10 برامج ملاحظات المنتج لفرق المنتجات في عام 2025

يوفر لك جمع الملاحظات حول المنتج رؤى حول توقعات عملائك، مما يتيح لك تقديم أفضل تجربة للعملاء. طلبات ملاحظات المنتج، بيتا الاختبار والتقارير وملاحظات الميزات هي بعض الطرق للقيام بذلك.

ولكن ما هي أفضل طريقة لجمع كل هذه المعلومات؟

إن تحسين نهجك يعني استخدام برامج عالية الجودة لجمع الملاحظات حول المنتج لتمكين فرق المنتج لديك. ومع ازدحام السوق بالخيارات البرمجية في السوق والنجاح المثبت الذي توفره، يستغرق أصحاب الأعمال مثلك وقتاً طويلاً لاتخاذ القرار.

نقدم لك قائمة شاملة بأفضل 10 أدوات لتقييم المنتجات، مصحوبة بتعمق في أكثر ميزاتها الفريدة وقيودها ونقاط السعر وما يقوله الآخرون عنها. لنجعلك تختار أفضل ما يناسبك!

ما الذي يجب أن تبحث عنه في برنامج ملاحظات المنتج؟

فيما يلي الميزات التي يجب أن تبحث عنها عند اختيار أداة قوية لتعليقات المنتجات:

ملاحظات متعددة القنوات: يجب أن يكون البرنامج مزوداً بدعم جمع الملاحظات متعددة القنوات. يجب أن يكون قادرًا على جمع البيانات من مصادر مختلفة مثل الاستطلاعات داخل التطبيق والبريد الإلكتروني ونماذج الملاحظات على الويب ووسائل التواصل الاجتماعي

يجب أن يكون البرنامج مزوداً بدعم جمع الملاحظات متعددة القنوات. يجب أن يكون قادرًا على جمع البيانات من مصادر مختلفة مثل الاستطلاعات داخل التطبيق والبريد الإلكتروني ونماذج الملاحظات على الويب ووسائل التواصل الاجتماعي قابلية التخصيص: يجب أن يسمح لك بإنشاء وتخصيص الاستبيانات ونماذج ملاحظات العملاء حسب الحاجة. يجب أن تتيح لك قابلية التخصيص تصميم منصات ملاحظات العملاء مع أنواع الأسئلة وصوت العلامة التجارية والتصميم

يجب أن يسمح لك بإنشاء وتخصيص الاستبيانات ونماذج ملاحظات العملاء حسب الحاجة. يجب أن تتيح لك قابلية التخصيص تصميم منصات ملاحظات العملاء مع أنواع الأسئلة وصوت العلامة التجارية والتصميم التغذية الراجعة في الوقت الحقيقي: تعد ميزات جمع البيانات في الوقت الحقيقي وإعداد التقارير التي تجمع ملاحظات المستخدمين أمرًا ضروريًا للحصول على ملاحظات العملاء الفورية

تعد ميزات جمع البيانات في الوقت الحقيقي وإعداد التقارير التي تجمع ملاحظات المستخدمين أمرًا ضروريًا للحصول على ملاحظات العملاء الفورية التحليل وإعداد التقارير: الأداة التحليلية متعددة الاستخدامات هي جزء من أي برنامج مختص بملاحظات المستخدمين حول المنتجات. عندما تقوم بتحليل ملاحظات المنتج وتصور البيانات التي تم جمعها، ستتعرف على الاتجاهات المتغيرة وتستجيب لها وفقًا لذلك بمساعدة الرؤى القابلة للتنفيذ من النظام

الأداة التحليلية متعددة الاستخدامات هي جزء من أي برنامج مختص بملاحظات المستخدمين حول المنتجات. عندما تقوم بتحليل ملاحظات المنتج وتصور البيانات التي تم جمعها، ستتعرف على الاتجاهات المتغيرة وتستجيب لها وفقًا لذلك بمساعدة الرؤى القابلة للتنفيذ من النظام الأتمتة: يجب أن يحتوي البرنامج على ميزات الأتمتة التي تخفف عبء المهام المتكررة والدنيوية على أعضاء الفريق

يجب أن يحتوي البرنامج على ميزات الأتمتة التي تخفف عبء المهام المتكررة والدنيوية على أعضاء الفريق التعاون: يجب أن يتيح التعاون بين أعضاء الفريق والفرق والأقسام لتسهيل الاستجابات السريعة ومنع سوء التواصل من خلال لوحة تحكم موحدة ومشتركة

يجب أن يتيح التعاون بين أعضاء الفريق والفرق والأقسام لتسهيل الاستجابات السريعة ومنع سوء التواصل من خلال لوحة تحكم موحدة ومشتركة القابلية للتطوير: مع نمو عملك، يجب أن ينمو برنامجك. ابحث عن أداة توفر قابلية التوسع

أفضل 10 برامج لتعليقات المنتجات لاستخدامها في عام 2024

1. كليك أب

استخدم المنطق الشرطي في نماذج ClickUp لجمع ملاحظات المنتج من العملاء

إذا كنت ترغب في الحصول على تجربة شاملة مع برنامج ملاحظات المنتج الخاص بك، ففكر في ClickUp. تجني الفرق والشركات من جميع الأحجام - الصغيرة والمتوسطة والكبيرة - فوائد استخدام كليك أب .

نماذج ClickUp هي طريقة ممتازة لجمع البيانات وتخصيص ملاحظات المستخدمين التي تتلقاها. قوالب ClickUp تجعل من السهل تنظيم جميع الجوانب، و ملاحظات المنتج الشاملة نموذج استطلاع الرأي يجعله إضافة ذات صلة لهذه القائمة. كبرنامج تعاوني، يتيح ClickUp لفريقك حل المشكلات معًا.

قم بتخصيص وعرض جميع ملاحظاتك في مكان واحد حتى تتمكن من تحسين منتجاتك وخدماتك

ClickUp أفضل الميزات

نماذج النقر فوق النماذج: تبسيط حلقة ملاحظات العملاء باستخدام نماذج ClickUp، مما يمكّنك من إنشاء نماذج مخصصة لإدخال ملاحظات العملاء المستهدفة، متعددة طرق عرض نماذج ClickUp والتفاصيل الخاصة بالمنتج. صنف ملاحظات العملاء وتجربة العملاء بكفاءة باستخدام الحقول المخصصة، مما يعزز التنظيم والتحليل

تبسيط حلقة ملاحظات العملاء باستخدام نماذج ClickUp، مما يمكّنك من إنشاء نماذج مخصصة لإدخال ملاحظات العملاء المستهدفة، متعددة طرق عرض نماذج ClickUp والتفاصيل الخاصة بالمنتج. صنف ملاحظات العملاء وتجربة العملاء بكفاءة باستخدام الحقول المخصصة، مما يعزز التنظيم والتحليل قالب استبيان آراء العملاء حول المنتج: تعظيم تطوير المنتج باستخدام قالب استبيان آراء العملاء الخاص ب ClickUp . التقط الرؤى وتتبع المشاعر و تحديد أولويات التحسينات دون عناء. يحتوي القالب على حالات قابلة للتخصيص، وحقول مخصصة للتصنيف التفصيلي، وطرق عرض متعددة لسهولة الوصول إليها. متكامل أداة إدارة المشروع ميزات تعزز كفاءة الاستبيان بشكل عام

تعظيم تطوير المنتج باستخدام قالب استبيان آراء العملاء الخاص ب ClickUp . التقط الرؤى وتتبع المشاعر و تحديد أولويات التحسينات دون عناء. يحتوي القالب على حالات قابلة للتخصيص، وحقول مخصصة للتصنيف التفصيلي، وطرق عرض متعددة لسهولة الوصول إليها. متكامل أداة إدارة المشروع ميزات تعزز كفاءة الاستبيان بشكل عام الخطوات التالية المستندة إلى البيانات: ستعرض الملاحظات التي تجمعها من العملاء المشكلات الملحة وتجميع طلبات الميزات الشائعة لتحسين خارطة طريق منتجك. ستؤدي النتيجة الإجمالية إلى تحسين تجربة العملاء

ستعرض الملاحظات التي تجمعها من العملاء المشكلات الملحة وتجميع طلبات الميزات الشائعة لتحسين خارطة طريق منتجك. ستؤدي النتيجة الإجمالية إلى تحسين تجربة العملاء ملخص الملاحظات بمساعدة الذكاء الاصطناعي: يقدم ClickUp الذكاء الاصطناعي الذي سيساعدك على تحليل ملاحظات العملاء وتجميعها في مهام قابلة للتنفيذ لفريقك لتنفيذها

يقدم ClickUp الذكاء الاصطناعي الذي سيساعدك على تحليل ملاحظات العملاء وتجميعها في مهام قابلة للتنفيذ لفريقك لتنفيذها ميزات تعاونية: اجمع أعضاء فريقك معًا في جميع ملاحظات العملاء ومشاريعك باستخدام لوحة التحكم الموحدة والمشتركة التي يوفرها ClickUp

تعزيز الإنتاجية مع خاصية التعاون إدارة المهام من خلال تعيين المهام، ووضع علامات على التعليقات، ومشاركة تسجيلات الشاشة في منصة واحدة

قيود ClickUp

طريقة عرض جانت تفتقر إلى التخصيص والمرونة

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: تسعير مخصص

تسعير مخصص ClickUp Brain: متاح على جميع الخطط المدفوعة مقابل 5 دولارات/عضو مساحة عمل/شهر

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

2. إزميل

عبر إزميل Chisel مثالي إذا كنت تبحث عن مساعد شامل لخدمة العملاء.

فهو يحتوي على ميزات فريدة مثل نظام تخزين ملاحظات العملاء المركزي المسمى Idea Box، وبوابات ملاحظات العملاء، واستطلاعات الرأي المدمجة الجاهزة للإطلاق في دقائق. تعد ميزة الجمهور إضافة بارزة.

إزميل أفضل الميزات

صندوق الأفكار: قم بتركيز بيانات ملاحظات العملاء في مستودع واحد مع صندوق الأفكار من Chisel. يساعدك على التقاط أفكارك وتنظيمها وترتيبها وتحديد أولوياتها. يستوعب البيانات تلقائيًا ويدويًا

قم بتركيز بيانات ملاحظات العملاء في مستودع واحد مع صندوق الأفكار من Chisel. يساعدك على التقاط أفكارك وتنظيمها وترتيبها وتحديد أولوياتها. يستوعب البيانات تلقائيًا ويدويًا بوابة ملاحظات العملاء: اجمع المدخلات من العملاء فيما يتعلق بالميزات الموضحة في خارطة طريق المنتج أو تمكينهم من اقتراح أفكار جديدة تمامًا لعلامتك التجارية

اجمع المدخلات من العملاء فيما يتعلق بالميزات الموضحة في خارطة طريق المنتج أو تمكينهم من اقتراح أفكار جديدة تمامًا لعلامتك التجارية الجمهور: استهدف بسهولة العملاء الذين تريد الحصول على آراء عملائك منهم. قم بتصنيفهم بناءً على الجنسية والعمر والجنس والدخل وغير ذلك لاستهداف المستخدم المثالي لاستطلاعات الرأي بدقة

قيود الإزميل

تتلعثم واجهة المستخدم ويمكن أن تسبب بعض مشكلات التحميل

يمكن أن يكون صعبًا على المستخدمين لأول مرة بسبب الحمل الزائد للميزات

تحتاج وظيفة ملاحظات المنتج ككل إلى التحسين أثناء جمع الملاحظات وطلبات الميزات

تصوير البيانات يفتقر إلى العمق والرؤى

تسعير إزميل

أساسي: مجاني للأبد

مجاني للأبد القسط: 49 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

49 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: أسعار مخصصة

إزميل التقييمات والمراجعات

G2: 4.8/5 (أكثر من 50 تقييمًا)

4.8/5 (أكثر من 50 تقييمًا) Capterra: تقييمات غير كافية

3. TypeForm

عبر نموذج الكتابة يركز Typeform على إنشاء استبيانات ونماذج تتعارض مع المألوف. يركزون على المظهر الجمالي للنماذج الخاصة بك حتى تتمكن من جذب انتباه المشاركين في الاستبيان بسرعة.

يمكنك بسهولة تضمين النماذج في منصات ومواقع متعددة حيث يمكنهم جمع أكبر قدر من الرؤية. تُعد ميزة VideoAsk فريدة من نوعها، حيث تتيح لك التحدث إلى عملائك وطلب تعليقات المستخدمين مباشرةً بلمسة إنسانية.

TypeForm أفضل الميزات

اختيارات جمالية فريدة من نوعها: اجذب انتباه المشاركين في الاستبيان من خلال صورة مرئية فريدة وملفتة للنظر تبرز وتترك انطباعًا

اجذب انتباه المشاركين في الاستبيان من خلال صورة مرئية فريدة وملفتة للنظر تبرز وتترك انطباعًا فيديو اسأل: تواصل مباشرةً مع عملائك واسألهم عما يمكن تحسينه في المنتج. أحيي الاهتمامات والعملاء المحتملين بلمسة إنسانية مع جمع البيانات والمعلومات المفيدة التي تحتاجها لتحسينها

تواصل مباشرةً مع عملائك واسألهم عما يمكن تحسينه في المنتج. أحيي الاهتمامات والعملاء المحتملين بلمسة إنسانية مع جمع البيانات والمعلومات المفيدة التي تحتاجها لتحسينها تضمين هادف: دمج النماذج بسلاسة عبر منصات الويب والبريد الإلكتروني، ومطالبة المستخدمين بشكل استراتيجي بأسئلة المتابعة الأكثر صلة لكشف النقاب عن رؤى أعمق

اكتب قيود النموذج

وجد بعض المستخدمين أن واجهة المستخدم في TypeForm مربكة وغير بديهية

خيارات التخصيص في TypeForm محدودة

تفتقر إلى التكامل مع الخدمات الشائعة بخلاف Zapier

تسعير TypeForm

الأساسي: 29 دولارًا/شهرًا لكل مستخدم

29 دولارًا/شهرًا لكل مستخدم بالإضافة: 59 دولارًا شهريًا لكل 3 مستخدمين

59 دولارًا شهريًا لكل 3 مستخدمين الأعمال: 99 دولارًا شهريًا لكل 5 مستخدمين

99 دولارًا شهريًا لكل 5 مستخدمين المؤسسات: أسعار مخصصة

TypeForm التقييمات والمراجعات

G2: 4.5/5 (أكثر من 700 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 700 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 820 تقييم)

4. صانع استبيانات ProProfs

عبر بروفس إن ProProfs Survey Maker هو حل عبر الإنترنت يتيح لك إنشاء استطلاع رأي في أقل من دقيقة باستخدام العديد من القوالب المعدة مسبقاً والأسئلة الجاهزة للاستخدام.

يقدم البرنامج استبيانات مضمنة من أنواع متعددة يمكن استخدامها خارج الصندوق لجمع أنواع مختلفة من البيانات. يتيح لك التطبيق عبر الإنترنت أيضًا إجراء استبيانات تظهر على أجزاء مختلفة من المنصات المختلفة، مما يعزز من ظهورها.

ProProfs Survey Maker أفضل الميزات

قوالب مصممة مسبقًا: إطلاق استطلاعات ونماذج قابلة للتخصيص بالكامل في 60 ثانية باستخدام أكثر من 100 قالب من قوالب صانع الاستطلاعات. تحتوي قوالب الاستبيانات المصممة مسبقًا على هيكل منظم لها

إطلاق استطلاعات ونماذج قابلة للتخصيص بالكامل في 60 ثانية باستخدام أكثر من 100 قالب من قوالب صانع الاستطلاعات. تحتوي قوالب الاستبيانات المصممة مسبقًا على هيكل منظم لها نماذج متعددة لجمع البيانات: اجمع أشكالاً مختلفة من البيانات وفقًا لاحتياجاتك الخاصة. يمكنك الحصول على العديد من الأسئلة المحملة مسبقًا والمناسبة لأنواع مختلفة من الاستطلاعات، بدءًا من استطلاعات أبحاث السوق واستطلاعات رضا العملاء (CSAT) إلى استطلاعات NPS واستطلاعات مشاركة الموظفين

اجمع أشكالاً مختلفة من البيانات وفقًا لاحتياجاتك الخاصة. يمكنك الحصول على العديد من الأسئلة المحملة مسبقًا والمناسبة لأنواع مختلفة من الاستطلاعات، بدءًا من استطلاعات أبحاث السوق واستطلاعات رضا العملاء (CSAT) إلى استطلاعات NPS واستطلاعات مشاركة الموظفين تعزيز الرؤية: قم بإجراء استطلاعات الرأي والنوافذ المنبثقة والشريط الجانبي والاستطلاعات داخل التطبيق من نقطة محورية مركزية. اعتمادًا على المنصة التي يستخدمها المستخدمون، يمكنك تخصيص نوع المشاركة التي تريد أن يكون عليها الاستطلاع الخاص بك

قيود صانع استبيانات ProProfs Survey Maker

تغلق خدمة العملاء التذاكر دون حل المشكلات أولاً ولا تجمع ملاحظات حول المنتج

في كل مرة تقوم فيها بعرض صفحة الترحيب، تعود التغييرات على الخط والتنسيق إلى الوضع الافتراضي، ويجب عليك إعادة إجرائها

الحد الأدنى من إمكانيات إعداد التقارير، حيث تكون التقارير مجرد تمثيل للبيانات على ورقة إكسل دون إضافة أي رؤى

أسعار برنامج ProProfs Survey Maker

الخطة المجانية: مجانية إلى الأبد لما يصل إلى 50 ردًا/شهرًا

مجانية إلى الأبد لما يصل إلى 50 ردًا/شهرًا خطة الأعمال: 39.99 دولارًا شهريًا لكل 100 رد/شهر

تقييمات ومراجعات صانع الاستطلاعات ProProfs Survey Maker

G2: 4.3/5 (أكثر من 40 تقييمًا)

4.3/5 (أكثر من 40 تقييمًا) Capterra: تقييمات غير كافية

5. اختبار المستخدم

عبر اختبار المستخدم يُعد UserTesting حلاً كفؤاً لتلبية احتياجاتك من الملاحظات على منتجاتك لأنه يتيح لك الوصول إلى جمهورك المستهدف بكفاءة باستخدام ميزة إدارة الجمهور.

اسمح لعملائك بفهم رأي المستخدمين الآخرين في منتجك باستخدام منصة البصيرة البشرية. وأخيرًا وليس آخرًا، تساعدك نماذج التعلم الآلي (ML) الخاصة بـ UserTesting في اتخاذ قراراتك التجارية الحاسمة.

أفضل ميزات UserTesting

إدارة الجمهور: تسهيل الحصول على تعليقات المستخدمين بسرعة وبدون عناء من أي جمهور باستخدام UserTesting. يمكنك الوصول إلى وجهات نظر متنوعة من خلال شبكة مساهمي UserTesting أو التفاعل مع عملائك وشركائك وموظفيك وغيرهم

تسهيل الحصول على تعليقات المستخدمين بسرعة وبدون عناء من أي جمهور باستخدام UserTesting. يمكنك الوصول إلى وجهات نظر متنوعة من خلال شبكة مساهمي UserTesting أو التفاعل مع عملائك وشركائك وموظفيك وغيرهم منصة البصيرة البشرية: استمتع بتجربة منصة الفيديو أولاً حيث يشارك أشخاص حقيقيون تفاعلاتهم مع منتجاتك, تصميمات أو التطبيقات، أو العمليات، أو المفاهيم، أو العلامات التجارية، مما يسمح للمستخدمين برؤية وسماع رؤاهم القيمة

استمتع بتجربة منصة الفيديو أولاً حيث يشارك أشخاص حقيقيون تفاعلاتهم مع منتجاتك, تصميمات أو التطبيقات، أو العمليات، أو المفاهيم، أو العلامات التجارية، مما يسمح للمستخدمين برؤية وسماع رؤاهم القيمة نماذج التعلّم الآلي: تسريع قرارات الأعمال الهامة من خلال التصور السريع للبيانات والرؤى الآلية. نماذج التعلّم الآلي (ML) الخاصة ب UserTesting بارعة في تحديد اللحظات الحاسمة في تجربة العميل، مما يلغي الحاجة إلى التحليل اليدوي الذي يتطلب عمالة مكثفة

قيود UserTesting

تحتاج ميزة اللوحات إلى التحسين

وظيفة سحابة الكلمات ليست دقيقة للغاية

يحتاج إلى ذكاء اصطناعي أفضل للنسخ

في بعض الأحيان، تكون هناك أخطاء عند محاولة إعداد اختبار

تسعير اختبار المستخدم

الأساسي: تسعير مخصص

تسعير مخصص متقدم: تسعير مخصص

تسعير مخصص الأقصى: تسعير مخصص: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات اختبار المستخدم

G2: 4.5/5 (650+مراجعة)

4.5/5 (650+مراجعة) Capterra: 4.4/5 (120+مراجعة)

6. صوت المستخدم

عبر صوت المستخدم يتعلق UserVoice باستخدام أحدث التعليقات لإحداث تغيير فوري وهادف وإيجابي في منتجك. وبالتالي، فإن ميزة التغذية الراجعة في الوقت الفعلي هي نقطة البيع الأساسية.

يأتي مع العديد من عمليات التكامل الجاهزة التي تساعد فريقك على الانتقال بسهولة. يوفر البرنامج أيضًا رؤى قيمة استنادًا إلى الملاحظات التي تساعدك في اتخاذ قرارات العمل المثلى.

أفضل ميزات برنامج UserVoice

تعليقات في الوقت الفعلي: اجمع تعليقات المستخدمين من عملائك على الفور للعمل على أي تغييرات تحتاج إلى إجرائها داخل عملية التطوير . يمكنك معالجة نقاط الألم بشكل مباشر وفوري

اجمع تعليقات المستخدمين من عملائك على الفور للعمل على أي تغييرات تحتاج إلى إجرائها داخل عملية التطوير . يمكنك معالجة نقاط الألم بشكل مباشر وفوري قدرات التكامل: استفد من عمليات التكامل التي يوفرها UserVoice. فهي تساعد فريقك على التكيف مع التغييرات وتحقيق أقصى استفادة من النظام. تتكامل الأداة بسهولة مع تطبيقات مثل Fullstory و Teams و Slack و Jira والمزيد

استفد من عمليات التكامل التي يوفرها UserVoice. فهي تساعد فريقك على التكيف مع التغييرات وتحقيق أقصى استفادة من النظام. تتكامل الأداة بسهولة مع تطبيقات مثل Fullstory و Teams و Slack و Jira والمزيد الرؤى المستندة إلى البيانات: استفد من UserVoice لاستخلاص رؤى قيّمة مستندة إلى البيانات من مجتمع المستخدمين لديك، مما يعزز قراراتك بشأن المنتج ويعزز نهج التطوير الذي يركز على المستخدم

قيود برنامج UserVoice

وجد بعض المستخدمين صعوبة في التنقل واستخدام البرنامج عند العمل مع خطوط إنتاج متعددة

وظائف محدودة لمؤسسات المؤسسات

يطلب المستخدمون المزيد من عمليات التكامل

تسعير برنامج UserVoice

الأساسي: 799 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

799 دولارًا أمريكيًا/شهريًا الإحترافية: 999 دولارًا في الشهر

999 دولارًا في الشهر القسط: 1,499 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

1,499 دولارًا أمريكيًا/شهريًا المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات صوت المستخدم

G2: 4.5/5 (230+مراجعة)

4.5/5 (230+مراجعة) Capterra: 4.2/5 (60+مراجعة)

7. المستخدمون

عبر مستخدمون سناب Usersnap هي منصة فريدة من نوعها تتيح لك تحسين تجربة المستخدمين والتفاعل معهم بشكل غير تقليدي. فهي ترفع من مستوى تفاعل المستخدمين من خلال نظام موحد للتغذية الراجعة.

يحتوي Usersnap على زر مخصص لالتقاط المشكلات بسلاسة. تأتي ميزة التعليقات داخل التطبيق مع وظيفة الرسم أيضاً. إن التجربة متعددة القنوات متقنة تماماً، مما يتيح لك التفاعل مع العملاء وجمع الملاحظات على مستويات متعددة.

Usersnap أفضل الميزات

زر وقائمة الملاحظات: قم بتنفيذ زر مخصص للملاحظات على موقعك الإلكتروني أو تطبيقك لتسجيل المشكلات والاقتراحات بسلاسة. يساعدك هذا على توجيه العملاء إلى خيارات الدعم والملاحظات المناسبة من خلال القائمة وإنشاء روابط إلى دردشة المراسلة أو صفحة المساعدة أو القنوات الأخرى من أجل عملية مبسطة

قم بتنفيذ زر مخصص للملاحظات على موقعك الإلكتروني أو تطبيقك لتسجيل المشكلات والاقتراحات بسلاسة. يساعدك هذا على توجيه العملاء إلى خيارات الدعم والملاحظات المناسبة من خلال القائمة وإنشاء روابط إلى دردشة المراسلة أو صفحة المساعدة أو القنوات الأخرى من أجل عملية مبسطة الأداة داخل التطبيق: تمكين المستخدمين من رسم التعليقات وتثبيتها مباشرةً على شاشاتهم باستخدام الأداة داخل التطبيق. إرفاق السياق التقني تلقائيًا، بما في ذلك معلومات المتصفح وعنوان URL وأخطاء JavaScript

تمكين المستخدمين من رسم التعليقات وتثبيتها مباشرةً على شاشاتهم باستخدام الأداة داخل التطبيق. إرفاق السياق التقني تلقائيًا، بما في ذلك معلومات المتصفح وعنوان URL وأخطاء JavaScript تجربة متعددة القنوات: نشر أدوات تقييم ونماذج تفاعلية مضمنة على مواقع الويب وفي رسائل البريد الإلكتروني، مصحوبة برابط صفحة واحدة قابلة للمشاركة في أي مكان تعزيز جمع الملاحظات وقياس مدى الرضا وتجميع طلبات الميزات بسلاسة عبر مختلف القنوات والأجهزة

قيود Usersnap المستخدمين

يفتقر إلى وظيفة البحث

لا يُسمح بالمرفقات عند التواصل مع المستخدمين النهائيين

سير عمل محدود مع وجود أربع حالات مشفرة فقط

تسعير #### تسعير Usersnap

بدء التشغيل: 99 دولارًا شهريًا لكل 10 مستخدمين

99 دولارًا شهريًا لكل 10 مستخدمين الشركة: 189 دولارًا شهريًا لكل 15 مستخدمًا

189 دولارًا شهريًا لكل 15 مستخدمًا القسط: 329 دولارًا شهريًا لكل 25 مستخدمًا

329 دولارًا شهريًا لكل 25 مستخدمًا المؤسسات: 949 دولارًا شهريًا

تقييمات ومراجعات المستخدمين

G2: 4.5/5 (70+مراجعة)

4.5/5 (70+مراجعة) Capterra: 4.8/5 (47+مراجعات)

8. هوتجار

عبر هوتجار تعد خرائط Hotjar الحرارية ميزة بارزة. يمكنها تحسين موقعك من خلال رؤى قيمة للعملاء. كما أنها تمنحك ملاحظات من خلال تسجيل حيث يمكنك رؤية ما يراه المستخدمون ويتفاعلون معه.

يمكن لأداة الملاحظات أن تجمع بيانات شاملة وتسمح لعملائك بوضع علامة ديناميكية على أجزاء معينة من الموقع الإلكتروني أو الصفحة وتقديم مدخلات حول هذا الجزء المحدد.

هوتجار أفضل الميزات

خرائط الحرارة: قم بتحسين أي صفحة على موقعك الإلكتروني باستخدام خرائط الحرارة من Hotjar. فهي تساعدك على تحديد المناطق المهملة وتحديد العناصر التي تزيد من المبيعات والاشتراكات

قم بتحسين أي صفحة على موقعك الإلكتروني باستخدام خرائط الحرارة من Hotjar. فهي تساعدك على تحديد المناطق المهملة وتحديد العناصر التي تزيد من المبيعات والاشتراكات أداة التعليقات: قم بتخصيص التعليقات التي تحصل عليها حول علاماتك التجارية باستخدام أداة بسيطة تدمج نفسها على منصاتك. يمكن للعملاء تقديم ملاحظات مركزة فيما يتعلق بجوانب محددة من موقعك ومنتجك من خلال تحديدها بسحب ونقر

قم بتخصيص التعليقات التي تحصل عليها حول علاماتك التجارية باستخدام أداة بسيطة تدمج نفسها على منصاتك. يمكن للعملاء تقديم ملاحظات مركزة فيما يتعلق بجوانب محددة من موقعك ومنتجك من خلال تحديدها بسحب ونقر التسجيلات: احصل على رؤية مباشرة لتجربة المستخدمين لديك. شاهد جلسات المستخدم الفعلية للكشف عن الاحتكاك الخفي وعوائق التحويل ومعالجتها

قيود Hotjar

واجهة مستخدم مربكة ومربكة

عدم وجود دعم مناسب للعملاء

خطط محدودة للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم

تسعير هوتجار

الأساسي: مجاني للأبد لما يصل إلى 35 جلسة يومية

مجاني للأبد لما يصل إلى 35 جلسة يومية بالإضافة: 39 دولارًا شهريًا لما يصل إلى 100 جلسة يومية

39 دولارًا شهريًا لما يصل إلى 100 جلسة يومية الأعمال: 99 دولارًا شهريًا لما يصل إلى 500 جلسة يومية

99 دولارًا شهريًا لما يصل إلى 500 جلسة يومية السعر: 213 دولاراً شهرياً لما يصل إلى 500 جلسة يومية

تقييمات ومراجعات هوتجار

G2: 4.3/5 (290+ تقييم)

4.3/5 (290+ تقييم) Capterra: 4.6/5 (500+مراجعة)

9. تقرير المستخدم

عبر تقرير المستخدم UserReport هو تطبيق لا يفعل الكثير ولكنه يحقق الكمال في كل ما يفعله. ويتضح ذلك في الميزات الثلاث الرئيسية، وهي أداة الاستبيان، وأداة التعليقات، وميزات الناشر.

فهي تندمج بسلاسة لتوفر بيانات نوعية ممتازة تساعد منتجك على التطور أكثر.

أفضل ميزات UserReport

أداة استطلاع الرأي: استخدم أداة استطلاع الرأي سهلة الاستخدام من UserReport من خلال تثبيتها بسرعة على موقعك الإلكتروني. اجمع رؤى المستخدمين حول التركيبة السكانية للمستخدمين وسلوكياتهم، وقم بقياس مدى رضاهم باستخدام NPS، ودمج Google Analytics لفهم المستخدم بشكل شامل

استخدم أداة استطلاع الرأي سهلة الاستخدام من UserReport من خلال تثبيتها بسرعة على موقعك الإلكتروني. اجمع رؤى المستخدمين حول التركيبة السكانية للمستخدمين وسلوكياتهم، وقم بقياس مدى رضاهم باستخدام NPS، ودمج Google Analytics لفهم المستخدم بشكل شامل أداة التعليقات: اجمع الأفكار بكفاءة وعالج الأخطاء باستخدام الميزة. توجه مدخلات المستخدمين تطوير العلامة التجارية والمنتج، ويحدد التصويت أولويات الميزات. تخصيص الأداة مع علامتك التجارية بأكثر من 60 لغة

اجمع الأفكار بكفاءة وعالج الأخطاء باستخدام الميزة. توجه مدخلات المستخدمين تطوير العلامة التجارية والمنتج، ويحدد التصويت أولويات الميزات. تخصيص الأداة مع علامتك التجارية بأكثر من 60 لغة ميزات الناشر: تمكين الناشرين من خلال مجموعة مصممة خصيصًا لاستكشاف جمهورهم والتحقق من صحته وعرضه وتحقيق الدخل منه واستثماره بفعالية. يساعدك على تحويل البيانات القيّمة إلى رؤى قابلة للتنفيذ وإظهار مدى وصول الجمهور إلى المعلنين، وبناء الثقة من خلال مجموعات المبيعات الجميلة التي تسلط الضوء على نتائج الحملات الناجحة

قيود UserReport

أفضل الميزات مخفية خلف نظام حظر الاشتراك غير المدفوع بسعر غير منشور

لا توجد خيارات للعرض التوضيحي عبر الإنترنت

تسعير #### تسعير UserReport

تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات UserReport

G2: لا توجد تقييمات كافية

لا توجد تقييمات كافية Capterra: تقييمات غير كافية

10. كوالارو

عبر كوالارو اطرح الأسئلة المناسبة في الوقت المناسب على المستخدمين المناسبين باستخدام ميزة الاستهداف المتقدم في Qualaroo.

يحتوي على بعض خيارات التخصيص الأنيقة التي تساعدك على جعل منصة التعليقات خاصة بك. ويمكنه أيضًا إنشاء استطلاعات رأي للمنتج داخل التطبيق على نظامي iOS و Android.

كوالارو أفضل الميزات

استهداف متقدم: قم بتقسيم جمهورك للحصول على خط مباشر إلى الجمهور المناسب من خلال تصفيتهم بناءً على الموقع الجغرافي والهوية والمدة التي قضيتها على صفحتك وموقع التمرير والمزيد. خصص استبيانك ليظهر مرة واحدة فقط لكل عميل حتى يتم ملؤه أو حتى تحقيق العدد المستهدف من الردود

قم بتقسيم جمهورك للحصول على خط مباشر إلى الجمهور المناسب من خلال تصفيتهم بناءً على الموقع الجغرافي والهوية والمدة التي قضيتها على صفحتك وموقع التمرير والمزيد. خصص استبيانك ليظهر مرة واحدة فقط لكل عميل حتى يتم ملؤه أو حتى تحقيق العدد المستهدف من الردود التخصيص: اعكس صورة علامتك التجارية في استبياناتك ونماذج الملاحظات من خلال مطابقة الألوان مع قالب شركتك، وإضافة الشعارات والنصوص المخصصة، والحد الأدنى من العلامة التجارية لكوالارو، وتصميم واجهة برمجة التطبيقات

اعكس صورة علامتك التجارية في استبياناتك ونماذج الملاحظات من خلال مطابقة الألوان مع قالب شركتك، وإضافة الشعارات والنصوص المخصصة، والحد الأدنى من العلامة التجارية لكوالارو، وتصميم واجهة برمجة التطبيقات استطلاعات الرأي المتوافقة مع الهاتف المحمول داخل التطبيق: عزز تفاعل المستخدم مع التطبيقات التي ترسل رسائل داخل التطبيق بشكل استراتيجي في الجلسة الأولى. توفر Nudges™ من Qualaroo تفاعلات سلسة وفي الوقت المناسب ومحسّنة للأجهزة المحمولة، مما يضمن تجربة إيجابية على الأجهزة المحمولة. إشراك المستخدمين بشكل استباقي، وجمع الملاحظات في الوقت الفعلي، وتبسيط إنشاء الاستبيانات باستخدام مجموعة أدوات تطوير البرمجيات الأصلية لنظامي iOS و Android

قيود كوالارو

يحتاج إلى زر إجراء جماعي لتصدير التقارير من استطلاعات متعددة في وقت واحد

لا توجد ميزة لتضمين الاستطلاعات مباشرةً في نص البريد

لا يمكن إنشاء مخططات بيانية مخصصة للحصول على عرض عالي المستوى لمقاييس الاستطلاع المختلفة

تسعير كوالارو

الخطة المجانية: مجانية إلى الأبد لما يصل إلى 50 ردًا/شهرًا

مجانية إلى الأبد لما يصل إلى 50 ردًا/شهرًا خطة الأعمال: 39.99 دولارًا شهريًا لما يصل إلى 100 رد/شهر

تقييمات ومراجعات كوالارو

G2: 4.3/5 (أكثر من 40 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 40 تقييم) Capterra: 4.7/5 (20+مراجعة)

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