جود نوتس مقابل أبل نوتس: ما هو تطبيق تدوين الملاحظات المناسب لك؟

تخطر ببالك فكرة تغير قواعد اللعبة، فتسارع إلى التقاطها. لكن تطبيق تدوين الملاحظات الخاص بك يفشل. أمر محبط، أليس كذلك؟

سواء أكان الأمر يتعلق بالمزامنة السلسة، أو الحفاظ على تنظيم أفكارك، أو تقديم التخطيط المثالي، فإن امتلاك الأداة المناسبة يمكن أن يعني الفرق بين الفوضى والوضوح.

📈من المتوقع أن يصل سوق تطبيقات تدوين الملاحظات إلى 32.4 مليار دولار بحلول عام 2032، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 11.15%.

مع تزايد عدد الأشخاص الذين يبحثون عن دفتر الملاحظات الرقمي النهائي لأجهزة iOS، يبرز متنافسان رائدان: Apple Notes وGoodnotes. ويوفر كل منهما ميزات فريدة مصممة لتبسيط سير العمل وتعزيز الإنتاجية، مما يجعلهما الخيار الأفضل لعشاق تدوين الملاحظات.

التقط الأفكار وحوّلها على الفور إلى مهام باستخدام ClickUp

في هذه المدونة، سنستكشف في هذه المدونة برنامجي Goodnotes و Apple Notes، ونقارن بين نقاط القوة والميزات التي يتمتعان بها لمساعدتك في اختيار الأنسب لك. 🚀

ما هو Apple Notes؟

Apple Notes هو تطبيق أصلي لتدوين الملاحظات مصمم حصريًا لأجهزة Apple.

فهو يمكّن المستخدمين من التقاط مجموعة كبيرة من المحتوى وتنظيمها والوصول إليها، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمستندات الممسوحة ضوئيًا وقوائم المهام. التطبيق مدمج بعمق في نظام Apple البيئي، ويوفر مزامنة سلسة عبر أجهزة iPhone وiPad وMac عبر iCloud.

ما يجعله مميزًا هو واجهة المستخدم البديهية وسهولة مزامنته عبر جميع أجهزة Apple الخاصة بك. فهو يساعدك على بدء ملاحظة على جهاز iPhone الخاص بك وإنهائها على جهاز Mac دون أن تفوتك أي ملاحظة.

وبفضل ميزات مثل المجلدات والعلامات، من السهل أن تنظيم ملاحظاتك ، وقدرته على التعامل مع الصور والمستندات وحتى مستندات PDF الممسوحة ضوئيًا يضيف طبقة إضافية من الراحة.

كما يتيح لك تطبيق Apple Intelligence استخدام أدوات الكتابة للتدقيق والتلخيص وتغيير اللهجة وإعادة كتابة النص. وإذا كنت تعمل مع فريق أو تخطط لرحلة مع الأصدقاء, مشاركة الملاحظات والتعاون في الوقت الفعلي مع ما يصل إلى 100 شخص.

🔍 هل تعلم؟ لقد لعب تدوين الملاحظات دورًا كبيرًا في التاريخ. فبالعودة إلى اليونان القديمة، ابتكر الناس ما يسمى بـ هيبومنيما -ملاحظات شخصية سجلوا فيها أفكارهم المهمة. وقد استُخدمت هذه الملاحظات لتتبع كل شيء من الأفكار الفلسفية إلى الأحداث التاريخية وحتى الملاحظات العلمية.

ميزات ملاحظات أبل

إليك بعض الميزات البارزة في Apple Notes التي تجعل منه أداة قوية لتنظيم أفكارك وإدارتها:

خيار البحث

بفضل ميزة البحث القوية في Apple Notes، أصبح العثور على ملاحظاتك سهلاً للغاية. تتعرف الميزة على صورك للبحث في محتوى الصور، وتتحقق من المرفقات والمستندات الممسوحة ضوئيًا، وحتى الرسومات والخربشات لتمنحك نتائج مناسبة.

كما تتيح لك أيضًا البحث عن ملاحظة معينة باستخدام خيار البحث في الملاحظات.

الرسم والخربشة والرياضيات

عبر دعم أبل تقدم Apple Notes متعة طريقة ممتعة لتدوين الملاحظات تتيح لك رسم أفكارك. جرّب مجموعة متنوعة من الأدوات، بما في ذلك أقلام الرصاص وأقلام التحديد والألوان للرسم والخربشة. للراحة، يمكنك تغيير سماكة وعتامة رسوماتك.

علاوة على ذلك، يتيح لك Apple Pencil إنشاء ملاحظات مكتوبة بخط اليد. ستحولها ميزة الخربشة على الفور إلى نص مكتوب، مما يضمن لك فهمها بسهولة فيما بعد.

تمكّن ميزة الرياضيات المستخدمين من حل المعادلات وتعيين المتغيرات ورسم الرسوم البيانية والوصول إلى سجل الرياضيات من الآلة الحاسبة وتطبيق Notes.

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المجلدات الذكية

عبر دعم أبل تتيح لك ميزة المجلدات الذكية في Apple Notes استخدام العلامات والمعايير الأخرى ذات الصلة لتصنيف ملاحظاتك. إذا قمت بكتابة ملاحظة جديدة وأضفت العلامة، فستتم إضافتها تلقائيًا إلى المجلد ذي الصلة.

💡 نصيحة احترافية: هل تتساءل عن كيفية استخدام تطبيق الدماغ الثاني لزيادة إنتاجيتك؟

اتبع هذه الاستراتيجيات:

حافظ على إمكانية الوصول إلى ملاحظاتك عبر جميع الأجهزة 🖥️

نظّم باستخدام هياكل مرنة مثل العلامات والمجلدات 📂

تعاون من خلال مشاركة الملاحظات وتحريرها مع زملائك في الفريق 🤝

استخدم ميزات البحث لتحديد موقع أفكارك بسرعة 🔍 🔍

ادمج تطبيقك مع أدوات إدارة المهام للبقاء على رأس المواعيد النهائية 📅

ملاحظات آمنة

يتيح لك Apple Notes أيضًا تأمين ملاحظاتك باستخدام رمز PIN الخاص بجهازك أو كلمة مرور مخصصة أو Face ID أو Touch ID. وبهذه الطريقة، تظل أفكارك ومعلوماتك الخاصة خاصة🔒.

ارتبط بملاحظات أخرى

عبر دعم أبل يتيح لك تطبيق الملاحظات أيضًا ربط ملاحظة في ملاحظة أخرى. يساعدك هذا على تتبع المهام والملاحظات ذات الصلة. كل ما عليك فعله هو تحديد إضافة رابط وإدخال عنوان الملاحظة التي تريد الربط بها.

إضافة مرفقات

عبر دعم أبل أضف مجموعة متنوعة من المرفقات لتوفير مزيد من السياق والراحة لملاحظاتك. قم بتضمين موقعك الجغرافي وموقعك الإلكتروني، وأضف صورًا أو مقاطع فيديو بالنقر على صور جديدة أو باستخدام الصور الموجودة. يمكنك أيضًا مسح المستندات والصور من Notes وإضافة توقيعك وحفظها مباشرةً.

والأكثر من ذلك؟ يتيح لك تسجيل الصوت ونسخه باستخدام خيار المرفقات.

تسعير ملاحظات أبل

مجاناً للأبد

➡️ اقرأ أيضًا: بدائل أبل نوتس لتدوين الملاحظات الرقمية 📮ClickUp Insight: 92% من العاملين يستخدمون طرقًا غير متسقة لتتبع عناصر الإجراءات، مما يؤدي إلى عدم اتخاذ القرارات وتأخر التنفيذ.

وسواء كنت ترسل ملاحظات المتابعة أو تستخدم جداول البيانات، فإن العملية غالبًا ما تكون مبعثرة وغير فعالة. يضمن حل ClickUp لإدارة المهام من ClickUp تحويل المحادثات إلى مهام بسلاسة - حتى يتمكن فريقك من التصرف بسرعة والبقاء متناسقاً.

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ما هو Goodnotes؟

Goodnotes هو تطبيق رقمي قوي لتدوين الملاحظات تم تصميمه مع التركيز على توفير تجربة سلسة للمستخدمين الذين يفضلون الكتابة اليدوية ولكنهم يسعون أيضًا إلى الحصول على وظائف الأدوات الرقمية.

على الرغم من أن Goodnotes مصمم في البداية لأجهزة iPad، إلا أنه متوافق مع مجموعة كبيرة من الأجهزة، بما في ذلك Android وWindows وiOS ومنصات الويب.

الميزة التي تميز Goodnotes هي ميزة التعرّف على الكتابة اليدوية، والتي تحوّل خربشاتك إلى نص قابل للبحث، بحيث يمكنك دائمًا العثور على ملاحظاتك لاحقًا.

وبشكلٍ عام، يُعد Goodnotes حلاً متعدد الاستخدامات لتدوين الملاحظات، حيث يجمع بين الرضا الملموس للكتابة اليدوية ومزايا التنظيم الرقمي وسهولة الوصول.

ميزات Goodnotes

فيما يلي بعض الميزات الرئيسية التي تجعل Goodnotes متميزًا:

ورقة رقمية مدعومة بالذكاء الاصطناعي

تستفيد Goodnotes من الذكاء الاصطناعي لتقديم قدرات ذكية لتدوين الملاحظات. فهو يتيح لك استخدام Word Complete لتوفير الوقت أثناء الكتابة، والتدقيق الإملائي لتجنب الأخطاء الإملائية والبحث للعثور على النص المكتوب أو الملاحظات المكتوبة بخط اليد أو نص PDF.

كما يقوم الذكاء الاصطناعي أيضًا بتلخيص الملاحظات وتوضيح الملاحظات الخام، عند الضرورة. 📝

الجمع بين النص المكتوب بخط اليد والمطبوع

عبر ملاحظات جيدة تتيح لك Goodnotes إمكانية تحويل الملاحظات المكتوبة بخط اليد إلى نص مكتوب باستخدام أداة Lasso. ارسم الرسوم البيانية واكتب المعادلات والمزيد باستخدام مجموعة متنوعة من الأقلام.

يمكنك استخدامه كأداة تعمل بكامل طاقتها تطبيق المجلة الرقمية باستخدام قلم Apple Pencil للكتابة والرسومات والمعادلات. تسجيل مقاطع صوتية متزامنة مع ملاحظاتك المكتوبة أو المكتوبة بخط اليد لإضافة سياق إضافي.

علاوة على ذلك، يحتوي أيضًا على ميزات مثل رفض راحة اليد ودعم الأشخاص الذين يستخدمون اليد اليسرى. وترتقي هذه الميزات بوظائفه إلى المستوى التالي، مما يوفر تجربة أكثر سلاسة لجميع المستخدمين.

تعليق ملفات PDF

عبر ملاحظات جيدة تسمح لك هذه الميزة بـ تمييز ملفات PDF ورسمها والكتابة عليها. ارسم الأسهم والأشكال وحركها لتجعل ملاحظاتك دقيقة. وتتيح لك أيضًا إضافة أفكارك الشخصية وتمييز الأجزاء المهمة من ملفات PDF لتسهيل الأمر وتلخيص الأقسام في ملف PDF نفسه.

أدوات تنظيمية

استخدم بنية المجلدات المتداخلة في Goodnotes لتنظيم ملاحظاتك. فهو يتيح لك إنشاء مجلدات ومجلدات فرعية لتنظيم شامل. يسمح لك الشريط الجانبي بالوصول إلى الصفحات التي تحتوي على إشارات مرجعية والمفضلة والمستندات المشتركة

مجموعات الدراسة

عبر مدونة جودنوتس تقدم Goodnotes ميزة فريدة تسمى مجموعات الدراسة للطلاب. تتيح لك هذه الميزة إنشاء مجموعات دراسية، أي بطاقات فلاش كارد حرة تحتوي على نصوص وصور لممارسة التذكر النشط. لجعلها أكثر جاذبية، استخدم أداة الشريط لإخفاء وإظهار أجزاء من الملاحظات التي تدرسها.

السوق

عبر دعم الملاحظات الجيدة يقدم سوق Goodnotes Marketplace قوالب صفحات مخصصة ومخططات وملصقات قابلة للتحرير وأغلفة دفاتر ملاحظات قابلة للتحرير تجعل عملية تدوين الملاحظات ممتعة. يتيح لك إضافة المزيد من العمق إلى ملاحظاتك باستخدام الأغلفة وتوفير الوقت باستخدام القوالب.

➡️ اقرأ المزيد: قوالب مجانية لتدوين الملاحظات في محرر مستندات Google و Word و ClickUp

وضع العرض التقديمي

هل تخطط لتقديم عرض تقديمي في اجتماعك القادم؟ يعمل وضع العرض التقديمي في Goodnotes على تحويل جهازك إلى لوحة بيضاء رقمية، مما يمنحك المرونة اللازمة لإشراك جمهورك بصريًا. تعمل ميزة مؤشر الليزر على تحسين عرضك التقديمي من خلال السماح لك بإبراز النقاط الرئيسية بسهولة، مما يضمن وضوح رسالتك وتركيزها.

تسعير الملاحظات الجيدة

تقدم Goodnotes الخطط التالية:

مجانًا: 3 دفاتر ملاحظات

3 دفاتر ملاحظات جميع المنصات سنويًا: 9.99 دولارًا أمريكيًا في السنة

9.99 دولارًا أمريكيًا في السنة أبل الدفع لمرة واحدة: 29.99 دولارًا/مرة واحدة

29.99 دولارًا/مرة واحدة الأندرويد وويندوز سنويًا: 6.99 دولار/سنة

6.99 دولار/سنة جود نوتس للأعمال: 50 دولارًا لكل جهاز (تُدفع سنويًا)

➡️ اقرأ المزيد: قوالب إدارة المهام المجانية في ClickUp و Excel

Apple Notes مقابل Goodnotes: مقارنة الميزات

الآن بعد أن رأيت نقاط القوة في كلا تطبيقي تدوين الملاحظات، حان وقت المواجهة! 🏆

لنضع كل ميزة على المحك ونرى أي من تطبيقي تدوين الملاحظات هو الأفضل: Goodnotes أو Apple Notes.

### الميزة 1: ميزات تدوين الملاحظات

الميزة الأولى التي سنتحقق منها هي تدوين الملاحظات. دعونا نتعمق في الأمر.

ملاحظات أبل

يوفر تطبيق Notes جميع أدوات وميزات الكتابة الأساسية، بما في ذلك إضافة جداول وعناوين وعناوين ونقاط وميزات تنسيق أخرى مثل الخط الغامق والمائل والتمييز. يمكنك أيضًا إنشاء قوائم تدقيق، وإضافة روابط، ورسومات الشعار المبتكرة، والرسومات التخطيطية، والمستندات الممسوحة ضوئيًا ومزامنة ملاحظاتك عبر الأجهزة.

وأخيراً، يمكنك تسجيل الملاحظات المكتوبة بخط اليد باستخدام ميزة Scribble ومطالبةApple Intelligence بتدقيق الملاحظات وتلخيصها وتغيير نغمتها وإعادة كتابة النص.

ملاحظات جيدة

يدعم Goodnotes النص المكتوب والمكتوب بخط اليد، تمامًا مثل Apple Notes. استخدم ميزات التنسيق مثل الخط الغامق والمائل والشطب والتسطير ولون النص والمحاذاة وتغيير الحجم والتمييز وتمييز الخطوط وتباعد الأسطر.

بالإضافة إلى ذلك، قم بعمل رسوم بيانية وإضافة أشكال وكتابة معادلات وإضافة ملفات PDF، وتحويل الملاحظات المكتوبة بخط اليد إلى نص مكتوب. يوفر Goodnotes AI الوقت من خلال توفير قدرات مثل إكمال الكلمات والتدقيق الإملائي وتلخيص الملاحظات وتوضيح الملاحظات الخام وإكمال الجمل.

🏅الفائز: يتفوق كلا التطبيقين في تدوين الملاحظات، لكن Apple Notes يفوز بفضل تكامله السلس عبر أجهزة Apple، وميزات الكتابة المتقدمة، والمزامنة السحابية.

الميزة 2: التسعير

دعنا نتحقق من الأداة الأكثر ملاءمة للميزانية:

Apple Notes

مجاني تمامًا! إذا كنت تمتلك جهاز Apple، فلديك بالفعل إمكانية الوصول إليه - لا تكاليف خفية ولا اشتراكات.

ملاحظات جيدة

يحتوي Goodnotes على نسخة مجانية تتيح 3 دفاتر ملاحظات. بعد ذلك، يقدم 3 خطط مدفوعة توفر المزيد من الميزات.

🏅الفائز: إذا كنت تبحث عن مدون ملاحظات مدمج بدون خيار التكلفة الإضافية، فإن Apple Notes لا يُضاهى

الميزة 3: التنظيم والتخصيص

لنرى أيهما يفوز في مواجهة ميزة التنظيم والتخصيص بين Goodnotes و Apple Notes:

Apple Notes

يوفر Apple Notes المجلدات الذكية لمساعدتك في تنظيم ملاحظاتك باستخدام tags🗂️. يمكنك تجميع ملاحظاتك حسب الفئة والعثور عليها باستخدام العلامات. فيما يتعلق بالتخصيص، يوفر Apple Notes إمكانيات محدودة.

الملاحظات الذكية

يقدم Goodnotes تخصيصًا من المستوى التالي. اختر من بين أغلفة دفاتر الملاحظات وأنواع الورق المختلفة (مثل الشبكات أو أوراق الموسيقى) والتخطيطات. كما أنه يحتوي على سوق لشراء أشياء مثل الملصقات وأغلفة الدفاتر وما إلى ذلك.

بالنسبة للتنظيم، يوفر Goodnotes بنية مجلدات متداخلة تتيح لك إنشاء مجلدات ومجلدات فرعية.

🏅 الفائز: يبرز Goodnotes كفائز بفضل تنظيمه المتقدم للمجلدات وخيارات التخصيص الشاملة.

الميزة 4: ميزات التعاون

بالنسبة لأولئك الذين يستخدمون ملاحظات لوثائق المشروع أو التعاون الجماعي، فإن أدوات المشاركة والتعاون المتقدمة ضرورية. دعنا نستكشف التطبيق الذي يقدم أفضل الميزات:

Apple Notes

يتيح لك تطبيق Apple Notes التعاون مع أي شخص يستخدم جهاز Apple. شارك نسخة من ملاحظاتك باستخدام iCloud باستخدام الرسائل أو البريد الإلكتروني. يتيح لك التعاون مع ما يصل إلى 100 شخص على نفس الملاحظة.

ملاحظات جيدة

يتيح لك Goodnotes مشاركة الملاحظات مع الآخرين من خلال تمكين مشاركة الروابط. سيسمح ذلك لأي شخص لديه الرابط بالوصول إلى المستند الخاص بك. علاوة على ذلك، استخدم وضع العرض التقديمي لتقديم دفتر ملاحظاتك للآخرين.

ومع ذلك، لا يدعم الإصدار الحالي المشاركة باستخدام البريد الإلكتروني. مشاركة الروابط عامة بالكامل، لذا لا يمكنك التحكم في من يشاهد دفتر ملاحظاتك.

🏅الفائز: في هذه الحالة، يفوز Apple Notes بميزات المشاركة والتعاون السهلة.

الميزة 4: المرفقات

لنرى أي الأدوات تقدم إمكانيات مرفقات أفضل:

ملحوظات أبل

تتيح لك Apple Notes إرفاق الروابط والصور الموجودة ومقاطع الفيديو وروابط لملاحظات أخرى والمستندات. علاوة على ذلك، إضافة تسجيلات صوتية ونسخها.

التقط صورًا جديدة أو امسح النصوص والمستندات ضوئيًا مباشرةً من Notes. قم بتحرير مستنداتك لتغيير حجم المعاينة وإعادة تسميتها.

ملاحظات جيدة

تمكّنك Goodnotes من إرفاق الصور والروابط والتسجيلات الصوتية في دفتر ملاحظاتك.

إضافة ملصقات وقوالب ومستندات ممسوحة ضوئيًا. كما أنه يرتقي بميزة ملفات PDF خطوة إلى الأمام من خلال السماح لك بوضع تعليقات توضيحية عليها. يمكنك كتابة ملفات PDF أو رسمها أو تمييزها لراحتك.

🏅الفائز: ميزات Goodnotes المتقدمة، مثل إضافة القوالب والتعليق على المستندات الممسوحة ضوئيًا، تمنحه ميزة تتفوق على Apple Notes.

➡️ اقرأ المزيد: قوالب إدارة المهام المجانية في ClickUp و Excel

ملاحظات جود نوتس مقابل ملاحظات أبل على ريديت

لقد انتقلنا إلى Reddit لمعرفة رأي الناس في المناظرة بين Goodnotes و Apple Notes. يتفق العديد من المستخدمين على أن Apple Notes يتمتع بمزايا لمستخدمي Apple من حيث التسعير وسهولة التعاون.

واحد مستخدم يقول، "يحتوي Apple Notes على الكثير من الميزات الجيدة، ويعمل على جميع أجهزة Apple الخاصة بك، وهو مثبت مسبقًا، ويدعم المشاركة/المزامنة بين الأشخاص الآخرين بسهولة، ويناسب احتياجات العديد من الأشخاص. كما أنه مجاني."

ويتفق بعض المستخدمين أيضًا على أن Goodnotes خيار رائع، خاصةً إذا كنت تبحث عن ميزات متقدمة مثل التعامل مع ملفات PDF.

آخر مستخدم قال: "أكبر شيء يبرز بالنسبة لي هو عدم القدرة حتى على التكبير. يحتوي Goodnotes على ميزات أكثر ويتعامل مع جميع دفاتر ملاحظاتي/ملفات PDF بشكل جيد للغاية. لن أستخدم Apple Notes أبدًا."

➡️ اقرأ المزيد: ربط النقاط: كيف يقضي الذكاء الاصطناعي المتصل على الصوامع لتوفير الوقت للعمل الحقيقي

تعرف على ClickUp: أفضل بديل لملاحظات Apple Notes مقابل Goodnotes

Apple Notes مثالي للاحتياجات الأبسط، في حين أن Goodnotes مثالي لأولئك الذين يرغبون في تحقيق المزيد من الملاحظات. ولكن ماذا لو كان هناك بديل يساعدك على القيام بالأمرين معًا؟ ClickUp ، باعتباره تطبيق كل شيء للعمل، يبرز في هذا الصدد.

فهو يجمع بين بساطة تطبيق Apple Notes وميزات تتفوق بكثير على تطبيق Goodnotes، مما يضمن لك إدارة المهام بسلاسة وتدوين الملاحظات التفصيلية والتعاون مع فرق العمل في مكان واحد.

دعنا نلقي نظرة على بعض ميزات ClickUp البديهية التي ترتقي بتدوين الملاحظات إلى المستوى التالي:

### ميزة ClickUp's One Up #1: ClickUp Docs

استخدم ميزات التنسيق الغنية لتحسين ملاحظاتك باستخدام ClickUp Docs

استخدم مستندات ClickUp لإدارة الملاحظات الرقمية الخاصة بك، وإنشاء مواقع الويكي وإضافة جداول والوصول إلى ميزات تنسيق لا حصر لها واستخدام الصفحات المتداخلة وتضمين الإشارات المرجعية والتعاون مع فريقك في الوقت الفعلي.

كما يتيح لك أيضًا ربط ما هو مكتوب في المستندات بالمهام الفعلية، وتعيين عناصر العمل، ووضع علامات على أعضاء الفريق، وترك تعليقات للآخرين لضمان مشاركة الجميع في الحلقة.

إنشاء روابط قابلة للمشاركة وإدارة التحكم في الوصول باستخدام مستندات ClickUp Docs

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك استخدام وضع التركيز لإنشاء مساحة خالية من الفوضى للعمل. ولحماية خصوصيتك أيضًا، يتيح لك محرر المستندات إنشاء روابط قابلة للمشاركة وإدارة الأذونات للتحكم في الوصول.

علاوة على ذلك، استخدم قوالب مثل قالب ملاحظات الاجتماع الخاص بـClickUp مباشرةً مع المستندات لتتبع جداول أعمال الاجتماعات وعناصر الإجراءات والقرارات المهمة. فهو يحسّن عملية تدوين الملاحظات ويضمن بقاء الجميع على نفس الصفحة.

➡️ اقرأ أيضًا: دليل لنظام إدارة المعرفة [أنواع وحالات الاستخدام ]

### ClickUp's One Up #2: ClickUp Brain

قم بتحرير وتدقيق المحتوى الخاص بك باستخدام ClickUp Brain

استخدام الذكاء الاصطناعي لتدوين ملاحظات الاجتماع يحسّن العملية ويضمن تدوين ملاحظاتك بدقة وكفاءة.

جرّب الذكاء الاصطناعي المتقدم في ClickUp, ClickUp Brain لجعل عملية تدوين الملاحظات أسرع وأكثر سلاسة. وهو يعمل كمساعد في الكتابة ويوفر قدرات مثل التدقيق الإملائي المدمج والنصوص الصوتية وكتابة الملاحظات بكفاءة أكبر.

ويتيح لك تحرير ملاحظاتك وتدقيقها وتلخيصها مباشرةً في المستندات للمراجعة السريعة. وإذا كنت تدرس ملاحظاتك بلغة أخرى، يمكنك ترجمتها إلى لغتك في غضون ثوانٍ باستخدام Brain.

يعمل Brain أيضًا كـ مساعد الذكاء الاصطناعي لتدوين ملاحظات الاجتماعات ويساعد في إنشاء محتوى خاص بالأدوار مثل مقترحات المشاريع والردود السريعة واتصالات العملاء.

وعلاوة على ذلك، يمكنك تحسين إدارة المعرفة من خلال تخزين جميع معارف الشركة في مركز مركزي مع ClickUp إدارة المعرفة . سواء كنت تعمل على مشروع فريق، أو تقوم بإنشاء وثائق داخلية، أو ببساطة تتبع المعلومات الأساسية، فإنه يتيح لك تنظيم جميع ملاحظاتك وتخزينها والموارد في موقع واحد يسهل الوصول إليه.

يمكنك أيضًا استخدام قالب قاعدة المعرفة الخاص ب ClickUp الذي يقدم إطار عمل منظم للفرق لبناء وتنظيم مكتبة رقمية للمعلومات. ويتضمن أقسامًا للمقالات المعرفية والأسئلة الشائعة والموارد، مما يبسّط عملية تخزين ومشاركة الرؤى القيّمة داخل شركتك.

💡 نصيحة احترافية: هل تتساءل عن كيفية تصور ملاحظاتك لسهولة الفهم والمراجعة؟ انقر فوق الخرائط الذهنية يحول ملاحظاتك إلى رسوم بيانية مرئية، مما يساعدك على تنظيم الأفكار وربطها بوضوح وبديهية.

تتيح لك تقسيم المفاهيم المعقدة إلى أجزاء يسهل هضمها، مما يجعلها مثالية لجلسات العصف الذهني أو الدراسة أو التخطيط للمشاريع.

### ClickUp's One Up #3: ClickUp Notepad

أنشئ قوائم تدقيق وملاحظات سريعة باستخدام ClickUp Notepad

هل تبحث عن شيء سريع لإعداد قوائم المراجعة أو تدوين النقاط المهمة؟ ClickUp Notepad يمكن أن يساعدك. فهو يتيح لك تنظيم ملاحظاتك، وتحويلها إلى مهام قابلة للتتبع، وتنظيمها في قائمة مرجعية.

Notepad يقوم بمزامنة الملاحظات تلقائيًا عبر الأجهزة لضمان وصولك إليها دون عناء من خلال أي جهاز وفي أي وقت. استخدم ميزات تنسيق غنية مثل إضافة رؤوس ولافتات ونقاط نقطية لجعل ملاحظاتك ممتعة.

بالإضافة إلى ذلك، مع مهام النقر فوق المهام يمكنك تخطيط المشاريع وتنظيمها والتعاون فيها بكفاءة. فهو يسمح لك بإنشاء المهام وتخصيص حالتها وتعيين أولوياتها وربطها مباشرةً بملاحظاتك، مما يضمن إدارة سلسة للمشروع وسير عمل مبسّط.

استمع إلى ما قالته ألينا ماراكوتا، منسقة تسويق الأحداث في Vida Health, ما يجب أن تقوله عن ClickUp:

اعتدت أن أعيش على ملاحظاتي المكتوبة، ولكن بعد يومين من تقييم ClickUp، أدركت أنه الحل المناسب لي.

ميزة إضافية: ClickUp مدون الملاحظات بالذكاء الاصطناعي

إذا كانت مشاكل تدوين الملاحظات خاصة بالاجتماعات، فلدينا حل رائع لذلك أيضًا! مدون الملاحظات بالذكاء الاصطناعي من ClickUp لا يلتقط ليس فقط الكلمات المنطوقة بل القرارات الفعلية المتخذة، مما يجعلها قابلة للمشاركة بسهولة مع أي شخص، بغض النظر عن حضور الاجتماع.

بالإضافة إلى التسجيل البسيط، يقوم مدوِّن الملاحظات بالذكاء الاصطناعي بتحويل المحادثات إلى خطوات قابلة للتنفيذ من خلال التقاط وتعيين عناصر الإجراءات، مما يضمن عدم إغفال أي شيء.

وعلاوة على ذلك، يحافظ على سياق كل اجتماع من خلال ربط المناقشات بالمهام ذات الصلة والملفات والقرارات السابقة، مما يمنع الفرق من إعادة صياغة المحادثات السابقة. ويعزز هذا النهج الشامل، أكثر من مجرد التلخيص، الوضوح والزخم، مما يحول الاجتماعات في نهاية المطاف من استنزاف للوقت إلى محركات عمل مثمرة.

تحسين عمليات تدوين الملاحظات باستخدام ClickUp

سواء كنت تدوّن أفكاراً سريعة أو تتعاون مع زملائك في الفريق، فإن اختيار الأداة المناسبة يمكن أن يحسّن بشكل كبير من كيفية إدارة ملاحظاتك واستخدامها.

وبينما يُعد كل من Apple Notes وGoodnotes خيارين ممتازين في حد ذاتهما، فإن ClickUp يتجاوز مجرد تدوين الملاحظات. وباعتباره منصة شاملة لإدارة العمل والمشاريع، يدمج ClickUp تدوين الملاحظات مع أدوات تنظيمية أوسع نطاقاً.

كما أنه يوفر أيضًا العديد من الميزات القابلة للتخصيص قوالب تدوين الملاحظات والميزات التي تلبي مختلف أنماط تدوين الملاحظات، سواء كنت تقوم بتلخيص الملاحظات أو العصف الذهني أو تتبع التقدم المحرز في المهام.

فلماذا الانتظار؟ اشترك في ClickUp وابدأ في تغيير طريقة إدارتك للمهام والتعاون والبقاء منظمًا، كل ذلك في مكان واحد! 📈