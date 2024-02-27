القيادة من من منظور INFJ: تقنيات واستراتيجيات النجاح

هل تطمح للقيادة بثقة، وإلهام التغيير العميق، وبناء فرق عمل قوية يشعر أعضاؤها بأنهم عائلات؟

إذا كانت إجابتك بنعم، فقد تكون من نوع شخصية INFJ، وهو أندر أنواع الشخصيات الـ 16 وأكثرها غموضاً وفقاً لمؤشر مايرز بريغز لنوع الشخصية (MBTI).

غالبًا ما يُعتقد خطأً أن أصحاب هذا النوع من الشخصيات هم مجرد انطوائيين، ولكنهم يمتلكون مزيجًا فريدًا من الرؤية الاستراتيجية والتعاطف العميق والمثالية الثابتة، مما يجعلهم قادة استثنائيين. 🙌🏼

ولكن كيف تعرف ما إذا كنت من أصحاب الشخصية الانطوائية؟ وما هي أفضل الممارسات للقادة من أصحاب الشخصية الانطوائية الانطوائية للنجاح في المناصب القيادية؟

سنجيب على هذه الأسئلة وغيرها.

دعونا نستكشف كيف يمكن للقادة من أصحاب الشخصية غير النمطية الاستفادة من نقاط قوتهم والتغلب على التحديات للتأثير على العالم بشكل إيجابي.

فهم قيادة INFJ

تشير القيادة من نوع INFJ إلى الصفات والأساليب القيادية المرتبطة بالأفراد الذين لديهم نوع شخصية INFJ وفقًا لمؤشر مايرز بريجز (MBTI).

يحدد مؤشر MBTI، وهو أداة تقييم للشخصية، 16 نوعًا من الشخصيات بناءً على الاختلافات في أربع سمات رئيسية:

الانطوائية (I) أو الانبساطية (E)

الحدس (N) أو الاستشعار (S)

الشعور (F) أو التفكير (T)، و

الحكم (J) أو الإدراك (P)

يتميز الأشخاص الذين يتمتعون بـ INFJs، والمعروفون أيضًا باسم "المدافعون"، بمزيج من سمات الانطواء والحدس والشعور والحكم.

وهذا يعني أن شخصيات INFJ

يكتسبون الطاقة من قضاء الوقت بمفردهم ويفضلون العلاقات العميقة والهادفة على التجمعات الاجتماعية الكبيرة (الانطوائية)

ويفضلون العلاقات العميقة والهادفة على التجمعات الاجتماعية الكبيرة (الانطوائية) يركزون على الاحتمالات والنتائج المستقبلية ، معتمدين على رؤاهم الداخلية القوية وخيالهم (حدسي)

، معتمدين على رؤاهم الداخلية القوية وخيالهم (حدسي) يتخذون قراراتهم بناءً على القيم والعواطف وتأثيرها على الناس، مع إعطاء الأولوية للانسجام والرفاهية (الشعور)

والعواطف وتأثيرها على الناس، مع إعطاء الأولوية للانسجام والرفاهية (الشعور) يقدّرون الهيكلية والنظام، ويفضلون وضع خطة والالتزام بها (الحكم)

في حين أنه ليس كل شخص من أصحاب الشخصية المتكاملة يصبح قائدًا، إلا أن صفاتهم الفريدة تنطوي على إمكانات كبيرة في الأدوار القيادية.

بصفتك شخصًا من أصحاب الشخصية غير النمطية (INFJ)، فأنت تتمتع بموهبة نادرة للقيادة. يتيح لك حدسك رؤية الصورة الكبيرة وتوقع الاتجاهات المستقبلية. كما أن تعاطفك يبني علاقات متينة ويلهم الولاء في فرقك.

توجه قيمك القوية عملية اتخاذ القرارات الأخلاقية والمبدئية وتكسب الثقة والاحترام. هذه كلها خصائص حيوية لـ القيادة الفعالة .

لكن نوع الشخصية ليس كل شيء، فالقيادة الناجحة تتطلب مزيجًا من المهارات والخبرات والتنمية الشخصية. من خلال فهم كيفية عمل الأشخاص من ذوي الشخصيات غير المتجانسة كقادة، يمكنك تكييف أسلوبك القيادي بما يتناسب مع نقاط قوتك والتغلب على التحديات.

تقنيات القيادة لدى INFJ

إذا كنت من أصحاب الشخصية غير النمطية (INFJ)، فمن المحتمل أن تكون لديك موهبة طبيعية للقيادة. حيث تسمح لك طبيعتك الاستبطانية وحدسك القوي وفهمك العميق للمشاعر الإنسانية بالتواصل مع الآخرين بشكل هادف وإلهامهم لتحقيق أشياء عظيمة.

ومع ذلك، فإن قيادتك و أساليب الإدارة قد تختلف عن تلك الخاصة بالقادة التقليديين والمنفتحين والمنفتحين في كثير من الأحيان. وللتعامل مع المواقف المختلفة في العمل، يمكنك الاعتماد على الأساليب التالية لتحسين الأداء.

1. التوجيهات الحكيمة

بصفتك شخصًا من أصحاب الشخصية المتكاملة من أصحاب الشخصية المتكاملة في العمل، يمكنك رسم صورة مقنعة لتوضيح حالة مستقبلية واضحة، مع تسليط الضوء على التأثير الإيجابي لعملك على فريقك أو قسمك أو مؤسستك. كما أنك بارع في ربط الهدف بهذه الرؤية. على سبيل المثال، يمكنك إظهار كيف تتماشى المساهمات الفردية مع الصورة الأكبر، مما يعزز المعنى والتحفيز لفريقك.

نصيحة سريعة: استخدم بصيرتك الاستراتيجية لتوقع التحديات والفرص المستقبلية. وجه فريقك نحو النجاح المستدام، وليس فقط المكاسب قصيرة الأجل.

2. الثناء كنظام مكافأة

بصفتك قائداً من أصحاب الشخصية المتكاملة (INFJ)، يمكنك استخدام الثناء الشخصي لتقدير المساهمات والقيم الفردية. يجب عليك التركيز على فهم قوة التحفيز الذاتي وخلق ثقافة النمو والتعلم بدلاً من الاعتماد فقط على المكافآت الخارجية.

نصيحة سريعة: بدلاً من المديح العام، ركز على أفعال أو صفات محددة تحظى بإعجابك في الأشخاص الذين تقودهم. يمكن أن يكون التقدير العلني مؤثرًا، ولكن ضع في اعتبارك تفضيلهم للخصوصية.

3. المعرفة الإجرائية

تحتاج إلى تطوير أنظمة وعمليات شفافة التي توجه فرقك. يوفر هذا الهيكل إحساسًا بالأمان والتوجيه، مما يسمح لأعضاء الفريق بالتركيز على مهامهم وتقليل الارتباك.

على سبيل المثال، بصفتك مديرًا في INFJ، يمكنك إنشاء سير عمل مفصل مع أشجار القرارات، مما يضمن معرفة الجميع لدورهم والخطوات التالية في مشروع معقد. سيكون مليئًا ببروتوكولات التواصل وواضحًا تطوير المشروع الجداول الزمنية لإبقاء الجميع على اطلاع.

تساهم قدرتك على تجاوز التحديات وإيجاد حلول عملية في نجاحك في المناصب القيادية.

4. تقنيات التواصل غير اللفظي

بصفتك شخصًا من أصحاب الشخصية غير اللفظية (INFJ)، سيخدمك جيدًا أن تكون على درجة عالية من التناغم مع الإشارات غير اللفظية واستخدامها لفهم احتياجات فريقك ومشاعره. اخلق مساحة آمنة للتواصل المفتوح واستمع بنشاط لبناء الثقة والعلاقة.

على سبيل المثال:

لغة الجسد : أظهر ثقتك بنفسك وسلطتك من خلال الوضعية الجيدة، والوقوف منتصب القامة، والتواصل البصري. وعادةً ما تكون إيماءات الأشخاص من ذوي الشخصية المتكاملة هادفة ومنضبطة، مع تجنب التململ المفرط أو الحركات العصبية

: أظهر ثقتك بنفسك وسلطتك من خلال الوضعية الجيدة، والوقوف منتصب القامة، والتواصل البصري. وعادةً ما تكون إيماءات الأشخاص من ذوي الشخصية المتكاملة هادفة ومنضبطة، مع تجنب التململ المفرط أو الحركات العصبية تعبيرات الوجه : تعكس تعابير وجه صاحب الشخصية المتكاملة دفئًا حقيقيًا أو قلقًا أو إلهامًا. يمكن لحركات الحواجب الخفية أو الابتسامات أن تعبر عن معانٍ أعمق

: تعكس تعابير وجه صاحب الشخصية المتكاملة دفئًا حقيقيًا أو قلقًا أو إلهامًا. يمكن لحركات الحواجب الخفية أو الابتسامات أن تعبر عن معانٍ أعمق الكلام والصوت: غالبًا ما يكون لدى الأشخاص من ذوي الميول غير المتجانسة نبرة هادئة ومطمئنة وموثوقة، حتى عند تقديم ملاحظات نقدية. وعادة ما يكون حديثهم مدروساً ومدروساً، مما يسمح بالتوقف والتفكير

تسخير نقاط القوة لدى القادة من أصحاب الشخصية المتكاملة في الشخصية اليابانية

يمتلك القادة الذين يتمتعون بنقاط قوة فريدة تجعلهم قادة استثنائيين. دعنا نستكشف كيف يمكنك استخدام نقاط القوة هذه لقيادة أكثر فعالية وتأثيراً.

1. البصيرة والرؤية الفريدة

يمتلك أصحاب الشخصية المتكاملة "حاسة سادسة" للتعرف على الأنماط والعثرات المحتملة قبل الآخرين. وهم يستخدمون هذه البصيرة لتوجيه فرقهم وتخطي العقبات، مما يضمن مسارًا أكثر سلاسة للنجاح.

ولتعزيز هذه القوة، يجب عليك

تشجيع فريقك على التعبير عن مخاوفهم بصراحة ، حتى لو بدت غريبة. إنشاء مساحة آمنة لتبادل الأفكار دون إصدار الأحكام، حيث يمكنك استكشاف أفكارهم وترجمتها إلى خطوات قابلة للتنفيذ

، حتى لو بدت غريبة. إنشاء مساحة آمنة لتبادل الأفكار دون إصدار الأحكام، حيث يمكنك استكشاف أفكارهم وترجمتها إلى خطوات قابلة للتنفيذ شجّع على الاستماع الفعال ، حيث يشارك أعضاء الفريق أفكارهم ومخاوفهم دون خوف من التوبيخ أو التوبيخ، مما يتيح لك جمع وجهات نظر متنوعة

، حيث يشارك أعضاء الفريق أفكارهم ومخاوفهم دون خوف من التوبيخ أو التوبيخ، مما يتيح لك جمع وجهات نظر متنوعة احتضان الاستبطان من خلال التفكير بشكل منتظم في رؤاك، والتحقق من صحتها بالبيانات والمنطق، ومشاركة رؤيتك بوضوح لإلهام الآخرين

2. القدرات العلائقية

يقرأ أصحاب الشخصية غير المتكاملة المشاعر مثل الكتب المفتوحة. وهذا يمكّنهم من تشجيع روابط الفريق القوية من خلال الفهم الشخصي والتواصل مع أعضاء الفريق.

تساهم قدراتهم العلائقية في خلق بيئة عمل داعمة وتعاونية يشعر فيها كل عضو في الفريق بالتقدير والتمكين.

ولتعزيز هذه القوة، يجب عليك

تقديم الملاحظات الشخصية والتدريب، ومساعدة الأفراد على اكتشاف نقاط قوتهم والعمل على نقاط ضعفهم

والتدريب، ومساعدة الأفراد على اكتشاف نقاط قوتهم والعمل على نقاط ضعفهم تفويض المهام بفعالية وتمكين فريقك من خلال التعرف على نقاط القوة وتعيين المهام التي تستفيد منها

وتمكين فريقك من خلال التعرف على نقاط القوة وتعيين المهام التي تستفيد منها تعزيز التواصل المفتوح وتشجيع التعاون والتغذية الراجعة والنقاش الصحي لتعزيز الثقة والتعلم

3. حل المشكلات بطريقة إبداعية

يفضل أصحاب الشخصية المتكاملة التفكير خارج الصندوق، وإيجاد حلول غير تقليدية. فهم يتعاملون مع التحديات بالابتكار، ويشجعون التحسين المستمر والقدرة على التكيف داخل فرقهم.

لتعزيز هذه القوة، يجب عليك

هيكلة جلسات العصف الذهني حول نقاط قوة فريقك. منحهم "وقتاً للتفكير" لاستكشاف الاحتمالات وتشجيعهم على تقديم الحلول

حول نقاط قوة فريقك. منحهم "وقتاً للتفكير" لاستكشاف الاحتمالات وتشجيعهم على تقديم الحلول تحدّى الافتراضات وشجعهم على التشكيك في الأساليب المتبعة واستكشاف إمكانيات جديدة

وشجعهم على التشكيك في الأساليب المتبعة واستكشاف إمكانيات جديدة الربط بين الأفكار التي تبدو متباينة والبحث عن حلول غير تقليدية من خلال الربط بين مختلف التخصصات أو المجالات

والبحث عن حلول غير تقليدية من خلال الربط بين مختلف التخصصات أو المجالات إجراء التجارب ووضع نماذج أولية لاختبار الحلول وتحسينها بكفاءة. استخدم أدوات مثل الاستبيانات أو التحليلات أو ملاحظات المستخدمين لقياس نتائجك وتحسينها

التغلب على تحديات القيادة بصفتك شخصًا من أصحاب الشخصية غير النمطية

بصفتك قائداً من أصحاب الشخصية المتكاملة (INFJ)، فإنك تجلب الكثير من نقاط القوة إلى طاولة العمل، مثل الإبداع والرؤية والتعاطف والتفكير الاستراتيجي.

ولكن كونك قائداً من أصحاب الشخصية غير النمطية لا يخلو من التحديات. قد تواجهك بعض العثرات الشائعة التي يمكن أن تعيق أداءك ورضاك عن القيادة.

يمكنك التغلب على هذه التحديات من خلال الاستفادة من عالمك الداخلي لتعظيم نقاط قوتك ومواجهة التحديات بشكل مباشر. احتضان استراتيجيات لتحسين أداء الفريق والابتكار باستمرار، وتشجيع التعاون.

دعنا نستكشف بعض التحديات القيادية الأكثر شيوعًا لنوع شخصية INFJ وكيف يمكنك التغلب عليها:

1. صعوبة التفويض

هل تتردد في تفويض المهام؟ يمكن أن تقف رغبتك الطبيعية في السيطرة والكمال في كثير من الأحيان في طريق القيادة الفعالة. كما يمكن أن يؤدي ذلك دون رادع إلى الإرهاق والإدارة التفصيلية.

يمكنك اتباع هذه الخطوات للتغلب على ذلك:

حدد نقاط القوة في الآخرين: ثق بأعضاء الفريق بناءً على مهاراتهم وفوض المهام وفقًا لذلك. اعلم أنه قد يكون لديهم مقاربات ووجهات نظر مختلفة يمكن أن تثري النتيجة

ثق بأعضاء الفريق بناءً على مهاراتهم وفوض المهام وفقًا لذلك. اعلم أنه قد يكون لديهم مقاربات ووجهات نظر مختلفة يمكن أن تثري النتيجة أبلغ توقعات واضحة: ضع أهدافًا واضحة ومواعيد نهائية لكل مهمة، ولكن اسمح بالاستقلالية في التنفيذ. استخدم التعاون أدوات إدارة المشروع لتقديم الملاحظات البناءة والدعم عند الحاجة، ولكن تجنب التدخل أو تصيد الأخطاء

إن عرض الدردشة في ClickUp تساعد في تعزيز التواصل المفتوح وتمنحك تحديثات في الوقت الفعلي. يصبح تقديم الملاحظات وطلبها بشأن مهام محددة أمراً سهلاً باستخدام الأداة، حيث يمكنك الوصول إلى كل شيء باستخدام منصة واحدة.

اجمع اتصالات الفريق تحت سقف واحد باستخدام طريقة عرض الدردشة في ClickUp

قدم "جيد بما فيه الكفاية" على الكمال: تخلَّ عن الحاجة إلى إنجاز كل شيء على طريقتك بدقة. ركز على الصورة الكبيرة والجودة الشاملة للعمل بدلاً من التفاصيل الصغيرة. تذكر أن الكمال غالبًا ما يكون بعيد المنال وغير واقعي

تخلَّ عن الحاجة إلى إنجاز كل شيء على طريقتك بدقة. ركز على الصورة الكبيرة والجودة الشاملة للعمل بدلاً من التفاصيل الصغيرة. تذكر أن الكمال غالبًا ما يكون بعيد المنال وغير واقعي استخدم منصات شاملة للتخطيط الفعال والعمل الهادف: تخلص من جداول البيانات المبعثرة وسلاسل البريد الإلكتروني التي لا نهاية لها واجمع كل مشاريعك ومهامك واتصالاتك في منصة مركزية واحدة، مثل إدارة المشاريع في ClickUp أداة. يمنحك القيام بذلك نظرة شاملة للمهام والجداول الزمنية والعوائق والعقبات. تزودك المنصة أيضًا بما يلي قوالب إدارة المشاريع لزيادة الكفاءة في إنشاء خطط المشاريع وتتبعها وإدارة المهام.

اجعل الفرق أكثر قربًا من بعضها البعض من خلال عمليات سير العمل المتصلة والمستندات ولوحات المعلومات في الوقت الفعلي باستخدام أداة إدارة المشاريع من ClickUp

2. معضلات اتخاذ القرارج معضلات اتخاذ القرار

يعتمد الأشخاص ذوو الشخصية المتكاملة على الحدس بشكل كبير في اتخاذ القرارات. فهم يتمتعون بحس مرهف لما يبدو صحيحاً وخاطئاً، ويثقون بحدسهم الداخلي.

ولكن هذا يمكن أن يؤدي أيضاً إلى التخمين الثاني وصعوبة اتخاذ القرارات في الوقت المناسب، خاصة عند وجود بيانات أو آراء متضاربة.

كيفية التغلب على ذلك:

اصنع قرارات مستنيرة : جمع وجهات نظر متنوعة باستخدام أدوات مثل ClickUp Mind Maps واطلب مدخلات من المفكرين المعتمدين على البيانات لموازنة حدسك. ضع في اعتبارك الحقائق والمنطق والأدلة التي تدعم قرارك أو تتحدى قرارك. استمع إلى وجهات النظر والآراء المختلفة، ولكن لا تدعهم يؤثرون عليك كثيرًا

قرارات مستنيرة جمع وجهات نظر متنوعة باستخدام أدوات مثل ClickUp Mind Maps واطلب مدخلات من المفكرين المعتمدين على البيانات لموازنة حدسك. ضع في اعتبارك الحقائق والمنطق والأدلة التي تدعم قرارك أو تتحدى قرارك. استمع إلى وجهات النظر والآراء المختلفة، ولكن لا تدعهم يؤثرون عليك كثيرًا لا تسوّف أو تفرط في التفكير في القرار: حدد موعدًا نهائيًا لاتخاذ القرار وامنح نفسك إطارًا زمنيًا لتحليل الموقف، ثم ثق بحدسك. بمجرد اتخاذ القرار، التزم به وتصرف بناءً عليه

حدد موعدًا نهائيًا لاتخاذ القرار وامنح نفسك إطارًا زمنيًا لتحليل الموقف، ثم ثق بحدسك. بمجرد اتخاذ القرار، التزم به وتصرف بناءً عليه اعتمد التجريب: اختبر وتعلم من القرارات الصغيرة لبناء الثقة. تعامل مع كل قرار كفرصة للتعلم والنمو بدلاً من الحكم النهائي. كن منفتحًا لتلقي الملاحظات وتعديل مسار عملك حسب الحاجة

اختبر وتعلم من القرارات الصغيرة لبناء الثقة. تعامل مع كل قرار كفرصة للتعلم والنمو بدلاً من الحكم النهائي. كن منفتحًا لتلقي الملاحظات وتعديل مسار عملك حسب الحاجة قم بتخصيص سير عملك لتلبية احتياجاتك للتخصيص: يوفر ClickUp أكثر من 15 طريقة عرض قابلة للتخصيص، مما يسمح لك بتخصيص الواجهة لتناسب تفضيلاتك الفريدة. اختر طريقة عرض لوحة كانبان في ClickUp لإدارة المشاريع الرشيقة و مخططات جانت الخاصة ب ClickUp لتصور التبعيات، أو للعصف الذهني والتخطيط

راجع مهامك ومشاريعك في لمحة سريعة باستخدام طريقة عرض لوحة كانبان من ClickUp

من خلال العصف الذهني بشكل جماعي على ClickUp Whiteboards يمكنك أنت وفريقك أيضًا اتخاذ قرارات أفضل بشكل أسرع. استخدم السبورات البيضاء لسرد المشاكل ورسم الحلول والتصويت على الأفكار ثم ربطها بمهام ClickUp لتنفيذ قراراتك. ستساعدك هذه الأداة الممتعة أيضًا على تحديد نقاط القوة والضعف لدى كل عضو من أعضاء الفريق، حيث يوجد مجال لكل شخص للمساهمة في وضع الأفكار على السبورات البيضاء.

حوِّل أفكار فريقك إلى خطط منسقة مع لوحات ClickUp Whiteboards

يمكنك استخدام هذه التخصيصات لتكييف الخطط واتخاذ القرارات بناءً على ديناميكيات الفريق والظروف غير المتوقعة، مما يضمن بقاء الجميع على اتصال بالهدف.

3. الحساسية العاطفية

لست وحدك إذا كنت تواجه صعوبة في فصل المشاعر الشخصية عن القرارات المهنية. يتمتع الأشخاص الذين يتمتعون بـ INFJ بمستوى عالٍ من الحساسية العاطفية. فهم يستوعبون مشاعر الآخرين ويتعاطفون بعمق مع مشاعرهم.

وهذا يمكن أن يجعلك قائداً عطوفاً وداعماً ولكن يمكن أن يؤدي أيضاً إلى الإرهاق العاطفي.

اتبع هذه الخطوات للتغلب على ذلك:

ضع حدودًا صحية: افصل بين عملك وحياتك الشخصية وضع حدودًا واضحة للتواصل. لا تتحملي الأعباء العاطفية للآخرين أو تسمحي لهم بالتأثير على مزاجك أو حكمك على الأمور. تعلمي أن تقولي لا وتحددي أولويات احتياجاتك

افصل بين عملك وحياتك الشخصية وضع حدودًا واضحة للتواصل. لا تتحملي الأعباء العاطفية للآخرين أو تسمحي لهم بالتأثير على مزاجك أو حكمك على الأمور. تعلمي أن تقولي لا وتحددي أولويات احتياجاتك مارس الرعاية الذاتية: انخرط في الأنشطة التي تساعدك على التحكم في التوتر واستعادة طاقتك العاطفية، مثل التأمل أو ممارسة الرياضة أو ممارسة الهوايات أو قضاء الوقت مع أحبائك. اعثر على ما يناسبك واجعله عادةً لك

انخرط في الأنشطة التي تساعدك على التحكم في التوتر واستعادة طاقتك العاطفية، مثل التأمل أو ممارسة الرياضة أو ممارسة الهوايات أو قضاء الوقت مع أحبائك. اعثر على ما يناسبك واجعله عادةً لك طوّر ذكاءك العاطفي: تعلم كيفية التعرف على مشاعرك وإدارتها بفعالية. افهم ما الذي يحفز مشاعرك وكيف تؤثر على سلوكك. عبّر عن مشاعرك بطرق صحية ومناسبة، واطلب المساعدة عند الحاجة

4. القيادة الانطوائية

على الرغم من أنك قد تفضل العمل بمفردك أو في مجموعات صغيرة، إلا أن القيادة الفعالة غالباً ما تتطلب التفاعل الاجتماعي والتحدث أمام الجمهور، الأمر الذي قد يكون مستنزفاً بالنسبة لأصحاب الشخصية الانطوائية.

إليك ما يمكنك فعله للتغلب على ذلك:

استفد من التواصل الكتابي: استخدم رسائل البريد الإلكتروني والتقارير والمنصات الإلكترونية لمشاركة أفكارك ورؤاك بفعالية. لديك موهبة طبيعية في الكتابة، لذا استخدمها لصالحك. اجعل تواصلك واضحًا ومختصرًا ومقنعًا

استخدم رسائل البريد الإلكتروني والتقارير والمنصات الإلكترونية لمشاركة أفكارك ورؤاك بفعالية. لديك موهبة طبيعية في الكتابة، لذا استخدمها لصالحك. اجعل تواصلك واضحًا ومختصرًا ومقنعًا تفويض مهام التحدث أمام الجمهور: شارك الأضواء من خلال تحديد أعضاء الفريق الذين يستمتعون بالوقوف أمام الجمهور. دعهم يتعاملون مع بعض العروض التقديمية أو الاجتماعات بينما تركز أنت على العمل وراء الكواليس. لا يزال بإمكانك تقديم التوجيه والملاحظات ولكن لا تشعر بأنك ملزم بالقيام بكل شيء بنفسك

شارك الأضواء من خلال تحديد أعضاء الفريق الذين يستمتعون بالوقوف أمام الجمهور. دعهم يتعاملون مع بعض العروض التقديمية أو الاجتماعات بينما تركز أنت على العمل وراء الكواليس. لا يزال بإمكانك تقديم التوجيه والملاحظات ولكن لا تشعر بأنك ملزم بالقيام بكل شيء بنفسك التحضير والتمرين: استثمر الوقت في صياغة رسالتك والتدرب على العروض التقديمية. خطط وتوقع الأسئلة أو الاعتراضات. تدرب أمام مرآة أو صديق أو كاميرا فيديو. فكلما كنت أكثر استعداداً وثقة بنفسك، كلما قل شعورك بالقلق

5. الحفاظ على المثالية

بصفتك شخصًا من أصحاب الشخصية المثالية INFJ، قد يكون لديك إحساس قوي بالقيم والرؤية. فأنت ترغب في إحداث تغيير إيجابي وإلهام الآخرين للقيام بالمثل.

ومع ذلك، قد تواجه خيبة أمل عند مواجهة الواقع التنظيمي أو مقاومة أعضاء الفريق. قد يشعرون بالإحباط أو خيبة الأمل بسبب عدم وجود توافق أو دعم لرؤيتك.

إليك ما يمكنك فعله للتغلب على ذلك:

ركز على المكاسب الصغيرة: احتفل بالتقدم التدريجي نحو أهدافك. اعترف بإنجازاتك ومساهماتك ومساهمات فريقك، مهما كانت صغيرة

احتفل بالتقدم التدريجي نحو أهدافك. اعترف بإنجازاتك ومساهماتك ومساهمات فريقك، مهما كانت صغيرة ممارسة التقبل: اعترف بأن التغيير يستغرق وقتاً ولن يكون كل شيء مثاليًا. تقبّل الأشياء التي لا يمكنك التحكم بها وركز على الأشياء التي يمكنك التحكم بها. كن مرناً وقابلاً للتكيف مع الظروف والتوقعات المتغيرة

اعترف بأن التغيير يستغرق وقتاً ولن يكون كل شيء مثاليًا. تقبّل الأشياء التي لا يمكنك التحكم بها وركز على الأشياء التي يمكنك التحكم بها. كن مرناً وقابلاً للتكيف مع الظروف والتوقعات المتغيرة ابحث عن حلفاء: قم ببناء شبكات مع أشخاص يشاطرونك نفس التفكير ويشاركونك قيمك ورؤيتك. ابحث عن مرشدين أو أقران أو شركاء يمكنهم تقديم الدعم أو المشورة أو التعاون معك

قم ببناء شبكات مع أشخاص يشاطرونك نفس التفكير ويشاركونك قيمك ورؤيتك. ابحث عن مرشدين أو أقران أو شركاء يمكنهم تقديم الدعم أو المشورة أو التعاون معك ضع أهدافًا واضحة وقابلة للقياس: بصفتك قائدًا من أصحاب الرؤى المتكاملة من ذوي الشخصيات البارزة من المهم جدًا ترجمة التفكير في الصورة الكبيرة إلى خطوات قابلة للتنفيذ. ستساعدك مجموعة من ميزات ClickUp في التتبع التعاطفي والتعديلات القائمة على الحدس

ساعد فريقك في مواءمة الأهداف باستخدام ClickUp Goals وتقسيم الأهداف الكبيرة إلى معالم يمكن التحكم فيها باستخدام مهام النقر فوق المهام . يمكنك الانتقال بسرعة إلى أي مهمة وتصور عملك في طرق عرض متعددة. تتيح لك هذه الميزات أيضًا تخصيص وإنشاء قواعد بيانات المهام.

قم بتخطيط أي مشروع وتنظيمه والتعاون في أي مشروع باستخدام مهام ClickUp Tasks

يمكنك أيضًا تقسيم المهام بناءً على الأولويات على أساس يومي وأسبوعي وشهري وربع سنوي، مما يضمن لك البقاء على المسار الصحيح وتحقيق أهدافك. تضمن لك هذه الميزات الشفافية، مما يساعدك على مراقبة التقدم المحرز دون إدارة دقيقة.

ابقَ على المسار الصحيح لتحقيق أهدافك مع أهداف ClickUp Goals

## استكمل قيادة INFJ بالاستراتيجيات والأدوات المناسبة

إن الدخول في القيادة لا يتعلق بالتوافق مع قالب معين؛ بل يتعلق بتسخير نقاط القوة الفريدة التي تجعلك أنت. وبصفتك شخصًا من أصحاب الشخصية غير النمطية (INFJ)، فإن فهم نوع شخصيتك لا يتعلق فقط باكتشاف الذات؛ بل هو خارطة طريق لتحقيق إمكاناتك القيادية الكاملة.

تذكر أن الوعي الذاتي هو قوتك الخارقة. يسمح لك هذا الوعي الذاتي باتخاذ خيارات تتماشى مع قيمك و أسلوب عملك . ومع ذلك، يتطلب الوعي الذاتي أيضًا التعرف على المزالق المحتملة.

فقد تتحول الكمالية إلى شلل، وقد يؤدي الانطواء إلى التقليل من تأثيرك. يكمن المفتاح في التنشئة الواعية.

اصقل تفكيرك الاستراتيجي، وفوّض بفعالية، وأعطِ الأولوية للرعاية الذاتية لتجنب الإرهاق. رفاهيتك هي الأساس الذي تزدهر عليه قيادتك.

للتعامل مع التحديات التي تعترض طريقك، فكّر في استخدام ClickUp، حيث ستساعدك ميزات إدارة المشاريع والتعاون في قيادة فريقك إلى النجاح. اشترك في ClickUp اليوم واستفد من ميزاته القابلة للتخصيص لتعزيز مهاراتك القيادية!

الأسئلة الشائعة

1. هل الأشخاص الذين يتمتعون بـ INFJ يشكلون رؤساء تنفيذيين جيدين؟

نعم، يمكن أن يكون أصحاب هذا النوع من الأشخاص مدراء تنفيذيين مؤثرين بفضل نظرتهم الثاقبة ومهاراتهم القيادية العلائقية وقدراتهم الإبداعية في حل المشكلات. لديهم حدس قوي ويمكنهم رؤية الصورة الكبيرة والإمكانات الكامنة في الآخرين.

2. كيف يمكن للقادة من أصحاب الشخصيات البارزة من أصحاب الشخصيات البارزة من ذوي الشخصيات البارزة من أصحاب الشخصيات البارزة؟

يمكن للقادة الذين يتمتعون بالذكاء العاطفي أن يعززوا فعاليتهم من خلال الاستمرار في تطوير ذكائهم العاطفي، والسعي للحصول على تعليقات من أعضاء الفريق لفهم تأثيرهم القيادي، وتحقيق التوازن بين طبيعتهم المتعاطفة والحزم عند الضرورة، واستخدام أدوات مثل ClickUp لإدارة المشاريع بكفاءة والتعاون بين الفريق.

3. أي نوع من القادة هم أصحاب الذكاء العاطفي؟

عادةً ما يُظهر أصحاب الشخصية غير المتجانسة أسلوب قيادة ديمقراطي، مع التركيز على التعاون والتعاطف والتركيز على رفاهية الفريق. فهم يجيدون الاستماع والتفاهم والتواصل مع أعضاء فريقهم، ويمكنهم مساعدتهم على تطوير مهاراتهم وإمكاناتهم.