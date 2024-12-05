نقدم لك سبورة ClickUp Whiteboards 3.0: حيث يلتقي الإبداع مع التنفيذ

العصف الذهني هو المكان الذي يبدأ فيه الابتكار، ولكن في كثير من الأحيان، يتشتت العمل الإبداعي عبر عدد لا يحصى من التطبيقات وعلامات التبويب. تفقد الأفكار زخمها، ويتباطأ التعاون، ويتأخر التنفيذ. حان الوقت لكسر هذه الحلقة.

تعرّف على اللوحات البيضاء 3.0 الأداة التي أعيد تصورها والتي تجمع أفكارك ومشاريعك وفريقك في تجربة واحدة موحدة وجميلة.

لماذا صممنا Whiteboards 3.0

لطالما كانت مهمتنا تبسيط طريقة عمل الفرق. لكن دعنا نواجه الأمر أدوات السبورة البيضاء حتى تلك الخاصة بنا، لم تواكب ذلك. لقد كانت ثقيلة وغير مترابطة ومحدودة.

ولكننا نستخدم دائماً منتجاتنا الخاصة، لذلك عندما لم نكن راضين عما وصلنا إليه، أجرينا بعض التغييرات الكبيرة. إن Whiteboards 3.0 عبارة عن إعادة بناء من الألف إلى الياء - تجمع بين التصميم الأنيق والسرعة من المستوى التالي والميزات القوية لتنقلك من العصف الذهني إلى العمل في وقت قياسي. لقد أردنا أن نجعلها أكثر كفاءة حتى نستخدمها نحن أيضًا بشكل أكثر فعالية.

ما الجديد في السبورات البيضاء 3.0؟

أعيد بناؤها من أجل الأداء

لقد زودنا اللوحات البيضاء بشاحن توربيني لتكون أسرع 10 مرات، مع موثوقية لا مثيل لها. سواء أكنت تتعاون في الوقت الفعلي أو ترسم خرائط معقدة سير عمل إدارة المشاريع ، تضمن لك السبورات البيضاء 3.0 تدفق أفكارك بنفس سرعة خيالك.

أعيد تصميمها للجمال

يجب أن يكون العمل ملهمًا بصريًا مثل أفكارك. لهذا السبب صممنا واجهة جديدة مذهلة مع وضع مظلم أنيق للإبداع في وقت متأخر من الليل. لقد تم ضبط كل التفاصيل بدقة لمساعدتك على التركيز والبقاء مصدر إلهامك.

توليد الصور المدعوم بالذكاء الاصطناعي

اجعل مفاهيمك تنبض بالحياة دون مغادرة السبورة البيضاء. استخدم الذكاء الاصطناعي المدمج لتحويل النص إلى صور مذهلة في ثوانٍ. لا تبديل بين التطبيقات. لا وقت ضائع.

واجهة تعمل باللمس

ارسم وارسم وصمم رؤيتك بمجرد تمريرة واحدة. تجعل واجهة اللمس البديهية على الأجهزة المحمولة والأجهزة اللوحية كل إيماءة تبدو طبيعية - حتى تتدفق أفكارك بسهولة من عقلك إلى الشاشة.

قوالب قوية وجديدة

اختر من بين مئات القوالب الجديدة المصممة باحترافية للعصف الذهني وتخطيط المشاريع وكل ما بينهما. بغض النظر عن التحدي، نحن نوفر لك كل ما تحتاج إليه.

خيارات مشاركة أسهل وأكثر مرونة

لا ينبغي أن يكون التعاون معقداً. يمكنك مشاركة اللوحات البيضاء على الفور، أو تضمينها في مهام ClickUp، أو تصديرها كملفات PDF للحفاظ على توافق الجميع.

من العصف الذهني إلى الاختراق

الأدوات غير المترابطة تبطئ عمل الفرق. تم تصميم لوحات المعلومات ClickUp Whiteboards لسد الفجوة بين الإبداع والتنفيذ، وربط العصف الذهني بسلاسة مع المهام , المستندات و الدردشة -الكل في مكان واحد

إليك طريقة عمل السبورة البيضاء 3.0:

ارتبط بالمهام : ربط أفكار السبورة البيضاء مباشرةً بالمهام القابلة للتنفيذ

: ربط أفكار السبورة البيضاء مباشرةً بالمهام القابلة للتنفيذ تعاون في الوقت الفعلي : تبادل الأفكار والدردشة وتنقيح الأفكار معاً دون الحاجة إلى تبديل التطبيقات

: تبادل الأفكار والدردشة وتنقيح الأفكار معاً دون الحاجة إلى تبديل التطبيقات تحويل الأفكار إلى مشاريع: قريبًا - حوّل السبورة البيضاء إلى مشاريع كاملة بنقرة واحدة باستخدام ClickUp AI

مستقبل العمل يبدأ من هنا

سواء كنت تقوم بالعصف الذهني الفكرة الكبيرة التالية أو إدارة مشروع، أو مواءمة فريقك، فإن ClickUp Whiteboards 3.0 يحول طريقة عملك.

توقف عن الاكتفاء بالتطبيقات المنفصلة وسير العمل الذي عفا عليه الزمن. جرّب المنصة الموحّدة التي تمكّن الفرق سريعة الحركة من الإنشاء والتعاون والتنفيذ - كل ذلك في مكان واحد.

هل أنت مستعد لإحداث ثورة في سير عملك؟ تسجيل الدخول للبدء.