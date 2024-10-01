أفضل 10 بدائل للتقويم السنوي في 2025

إذا كنت من مستخدمي التقويم، فربما تكون قد سمعت بخبر إغلاق شركة البرمجيات قريبًا. إنه لأمر محبط أن تضطر إلى التحول من منصة كنت مرتاحاً لها، وإعادة بناء عملياتك، وإعادة تنظيم بياناتك.

إن عملية البدء من جديد - البحث عن أدوات جديدة واختبارها ودمجها في سير عملك - عملية شاقة.

ومع ذلك، سيتم إغلاق التقويم في 31 يناير 2025، ولديك وقت محدود للتبديل إلى أداة توثيق وتعاون جديدة وترحيل جميع بياناتك.

دعني أساعدك هنا. في منشور المدونة هذا، قمتُ بوضع قائمة مختصرة لأفضل 10 بدائل للتقويم يمكن أن تعمل على أتمتة سير عملك (ربما أفضل من التقويم) حتى لا يواجه فريقك أي توقف.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في بدائل التقويم؟

قبل مناقشة البرامج الأخرى، دعنا نلقي نظرة سريعة على الإمكانيات التي يجب أن نبحث عنها في بديل التقويم:

المرونة والتخصيص

مثل التقويم، يجب أن يسمح لك بديل جيد لإدارة المعرفة بتنظيم المحتوى الخاص بك حسب الحاجة، سواء للتوثيق أو سير العمل. ابحث عن الأدوات التي تحتوي على قوالب مرنة وسهلة التخصيص تتكيف مع سير عملك.

البحث وإمكانية الوصول

أحد الأشياء التي لطالما قدّرتُها في التقويم هو قدرته على العثور على المحتوى بسرعة. يجب أن يوفر أي بديل لـ Almanac وظائف بحث قوية حتى يتمكن الفريق بأكمله من الوصول إلى المعلومات المهمة دون أي تأخير.

قدرات الأتمتة

بينما يوفر التقويم السنوي إنشاء المستندات بشكل مبسّط، ستحتاج إلى بديل يذهب إلى أبعد من ذلك من خلال ميزات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لأتمتة سير العمل وتعزيز الإنتاجية. ابحث عن الحلول المدمجة بالذكاء الاصطناعي التي يمكنها تنظيم المعلومات تلقائيًا واقتراح التحسينات وحتى إنشاء المحتوى، مما يوفر لك الوقت والجهد في إدارة مساحة العمل الخاصة بك.

التعاون والتحكم في الإصدار

إن التحكم في الإصدار في Almanac مثير للإعجاب، لذلك من الضروري العثور على بديل يوفر التعاون في الوقت الفعلي، وتاريخ الإصدارات المفصل، والقدرة على تتبع التغييرات بسهولة. هذا يحافظ على جميع أعضاء فريقك الحاليين والجدد في الحلقة ويزيل الصوامع.

## أفضل 10 بدائل للتقويم

فيما يلي أفضل اختياراتي لبدائل التقويم. لقد ناقشت أيضًا أفضل ميزاتها وقيودها وأسعارها حتى تتمكن من اتخاذ قرار مستنير.

1. ClickUp (الأفضل لأتمتة إنشاء المحتوى)

استخدم ClickUp لإنشاء المستندات، وتنظيم الموارد، والتعاون مع فريقك في الوقت الفعلي_

ClickUp هو التطبيق الوحيد الذي يمكن أن يحل محل التقويم في لمح البصر. سواء أكنت بحاجة إلى إنشاء مستندات أو تبادل الأفكار أو التعاون مع فريقك، فإن ClickUp يوفر لك كل ما تحتاجه.

مع مستندات ClickUp ، يمكنك بسهولة إنشاء و هيكلة المستندات ، مما يتيح لك التنقل السلس والمشاركة دون عناء مع فريقك. على عكس التقويم، يتيح لك ClickUp Docs دمج مستنداتك مباشرةً في المشروع سير العمل، بحيث يمكنك ربط المهام أو تحديث المستندات كجزء من مشروع مستمر.

بالإضافة إلى ذلك، تبقى جميع ملفاتك في مكان واحد، مما يجعلها مريحة للغاية لإدارة قاعدة المعرفة الخاصة بك والحفاظ على توافق فريقك.

إنشاء كتيبات التشغيل والأدلة الخاصة بالشركة باستخدام ClickUp Docs

إحدى ميزاتي المفضلة هي ClickUp Brain مساعد الذكاء الاصطناعي القوي. يساعد في إنشاء المحتوى تلقائيًا وتنظيم الأفكار وتلخيص المعلومات، مما يوفر لي الكثير من الوقت. وهو مفيد بشكل خاص مقارنةً بالتقويم لأنه لا يساعد فقط في إنشاء المحتوى بسرعة، بل يقدم أيضًا رؤى قابلة للتنفيذ واقتراحات ذكية.

يتيح لك دعم الذكاء الاصطناعي هذا التركيز بشكل أكبر على الاستراتيجية من خلال أتمتة العمليات المتكررة، مما يجعله بديلاً عالي الكفاءة للفرق التي ترغب في تسريع سير العمل.

استخدم ClickUp Brain لتبسيط المهام والحصول على اقتراحات وحل الأفكار المعقدة انقر فوق الدردشة يحافظ على تدفق المحادثة دون مغادرة المنصة، مما يجعل تواصل الفريق سلسًا. على عكس التقويم، حيث قد تحتاج إلى أدوات خارجية للمراسلة، فإن تطبيق ClickUp Chat مدمج مباشرةً في سير عملك. يمكنك مناقشة المشاريع أو مشاركة التحديثات أو تبادل الأفكار في مكان واحد، مما يحافظ على مركزية كل شيء ويعزز الإنتاجية.

تأكد من إجراء مناقشة سلسة وسريعة مع فريقك باستخدام ClickUp Chat عرض لوحة كانبان ClickUp Kanban Board يساعد على تصور سير العمل من خلال تقسيم المهام إلى أعمدة واضحة، مما يتيح لك تتبع التقدم المحرز وإدارة المشاريع بكفاءة. على عكس التقويم، الذي يركز أكثر على إدارة المستندات، تتيح لك طريقة عرض كانبان في ClickUp رؤية موقع كل مهمة بالضبط في سير العمل، من البداية إلى النهاية.

جعل المهام جذابة بصريًا باستخدام طريقة عرض لوحة كانبان من ClickUp Kanban Board

إذا كنت تفضل نهجاً أكثر تنظيماً للأفكار, انقر فوق الخرائط الذهنية رائعة لتقسيم المفاهيم المعقدة إلى خطوات يمكن التحكم فيها. تتيح لك هذه الميزة تنظيم أفكارك بشكل مرئي أو وضع خطط مفصلة أو طرح أفكار العصف الذهني.

تُعد الخرائط الذهنية طريقة رائعة لتقسيم حتى أكثر المشاريع تعقيدًا إلى مهام قابلة للتنفيذ وسهلة الهضم. فهي تساعدك أنت وفريقك في الحفاظ على التوافق والتنظيم طوال العملية.

تبسيط الأفكار المعقدة باستخدام ClickUp MindMaps

الميزات الرئيسية لـ ClickUp ClickUp

مساحات النقر فوق المسافات : تنظيم مستنداتك ومواردك بطريقة مركزية ومنظمة

رتب جميع المستندات والموارد في مكان واحد للوصول السريع باستخدام ClickUp Spaces ClickUp Goals Notion هو تطبيق قوي لإدارة المشاريع، وتدوين الملاحظات، وتتبع المهام، كل ذلك مع الحفاظ على تنظيم الأمور. يمكنك إنشاء قواعد بيانات مخصصة لتناسب سير عملك، وتضمين المستندات، والتعاون مع الآخرين في الوقت الفعلي.

إنه ليس للعمل فقط - يمكنك أيضًا استخدامه لتخطيط أهدافك ورحلاتك الشخصية أو حتى تتبع عاداتك. سواء كنت تعمل بمفردك أو كجزء من فريق، يساعدك تطبيق Notion على تبسيط مشاريعك وسير عملك بميزات مثل الكتل المتزامنة والقوالب المخصصة وغيرها.

أفضل الميزات #### Notion

إنشاء قواعد بيانات قابلة للتخصيص لتتبع المشروع والشخصية

التكامل مع أدوات الجهات الخارجية مثل Google Drive وSlack لإدارة جميع المعلومات في مكان واحد

إنشاء عمليات تكامل وأتمتة مخصصة من خلال الوصول إلى واجهة برمجة التطبيقات الخاصة به

احصل على طرق عرض مرنة للمهام، مثل لوحات كانبان والتقويمات والقوائم

قيود مفهوم #### القيود

وظائف محدودة غير متصلة بالإنترنت، مما يجعلها أقل موثوقية عند عدم توفر الوصول إلى الإنترنت

تسعير Notion

مجاني: 0 دولار

0 دولار زائد: 12 دولارًا/مستخدم/شهريًا

12 دولارًا/مستخدم/شهريًا الشركات: 18 دولارًا/مستخدم/شهريًا

18 دولارًا/مستخدم/شهريًا المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات #### التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 5000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 5000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 2000 تقييم)

3. نوكلينو (الأفضل للعصف الذهني المرئي)

via نوكلينو يبدو Nuclino مشابهًا تمامًا لـ Notion. يمكن استخدامه لمشاركة المعرفة والتعاون في المستندات وإدارة المشاريع.

يمكنك هيكلة المشاريع باستخدام طرق عرض اللوحة لإدارة المهام على غرار كانبان، وطرق عرض القائمة للوثائق المنظمة، وطرق عرض الرسم البياني لرسم خريطة مرئية للصلات بين عناصر المشروع المختلفة.

كل مهمة أو مستند داخل Nuclino تعاوني للغاية، مما يسمح لأعضاء الفريق بالمشاركة في التحرير وترك التعليقات وتعيين المهام - كل ذلك في الوقت الفعلي.

إحدى الميزات المفضلة لدي هي ميزة البحث الفوري، والتي تسمح لي بالعثور على أي مستند أو مهمة في ثوانٍ، حتى في مشروع كبير. بالإضافة إلى ذلك، فإن اللوحة اللانهائية رائعة للعصف الذهني المرئي، مما يتيح لفريقي إنشاء مخططات ومخططات انسيابية تجعل الأفكار المعقدة أسهل في الفهم.

Nuclino أفضل الميزات

استكشف بصرياً معارف الفريق واتصالاته من خلال عرض الرسم البياني الخاص به

استخدام اللوحة اللانهائية للتعاون السلس، مما يتيح إنشاء لوحات بيضاء ومخططات بيانية

تمكين تعاون الفريق في الوقت الفعلي من خلال البحث الفوري والاختصارات الملائمة للوحة المفاتيح

التكامل مع أدوات مثل Slack وGoogle Workspace وخدمات Microsoft لتحقيق كفاءة أفضل

قيود Nuclino

يواجه صعوبات في التعامل مع المستندات أو قواعد البيانات الكبيرة جدًا والمعقدة، مما قد يؤدي إلى إبطاء الأداء أو يؤدي إلى صعوبات في التوسع

تسعير Nuclino

مجاني

المبتدئين: 8 دولارات/مستخدم/شهرًا

8 دولارات/مستخدم/شهرًا الشركات: 12 دولارًا/مستخدم/شهريًا

Nuclino التقييمات والمراجعات

G2: لا تتوفر تقييمات كافية

لا تتوفر تقييمات كافية Capterra: 4.7/5 (أكثر من 90 تقييمًا)

قراءة المزيد: أفضل برنامج ويكي داخلي للشركة

4. مستندات جوجل (الأفضل لإنشاء المحتوى وتتبع سجل الإصدارات)

via

مستندات جوجل_

عندما يتعلق الأمر بالعثور على بديل جيد للتقويمات، فإن محرر مستندات Google Docs لا يحتاج إلى تفكير بالنسبة لي. فهو بسيط ونظيف ويعمل دون أي ضجة. شيء واحد أقدره حقًا هو الحفظ التلقائي في الوقت الحقيقي - لا داعي للذعر من فقدان عملك.

ميزة أخرى مفيدة؟ القدرة على تتبع التغييرات التي تطرأ على المستند بمرور الوقت. إنها مثل وجود سجل مراجعة مدمج لكل تعديل أجريته، مما يسهل عليَّ العودة إلى مسودة سابقة. لذا، إذا كنت تبحث عن خيار موثوق وسهل الاستخدام, مستندات جوجل يمكن أن يكون خيارًا رائعًا.

أفضل ميزات مستندات Google Docs

تصدير المستندات المهمة بتنسيقات متعددة، بما في ذلك PDF وWord، للمشاركة والنشر

تجربة الكتابة الصوتية، والتي يمكن أن تكون موفرة للوقت بشكل كبير عندما تحتاج إلى إملاء المحتوى بدلاً من الكتابة يدوياً

الوصول إلى مستندات Google Docs على أي جهاز متصل بالإنترنت، مما يسهِّل العمل على مستنداتك أينما كنت

استمر في التحرير حتى عندما لا تكون متصلاً بالإنترنت باستخدام وضع عدم الاتصال بالإنترنت

قيود مستندات Google Docs

يفتقر محرر مستندات Google إلى أدوات التصميم والتنسيق المتقدمة، مما يجعله أقل ملاءمة للمستندات المعقدة أو المشاريع ذات التصميم الثقيل

تسعير مستندات Google Docs

مبتدئ الأعمال: 6 دولارات/مستخدم/شهرًا

6 دولارات/مستخدم/شهرًا الأعمال القياسية: 12 دولارًا أمريكيًا/مستخدم/شهريًا

12 دولارًا أمريكيًا/مستخدم/شهريًا الأعمال الإضافية: 18 دولارًا/مستخدم/شهريًا

18 دولارًا/مستخدم/شهريًا المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات مستندات Google Docs

G2: 4.6/5 (100 تقييم)

4.6/5 (100 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 25,000 تقييم)

قراءة المزيد: أفضل بدائل مستندات Google Docs

5. سبج (الأفضل للكتابة المركزة)

via Obsidian يعمل Obsidian كخريطة معرفية حيث يمكن لكل ملاحظة أن تتصل بالملاحظات الأخرى. هيكلها الهرمي وقدرتها على الربط بين الملاحظات يجعلها مثالية لتنظيم المعلومات وربطها.

يمكن للفرق إنشاء قاعدة معرفية مركزية في Obsidian لإنشاء صفحات حول مواضيع مختلفة وربطها ببعضها البعض، مما يضمن سهولة الوصول والتعاون. إذا كنت أنت وفريقك تزدهرون في الاحتفاظ بوثائق عميقة ومنظمة، فإن Obsidian يوفر بيئة منعشة وخالية من التشتيت.

ميزة أخرى أحبها هي محرر تخفيض السعر - إنه نظيف وبسيط للغاية. لا توجد مشتتات، فقط التركيز التام على الكتابة. بالإضافة إلى ذلك، يمكنني تنسيق مستنداتي بسهولة دون كل الفوضى التي تجدها في التطبيقات الأخرى.

أوبسيديان أفضل الميزات

تمكين التنسيق السهل مع الحفاظ على التركيز على المحتوى الخاص بك مع ميزة تدوين الملاحظات المستندة إلى Markdown

رسم خريطة مرئية لملاحظاتك وأفكارك في مساحة لا نهائية للعصف الذهني وتنظيم الأفكار باستخدام ميزة Canvas

حفظ الملاحظات مباشرة على جهازك للخصوصية والوصول دون اتصال بالإنترنت مع خيار التخزين المحلي أولاً

إنشاء شبكة مرئية من الملاحظات المرتبطة باستخدام طريقة عرض الرسم البياني، مما يسهل رؤية الروابط بين الأفكار

قيود Obsidian

يحتوي Obsidian على منحنى تعليمي حاد، خاصةً للمستخدمين غير المعتادين على تخفيض السعر أو ميزاته الأكثر تقدمًا

تسعير أوبسيديان

الاستخدام الشخصي : مجاني للأبد

: مجاني للأبد الاستخدام التجاري: 50 دولارًا/مستخدم/شهريًا

تقييمات ومراجعات Obsidian

Capterra: لا تتوفر مراجعات كافية

لا تتوفر مراجعات كافية G2: لا تتوفر مراجعات كافية

6. Document360 (الأفضل لإدارة قاعدة المعرفة)

via

Document360_

Document360 عبارة عن منصة قاعدة معرفية تقدم حلاً شاملاً لإنشاء المعلومات وإدارتها ومشاركتها داخل المؤسسات. يمكنك تخصيصها لتناسب احتياجات شركتك. هل تريد قسمًا محددًا للأسئلة الشائعة؟ لا مشكلة. هل تحتاج إلى التعاون في مستند؟ يمكنك استخدام Document360.

إحدى الميزات التي أجدها مثيرة للإعجاب بشكل خاص هي محرر ما تراه هو ما تحصل عليه (WYSIWYG) المتقدم. فهو يسمح لك بتنسيق النصوص والصور ومقاطع الفيديو بسلاسة، مما يجعل وثائقك جذابة بصرياً وسهلة الفهم.

ميزة أخرى بارزة هي التحليلات الغنية. توفر هذه الميزة رؤى حول كيفية أداء المحتوى الخاص بك، مما يساعدك على اتخاذ قرارات مستندة إلى البيانات لتحسين وثائقك. سواءً كنت كاتبًا تقنيًا أو مالك منتج، فإن Document360 يضمن لك قاعدة المعرفة الداخلية شاملة وسهلة الاستخدام.

Document360 أفضل الميزات

تتبع كل تغيير أُجري على المقالات والعودة بسهولة إلى الإصدارات السابقة عند الحاجة

العثور بسرعة على مقالات أو مستندات معرفية محددة من خلال وظيفة البحث المتقدم

تخصيص قاعدتك المعرفية بشكل كامل مع شكل شركتك ومظهرها من خلال خيارات العلامة التجارية القابلة للتخصيص

إنشاء المحتوى وإدارته بلغات مختلفة مع دعم متعدد اللغات

قيود Document360

يمكن أن يصبح تسعير Document360 مكلفًا للفرق الصغيرة أو الشركات الناشئة أثناء توسيع قاعدة المعرفة الخاصة بهم

تسعير Document360

مجاني: 0 دولار

0 دولار احترافي: 249 دولارًا/مشروع/شهرًا

249 دولارًا/مشروع/شهرًا الأعمال: 399 دولارًا/مشروع/شهرًا

399 دولارًا/مشروع/شهرًا المؤسسات: أسعار مخصصة

Document360 التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 400 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 400 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 200 تقييم)

7. سلايت (الأفضل لإنشاء قاعدة بيانات مركزية)

via

_/ href/ _https://slite.com/features Slite /%href/

Slite هي أداة لإدارة المعرفة مصممة للفرق الكبيرة. إنها بمثابة مركز مركزي حيث يمكنك تخزين جميع معلومات فريقك والتعاون في المستندات وحتى إدارة المشاريع الخفيفة.

ما أجده رائعًا حقًا في Slite هو أنه يتجاوز مجرد كتابة الملاحظات - فهو يوفر العديد من الطرق للتعبير عن أفكارك. يمكنني رسم المفاهيم وتضمين مقاطع الفيديو لتوصيل الأفكار.

إحدى ميزات توفير الوقت المفضلة لدي هي مساعد الذكاء الاصطناعي في Slite. إنه يغير قواعد اللعبة في الكتابة - سواء كنت بحاجة إلى إصلاح القواعد النحوية أو تبسيط لغتي أو حتى ترجمة المحتوى إلى لغة أخرى، فإنه يتولى المهمة دون عناء.

وإذا كنت عالقًا في كتابة ملاحظات الاجتماع نفسها كل أسبوع، يقوم Slite تلقائيًا بإنشاء مستندات متكررة، مما يمنحك تذكيرًا بتحديث جدول الأعمال بدلاً من البدء من الصفر في كل مرة.

سلايت أفضل الميزات

تبسيط الكتابة مع خيارات التنسيق والنمط المدمجة

فرز المستندات وتصفيتها لسهولة التنقل

إنشاء مستندات متكررة تلقائياً مثل ملاحظات الاجتماعات وجداول الأعمال

تتبع الأشخاص الذين يقرؤون ويبحثون عن مستندات محددة، مما يضمن وصول التحديثات المهمة إلى الأشخاص المناسبين

قيود السلايت

يقدم خيارات تخصيص أقل لقوالب المستندات، والتي قد لا تلبي احتياجات الفرق التي تسعى إلى الحصول على سير عمل مخصص للغاية

أسعار سلايت

المعيار: 10 دولارات/مستخدم/شهرًا

10 دولارات/مستخدم/شهرًا القسط: 15 دولارًا/مستخدم/شهريًا

15 دولارًا/مستخدم/شهريًا المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات سليت

G2: 4.6/5 (أكثر من 200 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 200 تقييم) Capterra: لا تتوفر مراجعات كافية

قراءة المزيد: كيفية إنشاء ويكي شركة

8. إيفرنوت (الأفضل لتنظيم المهام والأفكار)

via

_ / href/ _https://evernote.com/ أبداً /%href/

Evernote هو تطبيق توثيق شائع يساعدك على تنظيم الأفكار والمعلومات في مكان واحد. تساعد ميزات الذكاء الاصطناعي الخاصة به على أتمتة المهام، مثل تنظيم الملاحظات واقتراح المحتوى بناءً على ما أعمل عليه.

إحدى الميزات المفضلة لدي هي مسح المستندات ضوئيًا - فهو يتيح لي رقمنة الأوراق الورقية بسرعة، وتحويلها إلى ملاحظات قابلة للبحث، وهو أمر منقذ للحياة للبقاء بدون أوراق.

كما أنه يتألق أيضًا في التعاون - سواء كنتُ أشارك الملاحظات مع زميل أو أعمل معًا في الوقت الفعلي على مشروع ما، يضمن إيفرنوت أن يبقى الجميع على نفس الصفحة.

أفضل ميزات إيفرنوت

تمكين اقتراحات الملاحظات المدعومة بالذكاء الاصطناعي وتنظيم المحتوى لسير عمل أكثر انسيابية

تحويل الأوراق المادية إلى ملاحظات رقمية قابلة للبحث مع سهولة مسح المستندات ضوئيًا

قص صفحات الويب والمقالات لحفظ البيانات القيمة باستخدام أداة قص الويب من Evernote

البحث عن الملاحظات حسب الكلمات الرئيسية أو العلامات أو حتى النص داخل الصور باستخدام وظيفة البحث المتقدم

قيود إيفرنوت

بالنسبة للميزات التي يقدمها Evernote، فهو باهظ الثمن بعض الشيء

أسعار Evernote

إيفرنوت الأساسي: 0 دولار/شهريًا

0 دولار/شهريًا إيفرنوت شخصي: 14.99 دولارًا شهريًا

14.99 دولارًا شهريًا أيفرنوت الفرق: 24.99 دولارًا في الشهر

تقييمات ومراجعات إيفرنوت #### تقييمات ومراجعات إيفرنوت

G2: 4.4/5 (أكثر من 2000 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 2000 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 8000 تقييم)

9. كودا (الأفضل لإدارة البيانات المعقدة)

via

_/ href/ _https://coda.io/ كودا /%href/

كودا هي أداة فريدة من نوعها تبدو وكأنها مزيج قوي بين المستند وجدول البيانات، لكنها تتجاوز ذلك بكثير. ما يعجبني حقًا في كودا هو مرونته - يمكنك إنشاء مستندات تفاعلية تعمل كتطبيقات مصغرة

على سبيل المثال، لقد استخدمته لإنشاء أداة تعقب ديناميكية للمشروع مع قوائم مهام مدمجة ومواعيد نهائية وحتى أزرار لتشغيل إجراءات محددة.

ميزة أخرى بارزة أخرى هي قدرة كودا على إنشاء قواعد بيانات داخل المستند، مما يسهل التعامل مع البيانات المعقدة مع الحفاظ على كل شيء منظم في مكان واحد.

كودا أفضل ميزات كودا

إنشاء مستندات، وقواعد بيانات، وجداول في مساحة عمل واحدة مع وحدات بناء مرنة

قم بأتمتة المهام أو تشغيل الإجراءات باستخدام عناصر تفاعلية مثل الأزرار وأشرطة التمرير

تبسيط سير العمل، من إدارة المشروع إلى تعاون الفريق باستخدام قوالب قابلة للتخصيص

إنشاء المحتوى وتلخيص المعلومات وأتمتة المهام المتكررة باستخدام CodaAI

قيود كودا

على الرغم من أن واجهة Coda سهلة الاستخدام، إلا أن بعض الميزات قد تتطلب القليل من الاستكشاف لفهمها واستخدامها بالكامل

تسعير #### كودا

مجاني

المحترف: 12 دولارًا أمريكيًا/صانع دفاتر/شهرًا، والمحررين مجانًا

12 دولارًا أمريكيًا/صانع دفاتر/شهرًا، والمحررين مجانًا الفريق: 36 دولارًا أمريكيًا/صانع دفاتر/شهرًا، المحررون مجانًا

36 دولارًا أمريكيًا/صانع دفاتر/شهرًا، المحررون مجانًا المؤسسات: تسعير مخصص

كودا التقييمات والمراجعات

G2: 4.6/5 (أكثر من 400 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 400 تقييم) Capterra: لا تتوفر مراجعات كافية

قراءة المزيد: أفضل 15 أداة للكتابة بالذكاء الاصطناعي

10. سلاب (الأفضل للبحث الموحد)

via

_ / href/ _https://slab.com/ Slab /%href/

يعد Slab أداة رائعة لبناء قاعدة معرفية تعطي الأولوية للوضوح والبنية. ما أجده مفيدًا حقًا هو تركيزه على التنسيق الواضح، مما يضمن سهولة قراءة كل شيء والتنقل فيه. وهذا مفيد بشكل خاص للفرق التي تدير الكثير من الوثائق الداخلية.

الميزة البارزة في سلاب هي قدرته على تنظيم المحتوى مع "المواضيع" للوصول السريع، حتى أتمكن من العثور على المعلومات الصحيحة بسرعة.

أفضل ميزات سلاب #### سلاب

إنشاء قاعدة معرفية مفصّلة للفرق الداخلية والعملاء

تصفية النتائج بناءً على مواضيع أو فئات محددة، مما يضمن نتائج بحث أكثر دقة وملاءمة

تنظيم المحتوى في مجموعات ذات أذونات ومواضيع فرعية مخصصة

إضافة مرجع للمستخدمين والمنشورات والأدوات مباشرةً داخل المحتوى لإضافة سياق إضافي

قيود البلاطة

قد تكون ميزاته مركزة للغاية على التوثيق، مما قد يترك الفرق بحاجة إلى أدوات إضافية لإدارة المشاريع أو المهام المتقدمة

تسعير بلاطة

مجاني

بدء التشغيل: 8 دولارات/مستخدم/شهرياً

8 دولارات/مستخدم/شهرياً الشركات: 15 دولارًا/مستخدم/شهريًا

15 دولارًا/مستخدم/شهريًا المؤسسات: أسعار مخصصة

التقييمات والمراجعات

G2: 4.6/5 (280 تقييم)

4.6/5 (280 تقييم) Capterra: لا تتوفر مراجعات كافية

ClickUp: أفضل تقويم بديل للتقويم

عند البحث عن بديل التقويم المثالي للتقويم المثالي، تجنب الانشغال بالوظائف الأساسية للوثائق الداخلية ومواقع الويكي. وبدلاً من ذلك، ابحث عن أداة تسمح لك بإنشاء مستندات تعاونية وحية مدمجة في سير عملك.

كبديل للتقويم، يمنحك ClickUp المزيد من المرونة والتحكم في عمليات إدارة المعرفة الخاصة بك. فهو يسمح لفريقك بإدارة وتتبع المهام بكفاءة مع الحفاظ على التوافق مع الأهداف الأكبر.

سواء كنت بحاجة إلى تبسيط مهام سير العمل أو تعزيز التعاون، فإن ClickUp يوفر لك حلاً شاملاً ومتكاملاً. اشترك في ClickUp اليوم!