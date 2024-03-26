50 اقتباسًا ملهمًا للإنتاجية لتغذية يومك

هل تشعر بأنك غير منتج وبحاجة ماسة إلى بعض التحفيز؟ لقد حصلنا عليك!

نعلم جميعًا مدى أهمية الإنتاجية للنجاح. ومع ذلك، تمر عليك أيام تكون فيها في حالة من الركود وعدم القدرة على الإنتاجية وبالكاد تنجز مهامك اليومية في الوقت المحدد. حتى عندما تبذل قصارى جهدك للتركيز، فإن المشتتات المتعددة و قاتلة الإنتاجية يبدو أنها توقفك. لست وحدك.

من أفضل الطرق للتغلب على هذا الركود هو قراءة كلمات أولئك الذين مروا به وتغلبوا عليه.

في هذه المدونة، قمنا بجمع 50 اقتباسًا عن الإنتاجية من مؤلفين ورواد أعمال ومتحدثين تحفيزيين ومستشارين في مجال الإنتاجية لمساعدتك على العودة إلى اللعبة.

50 اقتباسًا عن الإنتاجية لمساعدتك على البقاء متحمسًا

إليك أفضل الاقتباسات لمساعدتك على البقاء متحمساً:

### اقتباسات عن الإنتاجية في إدارة الوقت

لقد نشأنا على مقولة أن الوقت هو المال، وهي مقولة شهيرة تعبر عن أهمية الوقت. لا يمكننا الحديث عن أهداف الإنتاجية دون ذكر إدارة الوقت؛ ومع ذلك، فهو أمر يعاني منه الكثير منا!

1. فبمجرد أن تتقن إدارة الوقت، ستدرك مدى صحة القول بأن معظم الناس يبالغون في تقدير ما يمكنهم إنجازه في عام واحد - ويقللون من شأن ما يمكنهم تحقيقه في عقد من الزمن!

توني روبنز، مؤلف ومدرب

دايفيد ألين، مؤلف ومبتكر نظام إدارة الوقت "إنجاز الأمور" عبر ويكيبيديا

11. _أن تأكل هذا الضفدع هو مصطلح لإدارة الوقت يعني أن تقوم بأسوأ مهامك أولاً. نظّم مهامك كل صباح، واختر أكبر المهام وأسوأها لتقوم بها أولاً. ومن خلال القيام بذلك ستقضي على فرصة تأجيلها طوال اليوم وعدم إكمالها

براين تريسي، متحدث عام تحفيزي ومؤلف في مجال التنمية الذاتية

12. _ الوقت أكثر قيمة من المال. يمكنك الحصول على المزيد من المال، ولكن لا يمكنك الحصول على المزيد من الوقت

جيم رون، رائد أعمال ومؤلف ومتحدث تحفيزي

13. _ الوقت هو في الواقع رأس المال الوحيد الذي يملكه أي إنسان، والشيء الوحيد الذي لا يستطيع أن يخسره

توماس أديسون، مخترع ورجل أعمال

14. _أنا أتعامل مع حظر الوقت بجدية، حيث أخصص من 10 إلى 20 دقيقة كل مساء لوضع جدولي لليوم التالي. يسأل الناس أحيانًا لماذا أهتم بهذا المستوى المفصل من التخطيط. جوابي بسيط: إنه يولد قدرًا هائلاً من الإنتاجية. أقدّر أن أسبوع العمل المقسّم زمنيًا لمدة 40 ساعة في الأسبوع، ينتج عنه نفس كمية الإنتاجية التي تنتج عن أسبوع عمل يزيد عن 60 ساعة عمل دون تنظيم

كال نيوبورت، مؤلف وأستاذ مشارك

15. _التشديد على الإنتاج هو المفتاح لتحسين الإنتاجية في حين أن التطلع إلى زيادة النشاط يمكن أن يؤدي إلى عكس ذلك تماماً

بول غوغان، رسام ونحّات

بيتر دروكر، مستشار إداري ومعلم ومؤلف ومؤلف ومؤسس الإدارة الحديثة عبر

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16. _أولاً، يحاول المرء أن يحدد ويستبعد الأشياء التي لا داعي للقيام بها على الإطلاق، الأشياء التي هي محض مضيعة للوقت دون أي نتائج على الإطلاق. ولإيجاد مضيعات الوقت هذه، يسأل المرء جميع الأنشطة في سجلات الوقت: "ماذا سيحدث إذا لم يتم القيام بذلك على الإطلاق؟ وإذا كانت الإجابة، "لن يحدث شيء"، فمن الواضح أن الاستنتاج هو التوقف عن القيام بها

بيتر دراكر، استشاري إداري ومعلم ومؤلف في مجال الإدارة

17. _ لست بحاجة إلى خطة جديدة للعام القادم. أنت بحاجة إلى التزام

سيث غودين، مؤلف ورائد أعمال ومتحدث

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### اقتباسات الإنتاجية على الاتساق

النتائج التي تريد أن تراها، والأهداف التي تريد تحقيقها، والعادات التي تريد تكوينها - لا تحدث في يوم واحد. إنها تتطور عندما تعمل عليها كل يوم. وينطبق ذلك على أي شيء تفعله.

لذلك، فإن الاتساق أمر لا بد منه لأخلاقيات العمل القوية . كما أنها ضرورية للإنتاجية، مما يضمن لك التقدم نحو تحقيق أهدافك.

إليك بعض الاقتباسات عن الإنتاجية والاتساق.

1. أنا مقتنع بأن حوالي نصف ما يفصل بين رواد الأعمال الناجحين عن غير الناجحين هو المثابرة البحتة.

ستيف جوبز، رائد الأعمال والمخترع والمستثمر

جانيت يلين، خبيرة اقتصادية أمريكية ووزيرة الخزانة الأمريكية الثامنة والسبعين عبر ويكيبيديا

2. إن نمو الإنتاجية، كيفما حدث، له جانب معطل. على المدى القصير، فإن معظم الأشياء التي تساهم في نمو الإنتاجية مؤلم للغاية.

جانيت يلين، خبيرة اقتصادية

3. على المدى الطويل، تعزز عادة التكرار غير المبهجة الإنتاجية والإبداع على حد سواء.

جريتشن روبن، مؤلفة ومدونة ومتحدثة

بروس لي، فنان قتالي أمريكي من هونغ كونغ عبر ويكيبيديا

4. لا أخشى الرجل الذي تمرن على 10 آلاف ركلة، ولكني أخشى الرجل الذي تمرن على ركلة واحدة 10 آلاف مرة.

بروس لي، فنان قتالي وممثل

5. التفوق فن نكتسبه بالتدريب والتعود. نحن لا نتصرف بشكل صحيح لأننا نمتلك الفضيلة أو التميز، بل نمتلكهما لأننا تصرفنا بشكل صحيح. نحن ما نفعله مرارًا وتكرارًا. التميز، إذن، ليس عملاً بل عادة.

أرسطو، فيلسوف قديم وعالم متعدد الثقافات

6. الإنتاجية ليست مصادفة أبدًا. فهو دائمًا نتيجة الالتزام بالتميز والتخطيط الذكي والجهد المركز.

بول ج. ماير، مؤلف ومتحدث تحفيزي

7. الدافع هو ما يجعلك تبدأ. العادة هي ما يجعلك تستمر.

جيم رون، رائد أعمال ومؤلف ومتحدث تحفيزي

8. في بعض الأحيان، قد لا تسير الأمور في طريقك، ولكن يجب أن يكون الجهد موجوداً كل ليلة.

مايكل جوردان، رجل أعمال ونجم كرة السلة

9. إن الإنتاجية لا تتعلق بلحظات اليقظة، أو استراحتك الكبيرة، أو السهر طوال الليل، أو شرب مشروب ريد بول طوال اليوم. إذا كنت ترغب في تحقيق أشياء في الحياة، فالأمر يتعلق بالسعي لتحقيق تقدم يومي. فأنت تريد أن تمارس الرياضة، والعمل، والقراءة، والتعلم، والدراسة، كل يوم.

داريوس فورو، مستثمر ورائد أعمال ومؤلف

10. الاتساق هو المفتاح! إذا لم تستطع أن تكون متسقاً، فلا يمكنك أن تكون أي شيء.

توني جاسكينز، متحدث تحفيزي ومؤلف ومدرب حياة

11. كثيراً ما يقول الناس أن التحفيز لا يدوم طويلاً. حسنًا، وكذلك الاستحمام - لهذا السبب نوصي به يوميًا.

زيج زيجلار، مؤلف ومتحدث تحفيزي

نولان بوشنيل، رجل الأعمال الأمريكي ومؤسس شركة تشاك إي تشيز عبر ويكيبيديا

12. الكثير من الناس لديهم أفكار، ولكن هناك القليل من الناس الذين يقررون فعل شيء حيالها الآن. ليس غداً. ليس الأسبوع القادم. بل اليوم.

نولان بوشنيل، رائد أعمال ومهندس

13. يحب الناس التناسق. وسواء كان متجراً أو مطعماً، فإنهم يرغبون في القدوم ورؤية ما تشتهر به.

ميلارد دريكسلر، رائد أعمال

14. ليس الأمر أنني ذكي جداً، بل أنني أبقى مع المشاكل لفترة أطول.

ألبرت أينشتاين، عالم الفيزياء النظرية

15. تساعدك قاعدة 90/90/1 على تحقيق قدر هائل من الإنتاجية. إنها قاعدة بسيطة - على مدار الـ 90 يومًا القادمة، اقضِ أول 90 دقيقة من يوم عملك على الفرصة الوحيدة الأكثر تغييرًا للعبة. لا شيء آخر. لا تشتت انتباهك.

روبن شارما، كاتب

16. النجاح ليس سحرياً ولا غامضاً. فالنجاح هو النتيجة الطبيعية لتطبيق الأساسيات الأساسية باستمرار.

جيم رون، رائد أعمال ومؤلف ومتحدث تحفيزي

اقتباسات من الإنتاجية عن التركيز والعمل الجاد

أنت خطة الإنتاجية غير مكتملة إذا لم تأخذ بعين الاعتبار العمل الجاد والتركيز. لأنك إذا كنت لا تستطيع العمل بجد والتركيز على عملك، فكيف يمكنك أن تكون منتجًا؟

لذلك عندما تريد أن تكون أكثر إنتاجية ابدأ بالتركيز. وإذا كنت تتساءل عن كيفية التركيز، فإن خبراء الإنتاجية لدينا لديهم ما يقولونه عن ذلك أيضًا! تابع القراءة لتتعلم.

1. إذا كان هناك تسعة أرانب على الأرض، إذا أردت أن تصطاد واحدًا منها، فما عليك سوى التركيز على واحد منها.

جاك ما، قطب الأعمال والمستثمر ورجل الأعمال والمحسن

2. إذا لم تولي اهتماماً مناسباً لما يستحوذ على اهتمامك، فسوف يستحوذ على اهتمامك أكثر مما يستحق.

ديفيد ألين، مؤلف ومستشار إنتاجية

3. طريقة البدء هي التوقف عن الكلام والبدء في العمل.

والت ديزني، رسام رسوم متحركة ومنتج أفلام ورجل أعمال

4. من الصعب التغلب على الشخص الذي لا يستسلم أبداً.

بيب روث، لاعب البيسبول الأسطوري

5. يعرف العلماء الآن أن الدماغ غير قادر على الانتباه الإيجابي لشيئين في نفس الوقت. ما يبدو وكأنه تعدد المهام هو في الحقيقة تبديل بين عدة مهام، مما يقلل من الإنتاجية ويزيد من الأخطاء بنسبة تصل إلى 50 في المائة.

سوزان كاين، كاتبة ومحاضرة

وارين بافيت، رائد أعمال ومستثمر وفاعل خير عبر

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وويكيبيديا

6. ما عليك إلا أن تفعل القليل جدًا من الأشياء الصحيحة في حياتك طالما أنك لا تفعل الكثير من الأشياء الخاطئة.

وارن بافيت، رائد أعمال ومستثمر وفاعل خير

7. لا تقلق بشأن الاستراحات كل 20 دقيقة التي تفسد تركيزك على مهمة ما. على عكس ما كنت أعتقد، فإن أخذ فترات راحة منتظمة من المهام الذهنية يحسن في الواقع من إبداعك وإنتاجيتك. ومن ناحية أخرى، يؤدي تخطي فترات الاستراحة إلى الإجهاد والإرهاق.

توم راث، باحث ومؤلف

8. الهواة يجلسون وينتظرون الإلهام، أما البقية منا فيستيقظون ويذهبون إلى العمل.

ستيفن كينغ، مؤلف

9. بدأت أكتشف أنه من خلال التركيز بعمق على شيء واحد مهم فقط في كل مرة - التركيز المفرط - أصبحنا نصبح النسخة الأكثر إنتاجية من أنفسنا. بدأت أرى أن الانتباه هو أهم عنصر يمكن أن نضيفه إذا أردنا أن نصبح أكثر إنتاجية وإبداعًا وسعادة.

كريس بيلي، كاتب ومستشار إنتاجية

10. يجب أن تحافظ على تركيزك في رحلتك نحو العظمة,

ليس براون، سياسي ومتحدث تحفيزي

11. إن أفضل طريقة لدفع الأداء في المؤسسة هي خلق بيئة يمكن أن تتدفق فيها المعلومات بحرية، ويمكن تسليط الضوء على الأخطاء، ويمكن عرض المساعدة وتلقيها.

سيمون سينك، مؤلف ومتحدث ملهم

12. ركّز كل أفكارك على العمل الذي بين يديك. فأشعة الشمس لا تحترق إلا إذا ركّزت كل أفكارك على العمل الذي بين يديك.

ألكسندر غراهام بيل، مخترع وعالم ومهندس

13. ليس هناك طريق ملكي مفروش بالورود للنجاح. وإذا كان هناك طريق، فأنا لم أجده. فإذا كنت قد أنجزت أي شيء في الحياة، فذلك لأنني كنت على استعداد للعمل بجد.

سي جيه ووكر، رائد أعمال، وفاعل خير، وناشط

أوبرا وينفري، مقدمة برامج حوارية أمريكية ورئيسة مجلس إدارة شركة هاربو للإنتاج وشبكة أوبرا وينفري عبر

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14. السر الكبير في الحياة هو أنه لا يوجد سر كبير في الحياة. مهما كان هدفك، يمكنك الوصول إليه إذا كنت على استعداد للعمل.

أوبرا وينفري، مقدمة برنامج حواري ومنتجة وممثلة ومؤلفة ومقدمة برامج حوارية

15. إن أفضل الأشخاص على هذا الكوكب من حيث الإبداع والإنتاجية لا يقضون أفضل ساعاتهم وهم مدمنون على الإلهاء. إنهم يقومون بعمل مهم.

روبن شارما، كاتب

16. يتطلب النجاح في مجال الأعمال التجارية التدريب والانضباط والعمل الجاد. ولكن إذا لم تكن خائفاً من هذه الأمور، فإن الفرص متاحة اليوم كما كانت في أي وقت مضى.

ديفيد روكفلر، خبير اقتصادي ومصرفي استثماري

17. عندما يفكر الناس في الطرق التي تعمل على تعزيز إنتاجية الموظفين، غالبًا ما يتجه تفكيرهم الأول إلى الأدوات والمنصات المتطورة. ومع ذلك، أعتقد أن هناك أداة ذات عائق أقل بكثير للدخول قد تحسن إنتاجية الموظفين من خلال تعزيز رفاهيتهم. هذه الأداة هي اليقظة الذهنية.

سوزان تايلور، مدربة أعمال

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رفع إنتاجيتك باستخدام ClickUp

هل ألهمتك هذه الاقتباسات وجاهز للعودة إلى العمل؟ هناك العشرات من خارقة للإنتاجية التي يمكنك استخدامها. ومن بين هذه الاختراقات العديدة، فإن أحد أفضلها هو استخدام أداة تساعدك على أن تكون أكثر إنتاجية.

ClickUp هي أداة قابلة للتخصيص للإنتاجية والتعاون وإدارة المشاريع المتكاملة مصممة لتعزيز الكفاءة. وهي توفر ميزات متعددة تضمن لك العودة إلى المسار الصحيح بسهولة وسرعة.

هل لديك فضول لمعرفة كيف؟ إليك لمحة عن بعض ميزاته:

### عرض كل شيء في كل شيء

احصل على نظرة شاملة لمؤسستك باستخدام عرض كل شيء

يقدم ClickUp ميزة فريدة من نوعها، عرض كل شيء، تتيح لك رؤية المهام من جميع قوائمك ومساحاتك عبر كل مستوى من مستويات مؤسستك في عرض واحد. يمكنك تصفية هذا العرض وفرزه وحفظه وحتى مشاركته مع الآخرين.

إذا كنت تستخدم ClickUp للإنتاجية الشخصية، فاستخدم عرض تقويم ClickUp و عرض القائمة لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة.

طريقة عرض القائمة لدينا مرنة للغاية. يمكنك فرز المهام وتجميعها ووضع علامات عليها وتصنيفها وتصفيتها لتنظيم أفضل. تتيح لك طريقة عرض التقويم مزامنة مهامك مع تقويم Google وعرض جداول أعمالك اليومية والأسبوعية والشهرية بالطريقة التقليدية.

نقر فوق القوالب

من المستحيل الحديث عن الإنتاجية دون الحديث عن القوالب الموفرة للوقت. إليك أفضل قوالب ClickUp Templates التي يمكنك استخدامها:

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كن أكثر فعالية وإنتاجية مع قالب الإنتاجية الشخصية من ClickUp

يتيح لك هذا القالب القابل للتخصيص بالكامل تنظيم المهام وترتيب أولوياتها وتتبع التقدم المحرز وتبسيط الإنتاجية. يمكنك أيضًا تعيين مهام متكررة لأخذ فترات راحة طوال يوم العمل.

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ركز على مهامك الأكثر أهمية مع قالب ClickUp للإنتاجية الشخصية

يوازن هذا القالب بين حياتك الشخصية والعملية ويضمن لك عدم ترك أي شيء خلفك. إنه قالب على مستوى المبتدئين، بحيث يمكنك استخدامه بسهولة. يقدم 7 طرق عرض، و30 حالة، وخاصية التشغيل الآلي كلما قمت بتغيير حقل مخصص.

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قم بتسجيل ومراقبة إنتاجية فريقك باستخدام قالب تقرير الإنتاجية من ClickUp

يتيح لك القالب مراقبة الوقت الذي تقضيه في كل مهمة، وتحديد مجالات التحسين، وإنشاء تقارير لقياس التقدم المحرز مقارنة بأهدافك المحددة مسبقًا. كما أنه يمنحك نظرة عامة على التقدم الذي أحرزته خلال فترة محددة ويراقب مخرجات فريقك.

نقر فوق تتبع الوقت

تحسين إنتاجيتك من خلال تتبع كيفية قضاء وقتك باستخدام ميزة تتبع الوقت في ClickUp

تتبع الوقت بسرعة ومن أي جهاز باستخدام ميزة تتبع الوقت في ClickUp . يمكنك تعيين التقديرات وتحديث وقتك على أي جهاز وفي أي وقت وفي أي مكان. يمكنك أيضًا إضافة ملاحظات إلى إدخالات وقتك لفهم أفضل.

باستخدام هذه الميزة، يمكنك فهم أين ذهب وقتك، وبالتالي العمل على تحسين إنتاجيتك.

النقر فوق المفكرة

حافظ على التنظيم والإنتاجية مع خاصية ClickUp Notepad

هل لديك فكرة تريد تدوينها بسرعة؟ أو إضافة مهمة إلى قائمة التحقق الخاصة بك قبل أن تفقد الخيط؟ يتيح لك ClickUp Notepad القيام بذلك وأكثر من ذلك بكثير.

مع انقر فوق المفكرة يمكنك تنظيم ملاحظاتك ومهامك وقوائم المراجعة في مكان واحد وتحويلها إلى مهام قابلة للتتبع. بهذه الطريقة، لن تضطر إلى التبديل بين التطبيقات وعلامات التبويب المختلفة. لأنه، بالطبع، يمكن أن يؤدي التبديل بين السياقات إلى إضعاف إنتاجيتك!

النقر فوق الأتمتة

أتمتة المهام الروتينية باستخدام الأتمتة المبنية مسبقًا في ClickUp

استخدام أكثر من 100 عملية تلقائية في ClickUp لزيادة الإنتاجية من خلال أتمتة المهام المتكررة. يمكنك استخدام تلك التي تم إنشاؤها مسبقًا أو تخصيصها حسب احتياجاتك.

على سبيل المثال، لم يعد لديك ما يدعو للقلق بشأن تعيين المهام أو تغيير حالات المهام أو الأولويات - سوف يقوم ClickUp بذلك نيابة عنك. أفضل جزء هو أنه يمكنك أيضًا أتمتة أدواتك المفضلة للاستخدام اليومي باستخدام ClickUp.

قوائم المهام الخاصة بـ ####ClickUp

لا تنسى أبدًا مهمة مع قوائم المهام في ClickUp

A قائمة المهام في ClickUp هي واحدة من أفضل الأدوات لإدارة المهام وتعزيز الإنتاجية. يمكنك إنشاء قوائم مهام متعددة الوظائف من أي مكان وعلى أي جهاز باستخدام ClickUp. يمكنك إضافة التنسيق والألوان، وربط العناصر بالمهام أو المكلفين بالمهام، وتعيين التذكيرات والمزيد.

## تعزيز الإنتاجية كالمحترفين

تعبر الاقتباسات عن بعض من أكثر المشاعر والآراء والأفكار التي نشعر بها بقوة. نأمل أن تكون اقتباسات الإنتاجية التي شاركناها معك قد وفرت لك وقفةً تشتد الحاجة إليها وجرعةً صحيةً من التحفيز لتتماشى معها.

لا تنسى أن تختار الاقتباسات التي كان لها صدى أكبر في ذهنك واحتفظ بها كتذكير لك عندما تشعر بصعوبة الأمور.

في مهمتك لزيادة الإنتاجية، تذكر أن تستفيد من التطبيق الذي يزيد الإنتاجية في جميع جوانب الحياة. توفير وقت الناس من خلال جعل العالم أكثر إنتاجية هي مهمة ClickUp. وتساعدك ميزاته الكثيرة على القيام بذلك. شاهد ذلك بنفسك اليوم. اشترك مجاناً !

أسئلة

**1. ما هو الاقتباس الشهير عن الإنتاجية؟

هناك العديد من الاقتباسات الشهيرة عن الإنتاجية. ومع ذلك، فإن أحد أشهر الاقتباسات الشهيرة هو قول بول ج. ماير: "الإنتاجية ليست مصادفة أبدًا. فهي دائمًا ما تكون نتيجة الالتزام بالتميز والتخطيط الذكي والجهد المركز."

2. ما هي المقولة التحفيزية عن الكفاءة؟

قال بروس لي ذات مرة: "إذا قضيت الكثير من الوقت في التفكير في أمر ما، فلن تنجزه أبدًا" إنها مقولة مثالية عن الكفاءة تصف أهمية العمل بدلاً من مجرد التفكير.