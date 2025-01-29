أفضل 10 برامج للتحكم في المشاريع لإدارة المشاريع في عام 2025

يتطلب إنجاز المشروع بنجاح إدارة فعالة للميزانية، وتخصيصًا ذكيًا للموارد، وإدارة المخاطر، ورضا أصحاب المصلحة، وتسليم منتجات عالية الجودة. هناك الكثير من الأمور التي يجب القيام بها بشكل صحيح.

يمكن أن تصبح الأمور أسهل إذا استخدمت برنامج مراقبة المشاريع لتتبع جميع العناصر في مكان واحد. يعزز برنامج مراقبة المشاريع المناسب شفافية المشروع ويحسن إدارة الميزانية وإدارة المخاطر طوال دورة حياة المشروع. كما أنه يتعامل مع تعقيدات المشاريع الحديثة، مما يساعدك على تخطيط مواردك بشكل استراتيجي لتحقيق أهداف المشروع. في هذا المدونة، سنناقش أفضل عشرة برامج لمراقبة المشاريع وميزاتها.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في برامج مراقبة المشاريع؟

عند البحث عن برامج مراقبة المشاريع، يجب على مديري المشاريع إعطاء الأولوية للقدرات التالية:

تتبع شامل للمشروع: تأكد من أن البرنامج يمكنه تتبع مهام المشروع والجداول الزمنية والمعالم والميزانية. كما يجب أن يوفر رؤية في الوقت الفعلي لأداء المشروع والتقدم المحرز فيه

إدارة الموارد: أنت تعلم أن حتى المشاريع متوسطة الحجم تتطلب إدارة نشطة للموارد لكي تنجح. اختر برنامجًا يتيح تخصيص الموارد وإدارتها بكفاءة، بما في ذلك الموظفين والمعدات والمواد. كما يجب أن يتنبأ باحتياجات الموارد ويساعدك على تتبع توفرها طوال دورة حياة المشروع

الميزانية: اختر برنامجًا يدعم الميزانية وإدارة التكاليف. ابحث عن ميزات تقدير التكاليف وتتبع النفقات وإعداد التقارير المالية

فعالية التكلفة: يجب أن يتضمن برنامج مراقبة المشاريع خطط اشتراك فعالة من حيث التكلفة لتلبية متطلبات عملك وتقديم ميزات متميزة بسعر مناسب. يعد الاشتراك المجاني أو الإصدار التجريبي المجاني خيارًا مثاليًا لأنه يمنحك الوقت الكافي لتقييم مدى ملاءمة البرنامج دون الالتزام بالإنفاق

وظائف إدارة المخاطر: تأكد من أن برنامج التحكم في المشاريع يتضمن ميزات لتحديد وتقييم وتخفيف مخاطر المشروع لتقليل الاضطرابات المحتملة في الجداول الزمنية والميزانيات

التعاون: ستوفر لك أفضل برامج مراقبة المشاريع أدوات سلسة لجدولة المشاريع والتخطيط والتعاون والتواصل

تجربة المستخدم: يجب عليك أيضًا التحقق من قابلية البرنامج للتطوير والأداء وسهولة الاستخدام

اقرأ المزيد: كيفية تطبيق ضوابط المشروع

أفضل 10 برامج للتحكم في المشاريع لإدارة المشاريع

لقد قمنا بإدراج أفضل عشرة برامج للتحكم في المشاريع أدناه لتسهيل عمليات إدارة المشاريع الخاصة بك.

1. ClickUp

استخدم أداة إدارة المشاريع من ClickUp لتسريع خطط المشاريع وإدارة الموارد وتحديد الأولويات وعرض التقدم المحرز والقيام بالكثير غير ذلك

ClickUp هو برنامج قوي لإدارة المشاريع ومراقبتها يوفر العديد من الميزات المصممة خصيصًا لتلبية متطلبات مشروعك. إنه نظام أساسي شامل يساعدك على العمل عن كثب مع فريقك باستخدام سير العمل المتصل والمستندات ولوحات المعلومات في الوقت الفعلي والمزيد. يساعد فرق المشروع على التحرك بشكل أسرع والعمل بشكل أكثر ذكاءً وتوفير الوقت.

تساعدك حلول إدارة المشاريع من Clickup على إدارة الموارد وتتبع النتائج وإنشاء المهام وتعيينها ومراقبة التقدم ودمج أدوات المشاريع الشائعة، كل ذلك في مكان واحد.

ماذا أيضاً؟ استخدم لوحة معلومات ClickUp لتصور حالة المشروع من خلال البطاقات والجداول والقوائم والرسوم البيانية. كما تساعد في جمع وتحليل بيانات المشروع بالكامل حتى تتمكن من تتبع الموارد بسهولة وتحديد العقبات والبقاء في حدود الميزانية. قم بتخصيص لوحة المعلومات حسب رغبتك باستخدام أي من أكثر من 50 أداة متاحة.

استخدم لوحة معلومات ClickUp لتحسين أداء المشروع وإدارة السباقات

تتطلب المراقبة الفعالة للمشاريع عقد اجتماعات ومناقشات مفصلة. قد لا تتمكن من تجنب جميع الاجتماعات، ولكن يمكنك توفير الوقت باستخدام ClickUp Brain، المساعد الذكي المتكامل. استخدمه لتلخيص الملاحظات ومحادثات الاجتماعات، وإنشاء موجزات وتقارير المشاريع، وأتمتة تحديثات المهام وعناصر العمل، وتعبئة البيانات تلقائيًا في الجداول.

أتمتة تخطيط المشاريع وإدارة المهام باستخدام ClickUp Brain

أفضل ميزات ClickUp:

تنزيل هذا النموذج قم بتوحيد عملية التحكم في التغيير لتقليل الاضطرابات باستخدام نموذج إجراءات التشغيل القياسية لإدارة التحكم في التغيير من ClickUp

باستخدام هذا النموذج، يمكنك:

إنشاء عملية موحدة لطلب التغييرات ومراجعتها والموافقة عليها

تتبع حالة كل طلب تغيير وتأكد من حلها في الوقت المناسب

الحفاظ على سجل تدقيق شامل لجميع التغييرات لأغراض الامتثال

قيود ClickUp:

قد تبدو قابلية التخصيص أمرًا صعبًا في البداية

لا يحتوي التطبيق المحمول بعد على جميع الميزات الموجودة في تطبيق سطح المكتب

أسعار ClickUp:

خطة مجانية إلى الأبد: الأفضل للاستخدام الشخصي

غير محدود: الأفضل للفرق الصغيرة؛ 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

الأعمال: الأفضل للفرق متوسطة الحجم؛ 12 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

ClickUp Brain: أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 5 دولارات شهريًا لكل مستخدم مساحة عمل

تقييمات ومراجعات ClickUp:

G2: 4. 7/5 (9,000+ تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 4000 تقييم)

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2. Asana

عبر Asana

Asana هو برنامج آخر سهل الاستخدام لمراقبة المشاريع المؤسسية. تشمل قدراته الرئيسية إدارة المشاريع والأهداف وإعداد التقارير وإدارة الموارد وسير العمل والأتمتة. يحب المستخدمون واجهته البديهية.

تتيح لك منصة إدارة المهام هذه تطوير المشاريع وتخطيطها وتعيين المهام وتتبعها وعرض المشاريع في Kanban والجدول الزمني وعروض أخرى. كما توفر نظرة عامة على المهام عبر الفرق المختلفة، مما يجعلها مناسبة للتعاون بين الفرق متعددة الوظائف أثناء التعامل مع المشاريع الكبيرة. تتكامل Asana أيضًا مع أكثر من 270 تطبيقًا لأتمتة مراقبة المشاريع.

أفضل ميزات Asana:

قم بإدارة المشاريع من البداية إلى النهاية وحافظ على تزامن الفريق والالتزام بالجدول الزمني لتحقيق أهدافه

اربط عمل كل فريق بهدف أكبر للشركة مع تتبع التقدم المحرز باستخدام بيانات في الوقت الفعلي في التقارير

اجعل الفريق أكثر كفاءة من خلال سير العمل والعمليات المؤتمتة

خطط جداول زمنية دقيقة، واضبط أحمال العمل، وابق على المسار الصحيح لتحقيق أهداف تطوير مشروعك

قيود Asana:

تتوفر إمكانية استيراد وتصدير البيانات بتنسيقات ملفات JSON و CSV فقط

يمكن لشخص واحد فقط تعيين المهام، مما يشكل تحديًا للفرق الكبيرة التي تضم العديد من أصحاب المصلحة في المشروع. كما لا يمكنك تعيين المهام إلى عدة أشخاص

أسعار Asana:

مجاني: إلى الأبد

الباقة المبدئية: 13.49 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

متقدم: 30.49 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

Enterprise+: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Asana:

G2: 4. 3/5 (9,500+ تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 12,000 تقييم)

3. Smartsheet

عبر Smartsheet

يجمع Smartsheet بين مرونة جدول البيانات وقوة أداة إدارة المشاريع، مما يجعله أحد أكثر حلول التحكم في المشاريع تنوعًا. يمكنك بسهولة تصور إدارة المشاريع وتخصيصها باستخدام واجهة Smartsheet سهلة الاستخدام. من السهل جدًا البدء، خاصة إذا كانت لديك أي خبرة في العمل على Excel.

فهو يساعد على تتبع جميع بيانات المشروع في مكان واحد، والتعاون مع فريقك في الوقت الفعلي، وأتمتة سير العمل، وتحليل مؤشرات أداء المشروع الرئيسية. كما يتيح SmartSheet اتخاذ قرارات ذكية للمشاريع من خلال تصور البيانات الذي يتم إنشاؤه تلقائيًا. ومع ذلك، فإنه لا يحتوي على ميزات أساسية أخرى لإدارة المشاريع مثل التوثيق وتحديد الأهداف.

أفضل ميزات Smartsheet:

خطط للمشاريع بدقة باستخدام طرق العرض Kanban أو Gannt أو Card أو Grid

تحديد ميزانيات المشاريع ومراقبة الحدود القصوى لزيادة ربحية المشاريع

قسّم مشروعك إلى مراحل أو أطوار أو مهام أو مهام فرعية مختلفة لتحسين إدارة المشروع

تبسيط التعاون من خلال مشاركة المستندات والتدقيق والإخطارات وسلاسل المحادثات

توحيد وأتمتة إنشاء المشاريع وإعداد التقارير لتوسيع نطاق المشاريع المعقدة

قيود Smartsheet:

تحتاج إلى شراء ميزات إضافية مثل الجدول المحوري (Pivot Table) وغيرها.

تحتاج إلى شراء تراخيص جديدة لشراء نموذجه المتقدم

يفتقر إلى الدعم الكافي لتخزين الصيغ والبيانات

أسعار Smartsheet:

مجاني: إلى الأبد

المزايا: 9 دولارات شهريًا لكل مستخدم

الأعمال: 32 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم بحد أدنى 3 مستخدمين

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات وتصنيفات Smartsheet:

G2: 4. 4/5 (أكثر من 15000 تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (3,000+ تقييم)

4. Runn

عبر Runn

يتيح Runn تخطيط المشاريع وتخصيص الموارد وتتبعها وإدارة القدرات بسلاسة، مما يجعله برنامجًا ممتازًا للتحكم في المشاريع لإدارة موارد مشروعك بكفاءة.

استخدم Runn لوضع الجداول الزمنية للمشاريع، وتوقع متطلبات الموارد، وتتبع التكاليف لتحقيق نتائج ناجحة للمشاريع. تساعدك قدرات إعداد التقارير القوية على البقاء على اطلاع على متطلبات الموارد واستخدامها، وفصل الساعات القابلة للفوترة عن الساعات غير القابلة للفوترة، والعمل بكفاءة لتحقيق أهدافك.

يمكن للفرق استخدام امتداد Chrome لتتبع الوقت بشكل فوري ودقيق.

أفضل ميزات Runn:

وازن بين أعباء العمل لكل عضو في الفريق وخطط وفقًا للتخصيصات الحالية والإجازات والعطلات المقررة

قم بإدارة الوقت والمال لأنواع مختلفة من المشاريع من خلال رؤى تنبؤية حول جميع المقاييس المالية الخاصة بك

حافظ على نظرة عامة على جميع مواردك لتتبع أداء الفريق وتحديد اتجاهات استخدام الموارد بسهولة

قم بقياس تقدم المشروع ونفقاته بدقة باستخدام جداول الدوام

خطط لمختلف السيناريوهات المحتملة لتكون مستعدًا لأي تغييرات

قيود التشغيل:

تتوفر خيارات تخصيص محدودة، وقد لا تتمكن من تكييفها مع عناصر مشروع معينة

قد تجد صعوبة في دمجها مع أنظمة خارجية محددة

أسعار Runn:

مجاني: إلى الأبد

المزايا: 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات وتصنيفات Runn:

G2: 4. 5/5 (عدد التقييمات غير كافٍ)

Capterra: 4. 8/5 (30 تقييمًا)

5. Float

عبر Float

Float هي منصة متكاملة لإدارة الموارد المركزية وتخطيط المشاريع. يمكنك استخدامها لإدارة مهام المشروع، وتحديد الميزانيات والأسعار القابلة للفوترة، وتحديد مراحل المشروع والجداول الزمنية.

بفضل واجهته البديهية ووظيفة السحب والإفلات، يمكنك إنشاء جداول موارد مفصلة وتخصيص الموارد بكفاءة وتحديد الاختناقات المحتملة. توفر ميزة تتبع الوقت نظرة عامة على الوقت المقدر مقابل الوقت الفعلي للمهام، مما يساعد في التحكم في ميزانيات المشروع والجداول الزمنية.

أفضل ميزات Float:

اعرض جداول مشاريع فريقك مباشرة لتخطيط السعة وتوزيع العمل بكفاءة

قم بتوزيع المهام وتحديد مواعيد الاستحقاق وتخصيص الميزانيات مع نظرة عامة على معدل استخدام كل شخص

تتبع تقدم فريقك وميزانيات المشروع في الوقت الفعلي بينما يقوم أعضاء فريقك بتسجيل ساعات عملهم الفعلية وتحريرها بسهولة

احصل على إشعارات بشأن اتجاهات العمل غير القابلة للفوترة والخسائر المحتملة

قيود التعويم:

قد يكون مكلفًا للفرق الصغيرة

قد لا تجده سهل الاستخدام على الأجهزة المحمولة وقد تواجه مشكلة في التمرير على الهاتف المحمول

يوفر تكاملًا محدودًا

التسعير العائم:

مجاني: تجربة لمدة 14 يومًا

البداية: 7.5 دولارات شهريًا لكل مستخدم

المزايا: 12.5 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات وتصنيفات Float:

G2: 4. 2/5 (أكثر من 1000 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 1500 تقييم)

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6. Teamdeck

عبر Teamdeck

Teamdeck هي منصة شاملة لإدارة موارد المشاريع وجدولتها للفرق الإبداعية والتقنية. تساعد في إدارة توفر الموارد وتتبع ساعات العمل القابلة للفوترة وتوقع المتطلبات بسهولة. يمكنك تتبع حجم العمل الحالي والمستقبلي لفريقك في الوقت الفعلي على تقويمات الفريق وتخصيص الموارد وفقًا لذلك.

أفضل ميزات Teamdeck:

قم بتعيين المشاريع في تقويم فريقك وحدد جدولها الزمني بالساعة بناءً على التوافر والوظيفة والمهارات والسمات التي حددتها بنفسك

قم بإدارة إجازات فريقك وتتبع توفرهم بالساعة لمعرفة متى تتوقع حضورهم إلى العمل ومغادرتهم

قم بتخصيص قوالب التقارير لمختلف الفرق مثل إدارة المشاريع والموارد البشرية والمالية والعمليات لتوفير الوقت

تتبع أوقات الأعضاء الفردية عبر مشاريع متعددة بسهولة

خطط بشكل أفضل للمشاريع القادمة من خلال الحصول على رؤية كاملة لمشاريعك الحالية واستخدام الموارد

قيود Teamdeck:

لا يُعلم أحدًا عندما يأخذ أحد أعضاء الفريق يومًا إجازة، مما يجعل من الصعب تتبع حضور الفريق

اكتشف المستخدمون أخطاء في البيانات الواردة في التقارير

لا توجد خطة مجانية، فقط نسخة تجريبية مجانية

أسعار Teamdeck:

مجاني: تجربة لمدة 30 يومًا

عضو خفيف: 2 دولار شهريًا

عضو كامل: 6 دولارات شهريًا

تقييمات Teamdeck وتعليقات المستخدمين:

G2: 4. 6/5 (12 تقييمًا)

Capterra: 4. 3/5 (42 تقييمًا)

7. Jira

عبر Jira

Jira هي أداة لتتبع المشكلات وإدارة المشاريع بمرونة لفرق تطوير البرمجيات. يمكنك تخطيط مشاريع البرمجيات وتتبعها وإصدارها بسهولة باستخدام Jira. تستخدم منهجيات مرنة تمكن الفرق من الاستجابة بسرعة للمتطلبات المتغيرة، مما يزيد من معدل نجاح المشاريع. قم بدمجها مع تطبيقات التطوير الأخرى لتخطيط أهداف الشركة وتحديد العقبات في مختلف الأقسام.

أفضل ميزات Jira:

حافظ على تزامن فريقك وأصحاب المصلحة من خلال إضافة الملاحم وتعيين عناصر العمل والتبعيات والإصدارات على جدول زمني

استخدم لوحات سكرم لتقسيم المشاريع الكبيرة والمعقدة إلى مهام يمكن إدارتها بحيث تتمكن فرقك، التي تعمل بسرعة، من إنجاز المهام بشكل أسرع

إنشاء سير عمل قابل للتخصيص يتوافق مع أي أسلوب عمل

قم بإعداد DevOps ودمج Jira بسلاسة مع منتجات Atlassian الأخرى

احصل على بيانات في الوقت الفعلي حول المخاطر وتقدم المشروع لمواصلة تحسين الأداء

قيود Jira:

لا يمكنه أتمتة المشاريع بالكامل

وجد المستخدمون أن Jira غير مرن ويصعب تخصيصه

بينما يمكنك استيراد الأفكار إلى مشروع باستخدام استيراد CSV، لا يمكنك نقل إعدادات الحقول أو طرق العرض أو إعدادات المشروع باستخدام هذه الطريقة

أسعار Jira:

مجاني إلى الأبد: حتى 10 مستخدمين

القياسي: 7.16 دولار شهريًا لكل مستخدم

الاشتراك المميز: 12.48 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Jira:

G2: 4. 3/5 (5,500+ تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (14,000+ تقييم)

8. Basecamp

عبر Basecamp

Basecamp هو برنامج آخر لإدارة المشاريع ومراقبة المشاريع يوفر أدوات متنوعة لتخطيط المشاريع وتتبعها وإدارتها، مثل لوحات الرسائل وقوائم المهام والمحادثات الجماعية وجداول البطاقات لجدولة المشاريع. أكبر ميزة له هي واجهة المستخدم البسيطة التي تركز فقط على التعاون عبر الإنترنت.

باستخدام Basecamp، يمكنك إنشاء عمليات تسجيل دخول تلقائية للمهام المتكررة للفريق وعرض التقدم العام لمشاريع متعددة. كما يتيح لك جدولة الأحداث والمواعيد النهائية والمراحل المهمة للمشروع، مما يضمن كفاءة المشروع وشفافيته.

أفضل ميزات Basecamp:

نظم جميع مشاريعك ومهامك وجداولك الزمنية في لوحة تحكم بسيطة من صفحة واحدة

استخدم مساحات منظمة لإنشاء المستندات والملفات والصور ومشاركتها ومناقشتها

تواصل بفعالية من خلال الدردشة الجماعية في الوقت الفعلي

قم بإعداد عمليات تسجيل الدخول التلقائية لتقليل الوقت في الاجتماعات

قيود Basecamp:

يفتقر إلى ميزات إدارة المشاريع الأساسية مثل تتبع الوقت وتعيين المهام ومخططات جانت

لا يمكنك إضافة علامات تسمية لتحديد أولويات عناصر العمل أو تخصيصها أو تصنيفها

لا توجد خطة مجانية

أسعار Basecamp:

تجربة مجانية لمدة 30 يومًا، لا يوجد خطة مجانية

Basecamp: 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

خطة Pro Unlimited: 299 دولارًا شهريًا

تقييمات ومراجعات Basecamp:

G2: 4. 1/5 (5,000+ تقييم)

Capterra: 4. 3/5 (أكثر من 14,000 تقييم)

9. Hub Planner

عبر Hub Planner

باستخدام Hub Planner، يمكنك تخطيط مواردك وجدولتها لمختلف المشاريع وتتبع أدائها من خلال مقارنة الوقت المتوقع بالوقت الفعلي. يساعدك ذلك على تتبع أداء الفريق مقارنة بالأهداف المحددة وتقييم مهارات كل مورد. كما يوفر لوحات معلومات وقوالب تقارير سهلة الاستخدام لتتبع تقدم المشروع وربحيته.

كما يساعد المستخدمين على طلب الموارد والموافقة عليها بسرعة داخل النظام بمساعدة امتداد سير العمل.

أفضل ميزات Hub Planner:

تتبع الجداول الزمنية للمشروع باستخدام جداول العمل في Hub Planner من خلال مقارنة الوقت المحدد والوقت المبلغ عنه لكل مهمة

جدولة المشاريع بسهولة عبر الفرق الداخلية والخارجية

استخدم خريطة الحرارة الديناميكية لتحديد الثغرات في جدول مشروعك بسرعة وتصور حجم العمل الذي يقوم به فريقك

إدارة نفقات مشروعك واكتساب رؤية ثاقبة حول ربحية مشروعك

قيود Hub Planner:

لا يمكنك تعديل خطأ في جدول زمني للمشروع

يجد بعض المستخدمين أن إعداد تقارير المشاريع أمر معقد بعض الشيء

على الرغم من فائدة البرنامج للفرق الصغيرة، إلا أنه قد لا يناسب المتطلبات المعقدة للفرق الأكبر حجمًا

أسعار Hub Planner:

التشغيل الفوري: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

الاشتراك المميز: 18 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

قائد الأعمال: 54 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Hub Planner:

G2: 4. 2/5 (19 تقييمًا)

Capterra: 4. 2/5 (أكثر من 100 تقييم)

10. Saviom

عبر Saviom

تساعد حلول إدارة محفظة المشاريع المؤسسية من Saviom المؤسسات على إدارة عدة مشاريع في وقت واحد. يمكنك تتبع حالة المشروع والنتائج في الوقت الفعلي، وتحديد مخاطر المشروع في وقت مبكر، وتقليل الاختناقات.

علاوة على ذلك، يحلل Saviom أداء المشروع مقارنة بالميزانيات المحددة لزيادة الربحية. من خلال مساعدتك في توقع قوة الفريق ومتطلبات المشروع، يساعدك على تقليل النفقات العامة وتحسين الاستخدام القابل للفوترة.

أفضل ميزات Saviom:

أنجز المزيد من المشاريع بموارد أقل باستخدام حل إدارة محفظة المشاريع المؤسسية (EPPM) الذي يمكنه توليد توقعات لمتطلبات الموارد، مما يساعدك على تحقيق أقصى استفادة

تخصيص المهام ونقلها بحركة سحب وإفلات بسيطة

اتخذ قرارات أفضل باستخدام لوحات معلومات تفصيلية في الوقت الفعلي وتقارير قابلة للتخصيص مع عوامل تصفية وحقول مخصصة

إنشاء سيناريوهات متنوعة لتوقع التحديات التجارية والتخطيط لها

أنشئ تسلسلات آلية وسير عمل مخصص لتوفير الوقت والجهد

قيود Saviom:

الوثائق محدودة؛ وبالتالي، فإن تجهيز الأمور بالطريقة التي تريدها يتطلب بعض التجربة والخطأ وقد يستغرق وقتًا طويلاً في البداية

وجد المستخدمون أن الواجهة قديمة بعض الشيء وغير عملية

أسعار Saviom:

ترخيص Power: أسعار مخصصة

ترخيص Lite: أسعار مخصصة

ترخيص غير مستخدم: أسعار مخصصة

تقييمات Saviom وتعليقات المستخدمين:

G2: غير متوفر

Capterra: 4. 2/5 (20 تقييمًا)

ضمان نجاح المشروع مع ClickUp

يمكن لمديري المشاريع استخدام برامج التحكم في المشاريع لضمان نجاح المشاريع المعقدة من خلال تمكين الشفافية والكفاءة والمساءلة. يوفر ClickUp مجموعة واسعة من الميزات لتبسيط عمليات إدارة المشاريع. من تخطيط السعة والتخصيص إلى تتبع المهام وإعداد التقارير، يعمل على تحسين سير العمل لتسليم المشاريع بنجاح.

اشترك في ClickUp مجانًا لتحقيق أهداف المشروع!