5 إخفاقات في 5 منتجات تحولت إلى نجاحات

كما يعلم أي مخترع طموح، فإن تطوير فكرة رائعة ليست سوى الخطوة الأولى في تطوير منتج ناجح. فبدون المهارات التقنية لتصميم فكرتك الرائعة - أو شريك لمساعدتك في تحويلها إلى واقع - سيبقى اختراعك على الأرجح مجرد نسج من خيالك.

وهذا لا يأخذ في الحسبان حتى الاختراعات التي تتحول إلى نماذج أولية ولكنها لا تتطور إلى منتجات استهلاكية كاملة.

هناك أيضاً فئة ثالثة من المنتجات: الأفكار التي تحولت إلى اختراعات قابلة للتطبيق، ولكن ليس تلك التي قصدها المبتكر. فكر في العقاقير الطبية ذات الوصفات الطبية المدهشة فوائد غير موصوفة مثل دواء ارتفاع ضغط الدم بعض الأطباء يصفه بعض الأطباء لعلاج الكوابيس المرتبطة باضطراب ما بعد الصدمة . أو ضع في اعتبارك "بلاي-دوه": الصلصال القابل للتمدد والتشكيل بلا حدود والذي يعرفه الجميع ويحبونه كان الغرض منه في الأصل أن يكون منظفًا لورق الحائط.

لتسليط الضوء على الإبداع والمرونة التي تدخل في تطوير المنتج الناجح, انقر فوق قائمة بالمنتجات التي حققت نجاحًا في شيء آخر غير هدفها الأصلي من مجموعة من الأخبار ومصادر الخبراء.

استمر في القراءة لاكتشاف كيف تطورت هذه المنتجات الاستهلاكية الخمسة المعروفة إلى ما هو أبعد من الأفكار الأصلية لمخترعيها.

- هل تتساءل ما الذي يجب أن تبحث عنه في أ

/ href/ https://clickup.com/blog/product-management-tools//** أداة إدارة المنتجات //%href/

? نحن نغطي أفضل 11 أداة لإدارة المنتجات بشكل متعمق.

1. جهاز تنظيم ضربات القلب

عبر Birgit Reitz-Hofmann/ Shutterstock

في عام 1956، كان المخترع ويلسون غريتباتش يحاول ابتكار آلة يمكنها تسجيل صوت قلب الإنسان عندما قام عن طريق الخطأ بتركيب مقاوم كان مقاسه خاطئًا. فبدلاً من النتيجة المرجوة، بدأت الآلة في إصدار نبضاتها الخاصة.

على الرغم من أن النبض كان غير منتظم في البداية، إلا أن جريت باتش واصل العمل على الجهاز حتى أنتج نبضاً منتظماً بطاقة بطارية قليلة جداً.

وبعد إجراء المزيد من الاختبارات على كلب، أصبح جهاز تنظيم ضربات القلب لدى غريتباتش جاهزاً للبشر. وبحلول عام 1961، كان حوالي 100 مريض يستخدمون جهاز تنظيم ضربات القلب الجديد. وتشير التقديرات إلى أن ما يصل إلى 3 ملايين أمريكي يستخدمون جهاز تنظيم ضربات القلب القابل للزرع اليوم.

من تخطيط المتطلبات إلى إعداد التقارير بأثر رجعي، قامت ClickUp بتجميع 20_

_مراجع/ https://clickup.com/blog/product-management-templates// قوالب إدارة المنتجات %/%href/

تغطي كل جزء من عملية إدارة المنتج._

2. ملحق

عبر Indypendenz/ Shutterstock

القصة وراء فكرة الملاحظات التي أصبحت الآن منتشرة في كل مكان ملاحظة لاصقة بدأت في عام 1968 عندما كان أحد الكيميائيين في شركة 3M ومقرها مينيسوتا يحاول تطوير مادة لاصقة جديدة. أراد "سبنسر سيلفر" ابتكار مادة لاصقة أقوى وأقوى من تلك التي كانت تمتلكها الشركة بالفعل، وتوصل إلى فكرة الكريات الدقيقة. يمكن لهذه الكرات الصغيرة اللاصقة أن تلتصق بالأسطح ولكن يمكن إزالتها بسهولة. لم يتمكن سيلفر في البداية من إيجاد استخدام لها، ولكن في عام 1974، كان لدى زميل له يدعى آرت فراي "لحظة يوريكا" بينما كان يتحسس كتاب ترانيم أثناء تدريب جوقة الكنيسة، أدرك فراي أن الإشارات المرجعية ستكون أكثر فائدة بكثير إذا كان بإمكانها الالتصاق بالصفحة، مما يمنعها من السقوط أثناء فتح الكتاب.

وبمجرد أن طوّر فريق 3M النموذج الأولي للملصقات اللاصقة، أدركوا أنها مفيدة أيضًا لتمرير الملاحظات في المكتب. في عام 1980، أصدرت شركة 3M أول منتج من منتجات بوست-إيت وحقق نجاحاً كبيراً.

3. غلاف الفقاعات

عبر New Africa/ Shutterstock

ابتكر كل من ألفريد فيلدينغ ومارك شافانز غلاف الفقاعات في عام 1957 كخلفية مزخرفة كانا يأملان أن تجذب جيل البيت. وعندما قاما بتمرير ستائر استحمام بلاستيكية من خلال آلة ختم حراري، كانت النتيجة عبارة عن ورقة من الفيلم مع فقاعات هواء محصورة في الداخل.

وعلى الرغم من أن فيلدينج وشافانز لم يكونا متأكدين من أفضل استخدام لاختراعهما، إلا أنهما كانا على يقين بأنهما ابتكروا شيئًا مثيرًا للاهتمام وقدما براءات اختراع لهذه العملية. قام المخترعان بعصف ذهني لأكثر من 400 استخدام محتمل قبل أن يعثرا على استخدام واحد عالق في ذهنهما: مواد التعبئة والتغليف.

واليوم، أصبحت شركة Sealed Air - وهي الشركة التي أسسها فيلدينج وشافانز - إحدى الشركات المدرجة في قائمة فورتشن 500، وقد تجاوزت 5.5 مليار دولار من المبيعات في عام 2021 .

4. ليسترين

عبر جو جاي يونغ/ شاترستوك

هل أنت على دراية بمصطلح رائحة الفم الكريهة؟ قد لا تدرك أن صاغ ليسترين في الواقع المصطلح لبيع غسول الفم. في عام 1879، طوّر الدكتور جوزيف لورانس التركيبة الأصلية لليسترين كغسول للفم مطهر جراحي . حتى أنه سمى ابتكاره باسم الدكتور جوزيف ليستر، أول جراح أجرى عملية جراحية في غرفة معقمة وأبو الطب المطهر.

وبحلول عام 1895، نقل لورانس ملكية ليسترين إلى شركة لامبرت للأدوية، التي اكتشفت أنه يقتل الجراثيم في الفم أيضًا وسوّقته لأطباء الأسنان. وفي عشرينيات القرن العشرين، بدأت الشركة في بيع ليسترين كعلاج لـ "رائحة الفم الكريهة" - الذي كان يُعرف سابقاً باسم رائحة الفم الكريهة - وارتفعت مبيعاته بشكل كبير.

_بغض النظر عما قمت ببنائه، فإن إطلاقه للجمهور يعد لحظة حاسمة. وإليك السبب الذي يجعل من الممكن التحكم فيه وقياسه وآليًا* _إليك السبب الذي يجعل *عملية إدارة الإصدار* هي مفتاحك للنجاح.

5. يوتيوب

عبر Kaspars Grinvalds/ Shutterstock

من المرجح أن مستخدمي YouTube البالغ عددهم 2.5 مليار مستخدم نشط لم يكونوا ليتعرفوا على التكرار الأول لتطبيق الفيديو الشهير. في عام 2005، أنشأ المؤسسون المشاركون ستيف تشين وتشاد هيرلي وجاويد كريم موقع يوتيوب كموقع للمواعدة بالفيديو حيث يمكن للمستخدمين تحميل مقاطع فيديو لأنفسهم وهم يتحدثون عن شريك أحلامهم.

وبعد أقل من أسبوع واحد فقط، لم يقم أي شخص بتحميل أي فيديو. حتى أن المؤسسين المشاركين عرضوا على النساء 20 دولارًا لتحميل مقاطع الفيديو لأنفسهن على الموقع.

وبعد أن أدرك المؤسسون أن خطتهم الأولية لم تنجح، فتح المؤسسون المشاركون المنصة أمام أي فيديو - وولد YouTube كما نعرفه. وفي عام 2006، استحوذت Google على YouTube مقابل 1.65 مليار دولار، وفي الربع الثاني من عام 2022، استحوذت Google على YouTube عن أرباح بلغت 7.34 مليار دولار .

لا تستهين أبدًا بقوة الفشل

من الصعب أن تتخيل عالماً بدون أي من هذه الاختراعات - بعضها حرفياً والبعض الآخر مجازياً أنقذ حياة الناس.

كان المقصود من روجين أن يكون دواء لضغط الدم .

ونتج عن انسكاب عرضي من خليط نخالة القمح على الموقد.

والرجل الذي كان وراء الميكروويف كان يعمل في الأصل على معدات الرادار للحرب العالمية الثانية عندما اكتشف أذابت موجات الجهاز لوح شوكولاتة في جيبه.

لكن كل هذه الاختراعات بدأت كتجارب فاشلة، لذا لا تستهينوا أبدًا بقوة الفشل.

كواحد من كليك أب القيم الأساسية ، فإن زيادة 1% كل يوم هو مفتاح النجاح، وتعتبر كل من المكاسب الصغيرة والإخفاقات فرصًا للتعلم. قد تكون اكتشافاتك، سواء كانت كبيرة أو صغيرة، هي ما يقودك إلى اختراع الشيء الكبير التالي الذي يمكن أن يغير حياتنا إلى الأبد.

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، وكيف يمكن أن يساعد ClickUp فرق المنتجات على تبسيط ونجاح في

إدارة المنتجات

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الكاتب الضيف:_

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