Mọi tổ chức đều gặp phải vấn đề về kiến thức. Báo cáo nằm ở một nơi, cập nhật dự án ở một nơi khác, và một nửa kiến thức chuyên môn của nhóm chỉ tồn tại trong hộp thư đến của ai đó. Khi nhân viên cần một câu trả lời nhanh, họ hoặc phải mất 20 phút để tìm kiếm, hoặc chỉ đơn giản là hỏi đồng nghiệp và làm gián đoạn công việc của họ.

Đây là nguyên nhân âm thầm làm giảm năng suất mà hầu hết các công ty không đề cập đến.

Amazon Q được thiết kế để giải quyết vấn đề đó. Nó tích hợp vào các hệ thống nội bộ của bạn và hoạt động như một điểm truy cập duy nhất để tìm kiếm trên tất cả các hệ thống đó. Đặt câu hỏi, nhận câu trả lời kèm theo nguồn tham khảo.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách Amazon Q hỗ trợ tìm kiếm kiến thức nội bộ và lý do tại sao ClickUp, một Không gian Làm việc AI tích hợp, có thể là công cụ mà nhóm của bạn đang thiếu.

Amazon Q kinh doanh là gì?

Amazon Q Kinh doanh là trợ lý AI tạo sinh do AWS phát triển, kết nối với các công cụ và hệ thống mà công ty bạn đang sử dụng, như SharePoint, Confluence, Salesforce, Slack và hàng chục nền tảng khác.

Sau khi kết nối, công cụ này cho phép nhân viên của bạn đặt câu hỏi bằng ngôn ngữ thông thường và nhận được câu trả lời được trích xuất trực tiếp từ nội dung nội bộ của bạn. Công cụ này hoạt động trên nền tảng công nghệ hiện có của bạn, do đó không cần phải thay thế bất kỳ hệ thống nào.

Bạn chỉ cần chỉ định các nguồn dữ liệu, cài đặt quyền truy cập, và nó sẽ bắt đầu phân tích và hiểu rõ mọi thông tin mà tổ chức của bạn đã từng ghi chép.

📮 ClickUp Insight: Trong khi 46% số người tham gia khảo sát của chúng tôi cho biết họ có một thói quen vững chắc giúp họ chuyển sang “chế độ công việc”, thì 11% lại cho biết họ bắt đầu hầu hết các ngày trong “chế độ sinh tồn”, chỉ phản ứng với các tin nhắn và hạn chót khi chúng xuất hiện. Điều đó thường xảy ra khi bạn chưa có mục nhập rõ ràng cho ngày làm việc. Bạn mở laptop, các thông báo bắt đầu hình thành luồng thông báo, và trước khi bạn kịp định hướng lại, ngày làm việc đã tự động đưa ra quyết định thay cho bạn. Trong một không gian làm việc AI tích hợp như ClickUp, các công việc chưa hoàn thành, bình luận gần đây, mức độ ưu tiên và các chủ đề thảo luận đang diễn ra đã được kết nối tại một nơi duy nhất, giúp bạn có thể mở không gian làm việc và ngay lập tức xem những gì đang hoạt động, những gì đã thay đổi và những gì cần được chú ý. Thay vì phải lục lọi email, trò chuyện và ghi chú để tái hiện bối cảnh, hệ thống cung cấp cho bạn một điểm khởi đầu rõ ràng, giúp bạn bắt đầu ngày làm việc một cách có chủ đích hơn.

Các tính năng chính của Amazon Q cho việc tìm kiếm kiến thức nội bộ

Amazon Q được xây dựng dựa trên một số tính năng cốt lõi giúp nó thực sự hữu ích cho công việc hàng ngày:

Hiểu ngôn ngữ tự nhiên: Bạn không cần phải nhớ chính xác tên tệp hoặc từ khóa. Bạn có thể hỏi nó như cách bạn hỏi một đồng nghiệp: “Chính sách hoàn tiền cho khách hàng doanh nghiệp của chúng ta là gì?” và nó sẽ tìm ra câu trả lời

Truy xuất từ nhiều nguồn cùng lúc: Thay vì phải chuyển đổi giữa Confluence, SharePoint và các trang wiki nội bộ, Amazon Q tìm kiếm trên tất cả các nguồn này cùng một lúc và trả về một kết quả tổng hợp duy nhất

Tuân thủ các quyền truy cập hiện có của bạn: Đây là điểm quan trọng. Amazon Q không hiển thị cho nhân viên những nội dung mà họ không được phép xem. Nếu một tài liệu bị hạn chế truy cập, nó vẫn sẽ bị hạn chế, ngay cả trong kết quả tìm kiếm

Trích dẫn nguồn: Mỗi câu trả lời đều kèm theo nguồn tham khảo. Nhờ đó, nhân viên có thể nhấp vào bản tóm tắt để tự mình xác minh thông tin.

Càng ngày càng thông minh hơn: Khi có nhiều người sử dụng và nội dung được bổ sung thêm, Amazon Q sẽ ngày càng hiểu rõ hơn những gì tổ chức của bạn cần, chứ không chỉ những gì tổ chức yêu cầu

Cách Amazon Q kinh doanh hỗ trợ tìm kiếm kiến thức nội bộ

Khi bạn đặt câu hỏi, điều gì thực sự diễn ra phía sau hậu trường? Đó là một quy trình làm việc được định nghĩa rõ ràng, đảm bảo bạn nhận được các câu trả lời phù hợp và chính xác dựa trên dữ liệu của công ty.

Quy trình hoạt động như sau:

Người dùng gửi câu hỏi: Bạn đặt câu hỏi bằng ngôn ngữ tự nhiên thông qua giao diện web hoặc một công cụ tích hợp như Slack Xử lý truy vấn: Hệ thống phân tích câu hỏi của bạn để hiểu ý định của bạn và xác định các nguồn dữ liệu nào có thể chứa câu trả lời Tìm kiếm: Sau đó, hệ thống sẽ tìm kiếm trên tất cả các kho lưu trữ được kết nối, đồng thời đảm bảo tuân thủ các quyền truy cập cá nhân của người dùng Xếp hạng và lọc: Từ kết quả tìm kiếm, nó xác định và trích xuất các đoạn văn bản phù hợp nhất Tạo ra: Mô hình AI lấy các đoạn thông tin này và tổng hợp chúng thành một câu trả lời duy nhất, mạch lạc Trích dẫn: Cuối cùng, nó bao gồm các liên kết dẫn trở lại các tài liệu nguồn gốc để bạn có thể xác minh thông tin

Toàn bộ quy trình này được gọi là Retrieval-Augmented Generation (RAG). Đây là một phương pháp mạnh mẽ vì nó giúp các phản hồi của AI dựa trên dữ liệu thực tế của công ty bạn. Điều này giúp giảm đáng kể rủi ro về các "ảo giác" của AI (các câu trả lời bịa đặt) và đảm bảo thông tin luôn cập nhật như các tài liệu mới nhất của bạn.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Sử dụng tiêu đề mô tả và chứa nhiều từ khóa cho mỗi tài liệu để chúng xuất hiện trong kết quả tìm kiếm phù hợp. Thêm phần ‘tl;dr’ hoặc tóm tắt ngắn gọn ở đầu các hướng dẫn dài để giúp người đọc tìm thấy câu trả lời nhanh chóng.

Cách kết nối các nguồn dữ liệu với Amazon Q

Để bắt đầu sử dụng Amazon Q, bạn cần thực hiện một số bước thiết lập, nhưng quy trình này khá đơn giản. Đầu tiên, bạn cần chuẩn bị một số thứ:

Một tài khoản AWS có quyền truy cập phù hợp

Quyền truy cập quản trị viên vào các nguồn dữ liệu mà bạn muốn kết nối (như Google Drive hoặc Confluence)

Ứng dụng Amazon Q kinh doanh được tạo trong bảng điều khiển AWS của bạn

Khi bạn đã có những thông tin đó:

Truy cập vào bảng điều khiển Amazon Q kinh doanh và lựa chọn ứng dụng mà bạn đã tạo Chọn ‘Thêm nguồn dữ liệu’ và chọn công cụ bạn muốn kết nối từ thư viện các trình kết nối Xác thực kết nối bằng phương thức yêu cầu, chẳng hạn như OAuth hoặc khóa API Cấu hình cài đặt đồng bộ hóa bằng cách chọn các thư mục, kênh hoặc kho lưu trữ cụ thể mà bạn muốn chỉ mục Cài đặt tần suất đồng bộ hóa để quyết định tần suất Amazon Q kiểm tra thông tin mới hoặc đã cập nhật Ánh xạ các trường siêu dữ liệu như ‘tác giả’ hoặc ‘ngày tạo/lập’ để hỗ trợ việc lọc kết quả tìm kiếm sau này Chạy quá trình đồng bộ hóa ban đầu và theo dõi tiến độ trong bảng điều khiển Thử một vài truy vấn để đảm bảo nội dung của bạn có thể tìm kiếm được và các quyền truy cập hoạt động như mong đợi

Nếu gặp sự cố, hãy kiểm tra quyền truy cập của trình kết nối và nhật ký đồng bộ hóa trước tiên. Các vấn đề về quyền truy cập thường xuất phát từ việc ánh xạ nhà cung cấp danh tính không chính xác. Ngoài ra, hãy kiên nhẫn. Quá trình đồng bộ hóa ban đầu với khối lượng lớn có thể mất vài giờ.

Những giới hạn và thách thức phổ biến của Amazon Q trong việc truy xuất kiến thức

Amazon Q là một công cụ đáng tin cậy, nhưng không phải là hoàn hảo. Giống như bất kỳ hệ thống AI nào, nó vẫn còn một số giới hạn cần lưu ý trước khi triển khai cho toàn nhóm. Hãy xem xét những giới hạn thực tế sau đây:

Sự phụ thuộc vào hệ sinh thái AWS: Giải pháp này hoạt động hiệu quả nhất nếu tổ chức của bạn đã sử dụng hệ sinh thái AWS. Nếu tổ chức của bạn đang đầu tư mạnh vào các nhà cung cấp đám mây khác, bạn có thể gặp một số khó khăn

Khoảng trống trong phạm vi hỗ trợ của các trình kết nối: Mặc dù có hơn 40 trình kết nối, nhưng nếu nhóm của bạn phụ thuộc vào một hệ thống chuyên biệt hoặc hệ thống cũ, bạn có thể cần phải xây dựng một giải pháp tích hợp tùy chỉnh

Chất lượng câu trả lời phụ thuộc vào nội dung: Trí tuệ nhân tạo (AI) chỉ tốt như dữ liệu mà bạn cung cấp. Nếu các tài liệu nguồn của bạn có cấu trúc kém, lỗi thời hoặc mâu thuẫn, bạn sẽ nhận được các câu trả lời kém chính xác hơn.

Chi phí khi mở rộng quy mô: Giá cả được tính dựa trên số người dùng và khối lượng dữ liệu. Đối với các công ty lớn có Giá cả được tính dựa trên số người dùng và khối lượng dữ liệu. Đối với các công ty lớn có cơ sở kiến thức nội bộ rộng lớn, điều này có thể trở thành một khoản chi phí đáng kể

Giới hạn về khả năng tùy chỉnh: Bạn có ít sự linh hoạt hơn trong việc tinh chỉnh hành vi của mô hình AI so với việc tự xây dựng giải pháp RAG tùy chỉnh từ đầu

Độ khó đối với quản trị viên: Việc cài đặt các trình kết nối, quyền truy cập và các biện pháp bảo mật đòi hỏi phải có kiến thức chuyên sâu về AWS

Tối ưu hóa quản lý kiến thức nội bộ bằng ClickUp

Kiến thức nội bộ thường bị phân tán giữa các công cụ. Các nhóm lưu trữ quy trình trong tài liệu, cập nhật trong các chủ đề trò chuyện và các quyết định trong các công việc mà không ai xem lại. Theo thời gian, thông tin trở nên khó tìm kiếm hơn, khó tin cậy hơn và khó sử dụng hơn.

ClickUp cung cấp một không gian làm việc nơi tài liệu, cuộc hội thoại và quá trình thực thi được kết nối chặt chẽ. Thay vì quản lý các cơ sở kiến thức phân tán, các nhóm xây dựng một hệ thống nơi thông tin phát triển song song với công việc thực tế. Điều này giúp giảm thiểu tình trạng mở rộng không kiểm soát của các dịch vụ SaaS và loại bỏ việc chuyển đổi ngữ cảnh liên tục trong các hoạt động hàng ngày.

Xây dựng cơ sở kiến thức có cấu trúc bằng ClickUp Tài liệu

ClickUp Docs đóng vai trò là nền tảng cho kiến thức nội bộ. Các nhóm tạo, sắp xếp và duy trì tài liệu ngay trong không gian làm việc nơi công việc diễn ra.

Giả sử một đội ngũ hỗ trợ khách hàng xây dựng một cơ sở kiến thức nội bộ để xử lý các yêu cầu hoàn tiền. Họ tạo một tài liệu có tiêu đề ‘Hướng dẫn xử lý hoàn tiền’ và cấu trúc tài liệu thành các phần rõ ràng như quy tắc đủ điều kiện, các trường hợp ngoại lệ và các bước chuyển cấp. Mỗi phần đều liên kết đến các công việc hỗ trợ thực tế mà các quy tắc đó áp dụng.

Docs hỗ trợ nội dung có cấu trúc thông qua:

Các tiêu đề lớn giúp tổ chức các tài liệu quy trình lớn

Các bảng xác định các quy tắc như tiêu chí đủ điều kiện hoàn tiền

Danh sách công việc gạch đầu dòng mô tả các quy trình làm việc từng bước

Các thành phần nhúng bao gồm các tài nguyên hỗ trợ như tệp thiết kế hoặc bảng tính

Ví dụ: một quản lý bộ phận hỗ trợ cập nhật các quy tắc hoàn tiền sau khi chính sách thay đổi. Tài liệu được cập nhật ngay lập tức, và các nhân viên hỗ trợ tham khảo phiên bản mới nhất khi giải quyết các yêu cầu hỗ trợ.

Dưới đây là tất cả những gì bạn cần biết về việc tạo cơ sở kiến thức nội bộ trong ClickUp:

Truy xuất và áp dụng kiến thức ngay lập tức bằng ClickUp Brain

Khi tài liệu ngày càng nhiều, các nhóm cần có câu trả lời nhanh chóng mà không phải tìm kiếm qua nhiều trang. ClickUp Brain truy xuất và áp dụng kiến thức từ các tài liệu, công việc và cuộc hội thoại.

Giả sử một nhân viên hỗ trợ mới xử lý một yêu cầu hoàn tiền phức tạp liên quan đến việc trả lại một phần hàng. Thay vì phải lục lọi toàn bộ cơ sở kiến thức, họ hỏi ClickUp Brain:

📌 Hãy thử câu hỏi sau: Chính sách hoàn tiền cho việc trả hàng một phần là gì, và tôi cần thực hiện các bước nào?

ClickUp Brain phân tích các yếu tố liên quan trong Không gian Làm việc và trả về câu trả lời ngắn gọn, bao gồm quy trình chính xác cùng các liên kết đến tài liệu nguồn.

ClickUp Brain hỗ trợ các quy trình làm việc liên quan đến kiến thức như:

Tóm tắt các tài liệu dài thành các câu trả lời ngắn gọn

Trích xuất các bước chính từ tài liệu quy trình

Hiển thị các công việc hoặc cuộc thảo luận liên quan đến một chủ đề

Làm rõ các chính sách bằng cách sử dụng các ví dụ thực tế từ các công việc trước đây

Mở rộng khả năng truy cập kiến thức bằng ClickUp Brain MAX

Khi tổ chức phát triển, kiến thức được phân tán trên nhiều hệ thống. ClickUp Brain MAX tập hợp thông tin đó lại thông qua tính năng tìm kiếm doanh nghiệp và nhập liệu bằng giọng nói.

ClickUp Brain MAX bao gồm hai tính năng chính:

ClickUp Talk to Text để ghi lại kiến thức một cách nhanh chóng

ClickUp Enterprise Search để truy xuất thông tin trên các công cụ được kết nối

Ví dụ: một quản lý dự án kết thúc cuộc gọi với khách hàng và ghi lại các cập nhật quan trọng bằng tính năng Chuyển giọng nói thành văn bản. ClickUp Brain MAX chuyển đổi nội dung giọng nói thành các ghi chú có cấu trúc, có thể dán trực tiếp vào tài liệu.

Đồng thời, Enterprise Search cho phép các nhóm tìm kiếm thông tin trên nhiều công cụ khác nhau. Giả sử một trưởng nhóm vận hành cần tìm một bản cập nhật quy trình trong Figma, vốn đã được ghi chép trong tài liệu ClickUp.

Chỉ với một lần tìm kiếm trong ClickUp Brain MAX, bạn có thể truy xuất cả hai nguồn dữ liệu.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Thêm phần ‘Từ khóa tìm kiếm’ vào cuối các tài liệu kỹ thuật để bao gồm thuật ngữ nội bộ, từ viết tắt hoặc các lỗi chính tả thường gặp. Kỹ thuật này đảm bảo rằng khi tìm kiếm ‘PTO’, tài liệu ‘Chính sách Nghỉ phép và Nghỉ việc’ cũng sẽ được hiển thị.

Kiến thức hiếm khi tồn tại trên một nền tảng duy nhất. Các nhóm thường dựa vào các công cụ như Google Drive, Dropbox và Figma để quản lý các phần khác nhau trong quy trình làm việc của họ. Tích hợp ClickUp kết nối các công cụ đó với hệ thống kiến thức.

Ví dụ, bạn có thể:

Đồng bộ hóa các tệp trên Google Drive để tài liệu xuất hiện trong các công việc liên quan

Chuyển đổi các cuộc thảo luận trên Slack thành các công việc ghi lại các quyết định quan trọng

Tệp đính kèm các thiết kế Figma trực tiếp vào tài liệu sản phẩm

Kết nối các công cụ hỗ trợ để thông tin từ các phiếu hỗ trợ được tích hợp vào việc cập nhật kiến thức

Giả sử một nhóm sản phẩm cập nhật tài liệu về tính năng sau khi xem xét các thay đổi thiết kế trong Figma. Tệp thiết kế được đính kèm trực tiếp vào tài liệu, và thông tin cập nhật được phản ánh trong cùng không gian làm việc nơi các công việc tồn tại.

Cách tiếp cận này đảm bảo rằng kiến thức luôn được kết nối với quá trình thực thi trên các công cụ khác nhau, thay vì bị lạc lõng trong các hệ thống riêng lẻ.

Một người dùng chia sẻ:

Tôi thích các công cụ AI trong ClickUp, đặc biệt là superagent [sic], vì chúng giúp tôi tạo cơ sở kiến thức cho các hoạt động kinh doanh của chúng tôi và trả lời câu hỏi nhanh chóng khi tôi cần phản hồi ngay lập tức. Tôi cũng đánh giá cao các tính năng tự động hóa mà ClickUp cung cấp, đây là lý do khiến tôi thích chuyển từ Monday.com sang ClickUp. Mặc dù có một chút khó khăn ban đầu, nhưng AI đã giúp quá trình thiết lập ban đầu trở nên dễ dàng hơn.

Các phương pháp hay nhất cho hệ thống tìm kiếm nội bộ doanh nghiệp Enterprise

Việc giúp nhóm của bạn sử dụng công cụ một cách hiệu quả mới là công việc thực sự. Dù bạn chọn Amazon Q hay một giải pháp khác, hãy tuân thủ các nguyên tắc tốt nhất sau đây.

Kiểm tra các nguồn kiến thức của bạn trước tiên: Kiểm tra các nguồn kiến thức trước khi kết nối bất kỳ thứ gì để xác định nơi lưu trữ thông tin quan trọng nhất của bạn. Xác định các tệp trùng lặp, tài liệu lỗi thời và những lỗ hổng kiến thức

Bắt đầu với các trường hợp sử dụng mang lại giá trị cao: Đừng cố gắng làm tất cả những việc cần làm cùng một lúc. Hãy bắt đầu bằng cách tập trung vào những câu hỏi thường gặp nhất hoặc các chủ đề được tìm kiếm nhiều nhất để nhanh chóng chứng minh giá trị ban đầu

Xác định rõ quyền sở hữu: Chỉ định một người chịu trách nhiệm duy trì các nguồn dữ liệu được kết nối và đánh giá chất lượng câu trả lời của AI

Theo dõi và điều chỉnh: Hãy chú ý đến những tìm kiếm không thành công hoặc trả về kết quả kém. Sử dụng phản hồi này để cải thiện nội dung hoặc điều chỉnh cấu hình của công cụ.

Tuân thủ các giới hạn quyền truy cập: Kiểm tra kỹ lưỡng để đảm bảo giải pháp tìm kiếm của bạn tuân thủ các quy định kiểm soát truy cập hiện có. Trí tuệ nhân tạo (AI) tuyệt đối không được trở thành lối đi tắt để truy cập thông tin bị hạn chế

Đừng tìm kiếm nữa, hãy bắt tay vào việc cần làm với ClickUp

Các công cụ như Amazon Q giúp cải thiện quy trình tìm kiếm của các nhóm. Nhân viên có thể đặt câu hỏi bằng ngôn ngữ thông thường và nhận được câu trả lời được tổng hợp từ nhiều hệ thống khác nhau, kèm theo bối cảnh và nguồn gốc. Điều này giúp tiết kiệm thời gian tìm kiếm và cho phép mọi người tìm thấy thông tin cần thiết mà không làm gián đoạn công việc của người khác.

Tuy nhiên, việc tìm kiếm câu trả lời chỉ là một phần của quy trình làm việc. Công việc vẫn tiếp tục sau đó. Các nhóm cần áp dụng những gì họ tìm thấy, cập nhật tài liệu, hợp tác và thúc đẩy các công việc tiến triển. Khi kiến thức tách biệt với việc thực thi, mọi thứ lại trở nên chậm chạp.

Đó chính là cách ClickUp thay đổi cách các nhóm hoạt động. Kiến thức, công việc, tài liệu và các cuộc hội thoại được kết nối tại một nơi duy nhất. ClickUp Brain tìm kiếm câu trả lời, Docs lưu trữ các quy trình có cấu trúc, và các quy trình làm việc diễn ra suôn sẻ mà không cần chuyển đổi giữa các công cụ.

Tìm kiếm giúp bạn hiểu rõ. ClickUp giúp bạn hành động.

Câu hỏi thường gặp

Amazon Q Business được sử dụng để giúp nhân viên tìm kiếm thông tin trong nội bộ công ty bằng ngôn ngữ tự nhiên. Công cụ này kết nối với các nền tảng như SharePoint, Confluence, Slack và Salesforce, sau đó trả về các câu trả lời phù hợp với ngữ cảnh kèm theo nguồn tham khảo, giúp các nhóm tìm kiếm thông tin nhanh hơn.

Amazon Q cải thiện việc tìm kiếm kiến thức nội bộ bằng cách kết nối với nhiều nguồn dữ liệu doanh nghiệp, thu thập thông tin phù hợp nhất và tạo ra câu trả lời bằng ngôn ngữ thông thường. Thay vì phải tìm kiếm thủ công trên các công cụ khác nhau, nhân viên có thể đặt một câu hỏi và nhận được câu trả lời tổng hợp dựa trên nội dung của công ty.

Đúng vậy. Amazon Q được thiết kế để tuân thủ các quyền truy cập hiện có của người dùng từ các hệ thống được kết nối, do đó nhân viên chỉ xem được nội dung mà họ đã được cấp quyền truy cập. Các tệp bị hạn chế vẫn giữ nguyên trạng thái bị hạn chế, ngay cả khi người dùng tìm kiếm qua Amazon Q.

Amazon Q vẫn có thể gặp phải những thách thức như chất lượng câu trả lời không đồng đều khi nội dung nguồn đã lỗi thời hoặc được cấu trúc kém, khả năng tùy chỉnh giới hạn so với các hệ thống RAG tùy chỉnh, thiếu kết nối với các công cụ chuyên biệt và chi phí cao hơn khi mở rộng quy mô. Ngoài ra, giải pháp này hoạt động hiệu quả nhất đối với các tổ chức đã đầu tư vào hệ sinh thái AWS.

Amazon Q giúp các nhóm tìm kiếm câu trả lời trên các hệ thống doanh nghiệp được kết nối. ClickUp tiến xa hơn bằng cách kết nối kiến thức với việc thực thi. Với ClickUp Brain, tài liệu, nhiệm vụ và cuộc hội thoại trong cùng một không gian làm việc, các nhóm không chỉ có thể truy xuất thông tin mà còn cập nhật tài liệu, phân công công việc và thúc đẩy dự án tiến triển mà không cần chuyển đổi giữa các công cụ.