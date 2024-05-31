أفضل 10 بدائل ل LastPass لحماية كلمة مرورك في 2025

دعنا نواجه الأمر. أصبح التلاعب بمئات كلمات المرور جزءًا مؤلمًا من الحياة الرقمية. لكن كلمات المرور التي تحمي بياناتك الرقمية تحتاج إلى حماية أيضاً.

كان LastPass مدير كلمات المرور المفضل لدى الكثيرين منكم. ومع ذلك، يفضل الناس الآن بدائل أكثر أمانًا لـ LastPass. كما أبلغ بعض المستخدمين عدة مرات عن بطء تجربة الاستخدام وعدم موثوقيتها.

لحماية هوياتك الرقمية، أنت بحاجة إلى أدوات موثوقة وآمنة لإدارة كلمات المرور سهلة الاستخدام وفعالة من حيث التكلفة.

لذا إليك قائمتنا لأفضل 10 بدائل لبرنامج LastPass في 2024، مع إعطاء الأولوية لميزات الأمان ومشاركة كلمات المرور و إدارة مخاطر الأمن السيبراني .

ما الذي يجب أن تبحث عنه في بدائل LastPass؟

ستحتاج إلى النظر في بعض العوامل الرئيسية للتأكد من أن مدير كلمات المرور يوفر الأمان الأمثل وسهولة الاستخدام. لقد أدرجنا لك بعضاً منها:

ميزات أمان متقدمة: إعطاء الأولوية للتشفير من طرف إلى طرف، ومُنشئ كلمات مرور قوية، ودعم متعدد المنصات لتحقيق أقصى درجات الأمان. يجب أن يحتوي أيضًا على تخزين سحابي آمن وأمان متعدد الطبقات لتعزيز الأمان سهولة الاستخدام: يجب أن يكون مدير كلمات المرور سهل التعلم إمكانيات مشاركة كلمة المرور: مزامنة خالية من المتاعب عبر عدد غير محدود من الأجهزة ومشاركة آمنة للملفات مهمة لتطبيق إدارة كلمات المرور الخاص بك للسماح بمشاركة كلمات المرور بسهولة التوافق الأمني عبر المنصات: يجب أن يكون متوافقًا مع جميع أنظمة التشغيل، بما في ذلك iOS وWindows التسعير: تقدم جميع برامج إدارة كلمات المرور تقريبًا ثلاث خطط: فردية وعائلية وشركات. تختلف الأسعار وفقًا للميزات، ولكن في المتوسط، يجب أن يكلفك بديل LastPass الجيد حوالي 55-70 دولارًا سنويًا دعم العملاء على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع: ابحث دائمًا عن دعم العملاء السريع والفعال الذي يعالج المخاوف الأمنية ويرشدك إلى الممارسات الآمنة ويساعدك في حالات الطوارئ. إدارة المستخدم: يجب أن تكون الأداة قادرة على إدارة بيانات اعتماد المستخدمين المختلفة في وقت واحد. كما يجب أن تكون قادرة على حذف وإنشاء ومراقبة نشاط المستخدم وإنشاء تقارير حول الامتثال لكلمات المرور واستخدامها

## أفضل 10 بدائل لبرنامج LastPass لاستخدامها في 2024

فيما يلي بعض أفضل بدائل LastPass المتاحة في عام 2024:

1. 1Password

عبر 1كلمة المرور 1Password هو برنامج لإدارة كلمات المرور معروف بأمانه المتطور وتصميمه سهل الاستخدام. كما أنه أحد أشهر بدائل LastPass المتاحة اليوم.

يلبي احتياجات الأفراد والمؤسسات، ويقدم ميزات متقدمة مثل تدقيق كلمات المرور وتوليد كلمات المرور التي تعزز الأمان على الإنترنت. وهو سهل الاستخدام ويمكنه إدارة مختلف المعلومات الرقمية بأمان.

وتعطي هذه الأداة الأولوية للتشفير القوي (مفتاح سري مكون من 34 حرفاً) وإدارة البيانات بشكل ملائم. لذا فهو خيار مفضل لإدارة كلمات المرور والمعلومات المالية والبيانات الحساسة الأخرى بأمان لمزيد من الأمان.

يدير 1Password محفظة رقمية، وخزانة كلمات مرور رقمية، وملء النماذج، مما يتيح لك إدارة جميع بياناتك تحت سقف واحد.

أفضل ميزات 1Password

احصل على أمان قوي مع تشفير AES-256 بت

اختبر دعم بصمة الإصبع في أجهزة iOS مثل أجهزة Macbook وساعات Apple

إخفاء كلمات المرور المهمة أثناء التنقل باستخدام وضع السفر

استخدم "برج المراقبة" لتحديد كلمات المرور المكررة أو المخترقة والمواقع التي تستخدم HTTP غير الآمنة

نظّم كلمات المرور والبيانات في خزائن قابلة للتخصيص لأمان مبسط

قيود 1Password 1

قيود إضافية من حيث طول كلمة المرور

عدم وجود تطبيق مخصص لمستخدمي لينكس

تسعير 1Password

الأفراد: 2.99$/شهريًا، تُدفع سنويًا

2.99$/شهريًا، تُدفع سنويًا العائلات: 4.99$/شهريًا (حتى 5 أعضاء)، تُدفع سنويًا

4.99$/شهريًا (حتى 5 أعضاء)، تُدفع سنويًا باقة الفريق المبتدئ: 19.95 دولارًا/شهرًا (حتى 10 أعضاء)، تُدفع سنويًا

19.95 دولارًا/شهرًا (حتى 10 أعضاء)، تُدفع سنويًا الشركات: 7.99 دولار/مستخدم/شهرًا، تُدفع سنويًا

7.99 دولار/مستخدم/شهرًا، تُدفع سنويًا المؤسسات: اتصل بنا لمعرفة الأسعار

1Password التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 1300 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 1300 تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 2000 تقييم)

2. حارس

عبر الحارس Keeper هو مدير كلمات مرور آخر مشهود له على نطاق واسع ومعروف بتدابير الأمان عالية المستوى وتصميمه الذي يركز على المستخدم.

وهو مصمم لخدمة الطلاب والأفراد والشركات والجيش. يوفر أمانًا عالي المستوى ويتوافق مع StateRAMP و ISO27001 و FedRAMP و SOC بشأن حماية المعلومات الحساسة.

ما يجعل Keeper متميزًا هو ميزة BreachWatch، التي تراقب باستمرار الويب المظلم بحثًا عن كلمات المرور المسربة.

أفضل ميزات #### Keeper

تشفير بياناتك بمعايير أمان عالية المستوى

تخزين الملفات والمستندات بأمان في كلمة المرور الرئيسية

إعداد الوصول في حالات الطوارئ للأفراد الموثوق بهم

راقب الأمان باستخدام تنبيهات Breachwatch، وابقَ على اطلاع على أي حسابات مخترقة

استخدم ميزة التدمير الذاتي الفريدة من نوعها لمزيد من الأمان

قيود #### Keeper ####

يفتقد وضع التنقل وخاصية VPN

لا يوفر تطبيق سطح مكتب أصلي لمستخدمي لينكس

تسعير برنامج Keeper

شخصي: 2.92 دولار شهريًا، تُدفع سنويًا

2.92 دولار شهريًا، تُدفع سنويًا العائلة: 6.25 دولار/شهرًا، تُدفع سنويًا

6.25 دولار/شهرًا، تُدفع سنويًا الشركات المبتدئة: 2 دولار/مستخدم/شهرًا، تُدفع سنويًا

الشركات: 3.75 دولار/مستخدم/شهرًا، تُدفع سنويًا

3.75 دولار/مستخدم/شهرًا، تُدفع سنويًا المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

Keeper التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 814 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 814 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 17 تقييم)

3. نورد باس

عبر نورد باس يأتي NordPass مزودًا بخوارزمية تشفير حديثة، تشفير XChaCha20، التي تجذب جمهورًا واسعًا، بما في ذلك المستخدمين الأفراد والشركات، من خلال منصة سهلة الاستخدام مع ميزات أمان موثوقة.

يُعرف NordPass في المقام الأول بماسح ضوئي لاختراق البيانات، والمصادقة متعددة العوامل، والتعرف على بصمات الأصابع/الوجه.

مع تخزين غير محدود لكلمات المرور، صُمم NordPass بمنهجية مباشرة وخالية من الرتوش لأمن كلمات المرور. تصميمه سهل الاستخدام وبروتوكولات الأمان الموثوقة تجعله بديلًا جيدًا لبرنامج LastPass

أفضل ميزات NordPass

قم بتأمين بياناتك باستخدام تشفير XChaCha20 من NordPass

التعرف على الاختراقات المحتملة باستخدام أداة فحص صحة كلمات المرور والاختراقات

تخزين بطاقة الائتمان والتفاصيل الشخصية بأمان للتعبئة التلقائية السريعة

تنظيم العناصر في مجلدات لسهولة التنقل والوصول إليها

قيود NordPass

تقدم الباقة المجانية الوظائف الأساسية فقط

طول كلمة المرور 60 حرفًا سيكون قيدًا على بعض المستخدمين

تسعير NordPass

مجاني

القسط: 1.99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا، تُدفع سنويًا

1.99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا، تُدفع سنويًا العائلة: 3.69 دولار/شهرًا، تُدفع سنويًا

3.69 دولار/شهرًا، تُدفع سنويًا الفرق: 1.99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا

1.99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا الشركات: 3.99 دولار شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا

3.99 دولار شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا المؤسسات: 5.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم، يتم دفعها سنويًا

تقييمات ومراجعات NordPass

G2: 4.7/5 (أكثر من 100 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 100 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 27 تقييم)

4. داشلان

عبر داشلان يتميز Dashlane من بين أدوات إدارة كلمات المرور المتميزة بميزات الأمان الشاملة وسهولة الاستخدام. وهي تلبي احتياجات كل من المستخدمين الأفراد والشركات التي تبحث عن بدائل لبرنامج LastPass.

يتميز Dashlane بميزة إنشاء كلمات المرور القوية والفريدة من نوعها، والملء التلقائي، ومراقبة الإنترنت المظلم مع خاصية الشبكة الافتراضية الخاصة. تعد هذه الأداة جذابة كحل شامل بسبب واجهة المستخدم العصرية وخصائص الحماية الفائقة على الإنترنت.

أفضل ميزات Dashlane

إنشاء محافظ رقمية واستخدامها لإجراء عمليات الدفع عبر الإنترنت بشكل أسرع وأكثر أمانًا

استخدام مولد كلمات مرور قوية وفريدة من نوعها

احصل على تنبيهات بشأن الانتهاكات المحتملة للبيانات من خلال مراقبة الويب المظلم

تعزيز أمان شبكة Wi-Fi باستخدام شبكة VPN من Dashlane

تخزين ملاحظات آمنة للمعلومات الحساسة بخلاف كلمات المرور

قيود Dashlane

غالي الثمن مقارنة ببعض الخيارات الأخرى

الحد الأقصى لطول كلمة المرور 40 حرفًا

تسعيرة Dashlane

القسط: 3.33 دولار شهريًا، تُدفع سنويًا

3.33 دولار شهريًا، تُدفع سنويًا الأصدقاء والعائلة: 4.99 دولار شهريًا ل 10 أعضاء، تُدفع سنويًا

4.99 دولار شهريًا ل 10 أعضاء، تُدفع سنويًا المبتدئين: 20 دولارًا أمريكيًا/شهريًا ل 10 أعضاء، تُدفع سنويًا

20 دولارًا أمريكيًا/شهريًا ل 10 أعضاء، تُدفع سنويًا الشركات: 8 دولارات/مستخدم/شهرًا، تُدفع سنويًا

تقييمات ومراجعات Dashlane

G2: 4.5/5 (أكثر من 290 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 290 تقييم) Capterra: 4.5/5 (240+ تقييم)

5. نورتون مدير كلمات المرور

عبر نورتون يعد Norton Password Manager جزءًا من عائلة الأمن السيبراني الشهيرة Norton، وهو مدير كلمات مرور مجاني مدمج مع خدمات الأمان الأخرى من Norton. وهو مصمم خصيصاً للمستخدمين الذين يفضلون مدير كلمات المرور الذي يعد جزءاً من منظومة أمان أكبر.

تجذب هذه الأداة بشكل خاص أولئك الذين يستخدمون منتجات Norton بالفعل، حيث توفر تكاملاً سلساً وأماناً موثوقاً.

يوفر Norton Password Manager تجربة مجانية وآمنة ومباشرة لإدارة كلمات المرور. وهو مصمم لسهولة الاستخدام، مما يجعله خيارًا مناسبًا للأشخاص الجدد في إدارة كلمات المرور أو الذين يفضلون نهجًا غير متعب في بيئة Norton المألوفة.

أفضل ميزات برنامج Norton Password Manager

تتبع أنشطة تسجيل الدخول ومراقبتها، وتلقي تنبيهات عند الدخول غير المعتاد

الحصول على تخزين غير محدود لكلمات المرور

حماية ملاحظاتك وعناوينك في خزنة Norton المشفرة

تمكين المصادقة الثنائية لطبقة مزدوجة من الأمان

تصفح بأمان باستخدام الشبكة الافتراضية الخاصة المدمجة من Norton، لحماية أنشطتك على الإنترنت

قيود Norton Password Manager

أقل شمولاً من بعض برامج إدارة كلمات المرور الآمنة المستقلة

لا يوجد تطبيق مستقل لسطح المكتب

تسعير برنامج Norton Password Manager

مجاني: متوفر كجزء من باقات Norton 360

تقييمات ومراجعات برنامج Norton Password Manager

G2: 4.2/5 (أكثر من 200 تقييم)

4.2/5 (أكثر من 200 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 4400 تقييم)

6. بيتواردين

عبر بيتواردين Bitwarden هو مدير كلمات مرور مجاني مفتوح المصدر يروق بشكل خاص للمستخدمين الذين يقدرون الشفافية والتخصيص.

يفضل المستخدمون المتمرسون في مجال التكنولوجيا والمؤسسات المنصة لأنها تتيح ميزات الاستضافة الذاتية والمزامنة السحابية للوصول إلى بيانات الخزينة من أي مكان. كما يتميز Bitwarden أيضاً بمزيج من التشفير من طرف إلى طرف، وأمان عالي المستوى، وتحكم المستخدم.

وتسمح طبيعة الأداة مفتوحة المصدر بتحديثات وتحسينات منتظمة من مجتمع المطورين، وبالتالي ضمان بيئة أمنية متطورة باستمرار تتيح لك تخزين كلمات مرور غير محدودة.

وهي مصممة لخلق توازن بين ميزات الأمان القوية ومرونة المنصة مفتوحة المصدر.

أفضل ميزات Bitwarden

تخصيص تجربة الأمان الخاصة بك مع منصة Bitwarden مفتوحة المصدر

الوصول إلى كلمات المرور الخاصة بك عبر مختلف الأجهزة وأنظمة التشغيل

تعزيز أمان الحساب من خلال المصادقة ذات العاملين

تنظيم كلمات المرور الخاصة بك وتصنيفها باستخدام مجلدات Bitwarden ونظام التجميع الخاص به

قيود Bitwarden

الواجهة أقل صقلاً مقارنة بالبدائل الأخرى

يحتاج المستخدمون الذين يختارون الاستضافة الذاتية إلى فهم جيد للإعدادات التقنية

تسعير #### تسعير Bitwarden

مجاني

قسط : 1 دولار في الشهر، تُدفع سنوياً

: 1 دولار في الشهر، تُدفع سنوياً عائلة : 3.33 دولار/شهريًا لما يصل إلى 6 مستخدمين، يتم دفعها سنويًا

: 3.33 دولار/شهريًا لما يصل إلى 6 مستخدمين، يتم دفعها سنويًا الفرق : 20 دولارًا شهريًا لما يصل إلى 10 مستخدمين

: 20 دولارًا شهريًا لما يصل إلى 10 مستخدمين المؤسسات : 6 دولارات/شهرًا لكل مستخدم، يتم احتسابها سنويًا

: 6 دولارات/شهرًا لكل مستخدم، يتم احتسابها سنويًا احصل على عرض أسعار: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات Bitwarden

G2 : 4.6/5 (أكثر من 150 تقييم)

: 4.6/5 (أكثر من 150 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 150 تقييم)

7. زوهو فولت

عبر زوهو فولت يعد Zoho Vault جزءًا من مجموعة تطبيقات Zoho الواسعة المعروفة بميزاتها الموجهة للأعمال وقدرات التكامل. وهو يناسب المؤسسات التي تبحث عن بدائل LastPass التي تندمج بسهولة مع أدوات الأعمال الأخرى.

يتميز Zoho Vault بتكامله مع تطبيقات أخرى مثل Zoho Desk وMail وMicrosoft 365. وهو مناسب بشكل خاص كمدير لكلمات المرور يتلاءم مع مجموعة واسعة من تطبيقات المؤسسات.

كما أن واجهته سهلة الاستخدام وميزاته القوية الجاهزة للمؤسسات تجعله خياراً متعدد الاستخدامات في مختلف الإعدادات المهنية.

أفضل ميزات Zoho Vault

التكامل بسلاسة مع تطبيقات Zoho الأخرى وتطبيقات الجهات الخارجية لتبسيط العمليات

التحكم في أذونات المستخدم والوصول باستخدام عناصر التحكم في الوصول الدقيقة في Zoho Vault

تخزين وإدارة الهويات الرقمية مثل التراخيص ووثائق الهوية بشكل آمن

إنشاء تقارير مفصلة عن أنشطة المستخدم وأنماط الوصول لتعزيز الرقابة

قيود Zoho Vault

قد يتطلب بعض الوقت للتعرف على جميع الميزات

ملحقات المتصفح المتأخرة

تسعير Zoho Vault

مجاني

قياسي : 1 دولار/مستخدم شهريًا

: 1 دولار/مستخدم شهريًا احترافي : 4 دولار/مستخدم شهرياً

: 4 دولار/مستخدم شهرياً مؤسسة: 7$/مستخدم شهرياً

Zoho Vault التقييمات والمراجعات

G2: 4.3/5 (أكثر من 70 تقييمًا)

4.3/5 (أكثر من 70 تقييمًا) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 40 تقييم)

8. مدير كلمات مرور ديل

عبر ديل يتميز Dell Password Manager، وهو منتج من عملاق التكنولوجيا Dell، بتكامله مع أنظمة Dell للأجهزة والبرامج. وهذا يجعله بديلاً جيداً لـ LastPass لمستخدمي Dell. تؤكد الأداة على الأمان والتكامل السلس.

يقدم Dell Password Manager ميزات أمان قوية مثل إعادة تعيين كلمة مرور الخدمة الذاتية، ودعم متصفحات الويب المتعددة، والراحة في أن يكون جزءًا من نظام Dell البيئي الأوسع.

أفضل ميزات أداة Dell Password Manager من Dell

أتمتة إعادة تعيين كلمات المرور واستعادتها لتقليل وقت التعطل وتعزيز الأمان

الاستفادة من عمليات تسجيل الدخول البيومترية لوصول أسرع وأكثر أمانًا إلى الحسابات

العمل بكفاءة مع تكامله مع النظام البيئي للأجهزة والبرامج من Dell

إدارة الهويات الرقمية وبيانات الاعتماد بفعالية داخل بيئة Dell

قيود مدير كلمات المرور من Dell

الأنسب لأولئك الذين يستخدمون منتجات Dell بالفعل

لا يقدم العديد من الميزات مثل بعض برامج إدارة كلمات المرور المتخصصة

أسعار برنامج Dell Password Manager من Dell

الاستخدام الشخصي: مجاني كجزء من برنامج Dell

مجاني كجزء من برنامج Dell المؤسسات: اتصل بنا لمعرفة الأسعار

Dell Password Manager تقييمات ومراجعات Dell Password Manager

G2: 4.1/5 (أكثر من 20 تقييم)

4.1/5 (أكثر من 20 تقييم) Capterra: غير متوفر

9. إدارة كلمات المرور SailPoint

عبر نقطة الإبحار تُعرف شركة SailPoint Password Management في هذا المجال بنهجها الذي يركز على المؤسسات، وهي متخصصة في حوكمة الهوية وإدارتها.

وهي مناسبة بشكل خاص للمؤسسات والشركات الكبيرة التي تتطلب حلولاً شاملة لإدارة الهوية. تتميز SailPoint بميزة مزامنة كلمات المرور وسياسات كلمات المرور القوية، ودمج حل إدارة كلمات المرور لتقليل التكاليف التشغيلية وتحسين إنتاجية المستخدم.

وهو يوفر مجموعة كاملة من إمكانات حوكمة الهوية، بما في ذلك التوفير التلقائي وضوابط الامتثال والأمان المتقدم، مما يجعله مثالياً للشركات التي لديها أمان معقد و احتياجات الامتثال .

أفضل مزايا إدارة كلمات المرور في SailPoint Password Management

تعزيز الأمن مع تكامل حوكمة الهوية في SailPoint

تبسيط وصول المستخدم في المؤسسات من خلال التوفير التلقائي

إدارة الامتثال بكفاءة مع أدوات الامتثال المخصصة

إنشاء تقارير ثاقبة عن الهوية والوصول لاتخاذ القرارات الاستراتيجية

قيود إدارة كلمات المرور في SailPoint

منحنى تعليمي ضخم للمؤسسات الصغيرة

باهظة الثمن بسبب ميزاتها الشاملة

أسعار إدارة كلمات المرور SailPoint Password Management

اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات SailPoint Password Management #### تقييمات ومراجعات SailPoint Password Management

G2: 4.4/5 (أكثر من 70 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 70 تقييم) Capterra: لا توجد مراجعات كافية

10. تحديد أي مكان إدارة كلمات المرور

عبر أفاتير تأسست شركة Avatier، Identity Anywhere Password Management، وهي شركة جديدة نسبيًا لإدارة كلمات المرور. ومع ذلك، فإنها تكتسب اهتمامًا سريعًا لتركيزها على إدارة الهوية والوصول المستندة إلى السحابة.

وهي مصممة خصيصاً للمستخدمين العصريين البارعين في مجال التكنولوجيا والمؤسسات التي تعطي الأولوية للحلول المرنة القائمة على السحابة.

وتتميز الأداة بشكل خاص بخيارات تسجيل الدخول البيومترية لبيئات العمل المختلفة وتركيزها على عمليات تدقيق الامتثال وحلول SSO.

أفضل ميزات #### Identity Anywhere Password Management

الوصول إلى كلمات المرور وإدارتها بمرونة من أي مكان باستخدام الحل المستند إلى السحابة

تعزيز أمان الحساب باستخدام المصادقة متعددة العوامل

تخزين الهويات والشهادات الرقمية وإدارتها بشكل آمن

التكامل بسلاسة مع أنظمة المؤسسة لإدارة الوصول الموحد

قيود إدارة كلمة المرور في أي مكان على الهوية في أي مكان

ليس لديه سجل حافل مثل بعض بدائل LastPass المعروفة

عدم وجود تشفير وتأمين لكلمات المرور

أسعار إدارة كلمات مرور Identity Anywhere لإدارة كلمات المرور

الخطة المستضافة للمؤسسات : من 1.5 دولار إلى 3.5 دولار شهرياً/مستخدم

: من 1.5 دولار إلى 3.5 دولار شهرياً/مستخدم الخطة غير المستضافة للمؤسسات: 1.95 دولار إلى 3.90 دولار شهرياً/مستخدماً

Identity Anywhere إدارة كلمة المرور في أي مكان التقييمات والمراجعات

G2: 4.6/5 (أكثر من 30 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 30 تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 30 تقييم)

أدوات آمنة أخرى

بينما سيساعدك مدير كلمات المرور الجيد على حماية كلمات المرور الخاصة بك، يجب عليك أيضًا التأكد من أن الأدوات الأخرى التي تستخدمها يوميًا في العمل تتمتع بنفس المستوى العالي من الأمان.

إن وجود أداة آمنة ومتكاملة للإنتاجية والتعاون و أداة إدارة المشاريع مثل ClickUp لن تجعل عملك أسهل فحسب، بل ستقلل أيضًا من الحاجة إلى كلمات مرور متعددة - وخطر الاختراق - من خلال تقليل عدد الأدوات التي تحتاجها.

تعزيز الإنتاجية والأمان باستخدام ClickUp

ClickUp هو أكثر من مجرد إدارة المشاريع الآمنة أداة. إنها منصة شاملة تعيد تعريف إدارة العمل من خلال دمج وظائف مختلفة. يقلل هذا التكامل من الاعتماد على أدوات متعددة، وبالتالي يقلل من المخاطر الأمنية.

يعمل ClickUp على مركزية المهام والاتصالات والتوثيق، مما يسهّل إدارة كلمات المرور ونقاط الوصول. ClickUp AI لا يسهل عليك عملك الإداري فحسب، بل يمكن أن يساعدك أيضًا في توليد أفكار إبداعية لكلمات المرور.

اكتشف كيف يُحدث ClickUp AI ثورة في مجال الذكاء الاصطناعي إدارة المهام بالتشغيل الآلي الذكي والرؤى أداة إدارة المشاريع من ClickUp متوافقة مع SOC 2 وحاصلة على شهادة ISO. وعلاوة على ذلك، يتم تشفير جميع اتصالات تطبيق ClickUp على الويب عبر TLS 1.2، ويتم تشفير جميع البيانات في حالة السكون باستخدام تشفير AES-256.

ClickUp هو تطبيق قوي, أداة تعاون آمنة التي تجلب الكفاءة والوضوح للمشاريع المعقدة,

إتقان مشاريعك دون عناء مع لوحة تحكم ClickUp لإدارة المشاريع

يمتد دمج ClickUp في العمليات اليومية إلى ما هو أبعد من إدارة المهام. كما أنه يعزز تماسك الفريق وأمانه. فمع ClickUp، تحقق فرق العمل مستويات أعلى من التنظيم والكفاءة، وهو أمر بالغ الأهمية للازدهار في بيئة الأعمال الديناميكية اليوم.

أفضل ميزات ClickUp

مركزية جميع المعلومات المتعلقة بالمشروع، مما يقلل من الحاجة إلى إدارة كلمات مرور متعددة لأدوات مختلفة

تعزيز اتصال الفريق بشكل آمن، وتجنب أدوات الاتصال الخارجية التي قد تعرض الأمن للخطر

تتبع جميع أنشطة المشروع في مكان واحد آمن، وبالتالي تقليل مخاطر تسرب البيانات من خلال منصات أقل أماناً

إنشاء تدفقات عمل آمنة تضمن التعامل مع بيانات المشروع الحساسة بأمان داخل الفريق

الحد من انكشاف المعلومات الحساسة من خلال تشفير البيانات

قم بتخزين المستندات المهمة بشكل آمن، مما يقلل من الاعتماد على منصات تخزين الملفات المتعددة مع متطلبات كلمة مرور منفصلة

قيود ClickUp

قد يحتاج المستخدمون الجدد إلى بعض الوقت للاستفادة الكاملة من جميع الميزات

قد يحتاج المستخدمون إلى ضبط الإعدادات لتجنب الحمل الزائد

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

اتصل للحصول على الأسعار ClickUp AI متاح مع جميع الخطط المدفوعة بسعر 5 دولارات لكل مساحة عمل

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 8,000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 8,000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3000 تقييم)

## تأمين عالمك الرقمي باستخدام مديري كلمات المرور

لقد عرضنا لك 10 بدائل لـ LastPass وبديل واحد يحل محلها جميعًا. ولكن تذكر أنه عندما يتعلق الأمر بالأمان، فإن استخدام عدد أقل من الأدوات أفضل بكثير من التعامل مع منصات متعددة.

فوجود مدير كلمات مرور موثوق به، مدعوماً بأداة متكاملة لإدارة العمل مثل ClickUp التي تعمل على أتمتة أكثر من 50 عملاً وعمليات روتينية، يضع أساساً قوياً لاستراتيجية الأمان الرقمي لديك. هل أنت جاهز لتعزيز إنتاجية فريقك وأمانه؟ اشترك في ClickUp اليوم واستمتع بمزايا مساحة العمل الرقمية الآمنة الخاصة بـ sr.