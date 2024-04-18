كيف تزدهر كمدير لأول مرة

تهانينا! لقد فعلتها! أنت ترتدي القبعة الإدارية للمرة الأولى. 🙌🏼

رحلة جديدة تلوح في الأفق - من كونك جزءًا من فريق عمل إلى قيادة فريق عمل فعليًا. وهذا يعني الإشراف على مخرجات فريقك، وتقديم التوجيه، وتعزيز بيئة عمل منتجة وإيجابية.

ينطوي الدور القيادي على مجموعة من التحديات الخاصة به. سيتعين عليك اجتياز تضاريس غير معروفة، وتحقيق التوازن بين عبء العمل وفريقك، ومواجهة المواقف التي يكون فيها زملاؤك السابقون هم الآن تقاريرك المباشرة.

دعنا نواجه هذه التحديات وجهاً لوجه ونستكشف الأدوات والاستراتيجيات التي تحتاجها لتزدهر كمدير لأول مرة.

المهارات الأساسية والسمات الشخصية للمدراء الذين يعملون لأول مرة

بصفتك مديراً لأول مرة، قد تضطر إلى اكتساب العديد من المهارات الجديدة، وخاصة مهارات إدارة الأفراد، بسرعة. اكتساب العقلية الصحيحة, الاستماع بنشاط، والتواصل بوضوح والتفويض بفعالية أمران ضروريان للبدء في العمل.

عقلية النمو

تحدد عالمة النفس الرائدة كارول دويك عقليتين أساسيتين: العقلية الثابتة وعقلية النمو. (المصدر: HBS )

يعتقد الأشخاص ذوي العقلية الثابتة أن ذكاءهم وقدراتهم ثابتة. بينما يعتقد أصحاب عقلية النمو أن بإمكانهم التعلم والتطور طوال حياتهم.

ويصر دويك على أن تطوير عقلية النمو يعزز المرونة والاستعداد لمواجهة التحديات والتركيز على التعلم من الأخطاء. ويمكن للمديرين الذين يعملون لأول مرة الاستفادة من هذه الصفات للتكيف بسرعة مع التغيير وإلهام فريقهم للقيام بالمثل.

فن التفويض

لا تقتصر قيادة الفريق على مجرد إسناد المهام، بل تتعلق بتمكينهم من امتلاك زمام الأمور والمساءلة. يتيح لك التفويض الاستفادة من نقاط قوة فريقك وتحرير وقتك للتخطيط الاستراتيجي.

ضع في اعتبارك مهارات أعضاء فريقك وخبراتهم وحدد المهام والأهداف والمواعيد النهائية بوضوح. زودهم بالموارد اللازمة، ولكن لا تديرهم بشكل دقيق. وأخيرًا، قدم فرصًا للتغذية الراجعة البناءة واحتفل بالإنجاز الناجح.

قوة الاستماع الفعال

يتعلق الاستماع الفعال بالانتباه عن كثب، والتفكير فيما سمعته، وطرح الأسئلة الصحيحة لتوضيح ما سمعته.

من خلال الاستماع الفعال إلى أعضاء فريقك، يمكنك اكتساب رؤى قيمة، وتحديد المشاكل المحتملة في وقت مبكر، وتعزيز مساحة آمنة للتواصل الصادق. وهذا يؤدي إلى اتخاذ قرارات أفضل، وتحسين ديناميكيات الفريق، وزيادة تفاعل القوى العاملة.

الأخطاء الشائعة التي يجب تجنبها كمدير لأول مرة

الآن بعد أن تعرفت على المهارات والسمات الشخصية الصحيحة التي يجب أن تتحلى بها، دعنا نلقي نظرة على بعض الأخطاء الإدارية الشائعة التي يجب تجنبها.

عدم تفويض المهام: يستغرق المديرون الجدد وقتاً طويلاً للخروج من عقلية المساهم الفردي. فغالبًا ما يتشبثون بالمهام التي برعوا فيها بشكل فردي. ومع ذلك، فإن التفويض يمكّن فريقك ويتيح لهم استخدام مهاراتهم وتطويرها. كما يوفر هذا أيضًا وقتك للتخطيط الاستراتيجي والتدريب

يستغرق المديرون الجدد وقتاً طويلاً للخروج من عقلية المساهم الفردي. فغالبًا ما يتشبثون بالمهام التي برعوا فيها بشكل فردي. ومع ذلك، فإن التفويض يمكّن فريقك ويتيح لهم استخدام مهاراتهم وتطويرها. كما يوفر هذا أيضًا وقتك للتخطيط الاستراتيجي والتدريب تفويض الإدارة: من المغري أن تنشغل بالتفاصيل، خاصةً إذا كانت لديك خلفية قوية في العمل. ثق بفريقك في التعامل مع مهامهم وتقديم توقعات واضحة

من المغري أن تنشغل بالتفاصيل، خاصةً إذا كانت لديك خلفية قوية في العمل. ثق بفريقك في التعامل مع مهامهم وتقديم توقعات واضحة إجراء الكثير من التغييرات في وقت مبكر جدًا: لا تتوقع الحصول على جميع الإجابات على الفور. امنح فريقك الوقت للتكيف قبل تنفيذ تغييرات كبيرة. ستحتاج إلى فهم العمليات الحالية، وأسلوب إدارة سلفك، وتأثير التغييرات المحتملة. بعد ذلك، تشاور مع فريقك قبل وضع أفكارك الجديدة موضع التنفيذ

لا تتوقع الحصول على جميع الإجابات على الفور. امنح فريقك الوقت للتكيف قبل تنفيذ تغييرات كبيرة. ستحتاج إلى فهم العمليات الحالية، وأسلوب إدارة سلفك، وتأثير التغييرات المحتملة. بعد ذلك، تشاور مع فريقك قبل وضع أفكارك الجديدة موضع التنفيذ تجنب المحادثات أو القرارات الصعبة: لا مفر من المحادثات الصعبة في إدارة الفريق . كونك جديدًا في هذا المنصب لا يعني التهرب من معالجة مشاكل الأداء أو اتخاذ قرارات صعبة. التعامل مع المواقف بالتعاطف والتركيز على الحلول

لا مفر من المحادثات الصعبة في إدارة الفريق . كونك جديدًا في هذا المنصب لا يعني التهرب من معالجة مشاكل الأداء أو اتخاذ قرارات صعبة. التعامل مع المواقف بالتعاطف والتركيز على الحلول عدم إعطاء الأولوية للثقة: عندما يفتقر الفريق إلى الثقة، يتأثر التواصل وتتعثر النتائج. يجب أن تكون صادقًا مع فريقك وأن تخلق مساحة آمنة للتواصل المفتوح. تفويض المهام، والاستماع بعناية إلى المخاوف، وإعطاء الفضل لمن يستحقه

عندما يفتقر الفريق إلى الثقة، يتأثر التواصل وتتعثر النتائج. يجب أن تكون صادقًا مع فريقك وأن تخلق مساحة آمنة للتواصل المفتوح. تفويض المهام، والاستماع بعناية إلى المخاوف، وإعطاء الفضل لمن يستحقه تحويل اللغة من "أنا" إلى "نحن": بصفتك مديرًا، فأنت لا تزال جزءًا من فريق، ولكن يجب أن تعكس لغتك دورك الجديد. ركز على استخدام كلمة "نحن" بدلاً من "أنا" عند مناقشة إنجازات الفريق. هذا يعزز الملكية المشتركة ويبني وحدة أقوى

من خلال التعرف على هذه المزالق المحتملة ومحاولة تجنبها بوعي، يمكن للمدراء الجدد أن يهيئوا أنفسهم للنجاح وبناء فرق قوية ومتماسكة.

نصائح للمدراء لأول مرة

قد يبدو الدخول في منصب إداري لأول مرة أمراً مربكاً. ولكن يجب أن تؤمن بأن أن تصبح قائداً فعالاً يستغرق وقتاً طويلاً. ستساعدك هذه النصائح السبعة على الإبحار في دورك القيادي الجديد وتصبح قائداً يزدهر فريقك تحت قيادتك.

1. حل المشاكل بشكل استباقي

بالنسبة للمدير، يتجاوز حل المشاكل بالنسبة للمدير حل المشاكل الآنية. فالقائد الفعال يتوقع بشكل استباقي العقبات المحتملة ويحلل المواقف ويضع الحلول التي تعالج الأسباب الجذرية.

على سبيل المثال، إذا كان فريقك يفوت المواعيد النهائية باستمرار في مشروع هام، فلا تدفعهم فقط للعمل بشكل أسرع. قم بتحليل سير العمل وتحديد الاختناقات واستكشاف الحلول مثل تحسين تخصيص الموارد, تقسيم المهام أو مراجعة المواعيد النهائية.

تتمثل إحدى السمات المميزة للمديرين الجيدين الذين يعملون لأول مرة في معالجة المشاكل بشكل استباقي قبل أن تصبح مشاكل أكبر. تتمثل إحدى طرق تحقيق ذلك في استخدام حل فعال لإدارة المشاريع .

ClickUp هو أحد هذه المنصات المتكاملة.

توقع المشكلات وحافظ على سير المشاريع على المسار الصحيح من خلال إدارة المشاريع في ClickUp المنصة

ستساعدك منصة ClickUp الموحّدة لجميع أنشطة إدارة المشاريع على البقاء على اطلاع دائم على تقدم المشروع وتحديد المشكلات المحتملة في وقت مبكر. لوحات معلومات ClickUp لقطة في الوقت الفعلي لتقدم المشروع، مما يسمح لك باكتشاف الاختناقات والمخاطر وصعوبات الموارد في وقت مبكر.

قيادة المشاريع الكبيرة والمعقدة والمتعددة الوظائف من البداية إلى الإنجاز باستخدام نموذج إدارة المشاريع المجاني من ClickUp

يتضمن ClickUp أيضًا قوالب إدارة المشاريع مع هياكل مبنية مسبقًا لسير العمل الشائعة، بما في ذلك المهام والمواعيد النهائية والمكلفين.

2. بناء الثقة والحفاظ عليها

يجب على المديرين لأول مرة بناء أساس من الشفافية والاعتراف بمساهمات كل عضو في الفريق. لكن الثقة ليست ثابتة. كمدير، يجب عليك كمدير أن تعالج المخاوف بانتظام، وتعتذر عن الأخطاء، وتثبت أنك تساند فريقك.

يمكن أن يساعد ClickUp في تعزيز الشفافية وبناء الثقة مع أعضاء فريقك من خلال توفير مصدر واحد للحقيقة لجميع معلومات المشروع. مستندات ClickUp والدردشة وصندوق الوارد لإبقاء الجميع على اطلاع على تقدم المشروع وأهدافه وتوقعاته في جميع الأوقات.

يمكنك أيضًا استخدام ميزات إدارة المهام وتحديد الأولويات لتوفير الوضوح وضمان المساءلة وبناء الثقة في مهاراتك الإدارية.

3. بناء علاقة فعالة مع أعضاء الفريق

يستغرق بناء علاقة مع فريقك وقتًا وجهدًا. ابدأ بالتعرف على فريقك. يمكنك جدولة اجتماعات فردية مع كل عضو في الفريق لمعرفة نقاط قوته واهتماماته وأساليب عمله.

لا تتحدث عن العمل فقط. حاول قياس أهدافهم واهتماماتهم الشخصية أيضاً. فالتواصل الإنساني يبني الألفة ويعزز الشعور بالانتماء للمجتمع، مما يساعدكم على العمل معاً بشكل أفضل.

كما يجب على المدير الذي يعمل لأول مرة أن يثق بخبرة فريقه، وأن يفوض المهام بشكل مناسب، وأن يوفر الموارد اللازمة للنجاح. قدم الدعم عندما يواجه فريقك تحديات ووفر فرصًا للتدريب وتطوير مهارات جديدة.

مناقشة المهام وتتبع التقدم المحرز وتعيين عبء العمل مع مهام ClickUp يتيح ClickUp لأعضاء فريقك مناقشة المهام مباشرةً داخل التطبيق، مما يلغي الحاجة إلى سلاسل البريد الإلكتروني الطويلة أو التواصل المربك ذهاباً وإياباً.

باستخدام ميزات تتبع التقدم في ClickUp، يمكنك تتبع التقدم الفردي والجماعي معًا، مع تسليط الضوء على نقاط قوة كل عضو ومساهماته.

4. وضع توقعات واضحة وإظهار الاتساق

بالنسبة للمديرين الجدد، يعد أسلوب الإدارة المتسق أمراً بالغ الأهمية. ضع توقعات واضحة لأداء فريقك وجودة العمل والمواعيد النهائية خلال بدء المشروع . مشروع واضح المعالم ميثاق الفريق سيضمن تحديد الأدوار والأهداف أن يكون الجميع على نفس الصفحة ويمكنهم العمل بشكل تعاوني لتحقيق نتائج جيدة.

يمكن أن يكون ClickUp الأداة التي يستخدمها المدير لوضع توقعات واضحة والحفاظ على الاتساق بين أعضاء الفريق. تتيح لك الأداة توحيد تأهيل الموظفين من خلال تحديد الأدوار والمسؤوليات ومقاييس الأداء.

كما تحافظ ميزات إدارة المهام في ClickUp على توافق الجميع، مما يضمن اتساق التوقعات طوال فترة عمل الموظف.

5. التركيز على النتائج بدلاً من المدخلات

يعد تحويل التركيز من النشاط (المدخلات) إلى النتائج (النتائج) أمرًا بالغ الأهمية للمديرين لأول مرة. فبدلاً من الإدارة التفصيلية للساعات المستهلكة أو المهام المنجزة، حدد أولويات تأثير عمل فريقك.

يمكنك أيضًا وضع أهداف واضحة مرتبطة بأهداف الفريق وتمكينهم من تحقيقها. تتبع بانتظام التقدم المحرز نحو هذه النتائج، مع توفير التوجيه والدعم حسب الحاجة. سيؤدي ذلك إلى تعزيز الملكية والابتكار والعقلية الموجهة نحو تحقيق النتائج.

استخدام أهداف النقر ، يمكن للمديرين تحديد أهداف واضحة وتتبع التقدم المحرز بشكل مرئي. بالإضافة إلى ذلك، تساعد أدوات الاتصال الخاصة ب ClickUp في تقديم الملاحظات وتصحيح المسار بشكل استراتيجي، مما يضمن بقاء الفريق متوافقًا مع النتائج المرجوة.

6. اطلب الإرشاد للتطوير

الدخول في دور الإدارة لأول مرة يأتي مع منحنى تعليمي حاد. يمكن للمرشد الجيد أن يقدم إرشادات ودعم لا يقدر بثمن خلال هذه الفترة الحرجة.

يوفر الموجهون، وهم عادةً مدراء مخضرمون، مساحة آمنة للقادة الجدد لطرح الأسئلة ومشاركة التحديات وتلقي الملاحظات النقدية. ومن خلال الخبرات والرؤى المشتركة، يمكنهم مساعدة المديرين الجدد على تطوير مهارات القيادة الأساسية واعتماد أسلوب الإدارة المثبت .

يتيح ClickUp للموجهين والمتدربين إنشاء مساحة عمل مشتركة للأهداف والمهام والموارد. يمكن للمتدربين استخدام ClickUp لتوثيق التحديات، وتتبع التقدم المحرز في أهداف التطوير التي تم تحديدها مع مرشديهم، والوصول إلى المواد التدريبية المشتركة داخل مساحة العمل.

كما تسهل ميزات الاتصال في ClickUp الحصول على تحديثات التقدم وتلقي الملاحظات. وهذا يخلق قناة اتصال مبسطة للإرشاد الفعال.

7. خلق الأمان النفسي في فريقك

إن أحد أهم جوانب وظيفة المدير التي يتم تجاهلها أحيانًا هو خلق الأمان النفسي داخل فريق العمل. ويعني ذلك تعزيز بيئة يشعر فيها الأشخاص بالراحة للتحدث أو الاعتراف بالأخطاء دون خوف من الحكم عليهم أو التداعيات.

وهذا أمر بالغ الأهمية ليس فقط من أجل رفاهية الأفراد وصحتهم النفسية ولكن أيضاً من أجل نجاح الفريق. فمن خلال تشجيع الأساليب المختلفة، يمكن للفرق أن تبتكر وتحل المشاكل بفعالية أكبر. يمكن للاجتماعات المنتظمة التي تركز على الأهداف المهنية والرفاهية العامة أن تساعد في بناء الثقة.

تذكر أن إدارة الأشخاص لا تتعلق فقط بمطاردة النتائج. بل إن خلق مساحة يشعر فيها الجميع بالدعم والاستماع إليهم والقدرة على تقديم أفضل ما لديهم في العمل لا يقل أهمية عن ذلك.

الانتقال إلى الدور: المكاسب السريعة والاستراتيجيات طويلة الأجل للمدراء لأول مرة

كمدير لأول مرة، ابدأ بهذه المكاسب السريعة لتحقيق الزخم:

جدولة اجتماعات فردية منتظمة: تعرف على أعضاء فريقك كأفراد. ضع جدولاً زمنياً اجتماعات فردية مع أعضاء فريقك لفهم نقاط القوة والأهداف والتحديات التي يواجهونها

تعرف على أعضاء فريقك كأفراد. ضع جدولاً زمنياً اجتماعات فردية مع أعضاء فريقك لفهم نقاط القوة والأهداف والتحديات التي يواجهونها التركيز على المكاسب الصغيرة: تحديد مجالات التحسين التي يمكن معالجتها بسرعة. احتفل بهذه المكاسب مع فريقك لرفع الروح المعنوية وإظهار قدرتك على إحداث تغيير إيجابي

تحديد مجالات التحسين التي يمكن معالجتها بسرعة. احتفل بهذه المكاسب مع فريقك لرفع الروح المعنوية وإظهار قدرتك على إحداث تغيير إيجابي ابدأ العمل باستخدام أداة إدارة المشاريع الصحيحة: كن أكثر كفاءة مع إظهار حس التنظيم لفريقك. استخدم ClickUp لمقدمات الفريق والعصف الذهني وجداول أعمال الاجتماعات. مهام ClickUp و قوائم ClickUp المساعدة في تنظيم مهام سير العمل الفردية والجماعية

مع تعيين الزخم على المدى القصير، فإن هدفك التالي هو الحفاظ عليه على المدى الطويل استراتيجيات القيادة .

طور أسلوبك القيادي: تأتي القيادة الفعالة في أشكال عديدة. قم بإجراء تقييمات القيادة أو ابحث عن موجه لمساعدتك في تحديد مجالات التطوير

تأتي القيادة الفعالة في أشكال عديدة. قم بإجراء تقييمات القيادة أو ابحث عن موجه لمساعدتك في تحديد مجالات التطوير مكّن فريقك: الإدارة التفصيلية تخنق الإبداع. قم بتفويض المهام، وحدد توقعات واضحة، وقدم الدعم مع السماح لأعضاء فريقك بملكية عملهم

الإدارة التفصيلية تخنق الإبداع. قم بتفويض المهام، وحدد توقعات واضحة، وقدم الدعم مع السماح لأعضاء فريقك بملكية عملهم عزز التواصل المفتوح: شجع الحوار المفتوح والتغذية الراجعة. عقد اجتماعات منتظمة للفريق، وخلق مساحة آمنة للمناقشات الصريحة، والاستماع بنشاط إلى أفكار فريقك ومخاوفه

شجع الحوار المفتوح والتغذية الراجعة. عقد اجتماعات منتظمة للفريق، وخلق مساحة آمنة للمناقشات الصريحة، والاستماع بنشاط إلى أفكار فريقك ومخاوفه استثمر في التطوير: يلتزم المدراء العظماء بالتعلم المستمر. شجع فريقك على حضور البرامج التدريبية أو المؤتمرات أو ورش العمل. استكشف فرص الإرشاد أو التدريب المتبادل داخل الفريق

يلتزم المدراء العظماء بالتعلم المستمر. شجع فريقك على حضور البرامج التدريبية أو المؤتمرات أو ورش العمل. استكشف فرص الإرشاد أو التدريب المتبادل داخل الفريق كن مدربًا: حوّل تركيزك من "العمل" إلى "التطوير" ساعد أعضاء فريقك على تحديد أهدافهم وتطوير مهاراتهم والتغلب على التحديات التي تواجههم

التغلب على التحديات كمدير لأول مرة

القيادة القوية هي رحلة وليست وجهة. من خلال الاعتراف بالتحديات التي تواجهك واتخاذ خطوات استباقية لمعالجتها، ستكون في طريقك لتصبح مديراً ناجحاً لأول مرة.

القيادة والتواصل بثقة

كنت في السابق جزءًا من الفريق، ولكنك الآن قائدهم. قد يكون من الصعب التعامل مع هذا التحول. ركز على التعاون والتواصل المفتوح لإظهار تقديرك لمساهماتهم.

يحتاج المدير العظيم أيضًا إلى أن يكون مدربًا عظيمًا. ساعد أعضاء فريقك على النمو من خلال تقديم ملاحظات منتظمة، وتحديد احتياجات التدريب، وتوفير فرص لتطوير المهارات.

قد يكون النقد البناء غير مريح، ولكنه ضروري أيضاً للنمو. ركز على سلوكيات محددة، وقدم اقتراحات للتحسين، وقم بتأطير الملاحظات بطريقة تهيئهم للنجاح.

وازن بين عبء العمل على الجميع

قم بتفويض العمل وإدارة أعباء عمل الفريق باستخدام ميزات ClickUp التي تركز على الفريق

لقد تضاعفت مسؤولياتك للتو! لذا، ستحتاج إلى التفويض بفعالية. وغالباً ما يتم الخلط بين التفويض وتخصيص المهام. ولكن الأمر يتعلق أكثر بالثقة في فريقك لإتمامها.

ابدأ بمهام صغيرة وقدم تعليمات ودعم واضحين. يمكنك بعد ذلك زيادة التعقيد تدريجياً كلما أظهروا كفاءتهم. حدد نقاط قوة أعضاء فريقك وقم بتعيين المهام وفقًا لذلك. هذا يمكّنهم ويوفر وقتك للتفكير الاستراتيجي.

يمكنك أيضًا استخدام عرض عبء العمل في ClickUp لقياس قدرة الجميع وتعيين المهام وفقًا لذلك. إن التوزيع العادل للعمل يُظهر احتراماً لرفاهية فريقك وعملك الجاد، مما يعزز علاقة عمل إيجابية.

إدارة التوقعات

من الطبيعي أن تشعر بأنك لا تنتمي تمامًا أو لا ترقى إلى دورك الجديد. كمدير لأول مرة، ركز على ما تجلبه إلى الطاولة - خبراتك ومهاراتك ومنظورك الجديد. ابحث عن مرشدين، ولا تخشى طلب المساعدة.

يمكن للقائد الصادق والمنفتح الاستفادة من نقاط قوة فريقه والإضافة إلى نقاط قوته. احتضن التنوع في فريقك، حيث يجلب كل عضو وجهة نظر فريدة من نوعها.

عزز التواصل المفتوح، واحتفل بنقاط القوة الفردية، وابحث عن طرق للاستفادة من تلك الاختلافات لتحقيق أهداف الفريق.

احتضان الإدارة لأول مرة مع ClickUp

مثل أي رحلة أخرى، ستكون هناك مطبات أثناء انتقالك إلى منصب إداري. ولكن مع المثابرة والمرونة والاستعداد للتعلم، يمكنك التغلب على هذه العقبات لتتحول إلى قائد يزدهر فريقك تحت قيادته.

احتضن الرحلة، ولا تخف من طلب التوجيه من الموجهين لتبسيط عملياتك.

صُممت أدوات رقمية مثل ClickUp لجعل تجربتك في الإدارة لأول مرة مجزية. جرّب ClickUp مجانًا اليوم واستمتع بالرضا عن توجيه فريقك لتحقيق أشياء عظيمة معًا.

الأسئلة الشائعة الشائعة

1. ما معنى مدير أول مرة؟

المدير لأول مرة هو شخص تمت ترقيته مؤخرًا إلى منصب قيادي لأول مرة في حياته المهنية. وهو مسؤول عن قيادة فريق كامل والإشراف عليه.

2. كيف تتعامل مع مدير لأول مرة؟

كعضو في الفريق يعمل مع مدير لأول مرة، كن صبوراً وداعماً. قدم تجربتك وخبرتك عند الاقتضاء.

3. ما هو أول شيء تفعله كمدير جديد؟

تُعد الأسابيع القليلة الأولى كمدير جديد أمراً بالغ الأهمية. فيما يلي بعض الخطوات الأولية التي يجب مراعاتها لتأسيس نفسك كمدير فعال: