعة متنوعة من الحوافز، بدءًا من الصرخات العامة إلى فرص بناء المهارات. تسمح أهداف ClickUp المخصصة للفرق بتتبع التقدم المحرز بطرق مختلفة، مع التأكد من أن التحفيز لا يرتبط فقط بالمنافسة.

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4. الموازنة بين المكافآت والتعلم

إذا كان الموظفون يطاردون المكافآت دون التركيز على النمو الفعلي، فإن التلعيب يفقد تأثيره. يمكن أن يؤدي الاعتماد المفرط على الحوافز الخارجية إلى تقليل الحافز الداخلي بمرور الوقت.

✅ الحل: قم بمواءمة المكافآت مع التعلّم من خلال الاعتراف بتطوير المهارات إلى جانب إنجاز المهام. وبدلاً من الحوافز المتكررة منخفضة القيمة، قدم مكافآت ذات مغزى مثل فرص التطوير الوظيفي أو المسؤوليات ذات المغزى.

وهذا هو السبب في أن ClickUp سيغير قواعد اللعبة (حرفيًا)

يشهد سوق التلعيب العالمي نموًا سريعًا، حيث من المتوقع أن ينمو من 15.43 مليار دولار في عام 2024 إلى 48.72 مليار دولار بحلول عام 2029 .

ولكن دعنا نكون واقعيين - هذه الأرقام لا تخدش حتى سطح زيادة الإنتاجية والأرباح التي يجلبها التلعيب.

الحقيقة البسيطة؟ التلعيب = العمل الممتع = المزيد من الإنتاجية 💯

من خلال أدوات التلعيب مثل ClickUp، يمكنك الحصول على أهداف قابلة للتخصيص، ولوحات المتصدرين، ولوحات التحكم، والأتمتة في الوقت الفعلي لتتبع التقدم، وتعزيز التحفيز، وتبسيط سير عمل المشروع - كل ذلك في مكان واحد. إنشاء حساب مجاني على ClickUp ورفع مستوى "لعبة" إدارة مشروعك.