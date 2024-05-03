تجربة المنتج داخليًا: تعظيم جودة البرامج وتجربة المستخدم

ليست الميزات وحدها هي ما يميز البرامج الجيدة عن البرامج الرائعة. فالمستخدمون يهتمون أكثر بالتجارب الاستثنائية. ويعد "تجربة المنتج داخليًا" طريقة ممتازة لتحقيق ذلك. فهي تتيح للشركات التوقف عن الاعتماد على جهات خارجية وتحويل فرقها إلى مستخدمين أولى.

دعونا نفهم كيف يمكن لهذه الحيلة الداخلية أن تحول إخفاقات المنتجات إلى نجاحات وتعزز إمكانات البرامج.

ما هو Dogfooding؟

يشير مصطلح "دوجفودينغ" إلى ممارسة تقوم بها الشركة باستخدام منتجاتها البرمجية المطورة داخليًا أثناء التطوير وبعد الإصدار.

توفر تجربة العملاء المباشرة هذه رؤى قيمة حول وظائف المنتج وقابليته للاستخدام والمشكلات المحتملة.

يأتي مصطلح "dogfooding" من إعلان تجاري لعام 1976 عن طعام الكلاب Alpo، حيث ادعى الممثل لورن غرين أنه أطعم هذا المنتج لكلبه. في عام 1988، أرسل مدير Microsoft بول ماريتز بريدًا إلكترونيًا بعنوان "Eating our own Dogfood" (تناول طعامنا الخاص) إلى براين فالنتين، مدير الاختبار في Microsoft LAN Manager. في هذا البريد الإلكتروني، تحدى بول الأخير لزيادة الاستخدام الداخلي للمنتج.

لذلك، يشير المصطلح إلى استخدام منتجاتك الخاصة للتأكد من جودتها قبل تقديمها للآخرين.

دعونا نلقي نظرة على بعض الأمثلة الواقعية لبرامج تجربة المنتجات الداخلية.

تجربة المنتج داخليًا: أمثلة من الواقع

تعد الشركات العالمية العملاقة مثل Amazon و Microsoft من أبرز الداعمين لاختبار منتجاتك الخاصة. تشتهر Amazon باستخدام العديد من الأدوات الداخلية، بما في ذلك منصة الحوسبة السحابية Amazon Web Services (AWS).

وهذا يتيح لهم تحديد ومعالجة مشكلات قابلية التوسع والأداء في برامجهم الداخلية قبل أن يواجهها العملاء الخارجيون.

وبالمثل، تختبر Microsoft منتجاتها أولاً، مثل Microsoft 365، في جميع أنحاء مؤسستها. وهذا يضمن تكامل المجموعة مع سير العمل الداخلي دون مشاكل ويحدد مشكلات تجربة المستخدم من منظور المستخدم الحقيقي أو الموظف.

يلعب Dogfooding دورًا مهمًا في دورة حياة إصدار البرامج:

أثناء التطوير، تساعد هذه الطريقة في تحديد الأخطاء ومشاكل الاستخدام قبل وصولها إلى المستخدمين الخارجيين

بعد الإصدار، تتيح هذه الطريقة للشركات مراقبة أنماط الاستخدام في العالم الحقيقي وجمع تعليقات قيّمة حول المنتج من المستخدمين الداخليين الذين يشتركون في نفس الخصائص الديموغرافية المستهدفة مثل العملاء الخارجيين

باختصار، يعني "تجربة المنتج داخليًا" استخدام منتج قمت بتطويره باستمرار لتحديد ما يعمل وما يحتاج إلى تحسين. ويقدم ذلك العديد من المزايا للشركات.

فوائد Dogfooding في تطوير منتجات البرمجيات

فيما يلي أبرز مزايا استخدام منتجات الشركة داخليًا في تطوير منتجات البرمجيات:

العثور على السبب الجذري للمشكلة: غالبًا ما يتمكن المستخدمون الداخليون، المطلعون على عملية تطوير المنتج، من تحديد السبب الجذري للمشكلات بشكل أكثر كفاءة من المختبرين الخارجيين. وهذا يوفر وقتًا وموارد ثمينة أثناء عملية تصحيح الأخطاء

تحسين جودة المنتج من خلال اكتشاف الأخطاء أو المشكلات أو الأعطال: يساعد Dogfooding في الكشف عن العديد من المشكلات، من الأخطاء البسيطة إلى العوائق الكبيرة التي تعيق الاستخدام. من خلال معالجة هذه المشكلات في وقت مبكر، يمكنك ضمان وصول منتج أكثر دقة وسهولة في الاستخدام إلى السوق

يؤدي استخدام منتجاتك داخليًا إلى تحسين مراقبة الجودة وزيادة رضا المستخدمين. يعمل موظفوك كمختبرين في العالم الحقيقي.

يواجهون نفس المشكلات والإحباطات التي يواجهها المستخدمون الخارجيون، مما يتيح لك تحديد المشكلات وإصلاحها قبل أن تؤثر على العملاء.

علاوة على ذلك، فإن استخدام منتجاتك الخاصة يفتح الباب أمام التعليقات الفورية. يمكن للموظفين بسهولة الإبلاغ عن الأخطاء واقتراح التحسينات ومشاركة تجاربهم مباشرة مع فريق التطوير. وهذا يؤدي إلى تكرار أسرع ومنتج أكثر تركيزًا على المستخدم.

من خلال "شرب شمبانياهم الخاصة"، يكتسب المطورون وفرق المنتجات فهمًا أعمق لتجربة المستخدم. وهذا يعزز الشعور بالملكية والالتزام ببناء منتج يحل المشكلات.

نصيحة احترافية: استخدم قوالب إدارة المنتجات لتنظيم التطوير والتسويق وتجربة المستخدم!

عملية Dogfooding في التطوير

يمكنك تنفيذ تجربة المنتج الداخلي بطرق مختلفة خلال عملية التطوير. وإليك كيفية القيام بذلك:الخطوة 1: تحديد المختبرين الداخليين

الخطوة الأولى الحاسمة هي اختيار مجموعة من الموظفين من مختلف الأقسام للمشاركة في تجربة المنتج داخليًا. يمكن أن يشمل ذلك مطوري البرامج ومديري المنتجات وممثلي المبيعات وموظفي دعم العملاء.

الهدف هو جمع وجهات نظر متنوعة من اختبار بيتا داخل الشركة والتأكد من أن المنتج يلبي احتياجات مجموعة واسعة من المستخدمين.

الخطوة 2: تحديد مراحل الاختبار

دمج تجربة المنتج الداخلي في مختلف مراحل دورة حياة تطوير البرمجيات (SDLC). قد يشمل ذلك استخدام نماذج أولية لاختبار قابلية الاستخدام الأولية، واستخدام إصدارات داخلية لاكتشاف الأخطاء، وإجراء برامج تجريبية مع مستخدمين حقيقيين في أقسام محددة لتقييم وظائف المنتج في سيناريوهات واقعية.

شجع الاستخدام الداخلي في مختلف أقسام شركتك لتحديد حالات الاستخدام التي ربما لم يتم أخذها في الاعتبار في البداية.

الخطوة 3: جمع التعليقات

أنشئ قنوات واضحة للمختبرين الداخليين لتقديم الملاحظات. يمكن أن يشمل ذلك استطلاعات عبر الإنترنت أو منتديات داخلية أو جلسات مخصصة لتقديم الملاحظات. يجب أن تكون آليات تقديم الملاحظات سهلة الاستخدام وتشجع المختبرين على مشاركة تجاربهم بصراحة وأمانة.

الخطوة 4: التحليل والتصرف

بمجرد جمع التعليقات، يجب تحليلها بدقة. حدد الموضوعات المتكررة وأعط الأولوية لإصلاح الأخطاء والتحسينات بناءً على خطورة المشكلات وتأثيرها المحتمل على تجربة المستخدم.

بمجرد الانتهاء من هذه الخطوات، من المهم تنفيذ تجربة المنتج داخليًا في عملياتك التجارية بفعالية.

تطبيق Dogfooding في عملك

إن بناء ثقافة مؤسسية قوية تشجع على اختبار منتجات شركتك أمر ضروري لجني فوائدها. فيما يلي بعض النصائح للتنفيذ الناجح:

تأييد القيادة: احصل على دعم فريق القيادة في شركتك. سيشجع تأييدهم مشاركة الموظفين، ويزيد من الاستخدام الداخلي، ويضمن أن يُنظر إلى تجربة المنتج من قبل الموظفين على أنها ممارسة قيّمة، وليس مجرد عبء إضافي

تحفيز المشاركة: فكر في تقديم حوافز لتشجيع الموظفين على المشاركة بنشاط في تجربة المنتج داخليًا. قد يشمل ذلك عناصر ألعاب أو برامج تقدير أو حتى مكافآت صغيرة مقابل تقديم ملاحظات مفصلة ومفيدة

التدريب والموارد: زود موظفيك بالتدريب والموارد اللازمة للمشاركة في تجربة المنتج بشكل فعال. قد يشمل ذلك ورش عمل حول كيفية تقديم ملاحظات بناءة والوصول إلى أدوات الاختبار التجريبي الداخلية

طرق لتحسين اختبار المنتجات داخليًا

يعد تحسين اختبار المنتجات داخليًا أمرًا بالغ الأهمية لفعالية استخدام المنتجات داخليًا. فكر في استخدام أدوات إدارة المشاريع مثل ClickUp لتبسيط العملية.

تساعدك ClickUp Form View على إنشاء نماذج سهلة الاستخدام لجمع تعليقات المستخدمين الداخليين على منتجاتك. يمكن بعد ذلك ربط هذه التعليقات أو تحويلها إلى مهام قابلة للتتبع وتعيينها لأعضاء الفريق لمزيد من التحقيق والتتبع والحل.

سهّل على المستخدمين الإبلاغ عن الأخطاء أو إرسال طلبات الميزات أو اقتراح تحسينات تجربة المستخدم باستخدام ClickUp Form View

نماذج ClickUp متعددة الاستخدامات ولا تقتصر على جمع التعليقات. إليك كيفية الاستفادة القصوى من هذه الميزة:

تبسيط الإبلاغ عن الأخطاء: أنشئ نموذجًا يحتوي على حقول محددة للمختبرين للإبلاغ عن الأخطاء، مع ضمان تسجيل جميع المعلومات المهمة (الوصف، خطوات إعادة إنتاج الخطأ، لقطات الشاشة) بتنسيق متسق. هذا يزيل الغموض ويسمح بحل المشكلات بشكل أسرع. يمكن أن يمنع النموذج أيضًا المختبرين من الإبلاغ عن نفس الخطأ عدة مرات

تبسيط سير العمل: قم بإعداد نموذج نموذج الملاحظات لإرسال تقارير الأخطاء والملاحظات تلقائيًا إلى أعضاء الفريق المعينين (المطورين والمختبرين) داخل ClickUp. وهذا يضمن معالجة المشكلات على الفور من قبل الأشخاص المناسبين. تعزز مركزية جميع ملاحظات الاختبار داخل ClickUp التواصل والتعاون بين المختبرين والمطورين، حيث يمكن للجميع الوصول إلى المشكلات المبلغ عنها ومناقشتها في مكان واحد

ميزات ClickUp الإضافية لتحسين تجربة استخدام المنتج داخليًا

نموذج ClickUp لتتبع المشكلات

تنزيل هذا النموذج قم بالإبلاغ عن الأخطاء والأعطال ومشكلات تطوير البرامج الأخرى وتتبعها وترتيبها حسب الأولوية باستخدام نموذج Issue Tracker من ClickUp

استخدم نموذج ClickUp Issue Tracker لإنشاء مصدر واحد موثوق لجميع الأخطاء والمشكلات التي تم العثور عليها أثناء استخدام المنتج داخليًا. هذا يزيل الالتباس ويضمن تتبع جميع المشكلات ومعالجتها في الوقت المناسب.

يتيح النموذج أيضًا للفرق تحديد أولويات الأخطاء بناءً على خطورتها وتأثيرها، مما يضمن إصلاح المشكلات الحرجة أولاً. كما يساعد في الحفاظ على سير عمل محدد للإبلاغ عن الأخطاء والتحقيق فيها وحلها، مما يؤدي إلى تسريع وقت الحل.

نموذج استبيان ملاحظات حول منتج ClickUp

تنزيل هذا النموذج حلل ردود المستخدمين واستخدم النتائج لاتخاذ قرارات مستنيرة في دورة حياة تطوير البرمجيات (SDLC) باستخدام نموذج استبيان ملاحظات المستخدمين على المنتج من ClickUp

يمكنك أيضًا استخدام نموذج استبيان ملاحظات المنتج من ClickUp للحفاظ على تنسيق متسق لجمع الملاحظات من المختبرين الداخليين، مما يضمن الحصول على بيانات قيمة بطريقة منظمة.

يساعد هذا النموذج الجاهز للاستخدام لاختبار المنتجات في تحليل التعليقات وتحديد المجالات التي تحتاج إلى تحسين، مما يوجه تطوير المنتجات المستقبلية بناءً على تجارب استخدام المنتجات داخليًا.

يوفر النموذج أيضًا طريقة لقياس رضا المستخدمين وتتبع التقدم المحرز بمرور الوقت، مما يجعل قيمة تجربة المنتج الداخلي أكثر واقعية.

برنامج إدارة المنتجات ClickUp

يساعدك برنامج ClickUp Product Management على تصور خارطة طريق تطوير منتجات شركتك بالكامل، مما يتيح للمختبرين فهم السياق الكامن وراء الميزات التي تقوم بتجربتها.

تحدد المنصة بوضوح متطلبات المنتج، مما يضمن أن اختبارات الدوجفودينج تختبر الوظائف المقصودة. يمكنك أيضًا إنشاء قصص مستخدمين تعكس سيناريوهات الاستخدام في العالم الحقيقي، مما يؤدي إلى اختبارات دوجفودينج أكثر شمولاً.

نصيحة احترافية: استخدم أفضل أدوات تخطيط العمليات التجارية لتنفيذ سير عمل سلس أثناء اختبارات تجربة المنتج داخليًا!

خطط لرؤية منتجك، ووحد فريقك، وانطلق إلى السوق بسرعة مع منصة ClickUp الشاملة لإدارة المنتجات

هناك المزيد! استخدم منصة ClickUp لإدارة مشاريع فرق البرمجيات للحصول على رؤية واضحة لمشروع تجربة المنتج الداخلي بشكل عام، مما يتيح للفرق تخطيط مراحل الاختبار بمرونة وتخصيص الموارد وتتبع التقدم بشكل فعال.

تساعد المنصة في تحديد وإدارة التبعيات بين الميزات التي يتم اختبارها داخليًا، مما يضمن سلاسة عملية الاختبار وتجنب العقبات.

كما أنها:

يتيح تتبع التغييرات التي تم إجراؤها أثناء عملية تجربة المنتج داخليًا، مما يسهل التراجع عنها إذا لزم الأمر وتحديد السبب الجذري للمشكلات

تحسين تخصيص موارد التطوير والاختبار لأنشطة تجربة المنتجات الداخلية، مما يضمن الاستخدام الفعال لوقت الفريق

يوفر أدوات لإنشاء تقارير عن نتائج تجربة المنتج داخليًا، مما يساعد الفرق على قياس فعالية الاختبار وتحديد المجالات التي تحتاج إلى تحسين في الإصدارات المستقبلية

دور تجربة المنتج الداخلي في تطوير ClickUp

"نحن نستخدم ClickUp بشكل كامل في بناء ClickUp. نحن نؤمن بـ dogfooding تمامًا مثل أي شركة أخرى. أحد الأشياء التي نحبها في dogfooding هو أنه يمكننا فهم ما يشعر به عملاؤنا يوميًا. لذا، إذا كان ClickUp أبطأ من المعتاد، فإننا نعلم أنه أبطأ من المعتاد. إذا وجدنا ميزة مفقودة، فإننا نعلم أن هناك سببًا لفقدانها."

"نحن نستخدم ClickUp بشكل كامل لتطوير ClickUp. نحن نؤمن بـ dogfooding تمامًا مثل أي شركة أخرى. أحد الأشياء التي نحبها في dogfooding هو أنه يتيح لنا فهم ما يشعر به عملاؤنا يوميًا. لذا، إذا كان ClickUp أبطأ من المعتاد، فإننا نعلم أنه أبطأ من المعتاد. إذا وجدنا ميزة مفقودة، فإننا نعلم أن هناك سببًا لفقدانها."

إدارة المشاريع الداخلية

تعتمد فرق ClickUp الداخلية على منصة ClickUp لإدارة المهام والتعاون والتواصل. يساعد هذا الاستخدام الواقعي في تحديد المجالات التي تحتاج إلى تحسين ويضمن أن المنصة تلبي احتياجات مستخدميها.

يوافق ستيف جوف، نائب رئيس قسم الاستحواذ في ClickUp، على ذلك.

"أحد أكثر الأشياء التي لفتت انتباهي في العمل لدى ClickUp هو مستوى استخدام المنتجات داخليًا. لم أكن أفهم حقًا مدى قوة هذا المنتج وقدرته على إحداث التغيير حتى شاهدت كيف تعمل جميع المشاريع الكبرى أو تتدفق عبر المنصة. لقد أدركت ذلك في أسبوعي الأول عندما أصبح من الواضح جدًا أن البريد الإلكتروني الداخلي غير موجود. لم يكن غير موجود فحسب، بل كان من غير اللائق استخدامه. لكن ذلك كان مجرد غيض من فيض. "

"أحد أكثر الأشياء التي لفتت انتباهي في العمل لدى ClickUp هو مستوى استخدام المنتجات داخليًا. لم أكن أدرك حقًا مدى قوة هذا المنتج وقدرته على إحداث التغيير حتى شاهدت كيف أن جميع المشاريع الكبرى تعمل أو تمر عبر المنصة. لقد أدركت ذلك في أسبوعي الأول عندما أصبح من الواضح جدًا أن البريد الإلكتروني الداخلي غير موجود. لم يكن غير موجود فحسب، بل كان من غير اللائق استخدامه. لكن ذلك كان مجرد غيض من فيض. "

يؤكد كوبا جارانوفسكي، مدير هندسة البرمجيات في ClickUp، على هذه الفكرة.

"أحب أيضًا الطريقة التي نعمل بها من حيث "تجربة المنتج" أو استخدام منتجنا كل يوم. تستخدم كل فرق ClickUp منتجنا للتعاون وإدارة المشاريع وإنجاز عملها. هذا هو الهدف الأسمى لفرق البرمجيات ونادرًا ما يحدث، لذا فهو أمر رائع."

"أحب أيضًا الطريقة التي نعمل بها من حيث "تجربة المنتج" أو استخدام منتجنا كل يوم. تستخدم كل فرق ClickUp منتجنا للتعاون وإدارة المشاريع وإنجاز أعمالها. هذا هو الهدف الأسمى لفرق البرمجيات ونادرًا ما يحدث، لذا فهو أمر رائع."

تحسين ميزات برنامج ClickUp

يتيح Dogfooding لفريق ClickUp اختبار الميزات الجديدة داخليًا قبل طرحها للجمهور. وهذا يضمن أن الميزات مدمجة جيدًا وخالية من الأخطاء وتوفر تجربة مستخدم سلسة.

"نطلب آراء وملاحظات من الفرق الأخرى داخل ClickUp، لفهم الوظائف المختلفة التي قد تحتاج إلى تحسين لأداء عملها بشكل أفضل."

"نطلب آراء وملاحظات من الفرق الأخرى داخل ClickUp لفهم الوظائف المختلفة التي قد تحتاج إلى تحسين لأداء عملها بشكل أفضل."

تعد المساهمات متعددة الوظائف ضرورية لاكتشاف بعض المشكلات الأكثر شيوعًا التي يواجهها المستخدمون وحلها باستخدام ميزات مبتكرة.

اختبار المنتجات المتميز باستخدام Dogfooding

Dogfooding ليست مجرد ممارسة عصرية؛ إنها أمر بالغ الأهمية لتقديم منتجات برمجية عالية الجودة.

من خلال السماح للموظفين بأن يكونوا من أوائل مستخدمي إبداعاتهم، يمكن للشركات الحصول على رؤى قيّمة من المستخدمين، وتحديد المشكلات المحتملة ومعالجتها في وقت مبكر، وفي النهاية إنشاء برامج يحبها المستخدمون.

مع استمرار تطور صناعة البرمجيات، من المرجح أن يلعب "تجربة المنتج داخليًا" دورًا متزايد الأهمية في ضمان نجاح المنتجات والميزات الجديدة.

يمكن أن يكون ClickUp محطتك الوحيدة لتبسيط اختبار المنتجات الداخلية و"تجربة المنتج الداخلي" للبرامج من خلال دمج جهود الاختبار في منصة واحدة.

قم بوضع خطط الاختبار وتوزيع المهام على المختبرين وتتبع التقدم في الوقت الفعلي. يمنح ClickUp فريقك رؤية واضحة لما يتم اختباره ومن يقوم بذلك.

سجل الأخطاء بسهولة في ClickUp مع وصف تفصيلي ولقطات شاشة ومهام. تعزز هذه الممارسة الشفافية وتضمن إصلاح الأخطاء بكفاءة.

وبالمثل، تعد لوحات المناقشة في ClickUp طريقة ممتازة لمشاركة الأفكار والتعاون ومركزية الاتصال على الفور.

اشترك في ClickUp اليوم!

الأسئلة المتداولة (FAQ)

1. ما هو مثال على dogfooding؟

من الأمثلة على استخدام المنتجات داخليًا فريق مطوري برمجيات يستخدم الإصدار التجريبي من تطبيق الإنتاجية الخاص به داخليًا لتحديد الأخطاء وإصلاحها قبل طرحه للجمهور.

2. ما هو "تجربة المنتج الداخلي" في إدارة المنتجات؟

في إدارة المنتجات، يشير مصطلح "dogfooding" إلى ممارسة مديري المنتجات وغيرهم من أصحاب المصلحة الداخليين الذين يستخدمون منتج الشركة طوال عملية التطوير. يساعدهم ذلك في اكتساب خبرة مباشرة وتحديد المجالات التي تحتاج إلى تحسين قبل طرح المنتج للمستخدمين الخارجيين.

3. لماذا تسمى اختبار طعام الكلاب؟

يُعتقد أن مصطلح "اختبار المنتج الداخلي" نشأ عندما استخدم مطورو Microsoft نظام MS-DOS على أجهزة الكمبيوتر الشخصية الخاصة بهم، حيث قاموا عمليًا "بتجربة منتجهم الخاص" من خلال اختبار المنتج الذي كانوا يعملون على تطويره. أصبحت هذه المقارنة المسلية مصطلحًا معروفًا على نطاق واسع لاختبار الأدوات داخليًا وتشجيع هذا السلوك قبل إصدار ميزة جديدة أو إطلاق برنامج جديد.