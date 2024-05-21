ENTP مقابل INFJ: الاختلافات الرئيسية والتشابهات في العمل

هل تساءلت يومًا عن سبب اختلاف جميع زملائك في العمل عن بعضهم البعض؟ لماذا يتحمس بعضهم لاجتماعات الفريق بينما يفضل البعض الآخر التواصل عبر البريد الإلكتروني؟ يمكن أن يقدم مؤشر مايرز-بريغز (MBTI) بعض الإجابات.

يساعدنا إطار شخصية مايرز-بريغز على فهم أنفسنا والآخرين بشكل أفضل، من خلال أربعة تفضيلات رئيسية:

الانفتاح مقابل الانطواء

الإدراك الحسي مقابل الحدس

التفكير مقابل الشعور

الحكم مقابل الإدراك

في هذا المدونة، سنتعمق في نوعين مثيرين من أنواع MBTI: نوع الشخصية INFJ ونوع الشخصية ENTP. يقدم هذان النوعان من الشخصيات في العمل منظورًا فريدًا. ستجد في هذه المدونة كل ما تحتاج لمعرفته عن هذين النوعين من الشخصيات، بالإضافة إلى رؤى حول كيفية تعاونهما بشكل أفضل في العمل.

لمحة سريعة عن أنواع الشخصيات ENTP و INFJ

قبل أن نتعمق في مقارنة INFJ و ENTP، دعونا نلقي نظرة على أوجه التشابه بين هذين النوعين من الشخصيات بشكل عام.

الجانب INFJ (المحامي) ENTP (المناظر) السمات السائدة ثاقب ومبدئي المعرفة والكاريزما نقاط القوة الرئيسية مبدع، شغوف، كريم أصيل، سريع التفكير، ويبرع في العصف الذهني نقاط الضعف الرئيسية السعي إلى الكمال والحساسية تجاه النقد تميل إلى الجدال، وأحيانًا تكون غير حساسة، وتواجه صعوبة في التركيز أسلوب العمل تقدير المعنى والغرض فوق كل شيء. الإيمان الراسخ بالمساواة والعدالة في مكان العمل تستمتع بالتحديات، وتفكر خارج الصندوق، وتعتبر القواعد واللوائح مقيدة. أسلوب التواصل يفضلون التواصل الفردي، يتسمون بالتعاطف، ويتجنبون الصراعات المباشر يميل إلى النقاش لتحدي المعايير القائمة وتوليد الأفكار شخصيات مشهورة مارتن لوثر كينغ، نيلسون مانديلا، ومورغان فريمان توماس إديسون، مارك توين، وتوم هانكس

ما هو ENTP؟

نوع الشخصية ENTP (المعروف أيضًا باسم "المتجادلون") يرمز إلى الانفتاح، والحدس، والتفكير، والإدراك. هؤلاء هم الأفراد الذين يحبون تحدي الوضع الراهن. قد يبدون غير مهذبين، لكنهم ببساطة لديهم آراء غير تقليدية ويستمتعون بمناقشتها.

الأشخاص من النوع ENTP ذوو قدرة تحليلية عالية ويجيدون قراءة الأشخاص. يميلون إلى الجرأة ويمكنهم طرح أفكار متتالية بشكل عفوي.

الخصائص الرئيسية لشخصية ENTP

يتمتع الأفراد من نوع الشخصية ENTP بالخصائص الرئيسية التالية:

فضول فكري هائل: يتمتع الأشخاص من نوع ENPT بشهية نهمة للمعرفة، مما يتيح لهم النظر إلى الصورة الأكبر وتطوير وجهات نظر مختلفة حول العالم من حولهم

المتحدثون البليغون: يتمتع أصحاب الشخصية من النوع ENTP بقدرة على التعبير. فهم عفويون بطبيعتهم، كما أن معرفتهم الواسعة تساعدهم على التعبير عن وجهة نظرهم بسهولة

القادة الطبيعيون: يميل الأشخاص من نوع ENTP إلى أن يكونوا قادة طبيعيين. إن طبيعتهم الأساسية، إلى جانب نظرتهم الشاملة واستعدادهم للخروج عن المألوف، تغذي رغبتهم في إلهام الآخرين وتحدي الوضع الراهن، مما يدفع فرقهم نحو إمكانيات جديدة

نقاط القوة والضعف في شخصية ENTP

كما هو الحال مع كل نوع من أنواع الشخصية، فإن الأشخاص من نوع ENTP لديهم أيضًا نقاط قوة ونقاط ضعف. نقاط قوة الأشخاص من نوع ENTP هي:

متميزون في حل المشكلات : بفضل معرفتهم الواسعة، وتفتحهم الذهني، وشجاعتهم في السير في الطرق غير المألوفة، أصبح حل المشكلات المعقدة أمراً طبيعياً بالنسبة لأصحاب الشخصية ENTP

المبدعون العظماء : يتمتع الأشخاص من نوع ENTP بحدس خارجي جيد يتيح لهم رؤية الروابط والإمكانيات المحتملة. إن طبيعتهم الفضولية وحبهم لتبادل الأفكار يجعلهم مبدعين بالفطرة

مهارات الاتصال: يتفوقون في توصيل الأفكار المعقدة والدفاع عن مواقفهم بشأن الموضوعات بثقة تامة

تشمل نقاط ضعف الشخصية ENTP ما يلي:

جدلي : حبهم للمناقشة وطبيعتهم المتأصلة في مواجهة التفكير التقليدي غالبًا ما يضعهم في مواقف صراع. على الرغم من أن ذلك ليس مقصودًا، إلا أنه قد يجعل الناس يشعرون بأنهم يتعرضون للهجوم دون سبب واضح

عدم الحساسية : بالنسبة للأشخاص من نوع ENTP، لا تحظى النقاط العاطفية بأهمية كبيرة في المناقشات، مما يجعل من الصعب تكوين علاقات عاطفية، خاصة في بيئة العمل

عدم الالتزام: الأفكار الجديدة تجذب شخصية ENTP أكثر من غيرها. ورغم أن هذه السمة رائعة في بعض المواقف، إلا أنها غالبًا ما تدفعهم إلى تغيير مسارهم أو عدم الالتزام بالأفكار الأصلية، وهو قصور لا يبشر بالخير في بيئة العمل

ENTPs في العمل

ينجح الأشخاص من النوع ENTP كقادة وموظفين. فيما يلي تفصيل لكيفية ظهور شخصيتهم في هذه الأدوار.

ENTP في القيادة

يميل الأشخاص من نوع ENTP إلى أن يكونوا رواداً في الأدوار القيادية. فهم يمهدون الطريق للابتكار، وتشجع شخصياتهم الكاريزمية الموظفين على تحقيق رؤيتهم. التفكير الشامل هو أكثر ما يحفز الأشخاص من نوع ENTP، ولا يحبون المهام الروتينية والمتكررة. ونتيجة لذلك، فإنهم يفوضون هذه المهام إلى من يتفوقون فيها.

إنهم لا يهتمون كثيرًا بالإدارة الدقيقة، ولكنهم يلتزمون بمعايير عالية مع موظفيهم. إنهم يؤمنون بالنقد البناء ويمارسونه.

موظفو ENTP

يُعد الموظفون من نوع ENTP قوة لا يستهان بها. فهم لا يترددون في مشاركة أفكارهم أو تحدي موقف القيادة بشأن المسار المستقبلي. ويدعم ذلك نهجهم في اتخاذ القرارات القائمة على المعرفة عند مواجهة المشكلات.

باختصار، يعتبر الأشخاص من نوع ENTP إضافة قيّمة لأي فريق لأنهم قادرون على حل المشكلات المعقدة بحلول غير تقليدية.

مسارات وظيفية لـ ENTP

ينجح الأشخاص من نوع ENTP في الأدوار التي تتحدى ذكائهم وتتطلب حلولًا مبتكرة. فيما يلي بعض المسارات الوظيفية التي تناسب نقاط قوتهم:

مدير التسويق : تتيح مهارات التواصل لدى الأشخاص من نوع ENTP ومنظورهم المختلف للعالم لهم إنشاء حملات تسويقية فريدة من نوعها

رائد الأعمال : إن دافعهم لإحداث تغيير وقيادتهم الحكيمة تجعلهم مناسبين تمامًا لريادة الأعمال

المحامي : إن المهارات التحليلية الحادة لـ ENTPs وقدرتهم على المناقشة بخبرة تجعلهم محامين رائعين

تطوير البرمجيات: إن فضول ENTPs الفكري وشغفهم بالابتكار ومهاراتهم في حل المشكلات تجعلهم مثاليين لهذا الدور

ما هو INFJ؟

يمتلك نوع الشخصية INFJ (المعروف أيضًا باسم "المناصرون") السمات التالية: الانطوائية، والحدس، والعاطفة، والحكم. الأفراد من هذا النوع من الشخصيات هم في الأساس مثاليون يسترشدون بمشاعرهم الداخلية وقيمهم الشخصية (النزاهة والوعي والأخلاق) ويسعون جاهدين لجعل العالم مكانًا أفضل. يقدّر أفراد هذا النوع من الشخصيات الجودة أكثر من الكمية ويفضلون استثمار وقتهم وجهدهم في العلاقات التي تدوم مدى الحياة.

الخصائص الرئيسية لشخصية INFJ

يتميز الأشخاص ذوو الشخصية من النوع INFJ بالخصائص الرئيسية التالية:

حساسية عالية : يمنح التفكير الانطوائي لأصحاب الشخصية INFJ قدرة خارقة على قراءة ما بين السطور. العاطفة الحميمة هي طبيعة ثانية لهم، مما يجعلهم شركاء رائعين ويساعدهم على تطوير علاقات أقوى في العمل

الإبداع والشغف: على عكس الأشخاص من نوع ENTP الذين يعتمدون فقط على الحقائق والمنطق، يتميز الأشخاص من نوع INFJ بسمات إدراكية وحماسهم للقيام بالأشياء الصحيحة، مما يمنحهم قدرة فريدة على إيجاد حلول إبداعية للمشاكل

نقاط القوة والضعف في شخصية INFJ

فيما يلي نقاط القوة الرئيسية لشخصيات INFJ:

بناء العلاقات : إن التعاطف مع الآخرين بصدق يجعل الأشخاص من نوع INFJ بارعين في بناء العلاقات. إن ميلهم إلى إجراء محادثات ذات مغزى يساهم بشكل كبير في خلق بيئة داعمة وشاملة في العمل وفي حياتهم الشخصية

النزاهة والصدق : إن دافعهم القوي نحو جعل العالم من حولهم مثاليًا ومعاييرهم الأخلاقية العالية تجعلهم أفرادًا يمكن الاعتماد عليهم بشدة بغض النظر عن صعوبة الموقف. عندما يتعلق الأمر بالوفاء بالالتزامات، لا يدخر INFJ أي جهد في ذلك

حل المشكلات بطريقة إبداعية: يتعامل الأشخاص من نوع INFJ بشكل أفضل مع العنصر البشري عند مواجهة التحديات. إلى جانب البصيرة الثاقبة، يمكن للأشخاص من نوع INJS تخيل حلول إبداعية تعالج الجوانب العملية والبشرية للعقبات التي تواجههم

ينص قانون نيوتن الثالث على أن "كل فعل له رد فعل مساوٍ له في المقدار ومضاد له في الاتجاه". وبالمثل، يمكن أن تعمل نقاط قوة شخصية INFJ ضدها في بعض الحالات:

عرضة للإرهاق : إن تعاطفهم العميق مع طبيعتهم الفطرية لمساعدة الجميع غالبًا ما يتسبب في إرهاقهم جسديًا وعاطفيًا

الحساسية تجاه عدم التوازن: يضع الأشخاص من نوع INFJ السلام والكمال في مقدمة أولوياتهم. عندما تصطدم نظرتهم المثالية للعالم بالواقع القاسي وعيوبه، يميل الأشخاص من نوع INFJ إلى الشعور بالتوتر. ونظرًا لأن الأشخاص من نوع INFJ يضعون لأنفسهم معايير عالية، فإن انتقادهم الذاتي يزداد حدة إذا فشلوا في تحقيقها

INFJs في العمل

ينجح الأشخاص من نوع INFJ في بيئات العمل كقادة وموظفين، شريطة أن يتمتعوا بالحرية في الاستفادة من نقاط قوتهم الفريدة. فيما يلي تفصيل لكيفية تألق شخصيتهم في هذين الدورين:

INFJs كقادة

يقود الأشخاص من نوع INFJ من خلال إلهام وتحفيز فرقهم. تساعدهم سماتهم الشديدة التعاطف على فهم الاحتياجات الفردية للموظفين الذين يعملون تحت إمرتهم بشكل أفضل، مما يخلق بيئة عمل شاملة ومنتجة.

ومع ذلك، قد يواجه الأشخاص من نوع INFJ صعوبة في الجوانب الإدارية للقيادة التي تتضمن جداول زمنية صارمة ومهام روتينية. يكون الأشخاص من نوع INFJ أكثر تحفيزًا عندما يُسمح لهم باستغلال نقاط قوتهم.

INFJs كموظفين

INFJ هم موظفون مخلصون ومخلصون يجلبون ثروة من البصيرة والإبداع إلى أي فريق. إنهم يتفوقون في المهام التي تتطلب التفكير العميق والتحليل واللمسة الإنسانية. بينما يبذلون قصارى جهدهم لتحقيق أهدافهم، فإنهم يميلون إلى مواجهة صعوبات عند التفاعل في منتدى مفتوح.

قد يواجه الأشخاص من نوع INFJ صعوبة أكبر في التعامل مع السياسات المكتبية وقد ينسحبون إذا شعروا أن قيمهم أو مشاعرهم لا تُحترم أو في حالة حدوث نزاع. يفضلون تسوية الخلافات وتعزيز بيئة عمل داعمة وتعاونية.

مسارات وظيفية لـ INFJ

يتوق الأشخاص من نوع INFJ إلى إحداث تغيير إيجابي من حولهم. فيما يلي بعض المسارات الوظيفية التي تتيح لهم الاستفادة من نقاط قوتهم الفريدة:

الموارد البشرية: إن إحساسهم القوي بالعدالة وأخلاقيات العمل الراسخة تجعلهم المرشحين المثاليين لهذا الدور

المعالجون : إن قدرة INFJ على التواصل مع الناس إلى جانب إحساسهم العميق بالتعاطف تجعلهم مناسبين بشكل طبيعي لهذا الدور

الكتاب : تتيح إبداع INFJ وشغفهم ورغبتهم في إحداث تغيير صياغة قصص مؤثرة تلقى صدى لدى القراء

التدريس: يمثل ميلهم الطبيعي إلى الرعاية وقدرتهم على التواصل أساسًا طبيعيًا ليكونوا معلمين قادرين على التأثير بشكل حقيقي في حياة طلابهم

ENTP مقابل INFJ: الاختلافات الرئيسية

يختلف كل من ENTP و INFJ اختلافًا تامًا في طريقة نظرتهما إلى تقلبات الحياة وكيفية تعاملهما معها. فيما يلي أهم الاختلافات التي تميز هذين النوعين من الشخصيات.

التعامل مع الصراع

يرى الأشخاص من نوع ENTP الصراعات كفرص للمناقشة والتعلم. ويقومون بذلك بروح من الفكاهة والذكاء أو حتى الاستفزاز لتحفيز المحادثة ومحاولة اكتساب منظور جديد للموقف.

INFJs، من ناحية أخرى، يفضلون الانسجام على كل شيء آخر ويفضلون تهدئة الموقف بأكبر قدر ممكن من الهدوء والدبلوماسية.

نهج اتخاذ القرار

ENTPs يستندون في قراراتهم بشكل أساسي على المنطق والعقل. يتفوقون في تحليل المشكلات وتحديد العيوب واقتراح حلول غير تقليدية.

INFJs، على الرغم من تحليلهم المتساوي، إلا أنهم يأخذون في الاعتبار التعاطف وحدسهم القوي في عملية اتخاذ القرار. بالنسبة لـ INFJs، فإن التأثير العاطفي لقرارهم له نفس أهمية الحاجة إلى حل.

التعامل مع الناس

ENTPs هم أشخاص منفتحون ويزدهرون بين الناس. يحبون المناقشات الحماسية، والتفاعل البشري يمنحهم الطاقة. INFJs، منطوون بطبيعتهم، يفضلون قضاء الوقت بمفردهم ويشعرون بالاسترخاء الحقيقي عندما يتركون لخواطرهم.

ENTP مقابل INFJ: أهم أوجه التشابه

كما أن الأشخاص من النوع INFJ و ENTP متشابهون في عدة جوانب.

الفضول الفكري

يشترك كل من INFJ و ENTP في تعطش عميق للمعرفة. على الرغم من اختلاف نهجهما في تحقيق ذلك، فإن هذين النوعين من الشخصيات يفضلان التعلم المستمر ويبحثان دائمًا عن وجهات نظر مختلفة.

الانفتاح

كل من الشخصيات من النوع ENTP و INFJ هي شخصيات منفتحة بسبب فضولها الفكري. يستمتع الأشخاص من النوع ENTP باستكشاف وجهات نظر بديلة، حتى لو كان ذلك لتحدي النهج البديل أو حتى لو كانوا لا يتفقون معها. من ناحية أخرى، الأشخاص من النوع INFJ منفتحون أيضًا على الأيديولوجيات المختلفة، ولكن الدافع وراء ذلك هو الرغبة في فهم العمليات المتنوعة الكامنة وراءها.

المثالية

يشترك كل من ENTP و INFJ في الرغبة في إحداث تأثير إيجابي على العالم. يحب ENTP الابتكار وإيجاد الحلول الإبداعية، بينما يركز INFJ على بناء مجتمع أكثر عدلاً ورحمة.

استراتيجيات التعاون بين ENTP و INFJ

على الرغم من أن الأشخاص من نوع ENTP و INFJ يشتركون في بعض أوجه التشابه، إلا أنهم يمتلكون أساليب عمل متباينة. وهذا يطرح السؤال المليون دولار: كيف يمكنك جعل هذه الشخصيات التي تبدو متناقضة تتعاون وتعمل بفعالية؟

بفضل العصر الرقمي الذي نعيش فيه اليوم، أصبح الحل بسيطًا للغاية: سد الفجوة باستخدام الأدوات المناسبة. ClickUp هي إحدى أدوات إدارة المشاريع الرائعة. يوفر ClickUp for Teams مجموعة من ميزات التعاون التي تساعد INFJs و ENTPs، أو حتى الأنماط الشخصية الـ 14 المتبقية، على التعاون بسلاسة في العمل.

دعونا نلقي نظرة على بعض استراتيجيات التعاون التي ستساعد شخصيات ENTP و INFJ على التعاون بسلاسة في العمل.

وضع هدف مشترك

يعتمد نجاح أي مشروع على عنصرين أساسيين؛ رؤية مشتركة وخطوط اتصال واضحة بين جميع الأطراف المعنية. ولتحقيق ذلك، تحتاج إلى خطة اتصال قوية.

لوحة ClickUp Communication Plan Whiteboard وتقرير ClickUp Communication Matrix Report هما نموذجان لخطة الاتصال يمكن أن يساعدا INFJs و ENTPS على التوافق.

تنزيل هذا النموذج قم بتبسيط وتتبع العناصر الرئيسية للتواصل مع أصحاب المصلحة باستخدام تقرير مصفوفة التواصل من ClickUp

الأول هو أداة بصرية يمكن أن تساعدك في تحديد العناصر الأساسية التي تحتاجها لوضع خطة اتصال قوية للفريق. والثاني هو أداة لا تقدر بثمن ستساعدك في تتبع العناصر الدقيقة لخطة الاتصال، مثل:

من هم أصحاب المصلحة الرئيسيون

كم مرة تحتاج إلى التواصل معهم؟

ما هي طرق التواصل التي تستخدمها؟

كما يتيح لك نموذج خطة الاتصال إنشاء حالات وحقول وتقارير مخصصة لتبسيط إدارة الاتصال بشكل أكبر.

تفي هاتان الأداتان معًا بحاجة الأشخاص من نوع ENTP إلى رؤية شاملة للوضع، بينما تسمح في الوقت نفسه للأشخاص من نوع INFJ بتحديد فرص إجراء محادثات أعمق ضمن إطار أوسع.

تكوين فريق قوي

إن الشعور بالزمالة أمر ضروري لسير العمل بسلاسة في أي مشروع. قالب "تعرف على الفريق" من ClickUp هو الأداة الوحيدة التي يمكنها المساعدة في تحقيق المتطلبات المذكورة أعلاه.

تنزيل هذا النموذج أنشئ ملفات تعريف مفصلة وجذابة للفريق باستخدام قالب "تعرف على الفريق" من ClickUp

سيسمح هذا النموذج للأشخاص من نوع ENTP بإبراز خبراتهم والتعبير عن أفكارهم غير التقليدية، بينما يتيح للأشخاص من نوع INFJ التعرف على كل فرد من زملائهم في الفريق عن قرب.

يتيح النموذج نفسه للقيادة تقديم فرقها إلى الأطراف المعنية الخارجية المرتبطة بالمشروع قيد التنفيذ.

بعد التعرف على أعضاء الفريق، يمكن استخدام مصفوفة التواصل والاجتماعات في ClickUp Team Communication لإنشاء اتصال مفتوح وشفاف بين أعضاء الفريق، والذي سيكون فعالًا بنفس القدر مع أنواع الشخصيات ENTP و INFJ.

قم بإدارة تعاون الفريق بكفاءة باستخدام مصفوفة التواصل والاجتماعات للفريق من ClickUp

يمكن لمديري المشاريع استخدام هذا النموذج لتحديد الأدوار والمسؤوليات ووضع جداول زمنية لتواصل الفريق لضمان أن جميع المشاركين في المشروع على نفس الصفحة.

تعد ميزة ClickUp Chat View، التي تسهل التواصل في الوقت الفعلي، الميزة المثالية لـ ENTJ لتبادل الأفكار مع أعضاء الفريق على الفور. من ناحية أخرى، يفضل INFJ تبادل الأفكار بمفردهم ويمكنهم الاستفادة من عروض ClickUp مثل ClickUp Gantt Chart و ClickUp Calendar View.

استخدم هذه الميزات لتصور المهام وتحديد الثغرات في الأداء وتكييفها وفقًا لذلك. بالنسبة إلى الأشخاص من نوع ENTP، إذا كان الهدف هو تجنب تعدد المهام وتحسين التركيز، فإن ClickUp Kanban Boards هي الأفضل.

اعرض المهام المخصصة لمختلف الأقسام في مكان واحد باستخدام لوحة ClickUp Kanban

علاوة على ذلك، يمكن لأصحاب الشخصية ENTP الاستفادة من ClickUp Clips لمشاركة تسجيلات سريعة للشاشة لعرض أفكارهم أو استراتيجياتهم البديلة بشكل مرئي. وفي الوقت نفسه، يمكن لأصحاب الشخصية INFJ استخدام ميزة ClickUp Assigned Comments لتحديد أجزاء معينة من مستند أو صورة لتقديم ملاحظات عليها.

شارك أفكارك بسهولة ويسر مع ClickUp Clips

تجاوز القيود واستفد من نقاط قوة بعضكما البعض

لقد أثبتنا بالفعل أن الأشخاص من نوع ENTP و INFJ لديهم نصيبهم العادل من القيود. الأشخاص من نوع INFJ معرضون للتوتر عند التعامل مع جداول زمنية صارمة وأعباء عمل مرهقة، بينما يعاني الأشخاص من نوع ENTP من صعوبة التركيز، وكلاهما يكره المهام الروتينية والمتكررة.

استفد من قوة الذكاء الاصطناعي — استخدم ClickUp Brain للتغلب على جميع التحديات المذكورة أعلاه ببضع نقرات. يمكن لمدير المشاريع بالذكاء الاصطناعي المساعدة في أتمتة المهام المتكررة وإنشاء ملخصات سريعة وحتى ملء البيانات تلقائيًا. يمكن لمدير المعرفة بالذكاء الاصطناعي والكاتب بالذكاء الاصطناعي للمهام العملية المساعدة في تسريع المهام غير الأساسية. معًا، سيساعدان في تقليل العبء الذهني ويسمحان للموظفين بالتركيز على ما يجيدونه.

بالعودة إلى نقاط القوة المشتركة بينهم، يمكن أن تكون قيادة INFJ فعالة للغاية في تنمية عقلية منتجة بين أعضاء الفريق بسبب ميلهم إلى التركيز على رفاهية الفريق بشكل عام. يمكن أن تتفوق قيادة ENTP في تحفيز الفرق بفضل طاقتها المعدية ورؤيتها المبتكرة.

على الرغم من أن أسلوبهما في الإدارة متناقض تمامًا، إلا أنهما يستطيعان تنحية خلافاتهما جانبًا عندما يتطلب الأمر العمل الجماعي.

يقدم ClickUp أكثر من 15 نموذجًا جاهزًا لإدارة المشاريع يمكن أن يكون مفيدًا بشكل خاص لـ INFJs و ENTPs من خلال تلبية نقاط قوتهم الفردية. جنبًا إلى جنب مع الميزات المذكورة أعلاه، ستساعد هذه النماذج في هيكلة المشروع الحالي وتحديد رؤية مشتركة تضمن توافق الجميع منذ البداية.

اعثر على أرضية مشتركة مع ClickUp

على الورق، لا يتطابق INFJ و ENTJ بأي شكل من الأشكال في أي موقف. ومع ذلك، يمكنهما إيجاد طريقة لتقدير واحترام شخصيات بعضهما البعض؛ فقد تكون الاختلافات الرئيسية بينهما هي أكبر نقاط قوتهما.

الاستفادة من قوة أدوات التعاون عبر الإنترنت مثل ClickUp هي إحدى الطرق لمساعدة هذين النوعين من الشخصيات على إيجاد أرضية مشتركة والتفوق في مكان العمل.

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