كيفية تجنب التحيز بسبب القرب في مكان العمل

نميل جميعًا إلى وجود تحيزات لا شعورية تؤثر على سلوكنا في حياتنا الشخصية وحتى في مكان العمل. التحيز القريب هو أحد هذه التحيزات.

لنكن صادقين. حتى مع أفضل النوايا، أحيانًا لا نتصرف في أماكن عملنا بالإنصاف الذي نرغب فيه. يمكن أن يتسلل التحيز بسبب القرب دون أن نلاحظه، خاصةً عندما نعمل عن بُعد أو مع فرق مختلطة.

ولكن ما هو التحيز القريب في الأصل، وكيف يمكننا تجنبه في مكان العمل؟ دعونا نتعمق قليلاً في هذا الموضوع.

ما هو التحيز القريب؟

التحيز القريب هو ميل الإنسان إلى تفضيل الأشخاص أو الأشياء القريبة جسديًا منا. إنه مثل أن عقولنا تميز بين الأشخاص. نبني علاقات أقوى مع الأشخاص الذين نراهم كثيرًا في المكتب.

يتجلى التحيز القريب في مكان العمل بعدة طرق: المعاملة التفضيلية، وترتيبات العمل الأكثر مرونة، والتقدير والترقيات المتكررة، ووصول أفضل إلى المشاريع وفرص التطوير لأعضاء الفريق في المكتب.

وهو يخلق تفاوتات كبيرة في الطريقة التي يُنظر بها إلى الموظفين عن بُعد ومعاملتهم، مما يؤدي إلى عدم الرضا وانخفاض إنتاجية الفريق. كما أن هذا يجعل من الصعب الاحتفاظ بالموظفين.

فهم التحيز بسبب القرب

التحيز بسبب القرب يشبه ذلك المعلم الذي يبدو أنه دائمًا ما ينادي الطلاب الجالسين في الصف الأمامي، الذين يراهم ويتفاعل معهم أكثر من غيرهم. ولكن لماذا؟ الأمر بسيط — فالألفة تولد شعورًا بالثقة والراحة وتؤثر على طريقة نظرتنا إلى الأشخاص في مكان العمل.

إنها طريقة دماغنا في اتخاذ طرق مختصرة. نشعر بشكل طبيعي براحة أكبر وثقة أكبر تجاه الأشخاص القريبين منا، الذين نراهم ونتفاعل معهم بشكل متكرر. قد يترجم هذا الشعور بالراحة بشكل غير عادل إلى فرص أفضل أو ترقيات أو حتى اهتمام أكثر إيجابية لأولئك الذين ينتمون إلى "الدائرة المقربة" مقارنة بأولئك الذين يعملون عن بُعد.

قد يتم تجاهل الموظفين عن بعد عند الترقيات أو المشاريع المثيرة أو التقدير لمجرد أنهم أقل ظهورًا من زملائهم في المكتب. عندما يشعرون أن مساهماتهم أقل تقديرًا، يمكن أن يؤدي ذلك إلى إعاقة الإنتاجية والابتكار. الشعور بالتقليل من القيمة بسبب التحيز القريب يمكن أن يؤدي إلى انفصال الموظفين عن العمل، والامتعاض، وانخفاض الحافز بين الموظفين عن بعد.

التحيز القريب: العلاقة مع الإسناد (علم النفس) والتحيز المعرفي

التحيز في الإسناد (علم النفس)

تشرح نظرية الإسناد كيف نبرر سلوكياتنا وسلوكيات الآخرين. على سبيل المثال، تنسب نجاح الموظفين في المكتب أو تقييماتهم العالية في الأداء إلى أخلاقيات عملهم أو التزامهم بثقافة الشركة، متغاضياً عن الإنجازات المماثلة للموظفين عن بُعد.

التحيز المعرفي

التحيزات المعرفية هي ميل إلى التفكير بطرق قد تؤدي إلى أحكام خاطئة أو استنتاجات غير منطقية. فكر فيها على أنها خداع بصري لعقولنا، يشوه طريقة إدراكنا للمعلومات ومعالجتها. في هذه الحالة، الخداع هو "المألوف = الجيد"، مما قد يؤدي إلى مزايا غير عادلة لمن نراهم أكثر.

أمثلة واقعية وسيناريوهات لتحيز القرب في الواقع

تقييم الأداء: قد يمنح المدير دون قصد تقييمًا رائعًا لموظف يعمل في الموقع، بينما يحصل موظف يعمل عن بُعد ويؤدي عملًا رائعًا بنفس القدر على تقييم عادي

مهام المشاريع: قد يبدو أن المشاريع الجديدة والمثيرة دائمًا ما تذهب إلى الموظف الذي يمر على مكتب المدير لإجراء محادثات سريعة

الإرشاد: يمكن أن يتحول الإرشاد غير الرسمي بسهولة إلى حالات من التحيز القريب، حيث يحصل الموظفون الذين يتناولون القهوة مع المدير على فرص أكبر للتطور الوظيفي والتقدم، بالإضافة إلى المشورة والدعم

بناء الفريق: حتى الأحداث الترفيهية يمكن أن تتأثر! قد يبني الموظفون الذين يعملون في الموقع علاقات أقوى مع زملائهم والموظفين عن بُعد بسبب المساواة في فرص المشاركة في محادثات الغداء غير الرسمية التي يفوتها الموظفون عن بُعد

التحيز القريب مقابل التحيز المتاح: شرح وتمييز

فكر في التحيز القريب على أنه نادي "الأطفال الرائعين" غير المرئي. الأشخاص في هذا النادي قريبون جسديًا من صانعي القرار (الرئيس، قائد المشروع، إلخ). يميلون إلى الحصول على مزيد من الاهتمام، وفرص أفضل، وتفضيل شامل، حتى لو لم يستحقوا ذلك.

لكن التحيز القريب غالبًا ما يتم الخلط بينه وبين التحيز المتاح، وهو مشابه له ولكنه ليس تمامًا مثله.

ما هو التحيز المتعلق بالتوافر؟

التحيز المتعلق بالتوافر يشبه هوس عقولنا بأحدث الأشياء اللامعة. وهو عندما نتخذ قرارات بناءً على ما نتذكره بسهولة ، وليس بالضرورة ما هو الأكثر دقة أو أهمية. لذلك، إذا أخطأ زميل في العمل قبل تقييمه مباشرة، فقد يلقي ذلك بظلاله على السجل الموضوعي لجميع الأعمال الجيدة التي قام بها طوال العام.

يؤدي كل من التحيز القريب والتحيز المتاح إلى عدم الإنصاف، ولكن لهما تأثيرات مختلفة: التحيز القريب: يتعلق بمن أنت قريب منه. الموظفون الذين يقضون وقتًا في المكتب يحصلون على وقت أكثر مع صانعي القرار، مما قد يمنحهم فرصًا حتى لو لم يكونوا الأكثر تأهيلًا

التحيز المتعلق بالتوافر: يتعلق بما تتذكره. قد يطغى نجاح واحد كبير أو خطأ واحد على عمل شخص ما الجيد والمستمر في أذهاننا

التخفيف من تحيز القرب

إن فهم كيفية تجنب التحيز القريب في مكان العمل يعادل تدريب الأبطال الخارقين لمحاربة الظلم في مكان العمل! خاصة الآن، مع بيئات العمل المختلطة والبعيد، نحتاج إلى استراتيجيات خاصة لمحاربة التحيز القريب تجاه الموظفين عن بُعد لضمان حصول الجميع على فرصة عادلة، بغض النظر عن مكان عملهم.

فيما يلي بعض الخطوات الملموسة التي يمكنك اتخاذها لتحقيق أهدافك:

خلق بيئة عمل أكثر شمولاً

الشمولية هي الترياق للتحيز القريب. إليك كيفية بناء بيئة مكتبية شاملة ومعالجة التحيز القريب:

امزج بين الأمور: ضع في اعتبارك الحضور الفعلي في الاجتماعات الفصلية أو جلسات بناء الفريق اللازمة للموظفين عن بُعد، وأيام العمل عن بُعد من حين لآخر للموظفين في المكتب. فهذا يعزز الشمولية والتعاطف مع أنماط العمل المختلفة

شجع اللقاءات الافتراضية : حدد مواعيد لاستراحات شرب القهوة أو وجبات غداء افتراضية للفريق تركز على التعرف على بعضكم البعض، وليس فقط على الحديث عن العمل

دعم الموظفين عن بُعد: اعترف علنًا بمساهمات الموظفين عن بُعد. اجعل نجاحاتهم مرئية للجميع في الشركة. بهذه الطريقة، تقر بجهود جميع الموظفين وتجعلهم يشعرون بتقديرهم

أدخل نظامًا موضوعيًا لإدارة الأداء والمكافآت

تعزيز العدالة في مكان العمل يحتاج إلى خطة عمل! وهنا يأتي دور المقاييس الواضحة وتتبع الأداء لإنقاذ الموقف:

حدد أهدافًا واضحة: قم بتقييم أداء فريقك بشكل موضوعي. عبارة "قم بعمل جيد" غامضة للغاية. حدد ما يعنيه النجاح بعبارات محددة وقابلة للقياس لكل دور، باستخدام مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) وإنشاء الأهداف والنتائج الرئيسية (OKRs)

تتبع كل شيء: استخدم أدوات لتسجيل الإنجازات، بغض النظر عن مكان عمل الشخص. فهذا يساعد على تجنب التحيز القائم على القرب في مكان العمل عندما يحين وقت الترقيات أو توزيع المهام

تعزيز الشفافية في المكافآت: اشرح سبب حصول شخص ما على مكافأة أو ترقية! اربط هذه المكافآت مباشرة بالأهداف الواضحة للغاية التي تحدثنا عنها وشجع جميع أعضاء الفريق على تحسين أدائهم

وضع سياسات واستراتيجيات تعطي الأولوية للعمل عن بُعد

توفير فرص متكافئة للموظفين في الموقع والموظفين عن بُعد يتطلب تغيير طريقة تفكيرنا واعتماد نهج يضع الموظفين عن بُعد في المقام الأول. وإليك كيفية القيام بذلك:

اجتماعات للجميع: ضع قواعد آداب الاجتماعات المختلطة (جودة الصوت/الفيديو، المشاركة العادلة، عدم إجراء محادثات جانبية)، وأعط الأولوية للاجتماعات عن بُعد، وقدم تسجيلات/ملخصات لأولئك الذين لا يمكنهم حضور الجلسات المباشرة

قواعد المستندات: اجعل تحديثات المشروع والملاحظات والمعلومات الأساسية متاحة كتابةً. بهذه الطريقة، يظل الجميع على اطلاع

اعتمد التواصل غير المتزامن: استخدم أدوات تتيح للأشخاص العمل وفقًا لجداولهم الزمنية. هذه هي العدالة في العمل، خاصة عبر المناطق الزمنية المختلفة! استخدم برامج إدارة المواهب ومنصات مشاركة المستندات وأدوات الدردشة التي توفر قناة منفصلة لمناقشة المشاريع

بناء ممارسات اتصال استباقية وشاملة

التواصل مع أعضاء الفريق عن بُعد والموظفين في الموقع هو المفتاح لتجنب التحيز القريب. نحتاج إلى بذل جهد إضافي لإشراك الجميع في عملية صنع القرار:

إجراء متابعات منتظمة: حافظ على مشاركة الأعضاء عن بُعد من خلال إنشاء قنوات مفتوحة حيث يمكن لكل عضو مشاركة مهامه اليومية. يمكنك أيضًا جدولة اجتماعات أسبوعية أو شهرية مع أعضاء الفريق عن بُعد لمناقشة العمل وتقديم الملاحظات أو طرح الأفكار

اطلب المساهمة: اجمع الأفكار من الجميع باستخدام تقنيات مثل الدوران (حيث يحصل كل شخص على دوره). كما يمكنك دعوة الأعضاء الأكثر هدوءًا لمشاركة آرائهم وتوفير سبل للمساهمة الكتابية أو غير المتزامنة

تجنب إنشاء فئات: تجنب استخدام عبارات مثل "الأشخاص في المكتب" أو "هؤلاء العمال المنفصلون" بناءً على الموقع

كيفية منع التحيز بسبب القرب في مكان العمل

يتطلب التغلب على التحيز القريب جهدًا متواصلًا. لحسن الحظ، التكنولوجيا تجعل المهمة أسهل! دعونا نلقي نظرة على الأدوات والاستراتيجيات الخاصة بالفرق البعيدة/المختلطة لتجنب التحيز القريب في مكان العمل:

تحديثات فورية: استخدم استخدم أدوات إدارة المشاريع مثل ClickUp لإبقاء الجميع على اطلاع على المهام الموكلة إليهم والمواعيد النهائية وسجل التقدم المحرز. لا داعي بعد الآن للاعتماد على من كان موجودًا في المكتب عند اتخاذ القرار

التواصل في الوقت الفعلي: استخدم استخدم ClickUp Chat للمراسلة الفورية والمناقشات السريعة والتواصل غير الرسمي. فهو يحاكي "محادثات استراحة الغداء" دون استبعاد زملاء العمل عن بُعد. يمكنك إضافة موارد وتعيين مهام باستخدام @mentions ومشاركة التحديثات والمشاريع وإنشاء "عرض الدردشة" لمناقشة المهام أثناء العمل عليها

قم بإدارة جميع اتصالات المشروع وتفاصيله في مكان واحد باستخدام عرض الدردشة في ClickUp

مؤتمرات الفيديو مع معززات المشاركة: تجاوز عمليات الاجتماعات الأساسية لتعزيز المشاركة. استفد من الميزات التعاونية مثل تجاوز عمليات الاجتماعات الأساسية لتعزيز المشاركة. استفد من الميزات التعاونية مثل ClickUp Whiteboards أو المستندات المشتركة لتشجيع المشاركة والتعاون في الوقت الفعلي، وليس مجرد الاستماع السلبي. يمكنك تتبع أنشطة الجميع وتبادل الأفكار وإضافة ملاحظات

قم بالعصف الذهني بحرية، ثم شاهد أفكارك تتحول من الشاشة إلى واقع مع السبورة التفاعلية التعاونية من ClickUp.

استخدام التكنولوجيا التعليمية في استراتيجيات التعلم والتطوير

يجب أن تكون مهارات تحسين المهارات متاحة للجميع وليس فقط للأشخاص في المكاتب. تتيح التكنولوجيا التغلب على التحيز القريب في مكان العمل من خلال:

أنظمة إدارة التعلم (LMS): توفر منصات مثل Coursera أو Udemy إمكانية الوصول إلى الدورات التدريبية والشهادات وتطوير المهارات، بغض النظر عن مكان إقامة الموظف

منصات التوجيه: أدوات تربط بين الموجهين والموجهين بغض النظر عن الموقع، مما يحد من التحيز القائم على القرب الذي يمكن أن يعيق برامج التوجيه التقليدية

فرص التعلم المصغر: يمكن إرسال مقاطع فيديو قصيرة ومقالات وتمارين تفاعلية إلى الجميع، لتوفير تعليم موجز يناسب أولئك الذين يعملون عن بُعد

ندوات عبر الإنترنت وورش عمل افتراضية: توفر هذه الفعاليات التعليمية المباشرة (مع توفر التسجيلات بعد انتهائها!) المعرفة المتخصصة مباشرة على شاشات الموظفين، مما يضمن ألا يكون الموقع عائقًا أمام التطوير

عزز قدراتك مع ClickUp

المعرفة قوة في مكافحة التحيز القريب! يمكن أن تكون حلول إدارة الموارد البشرية من ClickUp سلاحك السري للتصدي للتحيز القريب. من خلال تبسيط إدارة أداء الموظفين، تضمن هذه الحلول حصول كل فرد في الفريق على الرؤية التي يستحقها.

قم ببناء مكان عمل يزدهر فيه الجميع. تدعم أدوات الموارد البشرية في ClickUp التوظيف والتأهيل وتطوير المواهب وإدارة الموظفين، أينما كانوا

إليك كيفية تجنب التحيز القريب في مكان العمل باستخدام ClickUp من خلال حل إدارة الموارد البشرية:

موجز الأنشطة لشفافية تامة: تحقق من الأشخاص الذين يعملون على المهام، وتابع تقدم المهام ومساهمات أعضاء الفريق في مكان واحد باستخدام تحقق من الأشخاص الذين يعملون على المهام، وتابع تقدم المهام ومساهمات أعضاء الفريق في مكان واحد باستخدام ClickUp Tasks . يمكنك التخطيط والتنظيم وتعيين المهام والتعاون بسهولة باستخدام طرق عرض المهام القابلة للتخصيص

تحكم في مشاريعك باستخدام ClickUp Tasks

سير عمل قابل للتخصيص: قم بإعداد عمليات واضحة للمهام والمشاريع. هذا يزيل أي ميزة غير عادلة للموظفين في المكتب

التواصل في السياق: أرفق المناقشات بمهام محددة، ونظم الملاحظات، وتأكد من أن سجل اتخاذ القرارات متاح للجميع

إدارة الموارد: تتبع توفر الموظفين لتوزيع المهام بشكل عادل وتجنب تحميل أي فرد أكثر من طاقته، خاصة الموظفين عن بُعد

تتبع الوقت: افهم المدة التي تستغرقها المهام المختلفة بشكل واقعي من أجل تخطيط أفضل للمشاريع وضمان توازن أعباء العمل بين أعضاء فريقك

الأهداف: حدد أهدافًا واضحة للفريق، وتابع التقدم المحرز، واربطها بالمهام. هذا يضمن أن الجميع يفهم الصورة الكبيرة وكيف يساهم عمل كل فرد في النجاح المشترك

لوحات المعلومات: احصل على عرض مخصص لحالة المشروع والموارد والإنجازات الفردية باستخدام احصل على عرض مخصص لحالة المشروع والموارد والإنجازات الفردية باستخدام لوحات المعلومات ClickUp — الطريقة المثالية لتتبع مساهمات الموظفين عن بُعد وضمان حصولهم على التقدير الذي يستحقونه

تصور أهدافك، وحسّن سير عملك، وحقق المزيد مع لوحات معلومات ClickUp القابلة للتخصيص بالكامل

مهام الموارد البشرية أصبحت أسهل مع ClickUp

تشعر أقسام الموارد البشرية بشدة من آلام التحيز القريب، حيث إنها غالبًا ما ترى بشكل مباشر كيف يمكن أن يؤثر التواجد المادي بشكل غير عادل على فرص الموظفين. يمكن لـ ClickUp تبسيط عملياتك وتخفيف التحيز القريب وتعزيز العدالة بين الموظفين وفي جميع أنحاء قوة العمل لديك:

تسهيل عملية التوظيف: تتبع المتقدمين، وإدارة تعليقات المرشحين، والتعاون مع مديري التوظيف عن بُعد، كل ذلك في مكان واحد منظم. لا داعي بعد الآن لفقدان المواهب الرائعة لأنهم لا يعيشون بالقرب منك!

التأهيل دون إرهاق: قم بإنشاء قوائم مرجعية ومشاركة المستندات الأساسية وتتبع تقدم الموظفين الجدد حتى يشعر الموظفون عن بُعد بالترحيب والدعم منذ اليوم الأول

إدارة الموظفين بطريقة جديدة: تبسيط طلبات الإجازات، وتتبع أهداف الأداء، وتخزين المستندات السرية، ونعم، اكتشاف أنماط التحيز بسبب القرب المحتملة للحفاظ على عدالة عملياتك

تطوير المواهب المعزز: قم بإعداد مسارات التعلم وإدارة أزواج التوجيه وتتبع تطور المهارات عن بُعد. يحصل الجميع على إمكانية الوصول إلى الأدوات اللازمة لتطوير حياتهم المهنية، بغض النظر عن موقعهم

توحيد الأهداف ولوحات المعلومات: حدد بوضوح الأهداف على مستوى الشركة وأنشئ لوحات معلومات مخصصة لتتبع المقاييس الرئيسية وضمان التقدم. وهذا يعزز التوافق والشفافية في جميع أنحاء المؤسسة

تعاون محسّن: شارك في التعاون في الوقت الفعلي، وجلسات العصف الذهني، والتحرير المشترك للوثائق، والتواصل المبسط، وقم بإزالة الحواجز التي تخلقها الاختلافات في الموقع باستخدام شارك في التعاون في الوقت الفعلي، وجلسات العصف الذهني، والتحرير المشترك للوثائق، والتواصل المبسط، وقم بإزالة الحواجز التي تخلقها الاختلافات في الموقع باستخدام ClickUp Docs والعديد من الميزات التعاونية الأخرى

اكتب وتواصل وتعاون من أجل عمل جماعي سلس مع ClickUp Docs

تغلب على التحيز بسبب القرب في مكان العمل باستخدام ClickUp

غالبًا ما لا ندرك متى يتسلل التحيز القريب. ومع ذلك، مع القليل من الوعي والتحركات الذكية ودمج أدوات مثل ClickUp، يمكنك بناء مكان عمل يشعر فيه الجميع بأنهم مرئيون ولديهم فرصة عادلة للنجاح.

تذكر أن إنشاء فريق شامل هو رحلة طويلة، وليس سباقًا قصيرًا. لذا، استمر في ذلك، وكن منفتحًا، واختر أداة تتميز بالشفافية.