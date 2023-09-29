8 خطوات لتوسيع نطاق عملية إنتاج المحتوى الخاص بك

غالبًا ما يبدو تثبيت نظام إنتاج المحتوى المثالي وكأنه معركة شاقة وسط الاتجاهات والاستراتيجيات الجديدة، وبالطبع التحدي القديم المتمثل في تقديم الجودة على الكمية.

_ولكن كيف يمكنك القيام بالأمرين معاً؟

قد يبدو توسيع نطاق إنتاج المحتوى دون التضحية بالجودة أمراً مستحيلاً بمواردك الحالية. من الناحية الواقعية، لا يمكنك بناء و الحفاظ على آلة عضوية عالية النمو دون الاستثمار في something.

الميزانيات صعبة. اعتاد معظم مديري المحتوى على العمل بقصاصات من ميزانية التسويق الإجمالية - خاصةً عند مقارنتها بالإعلانات الرقمية والدفع بالنقرة. ومع ذلك، فإن قيمة المحتوى العضوي لا تزال مرتفعة بينما تزداد تكلفة المساحة الإعلانية. وقد دفع هذا الأمر بعض فرق التسويق إلى إعادة تخصيص ميزانيات الدفع بالنقرة إلى مبادرات محتوى أكبر.

من الصعب عدم معرفة السبب. إن تقرير حالة تسويق المحتوى لعام 2023 Semrush 2023 وجد أن أكثر من ربع المشاركين في الاستطلاع أنفقوا أقل من 1000 دولار شهريًا على تسويق المحتوى، والغالبية العظمى منهم أنفقوا أقل من 5000 دولار. قارن هذا بحقيقة أن 39% من الشركات حول العالم تنفق ما بين 50,000 دولار و 500,000 دولار شهريًا على إعلانات البحث، ومن الواضح لماذا تعيد بعض المؤسسات توزيع الميزانيات بين المدفوع والإعلاني العضوي.

سواء كان لديك القليل أو الكثير، يجب أن يكون مديرو المحتوى مقتصدين في ميزانياتهم. لهذا السبب من المهم جداً تنفيذ سير عمل قوي ومجرب وحقيقي لتوسيع نطاق إنتاج المحتوى الخاص بك. وهذا بالضبط ما فعله فريق المحتوى لدينا في ClickUp.

وكانت النتيجة النهائية هي سير عمل مخصص تم إنشاؤه بالكامل داخل ClickUp واستخدمه فريق تسويق المحتوى لدينا لتوسيع نطاق إنتاجنا الشهري بشكل كبير بنسبة تزيد عن 500% في أقل من عام.

نحن لسنا هنا لنحافظ على أسرار التوسع لدينا. في الواقع، لقد عملنا بلا كلل واختبرنا وحسّنّا عملية توسيع نطاق المحتوى هذه إلى عملية قابلة للاستخدام قالب ClickUp -حتى لا تضطر إلى إضاعة وقتك الثمين في إنشاء قالب خاص بك يدويًا.

في هذا الدليل، سنتناول في هذا الدليل كل ما تحتاج إلى معرفته حول توسيع نطاق إنتاج المحتوى وكيفية استخدام قالبنا المصمم خصيصًا (المصمم من قبل الكتّاب) لبدء العملية.

ما هو توسيع نطاق إنتاج المحتوى؟

توسيع نطاق إنتاج المحتوى هو عملية زيادة عدد المدونات والأدلة والأصول الرقمية الأخرى بسرعة وكفاءة لتوليد المزيد من العملاء المحتملين مع نمو شركتك. تنطلق العملية من فكرة أن المزيد من المحتوى سيؤدي إلى المزيد من الزيارات العضوية وفي النهاية المزيد من الأعمال.

على الرغم من أن هذه ليست فكرة جديدة، إلا أن الارتفاع السريع والمتواصل ل أدوات الذكاء الاصطناعي دفعت توسيع نطاق إنتاج المحتوى إلى طليعة أفضل الممارسات التسويقية. ومع ذلك، يمكن للمحتوى الذي يتم إنشاؤه بالذكاء الاصطناعي أن يطمس الخط الفاصل بين أهمية الكثير من المحتوى والمحتوى الموثوق.

حتى موقف جوجل هو "إنتاج محتوى أصلي وعالي الجودة يركز على الأشخاص أولاً"، سواء تم إنشاؤه باستخدام الذكاء الاصطناعي أم لا.

الذكاء الاصطناعي ليس هنا ليحل محل إنتاج المحتوى. بدلاً من ذلك، يجب أن يعمل كـ مساعد كتابة لإخراج أفكارك بشكل أسرع. أيضًا، أصبح من الأسهل اكتشاف الكميات الكبيرة من المحتوى الذي تم إنشاؤه بالذكاء الاصطناعي الذي لم يخضع للمسة محرر بشري، مما يعني أن أهمية المحتوى عالي الجودة لا تزال قوية كما كانت دائمًا - حتى لو كنت تنشر محتوى المدونة بشكل جماعي.

أليكس يورك، مدير تسويق المحتوى مدير تسويق المحتوى في ClickUp

تقع على عاتق مسوّق المحتوى مسؤولية إنتاج محتوى قيّم وجدير بالثقة - خاصة عند التوسع. ولكن لا يزال بإمكان الذكاء الاصطناعي التوليدي أن يكون جزءًا من عمليتك. في الواقع, 88% من المسوقين يعتمدون بالفعل على الذكاء الاصطناعي كأداة أداة في استراتيجيات المحتوى الخاصة بهم - ولكن ليس القوة الدافعة.

لماذا يعد توسيع نطاق المحتوى مهمًا؟

إن توسيع نطاق إنتاج المحتوى هو الاستراتيجية المثلى لزيادة حركة المرور العضوية والظهور والوعي والعملاء المحتملين والإيرادات. إنه يولد كنزًا دفينًا من المحتوى الدائم الخضرة الذي يمكن توسيع نطاقه وإعادة استخدامه واستخدامه لبناء علامتك التجارية كمصدر موثوق للمعلومات.

في الواقع، الشركات التي تنشر أربع مدونات أو أكثر أسبوعيًا تم العثور على يكسب ثلاثة أضعاف ونصف عدد الزيارات أكثر من تلك التي تنشر بشكل أقل تكرارًا. إذن، ما سبب أهمية توسيع نطاق المحتوى؟ ⬇️

يوفر توسيع نطاق الإنتاج مزيدًا من الفرص لعرض عمق منتجك بأصول تغطي نطاقًا أوسع من الكلمات الرئيسية

غالبًا ما تكافئ محركات البحث المنشورات التي تحتوي على كميات كبيرة من المحتوى، وتحتل المرتبة الأولى في الصفحة الأولى من نتائج البحث

يمكن لفرق التسويق والفرق الاجتماعية تضخيم المحتوى الخاص بك عبر مجموعة متنوعة من القنوات للوصول إلى جمهور مستهدف أكبر

إن استهداف العملاء في كل مرحلة من مراحل دورة المبيعات يجعل رحلتهم في مسار المبيعات أكثر سلاسة وفعالية.

يتلخص إنتاج المحتوى الناجح والقابل للتطوير في تسهيل تكرار سير عملك. في الواقع، تظل العديد من الخطوات في سير عملك كما هي سواء كنت تكتب 10 مدونات شهرياً أو 100 . إن مجرد إضافة المزيد من المواعيد النهائية إلى كتّابك لن يفي بالغرض. ✂️

للأسف، يكاد يكون من المستحيل القيام بكل هذا باستخدام جدول بيانات Excel أو بسيط لوحات كانبان . تحتاج إلى نظام مركزي وقوي أداة إدارة العمل لربط الفرق، وتوفير رؤية عالية المستوى لإنتاجك، والتعامل مع العدد الهائل من المهام والمهام الفرعية التي تأتي مع إنتاج كميات هائلة من المحتوى.

تتبع مهام المحتوى الخاص بك ونظمها على جدول بيانات سريع وديناميكي باستخدام طريقة عرض الجدول في ClickUp

يمثل العثور على الأداة المناسبة تحديًا في حد ذاته - لذلك أخذنا الأمور على عاتقنا وصممنا قالبًا قابلًا للتخصيص لإدارة إنتاج المحتوى الخاص بك أثناء توسعك ونموك.

كيف قام ClickUp بتوسيع نطاق إنتاج المحتوى - باستخدام ClickUp

بعد الكثير من التجارب والأخطاء في توسيع نطاق عملياتنا الخاصة، أصبحنا نتقن هذه الأمور تماماً. قمنا بتعديل سير العمل لدينا، وحافظنا على مرونتنا، وأعدنا صياغة نهجنا بالكامل لدعم الكثير من المحتوى بشكل أفضل في كل مرة.

وفعلنا ذلك بالكامل داخل ClickUp. 🏆

تصور مهامك مع أكثر من 15 طريقة عرض في ClickUp بما في ذلك القائمة واللوحة والتقويم

أولاً وقبل كل شيء - تأكد من أنك أخذت بعين الاعتبار العمليات والفرق الأخرى المتأثرة باستراتيجية المحتوى وسير العمل. تتأثر استراتيجيات تحسين محركات البحث، وإنشاء موجز المدونة، وطلبات التصميم، وتقويمات وسائل التواصل الاجتماعي جميعها بشكل مباشر بتوسيع نطاق المحتوى.

للحفاظ على الشفافية ومواءمة فريقك منذ البداية، من الأفضل أن:

تحديث أدلة الأنماط و إجراءات التشغيل الموحدة لتحقيق الاتساق وتوفير الكثير من الوقت أثناء عملية التحرير عندما يزداد عدد المسودات التي تراجعها بشكل كبير

ابحث عن طرق لتجميع أنواع المحتوى والموضوعات المتشابهة معًا لكل شريحة من شرائح جمهورك أو شخصيات المستخدمين تصفح جميع المحتويات الموجودة في الكتالوج الخاص بك لتحديد أي محتوى منخفض الفائدة وتحديد ما إذا كان يمكن تحديثه أو إعادة استخدامه أو تحسينه

اجعل الأمر بسيطًا! بغض النظر عن عدد الكتّاب أو الموارد الخارجية التي تضيفها إلى هذا المزيج، يجب أن تكون عملية إنتاج المحتوى الأكثر قابلية للتطوير سهلة التكرار. دع الأتمتة تتولى الأتمتة التعامل مع الأعمال المشغولة حتى يتمكن الفريق من التركيز على إنشاء المحتوى - وليس تعلم أداة جديدة

إن تحقيق التوازن الصحيح بين الجودة والكمية هو أحد أكبر التحديات التي تواجهها الفرق أثناء زيادة جهود تسويق المحتوى. لقد شعرنا بذلك أيضًا، ولكننا قمنا بتجميع حلنا في أصل مخصص للفرق الأخرى التي تنشئ المحتوى وتشرع في نفس الرحلة - وهو قالب توسيع نطاق إنتاج المحتوى ClickUp .

قم بتوسيع نطاق عملية إنتاج المحتوى بشكل فعال باستخدام هذا القالب المصمم خصيصًا في ClickUp

تم تصميم هذا القالب خصيصاً للكتّاب والمحررين في خنادق توسيع نطاق المحتوى. في هذا الأصل المجاني، قمنا بعكس عمليتنا الداخلية حتى أدق التفاصيل لمساعدتك على تكرار استراتيجية التوسع التي بنيناها (وما زلنا نستخدمها حتى يومنا هذا).

يمكنك الوصول إلى المشاهدات , الحقول المخصصة وتفاصيل المهمة، والحقول المخصصة مسبقًا الأتمتة التي أحدثت كل الفرق بالنسبة لنا، ثم قم بتعديل أي جانب من جوانب هذا مستوى المجلد لإنشاء عملية مخصصة تمامًا ومصممة خصيصًا لحالتك الفريدة.

الأمر لا يتعلق فقط بـ ماذا تفعل ولكن كيف تفعل ذلك. نحن هنا لتوضيح خصوصيات وعموميات استخدام هذا القالب الدقيق لتوسيع نطاق المحتوى الخاص بك. في حين أن إنتاج المدونة هو مثال المحتوى الأساسي، يمكن تخصيص هذا الإطار المرن والقوالب لأي نوع محتوى.

تابع معنا لتوسيع نطاق إنتاج المحتوى في ثماني خطوات بسيطة. ⚡️

نصيحة للمحترفين اعتبر هذه المدونة بمثابة دليلك الشخصي للإعداد. للحصول على أفضل النتائج، قم بتنزيل القالب، وأضفه إلى مساحة العمل الخاصة بك، وتصفح كل خطوة معنا في نافذة أخرى.

الخطوة 1: إنشاء المحتوى المتراكم الخاص بك

يتمحور توسيع نطاق أي نوع من المحتوى حول البقاء متقدماً على العرض والطلب. احرص على أن يكون فريقك جاهزًا للوصول إلى لوحة المفاتيح مع تراكم قوي للكلمات الرئيسية والمواضيع المدروسة جيدًا قبل التخطيط لخطتك.

تراكم المحتوى هو قاعدتك الرئيسية لكل جزء من المحتوى الجديد والحالي. إنه المكان الذي تنتظر فيه موضوعات المدونة الجاهزة للبدء في العمل لكي يلتقطها الكتّاب.

تصفح جميع مهام المدونة الجاهزة وقيد التقدم من مهام المدونة المتراكمة من المحتوى المتراكم لديك لتصور ما هو قيد التنفيذ وتفويض الفريق في ثوانٍ

تراكم المحتوى المتراكم مقابل قاعدة بيانات المحتوى

تتأثر كل مرحلة من مراحل عملية المحتوى بـ "صحة" المحتوى المتراكم لديك. إنها المكان الذي يلجأ إليه الجميع للتخطيط لسير العمل المستقبلي. إنها أيضًا بداية قاعدة بيانات مدونتك - والفرق الرئيسي هو أن المحتوى المتراكم يتعلق بـ ما هو موجود على سطح السفينة.

قد تبدو خطوة أولى غير ضرورية، ولكن وجود مكان منفصل لتصور خط سير إنشاء المحتوى المستقبلي عن خط سير العمل الحالي أمر ضروري لعملية توسيع سلسة.

فكّر في الأمر - إذا كان هدفك هو نشر 50 مدونة شهريًا، فخطط أن يكون لديك هذا العدد من ملخصات المدونات الجاهزة في مدونتك قبل الشهر التالي (أي أن تكون ملخصات مدونات شهر أكتوبر جاهزة في سبتمبر).

ستدخل كل مدونة في مدونتك المتراكمة في نهاية المطاف إلى قاعدة البيانات بمجرد أن يتم تعيينها لكاتب، وتحصل على موعد نهائي وتنضم إلى سير عمل المحتوى . لكن وجود خيار إدارة المحتوى السابق والحالي والمستقبلي في قوائم منفصلة يعني أنه يمكنك تصور المراحل المختلفة لسير عملك بشكل كامل - دون الشعور بالإرهاق.

هناك بصيص آخر من الأخبار الجيدة - بما أن الأعمال المتراكمة تركز أكثر على الكلمات المفتاحية المستهدفة وموضوعات المدونة وموجزات المدونة، فلن تضطر إلى قضاء الكثير من الوقت في التركيز على تفاصيل أخرى بعد.

حسناً، دعنا الآن ننتقل إلى اللحم والبطاطا من كل ذلك - بناء الأعمال المتراكمة. 🪵

وقت الانفصال عن جداول البيانات الخاصة بك

اسمع - يمكن إنشاء جداول البيانات المتراكمة في جداول البيانات ولا يزال معظم مديري المحتوى يستخدمون هذه الطريقة. ومع ذلك، فإن وجود تراكم مقصود ومنظم بشكل جيد في منصة مركزية يقلل بشكل كبير من الوقت الضائع الذي تقضيه في التنقل بين المنصات أو البحث عن الاتصالات في بريدك الإلكتروني.

من المشاركة والأذونات إلى ربط المدونات بالمهام في المنصات الأخرى، فإن إدارة المحتوى في جداول البيانات أمر صعب. هكذا بدأت في تسويق المحتوى، ولكنني سرعان ما أدركت قوة منصة التعاون القابلة للتخصيص لبناء مهام سير عمل المحتوى التي يمكن للجميع استخدامها.

أليكس يورك، مدير تسويق المحتوى مدير تسويق المحتوى في ClickUp

ثق بنا، ليس من السهل بناء قاعدة بيانات التي تتصل مباشرةً بسير عمل المحتوى وجدول النشر من جدول بيانات واحد. ولكن لماذا تتكبد عناء الوقت والجهد الإضافي لإعداد أعمالك المتراكمة من الصفر، على أي حال؟

إن عبء العمل الخاص بك مشغول بما فيه الكفاية - وفر الوقت ودع نموذجنا الجاهز يتولى المهمة الشاقة نيابةً عنك. 🏋🏻‍♀️

بمجرد تطبيق هذا القالب على مساحة العمل الخاصة بك، سترى طرق عرض مختلفة مثبتة على طول الجزء العلوي من شاشتك ومدرجة أسفل مجلد تحجيم إنتاج المحتوى على الشريط الجانبي.

لبدء إنشاء قاعدة البيانات الخاصة بك باستخدام المجلد الخلفي عرض القائمة ، انتقل إلى قائمة مشاركات المدونة (قيد التقدم) ثم حدد المدونة الخلفية.

تصور جميع المنشورات قيد التنفيذ حسب الحالة والكاتب والمزيد باستخدام عرض قائمة قائمة المحتوى المتراكم المدمج مسبقًا في ClickUp

من هناك، يمكنك تعديل أسماء المهام الموجودة لتتناسب مع موضوعات مدونتك أو إنشاء مهام جديدة تمامًا لكل كلمة رئيسية. في كلتا الحالتين، أنت بالفعل متقدم خطوة إلى الأمام. 🎉

تم تصميم مهامنا المتراكمة المبنية مسبقًا لتحقيق أقصى قدر من السرعة والراحة. بدون النقر بعيدًا عن طريقة العرض الحالية أو فتح مهمة مدونة، يمكنك الوصول إلى ملخصات المدونة التي أضافها فريق تحسين محركات البحث لديك وحتى عناوين URL المباشرة لتحديثات منشورات المدونة القادمة.

يتم عرض هذه الحقول - وغيرها الكثير - تلقائيًا عند عرض الأعمال المتراكمة لديك، وستبقى مع مهمة المدونة المخصصة لها خلال كل خطوة في سير عملك. عندما يكون الكاتب جاهزًا لتولي مهمة مدونة من مهام المدونة المتراكمة لديك، ينتقل إلى الخطوة التالية في عملية التوسيع. ➡️

الخطوة 2: العمل من قاعدة البيانات حسب حالة المهمة

بمجرد أن يصبح الموضوع جاهزًا لتناوله، قم بربطه بمهمة قابلة للتنفيذ. هذا هو الوقت الذي تتم فيه إضافة مهام مدونتك إلى قاعدة بيانات المحتوى، وهو موقعك المركزي لكل المحتوى الذي يتم إنتاجه حاليًا. إن إضافة مهام المدونة إلى قاعدة البيانات الخاصة بك هي الطريقة التي ستحدد بها أولوياتهم وتتبع تقدمهم خلال سير عملك.

باستخدام قالبنا المخصص، سيؤدي تغيير حالة مهمة المدونة من قيد التنفيذ أو موجز جاهز إلى نقل المهمة تلقائيًا إلى قائمة قاعدة البيانات المبنية مسبقًا بعنوان كل المشاركات قيد التنفيذ، وهذا التلقائية تجعل عملية الإعداد أكثر سلاسة، خاصةً عندما تجمع مهام مدونتك تفاصيل أساسية أخرى.

كلما زادت التفاصيل السريعة التي تضيفها في هذه المرحلة، كان ذلك أفضل.

إن استيعاب هذه المعلومات في عرض واحد في الواقع يحافظ على قاعدة بياناتك قابلة للإدارة وهو أمر ضروري لتقديم تحديثات أسرع. ستلاحظ أن قاعدة البيانات الخاصة بك أكثر كفاءة بكثير بمجرد أن تقوم بتعيين مهام المدونة للأفراد، وتحديث الحالة، ووضع جدول زمني.

ملء مهام مدونتك بسهولة مباشرةً من طرق عرض قاعدة بياناتك في ClickUp

يتم عرض هذه العناصر تلقائيًا في قائمة قاعدة البيانات الخاصة بك إلى جانب أعمدة إضافية لتعيين مصدر الكاتب، نوع المحتوى، ومعاينة آخر تعليق في مهمة المدونة - ولكننا سنتطرق إلى المزيد من ذلك في الأسفل.

تسمية مهامك يحافظ على تنظيم كل شيء

في هذه المرحلة، نقترح إضافة نوع المحتوى أو الفئة كبادئة لاسم مهام مدونتك. لذا، إذا كنت تكتب منشور مدونة عن أكثر 50 شيئًا مثمرًا في العمل سيكون اسم المهمة "مدونة تحسين محركات البحث: أشياء منتجة للقيام بها في العمل."

أو إذا كنت تنشئ عادةً حملات حول فئة محتوى واحدة، فيمكنك إعادة تسمية المهمة لتتناسب مع نوع المحتوى الذي تنشئه، مثل "فيديو: أشياء منتجة للقيام بها في العمل."

قم بتحديث اسم مهام مدونتك ببادئة لتتناسب مع الحقل المخصص لنوع المحتوى المقابل لتسهيل التنظيم في ClickUp

قد يبدو الأمر مبالغًا فيه، ولكن هذا المستوى من التنظيم والشفافية أمر بالغ الأهمية للجميع لتصفية عملهم وتجميعه بأي صفة كانت. بالإضافة إلى ذلك، إذا كنت تقوم بتوسيع نطاق أنواع متعددة من المحتوى لجمهور مستهدف أو إنشاء موضوعات ركيزة، فإن تخصيص بادئة المهمة و الحقل المخصص لنوع المحتوى يفعل العجائب للحفاظ على تنظيم قواعد البيانات.

الخطوة 3: تخصيص تفاصيل المهمة لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة

يكمن جمال هذا الإطار القابل للتطوير في مرونته - ولزيادة مخرجاتك بمقدار 10 أضعاف، عليك أن تكون كذلك. يمكن تعديل كل جانب مما ناقشناه، خاصةً إذا كنت تتبع نموذجنا.

ألا تريد فصل أعمالك المتراكمة عن قاعدة البيانات؟ أزل الفلتر الموجود أعلى طريقة العرض لترى حالة كل مهمة في مجلدك. أو إذا كان اسم قائمة مختلف يتماشى بشكل أفضل مع صياغة شركتك - قم بتغييره!

هذا هو سحر هذا القالب، فهو مصمم لـ يدعم عملياتك. الإعدادات الافتراضية هي فقط ما نجح مع فريق تسويق محتوى المدونة لدينا. 🫱🏼‍🫲🏾

تفصيل أساسيات مهام مدونتك

يمكن أيضًا العثور على الحقول التي تظهر في أعمدة قاعدة بيانات المحتوى والتراكمات المتراكمة في كل مهمة مدونة. افتح طريقة عرض المهام لتستقبل اسم المهمة والحالة والمُعيَّن وتاريخ الاستحقاق.

أثناء قيامك بالتمرير، ستصل إلى الحقول المخصصة المضمنة تلقائيًا في قالب تحجيم المحتوى. إليك ملخص سريع عن ماهيتها وكيفية استخدامها:

نوع المحتوى : نظرًا لأن هذا القالب تم إنشاؤه بواسطة فريق المدونة لدينا، فإن كل نوع محتوى يشبه مجالات تركيزنا العامة. كل نوع من أنواع المحتوى قابل للتعديل ليتناسب مع أسلوبك - سواء كان يصف موضوعات مدونتك أو نوع الوسائط أو القسم

: نظرًا لأن هذا القالب تم إنشاؤه بواسطة فريق المدونة لدينا، فإن كل نوع محتوى يشبه مجالات تركيزنا العامة. كل نوع من أنواع المحتوى قابل للتعديل ليتناسب مع أسلوبك - سواء كان يصف موضوعات مدونتك أو نوع الوسائط أو القسم تاريخ النشر المستهدف : تاريخ النشر المستهدف منفصل عن تاريخ الاستحقاق وتاريخ النشر الفعلي لأن الأمور تحدث يساعد استهداف تاريخ النشر المستهدف الفريق على تخطيط جدول المحتوى لدينا بشكل أفضل وتغيير محوره إذا لزم الأمر

: تاريخ النشر المستهدف منفصل عن تاريخ الاستحقاق وتاريخ النشر الفعلي لأن الأمور تحدث يساعد استهداف تاريخ النشر المستهدف الفريق على تخطيط جدول المحتوى لدينا بشكل أفضل وتغيير محوره إذا لزم الأمر مصدر المؤلفين : لتتبع مختلف المؤلفين - الداخليين أو الخارجيين أو كليهما - استخدم مصدر الكاتب لمعرفة من الذي تم تعيينه لـ أي محتوى وفرزه بسرعة. يعد الاحتفاظ بمصدر الكاتب منفصلاً عن المُكلَّف بالمهمة مفيدًا بشكل خاص إذا كنت تستخدم وكالة لديها فريقها الخاص من الكُتَّاب المتعددين

: لتتبع مختلف المؤلفين - الداخليين أو الخارجيين أو كليهما - استخدم مصدر الكاتب لمعرفة من الذي تم تعيينه لـ أي محتوى وفرزه بسرعة. يعد الاحتفاظ بمصدر الكاتب منفصلاً عن المُكلَّف بالمهمة مفيدًا بشكل خاص إذا كنت تستخدم وكالة لديها فريقها الخاص من الكُتَّاب المتعددين عنوان URL لموجز المدونة : أضف رابطًا إلى موجز مدونتك لسهولة الوصول والتعديلات السريعة

: أضف رابطًا إلى موجز مدونتك لسهولة الوصول والتعديلات السريعة مسودة عنوان URL : تجنب التمرير عبر تعليقات المهام أو صندوق بريدك الإلكتروني. يمكنك الوصول إلى المسودات مباشرة من مهمة المدونة

: تجنب التمرير عبر تعليقات المهام أو صندوق بريدك الإلكتروني. يمكنك الوصول إلى المسودات مباشرة من مهمة المدونة عنوان URL المباشر للمدونة : أضف الرابط المباشر إلى مهمة مدونتك لراحة وتنظيم أفضل وسرعة عند تصدير جميع عناوين URL لمدونتك

: أضف الرابط المباشر إلى مهمة مدونتك لراحة وتنظيم أفضل وسرعة عند تصدير جميع عناوين URL لمدونتك تاريخ النشر: يعد تاريخ النشر ضروريًا لتسجيل وتتبع وقت نشر المحتوى المباشر. يساعدك تحليل معدلات التشغيل المنشورة على تحديد ما إذا كنت تصل إلى التواريخ المستهدفة الأصلية وتعديلها وفقًا للأهداف المستقبلية

الوصول إلى الحقول المخصصة التي تظهر في طرق العرض الخاصة بك مباشرةً داخل أي مهمة مدونة

أثناء قيامك بملء تفاصيل مهمة المدونة الخاصة بك، يتم تحديث كل منها تلقائيًا في كل قائمة وطريقة عرض للحصول على أدق حالة. مثل مجموعة البيانات النظيفة، فإن إضافة هذه التفاصيل أثناء تنقلك ستجعل عملك أسهل في أتمتة عملك وفرزه وتصفيته وتقديمه في كل خطوة من خطواته.

إن التحديثات التلقائية والتصور، والترابط عبر كل قائمة وطريقة عرض في ClickUp لعبت دورًا كبيرًا في قدرتنا على توسيع نطاق عمليات إنشاء المحتوى لدينا والحفاظ عليها. ولكن إذا كنت لا تزال تفضل العمل من برنامج مختلف لإدارة العمل، فابحث عن طرق لتكرار الحقول المخصصة المماثلة.

الخطوة 4: تعيين المحتوى الخاص بك

كل ما عليك فعله هو تعيين المحتوى الخاص بك إلى الكتّاب، ونشره على مدونتك، و فويلا لقد انتهيت! تقريبًا. 🫣

يكون تعيين المقالات أكثر صعوبة بشكل كبير عندما تتعامل مع الكثير من المحتوى. بالنسبة للفرق التي تهدف إلى إنتاج 10 أو حتى 20 ضعف كمية المحتوى عالي الجودة التي اعتادوا عليها، فإن العثور على الوتيرة المناسبة سيتطلب القليل من التجريب.

تحديث إجراءات التشغيل الموحدة الخاصة بك والاحتفاظ بها في متناول اليد في جميع الأوقات

قبل أن تبدأ في تفويض مهام المدونة، ادعم كتّابك بجميع الموارد التي يحتاجون إليها لاتباع العملية الدقيقة التي تتبعها. لا سيما إذا كنت تعمل مع المستقلين أو الوكالات لأول مرة، فأنت لا تريد أن تترك أي مجال للخطأ عندما يتعلق الأمر بصوت العلامة التجارية أو متطلبات التنسيق أو معرفة المنتج.

قد يكون من المفيد تحديث مستندات العملية المهمة والارتباط بها في كل مهمة وصف كل مهمة، بحيث إجراءات التشغيل الموحدة و أدلة الأنماط في المقدمة والوسط. لحسن الحظ، يمكنك أتمتة ذلك وتجنب إضافة الروابط يدويًا إلى كل مهمة. ولمزيد من العمليات التفصيلية، ضع في اعتبارك مشاركة مقطع فيديو مسجّل الذي يستعرض كل خطوة على شاشتك.

شارك تسجيلات الشاشة لتوصيل رسالتك بدقة دون الحاجة إلى سلسلة رسائل بريد إلكتروني أو اجتماع شخصي مع Clip by ClickUp

إن توثيق كل خطوة من خطوات عملية إنشاء المحتوى الخاص بك هو وسيلة مؤكدة لاسترداد المزيد من وقتك في عملية التوسع. وسترى تأثير هذه الموارد ينعكس على جودة كل مسودة تقوم بمراجعتها.

رتب نفسك وفقًا لذلك

أما بالنسبة لإيقاع توزيع المحتوى، فمن الأفضل أن تُنظّم مهامك بشكل متدرج.

خذ محتواك الشهري الهدف أسبوعياً . قم بتعيين المحتوى على دفعات حتى يتمكن الكتّاب من تحديد أولويات أعباء العمل الخاصة بهم بشكل أفضل دون الشعور بالتعثر بسبب عدد المهام التي أمامهم. يساعد هذا أيضًا في الحفاظ على جدول نشر ثابت ويمنعك من الجلوس على كومة من المحتوى في نهاية الشهر.

نقطة رئيسية أخرى يجب تذكرها - سيبدأ كتّابك في صياغة محتوى الشهر التالي قبل أسابيع من بدء ذلك الشهر.

استخدم لغة طبيعية مثل "في غضون ستة أسابيع" أو "الشهر المقبل" لتعيين تواريخ استحقاق المهام وتاريخ الحقول المخصصة في ClickUp

يعمل بعض الكتّاب بشكل أفضل عندما يتم التخطيط للمحتوى قبل ستة أسابيع تقريبًا من موعد نشره. تحديد تواريخ النشر المستهدفة قبل وقت كافٍ في تقويم المحتوى الخاص بك يساعد الكتّاب على الوصول إلى المواعيد النهائية باستمرار مع عدد أقل من السقطات ودون التأثير على جودة المحتوى.

الخطوة 5: أنشئ عرضك الشهري

على الرغم من أن تراكم مدونتك وقاعدة بياناتك ضروريان لجهودك في توسيع نطاق المحتوى، فإن طرق العرض الشهرية هي الأكثر استخدامًا من قِبل كُتَّابنا.

إذا كنتَ مواكبًا لقالب توسيع نطاق المحتوى الخاص بنا، فستجد طرق العرض هذه فور فتح المجلد، بعنوان هذا الشهر، الشهر الماضي، الشهر القادم. هذه طرق عرض الجدول هي طريقة المحرر لإدارة عبء عمل الفريق بسهولة.

تصور عبء العمل الخاص بفريقك باستخدام طرق عرض الجدول التي يتم تحديثها تلقائيًا والمجمعة حسب الحقل المخصص لمصدر الكاتب في قالب تحجيم المحتوى ClickUp

يتم تجميع طريقة العرض هذه حسب الحقل المخصص مصدر الكاتب لمعرفة عدد المدونات الإجمالية لكل كاتب أو فريق عمل فردي في الشهر بسرعة. ومع ذلك، يمكن تخصيص طريقة العرض هذه لنقل أي جوانب مهمة أخرى من سير عملك.

إذا كان من المنطقي أكثر بالنسبة لفريقك تصور المحتوى الشهري الخاص بك حسب الفئة أو موضوع الركيزة أو المُعيَّن - فلديك القدرة على إجراء هذه التغييرات في غضون ثوانٍ. أفضل جزء في الوصول إلى هذه الخطوة هو _أن العمل المطلوب لبناء طريقة العرض الشهرية الخاصة بك قد تم بالفعل!

إذا كنت قد قمت ببناء أعمالك المتراكمة بالكامل، وحدّثت قاعدة بيانات المحتوى، وملأت معلومات المهام الرئيسية، فستتم تعبئة طرق العرض الشهرية تلقائيًا. كل ما هو مطلوب هو إعادة تسمية كل طريقة عرض لتتناسب مع التاريخ الحالي من أجل الوضوح وسهولة الاستخدام.

بالنسبة للأشهر القادمة، ما عليك سوى تكرار طريقة عرض أخرى للحفاظ على العمل الذي قمت به في الماضي ومتابعة تتبع المحتوى الجديد في المستقبل. في الواقع، يجتمع فريق المدونة لدينا أسبوعيًا لمناقشة طريقة عرض الجدول الشهرية حتى يكون لدى الجميع أحدث المعلومات في مكان واحد.

قد يكون لديك بالفعل اجتماع مماثل لمراجعة الاختناقات مع فريقك وتحديد الجداول الزمنية الواقعية - هذا المورد ببساطة يجعل ذلك أسهل. من الذكاء أن تبقى ذكيًا لتوسيع نطاق العمل بشكل كبير.

ومنذ أن أدخلنا طريقة عرض الجدول الشهري إلى اجتماعاتنا الأسبوعية، تمكن فريقنا من التمحور في الوقت المناسب.

الخطوة 6: اطلب من الكتاب تعيين التعليقات عندما تكون المسودة الأولى جاهزة

إن توسيع نطاق عملية إنتاج المحتوى الخاص بك هو أبعد ما يكون عن عرض شخص واحد - يتطلب الأمر تواصلاً فعالاً وتحديثات متكررة لضمان أن يكون اللاعبون الرئيسيون لديك على اطلاع على التقدم العام للفرق.

هذا هو المكان الذي نعتمد فيه على بعض أفضل ميزات ClickUp . 🥇

للحفاظ على سير العمل لدينا، نستخدم التعليقات المخصصة للإشارة والتفويض بسرعة عناصر العمل مباشرةً إلى المراجع. نظرًا لأن كلا من قاعدة بيانات المدونة والعرض الشهري يعرضان أحدث تعليق لكل مهمة مدونة، فمن الضروري الحفاظ على الرؤية باستخدام التعليقات في ClickUp. ولكن مع وجود الكثير من المتعاونين الذين يتواصلون ذهابًا وإيابًا ، يمكن أن تتراكم التعليقات ويصعب غربلتها.

لخص على الفور سلاسل التعليقات الطويلة بنقرة زر واحدة باستخدام ClickUp AI

هذا يفتح الباب أمام فريقنا لاستخدام ClickUp AI وميزة ملخص سلاسل التعليقات. تُنشئ وظيفة الذكاء الاصطناعي هذه على الفور ملخصًا تفصيليًا لسلاسل التعليقات الطويلة والملاحظات والتحديثات من أي مهمة حتى تصل مباشرةً إلى النقطة الأساسية حول ما هو مطلوب ومن من.

إحضار برنامج تعاون في هذا المزيج لهذه التحديثات الحاسمة يجعل من السهل على المسودات أن تسقط من خلال الشقوق - وأنت لا تريد أن تنحرف عن مسارها بسبب بعض سوء التواصل التافه.

بينما يقضي المحررون الإداريون وقتاً طويلاً في العمل من خلال قوائم ورؤى مختلفة، فإن كتّاب المحتوى، حسناً، يكتبون. ✍🏻

عند إنشاء المحتوى، تمر مدوناتنا بجولات متعددة من التعديلات والمراجعات. لاتباع عمليتنا الدقيقة في قالب تحجيم إنتاج المحتوى، اطلب من كاتبك إضافة رابط المسودة الخاصة به في حقل عنوان URL المخصص . بعد ذلك، سيقوم الكاتب بنشر تعليق في مهمة المدونة ووضع علامة على المراجع.

شارك مسودات المدونة بسهولة، وتعاون في التعديلات، وأنشئ المحتوى بشكل أسرع باستخدام ClickUp Docs

لا تتردد في إضافة رابط المسودة مرة أخرى في التعليق لراحة المراجع. 💜

لإبقاء مشاهداتك وقوائمك محدثة بالكامل، قم بتحديث حالة المهمة على الفور إلى قيد المراجعة. بمجرد أن يقرأ المراجع المسودة ويقدم اقتراحاته، سيقوم بالتعليق على الكاتب وتحديث حالة المهمة إلى مطلوب التحديث.

من هناك، يقوم الكاتب بإجراء جميع التغييرات اللازمة وإضافة أي أجزاء ناقصة وإعداد المسودة للمراجعة النهائية.

نصيحة احترافية اكتب هذه العملية وأضفها إلى وصف مهمتك حتى يبقى الجميع على اطلاع على استراتيجية التواصل والقنوات المتفق عليها.

الخطوة 7: تنسيق المحتوى في نظام إدارة المحتوى الخاص بك

قد يتم الانتهاء من المسودة ولكن مهمة المدونة لا تكتمل حتى يتم نشر المحتوى على موقعك. يمكن أن تصبح المرحلة الرئيسية مملة قليلاً مع التنسيق وتحرير الويب، لكنك أوشكت على الانتهاء.

بدلاً من ترك الأمر لمدير التحرير لتنسيق وإعداد المحتوى الوارد، ضع هذه السلطة في أيدي الكتّاب. 🤗

بمجرد مراجعة جزء من المحتوى وتحديثه لمعالجة أي تعليقات معلّقة، أضفه إلى نظام إدارة المحتوى مباشرةً_ في هذه المرحلة، من المهم أن تحافظ على زخم الإنتاج حتى تتمكن من تنسيق ونشر جزء من المحتوى في نفس اليوم بشكل مثالي.

سيضيف الكاتب الصورة المميزة وأي روابط مهمة والتنسيق المناسب واللمسات النهائية قبل مشاركة رابط مسودة نظام إدارة المحتوى مع المحرر للمراجعة النهائية. بحلول الوقت الذي ينتهي فيه الكاتب تنسيق المسودة في نظام إدارة المحتوى يجب أن تكون جاهزة عملياً.

ولتحقيق الاتساق والكفاءة، اتبع نفس عملية التعليق مثل الجولة الأولى من التعديلات (الخطوة السادسة)، ثم قم بتحديث حالة المهمة من مطلوب التحديث إلى مراجعة نهائية.

عزز الإنتاجية من خلال إدارة المهام التعاونية عن طريق تعيين المهام ووضع علامات على التعليقات ومشاركة تسجيلات الشاشة في منصة واحدة

إذا كنت تستخدم ClickUp، فاحفظ جميع المناقشات المتعلقة بالمراجعة معًا في سلسلة تعليقات مباشرة داخل المهمة. فقط لا تنسَ تعيين المحرر الصحيح أو الإشارة إليه بـ @. 🤓

الخطوة 8: المراجعة والنشر ووضع علامة تم إنجازه

لقد وصلتَ إلى المرحلة الأخيرة من إنشاء عملية إنشاء محتوى قابل للتطوير - لم يتبقَّ سوى عملية مسح أخيرة من أجل حسن التدبير.

يجب أن يقوم المحررون بإجراء أي تعديلات أخيرة على المدونة مباشرةً في نظام إدارة المحتوى، وعندما تصبح جاهزة للنشر، قم بتحديث حالة المهمة إلى جاهز والرد في سلسلة التعليقات لإعلام الكاتب بأنها في حالة جيدة لبدء النشر.

بمجرد أن تقوم بتغيير حالة مهمة المدونة من جاهز إلى نُشر، سيتم مسحها تلقائيًا من قاعدة بيانات المحتوى والانتقال إلى قائمة نُشر. بهذه الطريقة، يمكنك الإشراف على عبء العمل النشط للفريق أثناء مراقبة التقدم نحو هدفك العام.

في قائمة المنشور، ستجد في قائمة المنشور، ستجد عرض التقويم لجميع المنشورات المنشورة. من هذا تقويم المحتوى ، من السهل تصور عدد المدونات التي يتم نشرها كل يوم أو أسبوع أو شهر للتأكد من أنك تحافظ على جدول نشر ثابت.

بعد تعيين حالة مهمة المدونة إلى تم النشر، سيتم تحديثها تلقائيًا في عرض تقويم محتوى المدونة المنشورة

إذا لاحظتَ أن الغالبية العظمى من المحتوى الخاص بك يأتي دفعة واحدة أو في الأسابيع الأخيرة من الشهر، فيمكنك إجراء تغييرات استباقية على سير عملك للحصول على جدول نشر أكثر اتساقًا.

ثق بنا، سيشكرك فريقك على ذلك. لا أحد يريد أن يعمل متأخراً في يوم الجمعة الأخير. 🍸

الحفاظ على المحتوى على نطاق واسع في ClickUp

حتى بعد نشر مدونتك، فإنها لا تختفي أبدًا. للحفاظ على جودة المحتوى على مدونتك محدثة ومفيدة وذات صلة، من المهم إعادة النظر فيه بمرور الوقت لتحديثه أو إعادة توجيهه بانتظام.

إن إبقاء إصبعك على نبض كل مدونة تمر على مكتبك هو مطلب كبير بعد توسيع نطاق استراتيجية تسويق المحتوى الخاص بك. ولكن إذا كنت تستخدم أداة مثل نموذجنا المخصص لتوسيع نطاق إنتاج المحتوى إلى جانب نظام قوي لإدارة العمل مثل ClickUp، فمن الأسهل بكثير الحفاظ على محتوى عالي الجودة على نطاق واسع، حتى على مدى فترة زمنية طويلة.

أتحدث من واقع خبرتي - هذه الخطوات الثماني ناجحة.

لقد أدى اقتران استراتيجية تسويق المحتوى هذه مع قالب توسيع نطاق المحتوى الذي أثبت جدواه إلى تغيير اللعبة تمامًا بالنسبة لفريقنا عند توسيع نطاق المحتوى، ونحن نعلم أنه يمكن أن يفعل الشيء نفسه بالنسبة لك أيضًا.

قم بالوصول إلى الأصول المجانية الموضحة في هذه المدونة، وهي عبارة عن مكتبة القوالب الكثير من المرونة ميزات إدارة العمل ، على 1,000 عملية تكامل والمزيد عند التسجيل في ClickUp اليوم. 🏆 اشترك في ClickUp