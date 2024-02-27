Loom مقابل Zoom: ما هي أداة الفيديو الأفضل في عام 2025؟

لا تكون الاجتماعات المباشرة وجهاً لوجه عملية دائماً، خاصةً بالنسبة لفرق العمل عن بُعد أو الفرق المختلطة. لحسن الحظ، فإن المزيج الصحيح من أدوات التواصل الرقمي يسد الثغرات، مما يسمح لك بالبقاء على اتصال مع رئيسك وزملائك في العمل والعملاء بنقرة زر واحدة.

تكمن المشكلة في وجود الكثير من أدوات مؤتمرات الفيديو. ما هو الخيار الأفضل؟

إذا كنت في مفترق طرق، فقد تجد نفسك في حيرة من أمرك بين Loom مقابل Zoom. تمنحك كلتا المنصتين ميزة عقد مؤتمرات الفيديو وتسجيل الشاشة، بالإضافة إلى مزايا أخرى مثيرة. سواء كنت بحاجة إلى أداة لـ اجتماعات احترافية أو المدرسة، أو مجرد البقاء على اتصال مع الأصدقاء والعائلة، من الجيد أن تفهم نقاط القوة والضعف في Loom مقابل Zoom حتى تجد الخيار الأفضل.

في هذا الدليل، سنشرح لك كيفية عمل كل منصة، ونقارن بين ميزاتها، ونقدم لك بديلاً غير سري يتفوق على Zoom وLoom.

## ما هو التكبير ؟ تكبير بدأت كأداة لعقد مؤتمرات الفيديو، لكنها اليوم تتعامل مع مجموعة واسعة من الوظائف، من الاجتماعات عبر الإنترنت والندوات عبر الإنترنت إلى مكالمات الفيديو وجلسات الفيديو المباشرة.

Zoom هي منصة سهلة الاستخدام يستخدمها الناس للتواصل الشخصي والمهني على حد سواء. وهي تقدم في الغالب مؤتمرات الفيديو، والتي تتيح لك التواصل في الوقت الفعلي مع أشخاص آخرين، بغض النظر عن المنطقة الزمنية. ومع ذلك، فإنه يحتوي أيضًا على ميزات مثل مشاركة الشاشة, اللوحات البيضاء والتسجيل، وحتى خدمات النسخ.

التكبير الميزات

تقدم Zoom كل شيء، لذا لا عجب أن تكون المنصة هي الأداة المفضلة لعقد مؤتمرات الفيديو في العالم. ألقِ نظرة على أكثر ميزات Zoom فائدة.

1. مؤتمرات الفيديو

عبر تكبير يصف Zoom نفسه بأنه منصة اتصالات موحدة شاملة. من المؤكد أن الاجتماعات الافتراضية هي مصدر رزقها، ولكنها توفر أيضًا برامج جدولة المواعيد، وهواتف VoIP، وأدوات الدردشة. وهي متوفرة على أنظمة ويندوز وماك وiOS وأندرويد، لذا يمكنك إنشاء الاجتماعات والانضمام إليها وجدولتها على أي جهاز.

إذا كنت قلقًا بشأن تفجيرات Zoom، فكن مطمئنًا أن Zoom يأخذ الأمان على محمل الجد. فجميع الاجتماعات مشفرة. كما توفر المنصة أيضًا أمانًا قائمًا على الأدوار ورموز مرور وغرف انتظار لإبعاد المتطفلين عن اجتماعاتك.

2. أدوات التعاون

عبر Zoom

أضاف Zoom الكثير من ميزات التعاون، مثل الدردشة الجماعية وتسجيلات الفيديو واللوحات البيضاء، لإبقاء الفرق المهنية على المسار الصحيح. تشمل الميزات البارزة مشاركة شاشة Zoom ولوحات الكتابة على Zoom، وهي مفيدة للغاية للعروض التقديمية والعروض التوضيحية والجلسات التعاونية. يمكن للمستخدمين أيضًا مشاركة شاشاتهم في الوقت الفعلي والتفاعل بشكل ديناميكي أثناء مؤتمرات الفيديو. إذا لم يتمكن شخص ما من حضور الاجتماع، فاستخدم ميزة التسجيل أو النسخ لتسهيل مشاركة الاجتماع بعد وقوعه.

وإذا كنت ترغب في إضفاء لمسة جمالية على اجتماعات Zoom، فإن المنصة توفر أيضاً خلفيات افتراضية ورموز تعبيرية. هذه ليست بالضرورة أشياء ضرورية، ولكنها تجعل الاجتماعات أكثر متعة! 🎉

3. التكاملات

إن التنقل بين Zoom وSlack وGmail وMicrosoft Excel ليس بالأمر الممتع. لحسن الحظ، يتكامل Zoom مع العديد من أدوات العمل الشائعة. قد لا تزال بحاجة إلى التنقل بين الأنظمة الأساسية، ولكن تكامل Zoom سيؤدي بالتأكيد إلى تبسيط سير عملك.

4. الذكاء الاصطناعي

عبر Zoom

تُعدّ ميزة Zoom AI Companion ميزة جديدة ذات تأثير كبير. اطلب من Zoom AI أن:

معالجة التسجيلات باستخدام التحليلات ومؤشرات الموضوعات والفصول الذكية

إنشاء جداول أعمال الاجتماعات والملخصات

سحب مقاييس العرض التقديمي

ترجمة 32 لغة تلقائيًا

كتابة ردود الدردشة

تلخيص سلاسل المحادثات

كتابة رسائل البريد الإلكتروني وأوصاف الأحداث لفعاليات Zoom Events

إنشاء محتوى السبورة البيضاء

تطبيق Zoom's AI Companion مجاني مع جميع خطط Zoom المدفوعة، فلماذا لا تجربه؟

التكبير التكبير التسعير

الأساسي: مجانًا

مجانًا الإحترافية: 13.33 دولارًا شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا

13.33 دولارًا شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا الشركات: 18.33 دولارًا شهريًا لكل مستخدم، يتم دفعها سنويًا

18.33 دولارًا شهريًا لكل مستخدم، يتم دفعها سنويًا الشركة بلس: 22.49 دولارًا شهريًا لكل مستخدم، يتم إصدار فاتورة سنويًا

22.49 دولارًا شهريًا لكل مستخدم، يتم إصدار فاتورة سنويًا المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

## ما هو الرصيد؟ لوم معروف كأداة لتسجيل الشاشة، لكنه أضاف الكثير من الميزات المفيدة التي ستحبها فرق العمل عن بُعد. باستخدام Loom، يمكنك تسجيل مقاطع فيديو لشاشتك - وتضمين لقطات كاميرا الويب اختياريًا - وإنشاء رابط لمشاركته على الفور مع فريقك وعملائك وغيرهم. على عكس منصات مؤتمرات الفيديو التقليدية مثل Zoom، فإن Loom غير متزامن، لذا لا تتفاعل في الوقت الفعلي مع الأشخاص الآخرين.

لوم ميزات

قد لا تتمكن من عقد اجتماعات مباشرة مع Loom، ولكن لا تزال هذه المنصة خيارًا شائعًا لمشاركة التعليمات أو الملاحظات أو التفسيرات التي يمكن للمتلقي مشاهدتها مرارًا وتكرارًا. دعنا نلقي نظرة على أكثر ميزات Loom شيوعًا.

1. تسجيلات الشاشة

عبر تلوح في الأفق ميزة Loom الأساسية في Loom هي القدرة على تسجيل ومشاركة تسجيلات الشاشة ببضع نقرات فقط. نظرًا لأنه يمكنك تسجيل كل من شاشتك وكاميرا الويب الخاصة بك، فإن Loom يجعل من السهل إنشاء تجربة غير متزامنة أكثر شخصية وتفاعلية. يمكنك حتى إسقاط المهام، والدعوات إلى اتخاذ إجراء، والتعليقات، والرموز التعبيرية لجعل مقاطع الفيديو أكثر جاذبية.

بصراحة، النسخة المجانية من Loom قوية جدًا. إذا كنت تريد أداة أساسية لتسجيل الشاشة، فهي متاحة لكل من الأفراد والفرق الصغيرة. بالطبع، يمكنك دائماً أن تدفع أكثر إذا كنت تريد المزيد من الميزات المتقدمة، ولكن أداة مجانية لتسجيل الشاشة هي نقطة بيع كبيرة.

يتوفر Loom عبر تطبيق سطح المكتب أو تطبيق الهاتف المحمول أو إضافة كروم أيضًا، لذا يمكنك تسجيل المعلومات ومشاركتها أينما كنت تفضل العمل.

مثل Zoom، يوفر Loom أيضًا أمانًا عالي الجودة على مستوى المؤسسات. فهو يسمح لك بتخصيص إعدادات الاحتفاظ بالبيانات وإعدادات الخصوصية، بالإضافة إلى إعداد تسجيل الدخول الأحادي وإجراءات أمنية أخرى.

2. التحرير والتخصيص

عبر Loom

إذا لم يكن تسجيلك مثاليًا في اللقطة الأولى، فلا تقلق. يأتي Loom مزودًا بميزات تحرير لإزالة الأخطاء أو تجميع المقاطع معًا أو حتى تخصيص الفيديو بالشعارات والصور المصغرة. يمكنك حتى تحرير مقاطع الفيديو مثل المستندات المكتوبة باستخدام ميزة التحرير حسب النص، مما يوفر الكثير من الوقت.

3 \ إدخالات

من لديه الوقت لمغادرة مستندات Google Docs، وتسجيل Loom، ثم لصقها مرة أخرى في حل PM الخاص بك؟ لا أحد يريد أن يفعل ذلك، لذا استفد من تكاملات Loom لتضمين أو مشاركة Looms مع زملائك بنقرات قليلة.

4. الذكاء الاصطناعي

عبر Loom

كما تقفز Loom أيضًا على عربة الذكاء الاصطناعي لجعل يعمل بشكل أسرع وأسهل. باستخدام Loom AI، يقوم المستخدمون بإنشاء عناوين وملخصات بنقرة واحدة. ينشئ الذكاء الاصطناعي نص فيديو ويحلله من أجل:

كتابة رسائل البريد الإلكتروني

تضمين عبارات الحث على اتخاذ إجراء تلقائي

إزالة كلمات الحشو والتوقفات المحرجة

إنشاء المهام تلقائيًا من النصوص أو ملاحظات الاجتماع تحويل نول واحد إلى تنويعات مخصصة

ترجمة أكثر من 50 لغة

الجانب السلبي هو أن Loom AI غير مشمول في اشتراكك الشهري. تتقاضى Loom 4 دولارات شهرياً لكل مستخدم، تُدفع سنوياً، مقابل الوصول إلى الذكاء الاصطناعي. 🤖

لوم الأسعار

المبتدئين: مجانًا

مجانًا الشركات: 12.50 دولار شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا

12.50 دولار شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا المؤسسات: اتصل بنا لمعرفة الأسعار

تحقق من هذه

/مرجع/ https://clickup.com/blog/loom-alternatives//** بدائل لوم //%href/

!

## التكبير مقابل التكبير : مقارنة الميزات

يحب الناس وضع Zoom وLoom في نفس الفئة، لكنهما ليسا متشابهين تمامًا. الفرق الأكبر هو أن Zoom هو منصة متزامنة حيث يحدث كل التفاعل في الوقت الفعلي، بينما Loom هي منصة غير متزامنة حيث تقوم بتسجيل الرسائل مسبقًا وتحريرها ومشاركتها مع فريقك للأجيال القادمة.

لكن هذه ليست الاختلافات الوحيدة. دعنا نقارن بين ميزات Loom و Zoom لنرى أين يتألق كل حل.

AI

يقدم كل من Zoom وLoom ميزات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، على الرغم من اختلاف فائدة وتكلفة هذه الميزات. يقوم Zoom AI بترجمة 32 لغة، بينما يمكن لـ Loom ترجمة أكثر من 50 لغة. يقوم كل من Zoom وLoom AI بإنشاء رسائل البريد الإلكتروني، وكتابة الدردشات، وإنشاء المقاييس.

ومع ذلك، علينا أن نعطي "W" لـ Loom هنا. إن قدرة الذكاء الاصطناعي على إزالة كلمات الحشو وإنشاء رسائل مخصصة من مقطع فيديو واحد وإنشاء مهام تجعله أكثر قيمة من الذكاء الاصطناعي في Zoom. والآن، سيتعين عليك دفع رسوم إضافية للوصول إلى الذكاء الاصطناعي في Loom، ولكن العديد من المستخدمين يقولون إنه يستحق المال.

الفائز: لوم

أدوات المشاركة والتعاون

نحن نعلم بالفعل أن Zoom أفضل لاجتماعات الفيديو المباشر، بينما Loom أفضل لتسجيل الشاشة. كلاهما يقدمان أدوات المشاركة والتعاون، وإن كان ذلك لأغراض مختلفة، لذا فإن الأمر يعود إلى الميزات التي تناسب أسلوب عملك بشكل أفضل. 🛠️

يوفر زووم أدوات تفاعلية مثل السبورات البيضاء واستطلاعات الرأي وغرف الاستراحة المثالية لإشراك المشاهدين في الاجتماعات في الوقت الفعلي. يسهل تطبيق Loom التفاعل، ولكن في الغالب من خلال التعليقات وردود الفعل والتعليقات المسجلة. وهذا يمنح المستخدمين الوقت للتفاعل مع المحتوى بالسرعة التي تناسبهم. وهذا مثالي لأي شخص يخشى القيام بـ آداب التكبير خطأ

ليس أي من الخيارين أفضل من الآخر؛ الأمر يعتمد فقط على حالة استخدامك وما تريد من الأداة أن تفعله.

الفائز: Zoom للتعاون المباشر؛ وLoom للعمل غير المتزامن أو الملاحظات الموثقة

التسعير

إذا كنا ننظر فقط إلى الأسعار، فإن Zoom أغلى من Loom. ففئة Pro أغلى من Loom بحوالي دولار واحد. ومع ذلك، إذا كنت تدفع 4 دولارات شهريًا لكل مستخدم للذكاء الاصطناعي، فإن Zoom أرخص من Loom.

نظرًا لأن Zoom وLoom يؤديان وظيفتين منفصلتين، فإن هذه ليست مقارنة بين الأداةين، فهي ليست مقارنة بين الأداة والتفاح. كلتا الأداتين تقدمان خططًا مجانية أساسية، لذا جرب كلا النظامين للعثور على الأنسب لك.

ومع ذلك، في النهاية، يبدو أن Loom هي الأفضل قيمة مقابل المال، مع الأخذ في الاعتبار التكلفة الأعلى لباقات Zoom للأعمال وBusiness Plus.

الفائز: تلوح في الأفق

## زووم مقابل لوم على ريديت

لكل من Zoom وLoom إيجابيات وسلبيات. نوصي بالاستماع إلى المستخدمين العاديين لمعرفة النظام الأساسي الأفضل لحالة استخدامك. مستخدم ريديت واحد يعتقد أن Loom كان أداة لتغيير قواعد اللعبة في دعم العملاء، قائلاً: "لقد حصلت للتو على اشتراك في Loom لجميع أعضاء فريقي. أعتقد أنها أداة رائعة للتفاعل مع العملاء بطريقة جديدة."

ومع ذلك، لا يحب الجميع تطبيق Loom. يقول مستخدم آخر على موقع Reddit: "هل أنا الوحيد الذي يحتقر Loom؟ لماذا أحتاج إلى إخراج سماعات الأذن ومشاهدة مقطع فيديو تصف فيه شيئًا كان يمكن أن تقوله بسهولة بجملة واحدة؟ أم أنني أكبر من أن أفهم ذلك؟"

يفضل مستخدمو الأعمال بأغلبية ساحقة تطبيق Zoom للتواصل المتزامن، خاصةً بالمقارنة مع حلول مثل Microsoft Teams. قال أحد المستخدمين "Zoom على عكس الفرق، يعمل فقط. نحن [نعمل مع زووم منذ 3 سنوات ولم نحصل ولو لمرة واحدة ... على تذكرة أو طلب من مستخدم للمساعدة في التكبير. نحن نستخدم أيضًا نظام الهاتف الخاص بهم لذا فهو تطبيق الكل في واحد"، وأضافوا: "مفيد جدًا لمستخدمينا."

## تعرف على تطبيق ClickUp - أفضل بديل لـ التكبير مقابل التكبير

يحظى تطبيق Zoom وLoom بشعبية كبيرة لسبب ما، لكن أدوات التواصل هذه لا يمكنها التعامل مع كل شيء. تفتقر Zoom إلى إدارة شاملة للمشروع، بينما لا تزال Loom متخلفة في التواصل والمشاركة.

ClickUp هي الإجابة السهلة للنقاش بين Zoom وLoom. لا يقتصر الأمر على نتكامل مع أدوات مثل Zoom ولكننا ندعم أيضًا التعاون الشامل في مكان واحد. وأخيراً، حل شامل لتخطيط العمل والتواصل وتنفيذ العمل.

تسجيلات الشاشة بسهولة

شارك تسجيلات الشاشة لتوصيل رسالتك بدقة دون الحاجة إلى سلسلة رسائل بريد إلكتروني أو اجتماع شخصي مع Clip by ClickUp

لا تقدم ClickUp خدمة عقد مؤتمرات الفيديو في الأصل، ولكننا نتكامل مع منصات مثل Zoom لتسهيل جدولة محادثات الفيديو المباشرة مع زملائك في العمل.

ومع ذلك، فإن كليك أب كليب ميزة تحل بسهولة محل حلول مثل Loom. قم بتسجيل شاشتك أو علامة تبويب المتصفح، وأضف صوتًا باستخدام الميكروفون، وشارك مقاطع الفيديو على الفور مع زملائك، وأنشئ المهام من التسجيلات. نظرًا لأن ClickUp هو حل لإدارة المشاريع في المقام الأول، ستضيف سياقًا للرسائل بسرعة نقرة واحدة.

تعاون الكل في واحد

اجمع اتصالات الفريق معًا في مساحة واحدة مع ClickUp Chat وشارك التحديثات واربط الموارد وتعاون دون عناء

نحن نحب Zoom، ولكن الكثير من عمليات سير العمل اليوم تحدث بشكل غير متزامن. يدعم ClickUp التواصل غير المتزامن مع عرض الدردشة الذي يمنحك سجل الدردشة الكامل لمشروع أو مهمة واحدة - لا تقلب بين Slack ومهامك مرة أخرى أبدًا. للمتعاونين المرئيين, ClickUp Whiteboards تدعم التعاون في الوقت الفعلي للعصف الذهني وتخطيط العمليات وغير ذلك الكثير.

أداة الذكاء الاصطناعي الموفرة للوقت

استخدم أداة ClickUp AI للكتابة بشكل أسرع وصقل نسختك وردودك على البريد الإلكتروني والمزيد ClickUp AI هي أداة الذكاء الاصطناعي التي ستحل محلهم جميعاً. أخبر الذكاء الاصطناعي الخاص بنا عن دورك الوظيفي، وسيقوم بتخصيص الاقتراحات لتوفير أكبر قدر من الوقت. لا يقتصر دور الذكاء الاصطناعي على كونه روبوت محادثة مفيد للعثور على الأشخاص والمهام والمستندات داخل ClickUp فحسب، بل يعمل الذكاء الاصطناعي أيضاً على أتمتة عمليات التسليم، وإنشاء القوالب، وإنشاء النصوص، وغير ذلك الكثير.

مشاركة مقاطع الفيديو في وقت أقل في ClickUp

تُعد مقاطع فيديو Zoom رائعة لمحاكاة المحادثات وجهاً لوجه عبر الإنترنت، بينما يستخدم المحترفون مقاطع فيديو Loom لمشاركة الملاحظات في مساحات العمل الرقمية. كلتا الأداتين لها وقت ومكان مناسبان، لكنهما أبعد ما يكونان عن الكمال.

وفر المزيد من الوقت وتوقف عن التنقل بين منصات التواصل. تتكامل ClickUp مع Zoom للحصول على رسائل فيديو في الوقت الحقيقي، وتوفر تسجيلات بسيطة بنقرة واحدة تضيف سياقاً لأي مشروع.

جرّب ClickUp لاختبار القيادة لتتعرف على قدراتنا التعاونية بشكل مباشر. أنشئ مساحة عمل ClickUp المجانية الآن .