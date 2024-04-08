برنامج Notion مقابل Trello - ما هي أداة إدارة المشاريع الأفضل لعملك؟

بصفتك مدير مشروع، يجب عليك تبسيط العمليات، وتتبع المهام والمواعيد النهائية، والتعاون بين الفرق. إدارة المشاريع صعبة وتحتاج إلى براعة ذهنية وتفكير ذكي. نحن نفهم ذلك.

ولهذا السبب تبحث دائمًا عن أدوات تمنحك قوى خارقة. في هذه المقالة، نتعمق في هذه المقالة في برنامجي Notion و Trello - وهما برنامجان شائعان أدوات إدارة المشاريع .

هذا ليس كل شيء! لقد أضفنا منافسًا مفاجئًا في النهاية.

ما هي الفكرة؟

نوتيون لوحة تحكم المشروع عرض مثال فكرة هو برنامج لإدارة المشاريع على نطاق واسع يقدم ميزات قوية للتعامل مع المشاريع المعقدة.

القوالب التي يقدمها Notion تجعله مناسبًا تمامًا لإدارة المشاريع. وتشمل هذه القوالب الشاملة لإدارة المشاريع التي تسرّع من عملية إدارة المشاريع خطة المشروع ning، وخرائط طريق المنتج لتخطيط المشروع من الألف إلى الياء والمزيد.

تحتوي أداة إدارة المشروع أيضًا على وظائف الذكاء الاصطناعي التي تولد المسودات الأولى لخطة المشروع في ثوانٍ.

ميزات ### Notion

أصدرت Notion نسختها 2.32 في عام 2023 مع إدارة أكثر شمولاً للمشروعات ومعالجة المهام والأتمتة.

فيما يلي بعض ميزات Notion البارزة:

1. قوالب إدارة المشاريع

تقدم Notion العديد من القوالب الجاهزة للاستخدام لأغراض مختلفة. تتضمن بعض فئات القوالب الشائعة مجموعات الوكالات، وقوالب إعداد الميزانية، وتخطيط تقويم المحتوى ووسائل التواصل الاجتماعي، وتوثيق العلامة التجارية، وغير ذلك الكثير.

قالب مخطط مشروع Notion

2. أتمتة قواعد البيانات

بصرف النظر عن القوالب، نحن نحب أيضًا قدرة Notion على إنشاء مهام سير عمل مخصصة لإدارة المشروع للمهام الإدارية المتكررة واليدوية. على سبيل المثال، يمكنك أتمتة تغيير حالات المهام، وإرسال الاستبيانات، وتحديث تواريخ الانتهاء، وإرسال تذكيرات إلى فريقك.

إدارة المهام في Notion

3. خارطة طريق المنتج

لا مزيد من البيانات المبعثرة عبر أدوات مختلفة. يمكنك إنشاء وتنفيذ خارطة طريق للمنتج من خلال لوحة تحكم واحدة.

مثال على خارطة طريق منتج Notion

باستخدام خرائط طريق المنتج من Notion، يمكنك ربط أهداف عملك ووثائق المنتج والمسؤوليات وغيرها من المعلومات في مستند واحد. سترى تقدم المشروع وأصحاب المصلحة الرئيسيين في مراحل مختلفة، مما يسهل التعاون.

4. التكامل

يمكنك أيضًا دمج Notion مع أدوات التعاون الجماعي الأخرى الشائعة الاستخدام وأدوات المشروع مثل Slack وGitHub وغيرها. مع أكثر من 70 عملية تكامل، يمكن أن تساعدك Notion في تبسيط سير العمل وتسمح لك بإعداد مزامنة مخصصة باستخدام واجهة برمجة تطبيقات Notion.

تسعير Notion

لدى Notion أربع خطط تسعير للدفعات السنوية:

خطة مجانية

بالإضافة : 8 دولارات/مستخدم/شهرياً

: 8 دولارات/مستخدم/شهرياً الشركات: 15 دولارًا/مستخدم/شهريًا

15 دولارًا/مستخدم/شهريًا المؤسسات: تسعير مخصص

تسعير مخصص Notion AI هي إضافة تكلف 8 دولارات/مستخدم/شهر للخطط المدفوعة

ما هو Trello؟

مثال على لوحة معلومات إدارة مشروع Trello

Trello هو برنامج كانبان لإدارة المشاريع، معروف ببساطته وسهولة استخدامه.

مع عدم وجود منحنى تعليمي، فهو يناسب الفرق من جميع الأحجام. يمكنك تبسيط مشروعك في كل خطوة، بدءًا من وضع الأفكار وإعداد أعضاء الفريق إلى إطلاق المشروع على مراحل.

والأمر الجيد هو أنه يمكنك إنشاء "لوحة Trello Board" من الصفر أو استخدام قالب جاهز لإدارة المشاريع وتتبع المهام وإنشاء سير عمل المشروع.

ومع ذلك، فإن Trello ليس مناسبًا للمشاريع المعقدة أو واسعة النطاق.

ميزات Trello

دعنا نلقي نظرة على بعض الميزات التي يقدمها Trello:

1. قوالب قابلة للتخصيص

عبر Trello

يقدم Trello أكثر من 100 قالب لإدارة المشاريع قابلة للتخصيص بالكامل للعديد من حالات الاستخدام مثل وضع ميزانية المشروع، وتخطيط قصة المستخدم، وإدارة سير عمل العميل، والتخطيط الأسبوعي، من بين حالات استخدام أخرى.

2. أتمتة مدمجة

يحتوي Trello على أداة أتمتة مدمجة بدون تعليمات برمجية - بتلر. وهي تتعامل مع المهام الرتيبة المتعلقة بالمشروع، مثل تتبع تواريخ الاستحقاق، وإرسال التذكيرات، وإدارة أعضاء الفريق، وإنشاء جداول أعمال الاجتماعات، وما إلى ذلك.

يمكنك تعيين قواعد ومحفزات مخصصة للتعامل مع إجراءات محددة في سير عمل مشروعك. على سبيل المثال، التحديث التلقائي لحالة المهمة إلى "مكتملة" بمجرد التحقق من قائمة المهام.

3. خارطة طريق المشروع

يمكنك تصور الجدول الزمني لتطوير مشروعك على لوحات Trello باستخدام مخططات جانت في Trello وتقسيم المهام إلى مهام سير عمل مستوحاة من Kanban.

عرض لوحة تريلو كانبان

حدد المراحل الرئيسية والمواعيد النهائية لضمان بقاء مشروعك على المسار الصحيح. قم بإعداد الجدول الزمني لمشروعك باستخدام مخطط جانت، وقم بتسمية المهام ذات الأولوية العالية داخل بطاقات Trello بأسلوب كانبان لتحديد العوائق بسرعة.

4. Trello Power-Up

يقدم Trello أكثر من 200 تكامل داخل معرض Power-Up الخاص به. يمكنك ربط بطاقات Trello ولوحاتك بالعديد من عمليات التكامل المحلية والخارجية.

على سبيل المثال، Trello Power-Up Tracking & Reporting (تتبع الوقت وإعداد التقارير) هي أداة تعقب الوقت لتسجيل عملك تلقائيًا في لوحة Trello وإنشاء تقارير مفصلة عن الساعات التي قضاها، ومن عمل على ماذا، وما إلى ذلك، خلال الجدول الزمني للمشروع.

تسعير Trello

لدى Trello أربع خطط تسعير للدفعات السنوية:

خطة مجانية

القياسية: 5 دولارات/مستخدم/شهرياً

5 دولارات/مستخدم/شهرياً القسط: 10 دولارات/مستخدم/شهرياً

10 دولارات/مستخدم/شهرياً المؤسسة: 17.50 دولارًا/مستخدم/شهريًا

Notion مقابل Trello: مقارنة الميزات

هناك فرق كبير بين Notion و Trello هو أن Notion واسعة النطاق وتقوم بالعديد من الأشياء في وقت واحد. أما Trello، من ناحية أخرى، فهي أداة أكثر بساطة وبساطة ومثالية للمشاريع الصغيرة.

لكنك قد تقضي وقتًا أطول بكثير في التكيف مع طريقة عمل Notion أكثر من Trello.

على الرغم من أن Notion أغلى قليلاً مع منحنى تعليمي حاد من Trello، إلا أنه بلا شك يستحق الاستثمار فيه لوظائفه الأوسع نطاقاً.

إذن، Notion مقابل Trello - هل لدينا فائز؟

1. قوالب إدارة المشاريع

وجدنا أن كلتا الأداتين تحتويان على قوالب سهلة الاستخدام وقابلة للتخصيص.

تقدم Notion الكثير من قوالب المشاريع - 1006 - على وجه الدقة. ولدى Trello حوالي 110 قوالب لحالات استخدام إدارة المشاريع.

لذا، تتصدر Notion الطريق إذا كنت تستخدم الأرقام وتبحث عن قوالب فائقة التحديد لحالات الاستخدام في تتبع المشكلات وتخطيط المشاريع والأهداف وخرائط طريق المنتج وغير ذلك.

2. أتمتة قوية

يتمتع Notion بإمكانيات أتمتة أصلية مقارنةً بـ Trello. يتيح لك Notion جدولة المهام وتبسيط مهام سير عمل المشروع للتخلص من الأنشطة اليدوية من خلال أتمتة قاعدة البيانات القوية المدمجة.

يمكن أتمتة إدارة المشروع على Trello باستخدام أداة الأتمتة القوية الخاصة به - بوتلر، أو أداة خارجية مثل Zapier.

لذا، وجدنا أن Notion حل أتمتة أكثر قوة في وقفة واحدة، على عكس Trello الذي يحتاج إلى اتصالات خارجية.

3. تخطيط خارطة طريق المشروع

يتمتع كل من Notion و Trello بميزات فعالة بنفس القدر لبناء وتنفيذ خرائط طريق المنتج أو المشروع. فهما يتيحان لك الجمع بين الأشخاص والمهام وسير العمل للحصول على عرض سريع ل الجداول الزمنية للمشروع ومن يقوم بماذا

من الناحية البصرية، وجدنا أن لوحات ومخططات Trello لخرائط طريق المشروع أكثر ثراءً من Notion. تذكر أيضًا أن Notion يفتقر إلى العناصر الأساسية لتصور إدارة المشروع مثل مخططات جانت ولوحات كانبان.

4. قابلية التوسعة

تتضمن إدارة المشروع التعاون - اتصالات الفريق، وتدوين الملاحظات، وإدارة المهام، وما إلى ذلك.

لذا، فإن أداة إدارة المشروع يجب أن تكون قابلة للتوسيع ومتكاملة بشكل جيد مع مجموعة أدواتك الداخلية مثل Slack وتقويم Google و Outlook و Jira.

تتكامل Notion مع أكثر من 70 تطبيقًا، بما في ذلك Slack وGoogle Drive. يحتوي Trello على معرض Power-Up حصري مع عمليات تكامل داخلية مدفوعة وأكثر من 200 تكامل خارجي.

يقدم Trello المزيد من عمليات التكامل. ومع ذلك، تتيح لك Notion إنشاء تكامل مخصص باستخدام واجهة برمجة التطبيقات العامة الخاصة بهم - وهي مناسبة للمطورين.

نوتيون مقابل Trello على Reddit

أردنا التحقق مما إذا كان برنامج Notion مقابل Trello يخلق أي ضجة على موقع ريديت. ونعم، إنه كذلك!

إليك ما يقوله معظم المستخدمين:

"أنا أستخدم Notion يوميًا في كل ما يتعلق بمشاريعي والاحتفاظ بالأشياء تحت سقف واحد. يمكن أن يكون Trello أسهل في الاستخدام، وأجد أن لوحات كانبان أفضل من Notion."

تحوّلت مجموعة أخرى من المستخدمين من Trello إلى Notion ووجدوا أن القوالب الخاصة بهم مكانًا رائعًا للبدء.

يقول عدد قليل من المستخدمين الذين أحبوا Trello - "أجد Trello مثاليًا لقوائم مهامي ومشاريعي. بتلر و Power-Ups يجعل أتمتة المهام المتكررة أمرًا سهلاً."

ولكن ماذا لو لم يناسبك كل من Notion و Trello؟ هناك أداة أخرى أفضل لإدارة المشاريع نود أن نوصي بها.

تعرف على ClickUp - أفضل بديل لـ Notion مقابل Trello

إن Notion و Trello ليسا أداتين مخصصتين لإدارة المشاريع، وهما غير كافيتين في بعض المجالات.

على سبيل المثال، تفتقر Notion إلى عناصر التصور، كما أن أجراسها وصفاراتها لا تجعل من السهل الدخول إليها. ويعمل Trello فقط للمشاريع الصغيرة بسبب وظائفه المبسطة.

نقدم لك ClickUp.

قم بإدارة مشروع عملك في كل خطوة من خطواته باستخدام القوالب وميزات التعاون وأكثر من 15 طريقة عرض للمشروع باستخدام ClickUp

كواحد من برنامج إدارة المشاريع الأعلى تقييمًا ، يتيح لك ClickUp إدارة المشاريع من جميع الأحجام, التعاون في المهام وتبسيط عمليات سير العمل متعددة الخطوات.

فيما يلي ثلاث ميزات بارزة تجعل من ClickUp أداة أفضل بديل لبرنامج Notion مقابل Trello :

1. ClickUp AI

استخدم ClickUp AI للكتابة بشكل أسرع وصقل نسختك وردودك على البريد الإلكتروني والمزيد

تخيّل أن يكون لديك مساعد افتراضي لك

ClickUp AI هو مساعد ذكاء اصطناعي مصمم لمساعدتك على العمل بشكل أسرع. سواء كنت تقوم بتلخيص تحديثات المهام، أو إنشاء عناصر الإجراءات، أو كتابة نسخ، أو تنسيق المحتوى - يقوم ClickUp AI بذلك نيابةً عنك. تشير تقارير ClickUp إلى أن المستخدمين النشطين يقللون من عبء العمل اليومي بنسبة 30% باستخدام ClickUp AI.

2. مستندات ClickUp

استخدم ClickUp's Docs لإنشاء مستندات جميلة ومواقع ويكي والمزيد من أجل تنفيذ الأفكار بسلاسة مع فريقك

تسير إدارة المشروع والتوثيق جنباً إلى جنب. لكن Notion و Trello يفتقران إلى وظائف التوثيق المتقدمة للحفاظ على تنظيم عملك.

مع مستندات ClickUp يمكنك إنشاء مستندات أو مستندات ويكي غنية ومشاركتها مع فريقك. يمكنك أيضًا تتبع تغييرات المستندات في الوقت الفعلي، ووضع علامات على زملائك في الفريق، وتعيين عناصر العمل بشكل فوري.

يتيح لك ClickUp تصنيف المستندات داخل مساحة العمل الخاصة بك حتى لا تضيع ساعات في إدارة كميات كبيرة من المستندات المتداخلة تحت بعضها البعض.

3. لوحات كانبان

يفتقر Trello إلى التخصيص المتقدم، على الرغم من أنه معروف بنظامه الشبيه بلوحات كانبان.

استخدم طرق العرض المخصصة مثل لوحة كانبان لتخطيط المشاريع وتنظيمها وتتبعها في هذا القالب لوحات كانبان الخاصة ب ClickUp من ناحية أخرى، فهي متعددة الاستخدامات وقابلة للتخصيص بدرجة كبيرة، حيث تتيح لك سحب المهام وإسقاطها، ونقل المهام من خلال سير العمل، وإجراء تغييرات مجمعة في وقت واحد.

تتيح لك لوحة معلومات ClickUp ذات الميزات المتعددة رؤية جميع لوحات كانبان في طريقة عرض واحدة، مما يجعل من الأسهل بكثير تتبع تقدم المشروع.

ما هي أداة إدارة المشاريع التي يجب عليك استخدامها؟

إذا نظرت إلى المقارنة بين برامج إدارة المشاريع، فإن لدى كل من Notion و Trello الآلاف من المؤيدين على الإنترنت.

يجب أن يعتمد اختيارك لأداة إدارة المشروع على احتياجاتك في التخطيط والتعاون وقدرتها على جعل فريقك أكثر مرونة. نعتقد أن ClickUp يبرز كخيار رائع في كل هذه الأمور.

وسواء كنت فرداً أو فريقاً، يمكن ل ClickUp أن تتوسع بسرعة بناءً على متطلبات مشروعك.

اشترك في خطة ClickUp المجانية للأبد وانظر بنفسك!