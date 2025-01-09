أفضل مولدات بيان مهمة الذكاء الاصطناعي

يرمز بيان المهمة الجيد إلى أهداف المؤسسة وقيمها ويحفز الموظفين على العمل من أجل التحسين.

ومع ذلك، قد تكون صياغة بيان المهمة لتوضيح هدف شركتك وقيمتها مهمة صعبة. يمكن أن يكون منشئ بيان مهمة الذكاء الاصطناعي مفيدًا هنا.

فهو يتيح لك تطوير العديد من الأشكال المختلفة بسرعة لمساعدتك في التغلب على عائق الكاتب وتطوير بيان مهمة فعال يمثلك أنت ومؤسستك حقًا!

دعنا نستكشف أفضل 11 مولدًا لبيان مهمة الذكاء الاصطناعي، كل منها مصمم لمساعدتك في توصيل الأهداف والقيم الفريدة لعلامتك التجارية بفعالية.

## ⏰ ملخص 60 ثانية

إليك تقريرنا عن أفضل مولدات بيان المهمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي في السوق اليوم:

أي كلمة: الأفضل لتخصيص بيانات المهمة لجمهورك المستهدف ClickUp: الأفضل لإنشاء بيانات مهمة مخصصة Copy.ai: الأفضل لإنشاء بيانات مهمة متوافقة مع العلامة التجارية جاسبر: الأفضل لإنشاء بيانات مهمة بخيارات أنماط متعددة ChatGPT: الأفضل لإنشاء بيان مهمة مفصل Ramp: الأفضل لبيانات المهمة التي تركز على الأهداف المالية LivePlan: الأفضل لبيانات المهمة وتخطيط الأعمال الشامل HubSpot AI Content Writer: الأفضل لصياغة العديد من خيارات بيان المهمة الجاهزة للأعمال Writesonic: الأفضل لبيانات المهمة سهلة الاستخدام مع مجموعة متنوعة من النغمات Upmetrics: الأفضل لبيانات المهمة المدمجة مع أدوات تخطيط الأعمال الكاملة Easy-Peasy.AI: أفضل منشئ بيان مهمة مبسط وسهل الاستخدام أني وورد: الأفضل لتخصيص بيانات المهمة لجمهورك المستهدف

ما الذي يجب أن تبحث عنه في منشئ بيان المهمة؟

عند اختيار منشئ بيان المهمة، من المهم أن تأخذ بعين الاعتبار عدة عوامل رئيسية لضمان توافقه مع احتياجات علامتك التجارية وقيمها. فيما يلي بعض الميزات التي يجب البحث عنها حتى تتمكن من إنشاء بيان مهمة قوي:

خيارات التخصيص : اختر منشئ بيان مهمة الذكاء الاصطناعي الذي يتيح لك إدخال القيم الفريدة لشركتك ورؤيتها وهدفها لإبراز هوية علامتك التجارية

: اختر منشئ بيان مهمة الذكاء الاصطناعي الذي يتيح لك إدخال القيم الفريدة لشركتك ورؤيتها وهدفها لإبراز هوية علامتك التجارية سهولة الاستخدام : ابحث عن واجهة سهلة الاستخدام تجعل العملية سريعة وسهلة دون التضحية بالجودة

: ابحث عن واجهة سهلة الاستخدام تجعل العملية سريعة وسهلة دون التضحية بالجودة القوالب ذات الصلة ودعم اللغة : ابحث عن الأدوات التي تقدم قوالب مصممة خصيصاً لصناعات أو أنواع مهام محددة. إذا كانت شركتك تعمل على مستوى العالم، فاختر أداة تدعم لغات متعددة

: ابحث عن الأدوات التي تقدم قوالب مصممة خصيصاً لصناعات أو أنواع مهام محددة. إذا كانت شركتك تعمل على مستوى العالم، فاختر أداة تدعم لغات متعددة الأسعار والخيارات المجانية : تأكد من أن تكلفة الأداة تتوافق مع ميزانية مؤسستك وأهدافها

: تأكد من أن تكلفة الأداة تتوافق مع ميزانية مؤسستك وأهدافها التكامل مع أهداف واستراتيجية العمل: اختر الأدوات التي تسمح بالتكامل مع منصات الأعمال الأخرى

## أفضل 11 أداة لتوليد بيان المهمة

مُنشئ بيان المهمة الرائع بمثابة مُنشئ بيان المهمة الرائع بمثابة لوحة الرؤية لأعضاء فريقك، مما يساعد الجميع في الشركة على العمل على تحقيق نفس الهدف.

هل تشعر بأنك عالق في كيفية تحديد اتجاه شركتك؟ إليك 11 أداة منتقاة بعناية لمساعدتك في بناء بيانات مهمة فعالة!

1. ClickUp (الأفضل لإنشاء بيانات مهمة مخصصة)

استخدام ClickUp Brain لكتابة بيانات المهمة وإنشاء خطة عمل وإنشاء وثائق شاملة ClickUp عبارة عن حل شامل يدمج بسلاسة بين إدارة المشاريع والتعاون وأدوات إنشاء المحتوى المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

ClickUp Brain

على الرغم من أنه لا يحتوي على منشئ بيان مهمة مخصص، إلا أنه يحتوي على مساعد ذكاء اصطناعي متقدم يسمى ClickUp Brain . تربط هذه الشبكة العصبية القوية بين جميع المهام والمستندات والفرق الخاصة بك، مما يتيح لك إنشاء بيان مهمة يجسد مدخلات الجميع.

ويمكنك استخدامها لإنشاء مسودات أولى لا تشوبها شائبة بناءً على مطالباتك والعصف الذهني مع فريقك حول الخيار الأفضل. وبفضل مساعد الكتابة والتدقيق الإملائي المدمج، يمكنك تكييف بيان المهمة مع إرشادات علامتك التجارية ونبرة الصوت، مما يضمن أن يكون البيان على المستوى المطلوب!

أهداف ClickUp

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منشئ بيان مهمة ClickUp Brain

استخدام أهداف النقر ، يمكنك تجميع المهام لمساعدة فريقك على العمل على تحقيق هدف مشترك وتتبع التقدم المحرز عند اكتمال كل مهمة. وهذا يحافظ على إنتاجية الجميع أثناء العمل على تصميم بيان مهمة شركتك.

ClickUp Docs

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منشئ بيان مهمة مستندات ClickUp Docs

مستندات ClickUp يساعدك على التعاون مع أعضاء فريقك، وتعيين التعليقات، والتعديل في الوقت الفعلي لتصميم بيان مهمة تمكيني.

باستخدام هذه الميزة، يمكنك الحصول على رؤى واضحة حول سير عمل أصحاب المصلحة وأعضاء فريقك. ويمنحك ذلك رؤية شفافة لحالة المشروع ويضمن بقاء بيان مهمتك على المسار الصحيح.

إليك سبب تميز ClickUp كأداة رائعة لبيان مهمتك:

أعتقد أن ClickUp رائع. لماذا؟ إنه بسيط - يمكنني التخطيط لأسبوع 4 أشخاص ببضع نقرات فقط ويمكن للجميع بما في ذلك عملاؤنا الحصول على نظرة عامة. إنه فعال ومنطقي وسهل الفهم. علاوة على ذلك، يمكن للجميع تصميم طرق العرض الخاصة بهم ولوحات المعلومات وما إلى ذلك. - مما يجعلها فردية للغاية.

دانييلا، مدير مشروع، Peritus Webdesign

⚡️Template سنتر: هل تريد أن تقطع شوطاً إضافياً؟ استخدم القوالب الجاهزة للاستخدام لمساعدتك في تحديد أهدافك وإنشاء بيان المهمة. إن قالب ClickUp Vision Whiteboard يساعدك على تحديد أهداف شركتك وتوقعاتك فيما يتعلق بالجمهور المستهدف.

خيار آخر رائع هو ClickUp مدير مشروع ClickUp- قالب بيان الغرض ، والذي يوفر منشئ بيان قوي لتحديد الأهداف ومراقبة التقدم المحرز في مهام فريقك. 🎯

من خلال الجمع بين الذكاء الاصطناعي وميزات ClickUp التعاونية، يمكنك إنشاء بيان يجسد أهدافك المهنية ويوفر توجيهاً واضحاً لفرقك.

أفضل ميزات #### ClickUp

استخدام مهام ClickUp للحفاظ على مواءمة كل عملية تجارية مع أغراضك المحددة

إضافة أنشطة ومشاريع تابعة كجزء من ClickUp Sprints لتتبع الأنشطة وفرزها حسب المُعيَّن أو المهمة الفرعية أو مرشحات أخرى

التعاون مع أعضاء الفريق الآخرين باستخدام ClickUp Whiteboards لتبادل الأفكار وتنقيح وتعديل المحتوى وبيان المهمة في الوقت الفعلي

استخدم قائمة القوالب الشاملة للمنصة لإنشاء بيان مهمة قوي يتماشى مع القيم الأساسية لشركتك ويساعدك على اتخاذ قرارات استراتيجية

قيود النقر فوق

قد يواجه المستخدمون الجدد منحنى تعليمي بسبب واجهة المنصة الغنية بالميزات

تسعير ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات : اتصل لمعرفة الأسعار

: اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp Brain: أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 7 دولارات لكل عضو شهريًا

تقييمات ومراجعات ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

➡️ اقرأ المزيد: 10 نماذج مجانية لبيان الرؤية لشركتك

2. Copy.ai (الأفضل لإنشاء بيانات مهمة متوافقة مع العلامة التجارية)

via Copy.aiCopy.ai هي منصة لإنشاء المحتوى مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومعروفة بتعدد استخداماتها وسهولة استخدامها.

بفضل واجهة المستخدم البديهية ونماذج الذكاء الاصطناعي القوية، تساعدك المنصة على إنشاء مواد تسويقية واضحة ومؤثرة لعلامتك التجارية.

تساعدك منصة Copy.ai على صياغة بيان مهمة يجسد صوت علامتك التجارية ونبرة علامتك التجارية، مما يجعلها مثالية لأهداف عملك.

أفضل ميزات Copy.ai

أدخل تفاصيل شركتك وابدأ في إنشاء المحتوى في غضون ثوانٍ

احصل على رؤى تفصيلية لضبط النبرة والأسلوب لتناسب علامتك التجارية بدقة

أنشئ إعلانات ورسائل بريد إلكتروني وأفكار مدونة وأوصاف منتجات وغير ذلك، بالإضافة إلى بيان المهمة

قيود Copy.ai

تحتوي الخطة المجانية على ميزات محدودة، والتي قد لا تكفي للاستخدام المكثف

تسعير Copy.ai

مجاني للأبد

بداية 49 دولارًا شهريًا لكل مقعد

49 دولارًا شهريًا لكل مقعد متقدم : 249 دولارًا شهريًا ل 5 مقاعد

: 249 دولارًا شهريًا ل 5 مقاعد المؤسسات: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات Copy.ai

G2: 4.7/5 (أكثر من 100 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 100 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 50 تقييم)

3. جاسبر (الأفضل لإنشاء بيانات مهمة بخيارات أنماط متعددة)

via جاسبر Jasper هو مساعد فعال للكتابة بالذكاء الاصطناعي مصمم لمساعدتك في إنشاء محتوى عالي الجودة لبيانات رسالتك ورؤيتك.

بفضل خوارزميات الذكاء الاصطناعي المتقدمة (المدعومة من OpenAI's GPT-4)، يمنحك Jasper تحكُّمًا واسعًا في العلامة التجارية. يتيح لك ذلك إنشاء بيان مهمة يتوافق مع هوية علامتك التجارية.

أفضل ميزات جاسبر

استخدام نماذج GPT-4 المتقدمة أو إنشاء محتوى مخصص لهوية علامتك التجارية

استخدم قوالب بيان المهمة التي ترشدك خلال صياغة البيانات

اكتب بيانات المهمة بأكثر من 25 لغة لتلبية احتياجات الجمهور العالمي

قيود جاسبر

منحنى تعليمي حاد للمستخدمين الجدد مقارنة بأدوات إنشاء محتوى الذكاء الاصطناعي الأخرى

أسعار جاسبر

المُنشئ: 49 دولارًا شهريًا لكل مقعد

49 دولارًا شهريًا لكل مقعد المحترف: 69 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مقعد

69 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مقعد الشركة: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات جاسبر

G2: 4.7/5 (1,200+ تقييم)

4.7/5 (1,200+ تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 1,800 تقييم)

4. ChatGPT (الأفضل لتوليد بيان مهمة مفصل)

via ChatGPT ChatGPT، المدعوم من OpenAI، هو أداة الذكاء الاصطناعي الأكثر استخداماً. يمكنها إنشاء بيانات مهمة مصممة خصيصاً باستخدام معالجة متقدمة للغة الطبيعية.

وتتميز بصيغة المحادثة الخاصة بها، مما يسمح للمستخدمين بتنقيح المسودات وفحص وجهات النظر المختلفة باستخدام واجهة دردشة سهلة الاستخدام. وسواء كنت شركة ناشئة أو مؤسسة، فإن ChatGPT يوفر لك المرونة اللازمة لمساعدتك في صياغة بيان المهمة المثالي الذي يُعبّر عن ثقافة الفريق .

أفضل ميزات #### ChatGPT

تنقيح بيانات المهمة من خلال الانخراط في محادثة طبيعية ذهابًا وإيابًا

استخدمه لحالات استخدام مختلفة، بما في ذلك استراتيجيات العملوتطوير المنتجات سهل الاستخدام، مما يجعله مناسبًا للفرق ذات المستويات المختلفة من الخبرة التقنية



قيود ChatGPT

يتطلب مطالبات مفصلة لتوليد مخرجات دقيقة

يفتقر إلى القدرة على التعاون مع أعضاء الفريق الآخرين

تسعير ChatGPT

ChatGPT 3.5: مجاني للأبد

مجاني للأبد ChatGPT 4o Plus: 20 دولارًا أمريكيًا في الشهر

20 دولارًا أمريكيًا في الشهر ChatGPT Team: 25$/شهرياً لكل مستخدم

25$/شهرياً لكل مستخدم ChatGPT Enterprise: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات ChatGPT

G2: 4.7/5 (أكثر من 600 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 600 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 60 تقييم)

*🔍 هل تعلم؟ الدردشةGPT لديها قدرات بشرية تنعكس غالبًا في محتواها. حول 53.1% من المشاركين في استطلاع للرأي ظنوا أن محتوى الذكاء الاصطناعي هو محتوى بشري، وهو ما يوضح مدى كفاءة المنصة في صياغة بيانات المهمة!

5. المنحدر (الأفضل لبيانات المهمة التي تركز على الأهداف المالية)

via منحدر Ramp عبارة عن منصة لإدارة البطاقات والإنفاق للشركات. كيف يمكنها مساعدتك؟ يشتمل على منشئ بيان مهمة يعتمد على الذكاء الاصطناعي مصمم خصيصًا للمؤسسات ذات التركيز المالي القوي.

تسمح لك هذه المنصة بدمج بيانات الأعمال والبيانات المالية في عملية إنشاء كشف حسابك. سيساعدك ذلك على مواءمة بيانات مهمتك مع أهدافك المالية والتجارية.

أفضل ميزات المنصة

إنشاء بيانات مهمة تتماشى مع الأهداف المالية لمؤسستك واستراتيجيات تخصيص الموارد باستخدامتحليل SOAR تعديل البيانات التي تم إنشاؤها لتتناسب مع القيم الأساسية لشركتك وتفضيلات الجمهور

دمج الذكاء الاصطناعي لتوفير بيانات مهمة مدعومة بالبيانات التشغيلية والتجارية

قيود المنحدر

فائدة محدودة للشركات خارج مجال التمويل

يتطلب حساب Ramp، باستثناء الشركات الناشئة أو الشركات الصغيرة التي لا تستخدم المنصة

تسعير المنحدر

المنحدر: مجانًا إلى الأبد

مجانًا إلى الأبد المنحدر بلس: 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المنحدر للمؤسسات: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات المنحدر

G2: 4.2/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

4.2/5 (أكثر من 2,000 تقييم) Capterra: 4.9/5 (188 تقييم)

➡️ اقرأ المزيد: استراتيجيات لتطوير خطة واضحة لإدارة أصحاب المصلحة

6. LivePlan (الأفضل لبيانات المهام والتخطيط الشامل للأعمال)

via LivePlan LivePlan عبارة عن منصة أعمال ومالية تستخدم مساعدين يعتمدون على الذكاء الاصطناعي لإنشاء بيانات المهام.

وهي تساعد رواد الأعمال وأصحاب الشركات الصغيرة الذين يبحثون عن حل شامل لتوضيح هدف مؤسستهم وقيمها واتجاهها. تحتوي المنصة على تعليمات سهلة المتابعة تتيح لك صياغة بيان مهمتك في كل خطوة.

أفضل ميزات LivePlan

احصل على قوالب خطة العمل التي تبسّط صياغة بيانات المهمة والرؤية

اجمع بين التوقعات المالية ومهمتك لتحقيق التوافق مع الأهداف طويلة الأجل

أجب على أسئلة المنصة للحصول على توضيح لأهداف العمل للحصول على بيان مهمة دقيق

قيود LivePlan

مصممة لتخطيط الأعمال الشامل، وقد تكون مربكة لبعض المستخدمين

يفتقر إلى الذوق الإبداعي للبدائل القائمة على الذكاء الاصطناعي لتوليد خيارات ديناميكية

تسعير LivePlan

عادي: 20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم القسط: 40 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات LivePlan

G2: 4.1/5 (أكثر من 30 تقييم)

4.1/5 (أكثر من 30 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 150 تقييم)

7. كاتب محتوى HubSpot AI Content Writer (الأفضل لصياغة خيارات بيان مهمة متعددة جاهزة للأعمال)

via كاتب محتوى هبسبوت للذكاء الاصطناعي يعد كاتب محتوى الذكاء الاصطناعي في HubSpot أداة قوية لصياغة محتوى عالي الجودة لبياناتك الإعلانية. تستخدم أداة الذكاء الاصطناعي هذه نظام HubSpot الشامل لإدارة علاقات العملاء والتسويق لمساعدتك في كتابة محتوى يلقى صدى لدى جمهورك المستهدف.

تساعد واجهته في مراجعة خيارات البيان عبر قنوات متعددة، مما يضمن وصول بيان مهمتك إلى جمهور واسع.

أفضل ميزات كاتب المحتوى بالذكاء الاصطناعي في HubSpot

استخدم HubSpot AI Content Writer للحصول على محتوى يتماشى مع القيم التي تركز على العملاء

أنشئ بيانات المهمة وعروض القيمة ومقترحات القيمة ونسخ الأعمال المختلفة التي تعكس الأهداف التنظيمية قم بتخصيص نبرة وأسلوب بيان المهمة الذي تم إنشاؤه لضمان الاتساق بين جميع أنواع المحتوى



قيود كاتب المحتوى بالذكاء الاصطناعي في #### HubSpot AI Content Writer

محدود في نسخته المجانية، مما قد يقيد الوصول إلى الميزات المتقدمة

تسعير HubSpot AI Content Writer

مركز التسويق المبتدئ : 20 دولارًا شهريًا لكل مقعد

: 20 دولارًا شهريًا لكل مقعد منصة العملاء المبتدئين : 20 دولارًا شهريًا لكل مقعد

: 20 دولارًا شهريًا لكل مقعد مركز التسويق الاحترافي : 890 دولارًا أمريكيًا في الشهر

: 890 دولارًا أمريكيًا في الشهر مركز التسويق للمؤسسات: 3600 دولار شهريًا

تقييمات ومراجعات كاتب محتوى الذكاء الاصطناعي HubSpot AI Content Writer

G2: 4.5/5 (أكثر من 1700 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 1700 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 6,000 تقييم)

🧠 Inspo الإبداعية: استلهم من بعض الأمثلة القوية لبيان المهمة لبدء جلسة العصف الذهني!

Google: لتنظيم المعلومات في العالم وجعلها متاحة ومفيدة عالميًا

لتنظيم المعلومات في العالم وجعلها متاحة ومفيدة عالميًا تسلا: لتسريع انتقال العالم إلى الطاقة المستدامة

لتسريع انتقال العالم إلى الطاقة المستدامة ClickUp: توفير وقت الناس من خلال جعل العالم أكثر إنتاجية

8. Writesonic(الأفضل لبيانات المهام سهلة الاستخدام بنغمات مختلفة)

via يكتبونك يُعرف Writesonic بتوليد محتوى إبداعي وموجه نحو التحويل. تم تصميم أداة الكتابة بالذكاء الاصطناعي متعددة الاستخدامات هذه لإنشاء بيانات مهمة وأنواع مختلفة من المحتوى، بما في ذلك النسخ التسويقية ومنشورات المدونات.

باستخدام Writesonic، يمكنك البناء على المخرجات الحالية لإنشاء بيان مقنع وإضافة ذوق علامتك التجارية الفريدة. وهذا يجعله خيارًا ممتازًا لعمليات إنشاء المحتوى والتسويق.

أفضل ميزات Writesonic

أدخل قيم شركتك، وإرشادات علامتك التجارية، والجمهور المستهدف لإنشاء محتوى خاص بعلامتك التجارية بيانات الغرض أنشئ مجموعة واسعة من المحتوى، بدءاً من منشورات وسائل التواصل الاجتماعي إلى خطط العمل التفصيلية وبيانات المهمة



قيود الكتابة

قد تحتاج جودة المحتوى إلى الضبط الدقيق لضمان توافقه مع أهداف شركتك

تسعير #### تسعير الكتابة

مجانًا للأبد

فرد : 20 دولارًا شهريًا

: 20 دولارًا شهريًا معيار : 99 دولارًا/شهريًا

: 99 دولارًا/شهريًا احترافي : 199 دولارًا شهريًا

: 199 دولارًا شهريًا متقدم: 399 دولاراً في الشهر

التقييمات والمراجعات: #### التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 1900 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 1900 تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 2000 تقييم)

9. مولد خطة العمل Upmetrics AI Business Plan Generator (الأفضل لبيانات المهمة المدمجة مع أدوات تخطيط الأعمال الكاملة)

via Upmetrics AI أداة توليد خطة العمل Upmetrics AI هي أداة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لإنشاء خطط عمل احترافية، بما في ذلك بيانات المهمة والرؤية.

تستخدم المنصة الذكاء الاصطناعي لصياغة بيانات المهمة استنادًا إلى أهداف شركتك و القيم الأساسية . يضمن حصولك على إرشادات وتعليمات واضحة في كل خطوة من خطوات العملية.

أفضل ميزات Upmetrics AI

اختر من بين القوالب المصممة مسبقًا لتناسب احتياجات أعمالك

إنشاء خطط أعمال تتضمن بيانات الرؤية والتوقعات المالية والمزيد، مما يجعله متجرًا شاملاً لوثائق الأعمال

تحليل بيانات عملك وإنشاء توصيات مصممة خصيصًا لمجال عملك وأهدافك المحددة

قيود الذكاء الاصطناعي Upmetrics AI

أبلغ بعض المستخدمين عن وجود منحنى تعليمي صغير عند التنقل في المنصة

يوفر الإصدار المجاني من Upmetrics وصولاً محدودًا إلى القوالب والميزات

تسعير Upmetrics AI

البداية: 9 دولارات شهريًا لكل مستخدم

9 دولارات شهريًا لكل مستخدم القسط: 19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم احترافي: 49 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات الذكاء الاصطناعي

G2: 4.8/5 (25 تقييمًا)

4.8/5 (25 تقييمًا) Capterra: 4.8/5 (55 مراجعة)

💡 نصيحة احترافية: هل تريد معرفة المزيد حول كيفية تتبع جميع أهدافك ومشاركة الملاحظات؟ اطلع على أفضل 15 برنامج OKR (المراجعات والأسعار) . 📊

10. Easy-Peasy AI (أفضل مولد بيان مهمة مبسط وسهل الاستخدام)

via Easy-Peasy.AI Easy-Peasy.AI هي أداة شاملة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تعمل على تبسيط إنشاء مقاطع الفيديو بالذكاء الاصطناعي وتوليد الصور بالذكاء الاصطناعي و خارطة طريق التسويق .

صُممت المنصة للشركات التي تتطلع إلى أتمتة عمليات التسويق والعلامات التجارية الخاصة بها. فهي تتيح التخطيط الاستراتيجي لتوليد بيانات مهمة ورؤية مؤثرة وجيدة التنظيم.

أفضل ميزات منصة #### أفضل ميزات الذكاء الاصطناعي سهلة الاستخدام

توليد خيارات متعددة لبيان المهمة مع تعديلات مرنة في النغمة

استخدام خوارزميات متقدمة وخوارزمية GPT-4o المصغرة لإنشاء محتوى مُحسَّن للوضوح

دمج إنشاء المحتوى مع منصاتك الحالية وتطبيقات الطرف الثالث لاعتماد بيانات المهمة التي تم إنشاؤها في سير عملك

قيود الذكاء الاصطناعي سهلة الاستخدام

خيارات التخصيص المحدودة تجعلها مقيدة لبعض المستخدمين

لا يتوفر إنشاء المحتوى المخصص إلا في الخطط عالية المستوى وباهظة التكلفة

تسعير الذكاء الاصطناعي السهل والسهل

مجاني للأبد

بداية 16 دولارًا في الشهر

16 دولارًا في الشهر غير محدود 50: 24 دولارًا شهريًا : 24 دولارًا شهريًا

24 دولارًا شهريًا 24 دولارًا شهريًا غير محدود: 32 دولارًا في الشهر

تقييمات ومراجعات الذكاء الاصطناعي السهلة

G2: 4.5/5 (أكثر من 20 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 20 تقييم) Capterra: NA

🧠 حقيقة ممتعة: استُخدمت كلمة "مهمة" لأول مرة من قبل الرهبان اليسوعيين في عام 1598، وأصبحت بيانات المهمة شائعة في الثمانينيات كأدوات استراتيجية.

11. أي كلمة (الأفضل لتخصيص بيانات المهمة لجمهورك المستهدف)

via أي كلمة Anyword هي منصة ذكاء اصطناعي تُنشئ محتوى يعتمد على البيانات لزيادة المشاركة والتحويلات.

هل تريد إنشاء بيان مهمة دقيق معها؟

أضف العديد من المعلمات إلى هذه الأداة، مثل الموقع الإلكتروني لشركتك، والجمهور المستهدف، وغيرها من المعلومات. عند مراجعة هذه البيانات، سيساعدك الذكاء الاصطناعي المتطور في Anyword، باستخدام أداة LLM GPT-3 المتطورة، في إنشاء بيان مهمة مقنع!

أفضل ميزات Anyword

إنشاء محتوى مستند إلى البيانات باستخدام قوة الذكاء الاصطناعي لتحسين محركات البحث، ووسائل التواصل الاجتماعي، والإعلانات، وحتى الرسالة والرؤية

استخدم مزيجًا من الذكاء الاصطناعي وإنشاء محتوى مخصص لحالة استخدامك المحددة

ادمجه مع أدوات التسويق مثل إعلانات Meta Ads وإعلانات Google وإعلانات LinkedIn وSalesforce وHubSpot وغيرها

قيود أي كلمة

يركز على إنشاء محتوى يركز على التسويق، مع نطاق محدود لإنشاء بيان مهمة واضح

تدعم خطة البداية مستخدم واحد فقط، وحتى خطة الأعمال لها حدود تصل إلى ثلاثة مستخدمين كحد أقصى

تسعير أي كلمة

البداية: 49 دولارًا شهريًا (حتى مستخدم واحد)

49 دولارًا شهريًا (حتى مستخدم واحد) البيانات : 99 دولارًا/شهرًا (حتى 3 مستخدمين)

: 99 دولارًا/شهرًا (حتى 3 مستخدمين) الشركات : 499 دولارًا شهريًا (حتى 3 مستخدمين)

: 499 دولارًا شهريًا (حتى 3 مستخدمين) المؤسسات: تسعير مخصص

التقييمات والمراجعات : #### تقييمات ومراجعات

G2: 4.8/5 (أكثر من 1200 تقييم)

4.8/5 (أكثر من 1200 تقييم) Capterra: 4.8/5 (390 تقييم)

## صياغة بيان مهمة مقنع مع قوة عقل النقر فوق الدماغ

يساعدك بيان المهمة القوي على توصيل القيم الأساسية لمؤسستك إلى الجمهور المستهدف ويخلق انطباعًا دائمًا يساعد على تحقيق النجاح.

ليس من الضروري أن تكون صياغة بيان مهمة ملهمة أمرًا مرهقًا - خاصةً عندما تكون لديك الأدوات المناسبة.

فباستخدام منصات مثل ClickUp، يمكنك تبسيط عملية إنشاء بيان رسالتك وتنقيحه مع تعزيز التعاون بين فريقك. تساعدك قوالبها الجاهزة للاستخدام على صياغة بيان رؤية يتوافق مع هدف مؤسستك ورؤيتها.

فلماذا الانتظار؟ اشترك اليوم وشاهد مدى سهولة تحويل الرؤية إلى عمل.