كيف تضع التوقعات الصحيحة كمدير؟

يحتاج الموظفون إلى أكثر من مجرد راتب جيد من الوظيفة. فما الذي يريدونه حقاً؟

اتضح أن الموظفين يهتمون بالهدف، والمحادثات، والأهم من ذلك، المدير الجيد. وفقًا لمؤسسة غالوب، فإن المدير يمثل 70% من التباين في مشاركة الفريق.

ولكن لا شيء يهيئ للفشل أسرع من الشركة التي تقول: "فقط قم بالإدارة الأمر ليس بهذه الصعوبة." خاصة عندما يكون مدير لأول مرة أو شخص ذو تعرض محدود للمسؤولية.

أنت تريد أن تفعل الصواب مع فريقك بحيث يكونون متفاعلين مع فريقك ويتمكنون من تحقيق أهدافهم. لهذا السبب يجب عليك وضع توقعات واضحة والتواصل بفعالية لبناء قوة عاملة مرنة ومرنة.

دعنا نوضح لك كل ما تحتاج إلى معرفته حول وضع توقعات المديرين لإطلاق الإمكانات الكاملة للقوى العاملة لديك.

ما أهمية تحديد توقعات المديرين؟

إن وضع توقعات واضحة في مكان العمل أمر في غاية الأهمية لضمان الشعور بالهدف والتوجيه والنجاح.

من خلال التوقعات الواضحة للأهداف ومقاييس الأداء الرئيسية، يفهم جميع أعضاء الفريق كيف يبدو النجاح، مما يمنع الارتباك أو سوء الفهم.

والأهم من ذلك، يؤدي ذلك إلى قدر أكبر من المساءلة، مما يؤدي إلى زيادة إنتاجية وكفاءة القوى العاملة. وهذا يضمن إنجاز جميع المشاريع دون تأخير ووفقًا لمؤشرات الأداء الرئيسية المحددة للنجاح.

كيف تحدد توقعات المديرين؟

الآن بعد أن عرفنا أن وضع توقعات المديرين أمر مهم، كيف نضعها؟ إليك أربع نصائح مفيدة لمساعدتك:

1. وضع أهداف واضحة ومحددة

ابدأ بالتواصل الواضح لتحديد التوقعات. يعد إطار الأهداف SMART طريقة شائعة الاستخدام للمديرين لوضع أهداف واضحة لإدارة المشاريع.

ولكن ما هو هدف SMART؟

يتم تعريفها على أنها محددة، وقابلة للقياس، وقابلة للتحقيق، وذات صلة، ومحددة زمنيًا. هذا يعني أن كل هدف من أهداف المشروع يجب أن يتضمن ما يجب إنجازه، وكيفية تتبع التقدم المحرز، وما إذا كان واقعيًا وقابلًا للتحقيق، وما إذا كان يتوافق مع مسؤوليات وظيفة الفرد وأهداف الشركة، وأخيرًا أن يكون له موعد نهائي.

ومن الأمثلة الجيدة على هدف SMART إنشاء برنامج تدريبي يقلل من الوقت المستغرق في خدمة العملاء بنسبة 10% خلال 3 أشهر.

ركز على أهدافك قصيرة الأجل وطويلة الأجل مع النقر فوق الأهداف

2. التواصل بوضوح مع فريقك

لتضع توقعات واضحة مع فريقك، تخطى المصطلحات وادخل في صلب الموضوع. التعليمات القصيرة والواضحة في نفس الوقت يمكن أن توصل وجهة نظرك بشكل أفضل. فهي تساعد الفرق على استيعاب المعلومات اللازمة للعمل على مهامهم.

يجب عليك أيضًا التأكد من وجود تحديثات متسقة عبر الاجتماعات أو رسائل البريد الإلكتروني أو عمليات التحقق السريعة حتى يبقى الجميع على اطلاع دائم.

السماح للموظفين الجدد والقيادة بالتواصل بشأن المهام باستخدام التعيين

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و علامة النقر فوق العلامات

3. مطابقة التوقعات مع المقاييس والملاحظات

ومع ذلك، بعد تحديد الأهداف والتواصل، ربما تكون الخطوة الأخيرة لتحديد التوقعات هي الأهم: ربط التوقعات بالمقاييس والتغذية الراجعة.

يجب أن يفهم أعضاء فريقك كيف سيتم تقييم أدائهم. يجب أن تكون المقاييس موضوعية وقابلة للقياس ومحددة بوضوح. إذا كان ذلك ممكنًا، قم بدمج أسئلة تقييم من 360 درجة من أقرانهم والعملاء وأنت لفهم كيفية أدائهم.

يمكن إطلاق هذا الاستبيان بسهولة من خلال قالب نموذج الملاحظات الخاص ب ClickUp والتي يمكن أن تساعد في إنشاء منصة للتعبير عن المخاوف والآراء. يمكن لأعضاء فريقك جمع معلومات قيّمة حول أخلاقيات العمل والأداء والمهارات الاجتماعية من خلال هذه النماذج القابلة للتخصيص بالكامل والمزودة بتحليل البيانات والرؤى.

يمكن لقالب نموذج الملاحظات الخاص بـ ClickUp إنشاء استبيانات تقييم 360 واستطلاعات مخصصة للسماح لأعضاء فريقك بالحصول على تعليقاتهم.

تنزيل هذا القالب كما أوضحنا، هناك ما هو أكثر من مجرد تفويض المهام في العمل كمدير. النقاط الرئيسية المستخلصة من كتاب كاميل فورنييه مسار المدير يمكن أن يشرح لك

أهم 10 توقعات للمدير الجيد ## أهم 10 توقعات للمدير الجيد

والآن بعد أن فهمنا كيفية تحديد توقعات المدير، سنقوم بتحليل أهم 10 توقعات للمدير الجيد

1. التواصل الفعال

تحتاج إلى تحديد وتنظيم قنوات الاتصال لجميع مناقشات المشروع. ولكن الحقيقة هي أن الاجتماعات الطويلة لتحديثات المشروع قد تكون مضيعة للوقت، في حين أن الاتصالات تميل إلى أن تضيع على قنوات مختلفة، مثل Slack والبريد الإلكتروني وما إلى ذلك.

احرص على وضع خطة تواصل شاملة تحدد استراتيجيات وأهداف التواصل الداخلي والخارجي داخل المؤسسة.

يجب أن تتضمن الخطة الجيدة الجمهور المستهدف، وأنواع الرسائل، وكيفية إيصالها، وعدد مرات التواصل. وكلما كانت الخطة أكثر شمولاً، كان ذلك أفضل لنجاح مشروعك. قوالب خطة التواصل مثل نموذج خطة الاتصال ClickUp يحتوي على الكثير من الأقسام حيث يمكنك الحصول على تفاصيل المشروع والأهداف والملخص التنفيذي والتحليل والبحث وتحليل المنافسين. ويضمن وجود جميع المعلومات المهمة في وثيقة مركزية واحدة.

قالب خطة التواصل الخاص بـ ClickUp هو أداة فعالة لإنشاء قنوات للتواصل الفعال!

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2. تقديم الثناء والتقدير

من المرجح أن يصاب الموظفون الذين لا يحظون بالتقدير الكافي بالإحباط إذا لم يتم تقديرهم. في الواقع 80% من الموظفين سيعملون بجدية أكبر، وربما أكثر ذكاءً، إذا تم تقديرهم.

فهو يلهمهم على الأداء بأفضل ما لديهم من قدرات و يعزز السلوك المرغوب فيه. يمكن أن يساعد ذلك أيضًا في الاحتفاظ بالموظفين وزيادة الإيرادات والإنتاجية.

_ "هناك طريقتان فقط للتأثير على السلوك البشري: يمكنك التلاعب به أو يمكنك إلهامه."

سيمون سينك, ابدأ بـ لماذا

3. تعزيز الثقافة القوية

بصفتك مديرًا، أنت مسؤول عن تطوير ثقافة الشركة حيث يشعر كل زميل في الفريق بأنه مسموع ومقدر - بما يتجاوز الثناء والتقدير.

إن ثقافة مكان العمل القوية هي العمود الفقري لأي عمل ناجح. فهي تساعد على توحيد الموظفين وبناء الثقة والتحفيز وخلق هوية فريدة من نوعها.

ولكن قد يكون هذا الأمر صعباً. وهنا يأتي دور قالب ثقافة الشركة في ClickUp يأتيك! إنه قالب سهل الاستخدام وقابل للتخصيص يمكن أن يساعدك على تصور فريقك ومواءمته حول ما يهم، وتحديد أولويات المبادرات للنمو الثقافي، والأهم من ذلك، زيادة الوحدة بين أعضاء الفريق.

استخدم أداة "ثقافة الشركة" من ClickUp لإنشاء رسائل داخلية تساعدك على أن تكون شاملاً لمهمة مؤسستك.

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4. إدارة المشروع

كمدير (حتى لو كان مدير لأول مرة )، سيكون لديك مشاريع متعددة مع فرق مختلفة تحت إدارتك. من الأفضل إنشاء عمليات وأنظمة لجعل العمل أكثر تنظيماً وفعالية لك ولأعضاء فريقك.

أدوات مثل قوالب خطة العمل توفر أهدافًا محددة تساعدك على تنظيم العمل والتخطيط والتواصل وتحديد أولويات العمل. ويمكن أن تتضمن أقسامًا مثل أهداف المشروع وغاياته، ومؤشرات الأداء، والأطر الزمنية، وتخصيص الموارد، وما إلى ذلك.

5. تفويض المهام بشفافية

يتوقع منك جميع أعضاء الفريق تفويض المهام بفعالية من أجل تحقيق الكفاءة إدارة عبء العمل. لتخطيط المشاريع القادمة بناءً على قدرة أعضاء فريقك كل أسبوع، يمكنك استخدام قالب عبء عمل الموظفين في ClickUp. باستخدام هذا القالب، يمكنك أن ترى كمية العمل المخصص للمساهمين الأفراد. يعرف جميع الموظفين ما هو متوقع منهم، مما يمنع الإرهاق. وتصبح مراقبة عبء العمل أسهل من خلال تقديرات الوقت ونقاط العدو السريع وما إلى ذلك.

يساعد ذلك على زيادة الكفاءة وتعزيز التعاون بين الأقسام والفرق.

يمكن أن يساعدك نموذج إدارة عبء العمل الخاص بـ ClickUp في الحصول على صورة دقيقة لعبء العمل على الموظفين.

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6. تابع تنفيذ التزاماتك

كمدير، يجب عليك الالتزام بوعودك. قبل الالتزام، افهم الخطوات التي ينطوي عليها الأمر وتابع تلك الخطوات.

عندما يرى الموظفون أن المديرين يتابعون التزاماتهم، فإن ذلك يشجعهم على المشاركة بشكل أكبر ويشعرون بأنهم أكثر ارتباطًا بالمشروع والفريق. عندما تبدأ سلسلة من الوعود، فإن ذلك يساعد على بناء الثقة والمصداقية، مما يؤدي إلى نجاح المؤسسة.

7. تعزيز النمو المهني

يؤثر المديرون بشكل كبير على الحياة المهنية للموظف، وكل عضو في الفريق يدرك ذلك جيدًا. لذا، يجب عليك أن تحدد بنشاط نقاط قوة فريقك ونقاط ضعفه لتعيين المسؤوليات التي تستفيد من قدراته وتعزز من أدائه.

مع قالب المسار الوظيفي لـ ClickUp يمكنك مساعدة أعضاء الفريق على فهم المهارات التي يحتاجون إلى تطويرها للوصول إلى أهدافهم المهنية. يمكن أن يسهل عليك تقديم الملاحظات وقياس الأداء وما إلى ذلك. تصبح قوالب الخريطة الوظيفية أداة قوية لمساعدة المديرين وأعضاء فريقهم على تصور التقدم الوظيفي بوضوح.

تعمل ميزة قالب المسار الوظيفي من ClickUp على تبسيط عملية تتبع المراحل الوظيفية لموظفيك.

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8. إدارة المخاطر

يجب أن يكون المدير سريعًا وحاسمًا في معالجة المخاطر. ويمكنك وضع نهج منظم لتحديد المخاطر وتقييمها وتحديد أولويات استراتيجيات التخفيف الفعالة. والأهم من ذلك، يجب أن تدرب كل عضو من أعضاء الفريق على أن يكون بديهيًا وأن يتواصل مع المخاطر بشكل استباقي.

نماذج مثل قالب سجل مخاطر ClickUp يمكن أن يساعد في تحديد المخاطر قبل أن تصبح مشاكل. كما يمكن أن يساعدك أيضًا في تنظيم تقييمات المخاطر وتتبع حالة المخاطر وملكيتها وتأثيراتها في مكان واحد.

يوفر قالب سجل المخاطر الخاص بـ ClickUp طريقة شاملة لتتبع وتقييم المخاطر التي تظهر أثناء مشاريع الفريق.

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9. القيادة القيادة مقابل الإدارة هو نقاش طويل، لكن لا جدال في أن المدير الجيد يجب أن يكون قائدًا جيدًا.

فالمدراء الجيدون لديهم رؤية للفريق يمكن تقسيمها بسهولة إلى خطط قابلة للتنفيذ. كما أنهم يفكرون خارج الصندوق لإيجاد حلول للمشاكل (إن وجدت) ويمكنهم تحفيز الناس بالرسائل الصحيحة والتوصيل الصحيح بحيث يمكن تحقيق الرؤية.

استخدم ميزات مثل النقر فوق المعالم الرئيسية لإرشاد فريقك نحو الهدف الأكبر_

يجب أن يتحلى القائد الجيد بالنزاهة لضمان عدم معاملة أي موظف بشكل غير عادل والمرونة للتكيف مع المواقف حسب الضرورة. إن القيادة العظيمة هي مزيج من الإدارة الفعالة للفريق والممارسة العملية، وبعد ذلك فقط يصبح المديرون الجيدون قادة عظماء.

10. احترام الحدود

فريقك هو مصدر قوتك، ومن المهم أن تحترم حدودهم فيما يتعلق بالوقت والأمور الشخصية والمساحة المادية.

يجب أن يشعر أعضاء فريقك بالراحة في التعامل معك فيما يتعلق بمخاوفهم المتعلقة بالعمل دون الخوف من التدقيق في حياتهم الشخصية دون داعٍ. وهذا يساعد على خلق مساحة مهنية يشعر فيها الموظفون بالتقدير والاحترام لمساهماتهم فقط.

والأهم من ذلك، لكي تكون مديراً جيداً، يجب أن تعزز التوازن الصحي بين العمل والحياة الشخصية، مما يتيح لأعضاء فريقك إعادة شحن طاقاتهم خارج العمل.

كيف تلبي التوقعات كمدير؟

قد يكون كونك مديراً أمراً شاقاً، ولكن كل فريق يعتمد على مدير يقظ لتوجيههم في تحقيق الأهداف التنظيمية بكل إخلاص. فيما يلي بعض النصائح التي تساعدك في الحفاظ على نشاطك واستباقية.

ابقَ على اطلاع على آخر المستجدات: اعرف العمل جيداً. تابع عن كثب التغيرات التي تطرأ على مجال عملك وتبنَّ الابتكارات الجديدة التي يمكنك استخدامها للمساعدة في كفاءة عمل فريقك

اعرف العمل جيداً. تابع عن كثب التغيرات التي تطرأ على مجال عملك وتبنَّ الابتكارات الجديدة التي يمكنك استخدامها للمساعدة في كفاءة عمل فريقك ضع الفريق أولاً: حدد أفضل ما يخدم فريقك. سيضع فريقك المزيد من الثقة في قراراتك إذا كنت تراعي احتياجاتهم أثناء اتخاذها

حدد أفضل ما يخدم فريقك. سيضع فريقك المزيد من الثقة في قراراتك إذا كنت تراعي احتياجاتهم أثناء اتخاذها إتقان إدارة الوقت: اكتسب نظرة ثاقبة على المواعيد النهائية وقدرات فريقك. خطط للمشاريع مسبقًا بوقت كافٍ لتجنب الاندفاع في اللحظة الأخيرة

اكتسب نظرة ثاقبة على المواعيد النهائية وقدرات فريقك. خطط للمشاريع مسبقًا بوقت كافٍ لتجنب الاندفاع في اللحظة الأخيرة تعزيز تلك المهارات التحفيزية: ارفع معنويات فريقك من خلال استكشاف أساليب جديدة لإلهامهم نحو تحقيق الأهداف الجماعية

قم بإدارة فريقك بشكل أفضل باستخدام ClickUp

قد يكون عملك كمدير أمراً مرهقاً، حيث يجب عليك إدارة التوقعات المتعددة بين فريقك والإدارة العليا للتعامل مع المشاريع بفعالية. يجب أن ينصب تركيزك الأساسي كمدير على تطوير مهارات إدارة فريقك بشكل رائع حتى تتمكن من إدارة فريقك والمساهمة في النجاح التنظيمي.

نصيحة مهمة؟ تعرّف على الأدوات والتقنيات والقوالب المختلفة لتحسين مسؤولياتك بفعالية. يمكن أن يكون ClickUp منصتك المتكاملة لإتمام متطلبات التواصل وإدارة المشاريع في آنٍ واحد. اشترك في ClickUp مجانًا وحوّل طريقة إدارتك لفرقك!