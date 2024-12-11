TickTickTick مقابل Things 3: أي مدير المهام هو الأفضل في عام 2025؟

مهامك تتراكم، ومواعيدك النهائية تلوح في الأفق، وعقلك يبدو وكأنه مزيج فوضوي من التذكيرات وقوائم المراجعة.

وتتساءل: "من أين أبدأ حتى؟ هل يبدو ذلك مألوفاً؟ لقد مررنا جميعًا بهذا الموقف.

هذا هو المكان الذي تطبيق قائمة المهام يمكن أن يساعدك. حيث يمكنه تنظيم مهامك في مكان واحد، وإزالة الفوضى من ذهنك، ويمنحك رضا لا مثيل له عند وضع علامة على العناصر. ✅

من بين العديد من تطبيقات قوائم المهام، يبرز تطبيقا TickTick وThings 3 لما يتميزان به من نهج فعال ومرن لإدارة المهام. ولكن أيهما مناسب لك؟

في هذا المنشور، سنناقش في هذا المنشور تطبيق TickTick مقابل تطبيق Things 3 لمساعدتك في العثور على الأداة الأنسب لتنظيم عملك وحياتك الشخصية. 📋✨

ما هو TickTick؟

via تيك تيك TickTick هو مساعد إنتاجية شخصي يساعدك على تنظيم وتتبع مشاريع العمل والأهداف الفردية في مكان واحد. كتطبيق لقائمة المهام، يسمح لك بإنشاء قوائم متعددة، وإضافة المهام من خلال الملاحظات الصوتية، وتحويل رسائل البريد الإلكتروني إلى مهام، وتعيين تذكيرات بالمهام، وإضافة مهام متكررة لإنشاء جدول يومي. 📆

كما أنه يحتوي على ميزات مفيدة مثل التقويم ولوحة كانبان، وهي مفيدة لإدارة المشاريع والتعاون مع فريقك. بالإضافة إلى ذلك، يساعدك مؤقِّت بومودورو على التركيز على المهام الأساسية، وهي ميزة بارزة في مقارنة TickTickTick مقابل Things 3.

ميزات TickTickTick

يوفر TickTickTick العديد من الميزات لإدارة المهام وتتبع العادات وتعاون الفريق. إليك بعض ميزاته الرئيسية:

1. إدارة المهام من خلال القوائم

via تيك تيك إذا كنت تفضل تخطيط قائمة بسيطة وواضحة لتتبع مهامك اليومية، يمكن أن يكون TickTick إضافة رائعة إلى مجموعة أدواتك الرقمية. يقدم نوعين من القوائم لإدارة المهام: "القائمة العادية" و "القائمة الذكية"

يمكنك استخدام ميزة "القائمة العادية" لتصنيف المهام إلى "العمل" أو "الشخصية" أو "التعليمية" أو أي فئة أخرى لتحقيق كفاءة أفضل. يساعدك هذا أيضًا على إدارة مهام المشاريع المختلفة في مكان واحد.

بعد ذلك تأتي ميزة القائمة الذكية. تقوم بتصفية المهام بناءً على تواريخ الاستحقاق، والعلامات، والأولويات، والموقع، وشروط أخرى.

📌على سبيل المثال، يمكنك عرض قائمة "اليوم" لجميع المهام المستحقة اليوم. وبالمثل، تعرض قائمة "الأيام السبعة القادمة" المهام المستحقة خلال أسبوع.

ومع ذلك، تتوفر ميزة القائمة الذكية فقط في الاشتراك المميز.

2. إدخال المهام وإدارتها

عبر تيك تيك تتمثل إحدى الميزات البارزة في TickTick في إدخال المهام وإدارتها بذكاء، مما يسهل إنشاء المهام وتنظيمها. فبدلاً من تحديد تواريخ الاستحقاق أو الأولويات أو العلامات يدويًا، يستخدم TickTick معالجة اللغة الطبيعية للتعرف على هذه التفاصيل أثناء الكتابة.

📌 على سبيل المثال، إذا كتبت (أو قلت) "إرسال التقرير ربع السنوي بحلول يوم الجمعة الساعة 3 مساءً"، فسيقوم TickTick تلقائيًا بتعيين الموعد النهائي والتذكير لهذه المهمة.

باستخدام TickTick، يمكنك تنظيم المهام دون عناء باستخدام القوائم والعلامات ومستويات الأولوية. يساعدك على إدارة مشاريع متعددة دون الشعور بالإرهاق. كما يدعم TickTick أيضًا الإدخال السريع للمهام من خلال الأوامر الصوتية، بحيث يمكنك إضافة مهام جديدة أثناء التنقل، مما يجعله مثاليًا للأفراد المشغولين الذين يحتاجون إلى إدارة مهام سريعة وفعالة.

3. تنبيهات وتذكيرات متعددة

عبر تيك تيك يضمن لك نظام تنبيهات وتذكيرات TickTick أن تكون دائماً على رأس مهامك. يمكنك تعيين تذكيرات متعددة أو "تنبيهات مزعجة" للمهام لضمان عدم تفويت موعد نهائي لمهمة أو حدث مهم. تعمل ميزة التذكير المتكرر بشكل جيد للاجتماعات الأسبوعية أو أعياد الميلاد أو تواريخ استحقاق الفواتير.

وما يجعله أكثر تميزاً هو تخصيصه للتذكيرات المستندة إلى الموقع. يمكنك تعيين تنبيهات لأوقات أو تواريخ محددة أو حتى عند وصولك إلى موقع معين.

📌 على سبيل المثال، يمكنك الحصول على تنبيه لالتقاط البقالة عندما تكون بالقرب من المتجر.

كما يتيح لك TickTick أيضاً اختيار كيفية تلقي التنبيهات، سواء من خلال إشعار أو بريد إلكتروني أو إشعار فوري على ساعتك الذكية.

4. طرق عرض مرنة للتقويم

via تيك تيك يعمل TickTickTick على تبسيط إدارة المهام من خلال طريقة عرض التقويم المرنة، والتي توفر طريقة مرئية وقابلة للتخصيص لتنظيم جدولك الزمني. يمكنك عرض مهامك بخمس طرق: يومي، أسبوعي، أسبوعي، شهري، نصف أسبوعي، وجدول زمني. ⏳

يوفر تقويم TickTick ميزة السحب والإفلات سهلة الاستخدام، مما يتيح لك تعديل المواعيد النهائية للمهام أو إعادة جدولة الأحداث بسلاسة دون تعطيل جدول أعمالك بالكامل. بالإضافة إلى ذلك، يتكامل TickTick مع تقويمات الجهات الخارجية مثل تقويم Google، مما يسمح لك بإدارة جميع مواعيدك واجتماعاتك ومواعيدك النهائية في مكان واحد. وهذا يجعل TickTick أداة فعالة تطبيق مخطط يومي .

5. مؤقت بومودورو

via تيك تيك هل تحتاج إلى مساعدة للحفاظ على تركيزك؟ تم إنشاء مؤقت بومودورو المدمج في TickTick لتعزيز التركيز والإنتاجية. يمكنك جدولة جلسات عمل مدتها 25 دقيقة للمهام ذات الأولوية، تليها استراحة قصيرة.

يتكامل المؤقِّت بسلاسة مع قائمة المهام الخاصة بك، مما يسمح لك ببدء جلسة مباشرةً من أي مهمة. يتتبع TickTick أيضًا جلسات بومودورو الخاصة بك لمعرفة المدة التي قضيتها في العمل وعدد فترات الراحة التي أخذتها. يساعدك ذلك على البقاء متحمساً وعلى المسار الصحيح.

يمكنك حتى تشغيل ضوضاء بيضاء في الخلفية أثناء تشغيل مؤقت بومو لتعزيز تركيزك. 🧘

💡 نصيحة احترافية: لزيادة إنتاجيتك إلى أقصى حد، حاول الجمع بين مؤقت بومودورو وقائمة تشغيل مخصصة للتركيز. اختر موسيقى الآلات الموسيقية أو أصوات الطبيعة التي تساعدك على التركيز، وتقلل من المشتتات، وتعزز قدرتك على البقاء في المنطقة أثناء جلسات العمل. 🔥

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قراءة المزيد: TickTickTick مقابل ClickUp: ما هو تطبيق إدارة المهام الأفضل؟

ما هي الأشياء 3؟

عبر الأشياء 3 Things 3 هو تطبيق أنيق وسهل الاستخدام لإدارة المهام لمستخدمي Apple. إنه بديل شائع لتطبيق TickTickTick ويجمع بين التصميم الجميل والميزات البديهية، مما يجعل من السهل تنظيم مهامك والحفاظ على إنتاجيتك. ⚡

سواء كنت تدير مشاريعك الشخصية أو المهام المتعلقة بالعمل أو الأهداف طويلة الأجل، يوفر لك تطبيق Things 3 بيئة مبسطة وخالية من التشتت لمساعدتك على التركيز على ما هو أكثر أهمية.

إنه مثالي لتقسيم المشاريع الكبيرة إلى خطوات يمكن إدارتها وتنظيم كل شيء.

ميزات ### أشياء 3

فيما يلي أكثر الميزات المفيدة لـ Things ####:

1. تفاصيل المشروع وعناوينه

عبر الأشياء 3 يتميز Things 3 بميزة هيكلة المشروع. فبدلاً من إدارة قائمة طويلة من المهام، يمكنك تجميع المهام ذات الصلة تحت عناوين محددة، مما يمنح مشروعك تسلسلاً هرميًا مرئيًا واضحًا. هذه واحدة من أكثر الميزات التي يتم الإشادة بها عند المقارنة بين TickTickTick و Things 3.

تخيل أنك تعمل على حملة أو حدث واسع النطاق. بدلاً من التحديق في قائمة فوضوية من المهام، يمكنك تنظيم كل شيء حسب الفئة - "البحث" و "التخطيط" و "التنفيذ" - مع إدراج المهام الفردية بدقة تحتها.

هذا يجعل من السهل التركيز على قسم واحد في كل مرة دون إغفال الهدف العام. بالإضافة إلى ذلك، يساعد الوضوح المرئي على تقليل التوتر من خلال توفير خارطة طريق للإنجاز.

2. زر ماجيك بلس

عبر الأشياء 3 زر Magic Plus في Things 3 هو أكثر من مجرد طريقة لإضافة المهام - إنه اختصار للإنتاجية. تخيل أن تكون قادرًا على التقاط المهام أو الأفكار بسرعة في اللحظة التي تخطر ببالك، بغض النظر عن مكان وجودك في التطبيق. هذه هي الطريقة التي يعمل بها زر Magic Plus. ✨

التقط المهام أو الأفكار الجديدة على الفور، بغض النظر عن مكان وجودك في التطبيق. هل تحتاج إلى إضافة شيء ما في اللحظة الأخيرة؟ ما عليك سوى النقر وإضافته، وسيتم فرزها دون تعطيل سير عملك.

3. قوائم التدقيق

عبر الأشياء 3 تساعدك ميزة قائمة التحقق في Things 3 على توفير سياق لمهامك، مما يجعلها مثالية لتقسيم المهام المعقدة إلى خطوات صغيرة الحجم.

📌على سبيل المثال، بدلاً من "تخطيط الحدث"، 📌بدلاً من "تخطيط الحدث إنشاء قائمة مرجعية من "حجز مكان الحفل" و"ترتيب تقديم الطعام" و"إرسال الدعوات" للحفاظ على كل شيء منظم وقابل للتتبع

4. البحث السريع

عبر الأشياء 3 تتيح لك ميزة البحث السريع في Things 3 العثور على ما تريده بالضبط دون البحث في قوائم لا نهاية لها.

من خلال بضع ضغطات على المفاتيح، يمكنك البحث عن المهام والمهام والمشاريع والتفاصيل المحددة عبر قائمة المهام بأكملها.

تخيّل أنك في منتصف يوم حافل وتحتاج إلى تحديد موقع تلك المهمة المهمة الهامة المدفونة في عمق المشروع. فبدلاً من إضاعة الوقت في التمرير أو البحث في المجلدات، يمكنك الضغط على "بحث سريع" واكتب كلمة رئيسية وسيظهر لك كل شيء ذي صلة على الفور.

5. تذكيرات في الوقت المناسب

عبر الأشياء 3 تساعدك التذكيرات في الوقت المناسب في Things 3 على البقاء على رأس المهام المهمة. سواءً كان اجتماعًا مهمًا أو موعدًا نهائيًا شخصيًا، فإن تطبيق Things 3 يوفر لك العديد من الطرق السهلة لتعيين التذكيرات.

يمكنك النقر لإضافة تذكيرات مباشرةً أثناء جدولة مهامك، مما يجعل من السهل ضبط التنبيهات عند التخطيط لمهامك. فقط اضغط على "إضافة تذكير"، واختر وقتك، وستكون جاهزاً.

📌هل تفضل الكتابة؟

باستخدام أداة تحليل التاريخ باللغة الطبيعية في تطبيق Things 3، يمكنك كتابة تذكيرات مثل "توم، الساعة 8 مساءً"، وسيفهم التطبيق تلقائيًا الوقت ويضبطه لك.

بالنسبة لأولئك الذين يحبون الحلول بدون استخدام اليدين، يتيح لك تكامل Siri ضبط التذكيرات عن طريق التحدث مباشرةً إلى جهاز iPhone الخاص بك. فقط قل: "في الأشياء، ذكّرني بإرسال رسالة إلى أليكس في الساعة 5 صباحاً غداً"، وسيتم تعيين تذكير Apple الخاص بك.

أسعار ### أشياء 3

رسوم منفصلة لمرة واحدة لكل جهاز من أجهزة iOS الخاصة بك:

ماك: 49.99 دولارًا أمريكيًا

49.99 دولارًا أمريكيًا جهاز iPad: 19.99 دولارًا أمريكيًا

19.99 دولارًا أمريكيًا آيفون وApple Watch: 9.99 دولارًا أمريكيًا

9.99 دولارًا أمريكيًا فيجن برو: 29.99 دولارًا أمريكيًا

TickTickTick مقابل الأشياء 3: مقارنة الميزات

يقدم كل من TickTickTick وThings 3 ميزات رائعة لإدارة المهام وميزات تطبيق المهام، ولكل منهما ذوق فريد. فيما يلي نظرة عامة سريعة على ميزاتهما حتى تتمكن من اختيار الأداة الأنسب لإنجاز المهام:

ميزات TickTickTick Things 3 سهولة الاستخدام لديه منحنى تعليمي لفهم جميع الميزات واجهة مستخدم بسيطة إدخال المهام يدعم إدخال اللغة الطبيعية لجدولة سريعة إدخال المهام بدون تحليل لغوي شامل التوفر يمكن الوصول إليه على أجهزة Apple و Android يمكن الوصول إليه على أجهزة Apple فقط التعاون مسموح به غير مسموح به تتبع الوقت متاح غير متاح تذكيرات تذكيرات متعددة وتذكيرات مزعجة للمهام لضمان عدم تفويت موعد نهائي ميزة التذكيرات السريعة لتعيين تذكيرات المهام على تقويم Apple الخاص بك عرض المهام عرض القائمة وعرض التقويم عرض القائمة وعرض التقويم نسخة مجانية نعم، ولكن بميزات محدودة لا السعر خطة تيك تيك بريميوم: 35.99 دولارًا في السنة شراء لمرة واحدة: ماك: 49.99 دولارًا جهاز آبل: 19.99 دولارًا هاتف آيفون و Apple Watch: 9.99 دولارًا فيجن برو: 29.99 دولارًا الأفضل ل جميع المستخدمين الذين يبحثون عن إدارة بسيطة للوقت والتعاون في المهام مستخدمو Apple الذين يبحثون عن تخطيط مرئي واضح لتنظيم المهام

جدول مقارنة ميزات TickTick مقابل الأشياء 3

1. إدارة المهام

TickTickTick

يتألق تطبيق TickTick TickTick بقدرته على إدارة قوائم مهام متعددة على شاشة واحدة، مما يجعله خياراً ممتازاً للتوفيق بين مختلف جوانب حياتك والعمل في مكان واحد.

الأشياء 3

من ناحية أخرى، يتألق تطبيق Things 3 بفضل تقسيم المشاريع والعناوين. يتيح لك ذلك هيكلة المشاريع الكبيرة إلى أقسام يمكن إدارتها وتوفير تسلسل هرمي وتنظيم مرئي واضح.

🏆 الفائز: تيك تيك لتحقيق التوازن بين العديد من المهام عبر مشاريع مختلفة من خلال طريقة العرض المبسطة متعددة القوائم

2. التذكيرات والتنبيهات

TickTick

يوفر TickTickTick مجموعة واسعة من خيارات التخصيص للتذكيرات والتنبيهات الخاصة بك. يمكنك تعيين أوقات وتواريخ ومواقع محددة وحتى اختيار أنماط الصوت والاهتزاز. يمكنك أيضًا توصيل TickTick بالتقويم الخاص بك والتطبيقات الأخرى لضمان أن تكون دائمًا على اطلاع دائم.

الأشياء 3

في المقابل، يتألق تطبيق Things 3 بميزة Fastlane، التي تضمن مزامنة التذكيرات على الفور عبر جميع أجهزتك. هذا يعني أنه عندما تقوم بتعيين تذكير على هاتفك، يتم تحديثه على الفور على جهاز الكمبيوتر والكمبيوتر اللوحي الخاص بك، مما يحافظ على اتساق الإشعارات الخاصة بك في الوقت المناسب.

🏆 الفائز: الأشياء 3 بفضل ميزة Fastlane التي تضمن التحديثات في الوقت الفعلي عبر الأجهزة

3. إدارة الوقت

TickTickTick

يتميز مؤقت بومودورو من TickTickTick بجلسات التركيز المدمجة، مما يساعدك على تعزيز الإنتاجية من خلال فترات العمل المنظمة والفواصل الزمنية. تُعد هذه الميزة رائعة للمستخدمين الذين يفضلون نهجًا موقوتًا لإدارة عملهم.

بالإضافة إلى ذلك، يحتوي TickTick على ميزة مصفوفة أيزنهاور حيث يمكنك ترتيب مهامك في أربع فئات: "عاجل ومهم"، "غير عاجل ومهم"، "عاجل وغير مهم"، "غير عاجل وغير مهم" يساعدك ذلك على تحديد المهام المهمة والعاجلة حتى تتمكن من إنهائها أولاً.

الأشياء 3

ومع ذلك، لا يتضمن تطبيق Things 3 مؤقت بومودورو، ولكنه يوفر طرق عرض مرنة للتقويم وتذكيرات في الوقت المناسب يمكن أن تساعد بشكل غير مباشر في إدارة الوقت.

🏆 الفائز: TickTickTick بسبب ميزتي مؤقت بومو ومصفوفة أيزنهاور

تيك تيك مقابل ثينجز 3 على ريديت

راجعنا أيضًا مراجعات المستخدمين على Reddit لمعرفة الأداة الأفضل. فيما يلي لمحة عما يقوله مستخدمو Reddit عن TickTick مقابل Things 3.

واحد مستخدم ريديت رأيه في الأشياء 3 بوضوح شديد.

"Things 3 بسيط، ولكن ما أحبه وما يميزه عن الكثير من التطبيقات هو مزامنته عبر الأجهزة بشكل رائع. فالبساطة والقدرة على التقاط العمل من أي مكان ستضعه في مرتبة متقدمة على معظم التطبيقات."

يقترح مستخدم آخر محاولة TickTickTick وThings 3 واستخدم ما يناسب احتياجاتك.

"أعتقد أن الأمر يعود إلى فلسفة كلا التطبيقين. فـ"ثينجز" متشدد جداً في الطريقة التي يعتقدون أنه يجب عليك إدارة مهامك بها. لذا فإن الأمر برمته يبدو مغلقًا ومقيدًا بعض الشيء لكن، بالنسبة لبعض الناس، هذا أمر جيد. وأنا من ضمنهم. الأشياء هو أكثر تطبيقاتي استخدامًا. إنه يتناسب مع الطريقة التي أريد أن أدير بها مهامي. إنه بسيط ويحتوي فقط على ميزات كافية أحتاجها، وليس أكثر من ذلك. وهو ممتع في الاستخدام أشخاص آخرون يريدون المزيد من المرونة والتحكم وأن يكونوا قادرين على استخدام أداة يمكنهم تخصيصها بشكل أكبر قليلاً مع طريقة عمل عقولهم. هذا هو TickTick. لقد أمضيت الكثير من الوقت مع كليهما وشخصيًا كنت أكثر إنتاجية وأقل إرهاقًا مع الأشياء."

تعرف على ClickUp - أفضل بديل لـ TickTick مقابل Things 3

والآن، يمكنك أن تقرر ما إذا كنت ستختار TickTickTick مقابل Things 3. ومع ذلك، فإن "الشيء" هو أنك إذا اخترت TickTickTick، فقد تفقد القدرة على تقسيم المشاريع إلى مهام أو مراحل أبسط. وإذا اخترت "ثينغز 3"، فسيتعين عليك التنازل عن ميزة تتبع الوقت.

لذا، إذا كنت لا تزال على الحياد بين TickTickTick وThings 3، اسمح لنا بتقديم انقر فوق . يجمع بين نقاط القوة في كلا التطبيقين مع تقديم المزيد من الميزات مجاناً. بالإضافة إلى ذلك، وباعتباره تطبيق ويب وتطبيق جوال، فإنه يضمن إمكانية الوصول عبر المنصات.

ClickUp هو أداة قوية لإدارة المهام تقدم ميزات شاملة لتبسيط سير عملك وتعزيز الإنتاجية في مهامك اليومية. دعنا نتعرف على مدى قوته في تيك تيك و الأشياء 3 البديلة .

التخطيط والتنظيم والتعاون في أي مشروع باستخدام مهام ClickUp Tasks دون تفويت أي شيء

إدارة المهام المتقدمة

الـ مهام النقر فوق المهام هو بمثابة قوة إنتاجيتك الشخصية. يمكنك إنشاء المهام وإضافة فئات المهام عن طريق إضافة علامات وحالات وتعيين أولويات المهام. يساعدك ذلك على تنظيم المهام وتصنيفها كالمحترفين.

يمكنك إضافة سياق لمهامك باستخدام الحقول المخصصة، مثل المشروع والموقع والعميل وما إلى ذلك. بالإضافة إلى ذلك، تمكّنك مهام ClickUp Tasks من ربط المهام ذات الصلة والتابعة لتتبع تقدم المهام وتحديد العوائق. هذه الإمكانية تجعله المرشح الأوفر حظًا في سباق قائمة المهام بين تطبيق TickTickTick مقابل تطبيق Things 3، وذلك بفضل التخصيص والمرونة المتقدمين.

تتبع تقدم المهام، وتعيين الأولويات، وتحديد اختناقات المهام باستخدام مهام ClickUp Tasks

بدلاً من التمسك بالحالات الافتراضية مثل "مفتوح" أو "مغلق"، يتيح لك ClickUp إنشاء حالات مخصصة تتماشى تمامًا مع سير عملك. يمكنك الحصول على حالات مثل "قيد التقدم" أو "في انتظار المراجعة" أو "محظور"، مما يوفر مزيدًا من الوضوح حول وضع كل مهمة.

قم بصياغة الحالات حسب حاجتك وتتبعها كالمحترفين باستخدام ClickUp Custom Statuses

اعتمادًا على ما يناسب المشروع بشكل أفضل، يمكنك أيضًا عرض مهامك بطرق مختلفة، سواء كانت قائمة أو لوحة كانبان أو طريقة عرض التقويم. يمكن تخصيص المهام الفرعية لعرض المعلومات التي تحتاجها بالضبط عندما تحتاج إليها.

عرض مهامك بطرق مختلفة باستخدام طرق عرض ClickUp Views

ClickUp ليس فقط لإدارة المشاريع أو تتبع مهام الفريق. يمكنك استخدامه بسهولة لإدارة مشاريعك الشخصية أو أحداث التقويم الخاصة بك. فيما يلي كيفية اعتماد مستخدمينا على ClickUp كمستخدم شخصي تطبيق قائمة المهام بالذكاء الاصطناعي .

via ريديت ولكن هذا ليس كل شيء.

مع انقر فوق الدماغ ، يمكنك الحصول على مساعد شخصي يعمل بالذكاء الاصطناعي لأتمتة إدارة المهام من خلال توفير ملخصات المهام وتقارير التقدم اليومية. كما أنه يقوم بأتمتة عناصر العمل وتخطيط المهام الفرعية وتعبئة البيانات.

أتمتة مهامك المتكررة دون عناء مع ClickUp Brain

لكن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد.

يمكن ل ClickUp Brain أيضًا تحليل بيانات المشروع لتعزيز عملية اتخاذ القرار، وتقدير التكاليف، وتحسين تخصيص الموارد، والتنبؤ باحتياجات السعة، وتبسيط إدارة الفريق، ومراقبة المخاطر المحتملة - كل ذلك في الوقت الفعلي. لم تكن إدارة المهام بهذه السهولة من قبل مع ClickUp Tasks و ClickUp Brain.

اتخذ قرارات مستنيرة مع الاقتراحات المثالية من ClickUp Brain

تذكيرات سريعة وسهلة

يمكن أن تبدو التذكيرات في تطبيقات إدارة المهام وكأنها إشعارات مزعجة تزعجك. تذكيرات ClickUp يوفر نظامًا قابلاً للتخصيص يبقيك على اطلاع على مهامك دون الشعور بالتطفل.

ويمكنك تصنيف تذكيراتك بالألوان، وتعديل الإعدادات لتناسب أسلوبك، والتأكد من أنك دائمًا ما تكون متقدمًا على مواعيدك النهائية.

ابقَ دائمًا على اطلاع على ما تحتاج إلى القيام به باستخدام ميزة ClickUp Reminders

تتضاعف ميزة Inbox كمدير للمهام وتطبيق تقويم، مما يسهل تتبع كل شيء في مكان واحد. تسمح لك علامات التبويب مثل "التالي" و"تم" و"غير مجدول" بمعرفة ما هو قادم، وما تم إنجازه، وما لا يزال يحتاج إلى تاريخ استحقاق.

تتميز تذكيرات ClickUp Reminders بخاصية قوية مع القدرة على إرفاق ملفات مثل الصور أو المذكرات الصوتية أو مواقع الخرائط بالتذكيرات. تبقيك هذه الميزة أنت وفريقك منظمين وعلى المسار الصحيح. بالإضافة إلى ذلك، من السهل مزامنة تذكيراتك مع تقويم Google وOutlook وZoom وحتى Amazon Alexa، وذلك بفضل أكثر من 1000 تكامل.

وبفضل ميزة "التذكيرات المفوضة"، يمكنك أيضاً تعيين تذكيرات وإشعارات لفريقك، مما يضمن عدم نسيان أي مهمة. سواء كانت تذكيرات متكررة أو مزامنة عبر تطبيقات التقويم الخاصة بك، يساعدك ClickUp في الحفاظ على التحكم في جدولك الزمني.

تعيين تذكيرات لأعضاء فريقك باستخدام ClickUp Reminders

قالب قائمة مهام التقويم

هل تشعر بالإرهاق بسبب قائمة المهام التي لا تنتهي؟ لقد حان الوقت لإضفاء النظام على الفوضى! إن قالب قائمة المهام في تقويم ClickUp يأتي لإنقاذك هنا.

يساعدك هذا القالب على تصور أهدافك ومهامك حتى تتمكن من تخطيط يومك أو أسبوعك كالمحترفين. لا مزيد من التدافع للوفاء بالمواعيد النهائية أو الشعور بالضياع في بحر من المهام.

قالب قائمة مهام التقويم من Clickup

يساعد القالب أيضًا في تصنيف مهامك إلى فئات واضحة حتى تتمكن من معرفة ما يجب القيام به بالضبط ومتى. فهو يمنحك عرضًا تفصيليًا لكل مهمة، مما يتيح لك تتبع التقدم المحرز وتحديد المواعيد النهائية والبقاء على رأس الأمور.

باستخدام هذا القالب، يمكنك:

جدولة المهام بسهولة

تنظيم المهام في فئات مختلفة لتحسين الإنتاجية

إضافة سياق المهام وتتبع تقدم المهام

ارفع مستوى إنتاجيتك باستخدام قالب قائمة مهام التقويم من ClickUp. حان الوقت للتوقف عن التخطيط فقط والبدء في الإنجاز.

تتبع الوقت السلس

تتطلب الإدارة الفعالة للمهام تتبع الوقت المستغرق في كل مهمة. يجعل ClickUp هذا الأمر أسهل من خلال ميزة تتبع الوقت ميزة تتيح لك تسجيل مدد المهام بسلاسة.

يمكنك بدء المؤقِّت وإيقافه من أي جهاز واستخدام التذكير العام لتسجيل الوقت لمهام متعددة. يمكّنك ذلك من تحديد أولويات المهام وتخصيص الموارد بكفاءة وتحديد الاختناقات.

_تتبع الوقت المستغرق في كل مهمة وتحديد أولويات المهام باستخدام ميزة ClickUp Time Tracking

ClickUp: نهاية النقاش حول تيك تيك مقابل الأشياء 3

على الرغم من أن تطبيقي الإنتاجية TickTickTick وThings 3 يقدمان ميزات قوية على الطاولة، إلا أن ClickUp يبرز كحل مثالي لإدارة المهام والتخطيط اليومي والتعاون بين الفريق.

من الإدارة القوية للمهام إلى طرق العرض القابلة للتخصيص، والتذكيرات المتقدمة، والأدوات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، يتجاوز ClickUp مجرد تتبع المهام البسيطة. تقدم النسخة المجانية كل ذلك. اشترك مجاناً في ClickUp اليوم، وشاهد كيف سيغير طريقة عملك! 🚀