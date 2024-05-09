كيفية إنشاء خريطة رحلة الموظف

هدف كل موظف هو بذل قصارى جهده في العمل. ومع ذلك، يشعر 41% فقط من الموظفين اليوم أنهم يؤدون عملهم على النحو الأمثل.

تقع على عاتق المؤسسة مسؤولية سد هذه الفجوة في المهارات والأداء وإطلاق العنان لنمو الموظفين. ومن الطرق الفعالة لتحقيق ذلك رسم خريطة لمسار الفريق باستخدام خريطة مسار الموظف. عند تنفيذها بالشكل الصحيح، تعزز هذه الخريطة من استبقاء الموظفين وتزيد من مشاركتهم وتحسن تجربتهم بشكل عام.

في هذا الدليل، سوف نستكشف خريطة رحلة الموظف، بما في ذلك تعريفها، وكيف تفيد مؤسستك، وكيفية إنشاء واحدة في ست خطوات بسيطة.

ما هي خريطة رحلة الموظف؟

تشمل رحلة الموظف كل ما يفعله الشخص ويشعر به ويستوعبه من لحظة رؤيته لوصف الوظيفة على بوابة التوظيف إلى لحظة مغادرته مؤسستك.

يتيح هذا الإطار، المفضل لدى قسم الموارد البشرية، للمديرين تقييم جميع جوانب تجارب الموظفين خلال فترة عملهم في المؤسسة.

تتيح لك خريطة رحلة الموظف تصور تجربة كل موظف في شركتك، بدءًا من التوظيف وحتى مغادرته. الهدف هو: حدد مجالات التحسين في تجربة الموظفين الحالية

خلق فرص لإضافة قيمة إلى عمل الموظف وبناء تجربة إيجابية للموظفين

اجمع تعليقات الموظفين في الوقت الفعلي حول ما يناسبهم وما لا يناسبهم

قم بتقييم مستوى رضا الموظفين واتخذ الإجراءات التصحيحية لتحسينه

اكتب أوصاف وظيفية أكثر دقة وملاءمة

حدد ميزانيتك وخصصها للمجالات التي تزيد من مشاركة الموظفين

فوائد خريطة رحلة تجربة الموظفين للموظفين والمديرين

الموظفون المتحمسون والملتزمون هم محرك النجاح لمؤسستك. ومع ذلك، لا يمكنك النجاح في خلق قيمة للموظفين إذا كنت لا تعرف أداءك الحالي أو ما يعتبرونه أساسيًا. استخدم خرائط رحلة الموظفين.

يوفر استخدام خريطة رحلة تجربة الموظفين العديد من المزايا لكل من الموظفين والمديرين.

كيف تساعد خرائط تجربة الموظفين الموظفين

تساعد الرؤى المستمدة من خريطة رحلة الموظف المؤسسات على إيجاد طرق لزيادة رضا الموظفين.

مع اتخاذ الشركة الإجراءات اللازمة لمعالجة الثغرات في تجربة الموظفين، سيبدأ الموظفون في الشعور بالسعادة في وظائفهم.

سيكونون أكثر تحفيزًا لتقديم عمل عالي الجودة.

كيف تساعد خرائط تجربة الموظفين المديرين

خريطة رحلة الموظف هي بوابة إلى أداء موظفيك وما يعيقهم عن النجاح. فكر فيها على أنها مجموع تجارب موظفيك معبراً عنها بطريقة بصرية سهلة الفهم.

تتيح الخريطة المرئية، مثل خريطة رحلة الموظف، للأطراف المعنية والقيادة فهم تجربة الموظف مع المؤسسة بشكل أفضل. فهي تتيح لهم معرفة ما ينجح في تجربة الموظفين الحالية وما لا ينجح.

يستفيد المديرون من خرائط رحلة الموظفين لتحسين تجربة كل موظف داخل الشركة واكتساب ميزة تنافسية في مجال المواهب.

عندما يختار الموظفون البقاء طواعية، يمكن للمديرين استغلال وقتهم في بناء قاعدة من المواهب عالية الأداء بدلاً من التعامل مع معدلات دوران الموظفين المرتفعة. كما يساعدهم ذلك على تحديد أولويات الموارد والميزانية وما إلى ذلك، وتوضيح أدوار الموظفين.

علاوة على ذلك، بفضل الرؤى المستمدة من خريطة رحلة الموظف، يمكن للقادة والمديرين إيجاد طرق لتصميم الوظائف والمزايا لجذب المواهب عالية الجودة والحصول على مجموعة جاهزة من المرشحين المهتمين لتلبية احتياجات التوظيف.

5 مراحل رحلة الموظف التي يجب معرفتها

يمر كل موظف بسلسلة من المراحل، بدءًا من لحظة تقديمه للوظيفة وحتى مغادرته. تمر هذه الرحلة بخمس مراحل من دورة حياة الموظف:

المرحلة 1: التوظيف

تشمل مرحلة التوظيف جميع الخطوات التي تصاحب تعيين موظف، بما في ذلك الاعتبارات المهمة مثل:

كم من الوقت يستغرق توظيف مرشح محتمل وكم يكلف ذلك؟

معدل قبول عروض العمل

جودة الموظفين الجدد

جاذبية إعلانات الوظائف في الشركة

مستويات تفاعل المرشحين خلال عملية المقابلة.

غالبًا ما تستخدم فرق التوظيف قوالب الموارد البشرية لتحسين هذه المرحلة من عملية التوظيف.

تنزيل هذا النموذج حسّن فهمك لأنواع الموظفين الذين تحتاجهم مؤسستك لتحقيق أهدافها باستخدام هذا النموذج

على سبيل المثال، يتيح نموذج خطة التوظيف من ClickUp لفريق الموارد البشرية إنشاء خطة توظيف شاملة تتضمن ما يلي:

تصور مدى توفر كل عضو في الفريق

تسهيل توزيع المهام بناءً على التوافر

يوفر نظرة شاملة على جميع أعضاء الفريق ومهاراتهم

يمكن لمديري التوظيف استخدام الخطة كأساس لتوظيف الموظفين وفقًا للمهارات والخبرات والأموال المتاحة.

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المرحلة 2: التمهيد

تشير مرحلة التهيئة إلى الأسابيع القليلة الأولى في الوظيفة عندما يتعرف الموظفون الجدد على عمليات الشركة وموظفيها.

عادةً ما تقوم فرق الموارد البشرية بإنشاء كتيبات للموظفين لمساعدة الموظفين الجدد على الاندماج بشكل أسرع وتوضيح أدوارهم ومسؤولياتهم. يمكن القيام بذلك أيضًا بمساعدة برامج التمكين.

تساعد عملية تأهيل الموظفين الجديدة المصممة جيدًا والمنفذة بشكل فعال الموظفين على أن يصبحوا أكثر إنتاجية في أدوارهم وأن يبنوا علاقات طويلة الأمد مع المؤسسة.

المرحلة 3: التطوير

تركز مرحلة التطوير على مساعدة الموظفين على تطوير مهاراتهم وخبراتهم بمعدلات مختلفة.

ويشمل ذلك مراجعة أداء الموظفين لقياس الإنتاجية والنتائج، وتقييم المهارات الشخصية مثل العمل الجماعي، وفهم الطموحات المهنية. وهذا يساعد المديرين على توفير فرص لتوسيع نطاق مهاراتهم. كما يخلق فرصًا للتقدم التدريجي مثل الانتقال بين الوظائف والترقيات وما إلى ذلك.

يمكن لفرق الموارد البشرية استخدام مجموعة متنوعة من برامج إدارة المواهب لدفع المبادرات. كما تساعد بعض الشركات الموظفين على تحسين مهاراتهم أو أداءهم الوظيفي من خلال برامج تدريبية باستخدام برامج تدريب متخصصة.

المرحلة 4: الاحتفاظ بالموظفين

تتضمن مرحلة الاحتفاظ بالموظفين الحفاظ على أداء الموظفين وتعزيز تطورهم وتشجيعهم على الاستمرار في المساهمة في نجاح الشركة.

في هذه المرحلة، يجب على الشركة التأكد من أن الموظفين يشعرون بالارتباط بمهمتها وأنهم متحمسون لتقديم أفضل ما لديهم.

تطبق المؤسسات استراتيجيات للاحتفاظ بالمواهب، مثل:

سياسات إجازة الوالدية الشاملة

خيارات الإجازات الطويلة والإجازات الدراسية

برامج المكافآت والتقدير

برامج ملكية الأسهم للموظفين (ESOP) والحوافز النقدية لأفضل الموظفين

فرصة للعمل عن بُعد أو العمل المختلط

الاحتفال بذكرى العمل السنوية وأعياد الميلاد وغيرها.

المرحلة 5: الخروج

تشير مرحلة الخروج إلى الموظفين الذين يغادرون الشركة (سواء بسبب التقاعد أو تغيرات في الحياة أو فرص في مؤسسات أخرى). هنا، يجري فريق الموارد البشرية مقابلات خروج لفهم ما حدث من مشكلات في تجربة الموظف ولإجراء تحسينات.

6 خطوات لإنشاء خريطة رحلة الموظف

يُشكل الاستماع إلى موظفيك في كل مرحلة من مراحل رحلتهم داخل المؤسسة أساسًا لخريطة رحلة تجربة موظفين قوية. ولكن من أين تبدأ؟

دعنا نستعرض الخطوات اللازمة لإنشاء خريطة رحلة الموظف لمساعدتك على فهم الاحتياجات الشخصية لموظفيك.

استخدم قائمة المراجعة المكونة من 6 خطوات لإنشاء خريطة شاملة تسلط الضوء على المعالم الهامة واللحظات الحاسمة والعوامل المهمة لموظفيك.

الخطوة 1: حدد شخصية موظفيك

تتمثل الخطوة الأولى في رسم خريطة تجربة الموظفين في تقسيم الموظفين إلى شرائح وإنشاء شخصية للموظف. تجنب بناء شخصية الموظف على تفاصيل مثل الخصائص الديموغرافية. بدلاً من ذلك، قسّم الموظفين بناءً على الأدوار الوظيفية (مثل المساهم الفردي، وقائد الفريق، وما إلى ذلك)، المجموعات (مثل الموظفين عن بُعد أو في الموقع، والموظفين الجدد أو المديرين ذوي الخبرة، وما إلى ذلك)، الوظائف (مثل المالية، والتسويق، وما إلى ذلك)، المستويات.

على سبيل المثال، ستختلف خريطة رحلة تجربة الموظف لمصمم مبتدئ عن تلك الخاصة بمدير تسويق متوسط المستوى.

بمجرد تحديد شخصيات موظفيك، حدد أولويات الشخصيات التي يجب تعيينها أولاً.

نصيحة احترافية: عند إنشاء شخصية الموظف، تأكد من تضمين دعاة الموظفين والموظفين السابقين الذين قد عادوا إلى شركتك للحصول على فهم أكثر شمولية لما يريده موظفوك والأمور التي أخطأت فيها مؤسستك.

الخطوة 2: تحديد نقاط الاتصال

بعد ذلك، يجب عليك توثيق التفاعلات طوال فترة عمل الموظف في مؤسستك، بدءًا من التوظيف وحتى المغادرة. احصل على مدخلات من الفرق والأقسام متعددة الوظائف للحصول على ملاحظات أكثر شمولاً.

لتحديد نقاط الاتصال المناسبة، اطلع على تجربة الشخصية الخاصة بك عبر خمس مراحل رئيسية والأنشطة والتدخلات التي قمت بها في كل مرحلة:

التوظيف: قوائم الوظائف الشاغرة، وإجراءات المقابلات، ومناقشة العقود، ووضع اللمسات الأخيرة عليها

التأهيل: التفاعلات من اليوم الأول إلى اندماج الموظف بشكل كامل في المؤسسة

التطوير: تقييم الأداء، وفرص بناء المهارات، والتدخلات التدريبية، وفرص النمو

الاحتفاظ بالموظفين: عناصر الوظيفة التي تساعد على إشراك الموظفين وإبقائهم سعداء، على سبيل المثال، المزايا، سياسة الإجازات، الرضا الوظيفي، التقدير، إلخ.

الخروج: مقابلات الخروج عند استقالة الموظفين، وعملية إنهاء الخدمة

أو إذا كانت مؤسستك لديها نظام محدد لتطور الأدوار، فاستخدم الوقت كمؤشر لرسم خريطة تجربة الشخصية. استخدم هذا المثال وقم بتعديله حسب ما تراه مناسبًا:

اليوم صفر (قبل اليوم الأول)

اليوم الأول

30 يومًا

60 يومًا

90 يومًا في

مرور عام واحد

مرور عامين

إنهاء الخدمة

الخطوة 3: فهم احتياجات الموظفين

تتطلب الخطوة الثالثة رسم خريطة لتعليقات الموظفين وتأثير كل تفاعل في كل مرحلة من مراحل دورة حياة الموظف.

للقيام بذلك، قم بتضمين جميع العوامل المحتملة التي تؤثر على تجربة موظفيك. قم بإدراج العمليات تحت كل مرحلة للتأكد من تغطية جميع تجارب الموظفين الرئيسية.

على سبيل المثال، لنفترض أن موظفك في مرحلة التوظيف. تشمل العمليات الهامة التي يجب مراجعتها وتخطيطها لتجربة الموظف ما يلي:

نشر الوظائف الشاغرة على المنصات ذات الصلة مثل LinkedIn و Glassdoor وغيرها.

التواصل مع المرشحين عبر رسائل بريد إلكتروني أو رسائل مخصصة

تنسيق المقابلات مع فريق التوظيف

إجراء مقابلات باستخدام استبيان مخصص

التواصل مع المرشحين بشأن حالة طلباتهم

استضافة فعاليات التواصل الافتراضية أو الشخصية للمرشحين المحتملين

توفير الموارد والأدلة الإرشادية حول ثقافة الشركة وقيمها

تقديم رؤى ثاقبة حول هيكل الفريق والمسارات الوظيفية المحتملة داخل المؤسسة

يمكنك رسم خريطة رحلة الموظف في تنسيقات مختلفة، مثل قائمة أو جدول زمني.

عند إجراء عصف ذهني مع الموظفين لفهم أهدافهم المهنية في العمل، استخدم نموذجًا مخصصًا وجاهزًا للاستخدام مثل نموذج المسار الوظيفي من ClickUp.

تنزيل هذا النموذج تصور المسار الوظيفي لكل عضو في الفريق باستخدام نموذج المسار الوظيفي من ClickUp

هذا النموذج مثالي لـ:

إنشاء مسارات وظيفية تدمج الطموحات المهنية الشخصية والأهداف التنظيمية

إظهار الفرص المتاحة لمشاركة الموظفين ونموهم وتعلمهم

تتبع تقدم كل موظف نحو أهدافه المهنية من أجل إدارة فريق عمل فعالة

تخطيط وتحديد معالم S.M.A.R.T لكل عضو في الفريق

نصيحة احترافية: استخدم قوالب خرائط المسار الوظيفي لتحديد فرص النمو الوظيفي ودعم موظفيك من خلال خارطة طريق قائمة على المعالم.

الخطوة 4: حدد تجربة الموظفين الحالية

يتضمن تخطيط تجربة الموظفين دمج جميع اللحظات المهمة التي تهم موظفيك. وهنا يأتي دور نموذج خريطة التعاطف في فهم طريقة تفكير موظفيك.

يجب أن تكون خريطة رحلة الموظف مفصلة قدر الإمكان، بما في ذلك الموارد الأساسية التي يحتاجها الموظفون وجميع العمليات التي يجب على الموظفين إكمالها في كل مرحلة.

نظرًا لوجود العديد من العناصر المتغيرة التي يجب أخذها في الاعتبار، فأنت بحاجة إلى أداة بصرية للغاية مثل Mind Maps من ClickUp لتصور خريطة رحلة الموظف بسهولة:

ارسم الروابط بين احتياجات الموظفين والعمليات باستخدام خرائط ClickUp Mind Maps

تعاون مع الموظفين لرسم خريطة الرحلة وتحديث المحتوى باستخدام عُقد السحب والإفلات في الأداة. أنشئ خرائط ذهنية قائمة على المهام أو العُقد حسب نوع رحلة الموظف التي تريد رسمها.

الخطوة 5: تحديد الثغرات من خلال تعليقات الموظفين في الوقت الفعلي

أفضل طريقة لتحديد الثغرات وفرص خلق القيمة في تجربة موظفيك الحالية هي الحصول على معلومات فورية حول أهداف موظفيك.

تحتاج إلى معرفة الطموحات المهنية لموظفيك لضمان أن تكون تجربة موظفيك سلسة وملائمة.

أصبح تحديد أهداف الموظفين أمرًا في غاية السهولة مع ClickUp Goals:

أنشئ أهدافًا مخصصة وتابع التقدم المحرز بنقرة زر واحدة

استخدم هذه الميزة لتعيين أهداف قابلة للتتبع على طول رحلة الموظف. سواء كنت تضع أهدافًا رئيسية ومؤشرات أداء رئيسية (OKRs) أو بطاقات تقييم أسبوعية للموظفين أو غير ذلك، يمكن تحديد جميع أهدافك بجدول زمني واضح وأهداف قابلة للقياس. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمديرين توفير الوقت من خلال عملية تتبع التقدم التلقائية.

بمجرد تحديد الأهداف، يحين الوقت لإنشاء آلية لجمع تعليقات الموظفين على أساس المراحل أو الوقت. قابل الموظفين في أماكنهم واحصل على تعليقات صادقة وجديدة حول رحلة الموظفين.

استخدم الأسئلة التالية لاكتشاف نمط داخل كل مرحلة:

ما هي المراحل التي تتلقى تعليقات إيجابية أو سلبية؟

هل هناك مشاعر مشتركة عبر المراحل؟ هل يمكن معالجتها على الفور؟

هل تطلب التعليقات على الفور بدلاً من انتظار الوقت المناسب؟

على سبيل المثال، إذا اشتكى أحد الموظفين من عدم دقة الوصف الوظيفي مقارنة بمسؤولياته اليومية، يمكنك تغيير الوصف الوظيفي في مرحلة التوظيف.

فيما يلي قائمة مرجعية بالأدوات التي يمكن استخدامها لجمع تعليقات الموظفين بأكبر قدر من الفعالية:

استطلاعات رأي مجهولة المصدر للتأهيل

استطلاعات NPS مع أسئلة متابعة مفتوحة

مقابلات فردية خاصة

استطلاعات سنوية حول مشاركة الموظفين

مقابلات نهاية الخدمة

التعليقات عبر الإنترنت من الموظفين الحاليين أو السابقين على مواقع الويب مثل Indeed و Glassdoor وغيرها.

صناديق الاقتراحات الافتراضية

الخطوة 6: تنفيذ التغييرات وقياس النجاح

بناءً على التعليقات التي تم الحصول عليها، حان الوقت لتطبيق التعليقات. من أين تبدأ وكيف تبدأ؟

بمجرد فهم التعليقات وتأثيرها على تجربة الموظفين، ستحتاج إلى تحديد أولويات التعليقات التي يجب اتخاذ إجراءات بشأنها أولاً. ستحتاج أيضًا إلى النظر في الميزانية والموارد اللازمة لإجراء هذه التغييرات.

بعد تنفيذ التغييرات، قم بمراجعة رحلات الموظفين وتقييمها بشكل دوري للتأكد من توافقها مع متطلبات الموظفين الحالية. إن قياس نجاح رحلات الموظفين لا يقل أهمية عن إنشائها.

استخدم ClickUp Brain لتسريع عملية جمع المعلومات. يحتوي على ثلاث أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لمساعدتك في إدارة المعلومات المتعلقة بالموظفين، وأتمتة المهام، والحصول على إجابات للأسئلة التي تركز على الموظفين، وإنشاء محتوى مخصص لفريقك — مع مساعد ذكاء اصطناعي كشريك.

دع ClickUp Brain يكتب ردود البريد الإلكتروني ويصقل النصوص نيابة عنك ببضع نقرات

فيما يلي شرح تفصيلي للأدوات الثلاثة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي المتاحة لك:

مدير المعرفة بالذكاء الاصطناعي: يوفر لك إجابات فورية ودقيقة وسياقية لأي معلومات تتعلق بموظفيك تم تسجيلها في ClickUp، مثل أدوارهم الحالية والمشاريع التي يشاركون فيها، وما إلى ذلك.

مدير مشروع الذكاء الاصطناعي: يتيح لك أتمتة المهام وتحديثات التقدم وتقارير الحالة لموظفيك حتى لا تضطر إلى إضاعة الوقت في الأعمال اليدوية مثل إنشاء تقارير الأداء لموظفيك وتحليل البيانات حول معدلات إنجاز المهام وما إلى ذلك

AI Writer for Work: يعمل كمساعد في الكتابة لمساعدتك على تحسين مستنداتك وأسلوبك في الكتابة ونبرة صوتك وردودك؛ كما تتيح لك هذه الأداة إنشاء جداول ونصوص وقوالب لموظفيك. ومن بين التطبيقات الشائعة لهذه الأداة التحقق من الأخطاء النحوية والإملائية في موجزات المشاريع وإنشاء رسائل بريد إلكتروني للاتصال الداخلي، وما إلى ذلك.

استخدم ClickUp Brain لإنشاء رسائل بريد إلكتروني فعالة في غضون ثوانٍ

استفد من الذكاء الاصطناعي وقم بتنفيذ التغييرات بشكل أكثر ذكاءً وكفاءة.

ما يجب تضمينه في خريطة رحلة الموظف

تحتوي خريطة رحلة الموظف الفعالة على عناصر أساسية ومعايير يجب اتباعها. استخدم هذه النصائح لتحسين جودة خريطة رحلتك:

جمع وتحليل ملاحظات الموظفين

قم بدمج ملاحظات الموظفين باستخدام نموذج ملاحظات الموظفين من ClickUp لجعل تجربة موظفيك أكثر شمولاً وإنصافاً مع سد الفجوة بين توقعات الموظفين.

تنزيل هذا النموذج تعرف على رأي الموظفين في الإدارة وثقافة الشركة والرواتب والمزايا وبيئة العمل باستخدام نموذج تعليقات الموظفين من ClickUp

استفد من هذا النموذج لفهم رأي موظفيك في الشركة وثقافتها المؤسسية وإدارتها وما إلى ذلك. كما يساعدك على جمع تعليقات الموظفين المفيدة وتتبع مشاعرهم بمرور الوقت.

تكمن الفكرة في تقييم الحالة الذهنية الحالية لموظفيك وتقييم حالتهم العاطفية في كل خطوة على الطريق — وهي مهمة تتطلب أداة شاملة مثل منصة إدارة الموارد البشرية ClickUp:

بسّط عمليات التوظيف والتأهيل وتطوير الموظفين باستخدام منصة ClickUp الشاملة لإدارة الموارد البشرية

استفد من هذا البرنامج لجمع التعليقات النوعية والكمية وإنشاء أفضل تجربة للتأهيل. توفر الأداة طرق عرض قابلة للتخصيص لمواءمة الفريق وإنشاء مركز رئيسي للمعلومات المهمة عن الموظفين.

استخدم برامج مرنة لتحسين خريطة رحلة الموظفين

يعد الحصول على ملاحظات الموظفين في الوقت المناسب أمرًا أساسيًا. وتوقع قيام الفريق بذلك يدويًا هو إهدار للموارد الثمينة والوقت. وهنا يأتي دور الاستفادة من البرامج المرنة مثل ClickUp لتنفيذ منهجيات مرنة. ستتمكن من:

اجمع التعليقات من الموظفين في مختلف نقاط الاتصال في الوقت الفعلي واحصل على رؤى محدثة حول تجاربهم فور حدوثها

تتبع التغييرات والتحسينات التي تم إجراؤها بناءً على ملاحظات الموظفين وتأكد من معالجة مخاوفهم بسرعة

اجمع التعليقات المختلفة عبر الفرق والأقسام والوظائف لتعزيز الفهم المشترك لما يعمل بشكل جيد و تعزيز التعاون بين أعضاء الفريق

كرر عملية رسم خريطة رحلة الموظفين وقم بتكييفها وتأكد من أنها تظل مناسبة وفعالة

أشرك الموظفين في عملية رسم خريطة رحلة الموظفين وعزز مستويات مشاركتهم

نصيحة احترافية: ادمج برنامج تجربة الموظفين في برنامج الموارد البشرية الخاص بك وقم بإنشاء محفزات لإرسال طلبات التعليقات عندما يكمل الموظف مهام معينة أو يحقق إنجازات محددة وغير ذلك الكثير.

حلل كل مرحلة من وجهات نظر متعددة

كل مرحلة من مراحل رحلة الموظف فريدة من نوعها، مما يستلزم دراسة شاملة لمختلف مكوناتها.

على سبيل المثال، قد يؤدي النظر إلى مرحلة ما من منظور الموظف فقط إلى إغفال عوامل مهمة تتعلق بالتحديات السائدة في العمل.

تخيل السيناريو التالي: لنفترض أنك تحلل مرحلة "التطوير" من رحلة الموظف. أثناء التركيز على تجربة الموظف فقط، قد تكتشف الحاجة إلى المزيد من فرص التدريب.

ومع ذلك، إذا أخذت في الاعتبار عوامل إضافية، مثل التغييرات الحديثة في التكنولوجيا ومعايير الصناعة، فقد تدرك أن نقص موارد التدريب يرجع إلى قيود الميزانية ومواد التدريب القديمة — وهي منظور أكثر عمقًا وأوسع نطاقًا يمكن لفريقك العمل به.

قم بتقييم أهدافك النهائية وكن على دراية بالأشخاص الذين تشركهم

يساعدك تضمين مجموعة من الأدوار ذات الصلة في التقييم على تحديد خريطة رحلة الموظفين بوضوح. ومن الأمثلة على ذلك فريق الموارد البشرية وممثل قسم التعلم والتطوير وممثلو الموظفين متعددي الوظائف وفريق الاتصالات المؤسسية والمديرون المباشرون.

سيساعدك ذلك على فهم ما يلي:

كيف تبدو خريطة الرحلة المثالية بالنسبة لك

كيف ستؤثر رحلة الموظفين على الأدوات والأنظمة التنظيمية

المشكلات التي تحاول حلها

كيفية قياس النجاح ومواءمته مع الأهداف النهائية للمؤسسة

ما الذي يجب تجنبه في خريطة رحلة الموظف؟

لنلقِ الآن نظرة على ما يجب تجنبه في خريطة رحلة الموظف.

لا تتبع نهجًا واحدًا يناسب الجميع

لا يوجد موظفان متشابهان، وكذلك الحال بالنسبة لرحلتهم مع المؤسسة. يجلب كل موظف خبرات ومهارات وتطلعات فريدة إلى طاولة العمل. إذا لم تقم بتخصيص رحلة الموظفين لتناسب احتياجاتهم وأهدافهم الفردية، فلن تتمكن من تحقيق مزيد من المشاركة والرضا والإنتاجية.

استخدم أدوات مثل الخرائط الذهنية أو الملاحظات اللاصقة أو لوحات ClickUp البيضاء لإنشاء خريطة رحلة الموظف المخصصة التي تناسب احتياجاتك.

تعاون مع الفريق واستخدم السبورة الافتراضية الوحيدة في العالم

تتيح لك ClickUp Whiteboards تحويل أفكار فريقك إلى إجراءات منسقة من مكان مركزي.

من الرائع أن يكون لديك نموذج، ولكن لا تخف من تخصيصه ووضع خريطة رحلة الموظفين المخصصة لمختلف شخصيات الموظفين.

لا تنسَ مراجعة خريطة رحلة الموظفين باستمرار

بالتأكيد، تختلف خريطة رحلة كل موظف باختلاف القطاعات. ومع ذلك، فهي كيان دائم التطور ومحكوم عليه بالتغيير مع نمو مؤسستك وتطور احتياجات موظفيك. راجع خريطتك باستمرار وأدخل عليها التغييرات التي تعكس الواقع الحالي.

إنشاء خريطة رحلة الموظف: ملخص حدد شخصية (شخصيات) موظفيك

حدد جميع نقاط الاتصال لقياسها

افهم احتياجات الموظفين في كل مرحلة

ارسم خريطة لتجربة الموظفين الحالية من وجهات نظر مختلفة

استخدم الملاحظات الداخلية لتحديد الثغرات في التجربة

قم بتخصيص رحلة الموظف وتحسينها وإعادة تقييمها على فترات زمنية محددة

ضع الهدف النهائي نصب عينيك

التأثير الثلاثي لخريطة رحلة الموظف الجيدة

تؤثر خريطة رحلة الموظف على المؤسسة بثلاث طرق مترابطة:

بناء ثقافة مكان عمل تركز على الموظفين

بالنظر إلى أنك تجمع ملاحظات الموظفين وتتخذ إجراءات مستنيرة، ستفهم اللحظات الأكثر أهمية وكيف تؤثر على تجربة الموظفين.

بفضل الرؤى الاستراتيجية والبيانات المتعلقة بالمقاييس الرئيسية مثل معدل ترك العمل والمشاركة والإنتاجية، تصبح ثقافة العمل وعملية التفكير أكثر تركيزًا على الموظفين.

تحسين معدلات رضا العملاء

مع خدمة موظفيك بشعور جديد بالهدف، سيكون عملاؤك أكثر سعادة بفضل جودة الخدمة العالية. مع ارتفاع معدلات رضا العملاء، من المرجح أن يصبح المزيد من العملاء مخلصين لعلامتك التجارية ويصبحوا دعاة للعلامة التجارية على المدى الطويل.

زيادة الحافز لدى القوى العاملة

تكشف خريطة رحلة الموظف عن الجوانب الخفية لتجربة موظفيك. وتشكل هذه التجارب غير المرئية فرصة لتلبية احتياجات الموظفين وتجاوز توقعاتهم. مع تحسن تجربة الموظفين، سيصبح موظفوك أكثر سعادة وتحفيزًا.

قم ببناء رحلة إيجابية للموظفين من اليوم الأول مع ClickUp

يبدأ تحسين تجربة الموظفين لديك برسم خريطة لمسار كل موظف على حدة والاستماع إلى موظفيك في كل مرحلة. يساعد استخدام برامج مرنة مثل ClickUp على فهم الأهداف العاطفية والعقلية والمهنية لموظفيك. ستتمكن من التواصل مع الموظفين في اللحظات الحرجة والحصول على ملاحظاتهم حول ما يهمهم وما لا يعمل بشكل جيد.

ستساعدك الأفكار التي تستخلصها من خريطة رحلة الموظف على تحسين تجربة الموظفين وإتقانها. من خلال اتخاذ الإجراءات في الوقت المناسب، يمكن لمؤسستك ترسيخ مكانة قوية في أذهان الموظفين وكسب ولائهم على المدى الطويل.

استفد إلى أقصى حد من تقنية التصور المؤثرة هذه مع ClickUp وقم بإنشاء خريطة رحلة الموظفين المفيدة والمليئة بجميع اللحظات المهمة. سجل الآن!

الأسئلة المتداولة (FAQ)

1. كيف ترسم خريطة التجربة؟

لرسم خريطة تجربة الموظف، اتبع الخطوات التالية: