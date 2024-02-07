إيفرنوت مقابل جود نوتس: ما هي أداة تدوين الملاحظات الأفضل؟

ما هي الأداة المثالية لتدوين أفكارك العبقرية في الثالثة صباحًا؟ ما هي المنصة التي تتيح لك تبادل الأفكار مع رفاقك في العمل؟ وما هو البرنامج الذي يحول دوامة أفكارك الفوضوية إلى خطة مرتبة ومنظمة؟

حسنًا، الإجابة على جميع أسئلتك هي تطبيق تدوين الملاحظات .

سواء كنت تلخيص اجتماع أو إنشاء خطة تسويقية رائعة، أو حفظ تلك المقالات التي يجب قراءتها، فإن تطبيق تدوين الملاحظات من الدرجة الأولى أمر مهم.

وإذا كنت تبحث عن تطبيق، فنحن ندعمك.

سنقارن بين أسطورتين شهيرتين في تدوين الملاحظات - Evernote و GoodNotes - ونفصّل ميزاتهما وأسعارهما ومراجعات المستخدمين لهما.

استكشف الميزات الرئيسية، وقارن بين الإيجابيات والسلبيات، واعثر على رفيقك المثالي لتدوين الملاحظات. بالإضافة إلى ذلك، لدينا بديل آخر قد يسرق الأضواء.

لنبدأ!

ما هو إيفرنوت؟

عبر إيفرنوت Evernote هو تطبيق شهير لتدوين الملاحظات موجود منذ فترة طويلة. وهو مشهور بالتعاون و إدارة المهام ميزات، ويمكنك استخدامه لحفظ الملاحظات اليومية، أو إعداد التذكيرات، أو حتى تدوين الملاحظات اليومية.

يحافظ Evernote على تنظيمك من خلال لوحة تحكم مركزية لتتبع الملاحظات وتصنيفها باستخدام الأكوام والعلامات. يتيح لك استرجاع الأشياء بسرعة دون البحث في قاعدة البيانات بأكملها.

علاوة على ذلك، يمكنك مزامنة الملاحظات عبر الأجهزة، مما يجعلها متاحة في أي مكان. وهو يعزز التعاون في مشاريع الفريق دون القلق بشأن عدم توافق الأجهزة.

دعنا نلقي نظرة على بعض أفضل ميزات Evernote وخطط التسعير الخاصة به.

ميزات إيفرنوت

فيما يلي أهم ميزات Evernote:

1. أداة قص الويب

عبر إيفرنوت Evernote Web Clipper هو ملحق متصفح يتيح لك الحصول على صفحات ويب كاملة أو مقالات أو صور أو نصوص مختارة فقط من الإنترنت وحفظها مباشرةً في حساب Evernote الخاص بك.

لذا، إذا اكتشفت مقالًا مثيرًا للاهتمام، يمكنك بسهولة قصه إلى Evernote دون كل الإعلانات والعناوين الإضافية.

ثم يتم تخزين هذه المقاطع بشكل مرتب في حساب Evernote الخاص بك، بحيث يمكنك العودة إليها بسرعة وقتما تشاء.

2. القوالب

عبر إيفرنوت اختر من بين أكثر من 50 قالبًا من قوالب Evernote الجاهزة للاستخدام والمعدة مسبقًا من أجل توفير الوقت وتبسيط مهامك.

سواء كنت بحاجة إلى سجل يومي لجدولك الزمني أو قالب إدارة مشروع لتتبع المراحل الرئيسية، فإن Evernote يوفر لك كل ما تحتاجه.

على سبيل المثال، يأتي قالب دفتر يوميات الامتنان من Evernote مملوءًا مسبقًا بجداول ليومياتك الصباحية ودروس الحياة والتعبير عن الامتنان. فهو يتيح لك التركيز مباشرةً على المحتوى الخاص بك وعدم القلق بشأن التصميم.

3. تذكير الملاحظات

عبر إيفرنوت تسمح لك ميزة التذكير بالملاحظات في Evernote بتعيين تواريخ وأوقات لمهامك لتلقي تنبيهات عبر البريد الإلكتروني والبقاء على اطلاع على الأنشطة الحساسة من حيث الوقت.

بمجرد الانتهاء من مهمة ما، يمكنك وضع علامة عليها بنقرة بسيطة، وإدارة المهام بكفاءة دون فقدان الملاحظة الأصلية.

يساعدك Evernote أيضًا على الحفاظ على تركيزك من خلال عرض التذكيرات في أعلى قائمة الملاحظات، مما يتيح لك سهولة الوصول إلى المهام الأساسية.

4. تسجيل صوتي

عبر إيفرنوت يوفر Evernote ميزة تسجيل الملاحظات الصوتية أو ميزة التسجيل الصوتي إذا لم تكن الكتابة هي طريقتك المفضلة. افتح ملاحظة جديدة، واضغط على زر التسجيل، والتقط الملاحظات بصوتك.

تصبح هذه الميزة لا تقدر بثمن عندما تحتاج إلى تدوين شيء ما بسرعة أثناء محادثة ما أو عندما يكون ذهنك مشغولاً للغاية بحيث لا يمكنك الكتابة. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك الوصول إلى هذه الميزة على كل من سطح المكتب والهاتف.

إلى جانب هذه الإمكانيات، يتميز Evernote أيضًا بتقنية التعرف الضوئي على الحروف (OCR)، والتي تحول الملاحظات المكتوبة بخط اليد وتضيفها إلى التطبيق في شكل رقمي.

تسعير Evernote

النسخة المجانية: مجانًا

مجانًا شخصي: 14.99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

14.99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا احترافي: 17.99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

ما هو GoodNotes؟

عبر ملاحظات جيدة GoodNotes هي منصة قوية لتدوين الملاحظات تحول أي جهاز إلى دفتر ملاحظات افتراضي.

وهي مصممة لتكرار الشعور بالكتابة على الورق، وتتميز بواجهة مستخدم بسيطة، وتعمل بشكل جيد مع مختلف الأقلام، وتتيح لك تخصيص ملاحظاتك على نطاق واسع.

وبالإضافة إلى تدوين الملاحظات، يتميز التطبيق بتحويله الدقيق للكتابة اليدوية إلى نص، والتعليقات التوضيحية للمستندات، والدراسة التفاعلية، والتخصيص القوالب في Goodnotes .

يتم تحديث ملاحظاتك عبر جميع أجهزة Apple الخاصة بك من خلال المزامنة السحابية. يتوفر GoodNotes الآن لأجهزة Android وWindows، مما يجعل الوصول إليه أكثر سهولة.

ميزات GoodNotes

فيما يلي أهم ميزات GoodNotes:

1. تحويل الكتابة اليدوية إلى نص

عبر ملاحظات جيدة يقوم GoodNotes بتحويل الملاحظات المكتوبة بخط اليد بدقة إلى نص مكتوب. استخدم أداة Lasso لتحديد ما تريد، وانقر فوق "تحويل"، وسترى ملاحظاتك تتحول إلى كلمات مكتوبة.

يمكنك نقل هذا النص بسلاسة إلى تطبيقات أخرى، مثل تطبيق قائمة المهام، مما يجعل سير عملك أكثر مرونة.

نظرًا لأن GoodNotes يدعم مجموعة متنوعة من الأقلام، يمكنك الكتابة أو الرسم باستخدام أدواتك المفضلة. كما أنه يحتوي على ميزات مثل رفض راحة اليد ودعم استخدام اليد اليسرى.

2. أداة لاسو

عبر ملاحظات جيدة أداة Lasso من GoodNotes هي ميزة ملائمة لإدارة المحتوى داخل التطبيق. باستخدام هذه الأداة، يمكنك بسهولة تحديد محتوى معين عن طريق رسم حلقة حوله.

بمجرد التحديد، يمكنك الاختيار من بين العديد من الإجراءات، مثل نقل، وقصّ، ونسخ، وحذف، وتغيير حجم، وتدوير المحتوى المختار.

توفر أداة Lasso طريقة متعددة الاستخدامات وفعالة للتعامل مع ملاحظاتك ورسوماتك وتحريرها دون الحاجة إلى إعادة كتابة أو إعادة كتابة كل شيء.

3. شروح المستندات

عبر ملاحظات جيدة تسمح لك ميزة التعليقات التوضيحية للمستند بتمييز ورسم وكتابة التعليقات التوضيحية على ملفات PDF. يمكنك التكبير لإضافة الملاحظات بدقة، ورسم الأسهم والأشكال بسرعة، وتعديل علاماتك وتحريكها حسب الحاجة. اكتب في أي مكان على المستند وشارك أفكارك بسهولة مع الآخرين.

كما أن مشاركة ملفات PDF التي قمت بتحريرها بسيطة للغاية أيضًا؛ يمكنك إرسالها بالبريد الإلكتروني أو حفظها أو مشاركتها مع تطبيقات مشاركة الملفات الأخرى.

4. وضع العرض التقديمي

عبر ملاحظات جيدة يوفر GoodNotes "وضع العرض التقديمي" المفيد الذي يحول جهازك إلى لوحة رقمية لعروض توضيحية واضحة. عند توصيله بشاشة أكبر، فإنه يحافظ على تفاعل المشاهدين وتركيزهم.

هناك ثلاثة خيارات للعرض: "مرآة الشاشة بأكملها" للرؤية الشاملة، و"مرآة صفحة مقدم العرض" للتكبير والحركات، و"مرآة الصفحة الكاملة" لعرض محتوى واسع.

بالإضافة إلى ذلك، تسمح لك ميزة "مؤشر الليزر"، المتوفرة في وضعي "نقطة" أو "أثر"، بالتركيز على نقاط محددة. هذا الوضع مفيد بشكل خاص أثناء اجتماعات مجلس الإدارة ومناقشات الفريق.

تسعير GoodNotes

مجانًا: 3 دفاتر ملاحظات

3 دفاتر ملاحظات جميع المنصات سنويًا: 9.99 دولارًا أمريكيًا في السنة

9.99 دولارًا أمريكيًا في السنة أبل الدفع لمرة واحدة: 29.99 دولارًا/مرة واحدة

29.99 دولارًا/مرة واحدة الأندرويد وويندوز سنويًا: 6.99 دولار/سنة

إيفرنوت مقابل. GoodNotes: مقارنة الميزات

في حين أن كلاً من Evernote و GoodNotes يتمتعان بقدرات قوية ومجموعة مخصصة من المعجبين لكل منهما، إلا أنهما بعيدان كل البعد عن التطابق.

فيما يلي مقارنة سريعة بين ميزات Evernote و GoodNotes:

الميزات إيفرنوت جود نوتس التعرف على الكتابة اليدوية نعم نعم تسجيل صوتي نعم لا تعليق توضيحي نعم نعم نعم نعم مزامنة الملاحظات نعم نعم نعم نعم التوافق عبر الأنظمة الأساسية نعم نعم نعم تنظيم دفاتر الملاحظات والعلامات والبحث دفاتر الملاحظات والمجلدات القوالب نعم نعم نعم نعم التعاون نعم نعم لا الرسم نعم نعم نعم نعم السعر الخطط المجانية والمدفوعة التطبيق المدفوع

ميزات تدوين الملاحظات

يتضمن تدوين الملاحظات إجراءات مختلفة - من تدوين الأفكار إلى مسح النسخ المطبوعة ضوئيًا. ثم هناك مهمة تنظيم أكوام من المعلومات. يجب أن يكون تطبيق تدوين الملاحظات القوي قادرًا على القيام بكل ذلك دون أي خلل.

كل من Evernote و GoodNotes جيدان جدًا في هذه الإجراءات ولكن بطرق مختلفة قليلاً.

إيفرنوت

سواء كنت تقوم بالكتابة أو تدوين الملاحظات يدويًا، فإن Evernote يبذل جهدًا إضافيًا. فهو يتيح لك حفظ رسائل Slack والملاحظات من رسائل البريد الإلكتروني وتعديل محاذاة الصور للحفاظ على ترتيب النص والوسائط.

كما أنه يقوم بعمل جيد في المسح الضوئي وتحويل ملاحظاتك إلى ملف PDF أنيق. لكن المشكلة أنه لا يمكنك التعليق على ملف PDF هذا.

يتم تنظيم جميع ملاحظاتك في تسلسل هرمي من 3 طبقات في هذا النظام الأساسي: الملاحظات، والدفاتر، ومجموعات الدفاتر. ومع ذلك، قد يكون هذا النمط من التنظيم معقدًا بعض الشيء، مما يجعل من الصعب تحديد موقع ملاحظاتك بسرعة.

GoodNotes

تضيف GoodNotes لمسة إبداعية إلى ميزات تدوين الملاحظات من خلال القدرة على إضافة أشكال - مستطيلات، ودوائر، ومثلثات، سمِّ ما شئت. كما أنه يحتوي على رمز إشارة مرجعية. بنقرة واحدة يتم حفظ ملاحظاتك المحددة في قسم الإشارات المرجعية أو المفضلة.

مثل Evernote، يعد GoodNotes مفيدًا أيضًا لمسح المستندات ضوئيًا وتحويلها إلى ملفات PDF. ومع ذلك, على عكس Evernote فإنه يتيح لك التعليق على ملفات PDF بشكل جيد.

التنظيم بسيط مع GoodNotes - فهو يحتوي على مجلدات خاصة قابلة للتخصيص حيث يتم تخزين ملاحظاتك. هل تريد العثور على ملاحظة من أشهر مضت؟ بنقرة واحدة، وستجدها هناك.

التعاون

عند العمل مع فرق عمل متعددة، لا مفر من التعاون في الملاحظات التي قمت بتدوينها. وهذا هو السبب في أهمية فهم الميزات التعاونية لمنصة تدوين الملاحظات الخاصة بك.

يتيح كل من Evernote وGoodNotes التعاون الجماعي بطرقه المميزة.

إيفرنوت

يوفر Evernote العديد من الميزات التي تجعل التعاون أسهل وتمنحك تحكمًا كاملاً في كيفية عرض الآخرين لملاحظاتك وتعديلها.

وبالإضافة إلى مشاركة الروابط الأساسية، فإن الإصدارين المميز والأعمال من المنصة يحتويان على أدوات للمهام و إدارة سير العمل والعصف الذهني. تساعدك هذه بشكل أساسي على التعامل مع المهام والمسؤوليات الكبيرة أثناء إدارة المواعيد النهائية.

جود نوتس

يوفر GoodNotes أيضًا ميزات تعاون قيّمة للعمل مع الزملاء وأعضاء الفريق.

وتتمثل ميزة التعاون الأساسية في مشاركة الروابط، مما يتيح لك مشاركة روابط متعددة لجميع ملاحظاتك ومستنداتك في التطبيق بنقرة واحدة.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك حفظ الروابط التي يشاركها الآخرون مباشرةً إلى ملاحظاتك، مما يجعله منصة ملائمة للتعاون السهل.

التكاملات

إذا كنت تتنقل بين مهامك عبر منصات مختلفة، فأنت تريد أن يعمل تطبيق تدوين الملاحظات الخاص بك بشكل جيد معها. من يريد التبديل بين التطبيقات طوال اليوم، أليس كذلك؟

إن تطبيق تدوين الملاحظات الذي يحتوي على تكاملات قوية يوفر الوقت ويبسط عملك بكفاءة.

يقدم كل من Evernote و GoodNotes دعمًا لعمليات تكامل مفيدة.

إيفرنوت

يدرك Evernote أهمية عمليات التكامل، خاصة في بيئة العمل.

ويمكنه التكامل مع الأنظمة الأساسية الشائعة المتعلقة بالعمل مثل Microsoft Teams وGmail وOutlook وSlack بحيث يمكنك الوصول إلى المعلومات منها دون الحاجة إلى التبديل بين المهام يدوياً.

GoodNotes

وبالمثل، يوفر GoodNotes دعمًا للتكامل عبر الأنظمة الأساسية، مما يتيح لك عرض GoodNotes من أجهزة مختلفة باستخدام متصفحات مثل Safari وFirefox وGoogle Chrome وغيرها.

بالإضافة إلى ذلك، فهو يدعم التكامل مع تطبيقات مثل Microsoft PowerPoint وMicrosoft Word وiCloud.

ومع ذلك، بالمقارنة مع Evernote، فإن دعم التكامل من GoodNotes محدود. فهو يتصل فقط بعدد قليل من المنصات العامة.

إيفرنوت مقابل. جود نوتس: من هو البطل؟

يعد اختيار بطل بين GoodNotes و Evernote أمرًا صعبًا لأن كلا تطبيقي تدوين الملاحظات يأتي مع مجموعة من القيود الخاصة به.

إيفرنوت رائع للإعدادات المهنية. يمكنه التعامل مع المستندات الكبيرة، وإدارة المهام بكفاءة، والتكامل بسلاسة مع منصات العمل الشائعة مثل Slack وMicrosoft Teams وGmail.

بالإضافة إلى أنه يوفر أدوات لتبسيط سير العمل وإثارة الأفكار الإبداعية.

من ناحية أخرى، يعد GoodNotes أكثر ملاءمة للاستخدام الأكاديمي والشخصي. فهو يحتوي على أدوات مثل البطاقات التعليمية المدمجة لتحسين الدراسة التفاعلية، مما يجعله رفيقًا رائعًا للطلاب.

## إيفرنوت مقابل جود نوتس على ريديت

لقد استكشفنا ما قاله مستخدمو ريديت عن GoodNotes مقابل Evernote. يستخدم العديد منهم كلاً من Evernote وGoodNotes ولكن لحالات استخدام مختلفة.

لا يستطيع بعض المستخدمين الحصول على ما يكفي من Evernote.

"أنا أحب أداة قص الويب، وتنظيم ملاحظاتي باستخدام دفاتر الملاحظات والعلامات، والقدرة على العثور على الملاحظات من المحتويات داخل المستندات المرفقة، والقدرة على إرسال رسائل البريد الإلكتروني إلى Evernote إلى دفاتر ملاحظات معينة، وكاميرا المستندات رائعة جدًا. المزامنة سلسة."

ذكر مستخدم آخر كيف أن GoodNotes هو الحل الأكاديمي المثالي بفضل تخصيصه وتنظيمه وتوافقه مع أجهزة Apple.

_"أنا أستخدم GoodNotes 5 للملاحظات الأكاديمية و..

تعجبني المجموعة الواسعة من أنواع الورق المتاحة في GoodNotes (مثل الورق المربع، والورق المسطر، والورق العادي) ومدى سهولة تنزيل قوالب مختلفة (مثل ورق الكيمياء) من مصادر مختلفة. يعجبني أيضًا كيف يتيح لك التطبيق تنظيم ملاحظاتك في مجلدات و"دفاتر ملاحظات". وهو يعمل بشكل جيد للغاية مع الجيل الثاني من قلم Apple Pencil ويحتوي على العديد من الميزات المفيدة..."

لا يوجد فائز واضح، إذ يحاول المستخدمون اختيار الأداة التي تتوافق أكثر مع عملهم اليومي. لكل من تطبيقي تدوين الملاحظات قاعدة جماهيرية خاصة به. ولكن هناك تطبيق واحد يمكنه أن يتفوق على كليهما.

تعرّف على تطبيق ClickUp - أفضل بديل لـ Evernote مقابل. جود نوتس

لذا فإن تطبيق Evernote يناسب المحترفين بشكل أفضل، بينما يناسب تطبيق GoodNotes الطلاب. ماذا لو كنت ترغب في الحصول على مزايا الاثنين في أداة واحدة؟

تعرّف على ClickUp - منصة إنتاجية قوية تُعد البديل المثالي لـ Evernote وGoodNotes. كليك أب ليس مجرد تطبيق آخر مبجّل؛ إنه الحل المتكامل لتدوين الملاحظات وإدارة المشاريع.

تخيّل أن تستبدل أدوات متعددة بمنصة واحدة سهلة الاستخدام ومليئة بميزات مثل تحرير النصوص الغنية وإدارة المهام القوية و تكامل قوي مع أكثر من 1000 تطبيق مما يساعدك على إكمال المهام قبل المواعيد النهائية بوقت كافٍ، وتبسيط سير العمل، وتعزيز الإنتاجية.

تم تصميم ClickUp لتلبية العديد من حالات الاستخدام الشخصي والتجاري، سواء كنت تعمل على مشروع مدرسي أو تضع استراتيجية لإطلاق منتج جديد. فباستخدام ClickUp، يمكنك تصور مشاريعك والتعاون فيها وتتبع التقدم المحرز فيها - كل ذلك تحت سقف واحد.

إدارة الأفكار والمهام باستخدام ClickUp Docs

إدارة مستنداتك والتعاون بشأنها باستخدام مستندات ClickUp مستندات ClickUp مثالية لإدارة ملاحظاتك، وإنشاء الويكي، وإضافة الجداول، وتضمين الإشارات المرجعية، وربط مهامك أو مهامك بالملاحظات. تتيح لك هذه الأداة العمل على، وكتابة، و تحرير المستندات بشكل تعاوني مع فريقك في الوقت الفعلي، مما يضمن أن يكون الجميع على نفس الصفحة (حرفيًا!). يمكنك أيضًا وضع علامات على الأعضاء، وتعيين عناصر العمل لهم، وطلب التحديثات، وترك التعليقات على المستندات التي تم إنشاؤها.

وفي الوقت نفسه، يتيح لك المحرر المدمج إضافة أدوات لتحديث حالة المشروع وتعيين المهام وتغيير المشاريع. وإذا كنت قلقاً بشأن تسرب المعلومات السرية إلى الخارج، فلا تقلق. فالخصوصية هي الأولوية القصوى مع ClickUp Docs. يمكنك إنشاء روابط قابلة للمشاركة وإدارة الأذونات للتحكم في الوصول أيضًا.

بالإضافة إلى ذلك، تعمل ميزات توفير الوقت مثل قوالب ClickUp ووضع التركيز على تحسين تجربة الكتابة.

اكتب بشكل أسرع مع ClickUp AI

كتابة وتلخيص وإنشاء ردود على البريد الإلكتروني في ثوانٍ باستخدام ClickUp AI

على عكس العديد من أدوات كتابة الذكاء الاصطناعي الأخرى فإن ClickUp تتميز ب مساعد الذكاء الاصطناعي لتدوين الملاحظات الذي يمكنه إنهاء مهامك التي تستغرق 30 دقيقة في 30 ثانية.

سواء كنت تقوم بتلخيص مشروع، أو إعداد تقارير الحالة لدعم العملاء، أو التخطيط للبريد الإلكتروني التالي لحملة تسويقية, ClickUp AI قد قام بتغطيتك.

فهو يساعدك على كتابة الملاحظات بكفاءة أكبر، ويساعدك في تحرير المحتوى، ويضمن لك تنسيقًا مثاليًا بجداول منظمة مسبقًا وعناوين وغيرها. لا يوجد أفضل من أداة لأتمتة المستندات حقاً!

تنظيم كل شيء باستخدام ClickUp Notes

استخدم ClickUp Notes لإنشاء قوائم تدقيق ومهام من ملاحظاتك

لم يعد إنشاء قوائم المراجعة من ملاحظاتك أمراً مملاً بعد الآن. ClickUp Notes تبسيط تنظيم وتتبع المهام، حتى لو لم تقم بذلك من قبل. يسمح لك المحرر بتحويل ملاحظاتك بسهولة إلى مهام قابلة للتتبع وتنظيمها كعناصر عمل في قائمة مراجعة.

ونظراً لأن الملاحظات تتم مزامنتها تلقائياً بين تطبيق الهاتف المحمول وامتداد كروم، يمكنك إنشاؤها أثناء التنقل والوصول إليها بسهولة أينما كنت تعمل.

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غير محدود: 7 دولارات/مستخدم شهريًا

7 دولارات/مستخدم شهريًا الشركات: 12 دولارًا/مستخدم شهريًا

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إذا كنت تبحث عن حل شامل لتدوين الملاحظات لحياتك المهنية أو الأكاديمية المزدحمة، فإن ClickUp هو الحل الأمثل.

فهو يبسط تدوين الملاحظات ويوفر ميزات شاملة للتعاون في المشاريع وإدارة المهام بفعالية.

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