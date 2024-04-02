10 بدائل لصندوق البيانات لتتبع البيانات وإعداد التقارير في عام 2025

من المحتمل أنك على دراية بالفعل ب Databox. ومن المؤكد أن بعض أقرانك في مجال عملك يستخدمونه لتتبع البيانات والتحليلات المضمنة واحتياجات إعداد التقارير.

ومع ذلك، على الرغم من فائدته، إلا أن Databox يمكن أن يقصر عند التعامل مع مهام البيانات المعقدة. كما أنها تفتقر إلى ميزات التحليلات المتقدمة ويمكن أن تكون مكلفة للاستخدام المكثف.

انضم إلينا ونحن نستكشف أفضل 10 بدائل لـ Databox. من الواجهات سهلة الاستخدام إلى إمكانيات التحليلات التنبؤية المتقدمة، فإن أدوات تصور البيانات هذه لديها ما يناسب الجميع.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في بدائل Databox؟

يمكن أن توفر الكثير من بدائل Databox الوظائف والمرونة التي تحتاجها. ولكن ما هي الميزات الرئيسية التي يجب أن تبحث عنها؟

يجب أن يتوفر في برنامج ذكاء الأعمال الحديث والفعال حقًا:

واجهة سهلة الاستخدام : ابحث عن الأدوات ذات واجهة المستخدم البسيطة والبديهية التي لا تتطلب تدريبًا مكثفًا للتنقل فيها

: ابحث عن الأدوات ذات واجهة المستخدم البسيطة والبديهية التي لا تتطلب تدريبًا مكثفًا للتنقل فيها خيارات التخصيص: إعطاء الأولوية لبدائل Databox التي تسمح لك بتخصيص التقارير ولوحات المعلومات التفاعلية حسب احتياجاتك وعلامتك التجارية الخاصة

إعطاء الأولوية لبدائل Databox التي تسمح لك بتخصيص التقارير ولوحات المعلومات التفاعلية حسب احتياجاتك وعلامتك التجارية الخاصة دعم التكامل: ضع في اعتبارك المنصات التي يمكن أن تتكامل بسلاسة مع البرامج ومصادر البيانات الموجودة لديك، مثل منصات إدارة علاقات العملاء أو منصات أتمتة التسويق

ضع في اعتبارك المنصات التي يمكن أن تتكامل بسلاسة مع البرامج ومصادر البيانات الموجودة لديك، مثل منصات إدارة علاقات العملاء أو منصات أتمتة التسويق تنسيقات متنوعة لتصور البيانات: سيكون من الجيد وضع قائمة مختصرة بالأدوات التي يمكنها دمج البيانات وتقديمها بطرق جذابة وغنية بالمعلومات، بما في ذلك المخططات والرسوم البيانية والخرائط الحرارية

سيكون من الجيد وضع قائمة مختصرة بالأدوات التي يمكنها دمج البيانات وتقديمها بطرق جذابة وغنية بالمعلومات، بما في ذلك المخططات والرسوم البيانية والخرائط الحرارية رؤى في الوقت الفعلي: ضع في اعتبارك بدائل Databox التي توفر إمكانات تتبع البيانات وإعداد التقارير في الوقت الفعلي، والتي يمكن أن تكون حاسمة لمراقبة الحملات واتخاذ القرارات في الوقت المناسب

ضع في اعتبارك بدائل Databox التي توفر إمكانات تتبع البيانات وإعداد التقارير في الوقت الفعلي، والتي يمكن أن تكون حاسمة لمراقبة الحملات واتخاذ القرارات في الوقت المناسب إمكانية الوصول عبر الهاتف المحمول: قد تكون الحلول التي تحتوي على تطبيق للهاتف المحمول أو التي تستجيب للهاتف المحمول للوصول إليها أثناء التنقل هي الأفضل، مما يتيح لك البقاء على اتصال وإطلاع على المعلومات من أي مكان

قد تكون الحلول التي تحتوي على تطبيق للهاتف المحمول أو التي تستجيب للهاتف المحمول للوصول إليها أثناء التنقل هي الأفضل، مما يتيح لك البقاء على اتصال وإطلاع على المعلومات من أي مكان مرونة التكاليف: أفضل بدائل Databox تناسب ميزانيتك، مع الأخذ في الاعتبار أي ميزات أو إضافات إضافية قد تترتب عليها تكاليف إضافية

أفضل بدائل Databox تناسب ميزانيتك، مع الأخذ في الاعتبار أي ميزات أو إضافات إضافية قد تترتب عليها تكاليف إضافية دعم عملاء قوي: ابحث عن بديل يوفر دعم عملاء موثوق به للمساعدة في حل مشكلات مثل الإعداد واستكشاف الأخطاء وإصلاحها والتدريب

## أفضل 10 بدائل ل Databox لاستخدامها في عام 2024

الآن بعد أن عرفنا ما الذي يجب البحث عنه في بديل ل Databox، دعنا نفكر في الأدوات التي تقدم بعض أو كل هذه الميزات.

1. Looker Studio

عبر استوديو لوكير يُعد Looker Studio (المعروف سابقًا باسم Google Data Studio) جزءًا من Looker، وهو عبارة عن منصة ذكاء أعمال (BI) وتحليلات مملوكة لشركة Google Cloud. يساعدك على إنشاء تجارب بيانات مخصصة ومشاركتها، بما في ذلك التقارير ولوحات المعلومات التفاعلية. ويمكنك القيام بكل ذلك دون كتابة استعلامات SQL أو استخدام أدوات ذكاء الأعمال المعقدة!

باستخدام Looker Studio، يمكنك مزج البيانات ومطابقتها من جميع المصادر المفضلة لديك، مثل إدارة علاقات العملاء أو منصات التسويق، للحصول على صورة كاملة عن أعمالك.

والجزء الأفضل؟ إنه مجاني، ومُحدَّث دائمًا، وقابل للتخصيص على نطاق واسع، مما يجعله أحد بدائل Databox الأكثر شيوعًا.

أفضل ميزات #### Looker Studio

قم بإعداد تنبيهات بناءً على عتبات بيانات محددة واحصل على تنبيهات فورية في حالة حدوث تغييرات مهمة

التعاون مع أعضاء الفريق ومشاركة التقارير ولوحات المعلومات بسهولة

تضمين التقارير ولوحات المعلومات في التطبيقات والمواقع الإلكترونية الأخرى

احصل على التحكم في الوصول المستند إلى الأدوار والتشفير لتعزيز أمان البيانات

استكشف بياناتك باستخدام مجموعة واسعة من التصورات التفاعلية، بما في ذلك المخططات والرسوم البيانية والخرائط

قيود #### قيود Looker Studio

يمكن أن يكون معقداً بالنسبة للمستخدمين الذين ليسوا على دراية بمفاهيم نمذجة البيانات والتصورات المرئية

قد لا يتكامل مع جميع أدوات مؤسستك ومنصات تصور البيانات الخاصة بك

أسعار استوديو Looker Studio

استوديو لوكير ستوديو: مجاني

مجاني Looker Studio Pro: 9 دولارات شهريًا لكل مستخدم، لكل مشروع

تقييمات ومراجعات برنامج Looker Studio

G2 :4.4/5 (أكثر من 400 تقييم)

:4.4/5 (أكثر من 400 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 200 تقييم)

2. مراقبة المقاييس: 4/5 (أكثر من 200 تقييم)

عبر مراقبة المقاييس صُممت أداة مراقبة المقاييس لتتبع والإبلاغ عن مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) المتعلقة بمقاييس الأعمال والتسويق. فهو يساعدك على مراقبة أداء موقعك الإلكتروني وقنوات التواصل الاجتماعي وحملاتك التسويقية.

وبفضل ميزات التتبع التلقائي وإعداد التقارير في الوقت الفعلي، يمكنك البقاء على اطلاع دائم على مقاييسك واتخاذ قرارات مستنيرة لتحسين أداء عملك.

تقدم Metrics Watch لوحات معلومات قابلة للتخصيص، وتقارير تسويقية مجدولة، وخيارات لتصور البيانات. كل هذا يجعل تحليل مؤشرات الأداء الرئيسية أسهل بكثير!

أفضل ميزات تطبيق Metrics Watch

جمع البيانات من مصادر متنوعة، مثل Google Analytics ومنصات التواصل الاجتماعي والمصادر المخصصة، مما يلغي الإدخال اليدوي للبيانات بشكل نهائي

متابعة أحدث بيانات الأداء في الوقت الفعلي

جدولة تقارير التسويق لتلقي تحديثات منتظمة على مقاييس مؤشرات الأداء الرئيسية دون الحاجة إلى التحقق من الأداة يدويًا

تصدير البيانات بتنسيقات مختلفة، مثل CSV و Excel، لمزيد من التحليل أو المشاركة

قيود مراقبة المقاييس #### قيود مراقبة المقاييس

أداة مدفوعة. قد تمثل التكلفة قيدًا على الشركات الصغيرة

خيارات التخصيص المحدودة، خاصة إذا كنت بحاجة إلى إمكانيات تتبع محددة للغاية

تسعير مراقبة المقاييس

المبتدئين: 29 دولارًا في الشهر

29 دولارًا في الشهر المحترفين: 50 دولارًا في الشهر

50 دولارًا في الشهر الخطط المميزة: 100 دولار/شهرًا: 100 دولار/شهرًا

100 دولار/شهرًا: 100 دولار/شهرًا المؤسسات: أسعار مخصصة

المقاييس مشاهدة التقييمات والمراجعات

G2 :تقييمات غير كافية

:تقييمات غير كافية Capterra مراجعات غير كافية

3. أناكوندا: لا توجد مراجعات كافية

عبر أناكوندا يوفر Anaconda منصة مركزية لتصور البيانات لإدارة ومراقبة خطوط أنابيب البيانات والنماذج وسير عمل التحليلات. تعمل على تبسيط إدارة الحزمة والبيئة وتتضمن مساعد ترميز مدعوم بالذكاء الاصطناعي للمساعدة في التطوير.

يمكن لأداة ذكاء الأعمال هذه أيضًا تتبع أداء نماذج التعلُّم الآلي واستخدامها لمراقبة دقة النماذج ومقاييس الأداء والبيانات المستخدمة لتدريب النماذج وتقييمها.

باستخدام Anaconda Enterprise، يمكنك تتبع ومراقبة تنفيذ مهام سير عمل تحليلات البيانات. يتضمن ذلك تتبع تنفيذ المهام الفردية، والتبعيات بين المهام، والتقدم العام لسير العمل.

أفضل ميزات Anaconda

توثيق وإدارة البيانات الوصفية (مصدر البيانات، والمخطط، وإحصائيات الاستخدام) لأصول البيانات

الوصول إلى الآلاف من حزم علوم البيانات والتعلم الآلي، بما في ذلك الحلول مفتوحة المصدر

الاندماج مع حلول تخزين البيانات الشائعة، مثل Hadoop وAWS S3، وأطر التعلم الآلي، مثل TensorFlow وPyTorch

التعامل مع كميات كبيرة من البيانات

قيود أناكوندا

أقل تنوعًا للمؤسسات التي تستخدم مجموعة متنوعة من منصات التحليلات

قدرات محدودة في حالات استخدام التحليلات المتخصصة أو المتقدمة

قد تتطلب تدريبًا واستثمارًا إضافيًا للمؤسسات التي لا تستخدم منتجات Anaconda بالفعل

لا توجد نسخة مجانية

تسعير أناكوندا

الشركات: 50 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

50 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات أناكوندا

G2 :4.6/5 (أكثر من 120 تقييم)

:4.6/5 (أكثر من 120 تقييم) Capterra:4.7/5 (أكثر من 70 تقييم)

4. جيكو بورد:4/5

عبر جيكو بورد Geckoboard عبارة عن لوحة معلومات في الوقت الفعلي تساعدك على تصور وتحليل البيانات والمقاييس الرئيسية بطريقة تناسبك بشكل أفضل.

كما أنها توفر أدوات تعرض أهم البيانات الأساسية من تطبيقات مثل Google Analytics وSalesforce، مثل المخططات والجداول والنصوص. يمكنك بعد ذلك مشاركة لوحات المعلومات هذه مع أعضاء الفريق والعديد من العملاء، مما يجعل مراقبة الأداء وتتبع التقدم أسهل.

وباعتباره أحد بدائل Databox الأبسط، فإن Geckoboard سهل الاستخدام. يقوم بتحديث البيانات تلقائيًا في الوقت الفعلي، مما يوفر أحدث المعلومات. هذا برنامج KPI حتى أنه يتيح لك تصفية البيانات؛ يمكنك الآن التركيز على مجموعات فرعية محددة من المعلومات.

GeckoBoard أفضل الميزات

اختر من بين مجموعة متنوعة من السمات والتخطيطات وأنظمة الألوان لتخصيص مظهر لوحات البيانات

تعيين أذونات للبيانات بحيث يمكن للمستخدمين المصرح لهم فقط الوصول إلى المعلومات الحساسة

عرض البيانات التاريخية لتتبع الاتجاهات بمرور الوقت

قيود GeckoBoard

قد تتطلب مصادر البيانات المخصصة برمجة إضافية وخبرة فنية لتحويلات البيانات المعقدة

لديه حد على كمية البيانات التي يمكن عرضها في عنصر واجهة مستخدم واحد

لا توجد نسخة مجانية

تسعير #### تسعير GeckoBoard

أساسي: 49 دولارًا شهريًا

49 دولارًا شهريًا المحترف: 99 دولارًا شهريًا

99 دولارًا شهريًا السعر: 699 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

تقييمات ومراجعات GeckoBoard #### تقييمات ومراجعات GeckoBoard

G2 :4.3/5 (أكثر من 40 تقييم)

:4.3/5 (أكثر من 40 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 100 تقييم)

5. ما الفقرة

عبر ما هي الفقرة Whatagraph هو برنامج شامل وسهل الاستخدام أداة إعداد تقارير العملاء مصممة لتبسيط عرض البيانات وتحليلها لحملات التسويق الرقمي. وهي توفر العديد من الميزات، بما في ذلك القوالب القابلة للتخصيص، وتتبع البيانات في الوقت الفعلي، وإنشاء التقارير تلقائيًا.

وبفضل واجهته البديهية، يمكنك بسهولة إنشاء تقارير تسويقية جذابة بصريًا تعرض مقاييس الأداء الرئيسية عبر قنوات مختلفة، مثل وسائل التواصل الاجتماعي والتسويق عبر البريد الإلكتروني.

يتكامل Whatagraph أيضًا مع المنصات الشائعة مثل إعلانات Google وGoogle Analytics وإعلانات فيسبوك وInstagram Insights، مما يجعله أداة متعددة الاستخدامات للمسوِّقين.

أفضل ميزات Whatagraph

تخصيص القوالب وإنشاء تقارير تسويقية مخصصة

تتبع البيانات في الوقت الفعلي للحصول على رؤى محدثة

إنشاء التقارير تلقائيًا لتوفير الوقت

دمج البيانات من منصات التسويق الشائعة

اعمل بسرعة ودون انقطاع بفضل واجهته سهلة الاستخدام

قيود فقرة ما

الافتقار إلى تحليلات الأعمال المتقدمة

دعم محدود لمصادر بيانات معينة

قد لا تكون الأسعار مناسبة للشركات الصغيرة أو المسوقين الأفراد

التسعير #### ما الفقرة

أساسي: 249 دولارًا أمريكيًا/شهريًا (تُدفع سنويًا)

249 دولارًا أمريكيًا/شهريًا (تُدفع سنويًا) متقدم: 499 دولارًا شهريًا (تُدفع سنويًا)

499 دولارًا شهريًا (تُدفع سنويًا) مخصص: أسعار مخصصة

ما هي تقييمات ومراجعات فقرة

G2 :4.5/5 (أكثر من 260 تقييم)

:4.5/5 (أكثر من 260 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 80+ تقييم)

6. كليبفوليو باورميتركس

عبر كليبفوليو باورميتركس Klipfolio PowerMetrics هي أداة قائمة على السحابة لذكاء الأعمال وتصور البيانات تتيح لك إنشاء لوحات معلومات وتقارير مخصصة من بياناتك.

وهي توفر مجموعة كبيرة من موصلات البيانات، بما في ذلك Google Analytics وSalesforce وMySQL، لمساعدتك على دمج مصادر بياناتك.

توفر أداة إدارة البيانات هذه أيضًا مكتبة من قوالب لوحات المعلومات والأدوات المصممة مسبقًا، مما يسهل عليك البدء.

صُمم Klipfolio PowerMetrics للشركات من جميع الأحجام، ويمكن استخدامه في مختلف المجالات. وهي تقدم نسخة تجريبية مجانية وخطط اشتراك مجانية مع تسعير يعتمد على عدد المستخدمين ومصادر البيانات.

أفضل ميزات كليبفوليو باورميتريك

الاختيار من بين مجموعة متنوعة من أنواع المخططات، بما في ذلك المخططات الخطية والمخططات الشريطية والمخططات الدائرية

عرض بياناتك في الوقت الفعلي لاتخاذ قرارات مستنيرة بناءً على أحدث المعلومات

مشاركة لوحات المعلومات والتقارير مع أعضاء الفريق

تعامل مع بياناتك باستخدام الصيغ والحسابات لتحليل البيانات بمرونة

تجميع البيانات من مصادر متعددة من خلال عمليات التكامل مع dbt وSnoflake وGoogle Analytics وHubspot وغيرها.

قيود كليبفوليو باورميتريكس #### قيود كليبفوليو باورميتريكس

يفتقر إلى ميزات تحويل البيانات المتقدمة

يجد المستخدمون الجدد أن هذه الأداة معقدة

قد يكون نموذج التسعير أعلى بالنسبة للمؤسسات الكبيرة

تسعير كليبفوليو باورميتريكس #### تسعير كليبفوليو باورميتريكس

مجاني

المعيار: 300 دولار شهريًا

300 دولار شهريًا مخصص: 800 دولار شهريًا (تُدفع سنويًا)

كليبفوليو باورميتريكس #### تقييمات ومراجعات كليبفوليو باورميتريكس

G2 :4.5/5 (أكثر من 250 تقييمًا)

:4.5/5 (أكثر من 250 تقييمًا) Capterra:4.7/5 (أكثر من 180 تقييم)

7. AgencyAnalytics:4/5

عبر AgencyAnalytics AgencyAnalytics عبارة عن منصة تسويق شاملة مصممة خصيصًا للمسوقين الرقميين الذين يحتاجون إلى أدوات قوية لتتبع بيانات الحملات والإبلاغ عنها بفعالية.

توفر منصة تصور البيانات هذه مجموعة متكاملة من الميزات التي تدعم تحسين محركات البحث، والدفع لكل نقرة (PPC)، والوسائط الاجتماعية، والتسويق عبر البريد الإلكتروني، وإعداد التقارير القابلة للتخصيص.

تتميز AgencyAnalytics بأنها أداة إعداد التقارير لواجهتها وقدراتها سهلة الاستخدام.

يمكنك سحب البيانات وإنشاء تقارير مصممة خصيصًا للعملاء، مما يسهل عليك إظهار قيمة خدماتك وتقديم رؤى مفصلة حول أداء الحملة.

تُعدّ AgencyAnalytics من بين بدائل Databox المفضلة لوكالات التسويق والموظفين المستقلين وفرق التسويق الداخلية التي تتطلع إلى تبسيط سير العمل وتقديم حملات ناجحة.

AgencyAnalytics أفضل الميزات

إنشاء لوحات معلومات مخصصة لتتبع أداء الحملة في الوقت الفعلي

مراقبة تصنيفات الكلمات المفتاحية والروابط الخلفية وصحة تحسين محركات البحث على الصفحة

تتبّع أداء الإعلانات، وإدارة الميزانيات، وإجراء البحث عن الكلمات المفتاحية

جدولة المنشورات وتتبع المشاركة وتحليل رؤى الجمهور

تقسيم الجماهير، ومراقبة أداء الحملة، وتتبُّع التفاعل عبر البريد الإلكترونيّ

إنشاء تقارير مخصصة للعملاء باستخدام بيانات من منصات متعددة

قيود AgencyAnalytics

لا يوفر إمكانات الاستماع الاجتماعي المتقدمة، والتي قد يحتاجها بعض المستخدمين

قد تكون الميزات والإمكانيات الواسعة مربكة للمبتدئين

بعض الميزات مثل وضع العلامات البيضاء والتقارير المشتركة بين الحملات متاحة فقط مع مستويات التسعير الأعلى

تسعير وكالةAnalytics

Freelancer: 12 دولارًا شهريًا لكل حملة عميل

12 دولارًا شهريًا لكل حملة عميل الوكالة: 18 دولارًا/شهرًا لكل حملة عميل

18 دولارًا/شهرًا لكل حملة عميل المؤسسة: تسعير مخصص

تسعير مخصص متتبع ترتيب الكلمات المفتاحية اختياري مقابل 50 دولارًا إضافيًا شهريًا

تقييمات ومراجعات وكالة أناليتيكس

G2 : 4.7/5 (277 مراجعة)

: 4.7/5 (277 مراجعة) Capterra: 4.8/5 (113 مراجعة)

8. سيفي: 7/5

عبر سيف Cyfe هو تطبيق لوحة تحكم شامل للأعمال يساعدك على مراقبة وتحليل البيانات من مصادر متعددة على لوحة تحكم واحدة في الوقت الفعلي.

سواء كنت تتبع مشاركة وسائل التواصل الاجتماعي أو مقاييس المبيعات أو تحليلات الموقع الإلكتروني، يمنحك Cyfe القدرة على إنشاء لوحات تحكم مخصصة مع أدوات تعرض المعلومات التي تحتاجها في لمحة سريعة.

بالإضافة إلى ذلك، مع التنبيهات والتقارير التلقائية، يمكنك البقاء على اطلاع على التغييرات المهمة دون الحاجة إلى التحقق باستمرار.

أفضل ميزات Cyfe

تتبّع جميع مقاييس أعمالك المهمة في مكان واحد

تعمق في بياناتك من خلال لوحات معلومات مخصصة مع مخططات ورسوم بيانية مخصصة

إعداد التنبيهات والتقارير للبقاء على اطلاع

تواصل مع أكثر من 100 خدمة وتطبيق شائع لاستيراد البيانات دون عناء

مشاركة لوحات المعلومات القابلة للتضمين مع فريقك أو عملائك من أجل تعاون سلس

حافظ على أمان بياناتك مع تشفير SSL الآمن وعناصر التحكم في وصول المستخدم

قيود Cyfe

خيارات محدودة لتصور البيانات

منحنى التعلم الحاد للميزات المتقدمة

سعر Cyfe

المبتدئ: 19 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

19 دولارًا أمريكيًا/شهريًا مستوى قياسي: 29 دولارًا في الشهر

29 دولارًا في الشهر المحترف: 49 دولارًا في الشهر

49 دولارًا في الشهر الرئيسية: 89 دولارًا في الشهر

89 دولارًا في الشهر الوكالة: تبدأ من 150 دولاراً شهرياً

سيفي التقييمات والمراجعات

G2 : 4.3/5 (أكثر من 60 تقييمًا)

: 4.3/5 (أكثر من 60 تقييمًا) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 70 تقييم)

9. داشThis:

عبر DashThis DashThis أداة قوية لتبسيط تقارير التسويق الرقمي. من خلال واجهته سهلة الاستخدام، يمكنك بسهولة إنشاء لوحات معلومات مخصصة لتتبع جهودك التسويقية وتحليلها.

سواءً كنت تستخدم Google Analytics أو إعلانات فيسبوك أو مصادر بيانات أخرى، فإن هذه المنصة لتصور البيانات تدمج البيانات من هذه المنصات وغيرها بسلاسة لتمنحك رؤية شاملة لأدائك.

يمكنك تخصيص التقارير باستخدام أدوات السحب والإفلات، ومشاركتها مع فريقك أو عملائك، وحتى جدولة تحديثات البريد الإلكتروني التلقائية.

DashThis أفضل الميزات

إنشاء لوحات معلومات مخصصة وممتعة بصريًا باستخدام أدوات من مصادر بيانات مختلفة

دمج البيانات من Google Analytics وإعلانات فيسبوك والمزيد

جدولة تحديثات البريد الإلكتروني وإرسال التقارير تلقائيًا

إنشاء تقارير ذات علامة بيضاء مع علامتك التجارية

ابدأ بسرعة باستخدام قوالب محددة مسبقًا للتقارير القياسية

مشاركة التقارير بتنسيقات PDF أو Excel أو CSV

قيود DashThis

التأخير في معالجة مصادر البيانات الخارجية

خيارات تصدير وتنسيق محدودة للتقارير

تسعير #### DashThis

فردي: 49 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

49 دولارًا أمريكيًا/شهريًا المحترف: 149 دولارًا في الشهر

149 دولارًا في الشهر الشركات: 289 دولاراً شهرياً

289 دولاراً شهرياً مستوى قياسي: 449 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

DashThis التقييمات والمراجعات

G2 :4.8/5 (أكثر من 70 تقييم)

:4.8/5 (أكثر من 70 تقييم) Capterra:4.4/5 (أكثر من 20 تقييم)

10. داتاباد:4/5 (أكثر من 20 مراجعة)

عبر لوحة البيانات صُممت Datapad لتبسيط إنشاء تحليلات البيانات وتصورها ومشاركتها دون الحاجة إلى الترميز.

تتيح لك واجهة السحب والإفلات البديهية معالجة بياناتك وتصورها دون عناء. سواءً كنت تعمل مع جداول البيانات أو قواعد البيانات أو واجهات برمجة التطبيقات، فإن Datapad يوفر لك كل ما تحتاجه.

توفر أداة تصور البيانات هذه ميزات تعاون قوية وتكامل سلس مع أدوات أخرى مثل GitHub و Slack.

Datapad أفضل الميزات

تحليل مجموعات البيانات المعقدة بسهولة باستخدام واجهة سحب وإفلات بديهية

إنشاء تصورات مذهلة تجعل بياناتك تنبض بالحياة وتسهل فهمها

تعاون بسلاسة مع فريقك، مما يسمح لعدة مستخدمين بالعمل على نفس المشروع في نفس الوقت

حماية معلوماتك الحساسة باستخدام ميزات مثل التحكم في الوصول المستند إلى الأدوار وتشفير البيانات

استخدم إمكانات التحليلات المتقدمة، مثل النمذجة التنبؤية والتعلم الآلي، للحصول على رؤى أعمق من بياناتك

قيود داتاباد #### قيود داتاباد

تتميز خيارات التصور بمحدودية التخصيص مقارنةً بالمنصات الأخرى، مما قد يعيق المستخدمين ذوي الاحتياجات التصميمية الخاصة

قد يواجه المستخدمون مشكلات في التوافق مع تنسيقات ملفات أو هياكل بيانات معينة

تسعير داتاباد

مجاناً

المعيار: 30 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

30 دولارًا أمريكيًا/شهريًا أعمال: 100 دولار شهرياً

Datapad التقييمات والمراجعات

G2 :4.2/5 (أكثر من 20 تقييمًا)

:4.2/5 (أكثر من 20 تقييمًا) Capterra:لا توجد مراجعات كافية

## أدوات إدارة البيانات الأخرى

أنت الآن تعرف الآن أفضل بدائل Databox إذا كنت تبحث عن أداة لتصور البيانات الخالص. ولكن ماذا عن الأدوات الأخرى التي يمكنها مراقبة التقدم في الوقت الفعلي وتقديم رؤى عميقة في مشروعك مع تقديم المزيد؟

على الرغم من أنها قد لا تتمتع بإمكانيات تسجيل البيانات ودمجها (ليس بعد على أي حال)، إلا أن ClickUp بمثابة حل ممتاز لإدارة البيانات للشركات من جميع الأحجام. مع لوحات معلومات ClickUp القابلة للتخصيص يمكنك بسهولة إدارة تحليل البيانات ومشاركتها داخل مؤسستك أو فريقك.

راقب أداء المبيعات والإيرادات المحققة ونشاط خط الإنتاج والمزيد باستخدام التقارير ولوحات المعلومات المخصصة في ClickUp لوحات معلومات ClickUp تجمع بين التقارير من مصادر مختلفة مثل Google Analytics و HubSpot و Salesforce وغيرها من الأدوات، ويتم تحديثها جميعًا في الوقت الفعلي. يمكّنك هذا المستوى من الرؤية من البقاء على اطلاع دائم بأداء الحملة، والتقدم المحرز في المبيعات، و مؤشرات الأداء الرئيسية للمشروع دون تأخير

اختر من بين أكثر من 100+ ClickUp Automation لتبسيط مهام سير العمل والمهام الروتينية وتسليم المشاريع والمزيد

بالإضافة إلى ذلك، فإن ميزة الأتمتة في ClickUp لا تقدر بثمن للإشعارات الاستباقية. يمكنك إعداد تنبيهات عند حدوث انحرافات في المقاييس أو عند تجاوز العتبات المحددة مسبقًا. على سبيل المثال، إذا انخفضت معدلات التحويل بشكل غير متوقع أو حدثت زيادة مفاجئة في استفسارات العملاء، يمكن ل ClickUp إخطار الفرق المعنية تلقائيًا، مما يتيح لك معالجة المشكلات على الفور والحفاظ على اتساق الأداء.

تلعب عمليات التكامل دورًا مهمًا في جاذبية ClickUp، خاصةً بالنسبة لمحترفي المبيعات والتسويق. يمكنك ربط ClickUp بسلاسة بأدوات رئيسية مثل HubSpot وجداول بيانات Google وSlack وSalesforce وCalendly وTableau. هذا التكامل يبسط تدفق البيانات والتعاون بين الفرق، مما يحسن الكفاءة ويقلل من أخطاء الإدخال اليدوي للبيانات.

مع قالب تقرير تحليلات ClickUp للتحليلات ستحصل على الرؤى التي تحتاجها لتتبع تقدمك واتخاذ قرارات أكثر ذكاءً - كل ذلك في مكان واحد!

ولكن هذا ليس كل شيء. يوفر ClickUp أيضًا إمكانات إعداد التقارير والتحليلات القابلة للتخصيص. يمكنك إنشاء تقارير مخصصة مصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتك الخاصة، سواء كانت تقارير الأداء أو تحليل عائد الاستثمار أو توقعات التوقعات. يُمكِّنك هذا المستوى من التخصيص من الحصول على رؤى قابلة للتنفيذ واتخاذ قرارات قائمة على البيانات التي تدفع النمو الاستراتيجي.

والجزء الأفضل؟ يوفر ClickUp مساحات عمل تعاونية ووظائف إدارة المهام. يمكن لفرق المبيعات والتسويق التعاون في المشاريع، وتعيين المهام، وتحديد المواعيد النهائية، وتتبع التقدم المحرز داخل ClickUp. تعزز هذه البيئة المتماسكة العمل الجماعي، وتحسن الإنتاجية، وتضمن التوافق نحو الأهداف التنظيمية.

أفضل ميزات ClickUp

قم بتخصيص لوحة التحكم الخاصة بك باستخدام أدوات وتخطيطات مخصصة و أنواع مخططات ClickUp البيانية لتحليل البيانات وتنظيمها بكفاءة. استخدم المرشحات للتركيز على نقاط بيانات محددة وفرزها بطريقة تسهل تحليل الفئات لتحديد الاتجاهات

باستخدام أدوات وتخطيطات مخصصة و أنواع مخططات ClickUp البيانية لتحليل البيانات وتنظيمها بكفاءة. استخدم المرشحات للتركيز على نقاط بيانات محددة وفرزها بطريقة تسهل تحليل الفئات لتحديد الاتجاهات ابقَ على اطلاع أثناء التنقل مع إمكانية الوصول عبر الهاتف المحمول. اعرض لوحات المعلومات الخاصة بك وتفاعل معها على أي جهاز حتى تكون على اطلاع دائم بآخر المستجدات، بغض النظر عن مكان وجودك. أيضًا، ليست هناك حاجة للتحديث أو التحديث يدويًا؛ حيث تعرض لوحات معلومات ClickUp Dashboards تلقائيًا البيانات في الوقت الفعلي

اطّلع على أكثر من 15 طريقة عرض في ClickUp لتخصيص سير عمل بياناتك حسب احتياجاتك

اختر من بين مجموعة متنوعة من طريقة عرض النقر فوق طرق العرض ، يقدم كل منها مزايا فريدة. تساعد طريقة عرض القائمة في إدارة المهام التفصيلية، بينما تقدم طريقة عرض اللوحة تمثيلًا مرئيًا للمهام. تساعدك طريقة عرض التقويم على تتبع المواعيد النهائية والأحداث حسب التسلسل الزمني، مما يوفر نظرة عامة واضحة للمهام المجدولة والتواريخ المهمة

، يقدم كل منها مزايا فريدة. تساعد طريقة عرض القائمة في إدارة المهام التفصيلية، بينما تقدم طريقة عرض اللوحة تمثيلًا مرئيًا للمهام. تساعدك طريقة عرض التقويم على تتبع المواعيد النهائية والأحداث حسب التسلسل الزمني، مما يوفر نظرة عامة واضحة للمهام المجدولة والتواريخ المهمة اسحب البيانات من مصادر مثل HubSpot وجداول بيانات Google وSlack وSalesforce وCalendly وTableau. تساعد إمكانات التكامل القوية في ClickUp على جعل البيانات مركزية وتبسيط سير عملك

مثل HubSpot وجداول بيانات Google وSlack وSalesforce وCalendly وTableau. تساعد إمكانات التكامل القوية في ClickUp على جعل البيانات مركزية وتبسيط سير عملك يمكنك مشاركة لوحات المعلومات الخاصة بك بسهولة مع أصحاب المصلحة أو المتعاونين. قم بتصدير لوحة التحكم الخاصة بك بتنسيقات PDF أو CSV أو شارك رابطًا لتزويد الآخرين بإمكانية الوصول إليها

مع أصحاب المصلحة أو المتعاونين. قم بتصدير لوحة التحكم الخاصة بك بتنسيقات PDF أو CSV أو شارك رابطًا لتزويد الآخرين بإمكانية الوصول إليها إعداد المشغلات والإجراءات لتوفير الوقت وتبسيط سير عملك. أتمتة المهام المتكررة أو الإشعارات بناءً على شروط محددة مسبقًا

قيود ClickUp

قد يستغرق التعود على جميع الوظائف بعض الوقت. ولكن بمجرد أن يعتاد المستخدمون، يمكنهم بسهولة الاستفادة الكاملة من إمكانيات الأداة

قد يجد بعض المستخدمين أنهم لا يحتاجون أو لا يستخدمون جميع الميزات المتاحة في ClickUp. قد يؤدي ذلك إلى شعور بالتعقيد بالنسبة لأولئك الذين يفضلون نهجًا أبسط. ومع ذلك، تتيح ClickUp للمستخدمين تخصيص مساحة العمل الخاصة بهم للتركيز على الميزات الأكثر أهمية بالنسبة لهم

تسعير ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل بالمبيعات لمعرفة الأسعار ClickUp Brain: متاح لجميع الخطط المدفوعة بسعر 5 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهريًا

اتصل بالمبيعات لمعرفة الأسعار

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2 : 4.7/5 (أكثر من 9,200 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 9,200 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 4000 تقييم)

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